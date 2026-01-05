De 11 bästa Langdock-alternativen för säkra AI-assistenter

En ny studie från McKinsey visar att företag med en årlig omsättning på över 500 miljoner dollar leder utvecklingen när det gäller införandet av GenAI – och att de omformar sina arbetsflöden snabbare än någon annan.

AI är inte längre ett sidoprojekt – det håller på att bli en del av den dagliga infrastrukturen. Och plattformar som Langdock lovar att förena den upplevelsen med chatt, resonemang och automatisering på ett och samma ställe.

Men även om Langdock samlar mycket under ett tak, brister det i djup – begränsade integrationer, rigida arbetsflöden och inkonsekvent kontextbevarande gör det svårt att skala upp bortom enkla användningsfall.

Den här artikeln utforskar dessa begränsningar och presenterar bättre alternativ som är utvecklade för team som vill att AI faktiskt ska fungera där de arbetar.

De 11 bästa Langdock-alternativen i korthet

Om Langdock känns begränsande är den goda nyheten att det finns många starkare och mer flexibla alternativ – beroende på om du vill ha bättre sökfunktioner, arbetsflöden med flera agenter, dokumentanalys eller en helt konvergerad arbetsyta. Här är en snabb överblick över de bästa alternativen.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Enhetlig arbetshantering med inbyggd AI Teamstorlek: Startups till stora företag Vyer för arbetsbelastning och tidslinje, anpassade fält, uppgifter + dokument, automatiseringar, AI-svar baserade på arbetsytan, över 1 000 integrationer Gratis för alltid; anpassning för företag tillgänglig Flowise Visuell byggare för multiagent- + RAG-arbetsflöden Teamstorlek: Utvecklingsteam + tekniska byggare Dra-och-släpp-chatflöden och agentflöden, verktygssamtal, HITL-godkännanden, vektor-DB-anslutningar, observerbarhet Gratis; betalda abonnemang från 35 $/användare/månad LlamaIndex Dokumentcentrerad parsning, RAG och agentkoordinering Teamstorlek: Datateam + AI-ingenjörer LlamaParse, LlamaExtract, SDK:er för agenter, arbetsflödesgrindar, bred modell + DB-stöd Gratis; betalda abonnemang från 50 $/månad AutoGPT Kontinuerliga autonoma agenter med låg kod Teamstorlek: Teknikteam som bygger automatisering Molnagenter för scheman/händelser, stegkedjor, API/verktygstillägg, kostnadstak, spårning Anpassade priser Kore. ai Sökning, service och processautomatisering för företag Teamstorlek: Medelstora företag + företagsserviceteam No-code + pro-code builder, Multi-agent orchestration, HR/IT accelerators, RBAC, Audit logs Gratis nivå; anpassade priser TensorFlow Bygga + leverera maskininlärningsmodeller i stor skalaTeamstorlek: AI/ML-forskning + teknikorganisationer Keras API, distribuerad träning, TFX-pipelines, TensorBoard, plattformsoberoende distribution Gratis Haystack RAG + agentpipelines i produktionsklass Teamstorlek: Utvecklare som levererar återvinningssystem Återanvändbara komponenter, pipelines, loggning, övervakning, LLM- och vektorlagringsintegrationer Gratis TESS AI Enhetlig arbetsyta för över 200 AI-modeller Teamstorlek: Enskilda personer + team som behöver tillgång till flera modeller Modellbyte i en chatt, delade krediter, agentstudio utan kod, webb-/social sökning, bildverktyg Betalda abonnemang från 7,99 $/användare/månad Förenklat Kodfria arbetsflöden för marknadsföring med flera agenter Teamstorlek: Marknadsföringsteam + innehållsskapare AI-skrivande/design, video-till-klipp, varumärkespaket, social kalender, samarbete och godkännanden Anpassade priser Akka. io Robusta agentiska system i företagsstorlek Teamstorlek: Stora teknikorganisationer med distribuerade system Hållbar orkestrering, felåterställning, Akka Agents & Memory, realtidsströmning, SLA med hög tillgänglighet Gratis; betalda abonnemang från 10 $/månad Modulär AI Enhetligt beräkningslager + modell med låg latensTeamstorlek: Infra + ML-plattformsteam Hårdvaruportabilitet, MAX-servering, Mojo-språk, Mammoth-skalning, över 500 optimerade modeller Gratis plan; GPU-timmeprissättning för slutpunkter

Vad ska du leta efter i Langdock-alternativ?

Många team, precis som Langdock, har sina fördelar, men vissa saker kan bromsa dig.

Det finns en inlärningskurva; API:et är fortfarande under utveckling för assistenter och arbetsflöden, och vissa modeller lanseras först i vissa regioner. Det kan göra det svårt att förlita sig på en enda plattform.

Vad du ska leta efter i Langdock-alternativ:

Ett äkta dra-och-släpp-gränssnitt plus mänsklig kontroll (Langdock stöder nu övervakning av arbetsflöden i realtid)

Langdock ger fullständig kontroll över datahärkomst, modellval och integrationer och stöder modelloberoende arbetsflöden och efterlevnad på företagsnivå.

Multiagentkoordinering och arbetsflödeskedjor med spårning, godkännanden och felhantering (nu centralt med Langdocks modul ”Workflows”)

Möjlighet att byta eller använda din egen LLM, integrera vektordatabaser och bädda in i hela din stack.

Automatisering av uppgifter, dataanalys och interna assistenter från dag ett

Upptäck insiderstrategier för AI-projektledning med ClickUp Brain för att automatisera uppgifter, optimera resurser och öka teamsamarbetet.

