De 10 bästa AI-programvarorna för lagerhantering att hålla ögonen på 2025

Tänk på din aktuella lagersituation: hur många potentiella försäljningsaffärer har du förlorat på grund av slutvaror? Eller ännu värre, hur mycket pengar har du slösat bort på att lagra produkter som knappt säljer?

Det är frustrerande, eller hur?

Men här är den goda nyheten: AI-programvara för lagerhantering tar bort den bördan från dina axlar. Med smartare algoritmer, prediktiv analys och lageruppföljning i realtid kan dessa verktyg förbättra din lagerhantering.

I det här blogginlägget utforskar vi de 10 bästa lagerhanteringssystemen som hjälper dig att återfå kontrollen. Låt oss dyka in! 🤸🏽‍♀️

Vad ska du leta efter i AI-programvara för lagerhantering?

När du väljer AI-programvara för lagerhantering är det viktigt att prioritera funktioner som optimerar lagerhanteringen, minskar kostnaderna och förbättrar den operativa effektiviteten.

Leta efter följande i din lagerhanteringsapp för :

Noggrann efterfrågeprognosering: AI bör analysera historiska försäljningssiffror, marknadstrender och andra faktorer för att kunna förutsäga framtida efterfrågan på ett noggrant sätt och därmed förhindra lagerbrist och överlager.

Lageruppföljning i realtid: Lagerövervakning via streckkodsläsning eller IoT-enheter (Internet of Things) säkerställer omedelbar insyn i lagerstatusen på alla platser.

Automatisk ombeställning: Systemet ska automatiskt generera inköpsorder baserat på prognostiserad efterfrågan och tillgängliga lagernivåer, vilket minskar behovet av manuella ingrepp.

Lageroptimering: Dynamiska justeringar baserade på realtidsdata hjälper till att upprätthålla optimala lagernivåer och minimera lagerkostnaderna.

Prediktiv analys: AI-driven analys kan identifiera trender och potentiella störningar, såsom utrustningsfel, för proaktiva åtgärder.

Skalbarhet: Programvaran måste växa i takt med ditt företag och anpassas till ökade datamängder och mer komplexa lagerbehov.

Rapportering och analys: Robusta rapporteringsfunktioner gör det möjligt att analysera trender, övervaka lagerprestanda och upptäcka områden som kan förbättras.

🧠 Kul fakta: Det första kända lagerhanteringssystemet går tillbaka till det gamla Egypten, där skrivare spårade spannmål och andra varor för att säkerställa att de hade tillräckligt med förnödenheter för befolkningen.

De 10 bästa AI-programvarorna för lagerhantering

Effektiv lagerhantering handlar om att arbeta smartare, inte hårdare. AI-drivna verktyg gör det enklare än någonsin.

Här är 10 fantastiska alternativ som är värda att utforska. 🧐

1. ClickUp (Bäst för AI-driven lagerhantering och automatisering av uppgifter)

Om du letar efter ett sätt att hålla koll på ditt lager utan extra ansträngning kan ClickUp vara precis vad du behöver.

Som den ultimata appen för arbete gör ClickUp det enkelt att skapa ett lagersystem. Låt oss se hur.

ClickUp Brain

Håll koll på ditt lager med ClickUp Brain

Börja med ClickUp Brain, ett smart AI-verktyg som förvandlar rutinmässiga lageruppgifter. Det analyserar data i hela din arbetsyta för att lyfta fram lagerbrist, långsamt roterande artiklar och optimala tidpunkter för ombeställning.

Den föreslår till och med nästa steg, som att skapa inköpsorder eller varna ditt team när lagret är lågt, och fungerar som en virtuell assistent för ditt lager.

ClickUp Automations

Tilldela automatiskt uppgifter för att beställa nytt lager med ClickUp Automations.

Låt oss sedan prata om ClickUp Automations( ). De kan hjälpa till med lagerhantering genom att hantera repetitiva uppgifter, som att uppdatera lagernivåer eller skicka påminnelser när det är dags att fylla på lagret.

Om till exempel en teammedlem registrerar ett lagerproblem kan automatiseringen omedelbart meddela lagerchefen.

ClickUp-mål

Vill du anpassa din lagerhantering efter dina övergripande mål? ClickUp Goals gör det möjligt.

Det gör att du kan sätta upp måltal för lagret och följa varje milstolpe när artiklarna bearbetas. Du kan till exempel sätta upp mål som ”Fyll på 200 artiklar denna månad” eller ”Minska lageravvikelserna till under 5 %”.

