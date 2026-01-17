De 12 bästa alternativen till Method CRM för 2026

Method CRM fungerar bra om ditt företag använder QuickBooks eller Xero, men dess starka fokus på redovisning kan kännas begränsande.

Du kanske märker att ditt team har svårt att hantera processer som inte passar in i den redovisningscentrerade världen. Detta gäller särskilt när en affär avslutas och det verkliga arbetet börjar, vilket tvingar dig att byta till ett annat verktyg och upprepa samma uppdateringar på flera plattformar.

Denna guide beskriver 12 alternativ till Method CRM som löser detta överlämningsproblem och jämför deras CRM-funktioner, automatiseringskapacitet, projektledningsfunktioner och förmåga att hålla kundkontexten intakt från första kontakten till slutleveransen.

Varför välja alternativ till Method CRM?

När dina försäljningsdata finns på ett ställe och ditt projekt genomförs någon annanstans tappar du fart. Ditt team slösar tid på att manuellt överföra information, och den fullständiga kundhistoriken går förlorad i virrvarret. Om du känner dig begränsad av begränsade anpassningsalternativ eller brist på robusta projektledningsfunktioner är det dags att överväga ett alternativ.

Här är de viktigaste skälen till att du kanske vill byta:

Begränsat integrationssystem: Utöver de grundläggande bokföringsintegrationerna är dina alternativ få, vilket gör det svårt att ansluta andra viktiga verktyg.

Ingen inbyggd projektledning: Du kan spåra leads, men när en affär är klar måste du flytta till ett separat system för att hantera det faktiska arbetet, vilket skapar en bristande koppling.

Grundläggande automatiseringsfunktioner: Automatiseringen av arbetsflöden saknar den kraft och flexibilitet som krävs för att hantera komplexa, flerstegsprocesser när ditt team växer.

Skalbarhetsproblem: Många växande team upplever att de snabbt når gränsen för vad Method CRM kan göra, vilket tvingar dem att genomföra en svår migrering senare.

Siloed kunddata: Din kundinformation är fast i försäljningsfasen och flödar inte naturligt till de team som ansvarar för leverans och support.

Moderna alternativ löser dessa problem genom att tillhandahålla samlade arbetsytor. De samlar ditt CRM, dina projekt, dokument och teamkommunikation på ett ställe, vilket eliminerar verktygsspridningen som saktar ner dig.

Method CRM-alternativ i korthet

Här är en kort sammanfattning:

ClickUp AI Super Agents; Unified CRM & Projects; Automatiserad konvertering av affärer till projekt Alla storlekar (team som överbryggar klyftan mellan försäljning och leverans) Gratis för alltid; anpassade planer tillgängliga Salesforce Sales Cloud Einstein AI; Massive AppExchange; Obegränsad anpassning Företag (Stora organisationer med komplexa, globala försäljningscykler) Betalda abonnemang från 25 $/användare/månad HubSpot CRM Inbound-marknadsföringsverktyg; Gratis grundläggande CRM; E-postsekvenser Små och medelstora företag (marknadsföringsinriktade team som skalar upp leadgenerering) Gratis; betalda planer från 15 $/plats/månad Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; Del av Zoho One-paketet med över 50 appar Småföretag (team som söker avancerade funktioner till ett rimligt pris) Betalda abonnemang från 14 $/användare/månad Pipedrive Visuell Kanban-pipeline; Aktivitetsbaserade uppmaningar; Smarta dokument Små till medelstora (försäljningsdrivna team med fokus på momentum) Betalda abonnemang från 19 $/användare/månad monday CRM Visuella tavlor utan kod; Dashboards över flera tavlor; Hög flexibilitet Alla storlekar (team som vill ha mycket visuella, anpassade arbetsflöden) Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad Dynamics 365 Microsoft 365-inbyggt; Power BI-analys; LinkedIn-synkronisering Företag (Organisationer som redan använder Microsoft-produkter i stor utsträckning) Betalda abonnemang från 65 $/användare/månad Nutshell Inbyggd e-postmarknadsföring; Enkla pipelines; Pipeline-automatisering Små team (säljteam som sköter sin egen marknadsföring) Betalda abonnemang från 19 $/användare/månad Bigin by Zoho Pipeline-centrerad; Inbyggd telefoni; Webblomformulär Mikroteam/ensamstående (Nya användare som tycker att standard-CRM-system är överväldigande) Gratis; Betalda abonnemang från 9 $/månad ActiveCampaign Avancerad automatiseringsbyggare; Webbplatsspårning; Lead-poängsättning Marknadsföringsintensivt (team som fokuserar på sofistikerad e-postmarknadsföring) Betalda abonnemang från 15 $/månad Insightly Relationslänkning; Integrerad projektöverlämning; Anpassade objekt SMB-tjänsteleverantörer (team som hanterar leverans av projekt efter försäljning) Betalda abonnemang från 29 $/användare/månad Freshsales Freddy AI; Inbyggd telefon/e-post; Försäljningssekvenser Medelstora företag (Snabbt växande team som använder AI för att poängsätta leads) Gratis; betalda planer från 11 $/användare/månad

De bästa alternativen till Method CRM

Vi har granskat varje verktyg utifrån de största utmaningarna för en Method CRM-användare. Vår utvärdering fokuserade på CRM-funktioner, enkel integration med andra verktyg, projektledningsfunktioner och möjligheten att automatisera arbetsflöden. Eliminera verktygsspridning genom att använda det enda verkligt konvergerade arbetsområdet – ClickUp – medan andra verktyg utmärker sig inom specifika områden. ✨

1. ClickUp (Bäst för AI-driven arbetshantering med inbyggda CRM-funktioner)

Hantera alla dina dokument, projekt, konversationer och mer på en enda omfattande plattform med ClickUp.

Method CRM fungerar bra när du fokuserar på att spåra affärer i ett redovisningsbaserat system. Friktionen börjar i samma stund som en affär avslutas. Kunduppgifterna finns i CRM-systemet, medan det faktiska arbetet utförs någon annanstans. Projekt startar utan sammanhang, leveransteam måste rekonstruera förväntningar och försäljningslöften finns i e-postmeddelanden istället för i registersystemet.

ClickUp är utvecklat för team som vill hantera hela kundens livscykel på ett och samma ställe. Istället för att behandla CRM och projektgenomförande som separata faser, kopplar ClickUp ihop dem i ett enda arbetsflöde. Leads, affärer, leveransarbete, dokumentation och kommunikation finns alla i samma arbetsyta, så att sammanhanget inte försvinner när ägarskapet skiftar.

