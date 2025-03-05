Prissättning kan vara ett så rörligt mål.

Konkurrenterna sänker priserna över en natt, kostnaderna stiger oväntat och kunderna är mer priskänsliga än någonsin.

Företagare och prissättningschefer, om ni fortfarande jonglerar med kalkylblad eller förlitar er på instinkt för att sätta priser, går ni miste om pengar.

Ange prissättningsverktyg. 💸

Marknaden för dynamisk prissättningsprogramvara förväntas nå 3,53 miljarder dollar år 2025, och det är tydligt varför – företag behöver lösningar som snabbt kan anpassas till förändrade marknadsförhållanden.

Oavsett om du är B2B eller B2C har vi sammanställt denna guide för att hjälpa dig att ligga steget före i denna (prissättnings)kurva.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är vår sammanställning av de 10 bästa prissättningsverktygen för att optimera din strategi 2025: 1. ClickUp : Bäst för centraliserad prissättningshantering och automatisering av arbetsflöden 2. Pricefx: Bäst för AI-drivna, skalbara och flexibla prissättningslösningar 3. Competera: Bäst för omfattande prisoptimering och konkurrentanalys 4. Prisync: Bäst för dynamisk prissättning anpassad för e-handelsföretag 5. Omnia Retail: Bäst för prisjusteringar i realtid baserat på marknadsförhållanden 6. Price2Spy®: Bäst för övervakning av konkurrenters priser och rapporteringsverktyg 7. BlackCurve: Bäst för datadrivna insikter för att optimera prissättningsstrategier 8. Quicklizard: Bäst för AI-driven dynamisk prissättning som anpassar sig efter marknadsförändringar 9. tgndata®: Bäst för djupgående analyser och insikter om marknadstrender för prissättning 10. PriceLabs: Bäst för dynamisk intäktshantering inom hotell- och restaurangbranschen

När du väljer ditt prissättningsverktyg bör du fokusera på dessa viktiga faktorer för att säkerställa att du investerar i en lösning som förbättrar din intäktsstrategi:

Enkel integration: Välj ett verktyg som smidigt passar in i dina befintliga system – inga större ombyggnader behövs.

Realtidsdata: Välj en lösning som ger insikter i realtid, så att du kan ligga steget före marknadsförändringarna.

Skalbarhet: Välj en prissättningsprogramvara som växer med ditt företag, oavsett om du utökar produktsortimentet eller går in på nya marknader.

Automatisering: Hitta en lösning som automatiserar prisjusteringar så att du sparar tid samtidigt som du kan göra manuella justeringar när det behövs.

Analys och rapportering: Sök efter robusta rapporteringsfunktioner för att förstå orsaken bakom prisändringar, kundbeteende och marginaleffekter.

AI-drivna insikter: Investera i ett verktyg som använder AI för att förutsäga trender och föreslå optimala prissättningsstrategier baserade på historiska data och realtidsdata.

Att välja rätt prissättningsverktyg kan vara överväldigande, med så många alternativ tillgängliga. Mallar för jämförelse av programvara och produkter förenklar denna process genom att låta dig utvärdera verktyg sida vid sida.

För att spara ännu mer tid har vi sammanställt en lista nedan med de 10 bästa prissättningsverktygen som är kända för sina enastående funktioner, flexibilitet och värde.

Låt oss ta en titt på dem.

1. ClickUp (Bäst för centraliserad prissättningshantering och automatisering av arbetsflöden)

Håll koll på dina prissättningsarbetsflöden med ClickUp

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, omdefinierar hur ditt företag hanterar prissättningen genom att kombinera flexibilitet i projektledningen med verktyg som är skräddarsydda för prissättningsarbetsflöden.

Med anpassningsbara mallar som ClickUp Product Pricing Template förenklar plattformen kategoriseringen av priser efter varumärke eller kategori och upprätthåller en enda källa till sanning för att säkerställa datakvaliteten.

Få en gratis mall Övervaka priserna i en samlad lista med ClickUp Product Pricing Template, där du använder färgkodade fält för varumärke, produkttyp, SKU och mer.

