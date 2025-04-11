Gleans priser: Planer och funktioner för att välja rätt för dig

Att välja rätt sökprogram för företag kan kännas som att navigera i en labyrint – särskilt när prissättningen inte anges i förväg.

Om du överväger att använda Glean för ditt företag undrar du säkert: Hur mycket kommer det att kosta? Gleans skräddarsydda prismodell lovar en lösning som passar just dina behov, men bristen på transparenta siffror kan göra beslutet svårt.

Låt oss gå igenom vad du behöver veta om Gleans priser och hur du avgör om det är värt investeringen. Och om du stannar kvar hos oss ett tag kommer vi att presentera ett kraftfullt AI-drivet sökalternativ och kunskapshanteringsverktyg i form av ClickUp – appen som klarar allt för arbetet (ja, vi sa verkligen ”allt”!).

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en kort sammanfattning av vad Glean erbjuder och hur prisstrukturen ser ut:. Glean är en plattform för företagsökning och kunskapshantering som hjälper team att snabbt hitta information i arbetsplatsappar som Google Drive, Slack och Salesforce.

Det fungerar som en personlig assistent och gör det smidigt att hämta information från olika verktyg via ett enda gränssnitt.

Glean använder AI för att leverera personliga sökresultat baserade på användarroller, uppgifter och aktivitet.

Det effektiviserar arbetsflöden, förbättrar samarbetet och ger teamen möjlighet att fatta välgrundade beslut med hjälp av uppdaterade data.

Glean följer en anpassad prismodell utan offentligt angivna priser, vilket innebär att företag måste begära en demo för att få en skräddarsydd offert.

Prissättningen baseras på företagets storlek, nödvändiga funktioner och datakomplexitet, vilket ger flexibla lösningar.

Skräddarsydda priser, skalbarhet och personlig rådgivning är några av fördelarna med Gleans prismodell.

Bristande transparens i Gleans prissättning kan leda till en tidskrävande offertprocess och potentiellt högre kostnader för små team.

Utvärdera företagets behov, förbered frågor om implementering och support och förstå budgetbegränsningar innan du köper Glean.

ClickUp erbjuder en mer transparent (och prisvärd!) prismodell med omfattande funktioner för projektledning och kunskapshantering, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för team som söker lägre kostnader och större skalbarhet.

Vad är Glean?

via Glean

Glean är en plattform för företagsökning och kunskapshantering som är utformad för att hjälpa team att snabbt hitta information i olika arbetsverktyg och appar.

Det ansluter till plattformar som du använder varje dag, såsom Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce och många andra. Med Glean kan du enkelt söka och hitta dokument, konversationer, projektuppdateringar och mycket mer – allt från ett enda gränssnitt.

Tänk på det som att ha en personlig assistent som spårar upp det svårfunna dokumentet, kommentaren med länken till den senaste budgeten eller den projektuppdatering som du har blockerats för. Glean sparar tid och håller allt organiserat, så att du och ditt team kan fokusera på det ni gör bäst: att driva resultat och få saker gjorda.

Hur förenklar Glean kunskapssökningar?

Du har en tight deadline och behöver ett specifikt dokument eller meddelande för att kunna fortsätta arbeta. Istället för att slösa dyrbar tid på att bläddra igenom olika verktyg, gör Gleans AI-drivna sökfunktion grovjobbet och hittar precis det du behöver på några sekunder.

Det är som att ha en sökmotor på arbetsplatsen – fast smartare. Glean ansluter till alla dina appar, samlar in relevant information och sparar dig från frustrationen att behöva söka igenom oändliga mappar. Inga fler förlorade filer, ingen mer bortkastad tid, bara smidig produktivitet.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma person spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att söka igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Prova ClickUp Brain. Det ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade kunskapshanteringsprocesser. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Hur ökar Glean produktiviteten och samarbetet?

Glean ser till att alla håller kontakten, är fokuserade och informerade genom att förenkla tillgången till kunskap på arbetsplatsen. Så här fungerar det:

Tidsbesparing: Glöm frustrationen med att söka i flera olika appar. Glean levererar det du behöver på några sekunder, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde och frigör värdefull tid.

Sömlöst samarbete: Inga fler ändlösa sökningar i Slack eller fram-och-tillbaka-mejl. Med allt centraliserat blir teamsamarbetet enkelt och mer effektivt.

