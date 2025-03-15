Hur man använder Midjourneys negativa promptar för bättre bildgenerering

Om dina AI-genererade bilder inte blir som du vill, kanske problemet inte är vad du ber om, utan vad du inte utesluter.

AI-bildgeneratorer, inklusive Midjourney, tolkar uppmaningar bokstavligt, så om du inte specificerar oönskade element kan det leda till röriga, orealistiska eller irrelevanta resultat. När du specificerar vad du vill ha måste du också tala om för AI-modellen vad du inte vill ha i designen.

När du lägger till negativa uppmaningar får du större kontroll över komposition, stil och oönskade förvrängningar.

I det här blogginlägget kommer vi att diskutera kraften i negativa promptar i Midjourney.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över Midjourneys negativa promptar: Negativa promptar hjälper till att förfina AI-genererade bilder genom att specificera vilka element som ska uteslutas.

Med hjälp av "–no" kan du ta bort oönskade element, medan negativa vikter minskar deras närvaro utan att helt eliminera dem.

Negativa prompts sparar tid genom att minska behovet av trial and error, säkerställa stilkonsistens och förfina bakgrunder för renare bilder.

Negativa prompts har också begränsningar – de fungerar inte alltid som förväntat, är i hög grad beroende av träning, har svårt med komplexitet , och har en brant inlärningskurva. Finjustering behövs ofta.

Försök att inte överbelasta AI-modellen med flera kommandon och ge tydliga instruktioner om stil och annat.

Vad är Midjourneys negativa promptar?

Negativa uppmaningar är instruktioner som anger vad du inte vill ha i din bild. Tänk på negativa uppmaningar som filter som talar om för AI specifikt vilka element som ska undvikas i en bild.

Om din Midjourney-prompt till exempel är ”livlig universitetscampus” kan den innehålla element som studenter, gångvägar och andra relevanta strukturer.

Men du kan generera en bild med extrem precision genom negativa promptar. Om du till exempel lägger till –no students i din prompt, instruerar du AI:n att utesluta bilder av studenter, vilket resulterar i en renare, mer fokuserad bild av ett universitetscampus, som du kan se nedan.

Varför använda Midjourneys negativa kommandon?

Kan du inte bara skriva en ny prompt för att skapa en ny bild? Det skulle vara enklare, men du skulle inte få samma resultat som med negativa prompts. Så här hjälper negativa prompts:

🎨 Bättre kreativ kontroll

AI-designmodeller, inklusive Midjourney, fungerar baserat på statistiska sannolikheter och genererar bilder genom att hämta information från stora datamängder. Detta innebär dock att AI ibland introducerar element som du inte uttryckligen har begärt. En negativ prompt talar om för Midjourney att undvika oönskade detaljer, vilket förfinar dina bilder.

🔁 Stilkonsistens

Midjourney använder ibland vissa estetiska standardinställningar, som anime eller cyberpunk, beroende på hur det har tränats. Om du vill skapa ett unikt utseende kan negativa kommandon hjälpa dig att ta bort störande stilar. Till exempel säkerställer ”–no comic book style” att din illustration inte innehåller illustrativa element i serietidningsstil.

⏳ Tidseffektivitet

Utan negativa promptar kan du behöva generera om bilderna flera gånger för att få önskat resultat. Negativa promptar minskar denna process av trial and error avsevärt, eftersom du instruerar AI-modellen att utesluta specifika element, vilket sparar redigeringstid.

🖼️ Förfinade bakgrunder och kompositioner

Ibland innehåller AI-genererade bilder onödiga bakgrundselement som stör kompositionen. Om du till exempel behöver ett enkelt porträtt kan du lägga till "–no background" för att fokusera enbart på motivet. Detta är särskilt användbart för produktfotografering, där ett rent utseende föredras.

Negativa promptar i Midjourney öppnar upp för djupare nivåer av anpassning, men de är inga mirakelmedel. Negativa promptar kräver noggrann promptkonstruktion och experimentering för att uppnå önskade resultat, precis som du behöver skriva en detaljerad ChatGPT-prompt eller Claude.ai-prompt för att generera meningsfull text.

Hur fungerar negativa uppmaningar i Midjourney?

