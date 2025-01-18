De 15 bästa alternativen till Facebook-grupper 2025

Letar du efter en plats där du kan bygga upp en blomstrande community online för dina mest värdefulla målgrupper? Facebook-grupper kan vara en enkel startpunkt, men de räcker ofta inte till när din community växer och utvecklas.

När den initiala entusiasmen avtar kommer du troligen att märka att plattformen saknar avancerade communityfunktioner som behövs för att bygga upp en communitycentrerad verksamhet, såsom anpassad branding, avancerad analys och verktyg för evenemangshantering.

Därför har vi sammanställt en lista över de bästa alternativen till Facebook-grupper. Från gratis meddelandeappar till kraftfull programvara för videostreaming – dessa enkla, kostnadsfria communityplattformar är fullspäckade med funktioner som är utformade för att koppla samman, engagera och skala upp din community på det sätt du vill.

Varför välja alternativ till Facebook-grupper?

Facebook-grupper är ett enkelt och populärt sätt att komma i kontakt med människor och bygga online-communityn tack vare deras stora räckvidd och tillgänglighet. Men de har några begränsningar:

1. Ineffektiv fildelning

Filer och bilagor är utspridda över inlägg och kommentarer i alla Facebook-grupper, vilket gör dem svåra att hitta eller organisera. Du måste bläddra oändligt för att hitta specifika inlägg eller dokument.

2. Brist på anpassningsmöjligheter

Visst, Facebook-grupper är lätta att skapa, men de är inte direkt anpassningsbara. Vill du ändra layout, typsnitt eller användarupplevelse för att bättre återspegla ditt varumärke? Nej. Du är fast i Facebooks standardlösning.

3. Oorganiserade diskussioner

Att driva en Facebook-grupp kan kännas som ett deltidsjobb. Med spamkonton, troll och begränsade administratörskontroller är det svårt att hålla allt igång utan problem. Och eftersom Facebooks verktyg är ganska rigida kan du inte anpassa hur du hanterar inlägg, godkännanden eller moderering.

Här är den goda nyheten: Facebook är inte den enda plattformen för att bygga communityn. Det finns flera plattformar som ger dig mycket mer kontroll och hjälper dig att skapa en plats som känns precis som ditt varumärke.

Vissa av alternativen till Facebook-grupper erbjuder till och med verktyg för att tjäna pengar på communityn och öka engagemanget.

De 15 bästa alternativen till Facebook-grupper: En översikt

De 15 bästa alternativen till Facebook-grupper

Vi har testat ett stort antal communityplattformar för att hitta de bästa alternativen till Facebook-grupper, och vi är glada att kunna dela med oss av våra resultat. Här är de bästa alternativen som gör att du kan skapa din egen onlinecommunity med förbättrad användarupplevelse.

Kom igång med ClickUp Chats Kom i kontakt med människor på ClickUp och samarbeta i realtid

Om du letar efter ett alternativ till Facebook-grupper som hjälper dig att skapa meningsfulla kontakter med medlemmarna i din community är ClickUp precis vad du behöver.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation, allt på en och samma plattform – accelererat av nästa generations AI-automatisering och sökning. Du kan använda den för att bjuda in medlemmar som gäster eller lägga till dem i ditt arbetsutrymme för smidig samverkan i communitybyggande projekt.

Med ClickUp Chat kan du skicka personliga direktmeddelanden för en-till-en-kommunikation. Om du samarbetar med eller handledar en teammedlem kan du enkelt omvandla dina konversationer till genomförbara uppgifter.

Till skillnad från Facebook-grupper behöver du inte lägga till flera bilagor upprepade gånger. Med ClickUp Chat kan du länka uppgifter och meddelanden så att alla förstår sammanhanget. Du kan också organisera chatten i utrymmen genom att skapa separata offentliga och privata kanaler för olika idéer eller projekt.

Behöver du dela uppdateringar med hela communityn? Använd inlägg för att göra meddelanden, starta diskussioner eller dela spännande idéer.

