Gratis mallar för brainstorming för Google Docs

Brainstorming handlar inte bara om att komma på bra idéer – det handlar om att föra människor samman. Forskning från Northern Illinois University visar att det kan få team att känna sig mer sammankopplade.

Ostrukturerad brainstorming kan dock snabbt bli rörigt. Idéer går förlorade, sessionerna drar ut på tiden och alla går därifrån mer frustrerade än inspirerade. Det är där mallar för brainstorming kan rädda dagen.

Google Docs gör det enkelt att organisera dina tankar. Oavsett om du planerar en stor kampanj, utformar din avhandling eller brainstormar om nästa banbrytande produkt, hjälper dessa mallar dig att hålla dig på rätt spår och förverkliga dina idéer.

Är du redo att omvandla brainstormingidéer till tydliga, genomförbara planer? Då sätter vi igång!

Vad kännetecknar en bra brainstormingmall?

Google Docs erbjuder en tydlig och välorganiserad struktur för att fånga upp och visualisera idéer i en bra brainstormingmall. Funktionerna som gör din brainstormingmall effektiv är:

En kreativ brainstormingteknik : Brainwriting, Five Whys Analysis, Crazy Eights och Round Robin är populära. Välj de bästa mind map-mallarna för att hålla ditt team inspirerat. Brainwriting, Five Whys Analysis, Crazy Eights och Round Robin är populära. Välj de bästa mind map-mallarna för att hålla ditt team inspirerat.

Tydlig struktur: Ger dig en lättöverskådlig layout för att organisera huvudidéer, viktiga punkter och kopplingar utan att överväldiga dig.

Visuell representation: Oavsett om det är Oavsett om det är tankekartor , flödesscheman eller diagram, gör visuella verktyg det enklare att koppla samman och utveckla koncept.

Organisation och spårbarhet: Mallen måste kunna hantera ämnen, spåra framsteg och spara allt på ett överskådligt sätt för dina nästa steg, som Mallen måste kunna hantera ämnen, spåra framsteg och spara allt på ett överskådligt sätt för dina nästa steg, som projektplanering och genomförande.

Integration med andra verktyg: Mallen ska fungera bra med Google Slides och projektledningsverktyg så att du enkelt kan dela eller presentera dina idéer.

Mallar för brainstorming i Google Docs

👀 Visste du att? Med tillägget Google Docs Offline för Chrome kan användare skapa och redigera dokument utan internetuppkoppling. När uppkopplingen återställs synkroniseras ändringarna automatiskt, vilket garanterar oavbruten produktivitet.

Nu ska vi titta på listan över de bästa mallarna för brainstorming som kan hjälpa dig att skapa idéer och förenkla din brainstormingprocess!

1. Google Docs enkel mall för brainstorming i affärssammanhang av TEMPLATE. NET

Letar du efter en perfekt utgångspunkt för att organisera dina affärsidéer? Den enkla affärsmindmap-mallen från TEMPLATE. NET är en lättanvänd mall för att utforma strategier för nya projekt, skissa upp mål eller brainstorma kampanjer. Den hjälper dig att dela upp ett centralt ämne i mindre, genomförbara delar.

Mallen har en tydlig layout med huvudidén i centrum. Därifrån kan du förgrena dig till olika aspekter som mål, strategier eller uppgifter. Du kan också använda de inbyggda textrutorna och formerna för att kartlägga kopplingar, tilldela prioriteringar och lägga till finare detaljer.

Perfekt för: Affärsproffs som behöver ett enkelt sätt att kartlägga affärsmål

2. Google Docs Mind Map-mall från HubSpot

via HubSpot

Ibland kan det kännas som att försöka lägga ett pussel utan bild som vägledning när man ska organisera sina idéer. HubSpots mall för brainstorming med tankekartor hjälper dig att ordna dina tankar. Den har en flexibel och anpassningsbar layout som är perfekt för brainstorming, projektplanering eller personlig målsättning.

Du kan anpassa mallen genom att lägga till dina idéer, ändra frågor och infoga textrutor, pilar och former efter dina behov. Mallen är också enkel att använda – öppna den i Google Docs, justera avsnitten efter behov och börja bygga din mind map.

