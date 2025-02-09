De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Microsoft Viva Goals 2025

Att sätta realistiska, uppnåbara mål är utan tvekan en av de viktigaste uppgifterna i alla företag. Mål formar projektets tidsplan, skapar meningsfulla och strategiska uppgifter och ger medarbetarna den välbehövliga motivationen när de ser framsteg.

Det är hemligheten bakom att hålla allt (och alla) på rätt spår.

Att använda ett verktyg för målsättning kan göra denna process mycket tydligare – och om verktyget också låter dig följa upp framstegen är det ännu bättre. Vem vill inte se de där tillfredsställande små delmålen bockas av på listan?

För många har det verktyget varit Microsoft Viva Goals. Men nu när Viva Goals ska fasas ut letar du förmodligen efter ett alternativ som inte känns som någon förändring alls.

För att hjälpa dig har vi sammanställt en lista över fantastiska verktyg för målsättning och uppföljning – fullspäckade med AI-funktioner och mycket mer – som hjälper dig att smidigt övergå till det nya systemet.

Vem vet – kanske blir ditt ”alternativ” i stället en ”uppgradering”.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är vårt val av de bästa alternativen till Viva Goals: ClickUp : Bäst för måluppföljning, uppgiftshantering och OKR.

Lattice : Bäst för att anpassa mål till organisatorisk påverkan

15Five : Bäst för kontinuerlig feedback och anpassning

Profit. co : Bäst för att anpassa OKR till affärsstrategin

Betterworks : Bäst för strukturerad målanpassning och prestationsuppföljning

Asana : Bäst för samarbetsbaserad projektledning och uppgiftsuppföljning

Leapsome : Bäst för att anpassa mål till lärande och prestation

WorkBoard : Bäst för att anpassa strategier med mätbara resultat

Weekdone : Bäst för teamanpassning och veckovis uppföljning av framsteg

Staffbase : Bäst för stora företag med fokus på intern kommunikation

Workleap: Bäst för att förenkla hybrid- och fjärrstyrda HR-processer

Varför välja alternativ till Microsoft Viva Goals?

Som vi alla vet rör sig projektledningsvärlden i ljusårshastighet. Att vänta till sista minuten med att byta till andra verktyg är en dålig idé.

Utöver pensionsbeskedet finns det dock några vardagliga hinder som Viva Goals-kunder redan står inför:

Brist på omfattande utbildning i appen : Verktyget erbjuder ingen vägledning vid introduktion av nya teammedlemmar och saknar avancerade analysfunktioner.

Inga snabba funktioner för medarbetarundersökningar : För att mäta teamets moral måste man utforma en undersökning från grunden.

Begränsade AI-drivna målformuleringsfunktioner : Verktyget föreslår inte smartare mål och erbjuder inte avancerade funktioner för att förbättra prestandan.

Förvirring kring integration: Att ta reda på vilket verktyg som gör vad och när kan vara frustrerande i Microsofts ekosystem.

Det är den här typen av problem som frustrerar dina anställda och leder till att 12 % av organisationens resurser går till spillo.

De 11 bästa alternativen till Microsoft Viva Goals

Att byta verktyg kan kännas som en plikt, men när ditt nuvarande verktyg fasas ut är det en möjlighet att hitta något bättre.

Vi har gjort vår hemläxa och sammanställt de 11 bästa alternativen till Microsoft Viva Goals.

1. ClickUp (bäst för måluppföljning, uppgiftshantering och OKR)

Med så många olika projektledningsprogram på marknaden kan det vara svårt att hitta ett verktyg som verkligen sticker ut. Men ClickUp levererar.

De viktigaste funktionerna i projektledningsprogramvara inkluderar fildelning, e-postintegration, Gantt-diagram, tidsspårning och budgethantering – och gissa vad? ClickUp har dem alla.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapsdelning och kommunikation i en enda smidig AI-driven plattform.

ClickUps hemliga ingrediens ligger i att göra målen uppnåeliga. Istället för att bara sätta upp högtflygande mål som hamnar i ett dokument som ingen tittar på, hjälper ClickUp Goals dig att dela upp dem i mindre, mätbara delmål.