Kommunicera med dina communitymedlemmar och spåra uppgifter med ClickUp Chat

Det bästa av allt? Du kan hitta alla meddelanden med hjälp av sökfunktionen i chatten. Du behöver inte längre bläddra igenom hundratals meddelanden för att hitta relevant information.

Det är superenkelt att komma igång med ClickUp Community Management Template. Det är en färdig installation som hjälper dig att organisera din arbetsyta, planera kommunikationsstrategier, effektivisera arbetsflöden och börja bygga upp din community utan att slösa tid på att lista ut hur allt fungerar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan överväldiga nya användare och det tar tid att lära sig dem.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Vår utmaning var att skapa en virtuell organisation som gav tillräcklig struktur utan att hämma de olika teamen, som alla hade olika kultur och arbetsstil. Hemligheten var att anamma en verkligt bottom-up-strategi där alla delade med sig av sina bästa metoder under resans gång. Resultatet har blivit en samarbetsinriktad virtuell kultur som är verkligt självstyrande och ständigt förbättras genom användarinnovation och feedback.

Vår utmaning var att skapa en virtuell organisation som gav tillräcklig struktur utan att hämma de olika teamen, som alla hade olika kultur och arbetsstil. Hemligheten var att anamma en verkligt bottom-up-strategi där alla delade med sig av sina bästa metoder under resans gång. Resultatet har blivit en samarbetsinriktad virtuell kultur som är verkligt självstyrande och ständigt förbättras genom användarinnovation och feedback.

2. Slack (bäst för samarbete på arbetsplatsen och inom företag)

via Slack

Slack är ett populärt kommunikationsverktyg för företag som används för teamsamarbete och hantering av online-communityn. Till skillnad från Facebook-grupper håller Slack ordning och professionalism. Du kan skapa privata utrymmen eller kanaler för specifika ämnen, bifoga filer för enkelt samarbete och skapa undergrupper för specifika diskussioner.

Vill du kommunicera med en medlem i realtid för mer ingående konversationer? Använd Huddle. Slack låter dig också spara viktiga meddelanden separat för att enkelt kunna komma åt dem senare.

Slacks bästa funktioner

Fäst viktiga meddelanden och resurser i kanalerna för enkel åtkomst.

Anpassa inställningarna för aviseringar för att minska störningar

Ställ in påminnelser i konversationer för att hålla koll på viktiga uppgifter.

Slacks begränsningar

Konversationer raderas automatiskt efter 90 dagar i gratispaketet.

Priser för Slack

Gratis

Fördel: 8,75 dollar/månad

Business+: 15 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 27 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

Det bästa med Slack är dess intuitiva kommunikationskanaler, som möjliggör organiserat samarbete inom våra team. Funktioner som tråddiskussioner, fildelning och integration med verktyg som Google Drive, Trello och Zoom gör arbetsflödena smidiga. Gratisabonnemangen har begränsad lagringskapacitet för delade filer.

Det bästa med Slack är dess intuitiva kommunikationskanaler, som möjliggör organiserat samarbete inom våra team. Funktioner som tråddiskussioner, fildelning och integration med verktyg som Google Drive, Trello och Zoom gör arbetsflödena smidiga. Gratisabonnemangen har begränsad lagringskapacitet för delade filer.

📖 Läs mer: De bästa konkurrenterna till Slack

3. Discord (bäst för spel och livestreaming)

via Discord

Discord erbjuder ett nytt sätt att skapa kontakter och utveckla din community, särskilt för dem som värdesätter interaktioner i realtid. Det fungerar utmärkt för livestreaming, gaming eller informella diskussioner. Teammedlemmarna kan till och med lägga till emojis och stickers, skapa egna avatarer och använda soundboard-effekter för att öka engagemanget i communityn.

Vill du optimera din server? Prova några Discord-tips, till exempel att skapa ämnesspecifika kanaler för att hålla konversationerna fokuserade och organiserade. Du kan också ställa in anpassade behörigheter för varje kanal, vilket säkerställer åtkomst till relevant innehåll och förhindrar överfulla chattar.