Perfekt för: Team och individer som letar efter en flexibel, lättanvänd mall för att organisera forskningsämnen och kartlägga innehållsidéer.

3. Google Docs-mall för finansiell planering av TEMPLATE. NET

Att ha en tydlig plan kan göra hela skillnaden när du hanterar dina finanser – och det är precis vad mallen för finansiell planering från TEMPLATE. NET erbjuder. Mallen har kategorier som budgetering, investeringar, utgifter och sparande, så att du kan skapa en omfattande finansiell plan.

Mallens intuitiva struktur gör det enkelt att koppla dina kortsiktiga mål till dina långsiktiga ambitioner, vilket hjälper dig att prioritera och hålla dig på rätt spår. Du kan ladda ner den i Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Docs och Apple Keynote-format.

Perfekt för: Privatpersoner och företag som vill organisera finansiella strategier, spåra utgifter och planera budgetar.

4. Mall för brainstorming av försäljningsplan för Google Docs från TEMPLATE. NET

Hur omvandlar du en försäljningsstrategi till en tydlig, genomförbar plan som ditt team kan samlas bakom? Med mallen Sales Plan Mind Map från TEMPLATE. NET! Du kan visualisera alla aspekter av din försäljningsprocess, från att generera leads till att avsluta affärer, allt i ett sammanhängande ramverk.

Denna mall utgår från ditt centrala försäljningsmål och delar upp det i viktiga komponenter som målgrupp, försäljningskanaler, intäktsmål och tidsplaner. Varje avsnitt är förstrukturerat för att vägleda din planering, vilket gör det enkelt att identifiera luckor och prioritera dina och ditt teams insatser.

Perfekt för: Säljteam och chefer som behöver bryta ner och strategisera viktiga delar av sina säljplaner.

👀 Visste du att? Tyst brainstorming (eller brainwriting) är ofta mer produktivt än traditionell brainstorming. I vanliga brainstormingsessioner kan en minoritet dominera 60–75 % av konversationen, medan brainwriting möjliggör mer balanserade bidrag från alla deltagare.

5. Google Docs Process Flow Brainstorming Mind Map Template av TEMPLATE. NET

Alla team behöver tydlighet och effektivitet. Process Flow Mind Map Template från TEMPLATE.NET erbjuder båda delarna i ett enkelt, visuellt format.

Denna mind map-mall för Google Docs visar tydligt dina arbetsflöden och hjälper dig att dela upp komplexa processer i hanterbara steg. Den intuitiva designen gör att varje del av arbetsflödet är lätt att följa.

Från att skriva om kvalitetshantering till att organisera ett beslutsträd – det förenklar repetitiva processer.

Perfekt för: Projektledare som vill kartlägga projektets arbetsflöden eller skissa utvecklingscykler och designprocesser.

Läs också: 6 exempel och strategier för processkartläggning

6. Google Docs-mall för livsplanering av TEMPLATE. NET

Dina drömmar förtjänar en plan. Tänk på ditt liv som en berättelse, och denna mall för livplanering från TEMPLATE.NET är översikten. Med den kan du planera dina framtida kapitel, från karriärmål till personlig utveckling.

Den har ett centralt tema, till exempel personlig utveckling eller karriärmål, med grenar som expanderar till kategorier som hälsa, relationer, ekonomi, utbildning och fritidsintressen. Mallen är enkel att använda. Ladda ner den, anpassa avsnitten efter dina ambitioner och börja fylla i dina mål.

Perfekt för: Personer som vill skapa en balanserad och målinriktad personlig eller professionell plan.

7. Google Docs-mall för brainstorming av rekryteringsprocessen från TEMPLATE. NET

Rekrytering kan kännas som en labyrint, med oändliga CV, intervjuer och feedbackloopar. Rekrytering behöver inte vara en logistisk mardröm. T EMPLATE.NET:s mall för tankekarta för rekryteringsprocessen säkerställer att din rekryteringsprocess blir så effektiv som möjligt.

Det underlättar anställningsprocessen genom att organisera de olika stegen i rekryteringen, såsom jobbannonser, kandidatgallring, intervjuer, introduktion och feedback.

Perfekt för: HR-personal och rekryterare som söker en tydlig struktur för att hantera och beskriva rekryteringsprocesser.

