De 10 bästa Krisp-alternativen för 2025

Ditt hemmakontor känns som en livlig tågstation. Barn som leker tafatt i bakgrunden, byggljud från grannen och din grannes entusiastiska karaoke-session – allt medan du försöker få till den där viktiga kundpresentationen.

Du är inte ensam om du har blivit frustrerad över bakgrundsljud som stör dina virtuella möten eller samtal.

Distansarbete har gjort brusreduceringsprogram som Krisp oumbärliga för många yrkesverksamma. Det gör att vi kan fokusera på samtalet utan att störas av skällande hundar eller livliga kaféer.

Krisp är visserligen utmärkt, men det är inte det enda alternativet.

Genom att testa olika verktyg för brusreducering har jag hittat många Krisp-alternativ som kan vara lika effektiva – vissa erbjuder till och med unika funktioner som Krisp inte har. Jag delar med mig av mina favoriter för att hjälpa dig att välja.

🧠 Rolig fakta: Världens tystaste rum finns på Orfield Laboratories i Minnesota. Det är så tyst att man kan höra sitt eget hjärtslag.

⏰60-sekunders sammanfattning Här är min lista över rekommenderade Krisp-alternativ för klarare ljudkvalitet i alla dina möten: Noise Blocker (Bäst för ljudblockering i realtid) NVIDIA RTX Voice (Bäst för högupplöst bakgrundsljudreducering med NVIDIA GPU:er) Otter. ai (Bäst för automatiska transkriptioner och mötesanteckningar) SoliCall (Bäst för callcenter på företagsnivå) WavePad (Bäst för ljudredigering) Utterly (Bäst för personlig brusreducering vid telefonsamtal) Descript (Bäst för poddare och innehållsskapare) LALAL. AI (Bäst för ljudseparation och isolering) Cleanvoice (Bäst för redigering av innehåll som kräver automatisk borttagning av fyllnadsljud)

Vad ska du leta efter i Krisp-alternativ?

När du väljer ett verktyg för brusreducering är det viktigt att fokusera på faktorer som verkligen påverkar din upplevelse, produktivitet och samtalskvalitet.

Här är vad jag anser vara avgörande:

Kvaliteten på bakgrundsljuddämpningen: Detta är den viktigaste funktionen. Du vill ha ett verktyg som kan filtrera bort oönskade bakgrundsljud utan att kompromissa med ljudkvaliteten.

Kompatibilitet: Alla program för brusreducering stöder inte alla operativsystem, så kontrollera att det fungerar smidigt med din enhet och dina kommunikationsappar.

Användarvänlighet: Ett intuitivt gränssnitt sparar tid, särskilt om du har möten i rad och behöver en enkel installation.

Prisalternativ: Det verktyg du väljer bör ha flexibla planer som passar din budget, oavsett om du letar efter en gratisplan eller något mer robust för professionellt bruk.

💡Proffstips: Innan du bestämmer dig för något Krisp-alternativ, utnyttja de kostnadsfria provperioder eller gratisversioner som många verktyg för brusreducering erbjuder. På så sätt kan du testa programvaran i din egen miljö och se hur effektivt den hanterar störande ljud.

Läs också: Hur du får din röst att låta bättre på jobbet

De 10 bästa Krisp-alternativen att använda

Vi har sammanställt en lista med tio förstklassiga Krisp-alternativ, som alla erbjuder kraftfulla funktioner som hjälper dig att hålla fokus genom att effektivt blockera oönskade ljud.

1. Noise Blocker (bäst för ljudblockering i realtid)

via Noise Blocker

Noise Blocker är den ultimata lösningen för yrkesverksamma och spelare som söker en fokuserad miljö. Dess låga latens gör den lämplig för direktsändningar eller realtidskommunikation.

Noise Blocker är perfekt för delade eller öppna kontorsmiljöer och förbättrar din produktivitet och kommunikation genom att smidigt anpassa sig efter dina behov. Oavsett om du är i ett videosamtal, spelar ett spel eller livestreamar, säkerställer det klarhet och lugn genom att på ett intelligent sätt blockera oönskade ljud.

Noise Blockers bästa funktioner

Blockera specifika typer av bakgrundsljud, såsom tangentbordsknappande eller fläktljud, med extrem precision.

