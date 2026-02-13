De 10 bästa alternativen till Galaxy AI för arbete, skrivande och forskning

Galaxy AI är en serie AI-funktioner från Samsung Electronics som är inbyggda i Galaxy-enheter såsom smartphones, surfplattor och bärbara enheter. Den kombinerar AI på enheten och i molnet för att stödja produktivitet, kreativitet och kommunikation.

Plattformen fungerar bra för snabba redigeringar, sammanfattningar, översättningar, textassistans och enklare skrivuppgifter på mobilen. Den överlappar också verktyg som Google Lens inom områden som bildförståelse och kontextuell igenkänning.

När arbetet blir mer komplext börjar begränsningarna hos ett enhetscentrerat AI-system att visa sig. Uppgifter som djupgående forskning, skapande av långa texter, dataanalys, rapportering och samarbete mellan olika verktyg kräver ofta bredare funktioner än vad inbyggd mobil AI kan erbjuda.

I de kommande avsnitten utforskar vi alternativ till Galaxy AI som stöder dessa bredare användningsområden och beskriver vad varje plattform erbjuder, tillsammans med viktiga begränsningar och priser, för att hjälpa dig att välja mer effektivt.

Vad ska du leta efter i alternativ till Galaxy AI?

Det rätta valet beror på ditt specifika användningsområde och hur du planerar att använda AI utöver assistans på enheten. Med det sagt, här är några viktiga faktorer som är värda att utvärdera innan du väljer ett alternativ.

Kontinuitet mellan uppgifter och filer: Se till att verktyget kan behålla sammanhanget mellan dokument, konversationer eller projekt istället för att återställas vid varje prompt eller session.

Stöd för samarbete och delat arbete: Prioritera Galaxy AI-alternativ som gör det möjligt för flera personer att arbeta med samma innehåll, filer eller arbetsflöden istället för att begränsa AI-användningen till individuella interaktioner.

Kontroll över utskriftskvalitet och ton: Välj kostnadseffektiva alternativ till Galaxy AI som låter dig förfina, iterera och styra utskrifter istället för att producera engångssvar med begränsad anpassning.

Integration med vardagliga arbetsverktyg: Leta efter ett verktyg som kan kopplas till dokument, kalkylblad, projektverktyg, e-post, molnlagring och hela din teknikstack.

Skalbarhet när arbetsbelastningen ökar: Se till att verktyget förblir användbart när uppgifterna blir mer komplexa, frekventa eller teambaserade, istället för att endast vara optimerat för lättare personlig användning.

Tydliga gränser, prissättning och datahantering: Utvärdera hur användningsbegränsningar, prissättningsnivåer och datasäkerhetspolicyer förändras när du förlitar dig mer på plattformen för ditt dagliga arbete.

👀 Visste du att? Samsung grundades som en livsmedelsbutik den 1 mars 1938 av Lee Byung-Chull. Han startade sin verksamhet i Taegu, Korea, där han handlade med nudlar och andra varor som producerades i och omkring staden och exporterade dem till Kina och dess provinser.

De bästa alternativen till Galaxy AI i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell över alla verktyg som hamnade på vår lista över de bästa alternativen:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Arbetshantering, dokument, AI-skrivhjälp, automatisering av uppgifter, samarbete Team som organiserar arbete, dokument och samarbete bortom AI på enheten Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Microsoft Copilot AI-assistans i Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams Team som använder Microsoft 365 för dokument, möten och e-post Gratis; betalda abonnemang från 18 $/månad per användare Claude Långsiktigt resonemang, dokumentanalys, skrivande och forskningsarbetsflöden Författare och forskare som arbetar med långa dokument och komplexa analyser Gratis; betalda abonnemang från 20 $/månad Google Gemini Forskning, dokumentredigering, multimodala inmatningar, visuella och ljudutmatningar Team som kombinerar sökning, dokument och kreativ forskning Gratis; betalda abonnemang från 7,99 $/månad ChatGPT Skrivande, planering, forskning, anpassade assistenter, delade arbetsytor Individer och team som behöver en flexibel AI-assistent för allmänna ändamål Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad Linguix Grammatik, tonkonsistens, mallar, stöd för flerspråkigt skrivande Team som standardiserar den dagliga affärskommunikationen Gratis; betalda abonnemang från 99 $/månad Alteryx Dataförberedelse, automatisering av analyser, styrda AI-arbetsflöden Team som automatiserar datatunga analyser och beslutsprocesser Betalda abonnemang från 250 $/månad per användare Krater. ai Generering av text, bild, ljud och animation Kreativa team som producerar visuella och multimediala tillgångar Betalda abonnemang från 9 $/månad Magai Tillgång till flera AI-modeller, personas, prompt management Avancerade användare och byråer som arbetar med flera AI-modeller Betalda abonnemang från 30 $/månad per användare NinjaChat AI Dokumentanalys, sammanfattningar, tankekartor, bildgenerering Generalister som omvandlar dokument och media till lärande resurser Betalda abonnemang från 9 $/månad