Du kan också dela lageruppfyllandemål med lagerpersonal eller leveranskedjeansvariga, så att alla är på samma sida.

ClickUp Chat

Bifoga lagerrapporter, orderdokument eller leverantörsavtal direkt till ClickUp Chat för snabb referens.

När det gäller kommunikation knyter ClickUp Chat samman allt på . Du kan koppla alla konversationer till specifika uppgifter.

Det låter dig direkt omvandla lagerrelaterade konversationer till genomförbara uppgifter i Chat, vilket säkerställer att inga viktiga uppdateringar förbises. När alla är på samma sida går samordningen snabbare och färre fel uppstår.

ClickUp-mall för lagerhantering

Ladda ner denna mall ClickUps mall för lagerhantering är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på artiklarna i ditt lager.

Lägg till ClickUps mall för lagerhantering ( ) så blir det enkelt att organisera ditt lager. Denna mall samlar alla dina lageruppgifter på ett ställe, vilket hjälper dig att undvika misstag som dubbla beställningar eller att tappa bort varor.

Dessutom hjälper denna mall för lagerhantering från dig att:

Övervaka lagernivåer, rörelser och kostnadsförändringar

Organisera produktinformation såsom priser och bilder i en enkel databas.

Analysera trender för att fatta smarta beslut om när du ska fylla på lagret.

ClickUps bästa funktioner

Sömlösa integrationer: Koppla ClickUp till verktyg som Google Kalender och Zapier för smidiga arbetsflöden och slipp behöva växla mellan flera appar.

Begränsningar för ClickUp

På grund av det stora utbudet av funktioner och anpassningsalternativ kan nya användare uppleva en inlärningskurva.

Vissa användare rapporterar att mobilversionen av ClickUp saknar vissa funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Den moderna streckkodstekniken, som har revolutionerat lagerhanteringen, uppfanns 1952 av Norman Joseph Woodland och Bernard Silver. Den revolutionerade sättet att spåra och hantera produkter.

via Zoho Inventory

Zoho Inventory är ett flexibelt lagerhanteringsprogram som är utformat för att hjälpa företag att hantera lager, order och försäljning med precision.

Från försäljning via flera kanaler till lagerhantering i olika lagerlokaler – Zoho Inventory erbjuder verktyg för att spåra lager, automatisera verksamheten och effektivt möta kundernas behov.

Dess integrationsmöjligheter och anpassningsalternativ gör den anpassningsbar för företag av alla storlekar. Dessutom hanterar den flera valutor och skatter, vilket gör den lämplig för internationell verksamhet.

Zoho Inventories bästa funktioner

Använd streckkods- och RFID-system för att övervaka artiklar och spåra lager noggrant efter batch- eller serienummer.

Få varningar om låga lager genom att ställa in återbeställningspunkter, så att du kan hålla dig informerad och förhindra lagerbrist.

Hantera försäljningstoppar med verktyg för att hantera restorder eller tillgodose efterfrågan genom dropshipping.

Skapa fraktpriser, fraktetiketter och spårningsuppdateringar direkt i plattformen.

Begränsningar i Zoho Inventory

Rapporteringsfunktionerna, såsom rapporten ”Lagerinventering”, anses av vissa användare vara otillräckliga.

Systemet stöder inte tilldelning av vikter till produktvarianter, vilket kräver manuell inmatning av vikter för paket som innehåller flera artiklar.

Priser för Zoho Inventory

Standard: 39 $/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Premium: 159 $/månad per användare

Företag: 299 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (390+ recensioner)

3. Cin7 (Bäst för att integrera lagerhantering med POS- och e-handelsplattformar)

via CIN7

CIN7 är en uppkopplad lagerhanteringsplattform som är utvecklad för att stödja ditt företag i alla led. Den kombinerar realtidsöversikt över lagret med automatisering för att ge dig en fullständig bild av ditt lager över olika system, försäljningskanaler och regioner.

Verktyget hjälper dig att spåra utgångsdatum för partier/batch och skapa SKU:er som är anpassade efter dina produktvariationer. Dessutom kan du med avancerad lagerprognosering och över 700 fördefinierade integrationer effektivisera komplexa operationer som lager på flera platser, B2B-e-handel och orderhantering.

CIN7:s bästa funktioner

Prognosera lager med ForesightAI och förutsäg efterfrågan upp till 24 månader i förväg.

Få tillgång till aktuella lagernivåer, faktiska COGS och rapporter om landningskostnader för att fatta bättre affärsbeslut.

