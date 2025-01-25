Hur man snabbt och enkelt tar bort markeringar i en PDF-fil

Har du någonsin öppnat ett PDF-dokument och känt dig attackerad av neonmarkeringar som skriker från sidan?

Oavsett om det handlar om ”Oj, fel färg!” eller ”Vem har markerat hela dokumentet?” kan kunskapen om hur man tar bort markeringar i en PDF-fil rädda både din mentala hälsa och dina ögon.

Det är ofta nödvändigt att korrigera markerad text för att rätta till misstag, rensa upp en skannad PDF-fil eller göra en polerad rapport till din chef.

Du kan enkelt hantera överdrivna anteckningar med programvara som Adobe Acrobat Reader och andra anteckningsverktyg.

Oavsett om du arbetar på en Mac- eller Windows-dator kan några enkla steg hjälpa dig att ta bort markerade markeringar, rensa vissa avsnitt eller till och med justera ett helt dokument. Är du redo att ta kontroll över din PDF-fil? Då kör vi!

Metoder för att ta bort markeringar i PDF-filer

Det är enklare att ta bort markerad text än att lägga till den – se bara till att du använder rätt verktyg för PDF-sökning, anteckningar och mer.

Här är tre praktiska verktyg som du kan använda för att ta bort markerade delar från din PDF-fil:

Metod 1: Använda Adobe Acrobat

Det vore nästan brottsligt att prata om PDF-filer utan att nämna Adobe Acrobat. Adobe är trots allt pionjären bakom skapandet av Portable Document Format! Med Acrobat kan du lägga till kommentarer i en PDF-fil, skriva anteckningar, ändra bakgrunder och till och med redigera text för att lagra feedback i dokument.

Och det är inte allt – Acrobat har en AI-assistent som låter dig interagera med PDF-filer genom frågor i naturligt språk, få snabba svar och skapa sammanfattningar med ett enda klick.

Adobe Acrobat har ett datorprogram för både Windows- och Mac-enheter, samt appar för Android- och iOS-telefoner.

För att ta bort markeringar i en PDF-fil med Adobe Acrobat följer du bara dessa enkla steg:

Öppna din PDF-fil i Adobe Acrobat

Klicka en gång på den markerade texten för att markera den.

via Adobe Acrobat

Hitta verktygslådan och välj papperskorgsikonen för att ta bort markeringen.

Spara och ladda ner ditt dokument utan markeringar

Du kan också använda det här verktygsfältet för att ändra färgen på den markerade texten (klicka bara på ikonen i mitten) eller lägga till en kommentar (ikonen i vänstra hörnet av menyn).

Den vänstra sidopanelen ger också tillgång till andra användbara verktyg för olika åtgärder, vilket gör det enklare att hantera dina PDF-anteckningar och redigeringar.

Här är en alternativ metod för att ta bort markeringar i Adobe Acrobat:

Markera den markerade texten

Gå till fliken Kommentarer på höger sida av skärmen.

Hitta kommentarfältet för den markering du vill ta bort.

Håll muspekaren över de tre punkterna i fliken och välj Ta bort i menyn.

Ett annat smidigt sätt att ta bort markeringar från artikeln i Acrobat Software är att markera den markerade texten och trycka på Delete på tangentbordet.

🧠 Kul fakta: Liquid Mode i Acrobat använder AI för att automatiskt omformatera PDF-filer så att de blir lättare att läsa på mindre skärmar, till exempel din smartphone! Det justerar textstorleken, omorganiserar layouter och skapar hopfällbara avsnitt – vilket gör även de mest kompakta PDF-filerna till en mobilvänlig upplevelse.

Du kan också använda andra anteckningsverktyg, förutom Adobe Acrobat, för att slutföra jobbet från din dator!

1. Smallpdf. com

Smallpdf är ett flexibelt onlineverktyg som låter dig göra alla möjliga saker med dina PDF-filer – slå ihop filer, dela upp dem och lägga till online-signaturer.

Och när det gäller att ta bort markeringar från din PDF-fil är det lika enkelt:

Välj alternativet Annotera på startsidan för Smallpdf.

via Smallpdf

Ladda upp din PDF-fil med alternativet Välj filer .

Välj den markerade texten som du vill ta bort från din fil.

Välj nu papperskorgsikonen som visas.

Smallpdf har en funktionsrik webbplats för datorer och en Windows-applikation. Du kan också ladda ner appen från respektive appbutik för dina iOS- och Android-enheter.