🧠 Kul fakta: Samsungs varvsindustri ( Samsung Heavy Industries Co.), vars centrum sträcker sig över 37,16 kvadratkilometer, bygger mer än 30 stora fartyg per år.

De bästa alternativen till Galaxy AI

Nedan följer en detaljerad beskrivning av Galaxy AI-alternativen som kan hjälpa dig att förbättra produktiviteten, automatisera arbetsflöden, skapa innehåll och samarbeta effektivt via ett användarvänligt gränssnitt:

1. ClickUp (bästa AI-assistenten för allt ditt arbete)

Skapa e-postmeddelanden och meddelanden snabbt med ClickUp Brain

Chatbaserade AI-verktyg är utmärkta för att generera svar. Men de når inte hela vägen till genomförande.

ClickUp är utformat som en konvergerad AI-arbetsyta, där AI fungerar direkt i dina projekt, uppgifter och dokument.

Låt oss se hur ClickUp står sig som det bästa alternativet till Galaxy AI 👇

Gör allt i din arbetsyta sökbart och tillgängligt

Till att börja med samlar ClickUp Enterprise Search alla dina arbetsdata på ett enda sökbart ställe. Det förvandlar spridd information från dina olika verktyg (inklusive Drive, Notion, Slack, Gmail och mer) till en enda källa till sanning.

Sök i hela ditt arbetsutrymme och anslutna verktyg med AI

Allt i ditt arbetsområde är sökbart och tillgängligt.

Till skillnad från traditionella sökverktyg som förlitar sig på nyckelord, förstår det naturligt språk för att tolka frågor och återge resultat i sitt fulla sammanhang. Och eftersom ClickUp indexerar innehåll ofta, återspeglar dina sökningar det senaste läget i din arbetsmiljö.

✏️ Obs: Att söka i alla dina verktyg behöver inte innebära att du riskerar dina data. ClickUp Connected Search gör allt sökbart men ändå säkert. Plattformen uppfyller kraven i GDPR, ISO, HIPAA och SOC 2, utan någon dataträning eller datalagring från tredje part.

Kontextuell AI som förstår ditt arbete

Connected Search hjälper dig att hitta det du behöver. Vad händer nu?

ClickUp Brain, den inbyggda kontextuella AI:n, hjälper dig att förstå det.

Ställ frågor på ett enkelt språk, få snabba sammanfattningar av projektuppdateringar, identifiera hinder, sammanfatta projekt och extrahera åtgärdspunkter från mötesprotokoll.

Anta att du leder en produktlansering med uppgifter spridda över Docs, kommentarer, Slack-trådar och mötesanteckningar.

Du skriver: ”Vad hindrar lanseringen under tredje kvartalet?”

ClickUp Brain skannar live-data i hela ditt arbetsområde – uppgiftsstatus, försenade beroenden, senaste kommentarer och mötesprotokoll. Den identifierar att designgodkännanden väntar, två tekniska uppgifter är försenade och ett beroende kopplat till juridisk granskning inte har lösts.

