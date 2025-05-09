Hur du använder ChatGPT för att skriva ett personligt brev som sticker ut

Efter att ha fyllt i vad som känns som hundra jobbansökningar är det sista du vill göra att skriva ännu ett personligt brev. Men att hoppa över det är inte ett alternativ, och att skicka samma generiska brev till alla arbetsgivare? Det är inte heller ett alternativ. Det är ett säkert sätt att bli ignorerad.

Lyckligtvis behöver du inte börja om från början varje gång.

Med rätt tillvägagångssätt kan ChatGPT hjälpa dig att skapa ett personligt, engagerande och, viktigast av allt, ett brev som får dig att sticka ut.

I det här blogginlägget ska vi undersöka hur man använder ChatGPT för att skriva ett personligt brev och göra ett gott intryck. 🎯

⏰ 60-sekunders sammanfattning ChatGPT är ett kraftfullt skrivverktyg, men nyckeln till framgång är att använda det på rätt sätt.

Ett övertygande personligt brev ska vara autentiskt, lyfta fram dina styrkor och vara skräddarsytt för jobbet. Så här använder du ChatGPT för att skriva ditt personliga brev: Samla in rätt information. Ange tydliga instruktioner för ditt personliga brev i ChatGPT eller klistra in ditt CV för att få ett skräddarsytt svar. Anpassa tonen och strukturen. Ange hur du vill att brevet ska låta. Granska och finjustera för att säkerställa korrekthet och personalisering.

Hur man använder ChatGPT för att skriva ett personligt brev

ChatGPT är en utmärkt skrivassistent, men tricket är inte att låta den göra allt arbete, utan att veta hur man styr den. Ett bra personligt brev för projektledare, digitala marknadsförare eller andra yrken måste kännas autentiskt, lyfta fram dina styrkor och vara skräddarsytt för det jobb du söker.

Låt oss gå igenom steg för steg hur du använder ChatGPT effektivt. 📝

Steg 1: Samla in rätt information

Innan du ber ChatGPT om hjälp måste du förse dig med rätt information. Ju bättre information du ger, desto bättre blir resultatet. Här är vad du behöver:

Kontaktinformation: Namn, e-postadress och telefonnummer

Jobbinformation: Jobbtitel, företagsnamn och en kopia av jobbeskrivningen

Arbetserfarenhet: Relevanta tidigare jobb, anställningsdatum och huvudsakliga ansvarsområden

Färdigheter och prestationer: Vad gör dig till en stark kandidat? Tänk på tekniska färdigheter, mjuka färdigheter och eventuella större prestationer.

Utbildning: Erhållna examina eller certifieringar och institutioner som du har studerat vid

Företagsinformation: Undersök företagets mission, värderingar och kultur. Om de betonar innovation, samarbete eller ledarskap bör du återspegla det i ditt personliga brev.

ChatGPT fungerar också som en AI-biografigenerator för att skapa en övertygande introduktion baserad på dessa detaljer.

Ha viktiga detaljer om jobbet eller ditt CV till hands.

🧠 Rolig fakta: Den första offentliga lanseringen av ChatGPT i november 2022 var så populär att den nådde en miljon användare på bara fem dagar.

Steg 2: Ge ChatGPT rätt uppmaning

Om du inte redan har gjort det, gå till ChatGPT och registrera ett konto.

Du kan använda det som gäst, men om du har ett konto kan du spara chattloggen, vilket är användbart om du behöver finjustera ditt brev senare. När du är inne är du redo att börja skriva.

Nu kommer det roliga – att faktiskt få ChatGPT att generera ett personligt brev. Nyckeln är att ge tillräckligt med detaljer samtidigt som förfrågan hålls enkel och direkt.

📌 Exempel på prompt: Jag behöver ett personligt brev för en tjänst som [jobbtitel] på [företagsnamn]. Jag har [X] års erfarenhet inom [bransch] och är specialiserad på [nyckelkompetenser]. Företaget värdesätter [företagets värderingar] och jag vill betona min erfarenhet inom [relevant erfarenhet]

Om du har ett CV kan du också klistra in det genom att säga: ”Här är mitt CV för referens: [CV-text]. ” Detta ger ChatGPT kontexten för att generera ett första utkast som är specifikt för dig och rollen.

ChatGPT genererar ett personligt brev för din profil baserat på din uppmaning.

🔍 Visste du att? ChatGPT kan generera över 10 000 ord i en enda konversation, men tidigare AI-modeller hade svårt att behålla sammanhanget längre än några få meningar.

Steg 3: Ge ChatGPT vägledning om struktur och ton

Ett bra, skräddarsytt personligt brev fokuserar på att berätta en historia. Se till att du anger den ton och struktur du vill ha. Lägg till AI-promptspecifikationer som:

Skriv i en professionell men vänlig ton.

