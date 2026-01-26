Cartesia vs. Elevenlabs: [år] Jämförelse

De flesta team väljer en text-till-tal-plattform baserat på en funktionslista, för att sedan inse för sent att de har optimerat för fel sak. Blixtsnabba svarstider spelar ingen roll om din podcast låter robotlik, och röster i studiokvalitet är värdelösa om din chattbot har en fördröjning på en halv sekund!

Denna guide jämför Cartesia AI och ElevenLabs utifrån de mått som faktiskt avgör om ditt röstprojekt blir en succé eller ett misslyckande, så att du kan sluta tveka och börja leverera ljud som fungerar.

Cartesia AI vs. ElevenLabs i korthet

Du behöver ett text-till-tal-verktyg (TTS) för att generera AI-röstljud, men det kan vara svårt att avgöra vilket som är rätt för dig. Marknaden är uppdelad mellan verktyg som är byggda för hastighet och verktyg som är byggda för kvalitet, och att välja fel kan förstöra ditt projekt. Detta är kärnan i debatten mellan Cartesia AI och ElevenLabs.

För att göra det enkelt, här är en snabb översikt.

Funktion/kategori Cartesia AI ElevenLabs Primär styrka Röstinteraktioner i realtid med låg latens Ultrarealistiskt, känslomässigt uttrycksfullt ljud Bäst för Röstagenter, kundsupport, telefoni Ljudböcker, poddar, professionella röstskådespelare Latens ~40 ms (Sonic 3) Högre (kvalitetsoptimerad) Röstbibliotek Telefonifokuserade, rena 8 kHz-röster Stort bibliotek med emotionell djup Röstkloning Verktyg för röstdesign Professionell röstkloning Anpassning Hastighets-/volymkontroll Temperatur, emotionell kontroll Priser* Betalda abonnemang börjar på 5 $/månad, faktureras månadsvis Betalda abonnemang börjar på 5 $/månad, faktureras månadsvis

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Det rätta valet beror helt på om du behöver hastighet för realtidsinteraktioner eller emotionell uttrycksfullhet för att skapa engagerande innehåll.

Innan vi dyker in i de tekniska detaljerna är det bra att förstå hur dessa text-till-tal-plattformar passar in i det bredare landskapet av AI-applikationer. Titta på den här videon för att utforska olika användningsfall för AI och se hur rösttekniken förändrar branscher:

Cartesia AI – översikt

Cartesia AI är en text-till-tal-plattform som är speciellt utformad för röstapplikationer i realtid där minimal latens är avgörande. Det är det perfekta valet för interaktiv röst-AI, såsom kundsupportbots, mötesbokningssystem och telefonbaserade assistenter som måste kännas responsiva.

Insatserna är extremt höga för TTS eftersom människor är mycket känsliga för mänskligt tal. Varje millisekunds fördröjning gör att en konversation känns onaturlig och klumpig, vilket kan frustrera användarna och leda till höga bortfallsfrekvenser. Din bot känns i slutändan, ja, som en bot. 🤖

Röstagenter måste svara omedelbart, och 85 % av kundtjänstcheferna testar nu konversations-AI under 2025.

Därför behöver du en TTS-plattform som är byggd från grunden för hastighet.

Det här är vad som gör Catesia AI så snabbt:

Sonic-modeller: Cartesias röstmodeller, inklusive Sonic 2 och Sonic 3, är konstruerade för snabb syntes. Sonic 3-modellen kan uppnå en latens på så lågt som 40 millisekunder, vilket är tillräckligt snabbt för naturliga, ömsesidiga konversationer.

Telefonoptimering: Rösterna är anpassade för 8 kHz-ljud, standarden för telefonlinjer. Detta minskar bakgrundsljudet och säkerställer tydlighet under samtal, även om det innebär att man måste offra en del av den rikedom man önskar för en podcast.

API-först-strategi: Plattformen är byggd för utvecklare som behöver Plattformen är byggd för utvecklare som behöver integrera ett tal-API i sina applikationer, inte för innehållsskapare som letar efter ett enkelt webbgränssnitt.