Anpassa brusreduceringsnivåerna efter olika typer av ljudinnehåll, från poddar till professionella samtal.

Integrera enkelt med kommunikationsappar som Zoom och Microsoft Teams.

Begränsningar för Noise Blocker

Tangentbordsgenvägar stöder endast en kombination av högst två tangenter.

Priser för Noise Blocker

Nedladdning: Gratis att använda i 1 timme per dag

Enanvändarlicens: 19,99 $ engångsavgift

Delad användarlicens: 139,99 $ engångsavgift

Betyg och recensioner av Noise Blocker

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Läs också: Exempel på mötesagendor och gratis mallar

2. NVIDIA RTX Voice (bäst för högupplöst bakgrundsljudreducering med NVIDIA GPU:er)

via NVIDIA RTX Voice

Detta Krisp-alternativ är idealiskt för dem som har NVIDIA-grafikkort, eftersom RTX Voice är ett plugin-program som använder GPU-kraft för att leverera enastående ljudkvalitet. Det tar bort bakgrundsljud med minimal påverkan på systemets prestanda.

De bästa funktionerna i NVIDIA RTX Voice

Använd AI för att ta bort bakgrundsljud i realtid, så att endast din röst överförs.

Kör brusreducering med minimal påverkan på ditt system

Dra nytta av RTX Voice på GTX 10-serien GPU:er och nyare, vilket breddar dess tillgänglighet.

Begränsningar för NVIDIA RTX Voice

Endast tillgängligt för användare med NVIDIA-grafikkort.

Något högre systemresursanvändning jämfört med andra verktyg

Priser för NVIDIA RTX Voice

Gratis för användare av NVIDIA RTX-grafikkort

NVIDIA RTX Voice – betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

3. Otter. ai (Bäst för automatiska transkriptioner och mötesanteckningar)

Otter. ai går längre än brusreducering och erbjuder AI-transkription i realtid som exakt fångar mötesinnehållet. Detta verktyg är idealiskt för yrkesverksamma som behöver obegränsad brusreducering, bruskontroll och detaljerade mötesanteckningar, särskilt vid kund- eller teamkonferenser.

En unik funktion i Otter. ai är dess Live Collaborative Transcription, som gör det möjligt för flera deltagare i ett möte att visa, markera och kommentera transkriptionen i realtid.

Denna funktion förbättrar engagemanget och säkerställer att viktiga punkter fångas upp och förtydligas gemensamt under diskussionen – något som sällan finns i andra transkriptionsappar.

Otter. ai bästa funktioner

Skapa automatiskt talaretiketter för att identifiera vem som sa vad under samtal.

Träna AI:n att känna igen anpassade ordförråd, såsom branschspecifik jargong eller unika namn, för förbättrad noggrannhet.

Synkronisera direkt med din kalender och dina favoritplattformar för möten för att underlätta ljudinspelningar.

Exportera transkriptioner i flera format, inklusive PDF, DOCX och SRT, för mångsidig användning.

Otter. ai-begränsningar

Brusreducering är mindre effektivt än i specialiserade verktyg som Krisp.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 $/användare per månad

Företag: 30 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

4. SoliCall (bäst för callcenter på företagsnivå)

via SoliCall

SoliCall är specialutvecklat för callcenter och erbjuder avancerad brusreducering och ekokompensering anpassad för kundtjänst eller försäljningsmiljöer med hög volym.

Dess utmärkande funktion är ljudbearbetning på serversidan, vilket förbättrar ljudkvaliteten för hela teamet utan att kräva installation på enskilda enheter. SoliCall är optimerat för VoIP-system och är en idealisk lösning för företag som vill leverera exceptionella samtalsupplevelser i stor skala.

SoliCalls bästa funktioner

Eliminera ekon för skarpa, tydliga samtal i båda ändar av linjen.

Anpassa inställningarna för brusfilter för inkommande ljud efter företagets behov.

Minska bandbreddsanvändningen genom att bearbeta ljud effektivt utan att kompromissa med kvaliteten.

Anpassa dig snabbt till föränderliga akustiska miljöer och bibehåll överlägsen samtalskvalitet i bullriga miljöer.