Discords bästa funktioner

Integrera plattformar som Twitch och YouTube för att centralisera interaktionen i communityn.

Automatisera uppgifter som att välkomna nya medlemmar och hantera roller med AI-bots.

Kommunicera smidigt med både röst- och textalternativ

Lägg till upp till 250 000 medlemmar i en Discord-server.

Begränsningar med Discord

Röstchatt finns tillgängligt, men det saknas inbyggda videofunktioner.

Priser för Discord

Gratis

Discord Nitro Basic: 2,99 $/månad

Discord Nitro: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner av Discord

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Discord?

Jag älskar hur enkelt Discord är att använda. Det är snabbt och har ett snyggt gränssnitt. Det är så enkelt att skapa olika grupper och communityn och roligt att interagera med andra.

Jag älskar hur enkelt Discord är att använda. Det är snabbt och har ett snyggt gränssnitt. Det är så enkelt att skapa olika grupper och communityn och roligt att interagera med andra.

4. Mighty Networks (bäst för att skapa en white label-onlinecommunity)

via Mighty Networks

Med Mighty Networks kan du skapa en helt egen och lönsam community. Du kan lägga till dina kurser, medlemskap och erbjudanden på ett och samma ställe. Det erbjuder flexibla byggstenar som kallas Spaces för att lägga till anpassade funktioner för din community.

MightNetworks erbjuder även livestreaming och chattfunktioner i realtid. Communitymedlemmar kan enkelt ansluta sig via webben, Android eller iOS och kommunicera med varandra via privata meddelanden eller chattar i små grupper.

Mighty Networks bästa funktioner

Integrera appar från tredje part för att arrangera evenemang

Skala enkelt utan begränsningar för värdar, medlemmar eller moderatorer.

Utveckla en mobilapp med ditt varumärke för att personalisera din communityupplevelse

Skapa resursbibliotek och schemalägg innehåll för dina kurser

Begränsningar för Mighty Networks

Det finns ingen gratisversion.

Nya användare som är vana vid Facebook-grupper kan tycka att det är svårt att anpassa sig i början.

Priser för Mighty Networks

Community: 49 $/månad

Kursplan: 119 $/månad

Företag: 219 $/månad

Path-to-Pro-planen: 430 $/månad

Betyg och recensioner av Mighty Networks

G2: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mighty Networks?

I flera år har jag varit värd för min community av podcasters och innehållsskapare i en Facebook-grupp. Men en STOR sak som alltid stått i vägen för oss är distraktioner. Nu, i vår Mighty Network-community Podcasters Connect, vet folk att när de går in där kommer de inte att bombarderas av alla distraktioner som finns på vanliga sociala medier. Den enda utmaningen jag har med Mighty Networks är "Plan"-systemet. Det har varit svårare än jag trodde att migrera befintliga kunder till plattformen. Men jag börjar sakta men säkert få kläm på det.

I flera år har jag varit värd för min community av podcasters och innehållsskapare i en Facebook-grupp. Men en STOR sak som alltid stått i vägen för oss är distraktioner. Nu, i vår Mighty Network-community Podcasters Connect, vet folk att när de går in där kommer de inte att bombarderas av alla distraktioner som finns på vanliga sociala medier. Den enda utmaningen jag har med Mighty Networks är "Plan"-systemet. Det har varit svårare än jag trodde att migrera befintliga kunder till plattformen. Men jag börjar sakta men säkert få kläm på det.

💡Proffstips: Skapa en helt egen mobilapp för din community med Mighty Pro genom att lägga till ditt företagslogotyp och färgtema.

5. LinkedIn (bäst för professionellt nätverkande och branschspecifika grupper)

via LinkedIn

LinkedIn-grupper är ett fantastiskt sätt att bygga upp en community inom en social medieplattform. Det liknar Facebook-grupper, men med en mer professionell prägel. Dessa grupper skapar en community där likasinnade individer kan träffas, utbyta idéer och utvecklas tillsammans.

