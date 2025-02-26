Hur man ritar medan du spelar in skärmen

Ska du presentera den där viktiga projektrapporten eller försöker du förbättra dina onlineföreläsningar? Att behärska konsten att rita medan du spelar in skärmen kan verkligen förbättra dina presentationer.

Det är inte förvånande att de flesta individer eller organisationer förlitar sig på skärminspelningsverktyg för att förklara komplexa arbetsflöden, skapa instruktionsvideor och dokumentera viktiga ögonblick.

Med en stadig tillväxt på 6,5 % CAGR blir dessa verktyg allt viktigare för utbildning och kommunikation på arbetsplatsen.

Denna ökning understryker också den ökande roll som asynkron videokommunikation spelar för att göra lärande och samarbete mer dynamiskt.

Är du redo att förvandla din skärm till en målarduk? Låt oss utforska hur!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Att rita medan du spelar in skärmen hjälper dig att förtydliga idéer och hålla publiken engagerad.

Välj mellan verktyg som ClickUp Clips , Loom, Zoom, Bandicam eller Snagit för att börja skissa medan du spelar in.

Om du väljer ett verktyg som ClickUp kan du använda ClickUp Whiteboards för att rita, ClickUp Mind Maps för detaljerad strukturering och Proofing för anteckningar.

Spela in hela skärmen, ett specifikt fönster eller en webbläsarflik med ClickUp Clips.

Redigera inspelningar, kommentera med Proofing och dela dem via ClickUps samarbetsfunktioner för feedback.

Varför ska du rita medan du spelar in skärmen?

Varför rita medan du spelar in skärmen, undrar du? Tänk dig att förklara en komplex idé utan bilder – det är som att beskriva färger för någon i mörkret.

Att lägga till ritningar under inspelningen handlar inte bara om att se cool ut (även om det förmodligen också är det 😎), utan om att öka tydligheten och engagemanget.

För förbättrat samarbete på arbetsplatsen kan live-ritning på videor överbrygga förståelseklyftor under asynkron kommunikation eller presentationer. Oavsett om det handlar om brainstorming av arbetsflöden eller anteckningar om feedback på ett delat projekt, ger ritning direkt på skärmen det där extra ”Åh, nu förstår jag!”-känslan för dina tittare.

Dessutom sparar skärminspelningsprogram med inbyggda ritverktyg dig från huvudvärk efter redigeringen. Det är omedelbart, effektfullt och gör att ditt budskap fastnar. Så varför inte låta dina idéer komma till liv medan du spelar in?

Det finns många verktyg för skärminspelning idag, men att hitta det som passar dina specifika behov – oavsett om det är för livesessioner eller asynkron kommunikation – kan göra en stor skillnad.

Med rätt verktyg kan du spela in och lägga till anteckningar och skisser för att ge liv åt dina idéer. Låt oss titta på de bästa alternativen, inklusive ett verktyg som ClickUp, för att hjälpa dig att välja det som passar dig bäst.

1. ClickUp Clips

Bädda in ClickUp Clips direkt i ditt arbetsområde för att slippa besväret med att byta mellan appar eller hantera uppladdningar.

Låt oss börja med det bästa verktyget som finns – ClickUp Clips.

Det integreras direkt i ClickUp, så att du kan spela in och dela videor utan att byta app. Oavsett om du ger ett team en uppdatering eller skapar en snabb tutorial är det ett enkelt sätt att fånga din datorskärm och skicka den för granskning på några sekunder.

Tryck bara på inspelning, dela din skärm och skicka iväg den snabbare än att skriva ett svar. Dina tittare och medarbetare kan till och med kommentera specifika ögonblick, vilket främjar konstruktiva diskussioner – en trevlig bonus!

Här är varför det är den perfekta inbyggda gratis skärminspelaren:

Eliminera missförstånd och få konversationerna att gå framåt med asynkron kommunikation

Spela in skärmar med eller utan voice-over

Lägg till kommentarer till specifika ögonblick i ett klipp för att fånga tittarnas uppmärksamhet.

Ge dina kollegor tillgång till klipp när det behövs

Bädda in dina klipp direkt i ClickUp. Skapa en offentlig länk för att dela externt eller låta användare ladda ner dem.

Transkribera dina videor automatiskt med ClickUp Brain – ett innovativt AI-verktyg som läggs till skärminspelningar – för att snabbt skanna igenom höjdpunkter och hitta viktigt innehåll genom tidsstämplar.

Kopiera utdrag från klipp för att återanvända dem

Även om du inte kan rita direkt i Clips kan du lägga till feedback och hänvisa dina läsare till specifika delar av din skärminspelning genom kommentarer.

2. Loom

via Loom

Om du någonsin har behövt skicka en videouppdatering men inte vill boka ett möte är Loom din vän.