Förvandla dina övergripande mål till mindre, mätbara delmål med ClickUp Goals

När du arbetar dig mot dessa mål gör ClickUp beräkningarna åt dig och räknar automatiskt ut dina framsteg.

Ta till exempel ClickUp OKRs-mallen. Den är en planerares dröm – tillräckligt strukturerad för att ge dina mål en ryggrad, men tillräckligt flexibel för att anpassas när prioriteringarna oundvikligen förändras under kvartalet.

Och om du vill ha mer tydlighet hjälper ClickUp SMART Goals Template dig att definiera mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Läs mer ClickUp SMART Template hjälper dig att definiera tydliga mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Oavsett om det handlar om att förbättra personliga utvecklingsmål eller nå affärsmål, organiserar den här mallen dina mål i hanterbara delar så att du kan ta itu med dem utan att känna dig överväldigad. Dessutom kan du visualisera framstegen, vilket håller dig och ditt team motiverade.

Därefter kommer vi till uppföljning av framsteg.

ClickUp Dashboards ger dig en översikt över vad som händer – vem som gör vad, vart dina resurser går och om din tidsplan riskerar att bli en önskedröm.

Till skillnad från Viva Goals underlättar ClickUp insikter i realtid och datadrivna beslut på heltid.

💡 Proffstips: Med ClickUp kan du skapa din egen OKR-instrumentpanel från grunden för att mäta personliga mål och mätvärden. Läs den här steg-för-steg-guiden för att komma igång.

ClickUps instrumentpanel har gjort det mycket enklare att presentera data på ett snyggt och ändamålsenligt sätt. Anpassningsmöjligheterna gör att data kan visas på ett meningsfullt sätt och lätt förstås.

ClickUps bästa funktioner

Dashboard-widgets : Få en översiktlig bild av måluppfyllelsen och den tid som lagts ner på projekt med widgets som förloppsindikatorer, cirkeldiagram och burndown-diagram, som gör datavisualiseringen enkel.

ClickUp Reminders : Håll koll på deadlines med aviseringar som skickas mellan fem minuter och tre dagar innan uppgifterna ska vara klara, så att ingenting glöms bort.

Mångsidiga vyer : Organisera och hantera uppgifter på det sätt som passar dig bäst – lista, Kanban-tavla, Gantt-diagram eller andra layouter – så att du kan arbeta på det sätt som passar dig bäst.

ClickUp Automations: Med ClickUp Automations kan du utföra dina uppgiftsrelaterade arbetsuppgifter, som att lägga till en grupp intressenter som observatörer, tilldela kommentarer, skicka e-postmeddelanden och mycket mer.

Inbyggda samarbetsverktyg : Använd ClickUp Chat för att dela feedback, samarbeta kring uppgifter och se till att alla är samordnade kring gemensamma mål.

Anpassningsbara uppgiftsfunktioner: Skräddarsy arbetsflöden med funktioner som anpassade statusar, prioritetsnivåer och uppgiftsberoenden, som smidigt anpassas till alla typer av projekt.

Begränsningar för ClickUp

Brantare inlärningskurva: ClickUps omfattande funktioner kan kännas överväldigande för användare som främst är ute efter enkel måluppföljning.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem per arbetsyta och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

✨ Användarrecension: ClickUp omdefinierar produktivitet med sin allt-i-ett-plattform för projektledning och samlar allt på ett ställe. Användarna uppskattar de smidiga integrationerna och anpassningsbara instrumentpanelerna som ger liv åt deras projekt.

2. Lattice (bäst för att anpassa mål till organisatorisk påverkan)

via Lattice

Lattice är en prestationshanteringsplattform som är utformad för att hjälpa team att sätta upp, spåra och uppnå OKR och mål samtidigt som de anpassas till bredare affärsmål.

Integrationen med populära verktyg som Slack, Jira och Microsoft Teams säkerställer att målen förblir synliga och genomförbara.