Under försäljningsfasen använder teamen ClickUps CRM-struktur för att spåra leads, konton och möjligheter i pipelines som speglar hur de faktiskt säljer. Kunduppgifter, affärsvärde, tidslinjer och anteckningar förblir kopplade till varje post via anpassade fält, vilket ger försäljnings- och leveransteam en gemensam bild av relationen allteftersom den utvecklas. Detta eliminerar behovet av att återskapa eller omtolka informationen senare.

När en affär markeras som vunnen tar automatiseringen över. ClickUp Automations kan omedelbart konvertera affären till ett leveransprojekt, tilldela ägare, fastställa tidsplaner och meddela rätt team utan manuell samordning. Istället för att förlita sig på överlämningar eller uppföljningsmeddelanden säkerställer systemet att arbetet påbörjas omedelbart med tydlig ägarskap och förväntningar.

ClickUp Super Agents utökar denna hands-off-strategi ännu mer. De kan hjälpa till att sortera inkommande förfrågningar, generera uppdateringar av uppgifter, hantera rutinmässiga uppföljningar och driva arbetet framåt baserat på fördefinierade regler eller sammanhang. Detta minskar behovet av ständiga avstämningar och statusuppdateringar, vilket gör att teamen kan fokusera på genomförandet istället för på samordningen.

Superagenter i ClickUp kan hantera arbetsflöden från början till slut, utan mänsklig inblandning.

När arbetet fortskrider förblir ClickUp den operativa knutpunkten. Uppgifter, beroenden och milstolpar finns tillsammans med kundinformation, medan ClickUp Brain hjälper teamen att snabbt förstå vad som händer i affärer och projekt. Det kan sammanfatta aktiviteter, visa risker och ge omedelbar kontext utan att behöva gräva igenom register eller instrumentpaneler.

Samarbete och kunskapsbevarande sker där arbetet redan finns. Kontrakt, offerter, runbooks och leveranssedlar dokumenteras i ClickUp Docs och länkas direkt till uppgifter och kunder. Konversationer sker i ClickUp Chat, kopplade till det arbete de refererar till istället för att vara utspridda över olika verktyg. Det är ditt CRM plus ett AI-drivet exekveringslager, med stöd av djup kontext!

ClickUps bästa funktioner

ClickUp CRM-mall: Få ett färdigt ramverk för att hantera din försäljningspipeline, komplett med anpassningsbara steg för leads, konton och affärer, så att du kan börja spåra framsteg omedelbart.

ClickUp Brain: Använd den inbyggda AI-assistenten för att utforma kundkommunikation, sammanfatta affärshistorik och få intelligenta förslag baserade på dina CRM-data – allt inom ClickUp.

ClickUp Automations: Skapa anpassade arbetsflöden utan kod för att automatiskt flytta affärer mellan olika stadier, tilldela uppföljningsuppgifter eller skicka aviseringar när en affärsstatus ändras.

ClickUp Dashboards: Skapa visuella försäljningsdashboards för att spåra viktiga mätvärden som pipeline-värde, konverteringsfrekvenser och teamets prestanda med hjälp av realtidsdata från din arbetsyta. Skapa visuella försäljningsdashboards för att spåra viktiga mätvärden som pipeline-värde, konverteringsfrekvenser och teamets prestanda med hjälp av realtidsdata från din arbetsyta.

ClickUp Custom Fields: Anpassa ditt CRM till din exakta process genom att lägga till flexibla fält för att spåra alla datapunkter du behöver, såsom affärsvärde, leadkälla eller kontraktsförnyelsedatum.

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

Säkerställ att kundkontexten flyter smidigt från försäljning till leverans genom att samla CRM, projektledning, dokument och teamkommunikation på en och samma plattform.

Inbyggda AI-funktioner med ClickUp Brain: AI:n förstår sammanhanget i din arbetsmiljö och kan automatisera uppgifter, utarbeta kommunikation och ta fram insikter utan att behöva verktyg från tredje part.

Mycket anpassningsbar utan kod: Du kan bygga ett CRM som passar just ditt arbetsflöde med hjälp av anpassade fält, statusar och automatiseringar, utan att behöva hjälp av en utvecklare.

Nackdelar:

Inlärningskurva för team som är nya på högt anpassningsbara plattformar

Mobilappen har färre funktioner än desktopversionen.

Avancerade automatiseringar i flera steg kräver initial installationstid.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En användarrecension säger:

ClickUp är extremt mångsidigt och låter mig skapa lösningar för praktiskt taget alla affärssituationer och processer. Automatiseringarna och AI-agenterna är också superkraftfulla! Jag kan ställa in automatiska åtgärder via logik eller via AI-promptar för att utföra nästan alla åtgärder i ClickUp som jag kan tänka mig. Slutligen, bara takten på produktuppdateringarna. Det finns verkligen betydande funktionsuppdateringar varje månad och företaget satsar stort på sin tillväxt.

ClickUp är extremt mångsidigt och gör det möjligt för mig att skapa lösningar för praktiskt taget alla affärsfall eller processer. Automatiseringarna och AI-agenterna är också superkraftfulla! Jag kan ställa in automatiska åtgärder via logik eller via AI-prompter för att utföra nästan alla åtgärder i ClickUp som jag kan tänka mig. Slutligen, bara takten på produktuppdateringarna. Det finns verkligen betydande funktionsuppdateringar varje månad och företaget satsar stort på sin tillväxt.

2. Salesforce Sales Cloud (Bäst för CRM på företagsnivå med omfattande anpassningsmöjligheter)

via Salesforce

Om du känner att ditt företag har vuxit ur Method CRM:s enklare struktur och du stöter på problem med dess begränsade anpassningsmöjligheter, är Salesforce ett alternativ i företagsklass. Din komplexa försäljningsprocess tvingas in i ett rigitt system och du kan inte skapa de specifika arbetsflöden som din organisation behöver för att skala effektivt. Detta är ett vanligt problem för företag som behöver mer kraft.

Salesforce Sales Cloud är utformat för att lösa detta genom att erbjuda nästan obegränsade anpassningsmöjligheter. Till skillnad från Method CRM, som är byggt kring QuickBooks, är Salesforce en plattform som du kan bygga vidare på. Med Lightning Platform och AppExchange-marknadsplatsen kan du skapa ett CRM-system som perfekt speglar dina unika och komplexa försäljningsaktiviteter och integreras med nästan alla andra affärssystem du använder.

AI-systemet, som kallas Einstein, hjälper till med prediktiv lead-poängsättning och prognostisering, medan dess rapporteringsverktyg ger dig djup insyn i alla aspekter av din försäljningscykel. Denna kraft kommer dock med en betydande komplexitet. Implementering av Salesforce kräver vanligtvis dedikerade administratörer eller externa konsulter, vilket gör det bättre lämpat för stora organisationer med resurser att investera i installation och löpande underhåll.