📖 Läs också: Hur man använder AI för att automatisera uppgifter

De bästa alternativen till Langdock

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

”AI är här, AI finns överallt.” I Google Clouds senaste sammanställning finns 601 verkliga användningsfall för Gen AI, en sexfaldig ökning på ett år, från drive-thru-beställningsagenter till bankcopiloter och fabriksplanerare.

Denna typ av momentum gynnar verktyg som omvandlar språkmodeller till praktiska AI-agenter, ansluter till proprietära data och möjliggör verklig automatisering av arbetsflöden utan extra krångel. Om Langdock känns lite begränsat för dina behov är det vettigt att överväga alternativ som passar dina behov och kan skalas upp i takt med att ditt team växer.

Okej, nu ska vi diskutera de olika AI-plattformarna och de bästa alternativen till Langdock.

1. ClickUp (Bästa enhetliga arbetsplattformen med inbyggda AI-assistenter och arbetsflöden)

Upptäck mönster från tidigare projekt och lär dig snabbare med ClickUp Brain

Alla har samma 24 timmar på dygnet, men teamen använder dem på väldigt olika sätt. Om du slösar tid på att jaga uppdateringar i chattar, e-post, dokument och slumpmässiga AI-flikar är det Work Sprawl.

För att hjälpa dig samlar ClickUp allt i ett konvergerat AI-arbetsutrymme med verklig arbetskontext och enkla automatiseringar så att arbetet faktiskt flyter på.

Få omedelbara svar som ditt team kan lita på med ClickUp Brain

Få omedelbara svar från dina arbetsplatsdata med ClickUp Brain

ClickUp Brain gör det möjligt för vem som helst att ställa naturliga frågor och få svar kopplade till exakt rätt dokument, uppgift eller kommentar.

En projektledare kan fråga: ”Vad har ändrats i mobilreleasplanen den här veckan?” och få ett kort svar med länkar till det aktuella arbetet. En säljchef kan fråga om förnyelserisker som nämns i olika konton och gå direkt till källanteckningarna.

Eftersom svaren baseras på din arbetsplats får ledare kontext utan att behöva jaga statusuppdateringar. Det känns som en hjälpsam teamkamrat, inte ett separat verktyg.

Vid sidan om förvandlas långa trådar och möten till tydliga sammanfattningar, åtgärdspunkter och förfallodatum inom samma arbetsyta. Efter en kickoff skapar ClickUp Brain uppgifter med ansvariga för design, kopiering, dataintegration och kvalitetssäkring så att planen är redo att köras.

Under projektet sammanställer det veckovisa uppdateringar, flaggar hinder och föreslår nästa steg. Du får mindre overhead och mer momentum. Med tiden blir detta system ditt enkla sätt att hålla flertrinsresonemang på rätt spår.

Se ClickUp Brain i aktion som din AI-partner för omedelbara svar, smartare planering och smidigt organiserat arbete.

Integrering av kunskap i arbetsytan för att spara tid

Sammanfatta möten och skapa uppföljningsuppgifter med ClickUp Brain

ClickUp kopplar samman uppgifter, dokument, kommentarer, whiteboards och chattar, och låter sedan ClickUp Brain söka igenom alla dessa med en semantisk sökfunktion.

Be om allt material som är kopplat till en specifik kund och få uppgifter, dokument och beslut i en lista. Fråga vilka steg som vanligtvis försenar en lansering och se mönster från tidigare projekt med länkar till de ursprungliga anteckningarna.

Denna funktion minskar behovet av att leta efter information och underlättar hanteringen av proprietära data eftersom svaren stannar inom din arbetsyta.

Planera, utför och se status på ett och samma ställe med Clickup Docs

Samarbeta i realtid och håll feedbacken sammankopplad med ClickUp Docs

De flesta team kämpar med spridda uppdateringar och oklara ägare. ClickUp ger dig listor, kanban, tidslinjer och instrumentpaneler som återspeglar det verkliga arbetet i takt med att det fortskrider.

ClickUp Docs finns bredvid uppgifterna, vilket gör det enkelt att hitta beslut. Med anpassade fält kan du spåra de detaljer som ledarna bryr sig om.

Under ett standup-möte kan du dra datum, ändra ägare och omordna prioriteringar på några sekunder. Det är tillräckligt enkelt för daglig användning och tillräckligt strukturerat för produktionsmiljöer.

Minska överlämningar och manuellt arbete med ClickUp Automations

Ställ in en utlösare och låt rutinmässiga steg köras automatiskt med ClickUp Automations

ClickUp innehåller en automatiseringsbyggare och ett bibliotek med mallar så att rutinmässiga steg körs automatiskt.

Med ClickUp Automations kan du utlösa åtgärder när en status ändras, när ett formulär anländer eller när ett datum närmar sig, och automatiskt skicka uppdateringar till rätt personer. Dynamiska uppdragstagare dirigerar arbetet till skaparna, observatörerna eller en specifik roll, så att ingenting stannar upp.

Du kan också lägga till modelloberoende uppmaningar där det är lämpligt, och omvandla en enkel instruktion till en konsekvent kommentar eller sammanfattning.

Samla in information och generera snabbare resultat med ClickUp Brain MAX

Ställ frågor som gäller hela arbetsytan och få svar med källhänvisningar med hjälp av ClickUp Brain Max

ClickUp Brain MAX ger ledare möjlighet att söka efter dokument och information i hela arbetsytan. Fråga efter förra kvartalets hinder, teman för kundfeedback eller öppna risker per milstolpe och få svar med kontextuella länkar.

ClickUp Talk to Text låter dig ge uppdateringar muntligt, medan ClickUp förfinar texten, lägger till namn som omnämnanden och länkar till lämpliga uppgifter eller dokument. Det är ett smidigt sätt att hålla anteckningar uppdaterade under en hektisk dag.

