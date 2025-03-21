De 11 bästa AI-alternativen till Ideogram 2025

Ideograms text-till-bild-AI är utmärkt för att snabbt skapa visuella element med text. Men ibland behöver du bättre UX-designverktyg.

Kanske letar du efter pixelperfekt textplacering. Eller kanske vill du experimentera med olika konstnärliga stilar som får ditt varumärke att sticka ut (utan att lägga timmar på Photoshop).

Lyckligtvis har den explosiva tillväxten av AI-bildgenerering gett upphov till ett stort antal alternativ till Ideogram AI. Så om du vill utforska AI-baserad bildgenerering har du kommit till rätt ställe!

Från verktyg som fokuserar på detaljerade illustrationer till plattformar som specialiserar sig på marknadsföringsmaterial – vi har rekommendationer för alla kreativa utmaningar. I det här blogginlägget diskuterar vi de 11 bästa alternativen till Ideogram som kan förändra ditt kreativa arbetsflöde.

Vi pratar om att skapa mycket specifika bilder på några sekunder! Kom igen!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Midjourney: Bäst för professionella konstnärliga resultat Adobe Firefly: Bäst för juridiskt korrekt innehåll för kommersiella projekt Leonardo AI: Bäst för kreativa proffs DALL-E 3: Bäst för att skapa kontextrika bilder Stable Diffusion: Bäst för att generera olika konstvariationer Craiyon: Bäst för kreativa experiment Dream by Wombo: Bäst för dem som saknar teknisk expertis Runway ML: Bäst för professionella innehållsproducenter Freepik: Bäst för skapande av tillgångar och grafisk design NightCafe: Bäst för kreativa nya idéer och riktningar Canva AI: Bäst för team som skapar visuellt innehåll i stor skala

Vad är Ideogram?

Ideogram är en AI-generator som omvandlar text till bild och har skapat sig en nisch i den växande världen av AI-konstgeneratorer. Verktyget omvandlar skriftliga beskrivningar till slående bilder – från konstverk och foton till diagram och illustrationer.

När du matar in en textbeskrivning lägger det stor vikt vid små detaljer som texturer och belysning, vilket gör att de slutliga bilderna ser mycket verklighetstrogna ut.

Minns du de AI-genererade bilderna med sneda, meningslösa texter? Ideogram fixar det.

Det skapar tydlig, läsbar text i de genererade bilderna. Vi pratar om perfekt läsbarhet:

Logotypdesign

Marknadsföringsbanners

Grafik för sociala medier

Varumärkesresurser

Verktyget fungerar genom att studera stora datamängder med bilder i kombination med textbeskrivningar. Dess djupinlärningssystem upptäcker mönster mellan ord och visuella element och använder denna kunskap för att skapa nya bilder som matchar det du har efterfrågat.

Varför välja alternativ till Ideogram?

Ideogram passar bra för snabba mockups och grundläggande visuella element, men dess begränsningar kan hindra dig när du arbetar med mer avancerade eller kreativa projekt. Här är några skäl till varför du bör överväga att utforska alternativ:

Förbättrad realism: Många alternativ genererar hyperrealistiska bilder, vilket gör dem idealiska för produktfoton och porträtt av professionell kvalitet.

Kreativ mångfald: Ett bredare utbud av konstnärliga stilar och innovativa designer hjälper bilderna att sticka ut.

Större precision: Mer kontroll över fina detaljer möjliggör raffinerade justeringar i alla aspekter av designen.

Avancerade funktioner: Mer kontroll över små detaljer möjliggör raffinerade justeringar i alla aspekter av designen.

Förbättrade resultat: Ultradetaljerade renderingar och djärva, unika bilder hjälper till att förverkliga idéer med exceptionell tydlighet.

Om du letar efter mer kreativ flexibilitet och professionella resultat är det kanske dags att utforska konkurrenterna.

💡 Proffstips: AI-konstidéer kan öppna upp nya möjligheter för dina kreativa projekt.

De 11 bästa alternativen till Ideogram

Medan Ideogram utmärker sig inom AI-bildgenerering, erbjuder några av dessa beprövade alternativ AI-genererad konst för alla kreativa behov. Låt oss sätta igång:

1. Midjourney (bäst för professionella konstnärliga resultat)

via Dis cord

Midjourney är inte bara ett verktyg för att generera bilder – det är en plattform för att skapa konst. Dess bilder utmärker sig med en tydlig konstnärlig stil, vilket gör dem omedelbart igenkännliga och fängslande.

