Hur du tränar ChatGPT på dina egna data för anpassade lösningar

Tänk dig att du anställer en ny medarbetare som är briljant men inte har en aning om din verksamhet. Hen har rätt kompetens, men utan rätt sammanhang blir hens råd slumpmässiga.

ChatGPT är likadan. Direkt ur lådan är den kunnig men saknar sammanhang. Utan träning ger den ytliga svar som inte riktigt passar dina behov. Men när du tränar den på dina egna data blir den en branschexpert som talar ditt språk, kommer ihåg viktiga detaljer och levererar insikter som faktiskt betyder något.

Det bästa av allt? Du behöver inte vara AI-expert. Med rätt tillvägagångssätt kan du få ChatGPT att fungera på ditt sätt. Du behöver inte bli förvirrad av svåra ord som ”API-nyckel” och ”datakälla”. 🫣

Är du redo? Låt oss lära oss hur du tränar ChatGPT på dina egna data!

⏰ 60-sekunders sammanfattning ChatGPT är förtränat på allmän data, men behöver din företagsspecifika data för att kunna leverera skräddarsydda, branschfokuserade lösningar.

Det finns en skillnad mellan "träning" och "finjustering", där träning är enklare och snabbare.

ChatGPT fungerar i realtid och lagrar inte information mellan sessioner.

Det finns två sätt att träna ChatGPT på dina egna data: anpassade instruktioner och anpassade GPT:er.

Anpassade instruktioner hjälper till att styra ChatGPT:s ton och beteende, men det kan bara följa en uppsättning instruktioner åt gången.

Med anpassade GPT:er kan du anpassa ChatGPT:s beteende och kunskapsbas med hjälp av GPT Builder.

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, erbjuder ett smartare alternativ genom att kombinera automatiserad projektledning med en AI-assistent som ger kontextmedvetna svar.

Förstå vad det innebär att träna ChatGPT på dina data

ChatGPT är tränat på 570 GB data som hämtats från böcker, webbtexter, artiklar, Wikipedia och andra onlinekällor – cirka 300 miljarder ord. Dessa ChatGPT-statistik visar dess omfattande kunskap inom affärer, teknik, historia, sport och alla allmänna ämnen.

Men för att göra det till en expert på ditt företag eller din produkt måste du träna det med rätt information, till exempel:

Produktmanualer : Så att den känner till dina funktioner inifrån och ut

Vanliga frågor från kunder : För att ge korrekt support som är anpassad till varumärket

Interna processer : Så att det stämmer överens med hur ditt team arbetar

Fallstudier : För att ge relevanta insikter från verkligheten

Branschspecifika data: Så att den talar ditt nischspråk flytande

📌 Exempel: Du driver ett SaaS-företag som erbjuder bokföringsprogramvara för frilansare. ChatGPT förstår allmän bokföring men känner inte till din programvaras funktioner, arbetsflöden eller skatteverktyg. ❌ Utan träning: Om en användare frågar ”Hur genererar jag en kvartalsvis skatterapport?”, ger ChatGPT ett generellt svar om skatterapporter men nämner inte din programvaras specifika steg eller automatiseringsfunktioner. ✅ Med träning: Du matar in användarhandböcker, vanliga frågor och tidigare supportinteraktioner. När en användare ställer samma fråga får hen nu en steg-för-steg-guide som innehåller: Vilken meny ska du navigera till?

Vilka filter ska användas?

Hur man automatiserar framtida skatterapporter

Förtydligande av skillnaden mellan ”träning” och ”finjustering”

Många säger att de vill ”träna ChatGPT”. Men det är redan förtränat på omfattande data, så du kan inte träna om det.

Vad du kan göra är att antingen finjustera den eller träna den med dina egna data. Båda termerna kanske låter bekanta, så att känna till skillnaden kan spara tid, ansträngning och pengar.