💡 Proffstips: Letar du efter fler AI-funktioner för att öka din produktivitet? ClickUp AI Agents kan hantera små men återkommande sysslor så att människor kan hålla sig fokuserade. Ambient Agents lyssnar på teamets frågor och ger utförliga svar med sammanhang eller producerar automatiskt veckosammanfattningar och hälsokontroller. Du kan också skapa din egen agent utan kod genom att välja en prompt, omfattningen av resurser att övervaka och de åtgärder som ska vidtas. Anslut till Google Drive eller GitHub och låt en agent hålla roadmaps uppdaterade, sortera backloggen eller förbereda release notes medan teamet levererar.

ClickUps bästa funktioner

Låt teamen skapa tydliga mål och mätbara nyckelresultat som är kopplade till det verkliga arbetet.

Ge realtidsuppföljning av framsteg med visuella instrumentpaneler och anpassade vyer.

Möjliggör samarbete mellan avdelningar genom gemensamma mål och uppdateringar

Stöd för anpassning med fält, statusar och mallar som anpassar sig till olika arbetsflöden.

Fungerar även som en app för måluppföljning som integreras med Microsoft Teams, Google Workspace och Slack.

Begränsningar för ClickUp

Kan kännas överväldigande i början på grund av de många funktionerna.

Kräver konsekvent installation och uppdateringar för att få ut mesta möjliga värde.

Avancerade anpassningar kan kräva extra tid för nya användare att lära sig.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-användare noterade:

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen över hela plattformen sparar enormt mycket tid.

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen över hela plattformen sparar enormt mycket tid.

2. Flowise (Bästa öppna källkodsbaserade visuella byggaren för multiagent-system och RAG-arbetsflöden)

via Flowise

Ditt teams problem är ganska specifika just nu: du vill leverera riktiga AI-lösningar utan att vara bunden till en enda leverantör, du behöver autonoma AI-agenter som säkert kan hämta data från proprietära källor, och du måste kunna visa på god styrning med tydliga spår och godkännanden.

Flowise talar till den världen. Det ger dig ett dra-och-släpp-gränssnitt för att utforma komplexa AI-arbetsflöden över flera verktyg, ansluta olika språkmodeller och vektordatabaser och hålla människor informerade när beslut är känsliga.

Om du utvärderar alternativ till Langdock eftersom du behöver multiagent-system, sökförstärkt generering över flera datakällor och möjligheten att köra lokalt, är Flowise skapat för just det.

Flowises bästa funktioner

Stöder de senaste resonemangsmodellerna, inklusive OpenAI o1/o1-mini, Claude 3. 5, Gemini 2. 0 och Mistral Large 2.

Bygg multiagent-system med Agentflow och samordna parallella eller sekventiella steg.

Designa assistenter med en enda agent med Chatflow, verktygsanrop och generering med förstärkt återhämtning.

Importera dokument och datakällor (PDF, DOC, CSV, SQL, web) och koppla ihop omrankare och hämtare.

Infoga granskningar av människor i processen för att godkänna eller korrigera kritiska resultat.

Spåra exekveringsvägar med händelseloggar och integrera Prometheus + OpenTelemetry för djupare observerbarhet.

Begränsningar för Flowise

Räkna med en inlärningskurva för komplexa agentgrafer och förgreningslogik.

Planera tidigt för modellspridning, vektorlagring och autentiseringsuppgifter i olika miljöer.

Planera tid för att finjustera RAG-kvaliteten (chunking, retrievers och rerankers) för varje domän.

Kräver egna modell-/API-konton och kostnadshantering.

Priser för Flowise

Gratis

Starter : 35 $/månad

Pro: 65 $/månad

Flowise-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Flowise

Denna Reddit-kommentar presenterades:

Flowise erbjuder ett fantastiskt låg nivå AI-verktyg utan kod för att snabbt koppla ihop en lösning. Tillhandahåller alla inbyggda AI-komponenter du behöver.

Flowise erbjuder ett fantastiskt låg nivå AI-verktyg utan kod för att snabbt koppla ihop en lösning. Tillhandahåller alla inbyggda AI-komponenter du behöver.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain förblir allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och återta din produktiva tid. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara över 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade kunskapshanteringsprocesser. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

3. LlamaIndex (Bästa dokumentcentrerade agentramverket för parsning, RAG och arbetsflödeskoordinering)

via LlamaIndex

Det mesta av ditt teams arbetsdag spenderas med PDF-filer, komplexa tabeller och SharePoint-mappar. Du behöver inte ytterligare en chatbot; du behöver svar du kan lita på och ett sätt att automatisera uppföljningen.

LlamaIndex sätter dina dokument i centrum och förvandlar röriga filer till ett strukturerat, sökbart sammanhang som du faktiskt kan bygga vidare på.

Med LlamaClouds parsning och extrahering överlever de fula flersidiga tabellerna och inbäddade bilderna resan, och de fält du bryr dig om visas tydligt. Du indexerar sedan och använder LlamaIndex SDK:er för att starta RAG, chatt och agenter som citerar källor.

LlamaIndex bästa funktioner

LlamaParse V2 stöder extremt stora, tabelltunga PDF-filer med komplex layout.

LlamaExtract hämtar rena, strukturerade fält för nedströmsappar

Workflows (nu GA) stöder grindar, triggers och mänsklig granskning.

SDK:er i Python + TypeScript för anpassade agenter, RAG och pipelines

Integrera med populära stora språkmodeller , vektordatabaser och datakällor som passar din befintliga stack.

Ansluts till stora vektordatabaser och företagsdatakällor

Begränsningar för LlamaIndex

Förvänta dig att teknikavdelningen ansvarar för att koppla ihop SDK:er, index och distributioner jämfört med plug-and-play-appbyggare.