Håll det kortfattat, högst 300 ord.

Använd en berättande approach för att visa min påverkan

Skapa en stark inledning som uttrycker entusiasm för rollen.

Lägg till ett mittavsnitt som lyfter fram viktiga färdigheter och erfarenheter som är relevanta för jobbet.

Avsluta med ett stycke som återupprepar ditt intresse och inbjuder till vidare diskussion.

Vägled ChatGPT om struktur och tonfall

🔍 Visste du att? ChatGPT kan skriva poesi, koda, sammanfatta böcker och till och med spela textbaserade spel, men det "förstår" inte vad det säger – det följer statistiska sannolikheter!

Steg 4: Skapa och granska ansökningsbrevet

När du har fått ett bra resultat, läs igenom det noggrant. Titta efter:

Relevans: Speglar det dina färdigheter och erfarenheter?

Äkthet: Låter det som du eller känns det för robotlikt?

Tydlighet: Finns det några konstiga formuleringar eller onödiga utfyllnadssatser?

Du bör justera några meningar eller lägga till personliga detaljer för att göra det mer naturligt. Om det behövs kan du förfina det ytterligare med ChatGPT-mallar. Upprepa tills du är nöjd med resultatet.

📌 Exempel på uppmaning: Gör detta mer engagerande och mindre generiskt. Kan du också göra avslutningen mer övertygande?

När du är nöjd med ditt personliga brev kan du finslipa det. Läs det högt för att upptäcka eventuella konstiga formuleringar. Be om möjligt en vän eller mentor om feedback. Formatera sedan brevet på rätt sätt, spara det som en PDF-fil och bifoga det till din jobbansökan.

Du kan också använda AI för att skriva e-postmeddelanden för din jobbansökan.

⚙️ Bonus: Kolla in Microsoft Words CV-mallar om du behöver något snyggt i en snabbis.

Begränsningar vid att skriva personliga brev med ChatGPT

ChatGPT kan göra det lättare att skriva ett personligt brev, men det är inte helt felfritt. Det kan hjälpa till med struktur, formuleringar och idéer, men garanterar inte automatiskt en utmärkt ansökan. Om du förlitar dig för mycket på det kan ditt personliga brev uppfattas som generiskt eller distanserat.

Låt oss titta på några begränsningar när det gäller att skriva personliga brev med ChatGPT. 💁

Brist på personalisering: AI-genererade personliga brev kanske inte helt fångar din unika röst eller personlighet, vilket gör att de kan kännas lite intetsägande. För att åtgärda detta måste du justera formuleringarna och lägga till personliga detaljer så att det låter mer som du.

Beror på uppmaningar: Kvaliteten på ditt personliga brev beror på hur väl du guidar ChatGPT. Om din uppmaning är för vag kan du få ett svar som är för allmänt eller till och med helt felaktigt.

Genererar felaktiga uppgifter: Ibland kan ChatGPT lägga till färdigheter eller erfarenheter som du inte har, särskilt om din uppmaning inte är tillräckligt specifik. Kontrollera alltid uppgifterna noggrant så att du inte av misstag ger en felaktig bild av dig själv.

Saknar mänsklig touch: AI är bra på att strukturera information, men det tillför inte naturligt den entusiasm eller värme som ett bra personligt brev behöver. En rekryteringschef kan vanligtvis avgöra när något låter för robotlikt, så se till att tillföra lite personlighet i det slutgiltiga utkastet.

🔍 Visste du att? Konceptet med personligt brev går tillbaka till 1930-talet, när jobbansökningar började bli mer formella och konkurrenskraftiga.

📖 Läs också: Gratis mallar för CV i Google Docs

Skapa ett personligt brev med ClickUp

Visst, ChatGPT kan hjälpa dig att skriva ett personligt brev, men var håller du reda på olika versioner? Hur förfinar du ditt skrivande eller samarbetar med andra för att få feedback?

Om du vill ha ett smidigt sätt att skriva, finslipa och organisera dina personliga brev är ClickUp, appen som har allt för arbetet, det verktyg du behöver.

Med ClickUp Docs kan du skriva och lagra alla dina jobbansökningshandlingar på ett ställe, vilket gör det enkelt att hålla reda på olika versioner för olika roller. Till skillnad från Google Docs CV-mallar låter ClickUp dig länka direkt till portföljer, ställa in påminnelser för uppföljningar och anpassa åtkomstbehörigheter – allt på ett ställe.

Dessutom tar ClickUp Brain AI-assistansen bortom skrivandet för att finjustera ditt personliga brev, lägga till personliga element och se till att ditt personliga brev träffar rätt ton.

Här är en guide till hur du skriver ett personligt brev baserat på din profil med ClickUp. 👀

Steg 1: Skapa ett dokument för ditt personliga brev

Först och främst, låt oss organisera oss. Skapa ett särskilt utrymme för jobbansökningar i ClickUp. På så sätt kan du förvara alla dina CV, personliga brev och jobbannonser på ett och samma ställe.