Du kan ställa in gruppregler, bjuda in dina kontakter att gå med i grupper och lägga till grupplänken i din LinkedIn-profil. Det hjälper dig att hålla dig uppdaterad om branschtrender samtidigt som du bygger upp en community som tillför verkligt värde. LinkedIn låter dig också köra betalda annonser för att marknadsföra din grupp.

LinkedIns bästa funktioner

Få tillgång till globala nätverksmöjligheter utan geografiska begränsningar

Dela bloggar, vitböcker, infografik, videor och mycket mer med en fokuserad målgrupp.

Använd grupper för att göra marknadsundersökningar och hålla dig uppdaterad om trender.

Begränsningar på LinkedIn

Det erbjuder inga inbyggda alternativ för att tjäna pengar på din grupp.

Livestreaming är alltför komplicerat och kräver godkännande och extern programvara för att kunna konfigureras.

Priser för LinkedIn

Gratis

Premium: 29,99 $/månad

Företag: 59,99 $/månad

LinkedIn-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 350 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LinkedIn?

Jag tycker det är fantastiskt att människor kan dela relevant och viktigt innehåll inom gruppen, gemensamma intressen, viktiga jobbannonser och artiklar (på LinkedIn). Jag önskar att det var enklare att söka efter innehåll från tidigare inlägg istället för att behöva scrolla en stund.

Jag tycker det är fantastiskt att människor kan dela relevant och viktigt innehåll inom gruppen, gemensamma intressen, viktiga jobbannonser och artiklar (på LinkedIn). Jag önskar att det var enklare att söka efter innehåll från tidigare inlägg istället för att behöva scrolla en stund.

✨ Kul fakta: LinkedIn-grupper startade 2005, vilket gör dem till ett av de äldsta verktygen för online-community som fortfarande används idag!

6. Discourse (bäst för att skapa strukturerade communityforum med öppen källkod)

via Discourse

Discourse är en öppen källkodsplattform som finns på GitHub. Det är som en modern variant av klassiska diskussionsforum. Discourse låter dig lägga till communitymoderatorer och har en praktisk meddelandefunktion som håller dig uppdaterad när någon svarar på dina inlägg.

Discourse är dock mycket grundläggande jämfört med vissa av de mer avancerade communityplattformarna som finns. Den passar bäst för utvecklarcommunityn med viss kodningskunskap, eftersom det kan vara svårt att konfigurera den på egen hand.

Discourses bästa funktioner

Spåra och hantera innehåll effektivt med ett enkelt kösystem för moderatorer.

Anpassa aviseringar genom att ställa in detaljerade varningar för att övervaka specifika kategorier.

Behåll överblicken och lösa problem effektivt med viktig loggspårning.

Övervaka användarnas interaktioner smidigt med hjälp av användbara anteckningar för personalen för engagemang med flera medlemmar.

Diskussionsbegränsningar

Discourse är utformat med utvecklare i åtanke och kräver systemadministratörskunskaper för hosting och installation.

Att flytta från en annan personlig communityplattform till Discourse kan vara svårt och tidskrävande.

Priser för Discourse

Startpaket: 20 $/månad

Standard: 100 $/månad

Företag: 500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Diskussionsbetyg och recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

G2: 4,0/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Discourse?

Discourse är väldigt lätt att använda och möjliggör en öppen diskussion i en forumliknande plattform. Den är ganska anpassningsbar, där du kan skapa olika ämnen och kategorier, samt spåra användarnas engagemang.

Discourse är väldigt lätt att använda och möjliggör en öppen diskussion i en forumliknande plattform. Den är ganska anpassningsbar, där du kan skapa olika ämnen och kategorier, samt spåra användarnas engagemang.

💡Proffstips: Om du inte är tekniskt kunnig erbjuder Discourse en tjänst som bygger communityn åt dig, men den har ett högt pris – cirka 100 dollar per månad.

via Circle

Circle är en communityplattform för kreatörer, coacher och entreprenörer som vill tjäna passiva inkomster genom sina kurser och evenemang. Inom plattformen kan du skapa kohortbaserade grupper och drip-lektioner, skicka mass-DM:ar och genomföra personliga eller gruppbaserade coachingsessioner.