Därifrån kan du:

Skapa en sammanfattning av lanseringsstatusen för intressenterna

Omvandla hinder till tilldelade uppgifter med ansvariga och deadlines

Skapa automatiska uppföljningar för olösta godkännanden

Uppdatera projektdokumentet med den senaste exekveringsstatusen.

Ställ frågor, få omedelbara svar och förenkla arbetet med ClickUp Brain.

Så här kan du använda AI i ClickUp som personlig assistent för att undvika ständiga kontextbyten och återfå din fokus 👇

Få tillgång till flera AI-modeller i samma arbetsyta

ClickUp Brain ger dig tillgång till flera externa AI-modeller från ett enda gränssnitt. Du behöver inte byta verktyg, jonglera mellan flikar eller hantera separata prenumerationer.

Modellåtkomst abstraheras via ClickUp Brain. All AI-användning förblir centraliserad, behörighetsbaserad och granskbar inom din arbetsyta. Detta förhindrar den fragmentering som ofta uppstår när team förlitar sig på flera fristående AI-verktyg för olika uppgifter.

Få tillgång till ledande LLM:er på ett och samma ställe med ClickUp Brain.

Vanliga användningsområden är: Claude för långa resonemang, djupgående analyser och syntes

ChatGPT för snabb utformning, utförande och arbetsuppgifter på uppgiftsnivå

Gemini för informationsintensiv forskning eller forskning med korsreferenser

📌 Exempel: Ett strategiteam kan använda Gemini för att analysera källintensiv forskning, Claude för att sammanfatta insikter till en berättelse och ChatGPT för att omvandla berättelsen till genomförbara uppgifter – allt utan att lämna ClickUp.

Låt Super Agents göra grovjobbet

Superagenter är omgivande AI-assistenter som arbetar kontinuerligt i din arbetsyta. De observerar vad som händer i olika uppgifter, tidslinjer, beroenden och aktivitetsmönster och reagerar sedan när förhållandena förändras – utan att behöva en uppmaning varje gång.

Istället för att vänta på att någon ska upptäcka ett problem eller begära en uppdatering, ser Super Agents till att arbetet fortskrider i bakgrunden.

📌 Exempel: En Super Agent kan: Sammanfatta sprintretrospektiver och lyft fram leveransrisker innan nästa sprint börjar.

Upptäck försenade eller avstannade uppgifter och meddela rätt ägare automatiskt

Övervaka projektets framsteg och generera återkommande statusuppdateringar för intressenterna.

Aktivera uppföljningsuppgifter när beroenden är slutförda eller status ändras 🎥 Titta på den här videon för att lära dig mer om Super Agents för AI-driven projektledning .

ClickUps bästa funktioner

Håll konversationerna kopplade till arbetet. Omvandla meddelanden till uppgifter, tagga ägare och håll beslut kopplade till genomförandet istället för att begrava dem i trådar med ClickUp Chat

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med enkla regler utan kod eller AI-driven logik med ClickUp Automations

Anslut ClickUp till verktyg som Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion och många fler. ClickUp-integrationer samlar filer, konversationer och uppdateringar i ett enda system, så att din arbetsyta blir den enda källan.

Fånga upp idéer, kommentarer eller uppdateringar med rösten och omvandla dem direkt till strukturerad text med Talk to Text

Begränsningar med ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 850 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

📚 Läs också: Skillnaden mellan maskininlärning och artificiell intelligens

2. Microsoft Copilot (Bäst för team som använder Microsoft 365 och vill ha AI-stöd för dokument, möten och e-post)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot är en AI-driven digital assistent som stöder vanliga AI-användningsfall i dokument, möten och kommunikation. I centrum finns ett säkert chattgränssnitt i företagsklass som drivs av de senaste modellerna.

Du kan växla mellan Quick Response för snabbhet och Think Deeper för komplexa resonemang. Det är också användbart när du arbetar med täta mötesprotokoll eller projekt med flera filer.

För teamsamarbete erbjuder Copilot Pages en robust arbetsyta. Du kan dra delar av ett chattmeddelande till en sida, där alla kan redigera tillsammans, hämta innehåll från andra filer och förfina delat material.