🍪 Bonus: Med funktioner som kopplar samman målsättning med prestationsutvärderingar och 1:1-samtal hjälper Lattice till att främja kontinuerlig samordning och samarbete inom teamen.

Lattices bästa funktioner

Målspårning i realtid : Chefer kan övervaka framsteg och snabbt identifiera flaskhalsar med hjälp av : Chefer kan övervaka framsteg och snabbt identifiera flaskhalsar med hjälp av appar för målspårning , vilket håller teamen samordnade och på rätt kurs.

Integration med vardagliga verktyg : Integreras sömlöst med plattformar som Slack, Microsoft Teams, Jira och Salesforce, vilket säkerställer att målen förblir i fokus.

Transparens i hela organisationen : Team kan se mål på alla nivåer, vilket förbättrar samarbetet och tydligheten kring prioriteringar.

Handlingsbara OKR: Möjliggör en strukturerad approach till mål som anpassar individuella roller till organisationens mål.

Begränsningar i Lattice

Upprepade undersökningar : Automatiserade frågeformulär är visserligen användbara, men kan kännas överflödiga och med tiden minska medarbetarnas engagemang.

Begränsade HRIS-funktioner : Trots expansionen till HRIS saknar det funktioner som löne- och förmånsadministration, vilket förväntas i fullfjädrade HR-plattformar.

Komplexa inställningar för invecklade behov: Kanske inte det bästa valet för företag med mycket detaljerade processer för prestationsutvärdering.

Lattice-prissättning

Talanghantering : 11 USD/månad per användare

Engagemang : Tillägg för 4 USD/månad per användare

Grow : Tillägg för 4 USD/månad per användare

Kompensation : Tillägg för 6 USD/månad per användare

HRIS Core: 5 USD/månad per användare

Lattice-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (3 890+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 180 recensioner)

✨ Användarrecension: Användarna berömmer ofta dess intuitiva gränssnitt, enkla implementering och responsiva kundsupport, vilket gör det till ett starkt tillskott till alla HR-teknikstackar. Samtidigt påpekar vissa användare att det finns utrymme för förbättringar när det gäller anpassning och integration med verktyg från tredje part.

3. 15Five (Bäst för kontinuerlig feedback och anpassning)

via 15Five

Målsättning, OKR-uppföljning och prestationshantering förbättras med kontinuerlig feedback och anpassning, och det är precis vad 15Five levererar.

Plattformen uppmuntrar samarbete med veckovisa avstämningar, vilket hjälper anställda och chefer att hålla kontakten och fokusera på kort- och långsiktiga mål.

Med funktioner som prioriteringar för veckovisa uppgifter och mål kopplade till företagets OKR-mål säkerställer 15Five att alla arbetar mot samma resultat.

15Five bästa funktioner

Veckokontroller : Hjälper till att upprätthålla en konsekvent kommunikation, följa upp framsteg och hantera utmaningar på ett proaktivt sätt.

Prioriteringar och mål : Kopplar samman veckovisa uppgifter med långsiktiga mål för bättre anpassning till OKR.

Spark AI : Erbjuder datadrivna rekommendationer för att förbättra teamets prestanda och engagemang.

High-fives-funktion : Ett unikt sätt att offentligt erkänna och uppskatta teamets prestationer.

Anpassningsbart gränssnitt: Skräddarsy instrumentpaneler och incheckningsformulär efter ditt teams specifika behov.

15Five-begränsningar

Dålig kundsupport : Användare rapporterar ofta långsamma och oanvändbara svar på frågor.

Utmanande faktureringsrutiner : Ingen återbetalning för pausade tjänster, och förändringar i antalet anställda utlöser omedelbara avgifter.

Plattformens stabilitet: Tekniska problem och buggar, såsom trasiga funktioner under viktiga arbetsflöden, är vanliga problem.

Priser för 15Five

Engage : 4 $/månad per användare

Perform : 10 USD/månad per användare

Total plattform: 16 USD/månad per användare

15Five betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (890+ recensioner)

✨ Användarrecension: Kunderna uppskattar den intuitiva installationen, den responsiva supporten och den kontinuerliga innovationen, inklusive AI-drivna förbättringar. Vissa användare nämner dock utmaningar med onboarding och hantering av karriärmål.