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner

Einstein AI: Hjälper säljteam att fokusera på de mest värdefulla potentiella kunderna med prediktiv lead-poängsättning, insikter om affärsmöjligheter och automatiserad aktivitetsregistrering.

AppExchange-ekosystem: Utökar funktionaliteten långt bortom kärn-CRM med tusentals förkonfigurerade integrationer och appar från tredje part.

Lightning Platform: Gör det möjligt att skapa anpassade applikationer, arbetsflöden och automatiseringar som är skräddarsydda för komplexa försäljningsprocesser i företag.

Avancerad rapportering och prognostisering: Ger djup insyn i pipeline-hälsa och intäktsprognoser med högst anpassningsbara instrumentpaneler och AI-driven prognostisering.

För- och nackdelar med Salesforce Sales Cloud

Fördelar:

Omfattande anpassningsbarhet och skalbarhet för komplexa företagsbehov

Ett omfattande integrationssystem genom AppExchange.

Branschledande AI-funktioner med Einstein-funktionen

Nackdelar:

En brant inlärningskurva som kräver dedikerade administrativa resurser

Implementeringen är komplex och kräver ofta att man anlitar en konsult.

Kan vara överväldigande och alltför dyrt för mindre team.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Startpaket: 25 USD per användare och månad

Pro Suite: 100 dollar per användare och månad

Företag: 175 USD per användare och månad

Betyg och recensioner av Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce Sales Cloud?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Salesforce Sales Cloud är den sömlösa integrationen mellan AI-agenten och den mänskliga SDR-agenten. Dess förmåga att centralisera data är avgörande. Den höga användningsfrekvensen gör att AI-agenten kan identifiera riktigt heta leads, som den mänskliga SDR-agenten kan agera på direkt. Systemets användarvänlighet och smidiga implementering gör att vi kan komma igång direkt. Dessutom säkerställer den pålitliga kundsupporten att eventuella problem löses snabbt. Det är detta sömlösa samarbete som verkligen driver effektiviteten och maximerar konverteringarna.

Det jag gillar mest med Salesforce Sales Cloud är den sömlösa integrationen mellan AI-agenten och den mänskliga SDR-agenten. Dess förmåga att centralisera data är avgörande. Den höga användningsfrekvensen gör att AI-agenten kan identifiera riktigt heta leads, som den mänskliga SDR-agenten kan agera på direkt. Systemets användarvänlighet och smidiga implementering gör att vi kan komma igång direkt. Dessutom säkerställer den pålitliga kundsupporten att eventuella problem löses snabbt. Det är detta sömlösa samarbete som verkligen driver effektiviteten och maximerar konverteringarna.

3. HubSpot CRM (Bäst för gratis CRM med marknadsföringsautomatisering)

via Hubspot

Är kostnaden för ett fullfjädrat CRM-system ett hinder för ditt team? Du kanske känner dig fast i en situation där du antingen betalar för ett verktyg med fler funktioner än du behöver eller går miste om viktig marknadsföringsautomatisering eftersom det är för dyrt. Detta är en vanlig frustration för småföretag och nystartade företag som letar efter en kraftfull men ändå tillgänglig lösning.

HubSpot CRM löser detta direkt med sin populära freemium-modell. Kärn-CRM är helt gratis utan användarbegränsningar, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för team som lämnar Method CRM och vill prova en plattform innan de gör en ekonomisk satsning.

Verktyget levereras med integrerade marknadsföringsverktyg, inklusive e-postsekvenser, landningssidor och arbetsflöden för lead nurturing, som kopplar dina kampanjer direkt till dina CRM-poster. Gränssnittet är rent och intuitivt, vilket gör det enkelt att komma igång. Tänk på att även om det kostnadsfria CRM-systemet är generöst, krävs en uppgradering till betalda ”Hubs” för att få tillgång till mer avancerade försäljnings- och marknadsföringsfunktioner, vilket kan bli kostsamt när ditt team växer.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Gratis CRM-kärnfunktioner: Få kontaktadministration, affärsuppföljning och grundläggande rapportering utan kostnad för ett obegränsat antal användare.

Marketing Hub-integration: Uppnå fullständig synlighet i hela försäljningsprocessen med en smidig koppling mellan dina marknadsföringskampanjer och försäljningspipeline.

E-postsekvenser och arbetsflöden: Skapa automatiserade uppföljningssekvenser och arbetsflöden för lead nurturing direkt i CRM-systemet.

Mötesplanerare: Använd det inbyggda planeringsverktyget som synkroniseras med din kalender och automatiskt loggar möten i kontaktposter.

För- och nackdelar med HubSpot CRM

Fördelar:

Ett generöst gratisabonnemang utan användarbegränsningar för grundläggande CRM-funktioner.

Utmärkta funktioner för marknadsföringsautomatisering för inbound-fokuserade team

Ett intuitivt gränssnitt som kräver minimal utbildning

Nackdelar:

För att få tillgång till avancerade funktioner krävs dyra uppgraderingar till olika Hubs.

Anpassningsmöjligheterna är mer begränsade jämfört med alternativ på företagsnivå.

Plattformen kan kännas begränsande när dina försäljningsprocesser blir mer komplexa.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Starter Customer Platform: Från 16 dollar per månad

Professionell kundplattform: Från 1 300 dollar per månad

Enterprise Customer Platform: Från 4 300 dollar per månad

HubSpot CRM-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 29 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot CRM?

En användarrecension säger:

Det var enkelt att komma igång, trots att jag aldrig hade använt HubSpot tidigare. Det erbjuder många användbara funktioner, från hantering av vår försäljningspipeline till automatisering av arbetsflöden. Det är också vår kunddatabas. Jag gillar att det har många enkla integrationer så att vi kan kommunicera med andra plattformar som vi använder. Kundsupporten är ganska snabb och hjälpsam.

Det var enkelt att komma igång, trots att jag aldrig hade använt HubSpot tidigare. Det erbjuder många användbara funktioner, från hantering av vår försäljningspipeline till automatisering av arbetsflöden. Det är också vår kunddatabas. Jag gillar att det har många enkla integrationer så att vi kan kommunicera med andra plattformar som vi använder. Kundsupporten är ganska snabb och hjälpsam.

4. Zoho CRM (Bäst för små företag som söker prisvärda CRM-lösningar)

via Zoho CRM

Om du letar efter mer kraft än Method CRM erbjuder men är tveksam till de höga kostnaderna för företagslösningar kan du känna dig fast i ett dilemma. Detta är en vanlig utmaning för små och medelstora företag som vill konkurrera med större aktörer.