Med den här mallen kan du jämföra funktioner och priser för konkurrerande produkter med hjälp av ClickUps tabellvy för att analysera konkurrensen och utveckla en effektiv prissättningsstrategi. Använd den för att identifiera kostnader i samband med produktutveckling, logistik, arbetskraft, materialkostnader etc. för att fastställa kostnadsstrukturen och break-even-punkten.

Du kan också utnyttja funktioner som ClickUps återkommande uppgifter för att regelbundet analysera prissättningsstrategiernas resultat och göra justeringar när det behövs.

Dessutom skapar ClickUp Docs samarbete i realtid, vilket hjälper ditt team att utarbeta, redigera och dela prissättningsstrategier och samla omedelbar feedback på praktiska Wiki-sidor. Kommentarer och taggningsfunktioner främjar samordning mellan intressenterna.

Och ClickUp Chat tar detta samarbete ännu längre. Du och ditt team kan chatta direkt om konkurrenskraftiga priser, projektuppdateringar eller andra relevanta uppgifter utan att lämna arbetsytan. Denna integration säkerställer att konversationerna är kopplade till specifika projekt eller dokument.

Därefter träder plattformens funktionsautomatiseringsfunktioner in för att centralisera uppdateringar, godkännanden och återkommande uppgifter som prisöversyner eller revisioner. Dessutom hjälper de intuitiva instrumentpanelerna till att visualisera viktiga mått som försäljningsresultat och rabattens effektivitet.

Automatisera repetitiva uppgifter relaterade till prisöversyner eller uppdateringar (som månatliga prisrevisioner) med hjälp av ClickUps funktion för automatisering av uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Automatiserar aviseringar om utlösande arbetsflöden baserat på specifika villkor, såsom prisändringar eller närmande deadlines, vilket säkerställer att berörda intressenter informeras utan manuella ingrepp med baserat på specifika villkor, såsom prisändringar eller närmande deadlines, vilket säkerställer att berörda intressenter informeras utan manuella ingrepp med ClickUp Automations .

och tidslinjevy , vilket underlättar avstämning mellan avdelningar när det gäller prissättningsbeslut och deras integration i bredare projekt tidslinjer. Tillhandahåller Gantt-diagramvy , vilket underlättar avstämning mellan avdelningar när det gäller prissättningsbeslut och deras integration i bredare projekt tidslinjer.

, ClickUps inbyggda AI-assistent, för att analysera historiska prissättningsdata, identifiera trender, automatisera generering av deluppgifter för prisuppdateringar och ge kontextuell hjälp vid utformningen av prissättningsstrategier. Erbjuder AI-drivna insikter med ClickUp Brain , identifiera trender,för prisuppdateringar och gevid utformningen av prissättningsstrategier.

Begränsningar för ClickUp

Du måste ta dig tid att lära dig funktionerna och hur de kan hjälpa dig på bästa sätt.

ClickUp-prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUp-instrumentpanelerna är en riktig game changer för oss, eftersom vi nu har en verklig realtidsbild av vad som händer. Vi kan enkelt se vilket arbete vi har slutfört och vilket arbete som pågår.

ClickUp-instrumentpanelerna är en riktig gamechanger för oss, eftersom vi nu har en verklig realtidsbild av vad som händer. Vi kan enkelt se vilket arbete vi har slutfört och vilket arbete som pågår.

2. Pricefx (Bäst för AI-drivna, skalbara och flexibla prissättningslösningar)

via Pricefx

Pricefx är en molnbaserad prissättningsprogramvara som kombinerar avancerad analys och AI för att hjälpa företag att optimera sina prissättningsprocesser och anpassa sig till marknadsförändringar.

Dess anpassade, användarvänliga gränssnitt och förmåga att hantera stora datamängder hjälper dig att enkelt hantera komplexa prissättningsstrukturer.

Pricefx stöder ett brett spektrum av branscher, från tillverkning till detaljhandel, och integreras även med befintliga ERP- och CRM-system, såsom SAP S/4HANA och Salesforce, vilket ger en helhetsbild av prissättningsstrategier.

Pricefx bästa funktioner

Använder AI och maskininlärning (ML) för att leverera prisjusteringar i realtid baserat på marknadsförhållanden och konkurrenters agerande.

