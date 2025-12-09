ClickUp 4.0: Slutet på arbetskaos

I åratal har team fastnat i en labyrint.

Att jonglera med spridda verktyg, växla mellan flikar, jaga efter sammanhang och se värdefulla timmar rinna iväg.

Här är siffrorna som håller företagsledare vakna:

Kontextutbredning: 2,5 timmar går förlorade varje dag när teammedlemmar hoppar mellan konversationer, söker efter filer och försöker återfå sitt fokus.

AI-spridning: Varje dag spenderar team cirka 60 minuter på att jonglera mellan olika AI-verktyg som inte fungerar tillsammans, vilket orsakar frustration och slöseri med tid och energi.

App-spridning: Ytterligare 55 minuter går förlorade när människor ständigt växlar mellan appar, försöker hitta vad de behöver och hålla jämna steg med spridda arbetsflöden.

Det motsvarar en produktivitetsförlust på 2,5 biljoner dollar globalt. Och det lyfter fram ett mycket djupare problem: Det största hotet mot produktiviteten är inte bristande ansträngning, utan sättet som arbetet hanteras på.

På ClickUp har vi alltid vetat att det finns ett bättre sätt. Vår mission har från första dagen varit att göra världen mer produktiv genom att ersätta all arbetsprogramvara och eliminera kontextförspridning.

Vi byggde snabbt. Vi levererade obevekligt. Vi skapade en massiv, enhetlig plattform. Men nu är grunden klar. Detta är en ny era för ClickUp. En era som inte bara definieras av hastighet, utan av besatt hantverksskicklighet och kompromisslös kvalitet.

Vi föreställde oss något helt nytt: en plattform där dina uppgifter, dokument, chattar, möten och kunskaper samlas i ett enda flexibelt system. Noggrant utformat in i minsta detalj. En sammansmältning av programvara, människor och AI.

Vi presenterar världens första konvergerade AI-plattform: ClickUp 4. 0

Vad är ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 är platsen där allt ditt arbete och samarbete sker.

Vi har byggt om den från grunden med fokus på varje detalj. Varje arbetsflöde känns sammankopplat. Varje upplevelse har förfinats, polerats och förbättrats för att kännas smidig.

När allt ditt arbete samlas i en genomtänkt, AI-driven arbetsyta, faller allt på plats. I praktiken ser det ut så här:

En kalender som äntligen förstår dina prioriteringar och automatiskt blockerar tid i ditt schema därefter.

En AI som omedelbart kan återkalla åtgärdspunkter från det 1:1-samtalet förra veckan

Agenter som sorterar dina uppgifter, sätter upp projekt och hjälper dig med att svara på frågor.

En enda, vackert utformad arbetsyta som samlar uppgifter, dokument, mål, chatt och AI-driven automatisering.

ClickUp 4.0 fokuserar på det exakta problemet som vi först satte oss för att lösa: fragmenteringen som orsakas av osammankopplade arbetsverktyg och spridd kontext. Men den här gången har vi löst det med noggrann uppmärksamhet på användarupplevelsen, vilket gör varje klick intuitivt.

Det är här förändringen sker, med programvara som är byggd enligt en ny standard.

ClickUp 4.0 levererar de mest efterfrågade funktionerna och uppgraderingarna från vår community.

Dessa förbättringar eliminerar friktion, ökar din produktivitet och ger dig tillbaka kontrollen över din dag. Här är nyheterna:

Personlig navigering 4.0: Allt du behöver, precis där du behöver det

Din sidofält i ClickUp 4.0 är smidigt och anpassningsbart.

Detta markerar slutet på växlingsskatt: där du har en flik för chatt, en annan flik för SOP och ett helt nytt fönster för din AI.

I ClickUp 4.0 erbjuder den nya enhetliga sidofältet en konvergerad hierarki som samlar uppgifter, dokument, chatt, whiteboards, instrumentpaneler, kalender och mer för enkel åtkomst.

Personlig navigering: Skapa din egen sidofält med anpassade sektioner så att du kan organisera ditt arbete på ditt sätt.

Konvergerad hierarki: Få tillgång till uppgifter, dokument, chatt, AI och mycket mer från ett enda, enhetligt utrymme.

Fästa objekt: Håll dina viktigaste arbetsuppgifter i fokus genom att fästa utrymmen, listor eller dokument i sidfältet.

Snabb filtrering: Hoppa direkt till utrymmen, olästa meddelanden eller DM:er med nya filter i sidofältet.

Renare, enklare upplevelse: Njut av ett överskådligt och intuitivt gränssnitt som fördjupar din fokus och kontroll.

Samarbete och AI-chatt: Kontext, fångad precis där du arbetar

De flesta plattformar nöjer sig med att bunta ihop funktioner. ClickUp 4.0 går längre genom att göra varje verktyg kontextmedvetet och sammankopplat.