Sedan finns Copilot Notebooks, som är utformat för djupare forskning och strukturerad problemlösning. Du kan samla filer, mötesanteckningar och webblänkar i en enda anteckningsbok för att ge Copilot ett fullständigt sammanhang för ett långvarigt projekt.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Skissa på innehåll, generera idéer, skapa listor och organisera information med hjälp av öppna frågor.

Koppla Copilot till de Microsoft 365-appar du redan använder, som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams, för att få formelförslag, sammanfatta e-posttrådar och sammanfatta möten.

Automatisera samtalsadministrationen genom att registrera viktiga punkter, ansvariga och nästa steg för både VoIP- och PSTN-samtal.

Begränsningar för Microsoft Copilot

För användare som inte använder Microsoft 365 är Copiliot fortfarande otillgängligt.

Priser för Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Tillgänglig gratis med ett giltigt Microsoft 365-abonnemang.

Microsoft 365 Copilot Business: 18 USD/månad per användare

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Microsoft Copilot är att det fungerar som en smart assistent i de verktyg jag redan använder och hjälper mig att skapa innehåll, analysera data eller sammanfatta information snabbt. Det mest användbara är dess förmåga att spara tid på repetitiva uppgifter, generera idéer och ge insikter som skulle ta mycket längre tid att samla in manuellt.

3. Claude (Bäst för författare och forskare som arbetar med långa dokument och komplexa analytiska uppgifter)

via Claude

Claude AI är en avancerad konversations-AI som är utformad för tydlighet, säkerhet och komplexa resonemang.

Den är utvecklad av Anthropic och kan analysera dokument, sammanfatta information och skriva strukturerade texter. Claude AI stöder samarbetsflöden genom att integreras med innehållspipelines och utvecklingsverktyg via API:er.

Till att börja med stöder den samarbete på expertnivå i krävande uppgifter, från kritisk analys till långa skrivprojekt. Du kan ladda upp dokument en gång och sedan referera till dem i olika konversationer, vilket är värdefullt för hållbar AI i affärsarbetsflöden som kräver konsekvens.

Den kan analysera hela böcker, långa PDF-filer eller stora kodbaser i en enda session, vilket gör den väl lämpad för att sammanfatta 100-sidiga dokument eller navigera i komplexa system utan manuell uppdelning.

Claude bästa funktioner

Få detaljerade referenser till de exakta meningar och passager som Claude använder för att generera svar, vilket leder till mer verifierbara och tillförlitliga resultat.

Utför arbete i hundratals verktyg och API:er, till exempel uppdatera CRM-poster eller schemalägga möten i hela din stack.

Analysera data, skapa visualiseringar, granska dokument, utvärdera beslut eller bryta ner viktiga val.

Claude-begränsningar

Användare med abonnemanget för 20 dollar per månad nämner ofta strikta begränsningar för tecken och konversationer, vilket kan störa långa, iterativa uppgifter som kodning.

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: Från 100 USD/månad per användare

Team (för 5 eller fler personer) Standardplats: 25 $/månad per användare Premiumplats: 150 $/månad per användare

Standardplats: 25 $/månad per användare

Premiumplats: 150 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Standardplats: 25 $/månad per användare

Premiumplats: 150 $/månad per användare

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Claude?

En G2-användare säger:

Claude verkar vara mycket intelligent och ger svar som är naturliga och intuitiva. Svaren låter som vad man kan förvänta sig av en person. Det verkar inte hallucinera som ChatGPT gör. Istället erkänner det när det inte har svar på en fråga. Det tenderar också att komma ihåg tidigare konversationer bättre än ChatGPT. Claude gör också ett bra jobb med att analysera och analysera uppladdade filer.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar kostnaderna för att växla mellan flikar och byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsutrymme, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp!

4. Google Gemini (Bäst för team som utför forskningsintensivt arbete som kombinerar sökning, dokument och visuella resultat)

via Google Gemini

Google Gemini är Googles AI-assistent för lärande, forskning och kreativt arbete, särskilt när projekten omfattar upptäckter, syntes och presentation.