Cartesia offrar en del emotionell djup för denna otroliga hastighet. Rösterna är rena och professionella, men de kan sakna den nyanserade uttrycksfullhet som krävs för berättande eller övertygande försäljningsinnehåll.

Cartesias prissättning

Att hantera kostnaderna för ett kontaktcenter med hög volym kan vara en huvudvärk, särskilt med oförutsägbara priser per tecken. Cartesia använder en kreditbaserad prismodell som är utformad för team med hög användning. Prisstrukturen omfattar i allmänhet:

Gratis nivå: Ett fast antal krediter för utvecklare att testa API:et och bygga prototyper

Pro-abonnemang : 5 $/månad

Startup : 49 $/månad

Skala: 299 $/månad

Företag: Anpassade prisplaner tillgängliga för storskaliga implementationer, till exempel kontaktcenter som hanterar tusentals samtal dagligen

Denna modell är utformad för team med frekventa API-förfrågningar. Som alltid bör du kontrollera de exakta priserna på Cartesias webbplats.

ElevenLabs – översikt

ElevenLabs är en text-till-tal-plattform som är känd för att producera några av de mest realistiska och emotionellt uttrycksfulla AI-rösterna som finns. Den har blivit branschstandard för innehållsskapare, förlag och marknadsförare som behöver högkvalitativt ljud som engagerar lyssnarna.

AI-genererade voiceovers som skapats med AI-voiceover-programvara, av den typ som används i vissa ljudböcker och videor, kan ibland låta platta och robotliknande. Det tar dig helt ur upplevelsen. När ditt innehåll behöver nå ut till en publik på ett emotionellt plan, räcker det inte med en generisk, livlös röst.

Du behöver en TTS-plattform som prioriterar realism och emotionell djup framför allt annat.

Här är varför ElevenLabs är det bästa valet för kvalitetsinnehåll:

Expressivt röstbibliotek: Plattformen erbjuder en omfattande samling färdiga röster med en bred variation av tonfall, accenter och känslomässiga register.

Professionell röstkloning: Du kan skapa en nästan perfekt digital kopia av en specifik röst från bara några minuters ljud. Detta är perfekt för att upprätthålla varumärkets konsistens eller för att låta en VD läsa upp företagsomfattande meddelanden.

Detaljerad känslomässig kontroll: Med parametrar som en "temperatur"-reglage kan du finjustera hur uttrycksfull eller återhållsam en röst låter, vilket ger dig kontroll på regissörsnivå som kan Med parametrar som en "temperatur"-reglage kan du finjustera hur uttrycksfull eller återhållsam en röst låter, vilket ger dig kontroll på regissörsnivå som kan förbättra naturligheten med 21 % genom prosodijusteringar.

Generering av långa texter: ElevenLabs är optimerat för längre texter och bibehåller naturlig prosodi – ElevenLabs är optimerat för längre texter och bibehåller naturlig prosodi – talets rytm och intonation – genom hela kapitel i en ljudbok.

Detta fokus på kvalitet medför högre latens, vilket gör det mindre lämpligt för realtidsröstagenter. För förinspelat innehåll som poddar eller videoröstpålägg är dock den oöverträffade realismen värd den extra bearbetningstiden.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

ElevenLabs prissättning

Att investera i premiumröstkvalitet kan kännas som ett stort åtagande, särskilt när du inte är säker på hur många tecken du kommer att använda varje månad. ElevenLabs erbjuder en nivåindelad prenumerationsmodell baserad på teckenbegränsningar, så att du kan välja ett abonnemang som passar dina produktionsbehov.

De tillgängliga nivåerna omfattar vanligtvis:

Gratis

Startpaket: 5 $/månad

Skapare: 11 $/månad

Pro: 99 $/månad

Skala: 330 $/månad

Företag: @1320/månad

Företag: Anpassade planer med dedikerad support för företagsbehov

Den kraftfulla funktionen Professional Voice Cloning är vanligtvis reserverad för de högre nivåerna. Den överlägsna kvaliteten gör den idealisk för alla projekt där röstprestanda är avgörande.