4. Profit. co (Bäst för att anpassa OKR till affärsstrategin)

Om du letar efter en rad olika funktioner är Profit.co ett bra val för uppgiftshantering och prestationsuppföljning.

Plattformen innehåller också steg-för-steg-verktyg för att skapa OKR och inbyggda mallar som guidar användarna genom processen på ett smidigt sätt.

Med realtidsdashboards och omfattande integrationsalternativ säkerställer Profit. co att OKR:er förblir genomförbara och samordnade mellan teamen.

🧠 Visste du att: Samordnade organisationer kan öka sina försäljningsresultat med upp till 38 %, vilket bevisar kraften i tydliga mål och smidigt samarbete för att driva framgång.

Profit. co bästa funktioner

Steg-för-steg-skapande av OKR : Guider användarna i att sätta upp mätbara och samordnade mål med hjälp av inbyggda mallar.

Dashboards i realtid : Ger praktiska insikter om framsteg, vilket hjälper teamen att hålla sig på rätt spår.

Uppgifts- och arbetsflödeshantering : Kopplar samman uppgifter med OKR och stöder Kanban och listvyer för flexibilitet.

Funktioner för medarbetarengagemang : Inkluderar ett belöningssystem, nyhetsflöde och pulsundersökningar för att främja samarbete.

Sömlösa integrationer: Ansluter till populära verktyg som Slack, Jira och Salesforce för ett enhetligt arbetsflöde.

Profit. co-begränsningar

Förvirrande gränssnitt : Vissa användare rapporterar att det är svårt att navigera bland plattformens funktioner och alternativ.

Oöverskådliga vyer : Vissa skärmar kan kännas överväldigande, vilket gör det svårare att fokusera på viktiga uppgifter.

Begränsad uppgiftshantering för tunga arbetsbelastningar: Kanske inte idealiskt för team som hanterar komplexa projekt.

Profit. co-prissättning

Anpassad prissättning

Profit. co betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

5. Betterworks (Bäst för strukturerad målanpassning och prestationsuppföljning)

via Betterworks

Milstolpar är ett utmärkt sätt att uppmärksamma medarbetarnas insatser och bidrag.

Det är därför Betterworks låter användare sätta upp mätbara delmål inom större mål, vilket säkerställer tydlighet och ansvarsskyldighet mellan teamen.

Plattformen stöder också anpassningsbara enkäter för att samla in feedback från anställda och gör det lättare för chefer att utvärdera prestationer med detaljerade framstegsnoteringar och visuella instrumentpaneler.

Betterworks bästa funktioner

Milstolpsbaserade mål : Dela upp målen i hanterbara och mätbara steg för bättre uppföljning.

Anpassningsbara enkäter : Samla in anonym feedback från anställda för att driva på förbättringar och främja transparens.

Detaljerad uppföljning av framsteg : Dokumentera månatliga uppdateringar och visualisera prestanda med intuitiva instrumentpaneler.

E-learning-innehåll : Få tillgång till utbildningsresurser när som helst för att stödja kontinuerlig utveckling.

Användarvänligt gränssnitt: Växla enkelt mellan rader, diagram och instrumentpaneler för smidig navigering.

Betterworks begränsningar

Brist på påminnelser : Inga aviseringar som påminner användarna när målets deadline närmar sig.

Begränsad AI-driven support : Erbjuder inte intelligenta förslag för OKR eller åtgärdspunkter.

Navigeringsutmaningar: Det kan kännas besvärligt att växla mellan individuella mål och teammål.

Priser för Betterworks

Anpassad prissättning

Betterworks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

✨ Användarrecension: Användarna uppskattar det intuitiva gränssnittet, den starka kundsupporten och verktyg som OKR och 1:1-uppföljning. Vissa kommentarer pekar dock på områden som kan förbättras, bland annat begränsade rapporteringsfunktioner och utmaningar med igenkänningsmoduler.