Zoho CRM är en värdeledare inom detta område och erbjuder en omfattande uppsättning CRM-funktioner till priser som är betydligt mer tillgängliga. För team som lämnar Method CRM på grund av kostnads- eller funktionsbegränsningar erbjuder Zoho mer funktionalitet för varje dollar som spenderas. Dess AI-assistent, Zia, hjälper till med lead-poängsättning och affärsprognoser, medan dess Blueprint-funktion låter dig bygga visuella arbetsflöden för att standardisera din försäljningsprocess.

Dessutom är Zoho CRM en del av det bredare Zoho One-ekosystemet, som kombinerar CRM med dussintals andra affärsapplikationer. Detta skapar en djupt integrerad svit för team som vill konsolidera sin programvarustack utöver bara CRM, och täcker allt från ekonomi till HR i ett enda abonnemang.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Zia AI-assistent: Få hjälp med lead-poängsättning, affärsprognoser och avvikelsedetektering så att ditt team kan prioritera sina insatser på ett effektivt sätt.

Blueprint-processautomatisering: Använd den visuella arbetsflödesbyggaren för att standardisera dina försäljningsprocesser och säkerställa enhetlighet inom hela teamet.

Canvas designstudio: Anpassa utseendet och känslan på CRM-gränssnittet efter ditt teams preferenser utan att behöva skriva någon kod.

Zoho-ekosystemintegration: Anslut smidigt till Zoho Books, Projects, Desk och dussintals andra applikationer i Zoho-sviten.

För- och nackdelar med Zoho CRM

Fördelar:

Utmärkt värde, med omfattande funktioner till mycket konkurrenskraftiga priser.

Kraftfulla AI-funktioner med Zia finns tillgängliga i alla betalda abonnemang.

Ett omfattande ekosystem för team som vill ha helt integrerade affärsappar.

Nackdelar:

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med modernare CRM-plattformar.

Några av de mest avancerade funktionerna är reserverade för högre prisnivåer.

Svarstiderna för kundsupport kan variera beroende på din plannivå.

Priser för Zoho CRM

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4,1/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

En användarrecension säger:

Zoho CRM utmärker sig som ett pålitligt och prisvärt alternativ, särskilt för små och medelstora företag. Det intuitiva gränssnittet gör navigeringen enkel, även om det kan ta lite längre tid att lära sig några av de mer avancerade funktionerna. Installationsprocessen är lätt att följa, med hjälp av tydliga instruktioner och färdiga mallar som hjälper till att effektivisera upplevelsen. Zoho CRM är utformat för daglig användning och utmärker sig när det gäller att hantera löpande försäljningsaktiviteter och kundrelationer. Plattformen erbjuder en robust uppsättning funktioner, inklusive automatisering, analys och AI-drivna insikter, som alla bidrar med betydande värde. Kundsupporten är i allmänhet responsiv, men kvaliteten på hjälpen kan variera beroende på din prenumerationsnivå. Integrationen med andra Zoho-produkter och tjänster från tredje part är smidig och flexibel, vilket gör Zoho CRM till en mångsidig lösning för olika affärsbehov.

Zoho CRM utmärker sig som ett pålitligt och prisvärt alternativ, särskilt för små och medelstora företag. Det intuitiva gränssnittet gör navigeringen enkel, även om det kan ta lite längre tid att lära sig några av de mer avancerade funktionerna. Installationsprocessen är lätt att följa, med hjälp av tydliga instruktioner och färdiga mallar som hjälper till att effektivisera upplevelsen. Zoho CRM är utformat för daglig användning och utmärker sig när det gäller att hantera löpande försäljningsaktiviteter och kundrelationer. Plattformen erbjuder en robust uppsättning funktioner, inklusive automatisering, analys och AI-drivna insikter, som alla bidrar med betydande värde. Kundsupporten är i allmänhet responsiv, men kvaliteten på hjälpen kan variera beroende på din prenumerationsnivå. Integrationen med andra Zoho-produkter och tjänster från tredje part är smidig och flexibel, vilket gör Zoho CRM till en mångsidig lösning för olika affärsbehov.

5. Pipedrive (Bäst för säljfokuserade team med visuell pipelinehantering)

via Pipedrive

När ditt CRM-system inte guidar dig om vad du ska göra härnäst kan säljarna tappa fokus och affärsmöjligheterna gå förlorade. Pipedrive har utvecklats av säljare för att lösa just detta problem.

Dess filosofi är inriktad på aktivitetsbaserad försäljning, vilket innebär att den uppmuntrar ditt team att fokusera på konkreta åtgärder – samtal, e-postmeddelanden och möten – som driver affärerna framåt. Plattformens centrala del är dess visuella Kanban-pipeline, som gör affärsprocessen intuitiv och tillfredsställande att hantera.

Verktyget hjälper dig att se exakt vad som behöver göras för varje affär, så att inga uppföljningar missas. Det är avsiktligt utformat för att vara ett rent försäljningsverktyg. Det innebär att även om det är utmärkt för pipelinehantering, behöver du integrera andra verktyg för mer robust projektledning eller marknadsföringsautomatisering.

Pipedrives bästa funktioner

Visuell pipelinehantering: Ett dra-och-släpp-gränssnitt i Kanban-stil gör det enkelt att se var varje affär befinner sig och vad som behöver göras härnäst.

Aktivitetsbaserad försäljning: Plattformen uppmuntrar dig att schemalägga aktiviteter för varje affär, vilket säkerställer att dina säljare agerar konsekvent.

Smart Docs: Effektivisera ditt förslagsflöde med spårbara dokument som har e-signaturer och kan fyllas i automatiskt med CRM-data.

AI-försäljningsassistent: Få proaktiva förslag på nästa steg, prestandatips och insikter om dina affärer.

För- och nackdelar med Pipedrive

Fördelar:

En exceptionellt intuitiv visuell pipeline som kräver minimal utbildning.

Den aktivitetsfokuserade metoden gör att säljteamet kan vara handlingsinriktat och ansvarstagande.

Ett rent och överskådligt gränssnitt som inte överväldigar användarna med onödiga funktioner.

Nackdelar:

Begränsade projektledningsfunktioner efter att försäljningen har avslutats

Funktioner för marknadsföringsautomatisering kräver tillägg eller integrationer från tredje part.

Rapporteringen är mindre anpassningsbar än vad du hittar i alternativ på företagsnivå.

Pipedrive-priser

Essential: 24 $/månad per användare

Avancerat: 44 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Kraft: 79 $/månad per användare

Företag: 129 $/månad per användning

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

En användarrecension säger:

Mycket fokuserat på rätt aktiviteter, och inte på betungande formulär eller kryssrutor. Integrationen mellan dator och telefon är omedelbar och verkligen hjälpsam. Jag använder det varje dag, var jag än befinner mig. Efter att ha använt några andra CRM-system under många år är jag övertygad om att Pipedrive är det bästa för mina behov, som är försäljningsfokuserade med mycket serviceuppföljning.

