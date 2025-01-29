บล็อก ClickUp

10 ทางเลือก GitBook ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารทางเทคนิคในปี 2025

29 มกราคม 2568

หากคุณรู้สึกว่าทีมของคุณสามารถเติมเต็มห้องสมุดได้ด้วยทุกสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของคุณ นั่นอาจเป็นเพราะพวกเขาทำได้จริงๆ ?

ยิ่งคุณนำความรู้นั้นออกจากหัวของผู้คนและลงบนหน้ากระดาษได้เร็วเท่าไร บริษัทของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น การบันทึกความรู้ที่ทีมของคุณได้มาอย่างยากลำบากจะทำให้การฝึกอบรมพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น แบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ และสอนลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น

แต่ห้องสมุดจริง ๆ อาจไม่ใช่คำตอบที่คุณต้องการ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณต้องการฐานความรู้ดิจิทัล (หรือวิกิ) ที่ทีมของคุณหรือลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ GitBook เป็นหนึ่งในโปรแกรมซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่หากทีมของคุณไม่ได้อยู่ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SaaS หรือคุณไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายของ GitBook ได้ อาจไม่เหมาะกับคุณ

ค้นพบ 10 ทางเลือก GitBook ที่ดีที่สุดสำหรับทีมทุกประเภท และเริ่มสร้างวิกิของบริษัทคุณเอง

GitBook คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

GitBook เป็นเครื่องมือฐานความรู้ที่ช่วยทีมเทคนิคในการสร้างเอกสารประกอบการทำงาน ฟีเจอร์ต่าง ๆ ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักพัฒนาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ SaaS เป็นหลัก แต่คุณก็สามารถนำไปใช้กับเอกสารออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ได้เช่นกัน

คุณสามารถใช้ GitBook เพื่อสร้างเอกสารภายในและภายนอกได้ ไม่ว่าคุณจะเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของคุณ หรือจัดทำเอกสารฐานความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและกระบวนการทำงานของบริษัท

GitBook มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดผ่านเอกสารได้—พร้อมตัวเลือกสำหรับการแก้ไขแบบ Markdown หรือ WYSIWYG นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตและตัวแก้ไขบล็อกแบบลากและวางสำหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ในทีมของคุณ คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมงานเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น และคุณสามารถจัดหน้าเป็นลำดับชั้นเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

วิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitBook

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitBook สำหรับทีมของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของบริษัทของคุณ นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อประเมินตัวเลือกต่างๆ:

  • ทีมใดจะใช้แพลตฟอร์มนี้? หากคุณเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ SaaS คุณอาจต้องการแพลตฟอร์มเอกสารที่เน้นไปที่วิศวกรและมีตัวเลือกการปรับแต่งตามโค้ดมากมาย หากแผนกการตลาดและแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณจะเป็นผู้ใช้หลัก คุณอาจต้องการบางสิ่งที่ให้การจัดรูปแบบโดยไม่ต้องใช้โค้ด
  • ใครต้องการเข้าถึง? บางแพลตฟอร์มเป็นภายในเท่านั้น (สำหรับทีมของคุณ) บางแพลตฟอร์มให้บริการฐานความรู้สาธารณะเท่านั้น (สำหรับลูกค้าของคุณ) และบางแพลตฟอร์มให้บริการทั้งสองแบบ หลายแพลตฟอร์มยังมีตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูงเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแก้ไขเอกสารใดได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • คุณต้องการค้นหาข้อมูลอย่างไร? หากฐานความรู้ของคุณมีขนาดใหญ่มาก อาจมีประโยชน์หากมีผู้ช่วย AI ค้นหาฐานข้อมูลให้คุณ แต่คุณก็สามารถหาโปรแกรมที่มีแถบค้นหาได้เช่นกัน ขณะที่โปรแกรมอื่น ๆ อาจให้คุณจัดระเบียบข้อมูลเหมือนหนังสือพร้อมหน้าอ้างอิงและสารบัญ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitBook

เตรียมตัวให้พร้อมที่จะค้นหาทางเลือกใหม่ที่คุณจะชื่นชอบแทน GitBook ได้แล้ว! ตัวเลือกทั้ง 10 รายการนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะพบกับซอฟต์แวร์ที่มีตั้งแต่ "ใครก็สามารถทำได้" ไปจนถึง "ต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ด" และเราได้รวมแพลตฟอร์มที่เน้นฐานความรู้สำหรับลูกค้า ฐานความรู้ภายในองค์กร หรือทั้งสองอย่างไว้ด้วยกัน ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความรู้ของคุณอย่างแน่นอน

1.คลิกอัพ

ทางเลือกของ Gitbook: ตัวอย่างของหน้าซ้อนใน ClickUp
การวางหน้าหนึ่งไว้ภายในหน้าอื่นใน ClickUp Docs

หากคุณกำลังบันทึกกระบวนการภายในองค์กร คุณต้องการแอปที่รวดเร็วเท่าทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้น—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม ?

สมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน และคุณสามารถเพิ่มแท็กและความคิดเห็นเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับช่องว่างของความรู้และรับคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือแอปที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิกิของบริษัทและบันทึกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, กระบวนการทำงานของแต่ละแผนก, และบทบาทของบุคคลากร. ทุกคนตั้งแต่ทีมวิศวกร, ทีมปฏิบัติการ, ไปจนถึงแผนกทรัพยากรบุคคล จะได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างครบถ้วนจากแอปเดียว.

ClickUp คือสูตรสำเร็จสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันความรู้ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณพร้อมลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น! ?‍?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เอกสาร ClickUpสามารถปรับแต่งได้ง่าย คุณสามารถเพิ่มหัวข้อ ตาราง แบนเนอร์ แท็ก ความคิดเห็น บุ๊กมาร์ก รูปภาพ วิดีโอ และลิงก์ไปยังแหล่งภายนอกหรือเอกสารอื่น ๆ ในฐานความรู้ของคุณได้
  • ClickUp AIช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบ เขียน สรุป และแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ต้องใช้เวลาทั้งวัน
  • เทมเพลต ClickUpช่วยให้คุณสามารถเริ่มสร้างวิกิ, SOP, เอกสารผลิตภัณฑ์,ฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการตั้งค่า
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน เพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการ หรือแปลงข้อความให้เป็นงาน
  • คุณสมบัติการค้นหาช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลภายในเอกสารหรือฐานความรู้ของคุณ
  • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว, การแก้ไขการควบคุม, และการอนุญาตให้คุณควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขและดูเอกสารแต่ละฉบับได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ไม่ทุกคุณสมบัติในแอปเว็บสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,795+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,805+ รายการ)

2. การบรรจบกัน

แม่แบบจำลองการรวมกัน
ผ่านทางConfluence

เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Atlassian—ร่วมกับ Jira และ Trello—Confluenceเป็นเครื่องมือการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกัน. มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรดีขึ้น ทำให้ทีมของคุณทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.

และบางครั้งเราก็หมายถึงตามตัวอักษรจริงๆ ด้วยฟีเจอร์การแก้ไขร่วมกัน สมาชิกในทีมของคุณสามารถสร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันและทำงานบนเอกสารเหล่านั้นพร้อมกันแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องอยู่ในห้องเดียวกันในเวลาเดียวกัน เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการระดมความคิดโครงการใหม่ๆ และการบันทึกกระบวนการภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณใช้ Jira อยู่แล้ว

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันเก่าของเอกสารได้
  • เนื้อหาที่จัดวางซ้อนกันช่วยให้จัดระเบียบได้ง่าย
  • การผสานรวมกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เช่น ChatGPT, Copywriter และ Wordsmith ช่วยให้คุณสามารถสร้าง สรุป หรือแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
  • สิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าใครสามารถดูและแก้ไขแต่ละหน้าเอกสารได้

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การจัดการการตั้งค่าสิทธิ์นั้นยาก
  • ผู้อื่นรายงานว่าการจัดระเบียบเอกสารของคุณอาจเป็นเรื่องยาก และคุณสมบัติการค้นหาอาจไม่แสดงเอกสารที่คุณต้องการเสมอไป

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (3,665+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,090 รายการ)

3. เท็ตตรา

ทางเลือกของ Gitbook: Tettra Dashboard
ผ่านทางTettra

ผู้จัดการและทีมทรัพยากรบุคคล เตรียมตัวให้พร้อม! Tettra คือแพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมภายในองค์กร และช่วยคุณประหยัดเวลาจากการตอบคำถามเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ไม่ใช่แค่ฐานความรู้แบบบริการตนเอง (ที่สมาชิกในทีมต้องค้นหาคำตอบด้วยตนเอง) ทีมของคุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการถามคำถามแบบโต้ตอบได้อีกด้วย จากนั้นพวกเขาจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้หรือจากแชทบอท AI ที่เป็นมิตร ?