Planera för token- och parsningskostnader när du bearbetar mycket stora, tabelltunga dokumentsatser.

Använd din egen front-end eller chattgränssnitt om du behöver en varumärkesanpassad upplevelse som inte kräver utvecklare.

Använd lättviktiga MLOps för att hantera utvärderingar, snabba versioner och hämtningskvalitet över tid.

Priser för LlamaIndex

Gratis

Starter : 50 $/månad

Pro : 500 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

LlamaIndex-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om LlamaIndex

Denna G2-recension lyfte fram:

Som datavetare som arbetar med stora språkmodeller (LLM) har jag upplevt LlamaIndex som mycket användbart.

Som datavetare som arbetar med stora språkmodeller (LLM) har jag upplevt LlamaIndex som mycket användbart.

📮 ClickUp Insight: I vår undersökning svarade 50 % av deltagarna att fredag är deras mest produktiva dag. Färre möten och en hel vecka med sammanhang bidrar troligen till detta. Färre avbrott. Mer koncentrerat arbete. Vill du ha fredagsfokus hela veckan? Prova asynkrona vanor i ClickUp. Spela in din skärm med Clips, få omedelbara transkriptioner med ClickUp Brain och låt AI Notetaker fånga och sammanfatta möteshöjdpunkter åt dig.

📖 Läs också: Skillnaden mellan maskininlärning och artificiell intelligens

4. AutoGPT (Bästa öppen källkodsplattform för kontinuerliga, autonoma agenter med låg kodning)

via AutoGPT

Om du leder ett team har du ingen brist på idéer. Det du har brist på är tid och konsekvent genomförande.

Du har provat AI-assistenter som fortfarande behöver övervakning, och du har lagt till ytterligare en flik till den redan omfattande listan, så den verkliga frågan är inte ”Kan AI skriva?”, utan ”Kan den köra en process från början till slut utan att du behöver övervaka den?”.

AutoGPT fokuserar på den luckan med agenter som aktiveras av triggers, följer begränsade spelregler och ger dig färdiga resultat för godkännande.

Ops-chefer får en low-code-kanvas för att kedja samman steg och granska grindar, medan ingenjörer utökar den med dina verktyg och data när grunderna inte räcker till. Du bestämmer vad agenten kan se, var den kan agera och när den måste eskalera, och du ställer in kostnadstak och observerbarhet så att den beter sig i produktion.

AutoGPT:s bästa funktioner

Kör kontinuerliga molnagenter med händelsetriggers och scheman

Koppla ihop verktyg, steg och recensioner med den nya Toolchain Builder.

Färdiga mallar för innehållsflöden, forskning och dataoperationer

Utöka med öppen källkod, API:er och dina egna verktyg för anpassade användningsfall.

Utnyttja en stor community och exempel för att förkorta prototyputvecklingscyklerna.

Begränsningar för AutoGPT

Förvänta dig teknisk installation för självhostad användning och djupare anpassningar.

Budgetera för modell-/API-användning när agenter loopar, bläddrar eller ringer flera verktyg.

Planera mänsklig övervakning för riskfyllda åtgärder och för att mildra hallucinationer.

Använd din egen varumärkesanpassade användargränssnitt om du behöver en polerad slutanvändarupplevelse.

Lägg till övervakning och skyddsåtgärder för att hantera omförsök, fel och snabba avvikelser över tid.

Priser för AutoGPT

Anpassade priser

AutoGPT-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Hur du använder AI för att träna dina egna modeller

5. Kore. ai (Bästa företagsagentplattformen för sökning, service och processautomatisering)

Om du ansvarar för skalbarhet och ansvarsskyldighet är ditt problem inte bristen på AI utan bristen på resultat. Arbetslivet spänner över CRM, ITSM, HRIS, kunskapsbaser och inkorgar, så varje ”enkel” förfrågan blir en jakt.

Kore. ai anpassar sig till dessa realiteter med företagsökning över silos, multiagentkoordinering och starka kontroller för integritet, åtkomst och revision.

Ditt team utformar en kodfri canvas när hastighet är viktigt och övergår till proffskod när du behöver djup integration. Du kan börja med en färdigbyggd tiltt-accelerator för HR, IT eller kundservice och sedan utöka den med dina data och modeller.

Kore. ai bästa funktioner

Samla kunskap med företagssökning i biljetter, wikis, filer och appar för att svara i sitt sammanhang.

Multiagent-orkestrering med historik, kontextdelning och domänlogik

Färdiga acceleratorer för HR, IT, bank, hälso- och sjukvård och detaljhandel

Skapa agenter med en kodfri designer och utöka med proffskod, API:er och händelsekopplingar när det behövs.

Styr AI med rollbaserad åtkomst, revisionsspår, integritetskontroller och modellval i hela ditt moln.

Agentassistans i realtid med förslag och sammanfattningar

Kore. ai-begränsningar

Förvänta dig en inlärningskurva för att modellera din taxonomi, dina avsikter och dina styrningspolicyer på företagsnivå.

Planera för LLM och hantering av sökutgifter när användningen ökar inom service och medarbetarsupport.

Avsätt tid för integration av komplexa äldre system där färdiga anslutningar inte räcker till.

Justera latens och fallbacks för hög trafik och långvariga arbetsflöden i reglerade miljöer.

Kore. ai-priser

Gratis

Anpassade priser

Kore. ai betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Kore. ai

G2-recensionen delade:

Jag gillar verkligen flexibiliteten och skalbarheten hos Kore. AI:s plattform. Gränssnittet utan kod/med lite kod hjälper till att påskynda botutvecklingen samtidigt som det möjliggör djupgående anpassning för komplexa användningsfall.