Du kan ladda upp studieguider och källmaterial och sedan omvandla den informationen till frågesporter, presentationer eller visuella förklaringar. Dessa resultat fungerar ofta som produktivitetsverktyg i ett tidigt skede för team som testar idéer eller introducerar nya medarbetare.

Arbeta med dina dokument, forskning eller tal direkt i Gemini. Du kan utöka avsnitt, justera tonen eller omstrukturera innehållet på plats, vilket minskar den friktion som vanligtvis förknippas med iterativa skrivarbetsflöden.

Med Deep Research genererar Gemini anpassade rapporter på några minuter. Denna konversationsbaserade AI kan också omvandla resultat till presentationsklara översikter, diagram och strukturerade sammanfattningar. Använd detta verktyg i Google Workspace för att snabbare gå från rå information till presentabla resultat.

Google Gemini bästa funktioner

Sök på webben och i Gmail, Drive och Chat för att hitta exakt den information du behöver för aktuella projekt och möten.

Få personliga förslag på vad du kan skriva, vad du kan lära dig härnäst och hur du kan förbättra ditt arbetsflöde, baserat på dina tidigare Gemini-konversationer.

Förstå skärmdumpar, diagram, PDF-filer och whiteboards som förstklassiga underlag och spara timmar av manuell transkription, förklaringar och fram-och-tillbaka-kommunikation.

Begränsningar för Google Gemini

Ibland har den svårt att behålla nyanserna i långa, komplexa konversationer, vilket leder till att detaljer faller bort eller att avsikten förskjuts.

Priser för Google Gemini

Gratis

Google AI Plus: 7,99 $/månad

Google AI Pro: 19,99 $/månad

Google AI Ultra: 249,99 $/månad

Betyg och recensioner av Google Gemini

G2: 4,4/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

En G2-användare säger:

Jag använder Gemini för en rad olika uppgifter, från att skapa bilder och dokument till att genomföra grundlig forskning. Jag älskar hur Geminis djupa forskningskapacitet gör det möjligt för mig att hitta detaljerad information om vilket begrepp som helst, vilket ger mig omfattande detaljer och källhänvisningar, vilket är fantastiskt. Möjligheten att generera diagram och bilder på en bråkdel av den tid det normalt skulle ta är otroligt värdefull. Dessutom uppskattar jag canvas-funktionen där jag enkelt kan designa prototyper och skapa dokument.

5. ChatGPT (Bäst för individer och team som behöver en flexibel AI-assistent för skrivande, planering och forskning)

via ChatGPT

Vill du förenkla ditt dagliga arbete med ett allmänt AI-verktyg? Överväg ChatGPT. Det kan utföra djupgående, autonom forskning som söker på webben, sammanställer dussintals källor och levererar en citerad sammanfattning i ett enda flöde.

ChatGPT stöder skrivande, planering, analys och problemlösning inom olika branscher, från marknadsföring och produktutveckling till drift och utbildning. Dess flexibla, konversationsbaserade gränssnitt gör det till ett populärt val för individer och team som vill ha snabba svar, strukturerade resultat och anpassningsbar AI-assistans utan att vara bundna till en specifik enhet eller ett specifikt ekosystem.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa delade projektutrymmen med ditt team där briefs, instruktioner, manus och konversationer kan lagras som en enda källa till information.

Implementera anpassade GPT:er i hela organisationen så att alla kan använda samma domänspecifika assistent med kontrollerad åtkomst.

Skriv och underhåll långa dokument med en modell som bevarar logik, struktur och tonfall i tiotusentals ord.

ChatGPT:s begränsningar

Det finns en risk för hallucinationer under längre konversationer, där modellen producerar information som låter övertygande men som faktiskt är felaktig.

Priser för ChatGPT

Gratis

Go: 8 $/månad

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En G2-användare säger:

Det jag uppskattar mest med ChatGPT är sättet det svarar på. Det analyserar din skrivstil och ger svar som är anpassade efter den ton och approach du föredrar. Det innehåller en mängd information och hjälper till med allt, från mina professionella uppgifter till vardagliga aktiviteter. Jag tycker också att det är mycket användbart för att skapa e-postmallar för både produktrelaterade och forskningsändamål.