Erbjuder konfigurera, prissätt, offerera (CPQ) -funktionalitet för att förenkla offereringsprocessen genom att automatisera prisberäkningar.

Erbjuder flexibla prissättningsmodeller – såsom värdebaserad prissättning, kampanjrabatter och differentierad prissättning – som hjälper dig att skräddarsy din strategi.

Begränsningar för Pricefx

Konfigurationen av nya funktioner kan vara tidskrävande.

Användargränssnittet kan vara komplext och ibland inte särskilt intuitivt.

Pricefx-prissättning

Anpassad prissättning

Pricefx-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Om du också hanterar provisioner som en del av din prissättningsstrategi, överväg att använda mallar för provisionsblad för effektiv spårning. Detta kan hjälpa dig att hålla ordning på dina finanser och integrera dem med dina prissättningsbeslut.

3. Competera (Bäst för omfattande prisoptimering och konkurrentanalys)

via Competera

Competera är specialiserat på prisoptimering och konkurrentanalys, vilket gör det idealiskt för företag som hanterar prissättning på kategorinivå för ett brett utbud av SKU:er.

Plattformen använder dynamiska prissättningsalgoritmer för att rekommendera olika prissättningsstrategier baserade på realtidsdata, inklusive kundbeteende och affärsmål.

De inbyggda rapporteringsverktygen hjälper dig att visualisera prissättningstrender och bedöma effekterna av förändringar på försäljningsresultatet.

Competeras bästa funktioner

Använder avancerad kontextuell AI för att analysera över 20 prissättningsfaktorer och icke-prissättningsfaktorer samtidigt.

Har en unik efterfrågebaserad sökmotor som identifierar optimala prispunkter baserat på efterfrågedata i realtid.

Erbjuder anpassade prissättningsmoduler som är skräddarsydda för specifika uppgifter, vilket ger flexibilitet att implementera olika strategier inom en enda instrumentpanel.

Competeras begränsningar

Plattformen skulle kunna dra nytta av mer anpassningsbara rapporteringsalternativ för att bättre passa specifika behov.

Competera-prissättning

Anpassad prissättning

Competera-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

💡 Proffstips: När du följer marknadstrenderna bör du också överväga att utvärdera dina likheter och skillnader för att stärka din positionering. Att veta var du ligger i linje med konkurrenterna (likheter) och var du sticker ut (skillnader) är nyckeln till långsiktig framgång för ditt varumärke.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

4. Prisync (Bäst för dynamisk prissättning anpassad för e-handelsföretag)

via Prisync

Prisync är en dynamisk prisjämförelsesoftware för B2B- och B2C-e-handelsföretag som hjälper dem att implementera automatiserade prisjusteringar.

Med hjälp av avancerade dynamiska prissättningsalgoritmer analyserar plattformen konkurrenternas priser, marknadens efterfrågan och försäljningstrender för att rekommendera optimala prisjusteringar.

Dessutom integreras den med populära e-handelsplattformar som Shopify, WooCommerce och Magento, vilket möjliggör enkel synkronisering av prissättningsstrategier inom befintliga system.

Prisyncs bästa funktioner

Spårar konkurrenternas lagernivåer i realtid , vilket hjälper dig att justera priserna baserat på deras lager tillgänglighet eller lagerbrist.

Erbjuder skräddarsydda prissättningsregler baserade på faktorer som konkurrenternas prissättning och säsongstrender.

Automatiserar aviseringar om prisändringar så att du får varningar när konkurrenterna ändrar sina priser eller lagernivåer.

Prisync-begränsningar

Omedelbar avisering om prisändringar är endast tillgänglig i prisplanen Platinum.

Ibland kan exporten av rapporter gå långsamt under rusningstider.

Prisync-prissättning

14 dagars gratis provperiod

Professional: 99 $/månad för upp till 100 produkter

Premium: 199 $/månad för upp till 1000 produkter

Platinum: 399 $/månad för upp till 5000 produkter

Prisync-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (130 recensioner)

💡Proffstips: Kombinera marknadsundersökningsmallar med din konkurrentanalys för att fördjupa dig i marknadstrender och kundbeteende.