Jag gillar verkligen flexibiliteten och skalbarheten hos Kore. AI:s plattform. Gränssnittet utan kod/med lite kod hjälper till att påskynda botutvecklingen samtidigt som det möjliggör djupgående anpassning för komplexa användningsfall.

📖 Läs också: Hur man effektiviserar arbetsflödeskoordinering för ökad effektivitet

6. TensorFlow (Bästa öppen källkods-ML-stack för att bygga och leverera modeller i stor skala)

via TensorFlow

Alla team som arbetar med AI stöter så småningom på samma hinder: att omvandla gedigen forskning till pålitliga system i produktion.

Modeller som ser bra ut i bärbara datorer kan avvika, datapipelines kan bli röriga och flytt mellan CPU:er, GPU:er, mobila enheter och molnet kan skapa dolda variationer.

TensorFlow löser detta genom att ge dig ett ramverk från experiment till implementering, med Keras för snabba byggnationer, TFX för pipelines och TensorFlow Serving och Lite för produktion och edge.

Du kan köra samma modell i hela din stack, övervaka den med TensorBoard och skala upp med distribuerad träning när du behöver.

TensorFlows bästa funktioner

Bygg modeller snabbt med det avancerade Keras API och skala upp träningen med distribuerade strategier.

Distribuera var som helst med TensorFlow Lite för mobil och edge, TensorFlow.js för webbläsare och Node, och servering på containrar och Kubernetes.

Samordna produktionspipelines med TFX, inklusive datavalidering, modellutvärdering och kontinuerlig leverans.

Inspektera, felsök och profilera experiment med TensorBoard för att påskynda iterationen och minska regressioner.

Utnyttja en stor modellpark, TensorFlow Datasets och Kaggle Models för att påskynda finjustering och utvärdering.

Begränsningar för TensorFlow

Räkna med en inlärningskurva för team som är nya inom djupinlärning, distribuerad träning och grafbaserad exekvering.

Planera för versionsanpassning mellan CUDA, cuDNN och drivrutiner för att undvika miljöförändringar på GPU-maskiner.

Avsätt tid för att tolka kryptiska felmeddelanden och prestandajusteringar när du går från prototyp till produktion.

Överväg lättare ramverk för mycket små projekt där TensorFlows fotavtryck kan vara onödigt.

Priser för TensorFlow

Gratis

TensorFlow-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad användarna säger om TensorFlow

Denna G2-recension noterade:

Jag har använt TensorFlow i mer än två år. Jag har främst använt det för bildklassificering. Med viss kunskap om lager kan vi utföra överföringsinlärning som ger bättre noggrannhet.

Jag har använt TensorFlow i mer än två år. Jag har främst använt det för bildklassificering. Med viss kunskap om lager kan vi utföra överföringsinlärning som ger bättre noggrannhet.

7. Haystack (bästa open source-ramverket för produktions-RAG och agentpipelines)

via Haystack

Nästan åtta av tio företag använder nu AI någonstans i sin verksamhet, men de flesta team har fortfarande svårt att gå från smarta prototyper till något tillförlitligt i produktionen.

Här är problemet med det: när du hämtar data från olika system, försöker hålla hämtningen korrekt och se till att varje svar kan spåras, kan det snabbt bli rörigt.

Haystack är utformat för just sådana tillfällen. Det hjälper team att bygga praktiska AI-applikationer som inte faller sönder efter lanseringen. Du kan börja i liten skala med ett sök- eller hämtningsarbetsflöde och sedan växa till multiagentpipelines utan att behöva skriva om allt.

Verktyget ansluter naturligt till verktyg som OpenAI, Anthropic, Weaviate och Pinecone, samtidigt som det ger dig insyn i vad som händer bakom kulisserna.

För utvecklare och produktteam som värdesätter struktur och tydlighet framför hype erbjuder Haystack ett stabilt sätt att bygga, testa och distribuera AI som faktiskt håller måttet när riktiga användare dyker upp.

Haystacks bästa funktioner

Skapa hämtning, generering, verktyg och agenter med återanvändbara komponenter och pipelines.

Spara och ladda pipelines för repeterbara distributioner och K8s-vänliga arbetsflöden.

Anslut ledande LLM:er, vektordatabaser och sökbackends utan inlåsning.

Lägg till loggning och övervakning för spårbara körningar och enklare incidenthantering.

Bygg snabbare i det avancerade Studio med dra-och-släpp-funktioner och exportera sedan till kod när du är klar.

Leverera RAG- och agentanvändningsfall med företagsmallar och distributionsguider.

Haystacks begränsningar

Kräver teknisk kompetens för att utforma bra pipelines och testa dem.

Inlärningskurva för anpassade komponenter och avancerade agentflöden

Integrationsarbete för äldre datakällor som saknar färdiga anslutningar

Du behöver fortfarande dina egna UX- och hostingval för slutanvändarappar.

Haystack-priser

Gratis

Haystack-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Haystack

Denna G2-recension fångade:

Haystack är ett kraftfullt Python-ramverk med öppen källkod för att bygga pipelines för naturlig språkbehandling (NLP). Det erbjuder en rad förbyggda komponenter för vanliga NLP-uppgifter, samt stöd för olika förtränade språkmodeller och ramverk för djupinlärning.

Haystack är ett kraftfullt Python-ramverk med öppen källkod för att bygga pipelines för naturlig språkbehandling (NLP). Det erbjuder en rad förbyggda komponenter för vanliga NLP-uppgifter, samt stöd för olika förtränade språkmodeller och ramverk för djupinlärning.

8. TESS AI (Bäst för team som vill ha alla större AI-modeller i ett gemensamt arbetsutrymme)

Allt fler team använder AI i sitt arbete, men för de flesta innebär det fortfarande att man måste växla mellan dussintals flikar och modeller bara för att utföra en enda uppgift.