När chatt, möten, mötesanteckningar, AI och uppgifter samlas på en enda plattform blir det lika enkelt som att be din AI att skapa och tilldela åtgärdspunkter från förra fredagens samtal – och det görs på några sekunder!

Din ClickUp-arbetsyta fungerar nu som en enda källa till information och ett samarbetscenter för heltäckande projektledning.

Så här håller du enkelt koll på ditt arbetsflöde i ClickUp:

Enhetlig AI-chatt: ClickUp Chat är nu konvergerad med resten av ditt arbete. Varje konversation är kopplad till dina uppgifter, dokument och projekt. Du behöver inte längre växla mellan flikar eller leta efter svar. Allt du behöver finns på ett ställe, så du är alltid uppdaterad och din AI har 100 % kontext.

Omedelbara möten: Behöver du ringa ett samtal? Starta Behöver du ringa ett samtal? Starta SyncUp , vår inbyggda video- och ljudsamtalsfunktion, direkt från chatten. Möten, anteckningar och åtgärdspunkter registreras och kopplas samman. Med den nya funktionen Intranet Posts kan du sända uppdateringar, fira framgångar och hålla alla uppdaterade, allt inom ClickUp.

AI Notetaker: Spela in och transkribera möten med AI Notetaker, så att varje detalj fångas upp, komplett med sammanfattningar, viktiga punkter, åtgärdspunkter och mer.

Handlingsbara anteckningar: Omvandla mötesanteckningar och chattråd till ClickUp-uppgifter direkt, så att inga åtgärder faller mellan stolarna.

Sökbara transkriptioner: Alla konversationer och transkriptioner är sökbara via ClickUp Brain, genom naturliga språkkommandon.

Skaffa ClickUp AI Notetaker för att transkribera möten, skapa uppgifter och åtgärdspunkter samt delegera arbete

Personlig planerare: Din dag, perfekt organiserad, automatiskt

ClickUp 4.0:s personliga planerare är din superkraft för fokuserat arbete och mycket mer.

Upplev en anpassad kalender med alla dina möten och arbetsuppgifter noggrant sammanställda för dig varje dag. Äntligen kan du glömma planering, ombokningar och manuell koordinering.

När saker och ting förändras justerar AI din kalender i kö, så att du alltid har tid att fokusera och få saker gjorda.

AI-driven schemaläggning: Låt AI hantera kaoset med schemaläggning genom att automatiskt tidsblockera dina högsta prioriteringar och möten.

Integrerad kalender: Se dina kollegors scheman, boka möten med dem och visa din kalender på det sätt du vill.

Tidsblockering: Dra uppgifter till din kalender för att enkelt schemalägga dem och se till att du avsätter rätt mängd tid för varje uppgift utan att ta på dig för mycket.

Fokussessioner: Avsätt enkelt tid för koncentrerat arbete och låt AI finjustera resten när prioriteringarna förändras.

Kontext inom möten: Länka händelser till uppgifter och dokument, så att allt är sammankopplat och kan åtgärdas.

Teams Hub: Fullständig tydlighet utan ständiga uppföljningar

Teams Hub är ett helt nytt sätt att hålla koll på vad ditt team arbetar med.

Analyser, prioriteringar och kapacitet finns samlade på ett ställe, vilket ger chefer omedelbar insyn i teamets arbetsbelastning. Nu behöver du inte längre gissa vad medarbetarna arbetar med eller om deadlines är realistiska.

Din Teams Hub innehåller:

Visualisering av organisationsstrukturen: Se vem som ingår i varje team och visa både individuella och teamprofiler för mer kontext.

Aktivitetsflöden i realtid: Varje team har ett flöde, så att du kan se de senaste aktiviteterna och uppdateringarna för alla team i ClickUp.

Prioriteringar i rangordning: Se en rangordnad lista över vad alla fokuserar på i din Teams Hub och få reda på exakt hur högt upp en uppgift ligger på någons lista.

Kapacitet och analys: Se direkt vad alla arbetar med, visualisera teamets kapacitet och identifiera var du kan ha brist på resurser.

AI-drivna stand-ups: Låt AI sammanfatta viktiga uppdateringar så att du alltid är uppdaterad.

Inbyggda tidrapporter: Få exakt information om hur mycket arbete som är fakturerbart och hur lång tid projekten verkligen tar med inbyggda tidrapporter.

ClickUp Brain och Ambient AI Agents: Din produktivitet multipliceras

Få tillgång till flera LLM:er, utför webbsökningar i realtid, få kontextuella svar på dina arbetsfrågor och mycket mer via ClickUp Brain.

Funktionerna i ClickUp 4.0 omdefinierar helt vad det innebär att ha digitala teammedlemmar.

ClickUp Brain fungerar som din alltid tillgängliga produktivitetsassistent, redo att skapa uppgifter, skriva dokument, sammanfatta konversationer och svara på frågor när du behöver det.