Mycket fokuserat på rätt aktiviteter, och inte på betungande formulär eller kryssrutor. Integrationen mellan dator och telefon är omedelbar och verkligen hjälpsam. Jag använder det varje dag, var jag än befinner mig. Efter att ha använt några andra CRM-system under många år är jag övertygad om att Pipedrive är det bästa för mina behov, som är försäljningsfokuserade med mycket serviceuppföljning.

6. monday CRM (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden och teamsamarbete)

via Monday

Om du är frustrerad över den rigida strukturen i Method CRM och önskar att du kunde skapa ett säljflöde som ser ut och känns precis som du vill, är du inte ensam. Många team upplever att färdiga CRM-system tvingar dem in i en mall, istället för att anpassa sig till deras unika processer.

monday CRM bygger på det mycket flexibla monday.com Work OS och erbjuder en lösning för team som eftersträvar visuell och strukturell frihet. Om du redan använder monday.com för projektledning kommer CRM att kännas som en naturlig förlängning. Dess kodfria dra-och-släpp-gränssnitt gör att du kan bygga ett anpassat CRM med tavlor, kolumner och instrumentpaneler utan att behöva någon teknisk expertis.

Denna visuella approach gör det enkelt att se hela försäljningsprocessen på ett ögonblick och samarbeta med ditt team i realtid. Eftersom det är en nyare produkt som bygger på en allmän arbetsplattform kan dock vissa av de djupgående, försäljningsspecifika funktionerna som finns i dedikerade CRM-system vara mindre utvecklade eller kräva kreativ konfiguration.

monday CRM:s bästa funktioner

Visuellt tavelbaserat CRM: Använd högst anpassningsbara tavlor med över 25 kolumntyper för att spåra alla tänkbara försäljningsdata.

Automatisering utan kod: Skapa kraftfulla automatiseringar av arbetsflöden med enkel "om-då"-logik, utan att behöva en utvecklare.

Dashboards för flera tavlor: Samla data från flera försäljnings- och projekttavlor i enhetliga dashboards för fullständig översikt över hela kundens livscykel.

monday.com-ekosystem: Integrera sömlöst med monday work management för smidiga överlämningar från försäljning till projektteam efter försäljning.

För- och nackdelar med monday CRM

Fördelar:

Ett mycket visuellt och intuitivt gränssnitt som kräver mycket lite utbildning.

Exceptionell anpassningsflexibilitet utan att behöva skriva någon kod

Kraftfulla samarbetsfunktioner som är perfekta för teambaserad försäljning.

Nackdelar:

Som en nyare CRM-produkt är dess funktionsuppsättning mindre utvecklad än hos etablerade konkurrenter.

Vissa CRM-specifika funktioner kan kräva kreativa lösningar för att implementeras.

Den segmenterade prissättningen per licens kan leda till oväntade kostnadsökningar när ditt team växer.

Priser för Monday CRM

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard: 17 $/månad per användare

Fördel: 28 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

monday CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om monday CRM?

En användarrecension säger:

Jag älskar verkligen e-post- och aktivitetsfunktionen i Monday CRM, som automatiskt taggar e-postmeddelanden till kunder och leads, vilket gör spårningen otroligt effektiv. Denna automatisering, i kombination med AI-funktionerna, hjälper mig att enkelt extrahera viktig information som uppföljningsdatum och viktiga detaljer. Workflow Center är en annan utmärkande funktion som erbjuder förbättrad automatisering liknande if-this-then-that-uttalanden som driver mitt arbete framåt och förhindrar stagnation, vilket i slutändan sparar både tid och pengar.

Jag älskar verkligen e-post- och aktivitetsfunktionen i Monday CRM, som automatiskt taggar e-postmeddelanden till kunder och leads, vilket gör spårningen otroligt effektiv. Denna automatisering, i kombination med AI-funktionerna, hjälper mig att enkelt extrahera viktig information som uppföljningsdatum och viktiga detaljer. Workflow Center är en annan utmärkande funktion som erbjuder förbättrad automatisering liknande if-this-then-that-uttalanden som driver mitt arbete framåt och förhindrar stagnation, vilket i slutändan sparar både tid och pengar.

7. Dynamics 365 (bäst för integration i Microsofts ekosystem)

via Dynamics 365

Använder din organisation redan Microsoft? I så fall har du säkert upplevt problem med att använda ett verktyg som Method CRM som inte har inbyggd anslutning till Outlook, Teams eller SharePoint.

Dynamics 365 Sales är en solid lösning för detta problem. Det är det naturliga CRM-valet för alla organisationer som är djupt investerade i Microsofts ekosystem, och erbjuder en sömlös, inbyggd integration som andra plattformar inte kan matcha. Verktyget integreras med hela Microsofts affärspaket och ger ditt team en enhetlig upplevelse.

Det verkliga värdet kommer dock från integrationen med Power Platform. Du kan använda Power BI för avancerad analys, Power Automate för komplex automatisering av arbetsflöden och Power Apps för att bygga anpassade affärsapplikationer. Detta gör det till en företagsinriktad lösning med motsvarande komplexitet, som passar bäst för företag med expertis att hantera Microsoft-miljön.

Dynamics 365:s bästa funktioner

Inbyggd Microsoft-integration: Upplev djup, färdig integration med Outlook, Teams, SharePoint och Excel.

Power Platform-anslutning: Utöka ditt CRM-systems funktioner med Power BI-instrumentpaneler, Power Automate-arbetsflöden och anpassade Power Apps.

Integration med LinkedIn Sales Navigator: Få en inbyggd anslutning till LinkedIn för kraftfull social försäljning och prospektering.

AI-drivna insikter: Använd relationsanalys, prediktiv poängsättning och konversationsintelligens för att styra dina försäljningsinsatser.

För- och nackdelar med Dynamics 365

Fördelar:

Oöverträffad, sömlös integration för Microsoft-centrerade organisationer

Power Platform utökar funktionerna avsevärt utan behov av anpassad utveckling.

Kraftfulla AI- och analysfunktioner är inbyggda i plattformen.

Nackdelar:

Implementeringen är komplex och kräver vanligtvis specialiserad Microsoft-expertis.

Användargränssnittet kan upplevas som mindre intuitivt än mer moderna CRM-alternativ.

Licensmodellen, med sina många moduler, kan vara svår att navigera i.

Priser för Dynamics 365

Säljare: Från 65 $/månad

Sales Enterprise: Från 105 $/månad

Sales Premium: Från 150 $/månad

Microsoft Relationship Sales: Från 162 USD/månad

Betyg och recensioner av Dynamics 365

G2: 4,0/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dynamics 365?

