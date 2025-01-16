De 10 bästa Krisp-alternativen för 2025

Ditt hemmakontor känns som en livlig tågstation. Barn som leker tafatt i bakgrunden, byggljud från grannen och din grannes entusiastiska karaoke-session – allt medan du försöker få till den där viktiga kundpresentationen.
Du är inte ensam om du har blivit frustrerad över bakgrundsljud som stör dina virtuella möten eller samtal.
Distansarbete har gjort brusreduceringsprogram som Krisp oumbärliga för många yrkesverksamma. Det gör att vi kan fokusera på samtalet utan att störas av skällande hundar eller livliga kaféer.
Krisp är visserligen utmärkt, men det är inte det enda alternativet.
Genom att testa olika verktyg för brusreducering har jag hittat många Krisp-alternativ som kan vara lika effektiva – vissa erbjuder till och med unika funktioner som Krisp inte har. Jag delar med mig av mina favoriter för att hjälpa dig att välja.
🧠 Rolig fakta: Världens tystaste rum finns på Orfield Laboratories i Minnesota. Det är så tyst att man kan höra sitt eget hjärtslag.
⏰60-sekunders sammanfattning
Här är min lista över rekommenderade Krisp-alternativ för klarare ljudkvalitet i alla dina möten:
- Noise Blocker (Bäst för ljudblockering i realtid)
- NVIDIA RTX Voice (Bäst för högupplöst bakgrundsljudreducering med NVIDIA GPU:er)
- Otter. ai (Bäst för automatiska transkriptioner och mötesanteckningar)
- SoliCall (Bäst för callcenter på företagsnivå)
- WavePad (Bäst för ljudredigering)
- Utterly (Bäst för personlig brusreducering vid telefonsamtal)
- Descript (Bäst för poddare och innehållsskapare)
- LALAL. AI (Bäst för ljudseparation och isolering)
- Cleanvoice (Bäst för redigering av innehåll som kräver automatisk borttagning av fyllnadsljud)
Vad ska du leta efter i Krisp-alternativ?
När du väljer ett verktyg för brusreducering är det viktigt att fokusera på faktorer som verkligen påverkar din upplevelse, produktivitet och samtalskvalitet.
Här är vad jag anser vara avgörande:
- Kvaliteten på bakgrundsljuddämpningen: Detta är den viktigaste funktionen. Du vill ha ett verktyg som kan filtrera bort oönskade bakgrundsljud utan att kompromissa med ljudkvaliteten.
- Kompatibilitet: Alla program för brusreducering stöder inte alla operativsystem, så kontrollera att det fungerar smidigt med din enhet och dina kommunikationsappar.
- Användarvänlighet: Ett intuitivt gränssnitt sparar tid, särskilt om du har möten i rad och behöver en enkel installation.
- Prisalternativ: Det verktyg du väljer bör ha flexibla planer som passar din budget, oavsett om du letar efter en gratisplan eller något mer robust för professionellt bruk.
💡Proffstips: Innan du bestämmer dig för något Krisp-alternativ, utnyttja de kostnadsfria provperioder eller gratisversioner som många verktyg för brusreducering erbjuder. På så sätt kan du testa programvaran i din egen miljö och se hur effektivt den hanterar störande ljud.
De 10 bästa Krisp-alternativen att använda
Vi har sammanställt en lista med tio förstklassiga Krisp-alternativ, som alla erbjuder kraftfulla funktioner som hjälper dig att hålla fokus genom att effektivt blockera oönskade ljud.
1. Noise Blocker (bäst för ljudblockering i realtid)
Noise Blocker är den ultimata lösningen för yrkesverksamma och spelare som söker en fokuserad miljö. Dess låga latens gör den lämplig för direktsändningar eller realtidskommunikation.
Noise Blocker är perfekt för delade eller öppna kontorsmiljöer och förbättrar din produktivitet och kommunikation genom att smidigt anpassa sig efter dina behov. Oavsett om du är i ett videosamtal, spelar ett spel eller livestreamar, säkerställer det klarhet och lugn genom att på ett intelligent sätt blockera oönskade ljud.
Noise Blockers bästa funktioner
- Blockera specifika typer av bakgrundsljud, såsom tangentbordsknappande eller fläktljud, med extrem precision.