Cartesia AI vs. ElevenLabs – jämförelse av funktioner

Här är de specifika funktioner som är viktigast när du väljer mellan dessa två plattformar. Varje funktionsjämförelse innehåller ett snabbt omdöme som hjälper dig att fatta ett snabbare beslut. 🛠️

Röstkvalitet och naturlighet

När du skapar ljud är rösten allt. En klar, professionell röst kan vara perfekt för en telefonmeny, men den skulle låta konstig i en kriminalroman!

Cartesia AI: Producerar rena och professionella röster. De är optimerade för tydlighet i telefonimiljöer, vilket innebär att de tränger igenom bakgrundsljud under telefonsamtal. Ljudkvaliteten är pålitlig men kan kännas något mekanisk, vilket gör den bäst lämpad för transaktionssamtal där huvudmålet är att förmedla information.

ElevenLabs: Känd för att producera några av de mest Känd för att producera några av de mest mänskliga AI-rösterna på marknaden. Ljudet inkluderar naturliga andningsmönster, subtila tonfall och äkta emotionella nyanser. Det är utmärkt för att förmedla en specifik ton, oavsett om det är en varm och vänlig röst för ett säljsamtal eller en auktoritär röst för en utbildningsmodul.

🏆 Slutsatsen: ElevenLabs vinner när det gäller ren röstkvalitet och naturlighet. Välj Cartesia endast när tydlighet i en bullrig telefonmiljö är viktigare än emotionell djup.

Latens och hastighetsprestanda

För en konversation i realtid ökar 500 ms latens talarens överlappning och tystnader, vilket gör konversationerna onaturliga. Om din AI-röstagent inte kan hänga med blir användarna frustrerade och lägger på.

Cartesia AI: Utvecklad för realtidsapplikationer där låg latens är ett måste. Dess Sonic 3-modell kan generera ljud på så lite som 40 millisekunder, vilket möjliggör ett naturligt, konversationsliknande flöde. Den använder strömmande ljud, så användarna hör svaret nästan omedelbart.

ElevenLabs: Prioriterar ljudkvalitet framför hastighet, vilket resulterar i högre latens. Även om dess Flash v2. 5-modell är snabbare, är den fortfarande inte tillräckligt snabb för de flesta realtidsröstagenter som kräver svarstider under 100 ms. Den är bättre lämpad för batchbearbetning, där du genererar en hel ljudfil på en gång.

🏆 Slutsatsen: Cartesia vinner utan tvekan när det gäller hastighet. Om du bygger en realtidsröstagent eller ett interaktivt telefonsystem är dess låga latens avgörande.

Funktioner för röstkloning

Ibland räcker det inte med en färdig röst. Du kanske behöver replikera en specifik persons röst för att upprätthålla varumärkets konsistens eller skapa en unik röst för en karaktär.

Cartesia AI: Erbjuder verktyg för ”röstdesign” som låter dig anpassa befintliga röster genom att justera parametrar som hastighet och volym. Det erbjuder dock inte äkta anpassad röstkloning från ett ljudprov.

ElevenLabs: Dess professionella röstkloningsfunktion kan skapa en nästan perfekt digital kopia av en röst från bara några minuters högkvalitativt ljud. Detta är otroligt användbart för att skapa en konsekvent röst för ditt varumärke i allt ditt ljudinnehåll. Klonade röster behåller till och med sitt emotionella register.

🏆 Slutsatsen: ElevenLabs är den klara vinnaren när det gäller röstkloning. Om du behöver skapa en anpassad röst för ditt varumärke eller replikera en specifik persons tal är deras teknik betydligt mer kapabel.

Röstanpassning och kontrollbarhet

Hur mycket kontroll behöver du över det slutliga resultatet? Vissa team vill ha ett enkelt, pålitligt resultat, medan andra behöver styra AI-rösten som en skådespelare.

Cartesia AI: Håller det enkelt med raka hastighets- och volymkontroller. Med färre röstmodeller att välja mellan blir det mindre beslutströtthet, och kontrollerna är utvecklarvänliga.

ElevenLabs: Erbjuder detaljerad kontroll med parametrar för ”temperatur” (hur uttrycksfull en röst är) och ”stabilitet” (hur konsekvent den är). Detta gör att du kan styra rösten så att den låter glad, ledsen eller angelägen, men det medför också en brantare inlärningskurva.