Aspekt Träningsprogram Finjustering Betydelse Mata ChatGPT med relevant data i realtid för att forma svaren Samarbeta med OpenAI för att modifiera ChatGPT:s kärnmodell med dina data Komplexitet Låg – Ingen kodning eller teknisk expertis krävs Hög – Kräver OpenAI:s medverkan, teknisk installation och datorkraft. Kostnad och arbetsinsats Snabbt, kostnadseffektivt och flexibelt Dyrt och tidskrävande Bäst för Företag som behöver anpassningsbara AI-svar i realtid Företag med högt specialiserad och oföränderlig kunskap Exempel Ett SaaS-företag matar ChatGPT med produktuppdateringar innan det svarar på kundfrågor. Ett medicinskt forskningsföretag finjusterar ChatGPT med tusentals fallstudier för att förbättra sjukdomsanalysen.

Hur bearbetar ChatGPT uppmaningar baserat på sammanhang utan kontinuerlig träning?

I stället för att lära sig från tidigare konversationer fungerar ChatGPT-chattboten inom en enda session och bearbetar uppmaningar i realtid. Så här gör du:

📝 Kontextfönster: Precis som en whiteboard kommer det ihåg detaljer under en chatt, men raderar dem när det blir fullt.

🔄 Ingen datalagring: Varje session startar från början, så du måste ange alla uppgifter på nytt.

🧠 Mönster, inte minne: Det anpassar sig inom en chatt men kommer inte ihåg detaljerna nästa gång.

Är du nyfiken på hur utvecklare använder ChatGPT för att bygga sofistikerade anpassade bots? Det är en verkligt dynamisk process! De förvandlar ChatGPT till en mångsidig kodredigerare som snabbt genererar och förfinar botlogik inom konversationsgränssnittet. För att tillhandahålla sammanhang laddar utvecklare upp filer, till exempel CSV- eller JSON-filer, så att ChatGPT kan bearbeta och använda dessa data för skräddarsydda svar. För detaljerad kontroll och avancerad anpassning kan de integrera sin egen API-nyckel med OpenAI API-nyckeln, vilket hjälper dem att bygga bots med högt specialiserade funktioner.

Träna ChatGPT med anpassade data

Här är två sätt att träna ChatGPT med anpassade data, var och en med olika nivåer av komplexitet och anpassning:

Metod 1: Anpassade instruktioner

Trött på att upprepa dig själv? Med anpassade instruktioner kan du ge ChatGPT en snabb översikt över din verksamhet och din önskade stil i förväg. På så sätt svarar den som du vill, konsekvent och utan ansträngning.

Här är en enkel guide till hur du lägger till anpassade instruktioner i ChatGPT:

1. Logga in på ditt ChatGPT-konto och klicka på profilikonen. Klicka sedan på Anpassa ChatGPT

Gå till Anpassa ChatGPT

2. Ange detaljer om vad ChatGPT ska veta och hur du vill att det ska svara.

Ge anpassade instruktioner

3. Om det inte redan är aktiverat, klicka på knappen bredvid Aktivera för nya chattar.

4. Klicka på Spara.

📌 Exempel: Låt oss säga att du ber ChatGPT om aktivitetsidéer för småbarn med hjälp av prompten ”Ge mig aktivitetsidéer för småbarn. ”

❌ Utan anpassade instruktioner aktiverade:

Generiskt svar

✅ Med anpassade instruktioner aktiverade:

Anpassade svar

⚠️Observera! ChatGPT kan bara följa en uppsättning anpassade instruktioner åt gången. Behöver du byta? Då måste du först uppdatera eller ersätta de befintliga.

Metod 2: Anpassade GPT:er

Tänk på anpassade GPT:er som dina egna mini-ChatGPT:er, byggda på dina egna träningsdata. Med OpenAI:s GPT-byggare kan du anpassa beteende, ton och kunskap (ingen kodningskunskap krävs).

Istället för en generisk AI-agent skapar du alltså din egen AI-chattbot som förstår din bransch, ditt företag eller ditt arbetsflöde.