När du läste avsnitten ovan kanske du noterade att vi har använt ”–no”. Vad betyder det i sammanhanget med negativa promptar? I grund och botten finns det två huvudsakliga sätt att använda negativa promptar: (–no-parametern) och negativa promptvikter. Vi förklarar dem nedan:

1. Parametern –no

Detta är den enklaste metoden för att ta bort oönskade element. Du lägger bara till "–no" följt av de objekt, stilar eller färger du inte vill ha.

📌 Så här fungerar det: Midjourney skannar sin dataset, identifierar mönster som är kopplade till oönskade element och försöker utesluta dem från den slutliga bilden.

🌻 Exempel: Du vill ha en lugn sjöbild, men du vill inte ha båtar eller människor i den. Din prompt och ditt resultat skulle se ut så här:

Det är dock inte alltid perfekt – vissa element kan smyga sig in på grund av kontextuella associationer. Om det händer kan du prova att använda ytterligare synonymer eller utöka listan över undantag.

2. Negativa promptvikter

Medan "–no" eliminerar ett element helt, kan du med negativa vikter minska förekomsten av ett element istället för att ta bort det helt. Denna metod är användbar när du vill påverka bilden utan att tvinga fram en absolut uteslutning.

📌 Så här fungerar det: Midjourney låter dig tilldela positiva eller negativa vikter till olika delar av din prompt med hjälp av syntaxen "::". En vikt på 1 är neutral, ett högre tal ökar vikten och ett negativt tal minskar elementets närvaro.

I grund och botten tar du inte bort ett element helt genom vikter, utan ber Midjourney att tona ner det.

🌻 Exempel: Du vill generera en bild av en livlig gata med bilar, men bilarna ska inte vara huvudfokus. Din prompt skulle se ut ungefär så här:

Midjourney tolkar detta som: ”Inkludera en bil, men gör den hälften så viktig som gatan.” Resultatet? En gatumiljö där bilarna verkar mindre eller smälter in i bakgrunden.

Men vad händer om du vill minska bilens närvaro ännu mer, utan att ta bort den helt? Använd en negativ vikt.

Här minimerar Midjourney aktivt bilarna i bilden. Det kan göra bilarna knappt synliga genom att placera dem i ett skuggigt hörn eller ta bort dem helt om de inte passar in i kompositionen (som du kan se i bilden ovan).

💡 Proffstips: Om du vill att något ska försvinna helt räcker det kanske inte med negativa vikter – du kan behöva kombinera dem med ”–no” eller justera och anpassa för att få önskat resultat. Om du vill använda flera promptar använder du dubbla kolon (::) för att separera dem.

Du kanske undrar: ”Varför kan jag inte bara använda don’t och vara klar med det?” Det är en rimlig fråga. Men vi har en förklaring.

Varför fungerar inte ”don’t”?

Många antar att om man skriver "don't" eller "without" i en prompt så kommer Midjourney att undvika vissa element. Men så fungerar det inte. När du skriver "don't include rain" förstår AI inte automatiskt "don't" som en negation. Istället bearbetar den hela frasen som en beskrivning som inkluderar ordet "rain".

Paradoxalt nog kan detta leda till att AI:n fokuserar på begreppet regn, även om din avsikt var att utesluta det.

Så här åtgärdar du detta: ❌ Prompt: Ett fantasislott innehåller inga drakar. ✅ Prompt: Ett fantasislott – utan drakar ✅ Prompt: Ett fantasislott magiskt::1, drakar::-1

Det andra och tredje alternativet säkerställer att Midjourney förstår vad som ska undvikas, medan det första faktiskt kan skapa ett slott med drakar.

🧠 Visste du att? Midjourney finns tillgängligt på Discord och kräver ett betalt abonnemang för att generera AI-drivna bilder! Det är också den mest populära Discord-servern.

Hur skapar man effektiva negativa promptar i Midjourney?

Här är några tips på hur du skapar effektiva negativa promptar i Midjourney:

Identifiera oönskade element: Ta reda på vad du inte vill ha i bilden. Är det en färg, ett objekt eller en stil? När du vet det, lägg till "–no" följt av det oönskade elementet. Till exempel kan "–no blurry details" eller "–no cartoonish style" göra dina resultat skarpare.