6. Asana (bäst för samarbetsbaserad projektledning och uppgiftsuppföljning)

via Asana

Att hantera och följa upp framsteg kan ibland bli mer överväldigande än själva framstegen. Det är här verktyg som Asana kommer in i bilden.

Asana kopplar samman företagets mål med dagliga uppgifter, vilket ger teamen en tydlig väg att följa. Oavsett om det handlar om att följa upp deadlines eller samordna prioriteringar, ser Asana till att alla (och allt) är på samma sida.

Tack vare dess anpassningsbara instrumentpaneler och integrationer med verktyg som Slack och Google Drive kan du äntligen slänga de röriga kalkylbladen och istället använda ett samarbetsgränssnitt.

Asanas bästa funktioner

Samarbetsbaserad uppgiftshantering : Dela uppgifter, lägg till kommentarer och spåra uppdateringar för att förbättra teamarbetet.

Integration med populära verktyg : Fungerar sömlöst med Google Drive, Microsoft Teams och Slack för enhetliga arbetsflöden.

Anpassningsbara instrumentpaneler : Visualisera projektdata med anpassningsbara diagram och uppdateringar i realtid.

Målanpassning : Koppla uppgifter och projekt direkt till organisationens mål för bättre översikt.

Användarvänligt gränssnitt: Intuitiv design gör det enkelt att komma igång och använda programmet.

Asanas begränsningar

Ingen tidsspårning : Saknar inbyggda funktioner för att spåra tid som läggs på uppgifter.

Överväldigande för nya användare : Det stora utbudet av funktioner kan kännas skrämmande för nybörjare.

Begränsade uppgiftsfördelningar: Tillåter endast en användare per uppgift, vilket kan hindra samarbete.

Asanas prissättning

Personligt : Gratis

Starter : 10,99 $/månad per användare

Avancerat: 24,99 $/månad per användare

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

7. Leapsome (Bäst för att anpassa mål till lärande och prestation)

via Leapsome

För organisationer som kämpar med att hålla målsättning, medarbetarfeedback och lärande synkroniserade kan Leapsome vara ett enkelt val.

Leapsomes målträd gör det möjligt att koppla samman individuella mål, teammål och företagsmål, vilket bidrar till ökad transparens och ansvarstagande inom organisationen.

Dessutom förenklar det komplexa arbetsflöden med AI-driven målsättning och smidiga integrationer som Jira.

Leapsomes bästa funktioner

Målträd : Koppla samman individuella mål, teammål och organisationsmål för en tydlig väg till framgång.

AI-driven målsättning : Skapa OKR och utvecklingsmål baserat på bästa praxis och sammanhang.

Prestationshantering : Genomför 360°-utvärderingar och anpassa målen under 1:1-samtal och avstämningar.

Verktyg för medarbetarengagemang : Använd feedback, undersökningar och beröm för att öka moral och samarbete.

Lärmoduler: Skapa skalbara och automatiserade lärvägar för medarbetarnas utveckling.

Leapsomes begränsningar

Navigeringsutmaningar : Gränssnittet kan vara överväldigande, särskilt för nya användare.

Förnyelsevillkor : Låsta kontrakt och otydliga förnyelsepolicyer kan frustrera organisationer med varierande behov.

Överbelastning av aviseringar: För många aviseringar kan vara störande för vissa användare.

Leapsome-priser

Anpassad prissättning

Leapsome-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 1 750 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

✨ Användarrecension: Leapsome utmärker sig genom sitt intuitiva användargränssnitt som smidigt anpassar sig efter både medarbetarnas och organisationens behov. Användarna uppskattar dess tydliga layout, som förenklar processer som målsättning, KPI-uppföljning och utvärderingar. Vissa användare önskar dock större flexibilitet när det gäller anpassningar och förenklade läromedel.

8. WorkBoard (bäst för att anpassa strategier till mätbara resultat)

via WorkBoard

Organisationer har ofta svårt att överbrygga klyftan mellan högnivåstrategier och genomförbara resultat.