Spåra lager på flera platser med funktioner som lagerplatshantering och planering för flera platser.

Använd inbyggd EDI och 3PL för att integrera med tredjepartslogistikprogramvara och stora återförsäljare.

CIN7:s begränsningar

Vissa användare tycker att Cin7:s priser är något höga.

Cin7 uppfattas som mindre anpassningsbart jämfört med andra lagerhanteringslösningar.

CIN7-prissättning

Standard: 349 USD/månad per 5 användare

Pro: 599 $/månad per 10 användare

Avancerad: 999 USD/månad per 15 användare

Omni: Anpassad prissättning

CIN7-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 700 recensioner)

🧠 Kul fakta: Termen ”just-in-time”-lagerhantering myntades först av Toyota på 1970-talet. Syftet med denna metod är att minska lagernivåerna genom att endast ta emot varor när de behövs i produktionsprocessen.

4. DEAR Inventory (Bäst för hantering av lager och order med tillverkning)

via DEAR Inventory

DEAR Inventory är utvecklat för företag inom detaljhandel, grossisthandel och tillverkning och erbjuder verktyg för automatisering, spårning i realtid och smidig integration med andra system som Xero, QuickBooks och stora e-handelsplattformar.

DEAR är känt för sin automatiseringsmodul och B2B-portal, som gör det möjligt att eliminera repetitiva uppgifter och ge kunderna direkt tillgång till hantering av sina beställningar.

DEAR Inventory bästa funktioner

Synkronisera fakturor, räkningar och betalningar automatiskt med Xero eller QuickBooks, vilket minskar manuell inmatning.

Erbjud en självbetjäningsplattform för att hantera beställningar, bläddra i kataloger och få tillgång till ombeställningsalternativ för ökad kundnöjdhet.

Kör DEAR POS på olika enheter för online- och offline-transaktioner, lojalitetsprogram och återbetalningar.

Använd DEAR:s automatiseringsmodul för att ställa in villkor, schemalägga rapporter och tilldela uppgiftsmeddelanden mellan avdelningar som lager, försäljning och redovisning.

DEAR Inventory-begränsningar

Det begränsar antalet API-förfrågningar per minut och per dag, vilket kan bromsa datasynkroniseringen.

Det finns ingen mobilapp för användning på resande fot.

Priser för DEAR Inventory

Pris: 249 USD/månad per 5 användare

DEAR Inventory – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Konceptet RFID (Radio Frequency Identification) för lagerhantering introducerades i början av 2000-talet och möjliggör spårning av varor i realtid, vilket förbättrar noggrannheten och minskar mänskliga fel i lagerprocesserna.

5. Fishbowl Inventory (Bäst för QuickBooks-användare som söker avancerade lager- och tillverkningslösningar)

via Fishbowl Inventory

Fishbowl Inventory ser till att du alltid har koll på ditt lager. Det är en intuitiv AI-driven programvara för lagerhantering som är skräddarsydd för tillverknings-, lager- och transportföretag. Dess mest utmärkande funktion är realtidsöverblick, som ger uppdateringar om lagernivåer varje minut för att hjälpa företag att undvika överlager eller lagerbrist.

Denna programvara för lageroptimering från utmärker sig genom anpassningsbara arbetsflöden och automatisering, vilket ger dig flexibilitet att ställa in automatiska återbeställningspunkter, skapa produktpaket och erbjuda ersättningsprodukter.

Fishbowl Inventories bästa funktioner

Synkronisera data med redovisningssystem för att enkelt koppla lagerrörelser till kassaflödet.

Definiera lagertrösklar och låt Fishbowl generera inköpsorder automatiskt, vilket förhindrar brister eller överskottslager.

Erbjud alternativa artiklar när primärprodukterna är slut i lager för att hålla kunderna nöjda och upprätthålla försäljningen.

Använd streckkoder för att spåra lagerrörelser över flera platser med precision och snabbhet.

Begränsningar i Fishbowl Inventory

Fishbowl har många funktioner, men kan innebära begränsningar när det gäller anpassning.

Fishbowls prestanda kan försämras med mycket stora databaser, vilket påverkar effektiviteten.

Priser för Fishbowl Inventory

Anpassad prissättning

Fishbowl Inventory – betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (980+ recensioner)

6. Unleashed Software (bäst för att hantera inköp, lager, försäljning och produktion tillsammans)

via Unleashed Software

Unleashed Software ger dig en fördel när det gäller att hantera ditt lager och din verksamhet. Det ger dig praktiska insikter med fullständig lagerkontroll över produkter, oavsett om det gäller spårning av material, färdiga varor eller förnödenheter.