Sedan finns det Ambient AI Agents: intelligenta assistenter som vet när de ska hjälpa till utan att bli ombedda. Dessa anpassningsbara, autonoma hjälpredor körs i bakgrunden och skickar proaktivt projektuppdateringar, svarar på chattfrågor och hanterar repetitiva arbetsuppgifter när det behövs, inte när du kommer ihåg att delegera dem.

Resultatet är en arbetsplats där onödigt arbete försvinner, information flödar direkt och ditt team kan fokusera på det strategiska arbetet som ger stor effekt.

Produktivitetsassistent: ClickUp Brain arbetar tillsammans med dig och är utrustad för att utföra över 500 olika arbetsflöden.

AI-kommandorad: Tryck bara på mellanslag för att öppna den nya AI-kommandoraden från valfri kommentar och få kontextmedvetna åtgärder som att skapa en uppgift med alla detaljer från tråden, skriva ett relevant svar eller sammanfatta en lång konversationstråd.

Flera AI-modeller: Interagera direkt med ChatGPT, Claude, Gemini och mer, plus få tillgång till premiummodeller och webbsökning i realtid, allt från ett enda gränssnitt.

Live-svaragent: När någon ställer en fråga i ClickUp Chat, kliver din live-svaragent automatiskt in och ger ett svar, så att en människa inte behöver göra det.

Anpassade AI-agenter för arbete: Skapa dina egna agenter genom att koppla dem till anpassade triggers och kunskapskällor från din ClickUp-arbetsyta eller anslutna appar.

Automatiska projektuppdateringar: Ställ in agenter som sköter statusuppdateringar åt dig och få detaljerade dagliga eller veckovisa rapporter skickade till dig eller ditt team för alla listor, uppgifter eller chattar.

💫 Få det bästa av ClickUp till din stationära dator/PC med Brain MAX, en fristående AI-superapp! Ditt ClickUp-kommandocenter : Hitta omedelbart kontext som är dold i uppgifter, hämta dokument och få uppdateringar i realtid om projekt, var du än befinner dig.

Fråga toppmodellerna inom AI vad som helst : Arbeta med GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet och andra utan att behöva jonglera med prenumerationer.

Sök i anslutna appar : Hitta gömda filer och få snabba svar utan att behöva slösa tid på att söka igenom Google Drive eller trådar.

Djup sökning på webben : Förvandla timmar av forskning till minuter med AI-driven analys och tydliga källhänvisningar som du kan lita på.

Få fyra gånger mer gjort med Talk to Text: Du pratar, AI skriver och redigerar! Använd AI-förbättrad diktering i valfri app, anpassad efter dig. Du pratar, AI skriver och redigerar! Använd AI-förbättrad diktering i valfri app, anpassad efter dig.

Personliga listor: Din privata att göra-lista, precis som du vill ha den

Personliga listor i ClickUp 4.0 gör det möjligt för dig att organisera och spåra dina personliga uppgifter genom en privat lista i ditt arbetsområde. De fungerar som en samlingsplats där du kan centralisera dina prioriteringar.

Visualisera din personliga lista på ditt sätt: Välj mellan dina favoritvyer i ClickUp, till exempel listvy eller tavelvy.

Organisera dina projekt, idéer och uppgifter: Planera din dag, följ upp dina mål och hantera din arbetsbelastning, allt i ditt eget dedikerade utrymme i ClickUp.

Hämta uppgifter från andra listor: Hämta snabbt uppgifter till din personliga lista för enkel åtkomst och hantering.

Vad är nästa steg i ClickUp 4.0?

Här är vad vi arbetar med och förbereder för lansering under de kommande veckorna.

Underkataloger (BETA): Organisering på detaljnivå

Vi är glada att kunna uppfylla ett av communityns viktigaste önskemål: möjligheten att placera mappar inuti varandra! Nu kan du organisera din arbetsyta med mappar inuti mappar, komplett med alla de kraftfulla funktioner du förväntar dig av våra mappar. Tänk på top-down-rapportering, anpassningsbara vyer, ärvda behörigheter och mycket mer.

Anpassade fält efter uppgiftstyp (BETA): Ultimat flexibilitet, ingen informationsförlust

Spåra exakt vad som är viktigt för varje typ av arbete. Med anpassade fält efter uppgiftstyp kan du skräddarsy datafält efter specifika arbetsflöden, så att varje team får den information de behöver utan att överväldiga alla andra med detaljerade uppgifter.

Framtidens arbete, redan idag

ClickUp 4.0 är där arbetet äntligen känns enkelt. Varje uppgift, varje arbetsflöde, varje konversation finns nu i ett enda, mycket intuitivt arbetsutrymme.

Du kommer att märka skillnaden första gången du öppnar sidofältet, första gången du ställer en fråga till Brain, första gången ditt team går från idé till genomförande utan att missa ett slag.

Välkommen till konvergensens era. Välkommen till ClickUp 4.0!