5. Omnia Retail (Bäst för prisjusteringar i realtid baserat på marknadsförhållanden)

via OmniaRetail

Omnia Retail hjälper prissättningsteam att genomföra förändringar, spåra effekten av prisuppdateringar på försäljningen och utvärdera vinstmarginaler.

Plattformen ger insikter om marknadstrender, konkurrenters beteende och kundernas preferenser samtidigt som den hanterar datainsamling, prisberäkningar och uppdateringar.

Dessutom hjälper integrationen med e-handelsplattformar och ERP-system, såsom Shopify, Microtech, Magento etc., dig att hantera prisstrategier över flera försäljningskanaler.

Omnia Retails bästa funktioner

Ger realtidsinsikter om marknadsförhållanden och konkurrenters agerande , så att du kan göra omedelbara prisjusteringar.

Erbjuder en omfattande instrumentpanel som visualiserar KPI:er relaterade till prissättningsstrategier över tid.

Inkluderar avancerade funktioner för kampanjhantering som hjälper dig att optimera inte bara baspriserna utan också kampanjstrategierna.

Omnia Retail-begränsningar

Plattformens funktioner är ganska fasta, vilket gör det svårt för Omnia att uppfylla nya önskemål.

Rapporterna för varje webbplats är separata; ett konto för alla webbplatser skulle vara enklare att arbeta med.

Omnia Retail-prissättning

Prislösningar för små och medelstora företag: Från 417 $ (399 €)

Prislösningar för företag: Anpassade priser

Omnia Retail betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

💡Proffstips: För distributörer kan integrering av ett CRM-verktyg för hantering av grossistförsäljning hjälpa till att centralisera orderhantering och kundkommunikation, vilket säkerställer att prisändringar återspeglas korrekt i kundinteraktioner.

Price2Spy® är ett specialiserat verktyg för övervakning av konkurrenters priser som hjälper återförsäljare att spåra konkurrenters priser på e-handelswebbplatser, fysiska butiker och marknadsplatser.

Plattformen erbjuder praktiska insikter för strategisk prissättning och rapporteringsverktyg för att analysera konkurrenternas prisändringars inverkan på försäljningsresultat och marknadsandelar.

Dess användarvänliga gränssnitt och anpassningsbara funktioner gör det lämpligt för företag av alla storlekar.

Price2Spy® bästa funktioner

Spårar priser över flera online- och offlineförsäljningskanaler med hjälp av avancerad dataskrapningsteknik .

Inkluderar en modul för omprissättning som hjälper dig att identifiera produkter för prisjusteringar och synkronisera ändringar till din webbutik.

Stöder integration med populära verktyg för affärsanalys (BI) som Tableau och Power BI, vilket hjälper dig att lägga till konkurrenters prissättningsdata till dina bredare analysramverk.

Begränsningar för Price2Spy®

Användarna önskar att plattformen automatiskt kunde hitta identiska produkter från konkurrenter utan att man behöver ange URL:er manuellt.

Det finns några funktioner som skulle göra den bättre, till exempel helt automatiserad omprissättning och fler filtreringsmöjligheter för stora produktuppsättningar.

Price2Spy® prissättning

30 dagars gratis provperiod

Grundläggande: Från 78,95 $/månad

Premium: Från 156,95 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Price2Spy®-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

💡Proffstips: Integrera mallar för branschanalys för att jämföra konkurrenternas strategier med bredare branschförändringar. Detta ger dig mer data för att förfina dina egna prissättningsstrategier.

7. BlackCurve (Bäst för datadrivna insikter för att optimera prissättningsstrategier)

via BlackCurve

BlackCurve är en avancerad plattform för prisoptimering som hjälper dig att standardisera dina prissättningsrutiner genom att anpassa sig efter lokala marknadsvariationer och spåra effektiviteten hos kampanjer och rabatter.

Plattformen integrerar data från källor som konkurrenters priser, historiska försäljningsresultat och lagernivåer och prognostiserar den potentiella effekten av prisändringar på lönsamheten.