Var specifik: Istället för vaga termer som "–inga dåliga saker" ska du använda precisa beskrivningar som "–inga övermättade färger" eller "–inga förvrängda ansikten". Ju tydligare du är, desto bättre förstår Midjourney din avsikt.

Experimentera med kombinationer och vikter: Om du genererar ett futuristiskt stadslandskap men hela tiden får träd, prova "trees::-0. 5, –no greenery" eller något liknande. Detta begränsar fokus och säkerställer att AI-verktyget håller sig till din vision.

💡Proffstips: Använd negativa uppmaningar endast när det är nödvändigt och för precisa uteslutningar snarare än allmänna begränsningar. Istället för att säga ”Undvik röriga designer” kan du till exempel välja ”En ren, minimalistisk layout med gott om vitt utrymme och en tydlig fokuspunkt” för att uppnå det önskade utseendet.

Över 20 negativa kommandon från Midjourney för olika användningsfall

Vi har sammanställt över 20 exempel på negativa Midjourney-prompts i olika scenarier så att du kan undvika trial and error, stimulera dina kreativa idéer och tekniker och få ut det mesta av Midjourney.

Prompt 1: Ren strand vid solnedgången

Användningsfall: Ta bort skräp eller onödiga element för att skapa en renare bildPrompt: ”Solnedgång över en lugn strand, gyllene nyanser som reflekteras i lugna vågor – inga människor, skräp, fotspår, båtar, byggnader, drivved”

Prompt 2: Minimalistisk stadssilhuett

Användningsfall: Undvika distraktioner för en modern, ren estetikPrompt: ”Futuristisk stadssilhuett på natten, glödande neonreflektioner på våta gator – inga bilar, fotgängare, skyltar, graffiti, dimma

Prompt 3: Lugnt bergslandskap

Användningsfall: Förbättra naturlig skönhet genom att ta bort artificiella objektPrompt: ”Majestätiska snötäckta berg, mjukt morgonljus, klar himmel – inga kraftledningar, hus, skidliftar, människor, vägar, skyltar”

Prompt 4: Fredlig skogsstig

Användningsfall: Fokusera på naturen utan mänsklig påverkan Prompt: ”Slingrande skogsstig täckt av höstlöv, mjukt gyllene solljus som silas genom träden – inga bänkar, skyltar, papperskorgar, människor eller cyklar”

Prompt 5: Drömmande natthimmel

Användningsfall: Skapa en fantastisk, distraktionsfri himmelsscenPrompt: ”Galax med levande nebulosor och otaliga stjärnor, djupa lila och blå nyanser – inga satelliter, flygplan, stadsljus, text, vattenstämplar”

Prompt 6: Majestätiskt vattenfall

Användningsfall: Bevara naturen orörd och oförstörd Prompt: ”Kaskadfall i en grönskande djungel, dimma som stiger upp från marken – inga broar, turister, båtar, skyltar eller staket”

Prompt 7: Elegant produktfotografering

Användningsfall: Fokuserade kommersiella produktbilderPrompt: ”Elegant svart smartklocka på en reflekterande yta, dramatisk belysning – ingen text, logotyper, reflektioner, röran, händer, människor”

Prompt 8: Fantasislott

Användningsfall: Förbättra en magisk miljö utan moderna elementPrompt: ”Storslaget medeltida slott på en dimmig kulle, varma facklor lyser – inga kraftledningar, moderna byggnader, bilar, antenner, vägar”

Prompt 9: Zen-trädgård

Användningsfall: Bevara en fridfull och minimalistisk estetik Prompt: ”Japansk zenträdgård med rakad sand och bonsaiträd, mjuk omgivande belysning – inga statyer, skyltar, bänkar, människor, turister”

Prompt 10: Forntida ruiner

Användningsfall: Bevara historisk skönhet utan moderna elementPrompt: ”Överväxta antika tempelruiner i en tät djungel, vinstockar som kryper över sten – inga turister, staket, skyltar, byggnadsställningar, skräp”

Prompt 11: Perfekt matfotografering

Användningsfall: Att göra maten till huvudfokus utan distraktionerPrompt: ”Gourmetburgare på en träbräda, mjuk belysning, ånga som stiger – inga tallrikar, händer, bestick, servetter, bakgrundsröra”