- Anpassa brusreduceringsnivåerna efter olika typer av ljudinnehåll, från poddar till professionella samtal.
- Integrera enkelt med kommunikationsappar som Zoom och Microsoft Teams.
Begränsningar för Noise Blocker
- Tangentbordsgenvägar stöder endast en kombination av högst två tangenter.
Priser för Noise Blocker
- Nedladdning: Gratis att använda i 1 timme per dag
- Enanvändarlicens: 19,99 $ engångsavgift
- Delad användarlicens: 139,99 $ engångsavgift
Betyg och recensioner av Noise Blocker
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
2. NVIDIA RTX Voice (bäst för högupplöst bakgrundsljudreducering med NVIDIA GPU:er)
Detta Krisp-alternativ är idealiskt för dem som har NVIDIA-grafikkort, eftersom RTX Voice är ett plugin-program som använder GPU-kraft för att leverera enastående ljudkvalitet. Det tar bort bakgrundsljud med minimal påverkan på systemets prestanda.
De bästa funktionerna i NVIDIA RTX Voice
- Använd AI för att ta bort bakgrundsljud i realtid, så att endast din röst överförs.
- Kör brusreducering med minimal påverkan på ditt system
- Dra nytta av RTX Voice på GTX 10-serien GPU:er och nyare, vilket breddar dess tillgänglighet.
Begränsningar för NVIDIA RTX Voice
- Endast tillgängligt för användare med NVIDIA-grafikkort.
- Något högre systemresursanvändning jämfört med andra verktyg
Priser för NVIDIA RTX Voice
- Gratis för användare av NVIDIA RTX-grafikkort
NVIDIA RTX Voice – betyg och recensioner
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
3. Otter. ai (Bäst för automatiska transkriptioner och mötesanteckningar)
Otter. ai går längre än brusreducering och erbjuder AI-transkription i realtid som exakt fångar mötesinnehållet. Detta verktyg är idealiskt för yrkesverksamma som behöver obegränsad brusreducering, bruskontroll och detaljerade mötesanteckningar, särskilt vid kund- eller teamkonferenser.
En unik funktion i Otter. ai är dess Live Collaborative Transcription, som gör det möjligt för flera deltagare i ett möte att visa, markera och kommentera transkriptionen i realtid.
Denna funktion förbättrar engagemanget och säkerställer att viktiga punkter fångas upp och förtydligas gemensamt under diskussionen – något som sällan finns i andra transkriptionsappar.
Otter. ai bästa funktioner
- Skapa automatiskt talaretiketter för att identifiera vem som sa vad under samtal.
- Träna AI:n att känna igen anpassade ordförråd, såsom branschspecifik jargong eller unika namn, för förbättrad noggrannhet.
- Synkronisera direkt med din kalender och dina favoritplattformar för möten för att underlätta ljudinspelningar.
- Exportera transkriptioner i flera format, inklusive PDF, DOCX och SRT, för mångsidig användning.
Otter. ai-begränsningar
- Brusreducering är mindre effektivt än i specialiserade verktyg som Krisp.
Otter. ai-prissättning
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 16,99 $/användare per månad
- Företag: 30 $/användare per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Otter. ai betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)
4. SoliCall (bäst för callcenter på företagsnivå)
SoliCall är specialutvecklat för callcenter och erbjuder avancerad brusreducering och ekokompensering anpassad för kundtjänst eller försäljningsmiljöer med hög volym.
Dess utmärkande funktion är ljudbearbetning på serversidan, vilket förbättrar ljudkvaliteten för hela teamet utan att kräva installation på enskilda enheter. SoliCall är optimerat för VoIP-system och är en idealisk lösning för företag som vill leverera exceptionella samtalsupplevelser i stor skala.
SoliCalls bästa funktioner
- Eliminera ekon för skarpa, tydliga samtal i båda ändar av linjen.
- Anpassa inställningarna för brusfilter för inkommande ljud efter företagets behov.
- Minska bandbreddsanvändningen genom att bearbeta ljud effektivt utan att kompromissa med kvaliteten.
- Anpassa dig snabbt till föränderliga akustiska miljöer och bibehåll överlägsen samtalskvalitet i bullriga miljöer.