👀 Visste du att? Data från CommonCrawl visar att PDF är det tredje mest populära filformatet på webben, efter HTML och XHTML, vilket understryker dess utbredda användning inom distribution av digitalt innehåll.

2. Xodo

Xodo är en mångsidig app som låter dig kommentera PDF-filer med textmarkeringar (som markeringar och genomstrykningar), klisterlappar, frihandsteckningar och mycket mer.

Oavsett om du granskar dokument, lägger till kommentarer eller rensar upp i din PDF-fil, ger Xodo dig alla nödvändiga verktyg. Om du av misstag har markerat för mycket eller bara vill rensa upp i din PDF-fil är det enkelt att ta bort markeringar i Xodo.

Så här gör du:

Ladda upp din PDF-fil med alternativet Välj fil .

via Xodo

Markera den markering du vill ta bort.

Tryck på papperskorgsikonen som visas när du har markerat texten.

Xodo är ett webbaserat verktyg med en dedikerad app i Microsoft Store. En fullt funktionell mobilapp kan laddas ner för Android- och iOS-enheter.

🧠 Kom ihåg: Du kan inte ta bort markerad text i ett dokument om den är en del av den ursprungliga skannade PDF-filen.

4. Sejda

Sejda har kraftfulla OCR-funktioner som gör det enkelt att konvertera skannade dokument till sökbara och redigerbara PDF-filer. Det är praktiskt för att extrahera text från en bild eller en skannad PDF-fil, vilket ger dig större flexibilitet när du arbetar med dina filer!

Så här kan du ta bort markeringar med Sejda:

Välj knappen Ladda upp PDF-fil

via Sejd a

Klicka på alternativet Annotera i toppmenyn.

Välj de markeringar du vill ta bort från din PDF-fil

Klicka på papperskorgsikonen och ta bort markeringarna.

Sejda erbjuder ett datorprogram som fungerar på både Mac- och Windows-enheter.

Android- och iOS-användare måste dock använda den webbaserade plattformen, eftersom det ännu inte finns någon dedikerad mobilapp för Sejda.

💡Proffstips: Med Sejda PDF Editor kan du lägga till vattenstämplar eller e-signaturer i dina PDF-filer med roliga anpassningsalternativ. Du kan justera vattenstämpelns transparens, rotation och placering, vilket gör det till ett funktionellt och kreativt verktyg för att anpassa dokument.

Metod 3: Mobilappar för att ta bort markeringar

Om du föredrar att öppna PDF-filer på din mobila enhet, oroa dig inte – vi har några fantastiska appar som passar just dig!

1. PDFGear

Förutom att markera kan du med PDFGear fylla i PDF-formulär genom att lägga till text, bockar och andra symboler. Det stöder också bildbaserade signaturer, tangentbordsinmatning och frihandsteckningar, vilket gör det enkelt att fylla i och signera dokument direkt från din mobila enhet.

Så här kan du ta bort en markering från din PDF-fil i PDFGear:

Ladda upp din PDF-fil till appen

Klicka en gång på den markerade texten

via PDFGear

Klicka på knappen Ta bort i menyn när den dyker upp.

PDFGear finns tillgängligt både på Google Play och Apple App Store, vilket garanterar kompatibilitet med ett brett utbud av enheter.

2. PDF Expert

Denna mobilapp kombinerar alla nödvändiga anteckningsverktyg med kraftfulla AI-funktioner som hjälper dig att enkelt omvandla dina PDF-dokument. Om du använder en Apple-enhet kan du ladda ner PDF Expert från App Store och använda dess breda utbud av verktyg.

Så här tar du bort markeringar:

Ladda upp din PDF-fil till appen

Klicka på den markerade texten

Välj Rensa för att ta bort markeringar från din PDF-fil.

via PDF Expert

3. PDFelement

En annan AI-driven PDF-redigerare för Android-användare är PDFelement. Det bästa med den? Denna mångsidiga applikation fungerar smidigt på Windows, Mac och iOS och erbjuder samma robusta funktioner på alla plattformar.

Så här tar du bort markeringar:

Ladda upp din PDF-fil till appen

Markera de markerade delarna

Klicka på Ta bort när alternativet visas.

via PDFelement

Begränsningar för ovanstående metoder

Även om dessa verktyg kan göra jobbet, är det viktigt att ta hänsyn till deras begränsningar innan du skapar ett konto eller klickar på nedladdningsknappen:

Användningsbegränsningar i gratis- eller testversioner : Verktyg som Sejda har ofta dagliga användningsbegränsningar eller filstorleksbegränsningar, till exempel att endast tre uppgifter per timme tillåts och att dokument på upp till 50 MB eller 200 sidor kan bearbetas.