8. Google Docs enkel mall för karaktärs-mindmap av TEMPLATE. NET

Att skapa en fängslande karaktär är en konst, och TEMPLATE.NET:s enkla mall för karaktärsmindmap gör det lättare för konstnären i dig. Istället för att stirra på ett tomt papper guidar den här mallen dig genom att skapa flerdimensionella karaktärer för en roman, ett filmmanus, ett spel eller annat kreativt projekt.

Lägg till detaljer om din karaktär, till exempel personlighetsdrag och bakgrundshistoria, så att du säkerställer konsekvens och djup i hela din kreativa process.

Du kan ladda ner den här mallen i Google Slides, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, Google Docs och Apple Pages för att skapa effektiva tankekartor.

Perfekt för: Författare och kreatörer som utvecklar välrundade karaktärer för berättelser, spel eller projekt.

🧠 Kul fakta: Brainstorming populariserades av Alex F. Osborn, en reklamchef, i hans bok Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking. Han introducerade det 1953 för att hjälpa sitt team att generera kreativa idéer mer effektivt.

Begränsningar vid användning av Google Docs för brainstormingmallar

Google Docs är ett mångsidigt ordbehandlingsprogram, men det har vissa begränsningar när det gäller att skapa och använda mallar för brainstorming:

Begränsade visuella verktyg: Brainstormingmallarna för Google Docs saknar avancerade mindmapping-funktioner som är viktiga för Brainstormingmallarna för Google Docs saknar avancerade mindmapping-funktioner som är viktiga för visualisering och idéskapande under brainstormingsessioner.

Integrationsbegränsningar: Google Docs integreras perfekt med Google Workspace Apps, men integreras inte sömlöst med projektledningsverktyg.

Begränsad anpassning: Anpassningen av mallarna är begränsad till grundläggande formatering.

Dessa begränsningar kan påverka effektiviteten i din brainstormingprocess, särskilt om du är projektledare för komplexa projekt eller större team.

Läs också: De 10 bästa verktygen för design och tänkande

Alternativa mallar för brainstorming

ClickUp är ett omfattande alternativ till Google Docs för att organisera idéer och uppmuntra kreativitet. Det är inte bara ett produktivitetsverktyg – det är en allt-i-ett-plattform som är utformad för att förbättra teamsamarbete, planering och prestationer.

Här är vad Jodi Salice, kreativ chef på United Way Suncoast, har att säga om att använda ClickUp:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla möjliga typer av spårning och vyer kan man inte gå fel med ClickUp.

Här är en lista över några av ClickUps bästa mallar för brainstorming.

1. ClickUp-mallen för brainstorming

Ladda ner den här mallen Förvandla brainstorming till handling med ClickUp Brainstorming Template

Du har många bra idéer, men du har svårt att koppla ihop dem och se helheten. Hur visualiserar du relationerna mellan dina tankar och omvandlar dem till konkreta åtgärder?

ClickUp-mallen för brainstorming förenklar idégenerering och samarbete. Oavsett om du planerar ett nytt projekt, utarbetar en strategi för ditt team eller helt enkelt försöker organisera dina tankar, erbjuder denna mall den struktur och flexibilitet du behöver för att hålla dig fokuserad och produktiv.

Här är några viktiga funktioner i denna mall:

Fördefinierade kategorier: Organisera dina idéer i logiska sektioner redan från början, så sparar du tid och energi under brainstormingen.

Spårningsverktyg: Övervaka statusen för varje idé med inbyggda spårningsverktyg för att säkerställa att du följer upp genomförandet.

Flera vyer: Växla mellan lista, tidslinje och andra vyer för att få olika perspektiv på dina framsteg och resultat.

Dra-och-släpp-funktion: Flytta enkelt runt uppgifter och idéer för att prioritera och koppla samman relaterade koncept.

Perfekt för: Team och individer som vill bryta ner komplexa idéer på ett enkelt sätt och organisera sina brainstormingsessioner i genomförbara uppgifter.

2. ClickUp-mallen för brainstormingidéer

Ladda ner den här mallen Skapa en tydlig väg för att implementera idéer med ClickUp-mallen för brainstorming.