Dess skalbarhet är idealisk för växande företag och kan enkelt kopplas till olika redovisnings- och e-handelsplattformar. Programvaran är utformad för branscher som kräver precis spårning, såsom tillverkning och distribution.

Unleashed Softwares bästa funktioner

Uppdatera automatiskt lagernivåerna när transaktioner sker, vilket ger aktuell information om lagernivåer och rörelser.

Ställ in aviseringar för låga lagernivåer, kommande utgångsdatum eller andra viktiga lagerutlösare för att ligga steget före potentiella problem.

Skapa anpassade återbeställningsutlösare för att automatiskt fylla på lagret baserat på fördefinierade kriterier, vilket sparar tid och undviker lagerbrist.

Använd AI för att förutsäga efterfrågan och justera dina lagernivåer därefter, så att du alltid har tillräckligt med lager för att möta kundernas behov.

Begränsningar i Unleashed Software

Användare har rapporterat svårigheter med att integrera Unleashed med andra system, såsom Xero.

Plattformens omfattande funktioner kan kräva betydande tid att bemästra.

Priser för Unleashed Software

Medium: 380 USD/månad per 3 användare

Stor: 710 $/månad per 8 användare

Stort plus: 1 080 USD/månad per 20 användare

Unleashed Software-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 280 recensioner)

🔍 Visste du att? AI-baserad efterfrågeprognosering kan hjälpa företag att förbereda sig för säsongsvariationer, kampanjer och till och med globala störningar i leveranskedjan, så att de har rätt produkter vid rätt tidpunkt.

7. Peak AI (Bäst för AI-drivna insikter för att balansera lagernivåer och efterfrågan)

via Peak AI

Peak AI optimerar kärnverksamhetsprocesser som lagerhantering och prissättning. Det skapar ett anpassat AI-verktyg för varje företag, skräddarsytt efter dess unika behov, produkter och data. Oavsett om du hanterar miljoner eller miljarder i intäkter, fungerar Peak AI i hela din organisation för att förbättra prestanda, minska kostnader och öka vinsten.

Det hjälper dig att undvika lagerbrist, förbättra kassaflödet och säkerställa att rätt produkter alltid finns tillgängliga vid rätt tidpunkt.

Peak AI:s bästa funktioner

Uppfyll servicenivåavtal (SLA) och OTIF-mål (on-time-in-full) genom att ha rätt lager på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Minimera svinn och maximera lönsamheten genom att optimera säkerhetslagernivåerna och minska fraktkostnaderna i hela ditt distributionsnätverk.

Frigör rörelsekapital, minska onödiga lager och fokusera resurserna på artiklar med hög efterfrågan för att optimera leveranskedjan.

Begränsningar för Peak AI

Att integrera Peak AI i befintliga affärsprocesser kan vara komplicerat.

Det kan vara komplicerat att konfigurera och anpassa automatiseringar.

Peak AI-prissättning

Anpassad prissättning

Peak AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Använd orderhanteringsprogramvara för att samla alla dina order på ett ställe. Det automatiserar spårning, lageruppdateringar och fakturering, vilket sparar tid och minskar risken för misstag.

8. ThroughPut AI (Bäst för effektivitet i leveranskedjan och efterfrågeprognoser med AI)

via ThroughPut AI

ThroughPut integrerar viktig data från hela din verksamhet för att identifiera utmaningar och ineffektiviteter inom lagerhanteringen, vilket möjliggör smartare beslutsfattande.

Genom sina avancerade AI-funktioner optimerar ThroughPut kapacitetshantering, lagerplanering( ) och logistik för att åstadkomma betydande förbättringar av både den operativa och finansiella prestandan.

ThroughPut AI:s bästa funktioner

Gör kortsiktiga prognoser om efterfrågan, så att du kan anpassa produktmixen och lagernivåerna därefter.

Balansera automatiskt överskott och underlager för att förbättra tillgängligheten, minska rörelsekapitalet och öka lönsamheten.

Använd rätt buffertstorlek för att minimera lagerförluster samtidigt som du övervakar buffertförbrukningen för att anpassa den till rekommenderade lagernivåer för kort- och långsiktiga behov.

Begränsningar för ThroughPut AI

Prognoser kan vara opålitliga om historiska data som används för träning är ofullständiga, felaktiga eller partiska.