Du kan till och med skapa en personlig hemfeed för alla communitymedlemmar och skicka automatiska veckosammanfattningar för att öka engagemanget. Circles bästa funktion är livevideo. Du kan ställa in kontorstider, genomföra live-AMA-sessioner och livestreama för att interagera med din community.

Circles bästa funktioner

Anpassa plattformen så att den speglar din unika varumärkesidentitet.

Underlätta privata och direkta meddelanden samt gruppdiskussioner för att främja djupare relationer.

Skapa anpassade landningssidor för liveevenemang

Begränsningar för cirklar

Spaces är inte mångsidiga; du kan inte kombinera diskussioner med kursutrymmen.

Android-appen är begränsad och det finns inget alternativ för en white label-app.

Circle-prissättning

Professionell: 89 $/månad

Företag: 199 $/månad

Företag: 360 $/månad

Plus Branded App: Anpassad prissättning

Cirkelbetyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Circle?

Circle. so utmärker sig genom att erbjuda ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som förenklar uppbyggnaden och hanteringen av communityn.

Circle. so utmärker sig genom att erbjuda ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som förenklar uppbyggnaden och hanteringen av communityn.

✨ Kul fakta: Circles vattenkylarliknande utrymmen möjliggör informella diskussioner, vilket gör dem perfekta för att främja kontakter utanför ämnet i professionella grupper.

8. Kajabi Communities (bäst för att hålla och sälja onlinekurser)

via Kajabi Communities

Kajabi är allmänt känt som en plattform för att bygga och hantera onlineverksamheter. Det låter dig skapa din egen varumärkeswebbplats, utforma kursplaner eller coachningsprogram, hantera betalningar, genomföra marknadsföringskampanjer och skapa försäljningstrattar – allt från ett och samma ställe.

Det som skiljer Kajabi från andra alternativ till Facebook-grupper är dess Community Product-funktion. Med detta verktyg kan du skapa en community direkt på din webbplats, som fungerar ungefär som ett forum.

Kajabi Communities bästa funktioner

Skapa en medlemswebbplats med en robust webbplatsbyggare

Få tillgång till ett brett utbud av anpassningsbara mallar för landningssidor

Använd inbyggda verktyg för e-postmarknadsföring för smidig gruppkommunikation.

Använd säljtrågprogramvara för att engagera leads i varje steg av deras resa

Skapa spelifierade inlärningsupplevelser med framstegsspårning, frågesporter och certifikat.

Begränsningar för Kajabi Communities

Begränsade verktyg för student- och communityengagemang

Priserna kan vara höga för communitybyggande ändamål.

Priser för Kajabi Communities

Kickstarter: 69 $/månad

Grundläggande: 149 $/månad

Tillväxt: 199 $/månad

Fördel: 399 $/månad

Kajabi Communities betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kajabi Communities?

Enkel att implementera, allt i en plattform för kurser, webbplats, e-post, kundvagn och mycket mer. Den har taggning, e-postsekvenser, frågesporter, poddar, bloggar, videohosting och otrolig flexibilitet.

Enkel att implementera, allt i en plattform för kurser, webbplats, e-post, kundvagn och mycket mer. Den har taggning, e-postsekvenser, frågesporter, poddar, bloggar, videohosting och otrolig flexibilitet.

9. Patreon (bäst för att skapa en community för att tjäna pengar på innehåll)

via Patreon

Patreon gör det enklare för innehållsskapare att växa och tjäna pengar på sina communityn. Det är en medlemsplattform som gör det enkelt att tjäna pengar genom prenumerationstjänster. Det är enkelt att komma igång: registrera dig, skapa dina prenumerationsnivåer och börja erbjuda exklusiva förmåner till dina fans. Dessa förmåner kan inkludera tillgång till ditt Patreon-flöde, gruppchattar endast för medlemmar, forum och andra specialbonusar.

