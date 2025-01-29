10 ทางเลือก GitBook ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารทางเทคนิคในปี 2025

หากคุณรู้สึกว่าทีมของคุณสามารถเติมเต็มห้องสมุดได้ด้วยทุกสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของคุณ นั่นอาจเป็นเพราะพวกเขาทำได้จริงๆ ?
ยิ่งคุณนำความรู้นั้นออกจากหัวของผู้คนและลงบนหน้ากระดาษได้เร็วเท่าไร บริษัทของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น การบันทึกความรู้ที่ทีมของคุณได้มาอย่างยากลำบากจะทำให้การฝึกอบรมพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น แบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ และสอนลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น
แต่ห้องสมุดจริง ๆ อาจไม่ใช่คำตอบที่คุณต้องการ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณต้องการฐานความรู้ดิจิทัล (หรือวิกิ) ที่ทีมของคุณหรือลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ GitBook เป็นหนึ่งในโปรแกรมซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่หากทีมของคุณไม่ได้อยู่ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SaaS หรือคุณไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายของ GitBook ได้ อาจไม่เหมาะกับคุณ
ค้นพบ 10 ทางเลือก GitBook ที่ดีที่สุดสำหรับทีมทุกประเภท และเริ่มสร้างวิกิของบริษัทคุณเอง
GitBook คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
GitBook เป็นเครื่องมือฐานความรู้ที่ช่วยทีมเทคนิคในการสร้างเอกสารประกอบการทำงาน ฟีเจอร์ต่าง ๆ ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักพัฒนาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ SaaS เป็นหลัก แต่คุณก็สามารถนำไปใช้กับเอกสารออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ได้เช่นกัน
คุณสามารถใช้ GitBook เพื่อสร้างเอกสารภายในและภายนอกได้ ไม่ว่าคุณจะเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของคุณ หรือจัดทำเอกสารฐานความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและกระบวนการทำงานของบริษัท
GitBook มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดผ่านเอกสารได้—พร้อมตัวเลือกสำหรับการแก้ไขแบบ Markdown หรือ WYSIWYG นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตและตัวแก้ไขบล็อกแบบลากและวางสำหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ในทีมของคุณ คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมงานเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น และคุณสามารถจัดหน้าเป็นลำดับชั้นเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
วิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitBook
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitBook สำหรับทีมของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของบริษัทของคุณ นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อประเมินตัวเลือกต่างๆ:
- ทีมใดจะใช้แพลตฟอร์มนี้? หากคุณเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ SaaS คุณอาจต้องการแพลตฟอร์มเอกสารที่เน้นไปที่วิศวกรและมีตัวเลือกการปรับแต่งตามโค้ดมากมาย หากแผนกการตลาดและแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณจะเป็นผู้ใช้หลัก คุณอาจต้องการบางสิ่งที่ให้การจัดรูปแบบโดยไม่ต้องใช้โค้ด
- ใครต้องการเข้าถึง? บางแพลตฟอร์มเป็นภายในเท่านั้น (สำหรับทีมของคุณ) บางแพลตฟอร์มให้บริการฐานความรู้สาธารณะเท่านั้น (สำหรับลูกค้าของคุณ) และบางแพลตฟอร์มให้บริการทั้งสองแบบ หลายแพลตฟอร์มยังมีตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูงเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแก้ไขเอกสารใดได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทีมขนาดใหญ่
- คุณต้องการค้นหาข้อมูลอย่างไร? หากฐานความรู้ของคุณมีขนาดใหญ่มาก อาจมีประโยชน์หากมีผู้ช่วย AI ค้นหาฐานข้อมูลให้คุณ แต่คุณก็สามารถหาโปรแกรมที่มีแถบค้นหาได้เช่นกัน ขณะที่โปรแกรมอื่น ๆ อาจให้คุณจัดระเบียบข้อมูลเหมือนหนังสือพร้อมหน้าอ้างอิงและสารบัญ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitBook
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะค้นหาทางเลือกใหม่ที่คุณจะชื่นชอบแทน GitBook ได้แล้ว! ตัวเลือกทั้ง 10 รายการนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะพบกับซอฟต์แวร์ที่มีตั้งแต่ "ใครก็สามารถทำได้" ไปจนถึง "ต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ด" และเราได้รวมแพลตฟอร์มที่เน้นฐานความรู้สำหรับลูกค้า ฐานความรู้ภายในองค์กร หรือทั้งสองอย่างไว้ด้วยกัน ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความรู้ของคุณอย่างแน่นอน
1.คลิกอัพ
หากคุณกำลังบันทึกกระบวนการภายในองค์กร คุณต้องการแอปที่รวดเร็วเท่าทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้น—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม ?
สมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน และคุณสามารถเพิ่มแท็กและความคิดเห็นเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับช่องว่างของความรู้และรับคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือแอปที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิกิของบริษัทและบันทึกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, กระบวนการทำงานของแต่ละแผนก, และบทบาทของบุคคลากร. ทุกคนตั้งแต่ทีมวิศวกร, ทีมปฏิบัติการ, ไปจนถึงแผนกทรัพยากรบุคคล จะได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างครบถ้วนจากแอปเดียว.
ClickUp คือสูตรสำเร็จสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันความรู้ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณพร้อมลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น! ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เอกสาร ClickUpสามารถปรับแต่งได้ง่าย คุณสามารถเพิ่มหัวข้อ ตาราง แบนเนอร์ แท็ก ความคิดเห็น บุ๊กมาร์ก รูปภาพ วิดีโอ และลิงก์ไปยังแหล่งภายนอกหรือเอกสารอื่น ๆ ในฐานความรู้ของคุณได้
- ClickUp AIช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบ เขียน สรุป และแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ต้องใช้เวลาทั้งวัน
- เทมเพลต ClickUpช่วยให้คุณสามารถเริ่มสร้างวิกิ, SOP, เอกสารผลิตภัณฑ์,ฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการตั้งค่า
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน เพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการ หรือแปลงข้อความให้เป็นงาน
- คุณสมบัติการค้นหาช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลภายในเอกสารหรือฐานความรู้ของคุณ
- การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว, การแก้ไขการควบคุม, และการอนุญาตให้คุณควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขและดูเอกสารแต่ละฉบับได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ไม่ทุกคุณสมบัติในแอปเว็บสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,795+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,805+ รายการ)
2. การบรรจบกัน
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Atlassian—ร่วมกับ Jira และ Trello—Confluenceเป็นเครื่องมือการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกัน. มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรดีขึ้น ทำให้ทีมของคุณทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
และบางครั้งเราก็หมายถึงตามตัวอักษรจริงๆ ด้วยฟีเจอร์การแก้ไขร่วมกัน สมาชิกในทีมของคุณสามารถสร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันและทำงานบนเอกสารเหล่านั้นพร้อมกันแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องอยู่ในห้องเดียวกันในเวลาเดียวกัน เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการระดมความคิดโครงการใหม่ๆ และการบันทึกกระบวนการภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณใช้ Jira อยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันเก่าของเอกสารได้
- เนื้อหาที่จัดวางซ้อนกันช่วยให้จัดระเบียบได้ง่าย
- การผสานรวมกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เช่น ChatGPT, Copywriter และ Wordsmith ช่วยให้คุณสามารถสร้าง สรุป หรือแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
- สิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าใครสามารถดูและแก้ไขแต่ละหน้าเอกสารได้
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การจัดการการตั้งค่าสิทธิ์นั้นยาก
- ผู้อื่นรายงานว่าการจัดระเบียบเอกสารของคุณอาจเป็นเรื่องยาก และคุณสมบัติการค้นหาอาจไม่แสดงเอกสารที่คุณต้องการเสมอไป
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (3,665+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,090 รายการ)
3. เท็ตตรา
ผู้จัดการและทีมทรัพยากรบุคคล เตรียมตัวให้พร้อม! Tettra คือแพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมภายในองค์กร และช่วยคุณประหยัดเวลาจากการตอบคำถามเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ไม่ใช่แค่ฐานความรู้แบบบริการตนเอง (ที่สมาชิกในทีมต้องค้นหาคำตอบด้วยตนเอง) ทีมของคุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการถามคำถามแบบโต้ตอบได้อีกด้วย จากนั้นพวกเขาจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้หรือจากแชทบอท AI ที่เป็นมิตร ?