AI kan ha svårt att reagera snabbt på oväntade störningar, såsom efterfrågetoppar eller problem i leveranskedjan.

Priser för ThroughPut AI

Anpassad prissättning

ThroughPut AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? AI-förbättrad prediktiv analys kan förutse marknadsförändringar, såsom förändringar i konsumenternas preferenser eller ekonomiska förhållanden, vilket hjälper företag att anpassa sina lagerstrategier i realtid.

9. Inventory Planner från Sage (bäst för precis lagerprognosering och planering)

via Lightspeed

Inventory Planner från Sage erbjuder en precis och tillförlitlig metod för lagerhantering, som gör det möjligt för dig att fatta datadrivna beslut. Avancerad efterfrågeprognosering, automatiserad generering av inköpsorder och robust hantering av flera platser säkerställer lagerprecision.

Inventory Planner är utformat för att anpassas till fluktuerande försäljningstrender och marknadsdynamik och hjälper företag att maximera lönsamheten samtidigt som slöseriet minimeras.

Inventory Planners bästa funktioner

Använd avancerade algoritmer för att analysera historiska lageruppgifter, säsongsvariationer och marknadstrender för att få korrekta försäljningsprognoser och effektivare hantering av leveranskedjan.

Hantera dina inköpsbudgetar med inköpsverktyg som är skräddarsydda för företag med säsongsvariationer eller varierande lagerbehov.

Identifiera överskottslager med hjälp av mått som senaste försäljningsdatum, kostnader för överlager och enheter för att återvinna kassaflödet och förbättra lagerhälsan.

Anslut till plattformar som Shopify för att hämta försäljningsdata i realtid för korrekta prognoser och lagerbeslut.

Begränsningar för Inventory Planner

Vissa användare rapporterar att prognosfunktionen inte alltid visar nödvändiga data.

Fall av okänslig eller likgiltig kundsupport har noterats.

Priser för Inventory Planner

Essential: 119 USD/månad per användare

Team: 249,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Inventory Planner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

10. Katana (Bäst för realtidslagerhantering och produktionsplanering för tillverkare)

via Katana

Katana sätter fokus på din tillverkningsverksamhet med sin AI-drivna molnplattform. Den är skräddarsydd för multikanalsäljare och överbryggar klyftan mellan lageruppföljning och produktionsplanering, vilket ger dig en fullständig översikt över din verksamhet i realtid.

Från spårning av råvaror och övervakning av produktionsförloppet till säkerställande av att order levereras i tid – Katana levererar effektiva, praktiska insikter. Som ett lagerhanteringsprogram för e-handel med visuell produktionsplanering är det skräddarsytt för att möta behoven hos små till medelstora tillverkare.

Katanas bästa funktioner

Få liveuppdateringar om råvaror, pågående arbete (WIP) och färdiga varor på flera platser.

Dra och släpp uppgifter på en intuitiv instrumentpanel för att schemalägga produktion, prioritera order och fördela resurser effektivt.

Hantera detaljerade stycklistor (BOM) för varje produkt och säkerställa korrekta kostnadsberäkningar och råvaruinköp.

Synkronisera lager- och försäljningsdata med populära plattformar som Shopify, WooCommerce och BigCommerce för uppdateringar i realtid.

Katana-begränsningar

Vissa användare har påpekat att det inte går att spåra leveranser inom systemet.

Fall av programvarufel och långsamma laddningshastigheter har observerats.

Priser för Katana

Startpaket: 199 USD/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Standard: 399 USD/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Professional: 899 USD/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Katana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 160 recensioner)

Låt ClickUp hantera ditt lager smidigt

AI i programvara för lagerhantering förändrar hur företag spårar, optimerar och prognostiserar lager. Med automatisering och realtidsinformation kan du spara tid, dra nytta av kostnadsbesparingar och optimera lagerverksamheten.

Bland de 10 alternativ som vi har tittat på ovan sticker ClickUp ut tack vare sin flexibilitet och sitt utbud av funktioner.

ClickUp Brain samlar all din kunskap på ett ställe, vilket gör allt lättillgängligt. Automatiseringar sköter repetitiva uppgifter som att uppdatera lagernivåer eller skicka påminnelser om påfyllning, vilket ger dig mer tid att fokusera på det som är viktigt.

Dessutom kan du med ClickUp Goals följa dina framsteg och se till att allt stämmer överens med dina affärsmål.

Tillsammans gör dessa funktioner ClickUp till en kraftfull lösning för företag som vill effektivisera sin verksamhet och ligga steget före.