Det låter dig spela in din skärm (och kamera om du vill) för att förklara idéer eller dela feedback. Dessutom är det utmärkt för personlig och teamanvändning med enkla delningslänkar och analyser för att spåra tittarnas engagemang.

💡Hur man ritar på Loom: För att rita på Loom använder du de inbyggda anteckningsverktygen under din skärminspelning och väljer mellan alternativ som text, former och en laserpekare för att markera viktiga punkter.

3. Zoom

via Zoom

Du känner säkert till Zoom för möten, men visste du att du också kan använda det för att spela in skärmsessioner? Det är perfekt för att spela in snabba tutorials, utbildningsmaterial eller brainstormingsessioner. När du trycker på inspelning får du en video med enkla delningslänkar och till och med transkriptionsalternativ.

Du kan göra anteckningar på skärmen under möten och spara videon lokalt. Detta eliminerar behovet av att lägga till skisser i efterhand, vilket sparar tid och bandbredd.

💡Hur man ritar i Zoom: I Zoom aktiverar du funktionen Annotera under ett möte eller när du delar skärmen för att rita, lägga till text eller markera områden på skärmen i realtid.

4. Bandicam

via Bandicam

Bandicam är ett självklart val för dig som vill ha högkvalitativa inspelningar. Dess stöd för 4K-inspelning och anpassade inspelningsområden är perfekt för gamers eller alla som skapar detaljerade videotutorials.

Och om du behöver göra anteckningar medan du spelar in är det enkelt med de inbyggda ritverktygen.

💡Hur man ritar på Bandicam: När du använder Bandicam kan du aktivera ritverktyget via funktionen "Rektangel" eller "Penna" i inställningarna för att lägga till anteckningar och markeringar under skärminspelningen.

5. Snagit

via Snagit

Snagit är det bästa valet om du letar efter något enkelt och lättanvänt. Snagit är känt för sina skärmdumpningsfunktioner och erbjuder enkla verktyg för skärminspelning som låter dig spela in video och lägga till text eller anteckningar direkt.

Det är bra för snabba, polerade tutorials eller för att förklara komplicerade begrepp utan alla extrafunktioner som finns i mer avancerad programvara.

💡Hur man ritar i Snagit: Snagit låter dig rita på skärmen genom att välja fliken Rita innan du startar inspelningen, så att du kan lägga till frihandanteckningar och former medan du spelar in skärmen.

Läs också: Vi testade de bästa programvarorna för instruktionsvideor

Den har bokstavligen ALLA funktioner i en enda app. Spela in klipp, spåra tid, spåra serviceprojekt eller produktutveckling. Jag hittade den av en slump och är så glad att jag gjorde det ... Jag har använt Trello, Monday.com, Bitrix och alla andra appar för detta ändamål på jorden i 10 olika organisationer. INGENTING kommer i närheten av detta.

Den har bokstavligen ALLA funktioner i en enda app. Spela in klipp, spåra tid, spåra serviceprojekt eller produktutveckling. Jag hittade den av en slump och är så glad att jag gjorde det ... och jag har använt Trello, Monday.com, Bitrix och alla andra appar för detta ändamål på jorden i 10 olika organisationer. INGENTING kommer i närheten av detta.

Hur man ritar medan man spelar in skärmen: steg-för-steg-guide

Varje verktyg har sin egen användargränssnitt och metod för att rita medan du spelar in skärmen, men de följer i allmänhet samma process.

I den här steg-för-steg-guiden visar vi dig hur du använder ClickUp Clips för att börja rita på skärmen medan du spelar in – utan att behöva någon extra programvara!

1. Installera nödvändig programvara

Innan du börjar rita under din skärminspelning behöver du två huvudverktyg: något för att spela in din skärm och något att rita med.

Medan de flesta programvarualternativ kräver nedladdning och installation av appen lokalt, fungerar ClickUp Clips direkt från ClickUp-appen!

Håll ordning med Clips Hub – hitta och hantera snabbt alla dina ClickUp-inspelningar på ett centralt ställe, så att du kan söka, sortera och visualisera dem för maximal produktivitet.

Logga bara in på ditt ClickUp-konto för att börja spela in.

💡 Proffstips: Snabba upp ditt arbetsflöde med ClickUp Integrations. Med över 1 000 gratisanslutningar till verktyg som Gmail, HubSpot, Salesforce och mycket mer kan du automatisera uppgifter och se till att allt flyter smidigt – allt med bara några få klick.

2. Ställ in skärminspelning

Rätt inspelningsinställningar kan förbättra din video. Så här förbereder du dig för framgång:

Öppna ClickUp Clips: Leta efter kameraikonen eller knappen Spela in klipp (vanligtvis i det övre högra hörnet). Klicka på den för att komma igång.