⭐ Om du undrar hur du kan skriva bättre med hjälp av AI har vi skapat denna minivideoguide åt dig 👇

6. Linguix (Bäst för team som behöver enhetlig grammatik och ton i sin affärskommunikation)

via Linguix

Linguix är en AI-skrivapp för team som behöver konsekvens, snabbhet och kontroll i sin dagliga kommunikation.

Den stöder skrivning på flera språk, inklusive engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, italienska och polska. Med genvägar kan du skapa anpassade textutvidgningar som "//intro" som omedelbart expanderar till fullständiga, förskrivna mallar.

Linguix AI Rewriter kan föreslå alternativa formuleringar för att förbättra tydlighet, ton och läsbarhet, medan Content Score utvärderar komplexitet och kvalitet. Du kan anpassa texten efter din målgrupp.

För känsligt arbete säkerställer Secret Mode att din text inte sparas efter att sessionen avslutats, vilket ger dig en redigeringsmiljö där integriteten kommer i första hand.

Linguix bästa funktioner

Lägg till grammatik- och stilkontroll i realtid till din produkt med Linguix checker SDK eller inbäddade redigeringskomponenter.

Tillämpa konsekventa skrivregler, genvägar och mallar för att säkerställa ton och kvalitet i hela din produkt.

Ge kontextuella skrivförslag på flera språk som stöds medan användarna skriver.

Linguix begränsningar

Den saknar generellt sett djupgående, långsiktiga resonemangsfunktioner när det gäller komplexa målgrupper, avsikter och affärssammanhang.

Priser för Linguix

Gratis

Månadsvis: 30 $/månad

Linguix betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (125+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Linguix?

En G2-användare säger:

Det är ett av de bästa verktygen vi har använt för att skriva viktiga dokument för vårt företag. Det ger oss en assistent med artificiell intelligens som hjälper oss att leverera projekt, uppgifter och artiklar utan stav- eller grammatikfel. Det erbjuder oss också kurser för att förbättra skrivandet och felsöka upprepningar.

7. Alteryx (Bäst för medelstora och stora företag som automatiserar datapreparering och analysarbetsflöden)

via Alteryx

Hur gör man AI-drivna beslut tillförlitliga i hela organisationen, inte bara i ett enda chattfönster?

Alteryx är en analysplattform som operationaliserar beslutsfattande på företagsnivå. Den kan omvandla dina råa, fragmenterade data till styrda, repeterbara beslutsflöden.

Alteryx ansluter direkt till de system som lagrar dina affärsdata, inklusive AWS, Google Cloud och Salesforce, och erbjuder över 100 förkonfigurerade anslutningar.

Med den kan du söka i dina data, skriva in kommandon i naturligt språk, sammanställa visuella arbetsflöden och dela dem mellan team. Rollbaserad åtkomst, versionskontroll och loggningsfunktioner på körningsnivå säkerställer att dina automatiserade beslut förblir säkra, granskbara och förklarbara.

Alteryx bästa funktioner

Automatisera datarensning och -förberedelse så att marknadsförings- och säljteam kan arbeta med korrekta och uppdaterade data.

Se hela projektbilden på ett ställe, även när tidsplaner, budgetar, risker och beroenden finns spridda över Jira, CRM, ERP och kalkylblad.

Omvandla råa projektdata till beslutsfärdiga vyer (e-postmeddelanden, rapporter och presentationer) för att svara på frågor som ”Vad hindrar oss?”, ”Vad avviker?” och ”Vad bör vi prioritera om?”.

Alteryx begränsningar

Eftersom plattformen laddar mycket av sin data i minnet kan arbetsflödena bli svåra utan tillräckligt med RAM-minne jämfört med Spark-baserade verktyg.

Priser för Alteryx

Starter Edition: 250 USD/månad per användare

Professional Edition: Anpassad prissättning

Enterprise Edition: Anpassad prissättning

Alteryx betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 660 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Alteryx?