Det som utmärker Midjourney är dess noggranna uppmärksamhet på detaljer. Från subtila skuggor och naturtrogna reflektioner till intrikata ytstrukturer – varje element är utformat för att göra resultatet rikt, naturligt och uppslukande.

Ta produktfotografering som exempel. Tack vare de senaste uppdateringarna har Midjourney dramatiskt förbättrat sin förmåga att producera hyperrealistiska bilder, komplett med läsbar text. Det är idealiskt för mockups, affischer, marknadsföringsmaterial och mycket mer.

Midjourneys bästa funktioner

Skapa flera variationer av din ursprungliga bild med ett enda klick, så att du kan utforska olika kreativa riktningar utan att behöva börja om från början.

Finjustera dina resultat med hjälp av parameterkommandon som låter dig referera till specifika stilar eller tecken från andra bilder.

Justera och förfina bilder genom flera iterationer med hjälp av alternativen "Variationer" och "Uppskalning".

Arbeta tillsammans med en stödjande community i Discord-kanaler, där du kan dela tips och få omedelbar feedback.

Midjourneys begränsningar

Det finns en inledande inlärningskurva för att bemästra promptmekaniken.

Priser för Midjourney

Grundläggande plan: 10 $/månad

Standardplan: 30 $/månad

Pro-plan: 60 $/månad

Mega Plan: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: N/A

Vad verkliga användare säger om Midjourney

Midjourney producerar konsekvent visuellt slående bilder med hög upplösning som ofta överträffar förväntningarna när det gäller detaljer och kvalitet. Dess förmåga att tolka uppmaningar kreativt gör det till ett fantastiskt verktyg för konceptkonst, moodboards och experimentella designer.

💡 Proffstips: Om du är intresserad av att förbättra din bildgenerering kan du använda den här guiden med exempel på Midjourney-prompts för att förfina dina prompts och få ut det mesta av detta kraftfulla verktyg.

🧠 Rolig fakta: Generativa plattformar för artificiell intelligens, såsom Midjourney, förenklar skapandet av barnböcker genom att göra processen tillgänglig och rolig för författare.

2. Adobe Firefly (bäst för juridiskt korrekt innehåll för kommersiella projekt)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly frigör din kreativa potential med en kraftfull AI-bildgenerator. Skapa enkelt fantastiska bilder i otaliga stilar, från fotorealistiska till fantasifulla, samtidigt som de är 100 % säkra för kommersiellt bruk.

Firefly är integrerat i Adobe Creative Cloud och gör det möjligt för dig att förverkliga dina djärvaste idéer med snabbhet och precision. Oavsett om du designar för arbete eller nöje hjälper det dig att skapa, förnya och leverera som aldrig förr.

Adobe Firefly bästa funktioner

Fyll i bildluckor eller utöka befintliga bilder på ett naturligt sätt med hjälp av det generativa fyllningsverktyget.

Rapportera problem med noggrannheten direkt via feedback-systemet för att bidra till att förbättra kvaliteten på resultatet.

Gå med i aktiva communityforum och Discord-kanaler för att dela ditt arbete och få tips från andra användare.

Skapa kommersiellt användbara bilder som hämtas på ett etiskt sätt från Adobe Stock.

Begränsningar i Adobe Firefly

Firefly-funktionerna är inte tillgängliga med delade enhetslicenser. Du behöver en namngiven användarlicens eller en Adobe Express-licens.

Priser för Adobe Firefly

Gratis

Flera premiumabonnemang

Betyg och recensioner av Adobe Firefly

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Adobe Firefly

Min favoritfunktion är möjligheten att ladda referensbilder för att skapa effekter eller objekt för en sammansatt komposition och skapa nya och originella konstverk! Det är enkelt att integrera plattformen i mitt arbetsflöde. Firefly är mycket lätt att använda och accepterar alla uppmaningar inom gränserna. Jag använder Firefly regelbundet som en del av min kreativa process.

📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idégenerering. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstorming-sessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den perfekta appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

3. Leonardo AI (Bäst för kreativa proffs)

via Leonardo AI

Tänk dig att du enkelt kan skapa anpassade modeller som verkligen återspeglar ditt varumärkes essens eller ditt projekts unika stil. Med Leonardo AI genererar du inte bara bilder, utan formar dem till mästerverk.

Den revolutionerande AI Canvas i realtid ger dig fullständig kontroll, så att du kan lägga till, ta bort och förfina element med oöverträffad precision.