Dessutom erbjuder den en anpassningsbar prisreglermotor som hjälper dig att definiera kriterier för prisjusteringar och skapa skräddarsydda prisstrategier för olika varumärken, kategorier och produktlinjer.

BlackCurves bästa funktioner

Erbjuder avancerade verktyg för priselasticitetsanalys som hjälper dig att förstå hur prisändringar påverkar efterfrågan på dina produkter.

Inkluderar en dynamisk prissättningssimuleringsfunktion som låter dig testa olika prissättningsscenarier innan implementering.

Stöder hantering av flera butiker, vilket gör det möjligt för återförsäljare med flera butiker eller onlinebutiker att hantera prissättningsstrategier från ett enda gränssnitt.

BlackCurves begränsningar

Administratörspanelen kan ibland vara lite buggig.

Programportalens användargränssnitt kan vara lite förvirrande att navigera i till en början.

BlackCurve-prissättning

Gratis nivå

Starter: Från cirka 126 $/månad (99 £/månad)

Premium: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

BlackCurve-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att: Namnet " BlackCurve " kommer från banktermen "in the black", som betyder ett positivt kassasaldo, medan "curve" symboliserar hur programvaran syftar till att hjälpa företag att öka lönsamheten genom avancerade prissättningsstrategier.

8. Quicklizard (Bäst för AI-driven dynamisk prissättning som anpassar sig efter marknadsförändringar)

via Quicklizard

Quicklizard kombinerar regelbaserade prissättningsstrategier med AI-drivna rekommendationer för e-handel och omnikanal-återförsäljare.

Plattformen analyserar kontinuerligt data från olika källor, inklusive försäljningsresultat, konkurrenters priser och kundinsikter, vilket ger en helhetsbild av marknadsförhållandena.

Med smidiga algoritmer erbjuder den dynamiska prisjusteringar som hjälper dig att förbättra intäktstillväxten för hela din produktkatalog.

Quicklizards bästa funktioner

Automatiserar prisuppdateringar i alla försäljningskanaler , vilket säkerställer enhetliga strategier för både online- och offlinekanaler.

Genomför A/B-testning i realtid för att identifiera de mest effektiva prissättningsstrategierna baserat på konsumenternas respons.

Stöder geografiska prisjusteringar, vilket hjälper dig att anpassa priserna efter regionala marknadsförhållanden och konsumentbeteende.

Quicklizards begränsningar

Plattformen saknar en omfattande översikt, vilket begränsar användarna till att endast kunna visa en kanal åt gången.

Du måste kontakta supporten om du vill ändra alla dina priser utanför ditt vanliga schema.

Quicklizard-prissättning

Anpassad prissättning

Quicklizard-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

💡Proffstips: För att komplettera dina prissättningsstrategier kan du använda mallar för prislistor och prislappar för att hantera prisuppdateringar. Dessa layouter förenklar upprätthållandet av enhetliga priser för alla produkter och kanaler.

9. tgndata® (Bäst för djupgående analyser och insikter om marknadstrender för prissättning)

via tgndata ®

tgndata® är utformat för företag som söker en konkurrensfördel med precis marknadstrendanalys och prisinformation.

Plattformens intuitiva gränssnitt och datavisualiseringsverktyg gör den tillgänglig för både analytiker och beslutsfattare.

Den har också ett anpassningsbart varningssystem som ger dig realtidsmeddelanden, oavsett om det är en konkurrent som sänker priserna eller en plötslig efterfrågeökning.

tgndata® bästa funktioner

Genomför marknadskorgsanalyser för att upptäcka köpmönster, vilket hjälper dig att implementera strategiska paketerbjudanden eller prisstrategier för kampanjer.

Använder AI för att bearbeta stora mängder marknadsdata och identifiera optimala prispunkter baserat på efterfrågeelasticitet, konkurrenters agerande och historiska försäljningstrender.

Stöder geografisk segmentering och anpassar prissättningsstrategier efter regionala marknadsförhållanden.

tgndata® begränsningar

Användare har rapporterat om tillfälliga förseningar vid registrering av aktuellt pris för en produkt.