Smartare beslut: Uppdaterade, lättillgängliga data gör det möjligt för ditt team att fatta välgrundade beslut snabbt och med självförtroende.

Personlig sökning: Gleans AI anpassar sökresultaten utifrån din roll, dina uppgifter och din aktivitet, så att du alltid får de mest relevanta resultaten.

Med Glean kan ditt team fokusera mindre på att hitta information och mer på att driva resultat.

👀 Visste du att? Dålig datakvalitet, överflödiga data och förlorade data kan kosta företag 15–25 % av deras driftsbudget.

Gleans prisplaner

Det kan ofta vara svårt att navigera bland prissättningsstrukturer och fördelar med mjukvarulösningar, särskilt när informationen inte är lättillgänglig.

Om du överväger att använda Glean för din organisations behov, här är en sammanfattning av vad vi vet om deras priser och planer.

Gleans prissättningsstrategi

Glean offentliggör inte sina prisuppgifter. Det innebär att du måste boka en demo med deras säljteam för att få specifik information som är anpassad efter din organisations behov.

Denna personliga approach gör det möjligt för Glean att utvärdera faktorer som företagsstorlek, önskade funktioner och specifika kundfall för att kunna erbjuda ett skräddarsytt prispaket.

Varför saknas transparenta priser?

Avsaknaden av en standardiserad prismodell kan tillskrivas Gleans mål att erbjuda lösningar som är specifikt anpassade efter varje organisations unika behov.

Genom att inte följa en enhetlig prisstruktur kan Glean ta hänsyn till olika faktorer, inklusive komplexiteten i datamiljöer och de specifika funktioner som olika företag behöver.

Saker att tänka på innan du bokar en demo

Innan du kontaktar Gleans säljteam är det bra att:

Utvärdera dina behov: Bestäm vilka specifika funktioner och integrationer din organisation behöver.

Förbered frågor: Ha en lista med frågor redo om implementering, support och eventuella ytterligare kostnader.

Planera din budget: Förstå dina budgetbegränsningar för att diskutera genomförbara alternativ under demonstrationen.

Även om Gleans brist på offentligt tillgängliga priser kan utgöra en utmaning i den inledande utvärderingsfasen, säkerställer dess skräddarsydda tillvägagångssätt att lösningen är väl anpassad till din organisations behov.

Genom att kontakta deras säljteam direkt får du den information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut.

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga personer för att samla in nödvändig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande insyn försämrar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att omedelbart göra sammanhanget tillgängligt.

För- och nackdelar med Gleans prissättning

Liksom alla företagsprogramvaror har Gleans prismodell både fördelar och nackdelar.

Här är en snabb översikt som hjälper dig att väga dina alternativ:

Fördelar

Skräddarsydda priser: Glean anpassar priserna efter din organisations storlek, behov och användningsområden, så att du inte betalar för onödiga funktioner.

Skalbarhet: Den skräddarsydda prismodellen passar företag av olika storlek, från små team till stora företag.

Personlig rådgivning: Den demobaserade metoden möjliggör detaljerade diskussioner om dina affärsbehov och hur Glean kan tillgodose dem.

Nackdelar

Bristande transparens: Utan detaljerade prisuppgifter i förväg kan det vara svårt att uppskatta kostnaderna eller jämföra Glean med konkurrenterna i ett tidigt skede.

Tidskrävande process: Att boka demonstrationer och vänta på anpassade offerter kan fördröja beslutsfattandet, och förseningar kan bli kostsamma.

Potentiellt högre kostnader: Anpassade priser kan leda till högre kostnader för mindre team eller nystartade företag jämfört med fasta, nivåbaserade prismodeller.

I slutändan fungerar Gleans prissättningsmodell bra för organisationer som söker en skräddarsydd, avancerad lösning, men den kanske inte passar dem som föredrar en enkel och transparent modell.

📖 Läs också: Tips på hur du kan arbeta snabbare och få saker gjorda med ClickUp

Varför överväga alternativ till Glean?

Glean är kraftfullt, men priset kan vara ett hinder, särskilt för medelstora team. Det positioneras ofta som ett verktyg för företag, och med det följer ett pris för företag.