ClickUp-mallen för brainstormingidéer är ditt verktyg för produktiv och organiserad brainstorming. Oavsett om du samarbetar i ett teamprojekt eller planerar en kreativ kampanj hjälper den här mallen dig att fånga upp och utveckla alla idéer.

Med funktioner som en interaktiv whiteboard-vy kan du flytta, gruppera eller utöka idéer visuellt i realtid. Med röstningsfunktionen kan ditt team enkelt prioritera idéer som har stor inverkan, medan anpassade taggar förenklar organiseringen av koncept efter kategori eller relevans.

Denna mall integreras med ClickUp-verktyg som Docs, tidsspårning och uppgiftsberoenden, vilket hjälper dig att omvandla idéer till genomförbara planer.

Perfekt för: Samarbetande team som vill fånga upp och förfina idéer i realtid för bättre produktivitet.

3. ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template

Ladda ner den här mallen Fördubbla ditt teams produktivitet med ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template.

Känns dina sprintretrospektiver mer som en formalitet än en produktiv övning? ClickUps mall för sprintretrospektiv brainstorming är utformad för att hjälpa team att reflektera över sina sprints, identifiera förbättringar och planera bättre för framtiden – allt på ett och samma organiserade ställe.

Denna mall ger ett strukturerat ramverk för att anteckna vad som gick bra, vad som inte gick bra och vad som kan förbättras. Med dess samarbetsfunktioner kan varje teammedlem bidra, kommentera och samordna nästa steg i realtid.

Håll utkik efter dessa funktioner för att förbättra teamsamarbetet:

Fördefinierade retrospektiva avsnitt: Innehåller särskilda utrymmen för ”Vad gick bra”, ”Utmaningar” och ”Åtgärder”.

Progress tracker: Visualiserar förbättringsområden baserat på teamets synpunkter och retrospektiva diskussioner.

Automatiska uppföljningar: Skapa automatiskt uppgifter för förbättringspunkter som identifierats under retrospektiver.

Perfekt för: Agila och tvärfunktionella team som vill hitta sätt att arbeta smartare som team.

4. ClickUp 5 Whys Whiteboard-mall

Ladda ner den här mallen Bli en smart beslutsfattare med ClickUp 5 Whys Whiteboard Template

Ibland kan bara fem ”varför”-frågor leda till överraskande insikter, men om du har tur leder det till ännu fler frågor!

Det är inte konstigt att ClickUp 5 Whys Template guidar dig genom att fråga varför ett problem uppstod och gräva djupare tills du upptäcker den verkliga orsaken. Det hjälper team att identifiera problem och omvandla dem till möjligheter till förbättringar.

De har även en ren och organiserad layout där du kan använda virtuella whiteboardtavlor för att dokumentera varje ”varför” och motsvarande svar.

Dessa funktioner kan hjälpa dig att hitta lösningar på ett effektivt sätt med:

Fokuserat ramverk: Tydlig struktur för att dokumentera varje ”varför” och dess svar, vilket hjälper team att systematiskt analysera problem utan att tappa fokus.

Spårning av grundorsaker: Ett unikt fält för att systematiskt dokumentera varje ”varför” och tillhörande resultat.

Dynamiska orsak-verkan-länkar: Kartlägg visuellt relationerna mellan de grundläggande orsakerna och deras påverkan.

Perfekt för: Problemlösningsteam som fokuserar på att lösa återkommande utmaningar och skapa en kultur av kontinuerlig förbättring inom teamet.

5. ClickUp Squad-brainstormingmall

Ladda ner den här mallen Få dina teammedlemmar att känna sig hörda med ClickUp Squad Brainstorm Template.

Din grupp har just avslutat en fantastisk brainstormingsession full av spännande idéer. Men vad händer nu? Hur omvandlar du dessa idéer till konkreta uppgifter och följer upp deras framsteg?

ClickUp Squad Brainstorm Template erbjuder ett särskilt utrymme där team kan samla idéer. Den visuella layouten gör det enkelt att koppla ihop och utveckla idéer, medan inbyggda verktyg som uppgiftsfördelning och statusuppdateringar ser till att brainstormingen inte stannar vid idéstadiet – utan smidigt övergår till handling.