Leonardo AI:s fokus på samarbete gör det till ett unikt och kraftfullt verktyg för team. Det är perfekt för att effektivisera hanteringen av designprojekt och samtidigt leverera visuellt slående innehåll som sticker ut.

Leonardo AI:s bästa funktioner

Skapa anpassade AI-modeller som matchar exakta stilkrav

Skapa bilder snabbt med Lightning XL-modellen

Integrera smidigt med andra verktyg via det omfattande API:et.

Arbeta med både standardmodellen Phoenix och specialiserade alternativ för olika behov.

Begränsningar för Leonardo AI

Plattformens många alternativ kan kännas överväldigande i början.

Priser för Leonardo AI

Anpassad prissättning

Leonardo AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Leonardo AI

Leonardo AI är ett fantastiskt verktyg som drivs av artificiell intelligens och genererar illustrationer i en mängd olika stilar. Eftersom de flesta förslag som erbjuds är precis vad du efterfrågar kan de implementeras i vilket projekt du än arbetar med. Det ger dig också flera alternativ att välja mellan i mycket god kvalitet och är mycket enkelt att använda och integrera. Detta är den AI-generator jag använder mest.

4. DALL-E 3 (Bäst för att skapa kontextrika bilder)

via Ch atGPT

Denna banbrytande AI-konstgeneratorapp ger liv åt dina idéer med enastående uppmärksamhet på detaljer. Oavsett om det är den slitna strukturen på en antik bok eller månskenet som glittrar på en skimrande sjö, fångar DALL-E 3 din vision med hisnande precision.

Vad gör det ännu bättre? Det fungerar sömlöst tillsammans med ChatGPT för att förfina dina idéer i ett naturligt, konversationsliknande flöde. Experimentera med olika stilar, utforska oväntade kombinationer och justera din vision tills den slutliga bilden känns rätt.

DALL-E 3 bästa funktioner

Skapa kristallklara bilder med hög upplösning som förblir skarpa även när de förstoras.

Modifiera befintliga bilder med textinstruktioner, perfekt för snabba redigeringar och variationer.

Hantera komplexa scener med flera element samtidigt som du bibehåller visuell koherens.

Skapa bilder i olika stilar, från fotorealistiska till konstnärliga tolkningar.

Begränsningar för DALL-E 3

Lägger ofta till för många dekorativa element, även när minimalistiska designer efterfrågas.

Kämpar med specifika scenkrav, som att visa objekt i vissa orienteringar på ett korrekt sätt.

Priser för DALL-E 3

Tillgängligt som en del av ChatGPT Team- och Enterprise-prenumerationer.

DALL-E 3 betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Stable Diffusion (bäst för att generera olika konstvariationer)

via Stable Diffusion

Utnyttja din kreativitet med Stable Diffusion, det öppna källkodsverktyget som förverkligar dina idéer.

Förfina varje detalj – belysning, komposition, stämning och atmosfär – för att skapa unika och fängslande bilder.

Du kan till och med finjustera bildutskrifterna med hjälp av dess vägledningsskala. Högre värden skapar bilder som stämmer bättre överens med din uppmaning, medan lägre värden möjliggör en mer konstnärlig tolkning.

Stable Diffusions bästa funktioner

Kontrollera och återskapa specifika resultat med seed-nummer, perfekt när du behöver konsekventa resultat över flera generationer.

Förvandla befintliga skisser eller bilder genom att tillämpa AI-förbättringar med hjälp av funktionen bild-till-bild.

Bearbeta flera variationer samtidigt med batchgenerering, vilket hjälper dig att utforska olika tolkningar av ditt koncept.

Se till att dina resultat är lämpliga för alla målgrupper med den inbyggda säkerhetskontrollmodulen.

Begränsningar för Stable Diffusion

Ibland kan du ha problem med genereringstider och bildgenereringskvalitet.

Priser för Stable Diffusion

Gratis

Love: 5 $/månad

Stable Diffusion-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: N/A

Vad verkliga användare säger om Stable Diffusion

Jag använde nyligen Stable Diffusion 3. Jag tyckte att funktionerna för att omvandla text till bild var helt i toppklass. Stavningsförmågan och bildkvaliteten är helt enkelt enastående.

6. Craiyon (Bäst för kreativa experiment)

via Craiyon

Craiyon, tidigare känt som DALL-E Mini, hjälper dig att omvandla textbeskrivningar till visuell konst. Verktyget passar särskilt bra för designers och konstnärer som söker ny inspiration, lärare som vill förklara komplexa idéer visuellt och innehållsskapare som behöver generera bilder snabbt.