Patreon erbjuder ett sätt att nå ut till din publik på ett djupare plan. Du ger dina fans VIP-behandling samtidigt som du bygger upp en hållbar communitystruktur kring ditt arbete. Vem skulle inte älska det?

Patreons bästa funktioner

Skapa exklusiva forum för specifika medlemsnivåer med Discourse-integration.

Tilldela nivåbaserade roller på Discord för att uppmärksamma lojala supportrar

Tjäna kontinuerliga inkomster genom återkommande prenumerationer

Begränsningar med Patreon

Det erbjuder inte lika mycket kontroll jämfört med att hantera grupper på din egen webbplats.

Patreon drar av en procentandel av dina intäkter som du tjänat via plattformen.

Patreons prissättning

Gratis

Fördel: 8 % av intäkterna

Premium: 12 % av intäkterna

Patreon-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Patreon?

Patreon är ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med dina kunder och få dem att känna sig som en del av en speciell community.

Patreon är ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med dina kunder och få dem att känna sig som en del av en speciell community.

🧠 Visste du att? Skaparna på Patreon har tillsammans tjänat över 8 miljarder dollar sedan lanseringen, vilket gör det till en av de bästa plattformarna för monetariserade communityn.

10. BuddyBoss (bäst för att bygga anpassningsbara online-communityn)

via BuddyBoss

BuddyBoss började som en öppen källkodsprogramvara, vilket gav användarna friheten att justera och anpassa den efter eget tycke. Med tiden utvecklades den till en onlineplattform för communityn.

Med BuddyBoss kan du skapa en Facebook-liknande communityupplevelse direkt på din WordPress-webbplats. Det låter dig lägga till anpassade funktioner för att bygga och hantera communityn, såsom onlinebutiker, översättningar, aktivitetsdashboards och omnämnanden. Det har dock begränsade designalternativ, så du behöver ett bra tema för att göra din webbplats visuellt tilltalande.

BuddyBoss bästa funktioner

Skapa användarprofiler, nyhetsflöden, privata meddelanden, forum och sociala grupper med inbyggda funktioner.

Integrera smidigt med LearnDash och WooCommerce för att sälja innehåll genom prenumerationer eller engångsbetalningar.

Öka medlemmarnas engagemang genom att lägga till gamification, jobbannonser, evenemang och mycket mer med kompatibla WordPress-plugins.

BuddyBoss begränsningar

Även om de är användarvänliga kan det ta tid att lära sig dem om du är ny på WordPress eller communityplattformar.

Ytterligare plugins kan krävas för specifika funktioner.

BuddyBoss prissättning

Plan för en enda webbplats: 299 $/år

Fem webbplatser: 349 $/år

Tio webbplatser: 449 $/år

Standardplan: 179 $/månad, faktureras årligen

Done For You-tjänst: För en extra engångsavgift på 1 999 dollar erbjuder denna tjänst förbättrade tjänster för varumärkesbyggande och marknadsföringsdesign, utöver Standard-paketet.

Tillägg för utvecklare: Engångsavgift på 299 dollar

BuddyBoss betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga

11. Reddit (bäst för att komma i kontakt med likasinnade personer i nischade communityn)

via Re d dit

Reddit fungerar ungefär som Facebook-grupper, men ger dig större kontroll över din community och hanterar inte användardata. Du kan skapa en subreddit för att samla personer med gemensamma intressen och diskutera ämnen på ett välorganiserat sätt. Det gör det också möjligt för användare att prenumerera på specifika communityn eller ämnen, vilket bidrar till att skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet.

Varumärken kan skapa subreddits för att svara på användarnas frågor och feedback och delta i diskussioner med sin målgrupp. Reddit-communityn hjälper också företag att förstå sina kunders problem, preferenser och trender genom att observera konversationer.

Reddits bästa funktioner

Välj mellan fyra typer av communityn på Reddit: offentliga, begränsade, privata eller endast för premiummedlemmar.

Lägg till unika regler och riktlinjer som är anpassade efter varje subreddit.

Rösta upp eller ned innehåll baserat på dess relevans, intresse och nytta för communityn.