Begränsningar för SoliCall
- Kan kräva teknisk installation för full integration.
Priser för SoliCall
- Gratis
SoliCall-betyg och recensioner
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
5. WavePad (bäst för ljudredigering)
WavePad är inte bara till för brusreducering utan erbjuder även professionella ljudredigeringsfunktioner. Det är perfekt för poddare och innehållsskapare och möjliggör detaljerad kontroll över inspelat ljud, vilket gör det enkelt att finjustera bakgrundsljud och brus efter inspelningen.
WavePads bästa funktioner
- Redigera ljud med precision med hjälp av robusta verktyg för brusreducering.
- Spela in och hantera flera ljudspår för förbättrad produktionskvalitet.
- Exportera i en rad olika format för att tillgodose olika plattformskrav.
WavePads begränsningar
- Inte idealiskt för brusreducering i realtid under samtal
Priser för WavePad
- WavePad Sound Editor Standard Edition: 40 dollar
- WavePad Sound Editor Master’s Edition: 70 dollar
- WavePad Sound Editor Master’s Edition kvartalsabonnemang: 3,33 $/månad
Betyg och recensioner av WavePad
- G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)
6. Utterly (bäst för personlig brusreducering vid jourtjänstgöring)
Utterly är utformat för yrkesverksamma som navigerar i olika arbetsmiljöer och har som utmärkande egenskap kontextmedveten brusprofilering.
Denna funktion justerar automatiskt inställningarna baserat på upptäckta omgivande ljudmönster, med inställningar för brusreducering, vilket säkerställer smidiga övergångar mellan miljöer.
De absolut bästa funktionerna
- Skapa anpassade ljudprofiler som är skräddarsydda för din nuvarande arbetsplats.
- Bearbeta ljudingångar i realtid, vilket möjliggör omedelbar feedback och justeringar.
- Förbättra tydligheten och kvaliteten på din röst så att den låter mer professionell.
- Kommunicera smidigt med videokonferensverktyg för att övervinna kommunikationsutmaningar.
Helt begränsningar
- Begränsad support på mobila enheter
- Lägre effektivitet vid extremt buller
Helt prisvärda
- Gratis
- Elevate: 5 $/månad
- Elevate for Teams: 4 $/månad per person
Utterly-betyg och recensioner
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
7. Descript (Bäst för poddare och innehållsskapare)
Descript är ett verktyg för ljud- och videoredigering med brusreducering som en funktion i sin större verktygssvit. Det är särskilt fördelaktigt för innehållsskapare som behöver verktyg för att redigera ljudspår och enkelt ta bort bakgrundsljud, fyllnadsord eller stamning.
Descripts bästa funktioner
- Transkribera ljud- och videospår till text med hög noggrannhet, vilket möjliggör enkel redigering och sökbarhet.
- Skapa nytt ljud med din röst för att korrigera misstag eller lägga till nytt innehåll med hjälp av Descripts funktion för röstkloning, Overdub.
- Synkronisera med populära redigeringsplattformar för att förenkla arbetsflödena efter produktion för video- och ljuddata.
Begränsningar för Descript
- Begränsad brusreducering i realtid för live-möten
Descript-priser
- Gratis
- Hobbyist: 19 $/person per månad
- Skapare: 35 $/person per månad
- Företag: 50 $/person per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Beskrivningar och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)
8. LALAL. AI (Bäst för ljudseparation och isolering)
LALAL. AI specialiserar sig på AI-driven ljudisolering, vilket gör att du kan separera sång från instrument eller omgivande ljud. Detta är idealiskt för musiker eller alla som behöver tydliga ljudspår utan onödiga bakgrundsljud.
LALAL. AI:s bästa funktioner
- Bearbeta ljudfiler i realtid med snabba bearbetningshastigheter
- Dra och släpp enkelt ljudfiler för snabb uppladdning och omedelbar bearbetning.
- Använd batchbearbetning för att hantera flera spår samtidigt och spara tid på stora projekt.
LALAL. AI-begränsningar
- Fokuserat på redigering efter inspelning, inte användning i realtid.