WorkBoard löser detta genom att erbjuda AI-drivna verktyg som förenklar strategigenomförandet och samordningen av mål mellan team. Dess OKR-baserade ramverk säkerställer tydlighet, ansvarsskyldighet och transparens, vilket gör det möjligt för teamen att fokusera på resultat snarare än på produktion.

🍪 Bonus: WorkBoards värmekartor, resultatkort och uppdateringar i realtid ger ledare en överblick över organisationens prestanda.

WorkBoards bästa funktioner

AI-driven OKR-utformning : Generera och förfina mål och nyckelresultat automatiskt baserat på strategiska prioriteringar.

Heatmaps för samordning : Visualisera risker, framsteg och beroenden mellan team i realtid.

Resultatkort och instrumentpaneler : Presentera live-data för snabba, välgrundade beslut under möten.

1:1-förberedelseverktyg : Förse chefer med personliga insikter för att driva meningsfulla coachningssamtal.

Funktionsöverskridande samarbete: Förenkla beroendehanteringen och förbättra samordningen mellan teamen.

Begränsningar för WorkBoard

Komplexitet i gränssnittet : Användare rapporterar att plattformen kan kännas klumpig och svår att navigera i.

Pristransparens : Oro över prenumerationsvillkor och höga utträdesbarriärer kan avskräcka vissa organisationer.

Inlärningskurva: Den robusta funktionsuppsättningen kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser för WorkBoard

Anpassad prissättning

WorkBoard-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)

9. Weekdone (Bäst för teamanpassning och veckovis uppföljning av framsteg)

via Weekdone

Det kanske inte verkar så, men en vecka är en lång tid – vilket förmodligen är anledningen till att många länder övergår till en kortare arbetsvecka.

Men om du inte kommer från något av dessa länder integrerar Weekdone veckoplanering och framstegsrapportering med OKR-uppföljning, så att alla vet hur deras arbete bidrar till de övergripande målen.

Dessutom kan teamen tillhandahålla uppdateringar, ge feedback och fira viktiga resultat, vilket skapar en samarbetsinriktad och motiverande arbetsmiljö.

Weekdones bästa funktioner

Visualisering av OKR-hierarki : Samordna företags-, team- och individuella mål med en tydlig trädvy.

Veckorapportering av framsteg : Spåra uppgifter, planer och problem för att identifiera flaskhalsar i ett tidigt skede.

Engagemangsverktyg : Uppmuntra samarbete genom gillanden, kommentarer och beröm på uppdateringar.

Anpassningsbara rapporter : Skapa automatiserade framstegsrapporter med praktiska insikter.

Gratis OKR-coaching: Få tillgång till experthjälp för att implementera OKR på ett effektivt sätt.

Begränsningar i Weekdone

Problem med appens prestanda : Vissa användare rapporterar att mobilappen är långsam.

Kundsupportfrågor : Begränsad support under kritiska perioder har lyfts fram.

Inlärningskurva: Den initiala installationen och introduktionen kan vara utmanande för nya användare.

Priser för Weekdone

Gratis : För upp till 3 användare

Nivå: 10,80 $/månad per användare

Weekdone-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

10. Staffbase (Bäst för stora företag med fokus på intern kommunikation)

via Staffbase

Stora organisationer kämpar ofta med fragmenterad kommunikation, där viktiga uppdateringar, strategier eller kulturella initiativ inte når alla anställda på ett effektivt sätt.

Hur löser Staffbase detta? Genom att erbjuda en omfattande kommunikationsmolntjänst som integrerar flera kanaler.

Staffbase är utformat för stora företag med över 1 000 anställda och hjälper till att samordna kommunikationsinsatser via intranät, appar, e-post och integrerade verktyg.

Staffbases bästa funktioner

Kommunikation via flera kanaler : Dela uppdateringar via intranät, nyhetsartiklar, inlägg på sociala medier och chatt.

Undersökningsverktyg : Samla in feedback från anställda med korta undersökningar för att mäta anpassningen.

Innehållsplanering : Planera redaktionella kampanjer och samarbeta kring innehållet innan publicering.

Analyspanel : Spåra engagemang och identifiera innehåll som väcker intresse.