คุณสมบัติเด่นของ Tettra
- Kai,เครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้ในระบบ, ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถถามคำถามกับแชทบอท ซึ่งจะค้นหาฐานความรู้ของคุณและให้คำตอบแก่คุณ
- ส่วนคำถามที่พบบ่อยจะแสดงคำถามที่ทีมของคุณได้รับบ่อยที่สุดพร้อมคำตอบอย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมกับ Slack และ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถให้คำตอบจาก Tettra ได้เพียงไม่กี่คลิก
- Knowledge Experts ช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในองค์กรของคุณเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ
ข้อจำกัดของ Tettra
- แม้ว่าจะมีช่วงทดลองใช้ฟรี แต่ไม่มีแผนการใช้งานฟรี ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมนี้เกินกำลังสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าตัวเลือกการจัดรูปแบบและการปรับแต่งมีจำกัด
การกำหนดราคาของ Tettra
- พื้นฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- การปรับขนาด: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tettra
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (9+ รีวิว)
4. Docusaurus
หากคุณเป็นวิศวกรผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบโลโก้สุดน่ารัก แพลตฟอร์มเอกสารนี้และไดโนเสาร์สี่เหลี่ยมของมันอาจเหมาะกับคุณ แต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ด ถึงเวลาปล่อยไดโนเสาร์ตัวนี้ไปแล้ว ?
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบสแตติกโอเพนซอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงนักพัฒนาเป็นหลัก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค ช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์แบบสแตติกที่โฮสต์เองได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนของคุณ
โบนัส: ดู10 แม่แบบเอกสารทางเทคนิคฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docusaurus
- เขียนเอกสารของคุณด้วย MDX แล้ว Docusaurus จะแปลงเป็น HTML ให้โดยอัตโนมัติ
- เผยแพร่เอกสารของคุณในเวอร์ชันต่างๆ ให้ตรงกับเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ของคุณ
- แปลเอกสารของคุณโดยใช้ git, Crowdin หรือผู้จัดการการแปลอื่น ๆ
- ปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณด้วยคอมโพเนนต์ React แบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Docusaurus
- แอปนี้ต้องการทักษะการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ซับซ้อนมากขึ้น
- คุณจะต้องจัดหาโฮสติ้งของคุณเองและจัดการความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเอง
ราคาของ Docusaurus
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Docusaurus
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. อ่านเอกสาร
Read the Docs เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย—ตราบใดที่ผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นนักเขียนโค้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเขียนโค้ดที่ทำงานในภาษา Python
ซอฟต์แวร์เอกสารนี้ใช้แนวทางเอกสารเป็นโค้ด (docs-as-code) ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาของคุณสามารถบันทึกเอกสารกระบวนการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานของพวกเขา และคุณสามารถเผยแพร่เอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับผู้ใช้ได้ด้วยการผสานทุกครั้ง—ไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับบริษัท SaaS ที่สนใจหลักในการแบ่งปันความรู้กับผู้ใช้และนักพัฒนาของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Read the Docs
- ผสานรวมกับเครื่องมือเอกสารใด ๆ รวมถึง Sphynx, MkDocs และ Jupyter Book
- ใช้ไวยากรณ์ reStructuredText หรือไวยากรณ์ Markdown เพื่อสร้างเอกสารของคุณ
- ค้นหาเอกสารของคุณจากแดชบอร์ดของคุณ หรือใช้ API ค้นหาเพื่อมอบคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังให้กับผู้ใช้ของคุณ
- ดูตัวอย่างคำขอการดึงก่อนที่คุณจะปล่อยมัน
ข้อจำกัดของ Read the Docs
- Read the Docs เป็นเครื่องมือที่ใช้ Python เป็นพื้นฐาน และแม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ Python เพื่อใช้แพลตฟอร์มนี้ แต่มันอาจไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักพัฒนา JavaScript หรือ PHP ที่ต้องการปรับแต่งเอง
- ไม่มีตัวเลือกในการเพิ่มคอมโพเนนต์ MDX หรือ React
ราคาของ Read the Docs
- ชุมชน: ฟรี
- สมาชิกทองคำ: $5/เดือน
- แผนพื้นฐานสำหรับธุรกิจ: $50/เดือน
- แผนธุรกิจขั้นสูง: $150/เดือน
- แผนธุรกิจโปร: $250/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Read the Docs
- G2: 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
6. อาร์ชบี
แพลตฟอร์มเอกสารนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคู่มือผู้ใช้ คู่มือสำหรับนักพัฒนา หรือเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นไปที่ทีมเทคนิค อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้เพื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการภายในและ SOP ได้อีกด้วย
ทีมของคุณจะสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นด้วยฐานความรู้ที่ช่วยให้พวกเขาค้นหาคำตอบสำหรับคำถามได้ด้วยตัวเอง และลูกค้าของคุณจะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยคำอธิบายคุณสมบัติต่างๆ ที่อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
คุณสมบัติเด่นของ Archbee
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน
- คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับไปยังเวอร์ชันเก่าได้ คล้ายกับ Google Docs
- คุณสามารถแทรกเนื้อหาสั้น ๆ ได้ในหลายตำแหน่งขณะแก้ไขเนื้อหาจากตำแหน่งเดียว
- วิดเจ็ตเอกสารบริบทเพิ่มการช่วยเหลือแบบโต้ตอบในผลิตภัณฑ์เพื่ออธิบายคุณสมบัติเมื่อผู้ใช้พบเจอ
ข้อจำกัดของ Archbee
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าโปรแกรมนี้อาจมีข้อบกพร่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างของคุณ
- บางคนต้องการให้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับแบบอักษรและการจัดรูปแบบ
ราคาของ Archbee
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: $40/เดือน
- การปรับขนาด: $80/เดือน
- องค์กร: 400 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Archbee
- G2: 4. 5/5 (105+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. บุ๊คสแต็ก
อีกหนึ่งโครงการโอเพนซอร์ส BookStack ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเรียบง่ายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบ WYSIWYG ความเรียบง่ายนี้หมายความว่าทุกคนในทีมของคุณจะเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังดูอยู่ ?
นี่คือซอฟต์แวร์ฐานความรู้โอเพนซอร์สที่เราชื่นชอบที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เนื่องจากใช้งานง่าย ทุกคนตั้งแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ การสนับสนุนลูกค้า การตลาด ไปจนถึงฝ่ายปฏิบัติการ สามารถเข้ามาใช้งานได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BookStack
- ลำดับชั้นการจัดการเนื้อหาที่ชัดเจนช่วยให้คุณจัดระเบียบฐานความรู้ของคุณเป็นหนังสือ บท และหน้า
- ฟังก์ชันการค้นหาช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาได้ทั้งในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งหรือทุกเล่มของคุณ และคุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาให้เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบเชื่อมโยง
- คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของคุณได้ใน Markdown หรือข้อความธรรมดา
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น Okta, SAML2 และ LDAP ช่วยให้เนื้อหาของคุณปลอดภัย
ข้อจำกัดของ BookStack
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าตัวเลือกการปรับแต่งภาพมีจำกัด
- บางคนพบว่าการอัปโหลดไฟล์เป็นกระบวนการที่ท้าทาย เนื่องจากบางครั้งอาจพาคุณออกจากหน้าที่คุณกำลังทำงานอยู่
ราคาของ BookStack
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ BookStack
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)
8. ความคิด
หนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์วิกิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาNotionมีรูปลักษณ์ที่สะอาดตาพร้อมพื้นที่ว่างมากมาย แม้ว่าจะดูเรียบง่าย แต่ฟีเจอร์ของมันนั้นล้ำสมัย มอบตัวเลือกมากมายให้คุณปรับแต่งได้ตามต้องการ
หากคุณกลัวหน้ากระดาษเปล่า คุณสามารถใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นได้ และหากคุณต้องการเพิ่มความสนุกให้กับความรู้พื้นฐาน Notion ช่วยให้คุณเพิ่มมีมและอีโมจิได้ ?
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูการเปรียบเทียบเชิงลึกของ Notion และ Confluence ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมอื่น ๆ ของ GitBook ในรายการนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เอกสารสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง อนุญาตให้คุณเพิ่มสารบัญ, หัวข้อ, ตัวเนื้อหา, จุดรายการ, ตัวสลับ, ตาราง, รูปภาพ, วิดีโอ, ชิ้นส่วนโค้ด, สมการทางคณิตศาสตร์, และอื่น ๆ
- โครงการช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำด้วยมุมมองแบบคัมบังหรือมุมมองไทม์ไลน์
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสาร Docs ได้พร้อมกัน หรือแท็กกันและกันด้วยคำถามและความคิดเห็น
- เครื่องมือเขียนด้วย AIสามารถสรุปเนื้อหาของคุณ, ระบุประเด็นสำคัญ, หรือแก้ไขการเขียนของคุณได้
- การผสานการทำงานช่วยให้เชื่อมต่อกับ Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าแอปมือถือมีเวลาโหลดช้ากว่าแอปบนเว็บ
- เนื่องจาก Notion มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้ใหม่บางคนอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,795+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,860 รายการ)
9. เจคิล
แพลตฟอร์มฟรีและโอเพนซอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง GitHub ดังนั้น GitBook และ Jekyll จึงมีผู้ให้กำเนิดเดียวกัน ???