Behöver du olika AI-assistenter för olika uppgifter? Du kan bygga och växla mellan flera GPT:er för att få rätt AI-stöd för olika ChatGPT-användningsfall.

⚠️ Observera: Anpassade GPT:er är endast tillgängliga för ChatGPT Plus- och Enterprise-användare.

Så här kommer du igång:

Steg 1: Skapa din egen anpassade GPT

1. Klicka på Utforska GPT:er i vänster panelen.

Gå till Utforska GPT:er

2. Gå sedan till Skapa för att bygga din anpassade GPT. Eller navigera till Mina GPT:er > Skapa en GPT.

Gå till knappen Skapa

3. GPT-byggaren har en delad skärm: i panelen Skapa anger du kommandon för att bygga din chatbot, medan panelen Förhandsgranska låter dig testa och finjustera den i realtid.

Skriv bara in dina instruktioner i meddelandefältet på sidan Skapa och tryck på Enter för att tillämpa ändringarna.

Ange instruktioner på sidan Skapa.

4. GPT Builder genererar sedan förslag baserat på dina instruktioner, inklusive ett namn på chattboten, profilbild och standardkonversationsstartare.

Låt oss till exempel skapa en AI för kundsupport för en e-handelsbutik. Ge GPT-byggaren en tydlig uppmaning som definierar GPT:s roll, uppgifter och interaktionsstil.

📌 Exempel på uppmaning: Agera som kundsupportassistent inom e-handel och hjälp användare med orderuppföljning, produktrekommendationer och butikspolicyer. Ge snabba, korrekta och vänliga svar samtidigt som du guidar kunderna mot lösningar som förbättrar deras shoppingupplevelse och driver försäljningen.

Support för e-handel GPT

Du kan antingen acceptera de initiala förslagen eller be GPT-byggaren att justera dem.

💡 Proffstips: Förbättra dina promptar med kurser i prompt engineering så att din chatbot alltid levererar träffsäkra svar av hög kvalitet.

5. GPT Builder guidar dig genom några frågor för att finjustera din chatbots beteende. Du kan också lägga till extra detaljer för att säkerställa att den förstår dina behov fullt ut.

Finjustera din GPT för bättre prestanda

Om du är osäker på hur du ska finjustera din chatbots beteende kan du testa den i förhandsgranskningspanelen först.

6. Fortsätt att förfina dina uppmaningar tills din chatbot ger svar som motsvarar dina förväntningar.

Steg 2: Konfigurera din anpassade GPT

Nu när grunderna är på plats kan du dyka in i avancerade inställningar för att anpassa din GPT ännu mer.

1. Klicka på Konfigurera på sidan Skapa.

Gå till Konfigurera

2. Du kan ändra chattbotens namn och beskrivning efter behov. Så här ändrar du andra avancerade inställningar:

Profilbild: Klicka på profilbilden. Ladda upp din egen eller använd DALL·E för att skapa en ny.

Ändra din GPT:s profilbild med hjälp av DALL·E

Instruktioner: Uppdatera de automatiskt genererade instruktionerna eller lägg till nya riktlinjer för hur din chatbot ska bete sig eller vad den ska undvika.

Uppdatera instruktioner och lägg till riktlinjer

Konversationsstartare: Klicka på X för att ta bort en prompt. För att lägga till en ny, skriv bara in den i det tomma fältet.

Lägg till och ta bort konversationsstartare

Kunskap: Vill du att din chatbot ska följa din stilguide eller referera till kundpersonligheter? Ladda bara upp relevanta dokument så kommer den att använda dem som guide.

Ladda upp PDF-filer, Word-dokument eller CSV-filer för att styra din GPT.

Steg 3: Spara din anpassade GPT

1. När du är nöjd med din chatbot klickar du på Skapa.

2. Välj sedan hur du vill dela din anpassade GPT: endast med mig, med alla som har länken eller offentligt i GPT-butiken.