LALAL. AI-prissättning
Privatpersoner:
- Lite-paket: 20 $ (engångsavgift)
- Pro-paket: 70 $ (engångsavgift)
- Plus-paket: 54 $ (engångsavgift)
Företag:
- Master: 50 $ (engångsavgift)
- Premium: 190 $ (engångsavgift)
- Företag: 300 $ (engångsavgift)
LALAL. AI-betyg och recensioner
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
9. Cleanvoice (Bäst för redigering av innehåll som kräver automatisk borttagning av fyllnadsljud)
Cleanvoice är ett avancerat ljudredigeringsverktyg som utnyttjar AI och fokuserar på att eliminera fyllnadsljud och brus i inspelat ljud, vilket gör det till ett fantastiskt alternativ för poddare, intervjuare och alla som värdesätter renare ljudkvalitet för efterproduktion.
Cleanvoices bästa funktioner
- Tysta obekväma pauser eller långa tystnader i samtalet för en mer engagerande lyssningsupplevelse.
- Förbättra röstens tydlighet med avancerade algoritmer för brusreducering som bevarar röstkvaliteten.
- Bearbeta flera ljudfiler samtidigt för att spara tid i stora projekt.
Begränsningar för Cleanvoice
- Inte lämpligt för live-samtal eller användning i realtid.
- Begränsad anpassning för fyllnadsdetektering
Priser för Cleanvoice
- Gratis provperiod
Betala efter användning
- 5 timmar: 11 $/månad
- 10 timmar: 20 $/månad
- 30 timmar: 45 $/månad
Prenumeration: 1,10 dollar/timme per månad
- 10 timmar: 11 $/månad
- 30 timmar: 30 $/månad
- 100 timmar: 90 $/månad
Cleanvoice-betyg och recensioner
- G2: Otillräckligt antal betyg
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
10. Neutralizer (bäst för personlig ljudutjämning)
Neutralizer är en Android-exklusiv app som erbjuder personlig ljudutjämning och brusreducering anpassad efter din unika hörselprofil.
Neutralizer är perfekt för personer med hörselkänslighet eller alla som vill ha optimal ljudkvalitet. Det anpassar ljudet smidigt till olika miljöer för en förbättrad lyssningsupplevelse.
Neutralizers bästa funktioner
- Växla mellan förinställda profiler för hem, arbete, resor eller utomhusmiljöer med ett enda tryck.
- Finjustera enskilda frekvenser för att förstärka eller dämpa specifika ljudområden för en helt skräddarsydd upplevelse.
- Njut av en visuellt tilltalande och bekväm användarupplevelse i miljöer med svagt ljus.
Begränsningar för Neutralizer
- Endast tillgängligt på Android-enheter.
- Begränsade brusreduceringsfunktioner för samtal i realtid
Priser för Neutralizer
- Gratis för Android-användare
Neutralizer-betyg och recensioner
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
Andra verktyg för möten och videokommunikation
Du behöver inte alltid specialiserad programvara för brusreducering eller avancerade verktyg för video-/ljudredigering för att stödja dina behov av kommunikation och innehållsskapande.
Faktum är att robusta projektledningsplattformar som ClickUp kan erbjuda innovativa funktioner som indirekt förbättrar dina arbetsflöden för möten och videokommunikation.
📮ClickUp Insight: Nästan 40 % av yrkesverksamma känner sig tvungna att följa upp åtgärder omedelbart efter varje möte.
Enligt en undersökning från ClickUp har de flesta människor för avsikt att genomföra möten, men de lyckas inte. Anledningen? Åtgärderna är ofta spridda och saknar synlighet på grund av att de nuvarande kommunikationskanalerna är uppdelade mellan e-post (42 %) och snabbmeddelanden (41 %).
ClickUp gör övergången från diskussion till handling smidigare som den ultimata appen för arbete. Den samlar dina möten, anteckningar och uppgifter på en enda plattform för högre produktivitet under möten!
ClickUp är inte en direkt ersättning för dedikerade brusreduceringsappar som Krisp, men det är ett kraftfullt produktivitetsverktyg för distansarbetande team. Krisp är utmärkt för att säkerställa kristallklart ljud under samtal genom att ta bort bakgrundsljud, men ClickUp förbättrar den övergripande effektiviteten och produktiviteten i dessa möten genom att erbjuda funktioner som förbättrar kommunikationen och samarbetet vid distansarbete.