En G2-användare säger:

Alteryx är autentiskt och intelligent när det gäller datakombinering och -förberedelse, vilket gör det enkelt att utföra avancerade analyser. Programmet möjliggör snabb statistisk, prediktiv och rumslig analys i en enda applikation. Alteryx är tidsfokuserat, med automatisering som ökar hastigheten och effektiviteten.

📚 Läs också: Din kompletta guide till automatisering av arbetsflöden

8. Krater. ai (Bäst för marknadsförings- och kreativa team som snabbt producerar visuella och multimediala tillgångar)

Krater. ai är en AI-verktygssvit som hjälper dig att skapa textuella och visuella sammanhang på några sekunder.

Välj bland färdiga roller som dataanalytiker, utbildare, marknadsförare, utvecklare eller forskare för att styra resultaten med tydligare avsikter.

När det gäller innehåll stöder Krater bildgenerering och redigering genom naturligt språk. Du kan beskriva en scen, ändra bakgrunder, justera belysning, ändra färger eller lägga till element med enkla kommandon. Det stöder också grundläggande animationsarbetsflöden, så att du kan ladda upp en bild och beskriva hur du vill att den ska röra sig.

Det som utmärker Krater är dess modulära bibliotek med ”tillägg”. Dessa promptbaserade verktyg täcker användningsfall som SWOT-analys, konkurrentundersökningar, transkription, utformning av enkäter, generering av rubriker och SQL-frågor.

Krater. ai bästa funktioner

Skapa originalbakgrundsmusik för YouTube-videor, poddar och strömmar i alla genrer, till exempel pop, rock, jazz, klassisk musik och elektronisk musik.

Ladda upp PDF-filer, Word-dokument och bilder till plattformen och extrahera specifika detaljer, jämför filer eller skapa omedelbara sammanfattningar.

Skapa anpassade bilder för inlägg på sociala medier, annonser och kampanjer utan att behöva förlita dig på stockbilder.

Krater. ai begränsningar

Vissa resultat kräver fortfarande manuell redigering för att uppnå en helt polerad, professionell standard.

Krater. ai-prissättning

Plus: 9 $/månad

Pro: 20 $/månad

Ultra: 49 $/månad

Max: 99 $/månad

Krater. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Krater.ai?

En G2-användare säger:

Jag gillar verkligen hur enkel och intuitiv plattformen är, den känns inte överväldigande, även om man är nybörjare på AI-verktyg. Svarstiden är imponerande och jag tyckte att det genererade innehållet var relevant och kreativt. Jag uppskattar också att Krater.ai kombinerar flera AI-funktioner på ett ställe, vilket sparar tid för mig som slipper växla mellan olika appar.

9. Magai (Bäst för avancerade användare och byråer som hanterar arbete över flera AI-modeller)

via Magai

Den allt-i-ett-plattformen för generativ AI, Magai, gör det möjligt att byta AI-modell mitt i en konversation och återanvända GPT-instruktioner mellan olika modeller. Magai samlar dem på en enda instrumentpanel.

Du kan spara promptar, organisera chattar och ladda upp filer. För teamsamarbete kan du bjuda in dina kollegor till en AI-chatt som sparar konversationer och sammanhang. Framöver kan du ställa in anpassad åtkomst och behörigheter på team- eller projektnivå.

Prompt Enhancer uppgraderar automatiskt vaga uppmaningar till högkvalitativa inmatningar. Magai innehåller över 40 inbyggda personligheter som hanterar olika typer av arbete, från skrivande och kundsupport till analys och tekniska verktyg som att generera regex-mönster. Dessa personligheter lagrar också dina instruktioner en gång och tillämpar dem på alla modeller.

Magai bästa funktioner

Välj den bästa AI-modellen för varje uppgift; använd ChatGPT för landningssidor, Claude för e-postsekvenser och Gemini för visuella tillgångar.

Skapa videor med hjälp av ledande generativa AI-modeller, inklusive avancerade verktyg från Runway ML, Kling Video och Minimax.

Ställ in anpassad åtkomst, kontext och behörigheter per projekt eller team för enkel informationsdelning.