Craiyon utmärker sig med enkla, raka textbeskrivningar, till skillnad från många andra AI-konstverktyg som kräver komplicerade kommandon. Även om det kanske inte uppnår den hyperdetaljerade kvaliteten hos avancerade modeller, erbjuder det ett roligt, kreativt och tillgängligt sätt för alla att utforska AI-genererad konst.

Craiyons bästa funktioner

Skapa flera bildvarianter samtidigt, vilket ger dig olika perspektiv på din textprompt.

Välj mellan olika konstnärliga stilar som passar din kreativa vision, från realistiska foton till abstrakt konst.

Få resultat i realtid medan du skriver, vilket gör den kreativa processen snabb och smidig.

Använd API-integrationen för att lägga till bildgenerering i dina projekt.

Arbeta med flera språk för textprompter, vilket gör det tillgängligt globalt.

Craiyons begränsningar

Verktyget tolkar ibland komplexa textprompter felaktigt, vilket kan kräva flera försök för att uppnå önskat resultat.

Craiyon-priser

Supporter: 12 $/månad

Professionell: 24 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Craiyon-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Dream by Wombo (Bäst för dem som saknar teknisk expertis)

via Dream by Wombo

Dream by Wombo gör det enkelt, roligt och engagerande att skapa konst utifrån textprompter. Användare kan snabbt generera visuellt slående bilder med minimal ansträngning, vilket gör det perfekt för alla som vill väcka sin kreativitet.

Plattformen gör det möjligt för användare att enkelt utforska olika stilar och teman, vilket uppmuntrar konstnärligt uttryck utan att kräva avancerade färdigheter eller AI-expertis.

Dream by Wombo är särskilt tilltalande för vanliga användare som vill ha ett lekfullt och intuitivt sätt att skapa konst, och förvandla fantasin till bilder med bara några få klick.

Dream by Wombo – bästa funktioner

Skapa digital konst genom att skriva textbeskrivningar på flera språk, inklusive japanska, hindi och indonesiska.

Välj mellan olika konstnärliga stilar som Realistisk, VFX, Anime, Avatar och Street Art för att matcha din vision.

Redigera befintliga bilder med hjälp av textkommandon för att justera element som bakgrunder och belysning.

Dela dina skapelser och bläddra bland andra användares konstverk i det inbyggda sociala flödet.

Begränsningar för Dream by Wombo

Inkonsekvent bildkvalitet

Priser för Dream by Wombo

Månadsvis: 9,99 $/månad

Årligt: 89,99 $/år

Livstid: 169,99 $/månad

Dream by Wombo – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: N/A

8. Runway ML (Bäst för professionella innehållsproducenter)

via Runway ML

Vad händer när du kombinerar verktyg för maskininlärning för konstnärer och designers i en sammanhängande plattform? Runway ML! Det erbjuder kraftfulla funktioner som gör att du kan redigera videor, generera bilder och samarbeta i realtid.

Genom att integrera olika maskininlärningsfunktioner i ett användarvänligt gränssnitt tillgodoser Runway ML behoven hos proffs som söker innovativa lösningar för multimedieprojekt.

Detta fokus på mångsidighet och samarbete gör det till ett värdefullt verktyg för moderna kreatörer.

Runway ML:s bästa funktioner

Skapa videor från bilder genom smidiga övergångar mellan uppladdade foton, perfekt för att skapa dynamiska bildspel eller berättande innehåll.

Skapa anpassade 3D-texturer automatiskt för användning i olika modelleringsplattformar

Skapa ljudlandskap och synkronisera läpprörelser med ljudet, med stöd för flera ansikten för naturliga karaktärsdialoger.

Använd färdiga projektmallar med ett enkelt dra-och-släpp-system för att påskynda skapandet av innehåll.

Begränsningar för Runway ML

Genererade bilder är visserligen färgglada, men saknar ibland realism och kan visa förvrängda former eller felaktiga detaljer.

Gen 3 Alpha-modellerna är relativt dyra jämfört med kvaliteten på de resultat de levererar.

Priser för Runway ML

Grundläggande: Gratis

Standard: 15 $/månad per användare

Pro: 35 $/månad per användare

Obegränsat: 95 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Runway ML-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Freepik (bäst för skapande av tillgångar och grafisk design)

via Freepik

Är du designer eller marknadsförare som vill ligga i framkant när det gäller de senaste trenderna inom grafisk design? Då behöver du inte leta längre än Freepik! Med ett enormt bibliotek med över 250 miljoner resurser är det en skattkista för alla dina kreativa behov.