Reddits begränsningar

Ingen inbyggd funktion för att tjäna pengar på din grupp eller generera intäkter direkt

Saknar videochattfunktion, vilket begränsar möjligheterna till interaktion i realtid.

Priser för Reddit

Gratis för användare och företag att skapa en subreddit. Annonser är betalda.

Reddit-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Reddit?

Reddit är en enastående plattform för sociala medier som gör det möjligt för användarna att gå med i en community, publicera innehåll och delta i diskussioner med andra användare.

Reddit är en enastående plattform för sociala medier som gör det möjligt för användarna att gå med i en community, publicera innehåll och delta i diskussioner med andra användare.

💡Proffstips: Använd Reddits belöningssystem för att ge "utmärkelser" till medlemmar med exceptionella inlägg eller kommentarer, vilket ökar engagemanget i communityn.

12. Bettermode (Bäst för hantering av professionella, white label-kundgemenskaper på din webbplats)

via Bettermode

Letar du efter ett sätt att bygga upp en kundcommunity för ditt varumärke direkt på ditt företags webbplats? Bettermode (tidigare Tribe) kan vara precis vad du behöver. Denna white label-plattform integreras direkt i din företagswebbplats och ger dig ett professionellt forum där din målgrupp kan träffas och interagera.

Med Bettermode kan du leda diskussioner, dela innehåll och skapa en mobilapp med ditt varumärke. Dina kunder kan delta genom att publicera bilder och videor, delta i omröstningar och delta i diskussioner som organiseras av specifika communityutrymmen fritt.

Bettermodes bästa funktioner

Ställ in automatiseringsregler för att minska spam och säkerställa communityns integritet och säkerhet.

Aktivera forumdiskussioner under ditt företags varumärke

Organisera konversationer effektivt med hjälp av utrymmen

Bettermodes begränsningar

Saknar chattfunktioner jämfört med andra kommunikationsverktyg för arbetsplatsen.

Stöder inte evenemangshosting

Bettermode-priser

Gratis

Lite: 24 $/månad

Fördel: 59 $/månad

Företag: 119 $/månad

Bettermode-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bettermode?

Det är så enkelt att använda, du får i princip byggstenar som du kan använda för att skapa din communityplattform och sedan kan du lägga till fler funktioner och anpassade funktioner om du vill.

Det är så enkelt att använda, du får i princip byggstenar som du kan använda för att skapa din communityplattform och sedan kan du lägga till fler funktioner och anpassade funktioner om du vill.

💡Proffstips: Du kan använda Bettermodes anpassningsbara analyspanel för att övervaka trender och engagemang inom din community.

13. Telegram (bäst för att vara värd för stora grupper med monetariserade sändningar och kanaler)

via Telegram

Telegram startade som en chattapp för communityn, men är nu mycket mer än så. Tänk på det som en blandning av e-post, livestreaming och meddelanden. Du kan skicka meddelanden, dela videor och ladda upp filer i en grupp.

Här kan du skapa olika kanaler och communityn med fokus på specifika ämnen. Du kan också fästa gruppregler och viktiga meddelanden. Det som gör Telegram till ett bra alternativ till Facebook-grupper är dess sändningsfunktion som gör att du kan gå live och kommunicera med din målgrupp i realtid.

Telegrams bästa funktioner

Skapa grupper med upp till 200 000 medlemmar

Svara på specifika meddelanden i gruppchattar genom att svepa åt vänster och skriva ditt svar.

Nämn medlemmar i en gruppchatt för att fånga deras uppmärksamhet och involvera dem direkt i konversationen.

Begränsningar med Telegram

Främst enkelriktad, saknar verklig community-interaktion

Inget stöd för liveevenemang eller onlinekurser

Priser för Telegram

Gratis

Telegram-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Telegram?

Det jag gillar med Telegram är möjligheten att skapa stora grupper och kanaler, och att man kan dela filer på upp till 2 GB, vilket är fantastiskt.

Det jag gillar med Telegram är möjligheten att skapa stora grupper och kanaler, och att man kan dela filer på upp till 2 GB, vilket är fantastiskt.