En användarrecension säger:

Jag använder främst Dynamics 365 CRM för att hantera våra partnerackrediteringar och granska deras historik hos oss som kunder. Det är otroligt hjälpsamt att ha all den informationen på ett ställe, vilket gör det enkelt att spåra interaktioner, hålla register uppdaterade och säkerställa att vi stöder våra partners på ett effektivt sätt. Rapporteringsverktygen och integrationen med Microsoft-appar är ett stort plus och gör samarbetet mycket smidigare.

Jag använder främst Dynamics 365 CRM för att hantera våra partnerackrediteringar och granska deras historik hos oss som kunder. Det är otroligt hjälpsamt att ha all den informationen på ett ställe, vilket gör det enkelt att spåra interaktioner, hålla register uppdaterade och säkerställa att vi stöder våra partners på ett effektivt sätt. Rapporteringsverktygen och integrationen med Microsoft-appar är ett stort plus och gör samarbetet mycket smidigare.

8. Nutshell (Bäst för enkel CRM med e-postmarknadsföring)

via Nutshell

Nutshell kombinerar ett enkelt CRM-system med inbyggda funktioner för e-postmarknadsföring. Det är utvecklat för små team som vill ha enkelhet utan att offra de viktiga verktyg som behövs för tillväxt. Du kan skapa och skicka e-postkampanjer, automatiserade drip-sekvenser och nyhetsbrev direkt från CRM-systemet, med alla dina kontakter automatiskt synkroniserade.

Denna allt-i-ett-lösning sparar både tid och pengar.

Nutshells fokus på enkelhet innebär att det kan sakna vissa av de avancerade anpassnings- eller rapporteringsfunktioner som större organisationer behöver. För små team erbjuder det dock en ren och effektiv lösning för att hantera både försäljning och marknadsföring på ett och samma ställe.

Nutshells bästa funktioner

Inbyggd e-postmarknadsföring: Skapa och skicka e-postkampanjer och nyhetsbrev direkt från ditt CRM-system, vilket eliminerar behovet av ett separat verktyg.

Pipeline-automatisering: Ställ in automatisk tilldelning av leads, skapande av uppgifter och stegvis progression baserat på dina definierade triggers.

Personliga e-postsekvenser: Skicka automatiserade en-till-en-e-postsekvenser för personlig kontakt som kan skalas upp.

Google Workspace-integration: Dra nytta av djup integration med Gmail och Google Kalender för smidig e-postsynkronisering och schemaläggning.

För- och nackdelar med Nutshell

Fördelar:

Den kombinerade CRM- och e-postmarknadsföringsfunktionen eliminerar behovet av separata verktyg.

Ett rent, intuitivt gränssnitt utformat för snabb implementering i små team.

Utmärkt kundsupport med ett mycket lyhört team

Nackdelar:

Begränsade alternativ för avancerad anpassning

Rapporteringsfunktionerna är mindre robusta än de som finns i alternativ för företag.

Färre tredjepartsintegrationer jämfört med större plattformar

Nutshell-prissättning

Grundpris: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 32 USD/månad per användare

Fördel: 49 USD/månad per användare

Företag: 67 $/månad per användare

Företag: 89 $/månad per användare

Nutshell-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nutshell?

En användarrecension säger:

Nutshell är enkelt för säljteam att ta till sig och använda dagligen. Gränssnittet är överskådligt, pipeline-funktionerna är flexibla och det stöder en strukturerad säljprocess utan att kännas tungt eller överbyggt. Det ger god översikt över affärer och aktiviteter, vilket gör det enklare att leda och coacha teamet.

Nutshell är enkelt för säljteam att ta till sig och använda dagligen. Gränssnittet är överskådligt, pipelinerna är flexibla och det stöder en strukturerad säljprocess utan att kännas tungt eller överbyggt. Det ger god insyn i affärer och aktiviteter, vilket gör det enklare att leda och coacha teamet.

9. Bigin by Zoho CRM (Bäst för små team som är nya inom CRM)

via Bigin

Är du en del av ett mycket litet team eller en ensamföretagare som tycker att även ”enkla” CRM-system som Method CRM är överväldigande? Komplexiteten, kostnaden och överflödet av funktioner hos de flesta CRM-plattformar kan vara ett stort hinder för dem som just har startat sin verksamhet.

Bigin by Zoho CRM kan hjälpa till. Det är ett grundläggande, pipeline-centrerat CRM-system som är särskilt utformat för små team och individer som är nya inom CRM. Det tar bort alla komplexa funktioner och fokuserar på det absolut nödvändiga: hantering av kontakter och visualisering av din försäljningsprocess. Detta gör det till ett idealiskt första steg för dem som lämnar Method CRM i jakt på något mycket enklare.

Med Bigin kan du ställa in flera pipelines för olika processer, använda inbyggd telefoni för att ringa och logga samtal samt skapa webbformulär för att fånga upp leads. Det är utformat för snabb installation och omedelbar användning.

Bigin by Zoho CRM:s bästa funktioner

Flera pipelines: Hantera olika försäljningsprocesser, som nya affärer och förnyelser, i separata, lättförståeliga visuella pipelines.

Inbyggd telefoni: Ring och ta emot samtal direkt i CRM-systemet, där alla aktiviteter loggas automatiskt.

Webbformulär: Skapa enkla formulär för att samla in leads till din webbplats som matar in nya kontakter direkt i din pipeline.

Zoho CRM-uppgraderingsväg: Migrera enkelt all din data till den fullständiga Zoho CRM-plattformen när ditt team växer ur Bigins kapacitet.

För- och nackdelar med Bigin by Zoho CRM

Fördelar:

Ett extremt enkelt och rent gränssnitt utformat för CRM-nybörjare.

Snabb installation som kräver minimal konfiguration för att komma igång

En prisvärd startpunkt för mycket små team och enskilda användare.

Nackdelar:

Anpassningsmöjligheterna är mycket begränsade jämfört med fullfjädrade CRM-system.

Team kommer sannolikt att växa ur dess kapacitet inom ett eller två år.

Färre integrationer är tillgängliga än med fullständiga Zoho CRM.

Priser för Bigin by Zoho CRM

Gratis

Express: Från 9 $/månad

Premier: Från 15 $/månad

Bigin 360: Från 21 $/månad

Bigin by Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bigin by Zoho CRM?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Bigin är dess enkelhet och tydlighet. Det gör det möjligt att utforma anpassade pipelines och organisera affärsprocessen utan komplexiteten hos större CRM-system, vilket gör det lättare för teamet att anamma. Det är mycket användbart för små och medelstora företag som behöver organisera sin försäljningspipeline, centralisera information och förbättra uppföljningen av affärsmöjligheter. Anpassningen av steg och fält gör att det kan anpassas till verkliga processer utan att överväldiga användarna.