Om du inte behöver alla extrafunktioner finns det mer kostnadseffektiva lösningar (som ClickUp!) som fortfarande erbjuder robusta, universellt anslutna sök- och AI-funktioner.

Trots att AI är kärnan i Glean kan andra verktyg integreras mer sömlöst med stora språkmodeller som GPT-4, Claude eller open source-modeller, vilket ger dig mer kontroll över vad AI kan göra, hur den svarar eller hur den finjusteras.

🧠 Rolig fakta: Varför begränsa dig till en LLM när du kan få tillgång till dem alla i en AI-assistent? Det stämmer, ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, har GPT-4o, o1, o3-mini och Claude 3. 7 Sonnet som hjälper dig att välja den bästa modellen för uppgiften – frågor och svar, sammanfattning, skrivande och mer – med ett enda klick! Välj den perfekta AI-modellen för varje uppgift, allt på ett ställe – med ClickUp Brain.

När du letar efter alternativ till Glean, tänk på vad ditt team faktiskt behöver, oavsett om det är avancerade funktioner, budgetvänliga alternativ eller enkla integrationer, och se till att ditt nya verktyg uppfyller dessa krav!

📖 Läs också: Hur man använder AI för dokumentation

ClickUp: Det bästa alternativet till Glean

Om du letar efter ett alternativ till Glean som hjälper dig att snabbt hitta information och hålla hela teamet samordnat, behöver du inte leta längre än ClickUp, appen som har allt för arbetet.

ClickUp är den ultimata produktivitetshubben som samlar din kunskap, dina uppgifter och ditt samarbete på en enda smidig plattform som drivs av högkontextuell AI. Oavsett om du hanterar projekt, delar uppdateringar eller organiserar arbetsflöden kan du hålla kontakten och arbeta smartare, allt på ett och samma ställe.

Varför ClickUp är ett utmärkt val

ClickUp är inte bara ännu ett sökverktyg, utan en startplatta för handling. Det är en komplett plattform för arbetshantering där informationssökning bara är det första steget – omedelbar handling är det naturliga nästa steget.

Att ha vårt teams processdokumentation och uppgiftshantering på ett och samma ställe hjälper oss att spara tid på att söka efter saker. Det ger oss också en enda källa till information.

Att ha vårt teams processdokumentation och uppgiftshantering på ett och samma ställe hjälper oss att spara tid på att söka efter saker. Det ger oss också en enda källa till information.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformation förlorad i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Viktiga funktioner

Centraliserad sökning i uppgifter, dokument och mål

Hitta uppgifter, dokument och diskussioner från din arbetsyta och anslutna appar direkt med ClickUp Connected Search.

Har du någonsin tänkt: ”Jag vet att jag har sett det någonstans…” medan du hoppar mellan Google Drive, Slack och Jira? ClickUps Connected Search gör slut på flikhopparandet.

Den samlar din kunskap från ClickUp och alla dina anslutna appar i en enda sökfält. Oavsett om du letar efter ett gömt dokument, ett specifikt Jira-ärende eller en Slack-tråd som någon nämnde förra veckan, hittar du det på några sekunder.

Titta på den här videon för att lära dig exakt hur!

AI-kunskapshantering

Med ClickUp Brain får du omedelbar tillgång till din organisations samlade kunskap inom ditt ClickUp-arbetsområde (och anslutna appar).

Tack vare AI-funktionerna kan du ställa frågor på naturligt språk och få precisa svar genom att söka i alla dokument, wikis, uppgifter och kommentarer i ditt arbetsområde, vilket sparar värdefull tid.

Det bästa av allt? Brain anger sina källor så att du kan verifiera informationen direkt.

Få kontextuella svar på dina arbetsplatsrelaterade frågor med ClickUp Brain.

Vill du bygga en bättre AI-kunskapsbas för din organisation? Titta på den här videon för att komma igång👇🏽

Synkronisera ditt arbetsflöde med ClickUps kraftfulla integrationer

ClickUp fungerar med de verktyg som ditt team redan använder, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde. Från Google Workspace och Slack till Zoom och över 1 000 andra appar – ClickUp Integrations håller allt ditt arbete sammankopplat så att du kan fokusera på att få saker gjorda.