Prestandaproblem med stora filer : Vissa program kan uppleva långsammare bearbetning eller prestandaproblem när de hanterar stora PDF-filer, vilket leder till fördröjningar vid laddning eller redigering.

Inlärningskurva för avancerade verktyg : Adobe Acrobat erbjuder en omfattande uppsättning funktioner, men det kan ta extra tid och ansträngning att lära sig dem, särskilt för dem som inte är vana vid professionell PDF-redigeringsprogramvara.

Begränsade samarbetsfunktioner: Många av dessa verktyg erbjuder funktioner för anteckningar och kommentarer, men saknar ofta alternativ för samarbete i realtid eller integration med : Många av dessa verktyg erbjuder funktioner för anteckningar och kommentarer, men saknar ofta alternativ för samarbete i realtid eller integration med teamets arbetsflöden , vilket gör dem mindre lämpliga för samarbetsprojekt.

ClickUp som ett alternativ till PDF-anteckningar

Till skillnad från andra verktyg gör ClickUp mer än bara att arbeta med PDF-filer – det är allt-i-ett-appen för arbete. Från att samarbeta i projekt till att underhålla detaljerad dokumentation och spåra framsteg i realtid, ClickUp kan göra allt det – och mer.

”Men hur kan det hantera markerad text?” undrar du. Låt oss prata om ClickUp Docs!

ClickUp Docs

ClickUp Docs är ett mångsidigt program för dokumentsamarbete som kan hantera alla dina samarbetsbehov. Så här hjälper det dig:

Undvik att skicka oändliga PDF-revideringar med frågan ”Vem har markerat detta?” Istället kan du kommentera i samma dokument med hjälp av realtidssamarbete.

Upplev samarbetsredigering i realtid i ClickUp Docs

Bifoga ett rent PDF-dokument direkt till åtgärdspunkter med ClickUp Docs, som integreras smidigt med uppgifter för bättre organisation och tillgänglighet.

Använd relationer för att länka ClickUp-uppgifter och ClickUp Docs

Öppna versionshistoriken och återställ precis den information du behöver när som helst.

Använd delbara länkar med anpassningsbara behörigheter för att slippa besväret med stora e-postbilagor.

Formatera dina ClickUp-dokument med anpassningsbara designalternativ så att de ser snygga och professionella ut.

Om du letar efter ett ställe att lagra, hantera och dela dina dokument utan kaoset med oönskade markeringar, kan ClickUp Docs vara lösningen du letar efter.

ClickUp Proofing

Anslut ClickUp Docs till arbetsflöden och få tillgång till all information på ett och samma ställe.

Behöver du fler PDF-centrerade funktioner? Du kan också kommentera bilder, videor och PDF-filer med ClickUp Proofing.

Det kan vara en livräddare när du hanterar och perfekterar dina dokument – särskilt om du försöker undvika kaoset med överdrivna eller felplacerade markeringar. Du kan till och med lägga in anteckningar direkt i dokumentet istället för att översvämma det med slumpmässiga markeringar och kryptiska kommentarer.

Inget gissande, ingen förvirring – bara tydlig, användbar feedback.

Så här går det till:

Hitta problemet, åtgärda problemet: Har du hittat en del som har markerats i onödan? Använd korrekturverktyget för att påpeka det med en tydlig kommentar, till exempel ”Låt oss ta bort den här markeringen – den distraherar!”

Samarbeta som ett proffs: Korrekturläsning förvandlar granskning till en lagsport. Du kan bjuda in kollegor, kunder eller teammedlemmar att granska PDF-filen direkt i ClickUp. Det är en brainstorming-session för dina dokument.

Samarbeta med dina teammedlemmar och ge förslag med hjälp av ClickUp Proofing-verktyg.

Spåra framsteg utan att bli galen: När en markering har flaggats för borttagning, programmera in den som en uppgift. Tilldela den till dig själv eller en teammedlem, spåra dess status och markera den som klar när rensningen är slutförd. Inga fler glömda redigeringar!

Använd ClickUps anteckningsfunktioner för att arbeta bättre och snabbare

Använd versionskontroll: Eftersom all feedback lagras på ett ställe finns det ingen risk att du tappar bort vad som har föreslagits eller uppdaterats. Korrekturläsning håller allt organiserat och tillgängligt, även när din PDF-fil utvecklas.