Plattformen saknar en mobilapp, vilket begränsar tillgången till grundläggande funktioner när du är på språng.

tgndata® prissättning

Gratis

Företag: Från cirka 317 $/månad (299 €/månad)

Företag: Från cirka 10 000 dollar/år (10 000 euro/år)

tgndata® betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Efter att ha samlat in marknadsinformation kan du använda mallar för konkurrensanalys i Excel och ClickUp för strukturerad dataanalys och projektledning. Eller prova mallar för konkurrensanalys för Google Sheets för att förenkla delningen mellan team.

10. PriceLabs (Bäst för dynamisk intäktshantering för hotell- och restaurangbranschen)

via PriceLabs

PriceLabs är ett verktyg för intäktshantering för hotell- och restaurangbranschen. Det integrerar datakällor som konkurrenters prissättning, lokala evenemang och historiska beläggningstrender för att hjälpa hotell- och semesterbostadsägare med marknadsinformation i realtid.

Dessutom använder plattformens Hyper Local Pulse avancerade algoritmer för att leverera hyperlokaliserade prissättningsrekommendationer. Hotellägare kan till och med skapa anpassade prissättningsregler baserade på beläggning, bokningsfönster eller veckodagsstrategier.

PriceLabs bästa funktioner

Erbjuder dynamisk prissättning baserad på vistelsens längd , vilket hjälper fastigheter att maximera intäkterna genom att justera priserna utifrån antalet bokade nätter.

Inkluderar en intuitiv analyspanel med viktiga mått som beläggningsgrad, genomsnittligt dagspris (ADR), intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) och bokningstakt .

Innehåller en rekommendationsmotor för minsta vistelse som föreslår optimal minsta vistelselängd baserat på efterfrågemönster.

PriceLabs begränsningar

Om du hanterar flera fastigheter kan det bli komplicerat att ställa in och hantera prissättningsregler för var och en av dem.

Plattformen använder Airbnb och VRBO för rekommendationer, vilket inte ger lika hög precision om många av dina bokningar kommer via Booking.com.

PriceLabs prissättning

Dynamisk prissättning och portföljanalys Portföljanalys: Gratis Dynamisk prissättning: Från 19,99 $/månad

Portfolio Analytics: Gratis

Dynamisk prissättning: Från 19,99 $/månad

Marknadsdashboard 1 000 annonser: 9,99 $/månad 5 000 annonser: 19,99 $/månad 10 000 annonser: 39,99 $/månad

1 000 listningar: 9,99 $/månad

5 000 listningar: 19,99 $/månad

10 000 annonser: 39,99 $/månad

Revenue Estimator Pro 2 uppskattningar/månad: 10 $ 15 uppskattningar/månad: 45 $ 50 uppskattningar/månad: 125

2 kostnadsberäkningar/månad: 10 dollar

15 offerter/månad: 45 dollar

50 offerter/månad: 125 dollar

Portfolio Analytics: Gratis

Dynamisk prissättning: Från 19,99 $/månad

1 000 listningar: 9,99 $/månad

5 000 listningar: 19,99 $/månad

10 000 annonser: 39,99 $/månad

2 kostnadsberäkningar/månad: 10 dollar

15 offerter/månad: 45 dollar

50 offerter/månad: 125 dollar

PriceLabs betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 220 recensioner)

🔍 Visste du att: PriceLabs hanterar över 350 000 fastigheter världen över, vilket gör det till en betydande aktör på marknaden för semesterbostäder.

Perfektera din prissättning med ClickUp

Prissättningsverktyg komplicerar ofta saker mer än de löser. Från spridda data till osammanhängande kommunikation är det lätt att gå vilse i detaljerna. Resultatet? Förlorade möjligheter, långsamma beslut och förvirring mellan teamen.

Det är där ClickUp kan hjälpa till. ✨

Med ClickUp får du centraliserad prissättning, samarbete i realtid, intuitiva rapporter och automatiserade arbetsflöden som håller alla på samma sida.

Dessutom hjälper de inbyggda AI-drivna insikterna och flera tredjepartsintegrationer dig att analysera trender, justera strategier och agera snabbt – allt från en och samma plattform.

Registrera dig gratis på ClickUp och börja reagera på marknadsförändringar som aldrig förr.