Problemet är att det blir lätt att förlora tid när varje idé kräver en annan prenumeration, inloggning eller API-nyckel.

TESS gör AI lättillgängligt. Du kan ansluta modeller som OpenAI, Gemini, Claude, Mistral och Leonardo i en chatt, och de lär sig faktiskt av varandra.

Familjer, vänner och team kan dela krediter istället för att köpa separata licenser. Och med inbyggda verktyg för automatisering, filgenerering och bildredigering kan du göra allt från att skriva rapporter till att utforma kampanjer utan att lämna plattformen.

Det är en enkel idé som fungerar bra: en plats där arbete, lärande och kreativitet faktiskt förblir sammankopplade.

TESS AI:s bästa funktioner

Använd ett arbetsområde för att komma åt och kombinera över 200 AI-modeller för skrivande, design, kodning och automatisering.

Dela krediter inom ditt team eller din familj istället för att betala per användare.

Skapa dina egna AI-agenter på några minuter med hjälp av en kodfri studio.

Anslut modeller som OpenAI, Claude, ElevenLabs och Leonardo för att skapa arbetsflöden med flera agenter.

Utför avancerade uppgifter som kodgenerering, filexport och realtidswebbsökningar eller sökningar på sociala medier direkt i chatten.

Skapa, korrigera och förbättra bilder med verktyg för inpainting, uppskalning och borttagning av bakgrund.

Begränsningar för TESS AI

Lita på ett kreditbaserat prissättningssystem som kan förvirra nya användare.

Upplev tillfälliga buggar eller prestandafördröjningar vid uppgifter med hög volym.

Erbjuder begränsad anpassning av rapportdesign och agentvisualisering

Behöver tydligare dokumentation för nyare eller mindre tekniskt kunniga användare

Priser för TESS AI

Go: 7,99 $/månad per användare

Basic: 35 $/månad för obegränsat antal användare

PRO: 100 $/månad för obegränsat antal användare

Team: 200 $/månad för obegränsat antal användare

Företag: Anpassade priser

TESS AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (460+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om TESS AI

Denna G2-användare skrev:

Att använda flera AI-verktyg med Tess har verkligen förändrat mitt sätt att arbeta och interagera med teknik. Möjligheten att sömlöst integrera olika AI-applikationer möjliggör större effektivitet, kreativitet och problemlösning.

Att använda flera AI-verktyg med Tess har verkligen förändrat mitt sätt att arbeta och interagera med teknik. Möjligheten att sömlöst integrera olika AI-applikationer möjliggör större effektivitet, kreativitet och problemlösning.

9. Simplified (Bästa kodfria plattform med flera agenter för moderna marknadsföringsteam)

via Simplified

Marknadsförare vaknade i år upp till att Google utökade Performance Max med nya funktioner som lovar bättre resultat och större tydlighet om vad som driver dem, vilket innebär fler format att testa och fler kreativa lösningar att leverera varje vecka.

Det är spännande, och det höjer också ribban för ditt team.

Du hanterar idéer, text, video och design över en rad olika kanaler, och varje överlämning saktar ner dig.

Du vill ha en plats där briefs blir inlägg, inlägg blir klipp och kalendern förblir synkroniserad. Simplified möter den verkligheten med en allt-i-ett-arbetsyta som skriver, designar, schemalägger och mäter på några minuter, så att ditt team kan gå från utkast till publicering utan att behöva byta verktyg.

Börja med grunderna, som en delad kalender och några mallar, och lägg sedan till AI-arbetsflöden och godkännanden allteftersom du växer.

Och nu, med AI Workflows och Agentic Orchestration, kan du automatisera repetitiva uppgifter – som granskning och publicering – utan att behöva skriva en enda rad kod!

Förenklade bästa funktioner

Skapa och hantera alla typer av innehåll – text, bilder, videor och karusellinlägg – i ett enda arbetsområde.

Automatisera marknadsföringsaktiviteter med AI-agentiska arbetsflöden och kodfri orkestrering.

Återanvänd långa videor till korta sociala klipp med AI-videogeneratorn och undertexter.

Skapa varumärkesanpassade tillgångar med låsta typsnitt, färger och röster för varje mall.

Samarbeta i realtid inom design, skrivande och publicering

Schemalägg och analysera inlägg på över 30 sociala plattformar med en enhetlig kalender.

Integrera med Canva, Shopify, Instagram och WordPress för att förenkla överföringen av ditt innehåll.

Förenklade begränsningar

Upplev långsammare prestanda när du arbetar med stora video- eller designfiler

Använd AI-krediter snabbt på lägre nivåer, särskilt med videogenerering.

Kräver manuell justering av ton eller nyans i långa AI-texter

Erbjuder färre avancerade övergångar eller tidslinjekontroller än dedikerade redigerare.

Förenklad prissättning

Simplified Pro: 29 $/månad

Simplified Business: 79 $/månad

Förenklad tillväxt: 199 $/månad

Simplified Enterprise: Anpassade priser

Förenklade betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (4 980+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Vad användarna säger om Simplified

Denna G2-användare noterade:

Jag gillar verkligen hur Simplified kombinerar design, videoredigering, AI-skrivande och teamsamarbete i en och samma plattform. Mallarna är moderna och varierade, vilket sparar mycket tid.

Jag gillar verkligen hur Simplified kombinerar design, videoredigering, AI-skrivande och teamsamarbete i en och samma plattform. Mallarna är moderna och varierade, vilket sparar mycket tid.

📖 Läs också: En guide till hur du använder AI-arbetsflödesautomatisering för maximal produktivitet

10. Akka. io (Bästa företagsplattformen för resilienta agentiska system)

Att lära sig att lita på andra är en av livets svåraste uppgifter.