คุณสมบัติเด่นของ Tettra

  • Kai,เครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้ในระบบ, ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถถามคำถามกับแชทบอท ซึ่งจะค้นหาฐานความรู้ของคุณและให้คำตอบแก่คุณ
  • ส่วนคำถามที่พบบ่อยจะแสดงคำถามที่ทีมของคุณได้รับบ่อยที่สุดพร้อมคำตอบอย่างรวดเร็ว
  • การผสานรวมกับ Slack และ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถให้คำตอบจาก Tettra ได้เพียงไม่กี่คลิก
  • Knowledge Experts ช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในองค์กรของคุณเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ

ข้อจำกัดของ Tettra

  • แม้ว่าจะมีช่วงทดลองใช้ฟรี แต่ไม่มีแผนการใช้งานฟรี ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมนี้เกินกำลังสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าตัวเลือกการจัดรูปแบบและการปรับแต่งมีจำกัด

การกำหนดราคาของ Tettra

  • พื้นฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การปรับขนาด: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Tettra

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (9+ รีวิว)

4. Docusaurus

คุณสมบัติการค้นหาของ Docusaurus
ผ่านทางDocusaurus

หากคุณเป็นวิศวกรผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบโลโก้สุดน่ารัก แพลตฟอร์มเอกสารนี้และไดโนเสาร์สี่เหลี่ยมของมันอาจเหมาะกับคุณ แต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ด ถึงเวลาปล่อยไดโนเสาร์ตัวนี้ไปแล้ว ?

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบสแตติกโอเพนซอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงนักพัฒนาเป็นหลัก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค ช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์แบบสแตติกที่โฮสต์เองได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนของคุณ

โบนัส: ดู10 แม่แบบเอกสารทางเทคนิคฟรี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docusaurus

  • เขียนเอกสารของคุณด้วย MDX แล้ว Docusaurus จะแปลงเป็น HTML ให้โดยอัตโนมัติ
  • เผยแพร่เอกสารของคุณในเวอร์ชันต่างๆ ให้ตรงกับเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • แปลเอกสารของคุณโดยใช้ git, Crowdin หรือผู้จัดการการแปลอื่น ๆ
  • ปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณด้วยคอมโพเนนต์ React แบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ Docusaurus

  • แอปนี้ต้องการทักษะการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • คุณจะต้องจัดหาโฮสติ้งของคุณเองและจัดการความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเอง

ราคาของ Docusaurus

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Docusaurus

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. อ่านเอกสาร

ทางเลือกของ Gitbook: Read the Docs เวอร์ชัน 2
ผ่านทางRead the Docs

Read the Docs เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย—ตราบใดที่ผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นนักเขียนโค้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเขียนโค้ดที่ทำงานในภาษา Python

ซอฟต์แวร์เอกสารนี้ใช้แนวทางเอกสารเป็นโค้ด (docs-as-code) ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาของคุณสามารถบันทึกเอกสารกระบวนการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานของพวกเขา และคุณสามารถเผยแพร่เอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับผู้ใช้ได้ด้วยการผสานทุกครั้ง—ไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม

เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับบริษัท SaaS ที่สนใจหลักในการแบ่งปันความรู้กับผู้ใช้และนักพัฒนาของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Read the Docs

  • ผสานรวมกับเครื่องมือเอกสารใด ๆ รวมถึง Sphynx, MkDocs และ Jupyter Book
  • ใช้ไวยากรณ์ reStructuredText หรือไวยากรณ์ Markdown เพื่อสร้างเอกสารของคุณ
  • ค้นหาเอกสารของคุณจากแดชบอร์ดของคุณ หรือใช้ API ค้นหาเพื่อมอบคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังให้กับผู้ใช้ของคุณ
  • ดูตัวอย่างคำขอการดึงก่อนที่คุณจะปล่อยมัน

ข้อจำกัดของ Read the Docs

  • Read the Docs เป็นเครื่องมือที่ใช้ Python เป็นพื้นฐาน และแม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ Python เพื่อใช้แพลตฟอร์มนี้ แต่มันอาจไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักพัฒนา JavaScript หรือ PHP ที่ต้องการปรับแต่งเอง
  • ไม่มีตัวเลือกในการเพิ่มคอมโพเนนต์ MDX หรือ React

ราคาของ Read the Docs

  • ชุมชน: ฟรี
  • สมาชิกทองคำ: $5/เดือน
  • แผนพื้นฐานสำหรับธุรกิจ: $50/เดือน
  • แผนธุรกิจขั้นสูง: $150/เดือน
  • แผนธุรกิจโปร: $250/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Read the Docs

  • G2: 5/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

6. อาร์ชบี

ตัวอย่างโค้ด Python ของ Archbee
ผ่านทางArchbee

แพลตฟอร์มเอกสารนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคู่มือผู้ใช้ คู่มือสำหรับนักพัฒนา หรือเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นไปที่ทีมเทคนิค อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้เพื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการภายในและ SOP ได้อีกด้วย

ทีมของคุณจะสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นด้วยฐานความรู้ที่ช่วยให้พวกเขาค้นหาคำตอบสำหรับคำถามได้ด้วยตัวเอง และลูกค้าของคุณจะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยคำอธิบายคุณสมบัติต่างๆ ที่อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว

คุณสมบัติเด่นของ Archbee

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน
  • คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับไปยังเวอร์ชันเก่าได้ คล้ายกับ Google Docs
  • คุณสามารถแทรกเนื้อหาสั้น ๆ ได้ในหลายตำแหน่งขณะแก้ไขเนื้อหาจากตำแหน่งเดียว
  • วิดเจ็ตเอกสารบริบทเพิ่มการช่วยเหลือแบบโต้ตอบในผลิตภัณฑ์เพื่ออธิบายคุณสมบัติเมื่อผู้ใช้พบเจอ

ข้อจำกัดของ Archbee

  • ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าโปรแกรมนี้อาจมีข้อบกพร่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างของคุณ
  • บางคนต้องการให้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับแบบอักษรและการจัดรูปแบบ

ราคาของ Archbee

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: $40/เดือน
  • การปรับขนาด: $80/เดือน
  • องค์กร: 400 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Archbee

  • G2: 4. 5/5 (105+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. บุ๊คสแต็ก

ทางเลือกของ Gitbook: หน้าตัวอย่างของ BookStack
ผ่านทางBookStack

อีกหนึ่งโครงการโอเพนซอร์ส BookStack ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเรียบง่ายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบ WYSIWYG ความเรียบง่ายนี้หมายความว่าทุกคนในทีมของคุณจะเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังดูอยู่ ?

นี่คือซอฟต์แวร์ฐานความรู้โอเพนซอร์สที่เราชื่นชอบที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เนื่องจากใช้งานง่าย ทุกคนตั้งแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ การสนับสนุนลูกค้า การตลาด ไปจนถึงฝ่ายปฏิบัติการ สามารถเข้ามาใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BookStack

  • ลำดับชั้นการจัดการเนื้อหาที่ชัดเจนช่วยให้คุณจัดระเบียบฐานความรู้ของคุณเป็นหนังสือ บท และหน้า
  • ฟังก์ชันการค้นหาช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาได้ทั้งในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งหรือทุกเล่มของคุณ และคุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาให้เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบเชื่อมโยง
  • คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของคุณได้ใน Markdown หรือข้อความธรรมดา
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น Okta, SAML2 และ LDAP ช่วยให้เนื้อหาของคุณปลอดภัย

ข้อจำกัดของ BookStack

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าตัวเลือกการปรับแต่งภาพมีจำกัด
  • บางคนพบว่าการอัปโหลดไฟล์เป็นกระบวนการที่ท้าทาย เนื่องจากบางครั้งอาจพาคุณออกจากหน้าที่คุณกำลังทำงานอยู่

ราคาของ BookStack

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ BookStack

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)

8. ความคิด

แดชบอร์ด Notion
ผ่านทางNotion

หนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์วิกิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาNotionมีรูปลักษณ์ที่สะอาดตาพร้อมพื้นที่ว่างมากมาย แม้ว่าจะดูเรียบง่าย แต่ฟีเจอร์ของมันนั้นล้ำสมัย มอบตัวเลือกมากมายให้คุณปรับแต่งได้ตามต้องการ

หากคุณกลัวหน้ากระดาษเปล่า คุณสามารถใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นได้ และหากคุณต้องการเพิ่มความสนุกให้กับความรู้พื้นฐาน Notion ช่วยให้คุณเพิ่มมีมและอีโมจิได้ ?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูการเปรียบเทียบเชิงลึกของ Notion และ Confluence ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมอื่น ๆ ของ GitBook ในรายการนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • เอกสารสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง อนุญาตให้คุณเพิ่มสารบัญ, หัวข้อ, ตัวเนื้อหา, จุดรายการ, ตัวสลับ, ตาราง, รูปภาพ, วิดีโอ, ชิ้นส่วนโค้ด, สมการทางคณิตศาสตร์, และอื่น ๆ
  • โครงการช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำด้วยมุมมองแบบคัมบังหรือมุมมองไทม์ไลน์
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสาร Docs ได้พร้อมกัน หรือแท็กกันและกันด้วยคำถามและความคิดเห็น
  • เครื่องมือเขียนด้วย AIสามารถสรุปเนื้อหาของคุณ, ระบุประเด็นสำคัญ, หรือแก้ไขการเขียนของคุณได้
  • การผสานการทำงานช่วยให้เชื่อมต่อกับ Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Notion

  • ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าแอปมือถือมีเวลาโหลดช้ากว่าแอปบนเว็บ
  • เนื่องจาก Notion มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้ใหม่บางคนอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อเริ่มต้นใช้งาน

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (4,795+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,860 รายการ)

9. เจคิล

ทางเลือกของ Gitbook: ตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์ด้วย Jekyll
ผ่านทางJekyll

แพลตฟอร์มฟรีและโอเพนซอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง GitHub ดังนั้น GitBook และ Jekyll จึงมีผู้ให้กำเนิดเดียวกัน ?‍?‍?