🏆 Slutsatsen: ElevenLabs erbjuder mer detaljerad kontroll. Cartesia är ett bättre val för team som vill ha tillförlitliga, konsekventa resultat utan att behöva justera en massa inställningar.

Språkstöd och röstbibliotek

Kräver ditt projekt flera språk eller specifika regionala dialekter? Storleken och mångfalden i röstbiblioteket kan vara en avgörande faktor.

Cartesia AI: Stöder flera språk med röster som är särskilt optimerade för telefoni. Biblioteket är mer fokuserat och prioriterar tydlighet i telefonsamtal framför ett stort urval av accenter.

ElevenLabs: Har ett enormt röstbibliotek som omfattar många språk, accenter och talstilar. Det läggs regelbundet till nya röster och det stödjer även flerspråkig röstkloning, vilket gör att en klonad röst kan tala olika språk flytande.

🏆 Slutsatsen: ElevenLabs har ett större och mer varierat röstbibliotek. Cartesias utbud är tillräckligt för många affärstillämpningar, men team som behöver specifika accenter eller bred språktäckning hittar fler alternativ hos ElevenLabs.

Cartesia AI vs. ElevenLabs på Reddit

Verkliga användare erbjuder ett värdefullt perspektiv som går utöver funktionslistor.

En användare på r/TextToSpeech diskuterade användningen av Cartesia för videospel och sa:

Vi utvecklar röst-till-röst-videospel, så latens och kostnad är viktigast för oss, men det finns en miniminivå för kvalitet som vi kan acceptera. Vi använder Cartesia Sonic. Latens under 200 ms, cirka 2 dollar/timme (mycket billigare än många kommersiella alternativ). Baserat på röstkloning. Uppspelningskontroller. Det är det bästa vi har hittat för våra mycket specifika krav.

Vi utvecklar röst-till-röst-videospel, så latens och kostnad är viktigast för oss, men det finns en miniminivå för kvalitet som vi kan acceptera. Vi använder Cartesia Sonic. Latens under 200 ms, cirka 2 dollar/timme (mycket billigare än många kommersiella alternativ). Baserat på röstkloning. Uppspelningskontroller. Det är det bästa vi har hittat för våra mycket specifika krav.

Däremot delade en användare på r/selfpublish sin erfarenhet av ett berättarprojekt:

Jag var tvungen att använda ElevenLabs ett tag på jobbet och passade på att testa verktyget med några av mina egna texter. Det bästa jag kan säga om det är att det är ett fantastiskt verktyg för redigering. Jag använder ofta Microsoft Words text-till-tal-funktioner för att få mina kapitel upplästa för mig, vilket hjälper mig att upptäcka stavfel och konstiga meningar som jag annars inte skulle ha upptäckt. ElevenLabs är många, många gånger bättre än Word i det avseendet.

Jag var tvungen att använda ElevenLabs ett tag på jobbet och passade på att testa verktyget med några av mina egna texter. Det bästa jag kan säga om det är att det är ett fantastiskt verktyg för redigering. Jag använder ofta Microsoft Words text-till-tal-funktioner för att få mina kapitel upplästa för mig, vilket hjälper mig att upptäcka stavfel och konstiga meningar som jag annars inte skulle ha upptäckt. ElevenLabs är många, många gånger bättre än Word i det avseendet.

Jag var tvungen att använda ElevenLabs ett tag på jobbet och passade på att testa verktyget med några av mina egna texter. Det bästa jag kan säga om det är att det är ett fantastiskt verktyg för redigering. Jag använder ofta Microsoft Words text-till-tal-funktioner för att få mina kapitel upplästa för mig, vilket hjälper mig att upptäcka stavfel och konstiga meningar som jag annars inte skulle ha upptäckt. ElevenLabs är många, många gånger bättre än Word i det avseendet.

Internet har nått en konsensus. Utvecklare som bygger interaktiva system berömmer Cartesias hastighet, medan innehållsskapare som behöver högkvalitativt, uttrycksfullt ljud nästan alltid föredrar ElevenLabs.