Freepik erbjuder en imponerande blandning av vektorer, foton, PSD-filer och AI-drivna verktyg, som sömlöst kombinerar traditionella designresurser med den senaste tekniken.

Från anpassade illustrationer till färdiga grafiska designmallar – Freepik gör det enkelt att skapa professionella designer på nolltid. Oavsett om du arbetar med ett stort projekt eller behöver snabb inspiration har Freepik allt du behöver!

Freepiks bästa funktioner

Ta bort bakgrunder från bilder på några sekunder med verktyget för bakgrundsborttagning, vilket sparar tid på manuell redigering.

Skapa professionella voiceovers för dina videor med hjälp av AI-röstgeneratorn.

Få dina designer att sticka ut med den exklusiva funktionen som förbättrar bildupplösningen utan att förlora kvalitet.

Förbättra bilder snabbt med den inbyggda bildredigeraren och retuschverktygen.

Freepiks begränsningar

Den kostnadsfria planen har vissa begränsningar som är värda att notera.

Du måste ange Freepik som källa för alla resurser du använder.

Freepiks prissättning

Gratis

Essential: 9 $/månad

Premium: 20 $/månad

Premium+: 39 $/månad

Freepik-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

➡️ Läs också: Hur man använder AI för grafisk design

10. NightCafe (Bäst för kreativa nya idéer och riktningar)

via Night C afe

NightCafe utmärker sig som en mångsidig plattform för AI-konstskapande som ger konstnärer, designers och innehållsskapare kraftfulla funktioner för bildgenerering.

Det förvandlar textbeskrivningar till unika konstverk med hjälp av flera avancerade AI-modeller. Denna funktion gör det särskilt värdefullt för kreativa utforskningar och konstnärliga projekt.

Du kan delta i dagliga konstutmaningar, dela dina skapelser i chattrum och få feedback från andra kreatörer – vilket tillför en social dimension som hjälper till att väcka nya idéer och kreativa riktningar.

NightCafes bästa funktioner

Skapa bilder från textprompter med hjälp av sex olika AI-modeller, inklusive Stable Diffusion, DALL-E 3 och SDXL, vilket ger dig flexibilitet i konstnärliga stilar.

Använd förinställda konstnärliga stilar som anime, 3D-spel, oljemålning och popkonst för att snabbt uppnå specifika utseenden.

Redigera specifika delar av genererade bilder med inpainting-funktionen, som hjälper dig att finjustera och perfekta dina skapelser.

Begränsningar för NightCafe

Dess kreditbaserade system kan bli kostsamt för användare som regelbundet behöver generera många högupplösta bilder.

Priser för NightCafe

AI-nybörjare: 5,99 $/månad

AI Hobbyist: 9,99 $/månad

AI-entusiast: 19,99 $/månad

AI Artist: 49,99 $/månad

NightCafe-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

11. Canva AI (Bäst för team som skapar visuellt innehåll i stor skala)

via Canva AI

Canva AI är din kreativa assistent som hanterar de repetitiva delarna av designarbetet. Denna AI-svit passar perfekt in i Canvas välbekanta gränssnitt, vilket gör den enkel att använda för både nybörjare och proffs utan någon brant inlärningskurva.

När du till exempel behöver omvandla ett vertikalt inlägg på sociala medier till en horisontell banner, hanterar AI-tekniken bildutvidgningen automatiskt utan att du behöver andra AI-verktyg för sociala medier.

Om du vill redigera text i en gammal bild kan AI göra den redigerbar på några sekunder.

Canva AI:s bästa funktioner

Förvandla statiska bilder till redigerbara bilder, flytta och ändra storlek på element medan AI fyller i luckorna på ett naturligt sätt.

Analysera presentationer och applicera passande animationer som matchar tonen i ditt innehåll med ett enda klick.

Generera automatiskt flera designversioner baserat på dina inmatningar och spara timmar av manuellt arbete.

Canva AI:s begränsningar

AI-bildgeneratorn saknar detaljerade anpassningsinställningar utöver grundläggande stil- och proportionjusteringar.

Priser för Canva AI

Canva Free

Canva Pro: 15 $/månad per användare

Canva Teams: 10 $/månad per användare

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Canva AI

Nyligen valde jag Canva Pro, som var extremt användbart för mina projekt. Ännu bättre design och mallar att arbeta med. Pro-bilderna var precis vad jag letade efter. Den nyinförda AI-magiska funktionen är fantastisk. Canva är ett verktyg som inte kan ersättas. Jag har lagt till ett team och integrerat det med några av mina sociala mediekonto. En fantastisk upplevelse.