Mallen har följande funktioner:

Gruppspecifika vyer: Ger filtrerade vyer som är anpassade efter enskilda gruppers mål eller roller.

Feedbackintegration: Inbyggda verktyg för att införliva feedback i realtid från alla teammedlemmar

Åtgärdsspårning: Omvandla utvalda idéer till uppgifter med deadlines och tilldelade ansvarsområden för smidig genomförande.

Perfekt för: Kreativa grupper och team som vill att teammedlemmarna ska dela olika perspektiv och arbeta mot samma mål.

6. ClickUp-mallen för brainstorming i affärssammanhang

Ladda ner den här mallen Driv ditt företag framåt med ClickUp Business Storming Template

ClickUp Business Brainstorming Template erbjuder förinställda avsnitt som fokuserar på viktiga områden som mål, strategier och genomförbara åtgärder så att ingenting förbises.

Dessa funktioner gör ClickUp Business Brainstorming-mallen idealisk för dig:

Intäktsmålsspårare: Lägg till finansiella mått till brainstormade idéer för att utvärdera deras potentiella inverkan på affärsmålen.

Matris för strategisk planering: Kategorisera idéer i kortsiktiga, långsiktiga eller högprioriterade planer.

Samarbete mellan intressenter: Bjud in intressenter att bidra med eller granska idéer utan att ändra kärnan i brainstormingen.

Perfekt för: Företagsledare som vill förfina en affärsstrategi, planera en produktlansering eller lösa ett kritiskt problem.

7. ClickUp-mallen för hantering av innovationsidéer

Ladda ner den här mallen Förvandla dina idéer till genomförbara steg med ClickUps mall för hantering av innovationsidéer.

Vill du förverkliga fler av ditt teams idéer? ClickUps mall för innovationsidéhantering är utformad för att hjälpa dig att samla in, organisera och utveckla ditt teams bästa idéer. Den gör det enkelt att anpassa och gruppera idéer efter kategori, genomförbarhet eller teamansvar. Denna strukturerade metod förbättrar processen för att lämna in och granska idéer, förenklar samarbetet på arbetsplatsen och främjar kreativt tänkande.

Mallen innehåller ett verktyg för konsekvensbedömning som rangordnar idéer efter genomförbarhet, innovationspotential och affärsvärde. Innovationsstratten filtrerar råa idéer till genomförbara lösningar genom flera utvärderingssteg, medan trendmarkeringar flaggar idéer med stor påverkan eller återkommande idéer för vidare utforskning.

Perfekt för: Innovationsdrivna team som vill samla in, kategorisera och följa upp kreativa idéer på ett effektivt sätt.

8. ClickUp-mallen för projektkartläggning

Ladda ner den här mallen Håll fokus på ditt slutmål med ClickUp-mallen för projektkartläggning.

Ann Handley sa en gång: ”Kreativitet är intelligens som har kul.” ClickUp-mallen för projektkartläggning möjliggör kreativ planering samtidigt som du håller ordning och reda, och omvandlar abstrakta idéer till genomförbara steg.

Med funktioner som beroendemappning kan du enkelt upptäcka flaskhalsar, medan fält för resursallokering säkerställer att du har de verktyg och medarbetare du behöver. Med indikatorer för milstolpsframsteg kan du övervaka viktiga prestationer och spåra uppgiftsbidrag.

Denna mall är perfekt för team av alla storlekar och håller ditt projekt på rätt kurs och samlar allt på ett ställe genom att centralisera viktiga resurser som dokument, länkar och referensmaterial.

Perfekt för: Projektledare och kreativa team som delar upp komplexa projekt i tydliga, hanterbara arbetsflöden.

Brainstorma bättre och samarbeta smartare med ClickUp

Bra idéer förtjänar mer än ett flyktigt ögonblick. De behöver struktur, samarbete och en tydlig väg framåt. Även de mest lysande koncepten kan tappa fart utan rätt programvara för brainstorming.

Dina brainstormingsessioner ska fungera för dig, inte tvärtom. Oavsett om du vill hitta orsaken till ett problem, utforma en innovativ strategi eller samordna ditt team kring projektmål, erbjuder ClickUp den struktur och flexibilitet som behövs för att anpassa sig till dina unika behov.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och upplev hur produktiv brainstorming kan vara.