Begränsningar för SoliCall

Kan kräva teknisk installation för full integration.

Priser för SoliCall

Gratis

SoliCall-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

5. WavePad (bäst för ljudredigering)

via WavePad

WavePad är inte bara till för brusreducering utan erbjuder även professionella ljudredigeringsfunktioner. Det är perfekt för poddare och innehållsskapare och möjliggör detaljerad kontroll över inspelat ljud, vilket gör det enkelt att finjustera bakgrundsljud och brus efter inspelningen.

WavePads bästa funktioner

Redigera ljud med precision med hjälp av robusta verktyg för brusreducering.

Spela in och hantera flera ljudspår för förbättrad produktionskvalitet.

Exportera i en rad olika format för att tillgodose olika plattformskrav.

WavePads begränsningar

Inte idealiskt för brusreducering i realtid under samtal

Priser för WavePad

WavePad Sound Editor Standard Edition: 40 dollar

WavePad Sound Editor Master’s Edition: 70 dollar

WavePad Sound Editor Master’s Edition kvartalsabonnemang: 3,33 $/månad

Betyg och recensioner av WavePad

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

6. Utterly (bäst för personlig brusreducering vid jourtjänstgöring)

via Utterly

Utterly är utformat för yrkesverksamma som navigerar i olika arbetsmiljöer och har som utmärkande egenskap kontextmedveten brusprofilering.

Denna funktion justerar automatiskt inställningarna baserat på upptäckta omgivande ljudmönster, med inställningar för brusreducering, vilket säkerställer smidiga övergångar mellan miljöer.

De absolut bästa funktionerna

Skapa anpassade ljudprofiler som är skräddarsydda för din nuvarande arbetsplats.

Bearbeta ljudingångar i realtid, vilket möjliggör omedelbar feedback och justeringar.

Förbättra tydligheten och kvaliteten på din röst så att den låter mer professionell.

Kommunicera smidigt med videokonferensverktyg för att övervinna kommunikationsutmaningar.

Helt begränsningar

Begränsad support på mobila enheter

Lägre effektivitet vid extremt buller

Helt prisvärda

Gratis

Elevate: 5 $/månad

Elevate for Teams: 4 $/månad per person

Utterly-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

7. Descript (Bäst för poddare och innehållsskapare)

via Descript

Descript är ett verktyg för ljud- och videoredigering med brusreducering som en funktion i sin större verktygssvit. Det är särskilt fördelaktigt för innehållsskapare som behöver verktyg för att redigera ljudspår och enkelt ta bort bakgrundsljud, fyllnadsord eller stamning.

Descripts bästa funktioner

Transkribera ljud- och videospår till text med hög noggrannhet, vilket möjliggör enkel redigering och sökbarhet.

Skapa nytt ljud med din röst för att korrigera misstag eller lägga till nytt innehåll med hjälp av Descripts funktion för röstkloning, Overdub.

Synkronisera med populära redigeringsplattformar för att förenkla arbetsflödena efter produktion för video- och ljuddata.

Begränsningar för Descript

Begränsad brusreducering i realtid för live-möten

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 19 $/person per månad

Skapare: 35 $/person per månad

Företag: 50 $/person per månad

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivningar och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)

8. LALAL. AI (Bäst för ljudseparation och isolering)

LALAL. AI specialiserar sig på AI-driven ljudisolering, vilket gör att du kan separera sång från instrument eller omgivande ljud. Detta är idealiskt för musiker eller alla som behöver tydliga ljudspår utan onödiga bakgrundsljud.

LALAL. AI:s bästa funktioner

Bearbeta ljudfiler i realtid med snabba bearbetningshastigheter

Dra och släpp enkelt ljudfiler för snabb uppladdning och omedelbar bearbetning.

Använd batchbearbetning för att hantera flera spår samtidigt och spara tid på stora projekt.

LALAL. AI-begränsningar

Fokuserat på redigering efter inspelning, inte användning i realtid.