Spara din anpassade GPT

3. Klicka sedan på Spara.

4. Klicka slutligen på Visa GPT för att börja interagera med din tränade modell.

Visa din anpassade GPT

Din ChatGPT, tillsammans med alla anpassade GPT:er du skapar, kommer att visas i sidopanelen på ChatGPT:s startsida.

Anpassade GPT:er i sidopanelen

5. Klicka på din anpassade GPT och börja chatta. Ställ en fråga som rör din konfiguration för att se hur bra den svarar.

Interagera med din anpassade GPT

🚨 AI-chattbottar hallucinerar ofta, så kontrollera alltid svaren från din anpassade GPT. Se till att den är korrekt genom att kontrollera och justera efter behov.

Implementera anpassade chatbots

När din anpassade GPT är konfigurerad kan du göra den till en viktig del av din dagliga verksamhet på följande sätt:

1. Dela din anpassade AI-chatbot

Kontrollera åtkomsten med dessa inställningar:

🔒 Endast jag: Håll det privat för testning eller internt bruk

🔗 Alla som har länken: Dela den genom att kopiera länken från det övre vänstra hörnet – perfekt för teammedlemmar eller kunder.

Dela din anpassade chatbot med andra

🌍 GPT Store: Gör din chatbot offentlig så att den blir tillgänglig för en bredare publik.

2. Övervaka prestanda

När din anpassade chatbot är igång kan du aktivt övervaka den tränade modellens slutliga prestanda i verkliga scenarier. Så här gör du:

Testa i verkliga scenarier : Ställ regelbundet frågor eller tilldela uppgifter för att säkerställa korrekta svar.

Spåra svarens noggrannhet : Kontrollera om det ger korrekt information och förbättra svaga områden.

Samla in feedback: Använd användarinformation för att upptäcka brister och förbättra funktionaliteten.

3. Förfina över tid

Håll din GPT uppdaterad med produktförändringar, processjusteringar och branschförändringar.

Hur man redigerar:

1. Öppna sidopanelen och välj din GPT.

2. Klicka på namnet i det övre vänstra hörnet.

3. Klicka på Redigera GPT för att göra uppdateringar.

Redigera inställningarna för din GPT

4. Gör nödvändiga ändringar i dina GPT-inställningar.

5. Klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar.

Klicka på Uppdatera när redigeringarna är klara.

4. Träna teammedlemmar

Få ditt team att använda chatboten för snabbare support, smidigare planering och bättre arbetsflöden. Se till att feedbacken fortsätter att komma in så att du kan finjustera den över tid.

➡️ Läs mer: Hur uppkopplad AI eliminerar silos för att spara tid för verkligt arbete

📮 ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

Bästa praxis för effektiv anpassning

Vill du ta din anpassade GPT till nästa nivå? Följ dessa tips:

Klargör målen: Definiera om det är för support, försäljning eller projektledning så att det har rätt ton och kunskap.

Upprätthåll datahygien : Ladda upp produktmanualer, vanliga frågor och branschrelaterat innehåll för korrekta svar. Ladda upp produktmanualer, vanliga frågor och branschrelaterat innehåll för korrekta svar.

Börja i liten skala och skala sedan upp: Låt det först hantera enkla uppgifter, som orderspårning, innan du går vidare till återbetalningar och komplexa frågor.

Håll instruktionerna enkla och fokuserade: Var specifik. ”Hjälp användare att spåra order och ge uppdateringar” är bättre än ”Hjälp till med orderproblem”.

Upprätthåll etiska standarder: Var transparent, respektera integriteten och följ dataskyddsreglerna.

Vanliga utmaningar vid träning av ChatGPT

Med hjälp av träningsdata kan du få en anpassad AI-chattbot igång på några minuter. Men det finns några begränsningar med ChatGPT som du bör tänka på:

Datakvalitet och relevans: Dålig träningsdata leder till felaktiga svar, så se till att informationen är relevant för din verksamhet.

Integrationsutmaningar: Även om det är en kodfri lösning kanske den inte passar in i dina befintliga arbetsflöden, särskilt när det gäller kundsupport.