Att lära sig att lita på andra är en av livets svåraste uppgifter.

— citerat av Isaac Watts

Den idén passar perfekt in i dagens AI-landskap. Alla företag vill ha intelligenta system som agerar på egen hand, men väldigt få kan lova att de kommer att fungera pålitligt.

Akka gör ett imponerande jobb som den osynliga ryggraden bakom storskaliga, distribuerade och långvariga agentiska system.

Istället för att lappa ihop flera ramverk ger Akka teamen en plats där de kan designa, samordna och övervaka agenter som kan tänka, koordinera och agera säkert över tid.

Dess orkestreringsmotor hanterar hållbarhet och återställning, medan Akka Memory håller kontexten privat och tillgänglig blixtsnabbt.

Akka. io bästa funktioner

Kör distribuerade, långvariga agentsystem med inbyggd orkestrering och felåterställning.

Bygg och distribuera agenter som hållbara, oberoende tjänster som samordnas via API:er och meddelanden.

Lagra och dela minne säkert med Akka Memory för snabb, privat och robust dataåtkomst.

Strömma och bearbeta realtidsdata som sensordata, marknadspriser eller videoingångar med låg latens.

Garantera drifttid med SLA med 99,9999 % tillgänglighet och ersättning vid förluster på grund av bristande tillförlitlighet.

Upprätthåll efterlevnaden av 19 globala säkerhetsstandarder, inklusive SOC 2 Type II, PCI-DSS, ISO 27001 och GDPR.

Akka. io-begränsningar

Kräver gedigen erfarenhet av DevOps och distribuerade system för att kunna implementeras och finjusteras effektivt.

Erbjuder en brantare inlärningskurva för mindre team som inte är bekanta med händelsestyrda arkitekturer.

Licensiering och skydd på företagsnivå kan göra det kostsamt för användningsfall utanför företaget.

Begränsad öppen källkodsflexibilitet efter Lightbends övergång till en BSL-licensmodell

Akka. io-priser

Akka. io: Anpassade priser

Akka. io betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (30+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Akka. io

Denna G2-recension säger:

En bra modell för asynkron meddelandehantering utan komplexiteten med trådar och lås. Med Akka kan vi skapa ett system med aktörer och meddelandeöverföring.

En bra modell för asynkron meddelandehantering utan komplexiteten med trådar och lås. Med Akka kan vi skapa ett system med aktörer och meddelandeöverföring.

11. Modular AI (Bästa enhetliga beräkningslager för AI-infrastruktur och modellimplementering)

via Modular AI

Om du någonsin har försökt skala AI-system över olika GPU:er vet du hur svårt det är. En modell fungerar utmärkt på NVIDIA, krånglar på AMD och blir långsam på molnhårdvara. Varje justering känns som att börja om från början.

Modular AI skapades för att bryta den onda cirkeln av lappverk. Det ger utvecklare en enhetlig plattform för att bygga, optimera och distribuera modeller var som helst.

Det löftet är inte bara teoretiskt. Nyligen samlade Modular in 250 miljoner dollar för att utöka sin Unified Compute Layer, en plattform som redan driver AI-arbetsbelastningar för några av de största namnen inom teknikbranschen.

Med Mojo, sitt blixtsnabba programmeringsspråk, och MAX-plattformen för modellservering med låg latens, levererar Modular prestanda i företagsklass med öppen källkods flexibilitet.

Modulär AI:s bästa funktioner

Leverera hårdvaruportabilitet över NVIDIA-, AMD- och Apple-GPU:er utan att behöva skriva om koden.

Optimera inferensen med MAX Platform för att minska latensen med upp till 70 procent och sänka kostnaderna med upp till 60 procent.

Byggt i Mojo, ett Python-kompatibelt språk utformat för högpresterande ML- och AI-arbetsbelastningar.

Skala från 1 GPU till tusentals med Mammoth, ett Kubernetes-inbyggt orkestreringslager.

Kör över 500 föroptimerade GenAI-modeller eller använd dina egna

Uppnå företagsstabilitet med SOC 2-kompatibilitet, drifttidsgarantier och dedikerad teknisk support.

Begränsningar för modulär AI

Kräver viss installationstid för team som byter från traditionella CUDA- eller PyTorch-pipelines.

Lär dig Mojo-syntax för team utan erfarenhet av systemprogrammering

Erbjuder för närvarande begränsade tredjepartsintegrationer utanför Modular-ekosystemet.

Modulär AI-prissättning

Community: Gratis för alltid

Batch API-slutpunkt: Betala per GPU-timme

Dedikerad slutpunkt: Betala per GPU-timme

Företag: Anpassade priser

Modulära AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Viktiga kriterier för att jämföra Langdock-alternativ

Här är en jämförelsetabell som du kan använda för att välja de mest lämpliga Langdock-alternativen.