Prompt 12: Kosmisk landskap

Användningsfall: Fokusera på rymden utan jordiska distraktionerPrompt: ”Främmande planet med lysande bioluminescerande växter, tvillingmånar på himlen – inga rymdskepp, astronauter, satelliter, text, vattenstämplar”

Prompt 13: Vintage gatufotografi

Användningsfall: Fånga historisk autenticitet utan moderna distraktionerPrompt: ”1940-tals kullerstensgata, varma sepiafärger, mjuka kvällsljus – inga moderna bilar, människor med telefoner, skyltar, neonskyltar”

Prompt 14: Ren skrivbordsinstallation

Användningsfall: Skapa en estetiskt tilltalande arbetsplats utan röranPrompt: ”Modern minimalistisk skrivbordsmiljö, elegant bärbar dator, varm omgivningsbelysning – inga trassliga kablar, kaffekoppar, böcker, papper, röran”

Prompt 15: Lugn havsscen

Användningsfall: Förbättra en fridfull havsutsikt genom att ta bort distraktionerPrompt: ”Vidsträckt havshorisont under en rosa soluppgång, mjuka vågor som rullar – inga båtar, människor, byggnader, skräp, bojar”

Prompt 16: Dramatiska stormmoln

Användningsfall: Fokusera på naturens kraft utan störningar Prompt: ”Mörka stormmoln över ett vidsträckt öppet fält, blixtar slår ner – inga byggnader, bilar, människor, skyltar, antenner”

Prompt 17: Isolerade öken sanddyner

Användningsfall: Bevara ett orört och rått ökenlandskap Prompt: ”Gyllene sanddyner som sträcker sig i oändlighet, mjukt ljus vid solnedgången – inga fotspår, fordon, människor, skyltar, byggnader”

Prompt 18: Magisk förtrollad skog

Användningsfall: Att behålla en fantasimiljö som är uppslukande och mystiskPrompt: ”Lysande svampar i en dimmig, förtrollad skog, mjuka älvljus – inga människor, moderna byggnader, staket eller gatlyktor”

Prompt 19: Fotografering av lyxbilar

Användningsfall: Framhäva bilen utan onödiga distraktionerPrompt: ”Snygg svart sportbil under mjuk studiolys, polerade reflektioner – inga logotyper, människor, showroom-bakgrund, text, vattenstämplar”

Prompt 20: Flygfoto över en tropisk ö

Användningsfall: Bevara en orörd paradisisk miljö Prompt: ”Kristallklart turkosblått vatten som omger en grönskande ö, gyllene sandstränder – inga båtar, bryggor, hotell, turister eller föroreningar”

Låt oss också titta på några exempel på negativa promptvikter:

Prompt 21: Den förtrollade skogen

Användningsfall: Skapa en mystisk skogsscenPrompt: Uråldriga träd::2, lysande svampar::1. 5, mjuk dimma::-1

Prompt 22: Cyberpunk-gränd

Användningsfall: Fånga en futuristisk urban atmosfärPrompt: Neonbelyst gränd::3, regnreflektioner::1. 5 , avlägsen horisont::-0. 5

Prompt 23: Majestätisk tiger

Användningsfall: Visa upp ett kraftfullt djurporträttPrompt: Vit tiger::2 , genomträngande blå ögon::1. 5 , mjuk pälsstruktur::1

Prompt 24: Vikingakrigare

Användningsfall: Skildra historisk styrkaPrompt: Vikingakrigare::2, stridsbärgad rustning::1. 5, dimmig bakgrund::1 –inga sci-fi-element

Prompt 25: Mysigt bibliotek

Användningsfall: Skapa en varm läsplatsPrompt: Träbokhyllor::2, varm belysning::1. 5, antika böcker::1 –inga tomma hyllor:: -1

Vanliga misstag att undvika med Midjourneys negativa promptar

Negativa promptar kan kännas som en superkraft, men det är lätt att snubbla om du inte är försiktig. Här är några misstag att se upp för:

❗Överbelastning av prompt: Ett av de vanligaste misstagen är att överbelasta din prompt med för många undantag. Att till exempel lägga till –inga bilar, träd, människor, byggnader, moln eller djur kan verka noggrant, men det kan förvirra AI:n, vilket leder till oväntade eller till och med oanvändbara resultat. Fokusera istället på de viktigaste elementen du vill utesluta och håll din lista kortfattad.