Magai-begränsningar

Det är inte intuitivt att dela chattar med ett team. Även inom en arbetsplats måste man skapa separata delningsgrupper.

Magai-prissättning

Solo: 30 $/månad per användare

Team: 40 $/månad

Magai-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Magai?

En G2-användare säger:

Magai har allt du kan tänka dig. Text-till-text-chattar innehåller alternativ för över 30 LLM:er och teamet lägger till och tar bort nya modeller allteftersom de utvecklas. Modellerna för text-till-bild och bild-till-bild är också omfattande och inkluderar möjligheten att utveckla din egen Flux-baserade LoRA. Chattfunktionerna är lätta att använda, inklusive möjligheten att byta LLM mitt i chatten och personas.

10. NinjaChat AI (Bäst för generalister som omvandlar dokument och media till sammanfattningar och lärande resurser)

via NinjaChat AI

NinjaChat AI är en allt-i-ett-assistentplattform som samlar externa AI-modeller, såsom GPT-4, Gemini och Claude, i en central hubb.

Du kan använda NinjaChat för att skriva blogginlägg, reklamtexter, e-postmeddelanden, uppsatser och citat, med specialverktyg för plattformar som Google, Facebook, LinkedIn och Instagram. Om du arbetar med långa texter kan du sammanfatta eller skriva om dem så att de låter mer naturliga.

När du behöver arbeta med visuella element kan du generera bilder från text, ta bort bakgrunder eller vattenstämplar och förbättra bildkvaliteten. Du kan också konvertera media till text genom att transkribera ljud, video, tal och bilder.

NinjaChat AI:s bästa funktioner

Utveckla bilder från text och omvandla idéer till omfattande AI-genererade tankekartor på ett ögonblick.

Omvandla PDF-filer, YouTube-videor eller ren text till tankekartor, flashkort eller flödesscheman som hjälper dig att studera och granska information på ett enklare sätt.

Skriv om texten för att förbättra tonen, tydligheten och flytet, jämna ut konstiga meningar, förenkla komplexa idéer och få det genererade innehållet att låta mer naturligt.

Begränsningar för NinjaChat AI

Vissa användare rapporterar att det krävs en viss inlärningskurva för att behärska alla dess olika verktyg och funktioner, särskilt jämfört med enklare appar med ett enda syfte.

Priser för NinjaChat AI

Startpaket: 9 $/månad

Pro: 18 $/månad

Expert: 25 $/månad

NinjaChat AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vanliga frågor

Galaxy AI är utmärkt för snabb hjälp på enheten (sammanfattningar, redigeringar, översättningar), men det är inte utformat för att överföra sammanhang mellan projekt. När arbetet omfattar dokument, uppgifter, godkännanden och flera personer behöver du ett system som håller beslut, filer och uppföljningar sammankopplade – inte utspridda över olika appar.

Prioritera verktyg som gör arbetet beständigt och delbart: 1) delade utrymmen för dokument och uppgifter 2) samarbeten med behörighet 3) integrationer med din stack 4) AI som kan omvandla resultat till tilldelade åtgärdspunkter med ägare och förfallodatum.

AI-svar är engångssvar (sammanfattningar, omskrivningar, idéer). AI-utförande innebär att systemet kan tillämpa dessa resultat i arbetet – skapa uppgifter, uppdatera dokument, tilldela ägare, utlösa automatiseringar och spåra framsteg – så att insikterna inte försvinner i ett chattfönster.

Team minskar spridningen av AI genom att centralisera arbetet. Samla uppmaningar, resultat, beslut och uppföljningar i ett gemensamt arbetsutrymme (dokument + uppgifter + chatt) så att resultaten blir sökbara, behöriga och återanvändbara – istället för att vara utspridda i personliga chattar och flikar.

Allmänna AI-verktyg är kraftfulla, men de förstår inte automatiskt din projektstruktur, ägarskap och tidsplaner. Ett arbetsverktyg fyller den luckan: det kopplar samman AI-resultat med genomförande, så att ditt team kan gå från "insikt" till "klart" utan manuell kopiering och klistring.