ClickUps korrekturläsningsfunktion fungerar både som redigeringsverktyg och projektledare, vilket förenklar granskningen av PDF-filer, hanteringen av redigeringar och säkerställer att dina dokument är snygga och professionella.

ClickUps kund Michael Holt, VD (verkställande direktör) på EdgeTech, säger:

Vår senaste uppskattning av ClickUps samarbetsinverkan var när vi arbetade med en innehållsplan för en produktlansering. Vi kunde bygga och underhålla ett innehållsarkiv med hjälp av Docs-verktyget, som inkluderade en hierarkisk struktur, samarbetsredigering och kraftfulla inbäddningsfunktioner.

Vår senaste uppskattning av ClickUps samarbetsinverkan var när vi arbetade med en innehållsplan för en produktlansering. Vi kunde bygga och underhålla ett innehållsarkiv med hjälp av Docs-verktyget, som inkluderade en hierarkisk struktur, samarbetsredigering och kraftfulla inbäddningsfunktioner.

💡Snabbtips: Om ditt team tenderar att övermarkera PDF-filer (eller diskuterar vad som förtjänar att markeras) kan ClickUp Proofing-verktyget hjälpa till. Tilldela anteckningsfärger till teammedlemmar och ställ in en "markeringsgräns" per sida – det är som att budgetera, men för markeringspennor!

Tips för hantering av markerade PDF-filer

Jag vet att vi fokuserar på att ta bort markeringar från PDF-filer, men om du hellre vill undvika besväret med att ta bort dem senare kan dessa åtta tips om markeringar vara precis vad du behöver!

✅ Var strategisk med markeringar

Innan du markerar flera sidor, fråga dig själv: ”Är detta verkligen nödvändigt?” När det gäller läsbarhet är mindre mer.

✅ Använd färgkodning

Om du behöver markera flera avsnitt, tilldela varje färg ett specifikt syfte. Detta gör att dina PDF-anteckningar blir organiserade och meningsfulla!

Till exempel:

Gult för huvudidéer

Blått för referenser

Grönt för åtgärdspunkter

Detta gör ditt dokument organiserat och lätt att navigera i, även när det är fullt av anteckningar.

✅ Anteckna dina färgkoder

Om du använder färgkodning, lägg till en liten anteckning eller ett meddelande i början av dokumentet. Detta hjälper alla som granskar filen att förstå syftet med varje färg.

✅ Granska markeringar regelbundet

Gör det till en vana att gå tillbaka och se över dina markeringar.

Är de fortfarande relevanta?

Kan några av dessa tas bort?

Genom att hålla dina PDF-filer uppdaterade säkerställer du att de förblir relevanta och värdefulla. Annars kan de snabbt bli överväldigande!

✅ Använd PDF-programvara

Använd PDF-läsare för att enkelt hantera markeringar. De låter dig redigera, flytta eller ta bort markeringar från PDF-filer utan krångel.

✅ Kommunicera för att samarbeta

Fastställ grundregler om flera personer markerar sidor i samma dokument. Använd korrekturverktyg för tydliga anteckningar.

✅ Konvertera PDF-filer för flexibilitet

Behöver du göra en total översyn? Importera PDF-filen till ett redigerbart format som Word för att göra stora ändringar. När du har rensat upp innehållet konverterar du det tillbaka till PDF-format.

✅ Säkerhetskopiera originalfilerna

Innan du gör större ändringar bör du spara en säkerhetskopia av originaldokumentet så att du kan återgå till den orörda versionen.

👀 Visste du att? Användningen av verktyg som är utformade för att göra PDF-filer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar har ökat med 450 % under det senaste decenniet, vilket speglar den växande betoningen på inkludering.

Granska, kommentera och hantera PDF-filer med ClickUp

Att ta bort markeringar från PDF-filer behöver inte vara krångligt. Med dessa verktyg kan du rensa upp dina dokument, korrigera fel och förbättra läsbarheten.

Alla verktyg har sina styrkor och begränsningar, till exempel gratis användning eller en inlärningskurva, men dokumenthanteringslösningar som ClickUp förenklar redigering, anteckningar och samarbete i PDF-filer.

Med Proofing kan du göra precisa anteckningar i PDF-filer och omvandla feedback till praktiska uppgifter utan att lämna plattformen.

Till skillnad från fristående verktyg som enbart fokuserar på redigering integreras ClickUp i ditt arbetsflöde. Du kan enkelt koppla dokumentredigeringar till projektets tidsplaner, teamuppdrag och övergripande mål.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och prova på arbetsflödeshantering!