Enkel möteshantering
Med ClickUp Meetings kan du förbereda detaljerade mötesagendor, starta och delta i Zoom-möten direkt från ClickUp, få dina mötesanteckningar och transkriptioner inom din arbetsyta och tilldela uppgifter direkt till de ansvariga.
Deltagarna vet exakt vad de ska fokusera på, vilket minimerar behovet av långa, repetitiva diskussioner som ofta orsakas av dålig kommunikation. Efter mötet spåras åtgärdspunkter tydligt, vilket säkerställer en smidig uppföljning.
I ett arbetsutrymme kan du följa projektets framsteg, organisera diskussioner och se till att alla är överens om prioriteringarna.
Smidig skärminspelning
Om du dessutom vill undvika onödiga möten kan du med ClickUp Clips snabbt spela in videoklipp av din skärm, tillsammans med kamera- och ljudinspelning om det behövs. Du kan enkelt dela visuella genomgångar, ge feedback eller erbjuda uppdateringar utan att behöva hålla ett fullständigt möte.
Det är ett värdefullt verktyg för asynkron kommunikation som hjälper team att hålla kontakten och samordna sig över tidszoner, eller för personer som föredrar visuella förklaringar framför text.
Kraftfull AI-assistans
Slutligen kan ClickUp Brain , ClickUps inbyggda AI-assistent, hjälpa till att öka produktiviteten genom att eliminera behovet av att växla mellan flera verktyg för anteckningar, brainstorming eller hantering av projektinsikter.
Detta är ett av få verktyg med artificiell intelligens som är direkt integrerat i ClickUp och som omedelbart förstår sammanhanget för dina projekt och uppgifter. Det kopplar dina anteckningar, idéer och resurser till relevanta arbetsflöden och mål utan att du behöver göra manuella uppdateringar eller organisera dem hela tiden. Det kan också transkribera och sammanfatta ljud- och videomeddelanden för att hjälpa dig att omedelbart lyfta fram viktiga punkter och åtgärder.
Denna smidiga anslutning till din arbetsplats gör att du enkelt kan fånga upp insikter under möten, lägga till åtgärdspunkter direkt till uppgifter och hämta projektspecifik information i realtid.
ClickUps bästa funktioner
- Utnyttja ClickUp-integrationen med verktyg som Google Kalender, Outlook och Zoom och håll din kalender organiserad och tillgänglig från en enda instrumentpanel.
- Håll koll på möten, deadlines och uppgifter genom att integrera olika scheman i en centraliserad ClickUp-kalendervy.
- Använd ClickUp Whiteboards för att skapa en visuell plats där team kan brainstorma idéer, planera arbetsflöden och skapa visuella strategier tillsammans.
- Förbättra samarbetet via möten och videor med den färdiga ClickUp Meetings-mallen. Mötesmallen är utformad för att underlätta hela mötesprocessen – från planering till uppföljning – genom att tillhandahålla en strukturerad layout för dagordningar, mål och åtgärdspunkter.
Begränsningar med ClickUp
- Nya användare kan behöva en inlärningsperiod på grund av den omfattande funktionsuppsättningen.
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Slutligen, medan Krisp och dess alternativ förbättrar ljudkvaliteten vid möten, säkerställer ClickUp att dessa möten – och det arbete som härrör från dem – är produktiva, välorganiserade och i linje med dina mål. Tillsammans är de en kraftfull kombination för alla distansarbetande team.
Förbättra produktiviteten och kommunikationen med ClickUp
Efter att ha utforskat de bästa Krisp-alternativen för brusreducering står det klart att smidig kommunikation och fokus inte bara handlar om att blockera oönskat brus – det handlar om att säkerställa effektivitet i alla arbetsflöden.
Med sina mångsidiga mötesverktyg, centraliserade kalender, klippfunktion och whiteboards för gemensam brainstorming stöder ClickUp allt från tydliga dagordningar till uppföljningar efter möten.
För mig är ClickUp oumbärligt. Det förbättrar kommunikationen och underlättar projektledning på ett sätt som verkligen stödjer fokus, produktivitet och smidig samverkan mellan team.
Prova ClickUp idag!