Upptäck ClickUp – det bästa sättet att utnyttja Cartesia AI vs. ElevenLabs

Att välja ett TTS-verktyg är bara en del av pusslet. Ditt team är fortfarande fast i att jonglera med manus i en app, feedback i en annan och projektplaner i ett kalkylblad. Denna arbetsfördelning – fragmenteringen av arbetsaktiviteter över flera, icke sammankopplade verktyg som inte kommunicerar med varandra – skapar ett rörigt, osammanhängande arbetsflöde där sammanhang går förlorat, deadlines missas och frustrationen växer.

Eliminera arbetsbelastningen genom att flytta hela din innehållsproduktionsprocess till ClickUp, den konvergerade AI-arbetsytan: en enda plattform där projekt, dokument och konversationer samlas, driven av kontextuell AI som förstår ditt arbete.

Istället för att bara generera ljud kan du hantera hela livscykeln för ditt innehåll – från idé till publicering – på ett och samma ställe.

Eliminera spridda dokument och samarbeta i realtid med ClickUp Docs. Skriv, redigera och samarbeta på manus och anteckningar på samma plats där du hanterar dina uppgifter. Med realtidssamarbete kan dina författare, redaktörer och röstskådespelare arbeta tillsammans samtidigt, och alla kommentarer kan omvandlas till en åtgärdsbar uppgift så att feedback aldrig går förlorad.

Slut med manuella överlämningar och ständiga statuskontroller med ClickUp Automations. Du kan ställa in enkla regler för att automatisera ditt arbetsflöde. När till exempel statusen för ett manus ändras till ”Godkänt” kan du automatiskt skapa en ny uppgift för röstskådespelaren och meddela projektledaren.

Förvandla spridda mötesanteckningar till strukturerade åtgärdspunkter med ClickUp AI Notetaker. Det kan delta i dina möten, tillhandahålla en fullständig transkription och videoinspelning samt generera en sammanfattning med viktiga beslut och åtgärdspunkter. Nu kan brainstorming-sessioner och manusgranskningar omedelbart registreras och omvandlas till uppgifter.

Få omedelbara svar och utkast till innehåll snabbare genom att fråga ClickUp Brain. Eftersom det har fullständig kontext för dina uppgifter, dokument och konversationer kan det hjälpa dig att skriva utkast till manus, sammanfatta långa feedbacktrådar eller svara på frågor om ett projekts status. Du kan till och med @nämna Brain i en uppgiftskommentar, precis som en teamkamrat.

Använd flera LLM från ett enda gränssnitt!

Och grädden på moset: ClickUp Super Agents.

Skapa en superagent med 100 % arbetscontext för att skapa ett första utkast till ditt ljudmanus och tilldela det till din manusexpert. Generera din AI-röst och ställ sedan in din agent för att ta uppgiften vidare till produktion när statusen ändras till ”Röst redo”.

ClickUp ersätter inte ditt TTS-verktyg, utan ger hela ditt ljudproduktionsflöde ett hem.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Ska du välja Cartesia AI eller ElevenLabs för ditt team?

Så här väljer du mellan de två plattformarna.

Välj Cartesia AI om: Du bygger realtidsröstagenter, Du bygger realtidsröstagenter, kundsupportbots eller interaktiva telefonsystem där hastighet är den viktigaste faktorn. Dess låga latens är oöverträffad.

Välj ElevenLabs om: Du skapar ljudböcker, poddar eller videoröstpålägg där emotionell uttrycksfullhet och röstkvalitet är avgörande för att engagera din publik. Dess röstkloning är också överlägsen.

I många fall kan ett företag till och med använda båda – Cartesia för sin kundtjänstinfrastruktur och ElevenLabs för sitt marknadsföringsinnehåll.

Oavsett vilken TTS-plattform du väljer behöver det omgivande arbetsflödet med skriptskapande, feedbackloopar och projektuppföljning en central hubb för att hålla allt organiserat. En kraftfull röst är bara effektiv om processen bakom den är smidig.

Samla allt arbete kring ditt röstinnehåll på ett ställe. Kom igång gratis med ClickUp idag.