Prova olika alternativ för att dela och spela in dina ClickUp-klipp.

Välj vad du vill spela in: Bestäm om du vill spela in hela skärmen i helskärmsläge, bara ett fönster eller bara en specifik webbläsarflik.

Testa din mikrofon: Om du planerar att prata medan du ritar, se till att din mikrofon fungerar! Med ClickUp Clips kan du spela in både din röst och skärmen samtidigt – perfekt för engagerande tutorials eller presentationer.

🧠 Kul fakta: ScreenCam, en av de första kommersiellt tillgängliga produkterna för skärminspelning på 1990-talet, blev populär för streaming och sändning av skärmdemos och tutorials.

Läs också: Hur man tar anteckningar från en video som ett proffs

3. Starta ditt ritverktyg

När du ritar under en skärminspelning på ClickUp Clips har du två bra alternativ:

Du kan använda ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps för att skapa skisser direkt i ditt arbetsutrymme och integrera dina ritningar i uppgifter och projekt.

Om du föredrar andra verktyg som Microsoft Paint eller Google Jamboard är även dessa utmärkta alternativ för extern ritning!

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet kommer från att jonglera mellan plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden, klipp och chattar under en enda, enhetlig plattform. Starta och hantera dina uppgifter från dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

Förvandla dina idéer till åtgärder med hjälp av ClickUp Mind Maps.

Om du använder ClickUps ritverktyg kan du komma igång så här:

Öppna en whiteboard eller mind map i ditt ClickUp-arbetsområde

Ställ in ditt ritområde med önskad storlek och layout.

Välj dina ritverktyg och färger för att vara kreativ

Upplev snabbare laddningstider, smidigare interaktioner och samarbete i realtid utan fördröjningar på ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards erbjuder snabba laddningstider och smidig samverkan i realtid, vilket är perfekt för att integrera ritningar under inspelningen. Dessutom kan de integreras med dina uppgifter och projekt, så att du snabbt kan omvandla skisser till genomförbara planer!

💡Snabbtips Använd kortkommandon för tankekartor för att snabba upp arbetet medan du spelar in: Ctrl + D (Cmd + D) för att duplicera grenar

Ange för att lägga till en ny gren under den aktuella.

Tab för att snabbt skapa en undergren

4. Börja skärminspela

Det är dags att börja spela in din video och skissa. Så här gör du:

1. Aktivera ClickApp

Innan du spelar in din första klipp, se till att Clip: Screen Recording ClickApp är aktiverat för din arbetsyta.

Så här gör du:

Klicka på din arbetsplatsavatar i det övre vänstra hörnet.

Gå till Appar och välj sedan ClickApps.

Sök efter Klipp: Skärminspelning och aktivera det.

2. Spela in ett skärmklipp

När funktionen är aktiverad kan du börja spela in klipp direkt från verktygsfältet, en uppgiftskommentar eller klippcentret. Så här spelar du in:

Öppna snabbåtgärdsmenyn från aktivitetsfältet, en aktivitetskommentar eller Clips Hub.

Klicka på videoikonen i en uppgiftskommentar för att börja spela in ett klipp eller röstklipp i en uppgiftskommentar.

Klicka på Ny klipp i det övre högra hörnet för att börja skärminspela i Clips Hub.

5. Börja rita

När du har kommit igång kan du förverkliga dina idéer med ClickUp Whiteboards eller Mind Maps. Låt oss ta en whiteboard som exempel:

Använd olika former, färger, textrutor, pilar och bilder för att rita på ClickUp Whiteboards.

Medan du ritar kan du experimentera med följande för att förbättra dina videor – och din konst!

Linjebredd: Välj mellan olika tjocklekar för att få dina linjer att sticka ut eller smälta in efter behov.

Färgval: Välj dina favoritfärger för att hålla saker och ting tydliga eller för att vara kreativ.

Linjestil: Byt stil för att matcha stämningen i din bild.

Markeringspenna: Använd markeringspennan för att markera viktiga punkter på din whiteboard.

Raderingsverktyg: Klicka på raderingsknappen och dra den över duken för att radera linjer eller former som du har lagt till av misstag.

Laserpekare: Använd laserverktyget för att guida din publik. Klicka och dra för att rikta uppmärksamheten mot specifika områden.

Former och flödesscheman: Skapa snygga visuella diagram – välj former, anpassa dem, duplicera dem för snabb expansion och använd pilar för att koppla ihop idéer.

Textrutor och klisterlappar: Lägg till redigerbar text för anteckningar, beskrivningar eller kommentarer. Klistra in text direkt på whiteboardtavlan för att automatiskt skapa en textruta, eller använd klisterlappar för att markera idéer och skapa att göra-listor.