Microsoft 365-integration: Anslut smidigt till SharePoint, Teams och Viva Connections

Begränsningar för Staffbase

Fokus på företag : Skräddarsydd främst för stora organisationer med över 1 000 anställda.

Begränsad mobil administration : Ingen dedikerad mobilapp för administratörer

Grundläggande support: Endast e-postsupport är tillgänglig.

Priser för Staffbase

Anpassad prissättning

Staffbase-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (225+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (75+ recensioner)

✨ Användarrecension: Staffbase-användare berömmer dess intuitiva design, användarvänlighet och responsiva kundsupport som garanterar enkel implementering och kontinuerlig hjälp. De uppskattar också funktioner som interaktiv innehållsplanering och verktyg för att överbrygga kommunikationsklyftor.

11. Workleap (Bäst för att förenkla hybrid- och fjärrstyrda HR-processer)

via Workleap

De flesta arbetsgivare är rädda för att hybrid- eller distansarbetsgrupper ofta skapar luckor i kommunikation, engagemang och prestationsuppföljning. Workleap syftar till att förenkla dessa utmaningar.

Det erbjuder en integrerad plattform som är utformad för att öka medarbetarnas engagemang, förbättra feedbackprocesserna och stödja HR i optimeringen av medarbetarupplevelsen.

Med verktyg som Officevibe för engagemangsundersökningar, Pingboard för organisationsscheman och funktioner för prestationsuppföljning säkerställer Workleap att teamen förblir samordnade och informerade oavsett var de arbetar.

Workleaps bästa funktioner

Anonym feedback : Ge medarbetarna möjlighet att dela med sig av ärlig feedback utan rädsla.

Anpassningsbara enkäter : Skräddarsy enkäter efter organisationens behov

Analys i realtid : Få användbara insikter för bättre beslutsfattande

Sömlösa integrationer : Anslut till Slack, Microsoft Teams och andra plattformar

Centraliserad onboarding: Förenkla och automatisera processerna för nyanställningar.

Workleaps begränsningar

Begränsad avancerad rapportering : Uppfyller kanske inte helt behoven hos större organisationer.

Anpassningshinder : Vissa funktioner känns begränsande i sin flexibilitet.

Inlärningskurva: Den initiala konfigurationen av specifika verktyg kan ta tid.

Priser för Workleap

Engagemangsundersökningar och feedback : 5 USD/månad per användare

Prestationshantering : 5 USD/månad per användare

Pingboard (organisationsscheman) : 4 $/månad per användare

Lärandehantering : 4 $/månad per användare

Komplett paket: 12 USD/månad per användare

Workleap-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 60 recensioner)

Här är en lista över ytterligare alternativ till Microsoft Viva Goals som inte kom med på vår topp 11-lista, men som är mycket användbara tack vare sina unika funktioner:

Wrike : Erbjuder avancerade funktioner för teamsamarbete med uppdateringar i realtid, Gantt-diagram och integrationer med över 400 appar för smidiga arbetsflöden.

Smartsheet : Kombinerar projektledning med kalkylbladsfunktioner, vilket gör det idealiskt för team som är vana vid Excel men behöver avancerade uppföljningsfunktioner.

Ally. io: Specialiserat på OKR-anpassning och uppföljning med fokus på sömlös integration i befintliga verktyg som Slack, Microsoft Teams och Salesforce.

Viva La ClickUp: Dina mål har just anpassats

Det är viktigt för mig att ha koll på hur vi utvecklas mot våra större mål. ClickUp ger mig snabbt den övergripande översikt jag behöver, vilket vi inte hade med våra tidigare verktyg.

Om du är orolig för övergången till Microsoft Viva-paketet kan ClickUp hjälpa dig.

Med funktioner som anpassningsbara instrumentpaneler, AI-driven målsättning och mångsidiga vyer gör ClickUp det enkelt att spåra och anpassa mål – och förvandlar det som kan vara en utmaning till en möjlighet till tillväxt.

Registrera dig på ClickUp nu och upplev ett smidigare arbetsflöde.