Risker för dataintegritet: Träningsdata är tillgänglig för alla som har länken, vilket kan exponera känslig information.

Dataskyddsfrågor: OpenAI kan använda konversationsloggar för att förbättra AI, vilket kan utsätta proprietära data för risk.

Överanpassning: Om chatboten är för anpassad till specifika data kan den ha svårt att hantera bredare, verkliga situationer.

Om du letar efter mer robusta lösningar med bättre anpassningsmöjligheter och större kontroll kan ChatGPT-alternativ vara det perfekta valet för ditt företag.

Varför är ClickUp Brain ett smartare alternativ?

Om du försöker bygga en anpassad GPT på jobbet kan ChatGPT hjälpa dig, men dess noggrannhet kan vara osäker. Den "hallucinerar" ofta slumpmässig, felaktig information, särskilt i specifika scenarier. Dessutom finns det en datasäkerhetsrisk – dina träningsdata kan användas på sätt som du inte kan kontrollera.

Det är där ClickUp Brain utmärker sig som ett smartare alternativ till ChatGPT. Med det får dina arbetsflöden, dokumentation, chatt och sökning den ultimata AI-drivna uppgraderingen. Så här gör du!

Vad är ClickUp Brain?

ClickUp Brain är en kraftfull AI-assistent som är integrerad i ClickUp-plattformen och som håller dina dokument, medarbetare och kunskaper sammankopplade på ett och samma ställe. Den består av tre viktiga funktioner:

AI-projektledare : För att hantera och automatisera projektrelaterade uppgifter

AI Knowledge Manager : För att dra slutsatser från dina uppgifter och ge kontextmedvetna svar.

AI Writer: För att skapa skräddarsytt innehåll, såsom e-postmeddelanden, rapporter etc.

Fördelar med att använda ClickUp Brain istället för ChatGPT

Här är varför ClickUP Brain slår ChatGPT:

Kontextmedvetna svar : ClickUp Brain hämtar insikter från dina uppgifter, dokument och instrumentpaneler och levererar svar som är relevanta och anpassade efter din specifika arbetskontext.

Sömlös integration : Den integreras med de verktyg du redan använder, som Google Drive, Figma och Salesforce, vilket gör det enkelt att komma åt alla dina data på ett och samma ställe.

Automatiserade arbetsflöden : Med ClickUp Brain får du automatiserade projektuppdateringar, sammanfattningar och uppgiftshantering, vilket sparar tid. ChatGPT saknar dessa inbyggda produktivitetsfunktioner.

Datasäkerhet : Det säkerställer att dina data förblir säkra, utan att din information används för modellträning – något som ChatGPT inte helt kan garantera.

Skräddarsydd innehållsskapande: Med ClickUp Brain får du AI-drivna skrivverktyg som skapar innehåll som är skräddarsytt för dina specifika arbetsbehov, till skillnad från ChatGPT:s generiska resultat.

Hur använder man ClickUp Brain för AI-driven produktivitet?

ClickUp Brain kombinerar det bästa av två världar: automatiserad projektledning med en AI-assistent. Det påskyndar arbetsflöden, ökar produktiviteten och gör arbetet mycket enklare.

Så här kan du få ut mesta möjliga av det:

1. Skriv med en rollspecifik assistent

ClickUp Brain hjälper dig att skapa innehåll som är anpassat efter din roll genom att använda realtidsdata och insikter om uppgifter från din arbetsplats. Till exempel:

📁 Projektledare kan generera projektbeskrivningar, uppdateringar av uppgifter eller kundsammanfattningar baserat på realtidsdata från din arbetsplats.

📢 Marknadsförare kan snabbt utforma SEO-fokuserat innehåll eller reklamtexter.

💬 Kundsupportteam kan skapa personliga svar baserat på uppgifter och kunddata.