Med ClickUps mångsidiga ritverktyg kommer din skärminspelning att gå från grundläggande till fängslande på nolltid!

6. Redigera din inspelning

När du har tryckt på inspelningsknappen och avslutat inspelningen av skärmen erbjuder ClickUp praktiska redigeringsalternativ för att finslipa din video. Om du vill ha extra precision kan du alltid använda klippverktyg för mer detaljerade redigeringar.

Lägg till kommentarer med tidsstämplar till videor för tydlig kommunikation.

Om du behöver betona viktiga ögonblick eller lägga till extra detaljer har ClickUps videokorrigeringsverktyg allt du behöver. Du kan:

Lägg till anteckningar: Lämna kommentarer vid specifika tidpunkter

Dra uppmärksamhet: Markera viktiga ögonblick som behöver fokus

Peka ut detaljer: Lyft fram viktig information för att säkerställa att den uppmärksammas.

ClickUp stöder MP4-, WEBM- och Ogg-format för videokontroll, vilket garanterar kompatibilitet med populära webbläsare som Edge, Chrome, Firefox, Safari och Opera. Med dessa funktioner blir dina skärminspelningar mycket mer interaktiva och engagerande!

Läs också: Projektledning för videoproduktion

Tips för effektivt ritande under inspelning

Att lägga till ritningar medan du spelar in skärmen eller kommenterar dina klipp kan ta ditt innehåll till nästa nivå – oavsett om du skapar YouTube-videor eller tutorialvideor – men det är viktigt att göra det på ett sätt som förbättrar istället för att distrahera.

Här är några tips för att göra dina inspelningar mer effektiva och engagerande:

Planera i förväg: Skissa upp dina idéer innan du börjar rita. En tydlig struktur garanterar Skissa upp dina idéer innan du börjar rita. En tydlig struktur garanterar utmärkta presentationsfärdigheter och gör att du kan hålla ordning och undvika onödiga pauser under inspelningen. ClickUp Brain , en AI-assistent, hjälper dig att brainstorma innehåll och presentationsidéer så att du inte fastnar i kreativa blockeringar ✅

Generera idéer, brainstorma presentationsflöden och få ut det mesta av dina videosamtal med ClickUp Brain.

När du använder traditionella ritverktyg kan du prova följande:

Optimera linjebredder: Välj rätt linjetykkelse för tydlighet – tunna linjer för detaljer, tjockare för betoning. Detta hjälper dina ritningar att sticka ut utan att bli för röriga ✅

Markera viktiga områden: Använd markeringsverktyget för att framhäva de viktigaste delarna av din ritning och styra publikens fokus ✅

Håll det enkelt: Undvik att fylla duken med för mycket detaljer. Fokusera på koncisa bilder som stöder din berättelse och håller publikens uppmärksamhet på de viktigaste punkterna ✅

Använd flödesscheman: Använd former och pilar för att illustrera kopplingar, processer eller relationer. Flödesscheman kan bryta ner komplexa idéer till lättförståeliga bilder ✅

Pausa när det behövs: Tryck på paus om du behöver justera dina ritningar eller lägga till detaljer. Det är en bra idé att be om kommentarer under tiden eller när du har avslutat presentationen. Prova Tryck på paus om du behöver justera dina ritningar eller lägga till detaljer. Det är en bra idé att be om kommentarer under tiden eller när du har avslutat presentationen. Prova ClickUp Chat för att få feedback direkt på uppgifter eller på klippet. ✅

Samla dina konversationer, uppgifter och mer på ClickUp Chat

Granska innan du delar: Spela upp din inspelning innan du delar den. Se till att allt flyter smidigt, att dina ritningar är tydliga och att de viktigaste budskapen kommuniceras korrekt ✅

Genom att följa dessa tips kan du skapa skärminspelningar som är informativa, visuellt tilltalande och lätta att följa!

Förbättra dina rit- och skärminspelningskunskaper med ClickUp

Att rita i skärminspelningsläget är som att krydda dina förklaringar. Du kan hålla tittarna intresserade genom att markera viktiga punkter eller skissa komplexa idéer.

Men oroa dig inte för att bli Picasso – målet är tydlighet, inte ett mästerverk.

Jämfört med de flesta andra verktyg låter ClickUp dig organisera dina skärminspelningar, lägga till kommentarer till skärminspelningar med tidsstämplar, lagra dina ritmallar och enkelt samarbeta med ditt team – allt på ett och samma ställe!

Från att planera manus till att samla in feedback – ClickUp ger dig alla verktyg i ett snyggt paket.

Är du redo att ta dina skärminspelningar från ”meh” till ”wow”?

Registrera dig på ClickUp och gör dina inspelningar lika dynamiska som dina idéer!