Det jag gillar mest med Bigin är dess enkelhet och tydlighet. Det gör det möjligt att utforma anpassade pipelines och organisera affärsprocessen utan komplexiteten hos större CRM-system, vilket gör det lättare för teamet att anamma. Det är mycket användbart för små och medelstora företag som behöver organisera sin försäljningspipeline, centralisera information och förbättra uppföljningen av affärsmöjligheter. Anpassningen av steg och fält gör att det kan anpassas till verkliga processer utan att överväldiga användarna.

10. ActiveCampaign (Bäst för e-postmarknadsföring med CRM-funktioner)

via ActiveCampaign

Är din främsta utmaning att vårda leads genom sofistikerade, beteendestyrda e-postkampanjer? Om du använder Method CRM är du troligen frustrerad över bristen på marknadsföringsautomatisering.

ActiveCampaign löser detta genom att vända upp och ner på den traditionella CRM-modellen. Det är ett kraftfullt verktyg för marknadsföringsautomatisering som inkluderar ett kapabelt CRM, vilket gör det perfekt för team vars försäljningsprocess är starkt beroende av e-postmarknadsföring. Dess visuella automatiseringsverktyg är bäst i klassen och låter dig skapa komplexa arbetsflöden som reagerar på öppnade e-postmeddelanden, klick på länkar och webbplatsbesök.

Verktyget poängsätter automatiskt leads baserat på deras engagemang, segmenterar din målgrupp med precision och triggar uppgifter för ditt säljteam när en lead blir het. Även om dess CRM-funktioner är solida, är de sekundära jämfört med dess marknadsföringsautomatiseringsfunktioner. Team som behöver djup, komplex hantering av säljprocessen kan tycka att det är begränsande jämfört med ett dedikerat sälj-CRM.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Avancerad automatiseringsbyggare: Använd en visuell arbetsflödesbyggare för att skapa komplexa, beteendestyrda automatiseringssekvenser.

Webbplatsspårning: Övervaka dina webbplatsbesökares beteende och utlösa automatiseringar baserat på vilka sidor de besöker.

Lead scoring: Betygsätt automatiskt dina leads baserat på deras engagemang och demografiska data för att hjälpa ditt säljteam att prioritera sina kontakter.

E-postleverans: Dra nytta av ett gott rykte och kraftfulla leveransverktyg för att säkerställa att dina e-postmeddelanden når mottagarens inkorg.

För- och nackdelar med ActiveCampaign

Fördelar:

Branschledande funktioner för marknadsföringsautomatisering

Sofistikerade funktioner för lead scoring och målgruppssegmentering

Hög leveransgrad och gott rykte för e-post

Nackdelar:

CRM-funktionerna är mindre robusta än vad du hittar i dedikerade CRM-plattformar.

Gränssnittet kan upplevas som komplicerat för användare som endast fokuserar på CRM-uppgifter.

Det krävs en viss inlärningskurva för att behärska de avancerade automatiseringsfunktionerna.

Priser för ActiveCampaign

Från 15 USD/månad per användare

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ActiveCampaign?

En användarrecension säger:

ActiveCampaign är livsnerven i mitt företag. Utan det skulle mina marknadsföringsinsatser inte vara lika framgångsrika och jag skulle inte kunna skicka relevanta meddelanden till mina potentiella kunder i rätt tid. Och Active Intelligence är som att ha en marknadsforskare, copywriter, grafisk designer och konsult i mitt marknadsföringsteam.

ActiveCampaign är livsnerven i mitt företag. Utan det skulle mina marknadsföringsinsatser inte vara lika framgångsrika och jag skulle inte kunna skicka relevanta meddelanden till mina potentiella kunder i rätt tid. Och Active Intelligence är som att ha en marknadsforskare, copywriter, grafisk designer och konsult i mitt marknadsföringsteam.

11. Insightly (Bäst för projektledning med CRM-integration)

via Insightly

Börjar ditt arbete först efter att en affär har vunnits? För många tjänstebaserade företag är försäljningsprocessen bara inledningen till ett komplext projekt. Att använda ett verktyg som Method CRM skapar en stor diskrepans – i det ögonblick en affär markeras som "avslutad-vunnen" lämnas all värdefull kundkontext kvar, och ditt projektteam måste börja om från början i ett separat system.

Insightly fyller just denna lucka. Det är ett CRM-system som inkluderar integrerad projektledning, vilket gör att du kan omvandla en vunnen affärsmöjlighet direkt till ett projekt med ett enda klick. Alla kontakter, e-postmeddelanden och anteckningar från försäljningsprocessen överförs, vilket eliminerar den besvärliga överlämningen och säkerställer att ditt leveransteam har fullständig information.

Dess relationslänkningsfunktion gör att du kan koppla samman kontakter, organisationer, affärsmöjligheter och projekt, vilket ger dig en komplett 360-graders överblick över dina kundrelationer. Insightly överbryggar framgångsrikt klyftan mellan försäljning och projekt, men det är värt att notera att varken dess CRM- eller projektledningsfunktioner är lika djupgående som de specialiserade, förstklassiga verktyg som finns för varje kategori.

Insightlys bästa funktioner

Integrerad projektledning: Omvandla vunna affärsmöjligheter direkt till projekt, bevara all kundkontext och eliminera manuell dataöverföring.

Relationslänkning: Koppla samman kontakter, organisationer, affärsmöjligheter och projekt för att visualisera hela historiken och nätverket för dina kundrelationer.

Gmail och Outlook-sidfält: Kom åt dina CRM-data och logga e-postmeddelanden direkt från din inkorg utan att behöva byta applikation.

Anpassade objekt: Skapa anpassade datastrukturer för att hantera branschspecifik information eller unika affärskrav.

För- och nackdelar med Insightly

Fördelar:

Den unika överlämningen från CRM till projekt eliminerar förlust av sammanhang när en affär avslutas.

Stark relationsvisualisering ger en komplett bild av kunden.

Bra värde för team som behöver både CRM och grundläggande projektledning.

Nackdelar:

Varken CRM- eller projektledningsfunktionerna är lika avancerade som specialiserade verktyg.

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med modernare alternativ.

Automatiseringsfunktionerna är mer begränsade än hos många av konkurrenterna.

Insightlys prissättning

CRM Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Insightly?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Insightly är hur det kombinerar CRM och projektledning i en och samma plattform, så att du kan följa en kund från första kontakten till leverans. Det är också mycket enkelt att använda, med tydliga arbetsflöden och stark integration med e-post och kalender.