Du kan till och med ställa in ClickUp Tasks för att hålla koll på deadlines, uppföljningar och intervjudatum – så att du inte missar något.

ClickUp Doc

Skapa ett ClickUp Doc för ditt personliga brev

När ditt utrymme är klart går du till ClickUp Docs och skapar ett nytt dokument. Ge det ett enkelt namn, till exempel ”Ansökningsbrev – [jobbtitel]”, så att du lätt kan hitta det senare.

Med ClickUp Docs kan du formatera ditt brev med rich text-formatering, lägga till bilder eller ikoner om det behövs och till och med skapa mallar för framtida jobbansökningar.

📖 Läs också: Exempel på CV för kundtjänst som sticker ut

Steg 2: Använd Brain för AI-driven skrivning

ClickUp Brain

Om du är osäker på hur du ska börja ditt personliga brev eller behöver hjälp med att göra det mer övertygande, kan ClickUp Brain hjälpa dig. Detta AI-drivna verktyg kan generera introduktioner, föreslå starka formuleringar och förfina ditt skrivande för att säkerställa att din ansökan sticker ut.

Skriv "/" eller "Skriv med AI" för att aktivera AI.

Skriv bara in vad du behöver hjälp med, till exempel "Skriv en övertygande inledande paragraf till ett marknadsföringsansökningsbrev", så gör ClickUp Brain grovjobbet.

📌 Exempel på uppmaning: ”Skriv ett övertygande och professionellt personligt brev för en tjänst som [jobbtitel] på [företagsnamn]. Håll tonen självsäker och engagerande, och lyft fram mina [X år] av erfarenhet inom [bransch] och expertis inom [nyckelkompetenser]. Strukturera det med en stark inledning, en brödtext som visar mina prestationer och en avslutning som uttrycker entusiasm och innehåller en uppmaning till handling. Håll det kortfattat (300–400 ord) och anpassat till [företagsnamn]s värderingar och mission. ’

Skapa ett personligt brev på några sekunder med ClickUp Brain

Se hur du kan skriva vad som helst, inklusive ett personligt brev, med ClickUp Brain👇

🧠 Rolig fakta: Till och med Steve Jobs skrev ett personligt brev – hans handskrivna jobbansökan från 1973 såldes senare på auktion för över 200 000 dollar!

Steg 3: Anpassa och finslipa ditt brev

Även med hjälp av AI bör ditt personliga brev låta som du. Använd ClickUp Assign Comments för att lämna anteckningar till dig själv, markera områden som behöver justeras eller samarbeta med mentorer eller vänner för att få feedback.

Markera valfritt område och tagga dina teammedlemmar i ClickUp Assign Comments för feedback.

📮ClickUp Insight: Medan 34 % av användarna har fullt förtroende för AI-system, har en något större grupp (38 %) en inställning som kan beskrivas som ”lita men verifiera”. Ett fristående verktyg som inte är bekant med din arbetsmiljö medför ofta en högre risk för felaktiga eller otillfredsställande svar. Därför har vi utvecklat ClickUp Brain, en AI som kopplar samman din projektledning, kunskapshantering och samarbete i din arbetsmiljö och integrerade verktyg från tredje part. Få kontextuella svar utan att behöva växla mellan olika verktyg och upplev en 2–3 gånger högre arbetseffektivitet, precis som våra kunder på Seequent.

Steg 4: Spara, exportera och ansök

När du är nöjd med ditt personliga brev kan du exportera det som ett PDF- eller Word-dokument med bara några få klick. Du kan också spara flera versioner i ClickUp, så att du inte behöver börja om från början om du behöver justera det för ett annat jobb.

Klicka på "Dela" i det övre högra hörnet och exportera ditt personliga brev.

🧠 Rolig fakta: Uttrycket "Till den det berör" anses vara föråldrat. De flesta rekryteringschefer föredrar en direkt hälsning eller att helt hoppa över den om inget namn finns tillgängligt.

📖 Läs också: De bästa gratis mallarna för jobbeskrivningar

ClickUp har allt du behöver

Att skriva ett personligt brev med ChatGPT är ett bra sätt att komma igång, men det är inte det enda som står mellan dig och ditt nästa jobb. Att anpassa din ansökan, hålla koll på deadlines och hålla reda på flera olika möjligheter kan snabbt bli överväldigande.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för jobbet, hjälper dig med allt.

Med ClickUp Docs kan du skriva, redigera och lagra dina personliga brev, CV och anteckningar om jobbsökande på ett och samma ställe. Behöver du AI-driven hjälp utöver ChatGPT? ClickUp Brain kan skriva, sammanfatta viktiga jobbeskrivningar och till och med föreslå förbättringar av ansökningar.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