แต่ในขณะที่ GitBook ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นเครื่องมือสำหรับเอกสารของทีมผลิตภัณฑ์ SaaS, Jekyll ถูกออกแบบมาในตอนแรกสำหรับการสร้างบล็อก.
ในฐานะเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบคงที่ อย่างไรก็ตาม มันทำงานได้ดีไม่แพ้กันสำหรับการแบ่งปันความรู้เช่นเดียวกับบล็อกโพสต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถได้รับการโฮสต์ฟรีบน GitHub Pages พร้อมชื่อโดเมนแบบกำหนดเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jekyll
- สร้างเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ไวยากรณ์ Markdown, Liquid, HTML หรือ CSS
- นำเข้าเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติจากหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Jekyll
- แม่แบบไม่มีโค้ดที่กำหนดเองติดตั้งไว้ล่วงหน้า ดังนั้นตัวเลือกในการปรับแต่งของคุณจึงมีจำกัด เว้นแต่คุณจะยินดีสร้างวิธีแก้ไขเอง
- เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพหรือไฟล์วิดีโอ จะไม่มีการสนับสนุนในตัวเพื่อช่วยให้คุณทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงหรือรีโหลดแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Document360
หากความคิดในการบันทึกทุกกระบวนการของคุณทำให้คุณรู้สึกเหมือนหมุนรอบตัวเอง 360 องศา Document360 พร้อมแล้วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร ที่จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ??
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้อเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับเอกสารทางเทคนิค เอกสารผลิตภัณฑ์ และเอกสารกระบวนการภายในองค์กร ทำให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า
เอกสารของคุณจะแสดงบนเว็บไซต์ ทำให้ลูกค้าหรือสมาชิกในทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการให้เอกสารเหล่านี้เป็นสาธารณะหรือส่วนตัว เพราะความรู้เป็นของคุณที่จะแบ่งปัน
คุณสมบัติเด่นของ Document360
- พอร์ทัลฐานความรู้ภายในช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างเนื้อหาด้วยคุณสมบัติการจัดการและตรวจสอบเนื้อหาที่ใช้งานง่าย
- เว็บไซต์ฐานความรู้ภายนอกจะแสดงเอกสารของคุณในฐานข้อมูลสาธารณะสำหรับการสนับสนุนลูกค้า หรือในฐานข้อมูลส่วนตัวสำหรับสมาชิกในทีม
- ผู้ช่วยฐานความรู้ช่วยให้คุณสามารถฝังวิดเจ็ตไว้ในเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำตอบได้ตลอดเวลา
- การผสานรวมเชื่อมต่อฐานความรู้ของคุณกับแอปโปรดของคุณ เช่น Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Document360
- โปรแกรมนี้ไม่อนุญาตให้แก้ไขพร้อมกัน ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- ในการปรับแต่งการออกแบบและเค้าโครง คุณจะต้องใช้การเขียนโค้ดที่กำหนดเอง
ราคาของ Document360
- ฟรี
- มาตรฐาน: $149/เดือน ต่อโครงการ
- มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อโครงการ
- ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อโครงการ
- องค์กร: $599/เดือน ต่อโครงการ
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 365+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (185+ รีวิว)
ลาก่อน, GitBook
ความรู้คือพลัง
และตอนนี้ที่คุณทราบเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitBook แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเลือกแพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่ทรงพลังสำหรับทีมของคุณแล้ว
เมื่อคุณกำลังสร้างฐานความรู้ภายในองค์กร ClickUp เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดและใช้งานง่ายที่สุด ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีม ทำงานพร้อมกัน และเชื่อมต่อเอกสารกับงานในบอร์ดการจัดการโครงการของคุณได้
และเพราะคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรี คุณสามารถบันทึกความรู้ของบริษัทได้ทันทีลองใช้ ClickUpเพื่อยกระดับความรู้ของทีมคุณไปอีกขั้น