Medan många avancerade AI-verktyg enbart fokuserar på AI-bildgenerering, integrerar vissa plattformar AI-funktioner i bredare projektlednings- och samarbetsfunktioner.

ClickUp (Bäst för heltäckande projektledning och bildgenerering)

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, förbättrar dina konstnärliga processer med AI-drivna funktioner.

Försköna dina brainstorming-sessioner genom att skapa snabba och fantastiska grafik med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards förbättrar det visuella samarbetet genom att tillhandahålla en dynamisk plats för kreativa processer. Med visuell brainstorming i realtid kan teamen tillsammans komma på idéer på ett smidigt sätt, oavsett var de befinner sig.

Funktionen möjliggör uppladdning av bilder, vilket gör det möjligt att lägga till anteckningar och diskutera direkt på bilderna för bättre sammanhang och förståelse. Dessutom gör samarbetsverktyg som klisterlappar och frihandsteckningar det enkelt att organisera idéer och omvandla dem till genomförbara planer, vilket främjar innovation och lagarbete.

Men den bästa funktionen? AI-bildgeneratorn!

Med ClickUp Brain i whiteboards kan du omedelbart skapa AI-drivna bilder som diagram, tabeller eller andra bilder direkt i din whiteboard, vilket eliminerar behovet av att växla mellan verktyg eller manuellt designa grafik.

Oavsett om du brainstormar, organiserar en idétavla eller diskuterar visuellt innehåll, stöder Brain din kreativa process på ett smidigt sätt. Detta gör det till en idealisk lösning för att planera innovativa projekt, samarbeta med ditt team och samla in värdefull feedback.

Skapa bilder med ClickUp Whiteboards

ClickUp Brain hjälper dig också att arbeta smartare genom att utnyttja kraftfulla AI-funktioner för att effektivisera ditt arbetsflöde. Med sitt interaktiva gränssnitt i fråge- och svarsformat kan du få omedelbara, kontextspecifika svar om uppgifter, dokument eller företagswikis, vilket sparar tid när du söker efter information.

Behöver du en snabb översikt över ditt arbete? ClickUp Brain ger dig en sammanfattning av uppgifter, trådar och kommentarer med ett enda klick, vilket ger dig tydlighet utan ansträngning. Det automatiserar också projektuppdateringar och sammanfattningar, vilket håller ditt team samordnat utan extra ansträngning.

Snabba upp skapandet av innehåll i uppgifter och dokument med AI-skrivhjälp från ClickUp Brain.

Använd ClickUp for Design för att optimera dina kreativa arbetsflöden från början till slut. Oavsett om du vill skapa en designbrief i delbara dokument, omedelbart generera uppgifter från briefen eller till och med dela feedback via inspelade klipp, har ClickUp en funktion som är skräddarsydd för dina behov.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla feedback från kunder och team till detaljerade att göra-listor via ClickUp Tasks.

Föreslå ändringar eller dokumentera feedback för designresurser med hjälp av Proofing i ClickUp.

Dela tidsstämplad feedback på videoklipp för att påskynda revisioner via ClickUp Clips

Skapa och visualisera detaljerade projektplaner med tydliga mål och visuella milstolpar.

Anslut ClickUp till Figma, Adobe Creative Cloud och annan designprogramvara

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland ClickUps många funktioner och anpassningsalternativ.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Vad verkliga användare säger om ClickUp

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och ge statusuppdateringar på ett smidigt sätt. Brainstorming med whiteboards är enkelt, omorganisering av prioriteringar är enkelt och att lägga till referensbilder etc. går mycket smidigt.

Öka din kreativitet och produktivitet med rätt verktyg

AI-genererade bilder är häftiga. Men AI-genererade bilder som är integrerade i ditt arbetsflöde? Det är oslagbart.

Medan Ideogram endast fokuserar på AI-bildgenerering, effektiviserar ClickUp alla aspekter av din kreativa process.

Från att hantera uppgifter och samarbeta med ditt team till att organisera tillgångar och omedelbart agera på idéer – ClickUp är en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att effektivt förverkliga din vision.

Är du redo att boosta din kreativitet och produktivitet? Låt oss utforska hur ClickUp kan förändra ditt sätt att arbeta. Registrera dig för ClickUp idag!