Det jag gillar mest med Insightly är hur det kombinerar CRM och projektledning i en och samma plattform, så att du kan följa en kund från första kontakten till leverans. Det är också mycket enkelt att använda, med tydliga arbetsflöden och stark integration med e-post och kalender.

12. Freshsales (Bäst för AI-driven lead scoring och försäljningsautomatisering)

Lägger dina säljare för mycket tid på att jaga kalla leads och för lite tid på potentiella kunder som är redo att köpa?

Freshsales, en del av Freshworks ekosystem, löser detta med sin AI-assistent Freddy. Det är ett modernt CRM-system som är utformat för att hjälpa säljteam att arbeta smartare, inte hårdare. Freddy AI tillhandahåller prediktiv lead-poängsättning, insikter om affärer och rekommendationer om nästa bästa åtgärd, så att ditt team kan fokusera sin energi på de möjligheter som har störst sannolikhet att leda till affärer.

Utöver sina AI-funktioner har Freshsales inbyggda telefon- och e-postverktyg som gör att du kan kommunicera med potentiella kunder och logga alla aktiviteter utan att lämna CRM-systemet. Det integreras också med andra Freshworks-produkter, såsom Freshdesk, vilket gör det till ett starkt val för team som redan använder Freshworks-paketet för kundsupport eller marknadsföring.

Freshsales bästa funktioner

Freddy AI: Få prediktiv lead-poängsättning, affärsinformation och intelligenta rekommendationer under hela försäljningsprocessen.

Inbyggd telefon och e-post: Använd inbyggda samtals- och e-postfunktioner med automatisk loggning och spårning av all kommunikation.

Försäljningssekvenser: Skapa automatiserade sekvenser i flera kanaler som kombinerar e-post, telefonsamtal och uppgifter för att säkerställa konsekvent uppföljning.

Freshworks ekosystem: Dra nytta av inbyggd integration med Freshdesk, Freshmarketer och andra produkter i Freshworks-sviten.

För- och nackdelar med Freshsales

Fördelar:

Kraftfulla AI-funktioner är tillgängliga till överkomliga priser i mellansegmentet.

Inbyggda kommunikationsverktyg minskar behovet av separata uppringningsprogram eller e-postklienter.

Ett rent, modernt gränssnitt med intuitiv navigering

Nackdelar:

Omfattningen av Freddy AI:s funktioner varierar avsevärt beroende på vilken plan du har.

Den har färre tredjepartsintegrationer än vissa av de större CRM-plattformarna.

Anpassningen av rapporteringen är mer begränsad än vad du hittar i alternativ på företagsnivå.

Priser för Freshsales

Tillväxt: 11 USD/månad per användare

Fördel: 47 USD/månad per användare

Företag: 71 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshsales?

En användarrecension säger:

Jag gillar hur kostnadseffektivt Freshsales är; för kostnaden får du en hel svit med många funktioner som sekvenser och möjlighet att skicka massmejl. Det var väldigt enkelt att ställa in allt eftersom det finns steg-för-steg-guidning. Vi skapade kontofält och företag, och Freshsales tillhandahåller mallar för andra saker. Vi testade e-postens hälsa utan att ansluta inkorgarna och testade sedan med DKIM-, SPF- och DMARC-inställningar på Freshsales. Du kan använda sekvenser för att skicka e-postmeddelanden med viss logik, till exempel att skicka uppföljningar till kunder som har öppnat e-postmeddelanden. Det gör att du kan skicka automatiserade e-postkampanjer, och med massutskick kan vi skicka ett enda e-postmeddelande som en kampanj och anpassa varje aspekt av varje e-postmeddelande.

Jag gillar hur kostnadseffektivt Freshsales är; för kostnaden får du en hel svit med många funktioner som sekvenser och möjlighet att skicka massmejl. Det var väldigt enkelt att ställa in allt eftersom det finns steg-för-steg-guidning. Vi skapade kontofält och företag, och Freshsales tillhandahåller mallar för andra saker. Vi testade e-postens hälsa utan att ansluta inkorgarna och testade sedan med DKIM-, SPF- och DMARC-inställningar på Freshsales. Du kan använda sekvenser för att skicka e-postmeddelanden med viss logik, till exempel att skicka uppföljningar till kunder som har öppnat e-postmeddelanden. Det gör att du kan skicka automatiserade e-postkampanjer, och med massutskick kan vi skicka ett enda e-postmeddelande som en kampanj och anpassa varje aspekt av varje e-postmeddelande.

Uppgradera dina metoder med ClickUp

Method CRM fungerar bäst när redovisning är kärnan i din verksamhet. Men för team där det verkliga arbetet börjar efter att avtalet har undertecknats faller den modellen snabbt samman. Sammanhanget fragmenteras, leveransen saktar ner och teamen slutar med att lappa ihop verktyg bara för att hålla kunderna igång.

De bästa alternativen till Method CRM löser detta genom att hålla försäljning, genomförande och samarbete sammankopplade. Vissa är särskilt bra på pipelinehantering. Andra fokuserar på marknadsföringsautomatisering eller anpassning till företag. Det rätta valet beror på var ditt företag har störst friktion idag.

Om din största utmaning är överlämningen från försäljning till leverans, är ClickUp ett utmärkt val. Det spårar inte bara kundrelationer. Det omvandlar dem till strukturerat arbete, automatiserar övergångarna och håller sammanhanget intakt från det första samtalet till den slutliga leveransen.

I slutändan är målet inte att ersätta Method CRM med ett annat silo. Det är att välja ett system som stöder hur arbetet faktiskt utförs. Prova ClickUp och se hur det sätter fokus på det viktiga!

Vanliga frågor

Ja, de flesta alternativen på denna lista fungerar oberoende av bokföringsprogram. Plattformar som ClickUp, HubSpot och Pipedrive erbjuder robusta CRM-funktioner utan att kräva QuickBooks eller Xero, även om många erbjuder bokföringsintegrationer som valfria tillägg.

Method CRM är utvecklat för småföretag som använder QuickBooks, vilket gör det till en mycket nischad lösning. Salesforce är en företagsplattform med djupgående anpassningsmöjligheter som ofta är för komplex och dyr för små team. För småföretag som inte är knutna till QuickBooks erbjuder alternativ som ClickUp eller Zoho CRM ofta en bättre balans mellan prestanda och pris.

Fokusera på visualisering av pipeline, automatisering av arbetsflöden och integrationsflexibilitet, eftersom detta är vanliga områden där Method CRM kan vara begränsande. Viktigast av allt är att du letar efter en plattform som kopplar samman dina CRM-data med dina projektledningsarbetsflöden för att eliminera kontextgapet mellan att avsluta en affär och leverera arbetet.