Kriterium Varför det är viktigt Vad som är bra Snabba kontroller Säkerhet och styrning för proprietära data Du måste skydda känslig data samtidigt som teamen arbetar snabbt. SSO, SCIM, RBAC, revisionsloggar, datalagring, redigering aktiverad som standard Var lagras data, vem kan se promptar, kan loggar inaktiveras, finns VPC eller on-prem tillgängligt? Dataintegration och kunskap Verkligt arbete finns i flera datakällor och format Inbyggda anslutningar, vektordatabaser, semantisk sökning, förstärkt generering av återvinning, smart lagringsmekanism Vilka källor synkroniseras, hur ofta, kan du filtrera PII, hur hanteras ostrukturerade data? Modellflexibilitet Olika uppgifter kräver olika AI-modeller Använd olika språkmodeller, byt leverantör, finjustera, dirigera per uppgift, omedelbar modelliteration BYO-nyckelstöd, kontextbegränsningar, utvärderingsverktyg, kostnadskontroll per arbetsyta Agenter och arbetsflöden Team vill att AI-agenter ska hantera komplexa AI-arbetsflöden, inte bara chatta. Multiagent-system, kedjekoppling av flera verktyg, webbläsarfunktioner, mänsklig inblandning Kan agenter anropa API:er, köra verktyg, bläddra, schemalägga jobb och återställa efter fel? Gränssnitt och DX Människor väljer verktyg som känns enkla och flexibla Dra-och-släpp-gränssnitt och rena SDK:er, minimala kunskaper i kodning krävs, exportera till kod för LLM-appar Finns det ett dra-och-släpp-gränssnitt, CLI, versionshantering och miljöer för utvecklare? Distribution och drift Du måste kunna leverera till produktionsmiljöer med förtroende Rollbacks, staging, hantering av hastighetsbegränsningar, blue-green-distributioner, stöd för flera regioner Hur distribuerar vi modeller till flera plattformar, vad är SLA och kvoter? Observerbarhet och skyddsåtgärder Säkra, stabila resultat skapar förtroende Utvärderingar, innehållsfilter, policykontroller, snabb versionshantering, driftvarningar Kan vi spåra verktygsanvändning, latens, fel och lägga till godkännandesteg? Sökning och assistenter Människor behöver snabba svar, inte jakt Virtuella assistenter som använder naturlig språkbehandling över ditt korpus med analysverktyg. Är svaren välgrundade, kan vi se källhänvisningar, kan vi justera rankningen? Automatisering av arbetsflöden Målet är färre manuella steg och snabbare vinster. Inbyggda automatiseringar, triggers och dataanalysverktyg för dagliga uppgifter Vad kan vi automatisera från dag ett, var behöver vi anpassad kod? Åtkomstkontroll och delning Du bestämmer hur användarna får tillgång och vad de kan göra. Detaljerade roller, projektnycklar, revisionsspår för att hantera komplexa applikationer Kan vi begränsa åtkomsten till hemlig information, begränsa exporten och dela information på ett säkert sätt med AI-team?

Låt ClickUps AI sköta det åt dig

Du har tittat på en rad smarta verktyg. Vissa är utmärkta för en viss del av jobbet. Andra känns spännande, men blir krångliga när det riktiga arbetet börjar. Det som de flesta team vill ha är enkelt. En plats där planer finns, människor håller sig samordnade och arbetet faktiskt blir gjort.

ClickUp samlar hela historiken på ett ställe. Uppgifter, dokument, mål, whiteboards, chatt och automatiseringar finns samlade på ett ställe, så att du inte tappar tråden när du hoppar mellan flikar. Vyerna anpassas efter hur ditt team tänker. Listor för planerare. Tavlor för byggare. Gantt för dem som älskar tidslinjer.

Du kan börja enkelt, lägga till anpassade fält och automatiseringar endast när du behöver dem och hålla din installation ordnad i takt med att du växer.

Upplev hur direkt koppling av uppgifter hjälper till att förhindra att idéer glöms bort. Roller och behörigheter är tydliga, vilket förhindrar kaos. Registrera dig därför för ClickUp nu!

Vanliga frågor FAQ

Langdock är en AI-plattform som hjälper team att skapa och hantera interna assistenter. Den kopplar samman stora språkmodeller med företagsdata, vilket gör det möjligt för anställda att söka i dokument, automatisera uppgifter och generera insikter på ett säkert sätt inom sin arbetsmiljö.

Vissa team letar efter mer flexibla verktyg, enklare integrationer eller starkare alternativ för regelefterlevnad. Andra kanske vill ha lägre kostnader, bättre anpassningsmöjligheter eller enklare gränssnitt som inte kräver omfattande installation.

Verktyg som ClickUp Brain, Cohere Coral och Tess AI erbjuder strikta datakontroller och SOC 2- eller GDPR-kompatibla miljöer. Dessa plattformar gör det möjligt för företag att hantera känslig data på ett säkert sätt samtidigt som de drar nytta av AI-driven automatisering.

Öppna källkodsplattformar som Flowise och LangChain kan matcha företagslösningar när det gäller flexibilitet och anpassning, men de kräver ofta mer tekniska insatser för att säkra och underhålla. För reglerade branscher är verktyg av företagsstandard fortfarande ett säkrare val.

Vissa användare nämner begränsade anpassningsmöjligheter, ett mindre ekosystem av integrationer och högre kostnader när deras AI-användning ökar. För team som behöver full kontroll över sin infrastruktur kan Langdock upplevas som begränsande.

Ja, för de flesta arbetsflöden i företag. ClickUp Brain för AI direkt in i din arbetsmiljö och kombinerar automatisering av uppgifter, dokumentsökning och intelligent sammanfattning – allt kopplat till dina befintliga ClickUp-projekt. Det erbjuder en smidig upplevelse utan att du behöver jonglera mellan flera plattformar.

Chatbots följer förskrivna manus, medan AI-assistentplattformar lär sig sammanhang, får tillgång till anslutna verktyg och utför komplexa uppgifter. De fungerar som aktiva teammedlemmar snarare än statiska svarare.

Modelloberoende AI innebär att plattformen kan anslutas till valfri språkmodell – OpenAI, Anthropic, Mistral eller anpassade modeller – utan att vara låst till en enda leverantör. Det garanterar frihet att välja det som bäst passar dina mål.

Titta bortom prenumerationspriset. Tänk på hur mycket tid det sparar, hur väl det passar dina befintliga verktyg och om det kan skalas efter dina databehov. En något högre kostnad lönar sig ofta när plattformen förenklar arbetsflöden, förbättrar efterlevnaden och minskar antalet verktyg.