LALAL. AI-prissättning

Privatpersoner:

Lite-paket: 20 $ (engångsavgift)

Pro-paket: 70 $ (engångsavgift)

Plus-paket: 54 $ (engångsavgift)

Företag:

Master: 50 $ (engångsavgift)

Premium: 190 $ (engångsavgift)

Företag: 300 $ (engångsavgift)

LALAL. AI-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

9. Cleanvoice (Bäst för redigering av innehåll som kräver automatisk borttagning av fyllnadsljud)

via Cleanvoice

Cleanvoice är ett avancerat ljudredigeringsverktyg som utnyttjar AI och fokuserar på att eliminera fyllnadsljud och brus i inspelat ljud, vilket gör det till ett fantastiskt alternativ för poddare, intervjuare och alla som värdesätter renare ljudkvalitet för efterproduktion.

Cleanvoices bästa funktioner

Tysta obekväma pauser eller långa tystnader i samtalet för en mer engagerande lyssningsupplevelse.

Förbättra röstens tydlighet med avancerade algoritmer för brusreducering som bevarar röstkvaliteten.

Bearbeta flera ljudfiler samtidigt för att spara tid i stora projekt.

Begränsningar för Cleanvoice

Inte lämpligt för live-samtal eller användning i realtid.

Begränsad anpassning för fyllnadsdetektering

Priser för Cleanvoice

Gratis provperiod

Betala efter användning

5 timmar: 11 $/månad

10 timmar: 20 $/månad

30 timmar: 45 $/månad

Prenumeration: 1,10 dollar/timme per månad

10 timmar : 11 $/månad

30 timmar: 30 $/månad

100 timmar: 90 $/månad

Cleanvoice-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Läs också: Hur man håller produktiva möten och optimerar teamets effektivitet

10. Neutralizer (bäst för personlig ljudutjämning)

via Google Play Store

Neutralizer är en Android-exklusiv app som erbjuder personlig ljudutjämning och brusreducering anpassad efter din unika hörselprofil.

Neutralizer är perfekt för personer med hörselkänslighet eller alla som vill ha optimal ljudkvalitet. Det anpassar ljudet smidigt till olika miljöer för en förbättrad lyssningsupplevelse.

Neutralizers bästa funktioner

Växla mellan förinställda profiler för hem, arbete, resor eller utomhusmiljöer med ett enda tryck.

Finjustera enskilda frekvenser för att förstärka eller dämpa specifika ljudområden för en helt skräddarsydd upplevelse.

Njut av en visuellt tilltalande och bekväm användarupplevelse i miljöer med svagt ljus.

Begränsningar för Neutralizer

Endast tillgängligt på Android-enheter.

Begränsade brusreduceringsfunktioner för samtal i realtid

Priser för Neutralizer

Gratis för Android-användare

Neutralizer-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Du behöver inte alltid specialiserad programvara för brusreducering eller avancerade verktyg för video-/ljudredigering för att stödja dina behov av kommunikation och innehållsskapande.

Faktum är att robusta projektledningsplattformar som ClickUp kan erbjuda innovativa funktioner som indirekt förbättrar dina arbetsflöden för möten och videokommunikation.

📮ClickUp Insight: Nästan 40 % av yrkesverksamma känner sig tvungna att följa upp åtgärder omedelbart efter varje möte. Enligt en undersökning från ClickUp har de flesta människor för avsikt att genomföra möten, men de lyckas inte. Anledningen? Åtgärderna är ofta spridda och saknar synlighet på grund av att de nuvarande kommunikationskanalerna är uppdelade mellan e-post (42 %) och snabbmeddelanden (41 %). ClickUp gör övergången från diskussion till handling smidigare som den ultimata appen för arbete. Den samlar dina möten, anteckningar och uppgifter på en enda plattform för högre produktivitet under möten!

ClickUp är inte en direkt ersättning för dedikerade brusreduceringsappar som Krisp, men det är ett kraftfullt produktivitetsverktyg för distansarbetande team. Krisp är utmärkt för att säkerställa kristallklart ljud under samtal genom att ta bort bakgrundsljud, men ClickUp förbättrar den övergripande effektiviteten och produktiviteten i dessa möten genom att erbjuda funktioner som förbättrar kommunikationen och samarbetet vid distansarbete.

Enkel möteshantering

Hantera möten bättre med ClickUp Meetings Planera, schemalägg, delta i och följ upp möten med ClickUp Meetings.