❗Slumpmässighet: En annan fallgrop är att vara för vag. Att säga ”–inga objekt” ger inte AI tillräcklig vägledning. Vilken typ av objekt? Möbler? Fordon? Var alltid specifik. Om du till exempel skapar ett minimalistiskt landskap, använd –inga bilar, byggnader eller kraftledningar för att säkerställa tydlighet.

❗Ignorera stilkonflikter: Negativa promptar tar inte bara bort objekt, de kan också ändra stilen. Om du till exempel säger "–no anime" och AI fortfarande lutar åt stiliserad konst kan det bero på att andra promptelement oavsiktligt påverkar resultatet. Se till att din prompt är mycket tydlig när det gäller stil.

Begränsningar vid användning av Midjourney

När Midjourney lanserades orsakade dess kapacitet uppståndelse på marknaden för bildgenerering. Även om AI-plattformen i stor utsträckning förändrade bildgenereringsprocessen har den sina begränsningar.

Problem med komplexa scener

Midjourney fungerar bra med bilder med ett enda motiv, men har svårt att hantera komplexa scener med flera karaktärer.

🌻 Exempel: Om du försöker generera en fullsatt marknadsplats, en grupp människor som interagerar eller en detaljerad strid, går det ofta fel. Karaktärerna kan ha saknade lemmar, konstiga ansiktsuttryck eller konstigt placerade objekt. Belysningen och perspektivet kan också kännas fel, vilket gör att bilden ser onaturlig ut.

Även om du kan förbättra Midjourney-bilder med bättre prompts, krävs det mycket trial and error för att få allt rätt.

Stort beroende av tydliga promptar

Midjourney tolkar allt du skriver bokstavligt, så vaga eller breda uppmaningar kan leda till helt andra resultat än förväntat. Som vi nämnde tidigare skiljer sig AI:s kreativa process från vår.

🌻 Exempel: Om du ber om en ”futuristisk stad” utan detaljer kan du få allt från en glödande cyberpunk-skyline till en öde, förstörd värld. AI:n ”gissar” inte vad du menar, så om du utelämnar viktiga detaljer kan det förändra hela utseendet på den AI-genererade bilden.

Svårigheter att tolka abstrakta begrepp

Midjourney är bra på att skapa saker som finns i den verkliga världen eller i fantasimiljöer, men har svårt med djupare, emotionella eller symboliska idéer.

🌻 Exempel: Om du lägger till prompten ”känslan av ensamhet” kommer AI troligen bara att generera en ensam sittande person – den kommer sannolikt inte att fånga nyanserna av isolering, längtan eller melankoli.

Med andra ord kan den inte fånga eller läsa av känslor fullt ut för att ge önskade resultat.

Brant inlärningskurva

Även om Midjourney är lätt att använda kan det ta tid att få exakta resultat. Funktioner som negativa promptar och promptvikter kräver övning. Många nybörjare kan ha svårt att ta bort oönskade element, skapa enhetliga stilar eller finjustera bilder.

Till skillnad från andra designverktyg där du kan justera misstag har Midjourney inte möjlighet att "redigera prompt". Det innebär att du måste fortsätta testa och mata in nya promptar för att få bästa resultat.

Begränsad träningsdata

Midjourney kan endast generera bilder baserat på det som det har tränats på. Om du försöker skapa något unikt – till exempel en specifik kulturell konststil eller en ovanlig historisk miljö – kan AI antingen skapa en mycket generisk version eller misslyckas helt.

🌻 Exempel: Om du ber om en sällsynt typ av forntida arkitektur kan den blandas ihop med något mer vanligt. Detta gör den mindre tillförlitlig när du behöver något mycket specifikt eller kulturellt korrekt.

Midjourney är alltså ett fantastiskt verktyg, men det är inte en lösning som passar alla.

✨Rolig fakta: Under andra halvan av 2024, under det amerikanska valet, införde Midjourney restriktioner för att generera bilder av Joe Biden och Donald Trump.

Midjourney-alternativ att utforska