📌 Exempel på uppmaningar: Som expert på marknadsföring skriver du ett blogginlägg på 1000 ord med fokus på ”7 exempel på ABM-marknadsföring” med hjälp av de senaste branschinsikterna och nyckelordsdata. Skapa en projektbeskrivning för den nya marknadsföringskampanjen, inklusive mål, tidsplan och tilldelade teammedlemmar baserat på de senaste uppgiftsuppgifterna.

2. Generera kontextbaserat innehåll

ClickUp Brain hjälper dig att skapa innehåll som är specifikt för din arbetsmiljö, vilket gör det enklare att hålla sig på rätt spår och vara konsekvent. Så här fungerar det:

Statusuppdateringsmejl : Hämtar uppgiftens framsteg, milstolpar och deadlines i realtid för att generera precisa projektuppdateringar i dina mejl.

Snabba svar : Hjälp till att svara på kundförfrågningar med korrekta, varumärkesanpassade meddelanden baserade på liveuppdateringar av uppgifter och tidigare interaktioner.

Uppgifts- och projektmallar : Generera automatiskt uppgifts- och projektmallar som fyller i detaljer som deadlines, ansvarsområden och mål från dina aktuella uppgifter.

Mötesprotokoll: Omvandlar möten till tydliga sammanfattningar med viktiga åtgärdspunkter så att du kan slippa anteckna och fokusera på det som är viktigt.

Transkribera och sammanfatta mötesanteckningar snabbt med ClickUp Brain

📌 Exempel på uppmaningar: Skapa ett e-postmeddelande med projektuppdateringar, inklusive senaste uppdateringar om uppgiftsförloppet och kommande milstolpar. Svara på detta kundmejl med en statusuppdatering baserad på den senaste projektuppgiften. Skapa en mall för projektbeskrivning med den senaste tidsplanen för uppgiften och ansvarsfördelningen. Transkribera detta möte och sammanfatta de viktigaste åtgärdspunkterna och nästa steg.

3. Optimera din kunskapsbas

Med hjälp av ClickUps Knowledge Manager kategoriserar, taggar och organiserar ClickUp Brain automatiskt dokument, uppgifter, PDF-filer, wikis och kommentarer i hela ditt arbetsområde. Detta gör din kunskap lättillgänglig och välstrukturerad utan manuellt arbete.

📌 Exempel: Under en produktlansering kan ClickUp Brain hjälpa dig att organisera produktspecifikationer, tidsplaner och teamanteckningar i Docs Hub. Behöver du funktionslistan? Den hämtar data direkt från projektdokumentet – utan att du behöver söka igenom flera filer.

Få automatiska uppdateringar om aktiviteten, insikter och sammanfattningar för specifika tidsperioder med ClickUp Brain.

Till exempel kan en uppgift som rör insamling av data för lanseringen automatiskt märkas med "Produktlansering" och länkas till relaterade dokument som marknadsföringsplaner, försäljningspresentationer och mötesanteckningar. Detta säkerställer att all information som är kopplad till den uppgiften är lättillgänglig.

➡️ Läs mer: Hur AI som tjänst kan förändra din affärsverksamhet

Förbättra dina AI-drivna resultat med ClickUp Brain

ChatGPT kan ge allmänna svar, men saknar det sammanhang som är avgörande för din verksamhet, vilket leder till generiska eller irrelevanta svar. Att träna det på dina data hjälper, men det har fortfarande svårt med realtidsbaserade, kontextdrivna insikter.

Det är här ClickUp Brain kommer in i bilden. Oavsett om det handlar om att skapa marknadsföringsinnehåll, spåra projekt, hantera arbetsflöden eller svara på kundfrågor, så förstår ClickUp Brain ditt företag och levererar skräddarsydda, träffsäkra svar varje gång.

Dessutom optimerar det din kunskapsbas och organiserar ditt företags dokument, uppgifter och data så att allt du behöver är lättillgängligt och uppdaterat.

Vill du förbättra din AI-upplevelse? Registrera dig för ClickUp idag! 🙌