💡Proffstips: Prova Telegrams omröstningar och frågesporter för att göra dina kanaler mer interaktiva och hålla medlemmarna engagerade.

14. WhatsApp (bäst för att bygga både personliga och professionella communityn)

via WhatsApp

WhatsApp används ofta som en app för personliga meddelanden, men det går också att skapa privata (gratis eller betalda) community-utrymmen för att komma i kontakt med likasinnade, befintliga kunder eller potentiella kunder. WhatsApp stöder gruppchattar, affärsmeddelanden och till och med röst- och videosamtal för smidig kommunikation i realtid.

Du kan skicka communitymeddelanden i den allmänna chatten, skapa communityevenemang och använda AI för att få snabba svar på alla frågor. Dessutom kan du tack vare WhatsApps stora gruppstorlek kommunicera med massor av medlemmar på ett och samma ställe.

WhatsApps bästa funktioner

Skapa undergrupper inom communityn för specifika ämnen

Godkänn eller ta bort medlemmar och kontrollera vem som kan skicka meddelanden till gruppen.

Lägg till medlemmar via länkar eller direkt från kontakter

WhatsApps begränsningar

Alla som har ditt telefonnummer kan komma åt din personliga information och status om du inte justerar sekretessinställningarna.

WhatsApp begränsar antalet bilder du kan skicka samtidigt.

Priser för WhatsApp

Gratis

WhatsApp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om WhatsApp?

Personligen tycker jag att WhatsApp har en bra publikbas över hela världen, vilket gör det till den bästa plattformen för att nå en maximal publik för affärsändamål. Denna plattform är tillgänglig på alla enheter, vilket gör det lättare för kunderna att nå ut när som helst.

Personligen tycker jag att WhatsApp har en bra publikbas över hela världen, vilket gör det till den bästa plattformen för att nå en maximal publik för affärsändamål. Denna plattform är tillgänglig på alla enheter, vilket gör det lättare för kunderna att nå ut när som helst.

15. Hivebrite (Bäst för att bygga alumnnätverk och professionella communityn)

via Hivebrite

Hivebrite är en dedikerad privat communityplattform, byggd med alumnnätverk i åtanke. Den erbjuder funktioner som diskussionsforum, grupper och undergrupper, en mobilapp med varumärkesprofilering och till och med en jobbportal för att dela lediga tjänster. Du kan koppla den till ditt CRM-system för att hantera liveevenemang, biljettförsäljning och deltagarlistor utan problem.

Det låter dig också skapa anpassade profilalternativ för att begränsa medlemmarnas synlighet och sökbarhet så att communitymedlemmar inte kan skicka skräppost till andra. Med det sagt lutar Hivebrite mer åt nätverkande än att bygga en aktiv, superengagerad community.

Hivebrites bästa funktioner

Skapa regionala avdelningar för att tillgodose lokala communityn och utöka din räckvidd.

Få tillgång till värdefulla data och analysverktyg för att spåra engagemang och förbättra prestanda.

Organisera och hantera liveevenemang smidigt med inbyggda schemaläggningsfunktioner.

Skapa mobilappar med ditt varumärke för att erbjuda en personlig upplevelse för dina communitymedlemmar.

Hivebrites begränsningar

Plattformens design och gränssnitt kan kännas lite föråldrade.

Hivebrites prissättning

Connect: 799 $/månad

Skala: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Hivebrite-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hivebrite?

Hivebrites flexibla design, enkla implementering, smidiga integration, funktioner för medlemsinteraktion och kundsupport sticker ut. Utan (eller med minimala) tekniska kunskaper kan du anpassa layouten på varje sida med dra-och-släpp-sidelement och automatiserat innehåll.

Hivebrites flexibla design, enkla implementering, smidiga integration, funktioner för medlemsinteraktion och kundsupport sticker ut. Utan (eller med minimala) tekniska kunskaper kan du anpassa layouten på varje sida med dra-och-släpp-sidelement och automatiserat innehåll.