แต่ในขณะที่ GitBook ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นเครื่องมือสำหรับเอกสารของทีมผลิตภัณฑ์ SaaS, Jekyll ถูกออกแบบมาในตอนแรกสำหรับการสร้างบล็อก.

ในฐานะเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบคงที่ อย่างไรก็ตาม มันทำงานได้ดีไม่แพ้กันสำหรับการแบ่งปันความรู้เช่นเดียวกับบล็อกโพสต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถได้รับการโฮสต์ฟรีบน GitHub Pages พร้อมชื่อโดเมนแบบกำหนดเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jekyll

  • สร้างเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ไวยากรณ์ Markdown, Liquid, HTML หรือ CSS
  • นำเข้าเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติจากหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS และอื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ Jekyll

  • แม่แบบไม่มีโค้ดที่กำหนดเองติดตั้งไว้ล่วงหน้า ดังนั้นตัวเลือกในการปรับแต่งของคุณจึงมีจำกัด เว้นแต่คุณจะยินดีสร้างวิธีแก้ไขเอง
  • เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพหรือไฟล์วิดีโอ จะไม่มีการสนับสนุนในตัวเพื่อช่วยให้คุณทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงหรือรีโหลดแบบเรียลไทม์

การกำหนดราคา

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. Document360

เอกสาร360 ไดร์ฟและที่เก็บข้อมูล
ผ่านทางDocument360

หากความคิดในการบันทึกทุกกระบวนการของคุณทำให้คุณรู้สึกเหมือนหมุนรอบตัวเอง 360 องศา Document360 พร้อมแล้วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร ที่จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?‍?

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้อเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับเอกสารทางเทคนิค เอกสารผลิตภัณฑ์ และเอกสารกระบวนการภายในองค์กร ทำให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า

เอกสารของคุณจะแสดงบนเว็บไซต์ ทำให้ลูกค้าหรือสมาชิกในทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการให้เอกสารเหล่านี้เป็นสาธารณะหรือส่วนตัว เพราะความรู้เป็นของคุณที่จะแบ่งปัน

คุณสมบัติเด่นของ Document360

  • พอร์ทัลฐานความรู้ภายในช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างเนื้อหาด้วยคุณสมบัติการจัดการและตรวจสอบเนื้อหาที่ใช้งานง่าย
  • เว็บไซต์ฐานความรู้ภายนอกจะแสดงเอกสารของคุณในฐานข้อมูลสาธารณะสำหรับการสนับสนุนลูกค้า หรือในฐานข้อมูลส่วนตัวสำหรับสมาชิกในทีม
  • ผู้ช่วยฐานความรู้ช่วยให้คุณสามารถฝังวิดเจ็ตไว้ในเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำตอบได้ตลอดเวลา
  • การผสานรวมเชื่อมต่อฐานความรู้ของคุณกับแอปโปรดของคุณ เช่น Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Document360

  • โปรแกรมนี้ไม่อนุญาตให้แก้ไขพร้อมกัน ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • ในการปรับแต่งการออกแบบและเค้าโครง คุณจะต้องใช้การเขียนโค้ดที่กำหนดเอง

ราคาของ Document360

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $149/เดือน ต่อโครงการ
  • มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อโครงการ
  • ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อโครงการ
  • องค์กร: $599/เดือน ต่อโครงการ

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิว 365+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 7/5 (185+ รีวิว)

ลาก่อน, GitBook

ความรู้คือพลัง

และตอนนี้ที่คุณทราบเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitBook แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเลือกแพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่ทรงพลังสำหรับทีมของคุณแล้ว

เมื่อคุณกำลังสร้างฐานความรู้ภายในองค์กร ClickUp เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดและใช้งานง่ายที่สุด ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีม ทำงานพร้อมกัน และเชื่อมต่อเอกสารกับงานในบอร์ดการจัดการโครงการของคุณได้

และเพราะคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรี คุณสามารถบันทึกความรู้ของบริษัทได้ทันทีลองใช้ ClickUpเพื่อยกระดับความรู้ของทีมคุณไปอีกขั้น