Med ClickUp Meetings kan du förbereda detaljerade mötesagendor, starta och delta i Zoom-möten direkt från ClickUp, få dina mötesanteckningar och transkriptioner inom din arbetsyta och tilldela uppgifter direkt till de ansvariga.

Deltagarna vet exakt vad de ska fokusera på, vilket minimerar behovet av långa, repetitiva diskussioner som ofta orsakas av dålig kommunikation. Efter mötet spåras åtgärdspunkter tydligt, vilket säkerställer en smidig uppföljning.

I ett arbetsutrymme kan du följa projektets framsteg, organisera diskussioner och se till att alla är överens om prioriteringarna.

Smidig skärminspelning

Dela skärminspelningar direkt med ClickUp Clips

Om du dessutom vill undvika onödiga möten kan du med ClickUp Clips snabbt spela in videoklipp av din skärm, tillsammans med kamera- och ljudinspelning om det behövs. Du kan enkelt dela visuella genomgångar, ge feedback eller erbjuda uppdateringar utan att behöva hålla ett fullständigt möte.

Det är ett värdefullt verktyg för asynkron kommunikation som hjälper team att hålla kontakten och samordna sig över tidszoner, eller för personer som föredrar visuella förklaringar framför text.

Börja använda ClickUp Brain Få AI-stöd specifikt för din arbetsplats med ClickUp Brain.

Kraftfull AI-assistans

Slutligen kan ClickUp Brain , ClickUps inbyggda AI-assistent, hjälpa till att öka produktiviteten genom att eliminera behovet av att växla mellan flera verktyg för anteckningar, brainstorming eller hantering av projektinsikter.

Detta är ett av få verktyg med artificiell intelligens som är direkt integrerat i ClickUp och som omedelbart förstår sammanhanget för dina projekt och uppgifter. Det kopplar dina anteckningar, idéer och resurser till relevanta arbetsflöden och mål utan att du behöver göra manuella uppdateringar eller organisera dem hela tiden. Det kan också transkribera och sammanfatta ljud- och videomeddelanden för att hjälpa dig att omedelbart lyfta fram viktiga punkter och åtgärder.

Denna smidiga anslutning till din arbetsplats gör att du enkelt kan fånga upp insikter under möten, lägga till åtgärdspunkter direkt till uppgifter och hämta projektspecifik information i realtid.

ClickUps bästa funktioner

Utnyttja ClickUp-integrationen med verktyg som Google Kalender, Outlook och Zoom och håll din kalender organiserad och tillgänglig från en enda instrumentpanel.

Håll koll på möten, deadlines och uppgifter genom att integrera olika scheman i en centraliserad ClickUp-kalendervy.

Använd ClickUp Whiteboards för att skapa en visuell plats där team kan brainstorma idéer, planera arbetsflöden och skapa visuella strategier tillsammans.

Förbättra samarbetet via möten och videor med den färdiga ClickUp Meetings-mallen Mötesmallen är utformad för att underlätta hela mötesprocessen – från planering till uppföljning – genom att tillhandahålla en strukturerad layout för dagordningar, mål och åtgärdspunkter.

Begränsningar med ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod på grund av den omfattande funktionsuppsättningen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Läs också: Vi testade de bästa programvarorna för mötesprotokoll och anteckningar

Slutligen, medan Krisp och dess alternativ förbättrar ljudkvaliteten vid möten, säkerställer ClickUp att dessa möten – och det arbete som härrör från dem – är produktiva, välorganiserade och i linje med dina mål. Tillsammans är de en kraftfull kombination för alla distansarbetande team.

Förbättra produktiviteten och kommunikationen med ClickUp

Efter att ha utforskat de bästa Krisp-alternativen för brusreducering står det klart att smidig kommunikation och fokus inte bara handlar om att blockera oönskat brus – det handlar om att säkerställa effektivitet i alla arbetsflöden.

Med sina mångsidiga mötesverktyg, centraliserade kalender, klippfunktion och whiteboards för gemensam brainstorming stöder ClickUp allt från tydliga dagordningar till uppföljningar efter möten.

För mig är ClickUp oumbärligt. Det förbättrar kommunikationen och underlättar projektledning på ett sätt som verkligen stödjer fokus, produktivitet och smidig samverkan mellan team.

Prova ClickUp idag!