För att få saker gjorda mer effektivt kan du skapa ClickUp-uppgifter direkt från Slack-meddelanden, synkronisera dokument från Google Drive eller automatisera arbetsflöden mellan olika appar.

Centralisera uppgiftsdetaljer och sammanhang med hjälp av anpassade fält i ClickUp Tasks.

Denna integrationsnivå minskar behovet av att ständigt byta mellan olika appar, vilket gör det enklare att samarbeta utan att tappa fart. Om ditt team använder programvara för dokumentsamarbete blir det ännu effektivare med ClickUps integrationer, som håller allt synkroniserat.

Anpassningsbara arbetsflöden för att effektivisera verksamheten

Skapa anpassade arbetsflöden för varje team, från marknadsföring till teknik, allt i ClickUp!

Alla team arbetar på olika sätt, och ClickUp är utformat för att anpassas till dina unika processer. Med helt anpassningsbara arbetsflöden kan du automatisera repetitiva uppgifter, tilldela ansvar och spåra framsteg utan ansträngning.

Oavsett om du behöver ställa in förfallodatum, skicka aviseringar eller flytta uppgifter mellan olika steg, ser ClickUp Automations till att ingenting förbises – samtidigt som du lägger mindre tid på repetitiva sysslor.

Eliminera repetitiva uppgifter från ditt teams arbetsflöde med ClickUp Automations.

Genom att omvandla diskussioner till konkreta åtgärder med bara ett klick kan teamen driva projekten framåt snabbare och samtidigt hålla sig samordnade.

Om du behöver ett strukturerat sätt att organisera företagsinformation, SOP:er och projektdokumentation är Knowledge Base Template från ClickUp den perfekta lösningen.

Denna mall gör det möjligt för team att lagra, hantera och komma åt viktiga dokument på ett och samma ställe istället för att sprida viktig information över olika plattformar.

Få en gratis mall Organisera, hantera och få tillgång till viktig företagsinformation utan ansträngning med ClickUps mall för kunskapsbas.

Eftersom det är helt integrerat med uppgifter och arbetsflöden kan du enkelt länka relevant information till pågående projekt, vilket gör kunskapsdelningen smidig.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

Prisöversikt

ClickUp erbjuder flexibla prisplaner för enskilda personer, små team och stora organisationer.

Planen Free Forever, som är perfekt för personligt bruk, erbjuder 100 MB lagringsutrymme, obegränsat antal uppgifter, whiteboards och support dygnet runt utan kostnad. För små team erbjuder planen Unlimited, som kostar 7 USD/månad per användare, obegränsat lagringsutrymme, integrationer, dashboards och ytterligare funktioner som gästbehörigheter och tidsspårning.

Business -planen, som kostar 12 USD/månad per användare, innehåller allt som ingår i Unlimited-planen, plus avancerad automatisering, anpassad export, arbetsbelastningshantering och obegränsad meddelandehistorik. För stora organisationer erbjuder Enterprise-planen anpassade priser och innehåller alla Business-funktioner, avancerad säkerhet, white labeling och anpassad arbetsbelastningskapacitet.

Du kan lägga till ClickUp Brain till valfri betald plan för så lite som 7 $/månad per användare! Det kan väl inte bli bättre än så, eller hur?

💡Proffstips: Är du osäker på bindningstider? Börja med ClickUp Free Forever-planen och uppgradera när dina behov förändras. ClickUp gör skalning enkelt och smidigt!

Få mer gjort med ClickUp

Att byta från Glean till ClickUp är inte bara ett byte av verktyg. Det är en uppgradering av ditt arbetsflöde. Säg adjö till att jonglera med flera appar; ClickUp kombinerar kommunikation, uppgiftshantering och projektplanering i en enda smidig plattform.

Inga fler röriga appar eller fragmenterade konversationer. ClickUp är det perfekta alternativet till Glean som erbjuder lösningar som går utöver traditionella verktyg, inklusive AI på arbetsplatsen, för smartare och mer intuitiv kunskapshantering och uppgiftshantering.

Team som byter till ClickUp rapporterar: 3+ timmar sparade per vecka (60,2 % av kunderna)

3 eller fler verktyg ersatta (40,9 % av kunderna)

Förbättrad synlighet (87,5 % av kunderna)

Vill du också ha dessa fördelar för din organisation? Prova ClickUp idag!