De 10 bästa sammanfattningsgeneratorerna som drivs av AI

Har du någonsin suttit fast och stirrat på en 30-sidig rapport mitt i natten och undrat varför varje rad verkar tävla om titeln "Årets mest ordrika mening"?

Tro mig, jag har varit där. Det var då jag började utforska AI-drivna sammanfattningsgeneratorer.

Mitt team på ClickUp och jag har tillbringat veckor med att testa dessa AI-sammanfattningsgeneratorer och har testat allt från rapporter och blogginlägg till akademiska uppsatser.

Här är min ärliga och sakliga sammanställning av de 10 bästa AI-drivna sammanfattningsgeneratorerna som är värda din tid.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är min lista över de 10 bästa AI-sammanfattningsgeneratorerna som finns tillgängliga idag. ClickUp (Bäst för AI-driven sammanfattning och dokumenthantering) Notta (Bästa transkriberingsverktyget för möten och sammanfattningsverktyg för text online) Hypotenuse AI (Bästa nyckelordsrika sammanfattningsgeneratorn för marknadsföring) Semrush AI Summarizer (Bästa kostnadsfria SEO-vänliga AI-sammanfattningsverktyget) QuillBot (Bästa AI-drivna parafraserings- och skrivverktyget för proffs) Anyword (Bästa AI-drivna generatorn för marknadsföringstexter) AI Summarizer (Bäst för koncisa textsammanfattningar) Jasper AI (Bästa sammanfattningsgeneratorn för företag) Any Summary (Bästa snabba AI-sammanfattningsgeneratorn för alla dokument) Wordtune (Bästa AI-sammanfattningar genererade för YouTube-videor)

Vad ska du leta efter i en AI-text sammanfattare?

Det ideala sammanfattningsverktyget ska passa ditt arbetsflöde, hantera komplexa innehåll och leverera korrekta och insiktsfulla sammanfattningar.

Här är de viktigaste faktorerna att tänka på:

Noggrannhet och relevans : Se till att AI-sammanfattningsgeneratorn extraherar viktiga punkter utan att förlora sammanhanget eller utelämna viktiga detaljer.

Anpassningsbarhet : Leta efter sammanfattningsverktyg som låter dig justera sammanfattningens längd, ton eller fokus utifrån din målgrupp eller ditt syfte.

Användarvänlighet : Prioritera ett användarvänligt gränssnitt och smidig integration med verktyg som Word eller Slack.

Mångsidigt innehåll : Välj en sammanfattningsgenerator som hanterar olika format för att sammanfatta artiklar, inklusive PDF-filer, e-postmeddelanden och transkriptioner.

Hastighet och skalbarhet : Se till att sammanfattningsgeneratorn snabbt kan bearbeta stora mängder innehåll, särskilt i snabba miljöer.

Datasäkerhet : Välj ett AI-sammanfattningsverktyg med starka sekretesspolicyer och kryptering för att skydda känslig information.

Kostnad kontra avkastning: Bedöm om den sparade tiden motiverar kostnaden, särskilt för sammanfattningsverktyg av företagsklass.

💡 Proffstips: Innan du bestämmer dig för en AI-sammanfattare, testa dess prestanda med olika typer av innehåll som är relevanta för dina behov. Många verktyg erbjuder gratis provperioder. Utnyttja möjligheten att utvärdera noggrannhet, hastighet och anpassningsbarhet på egen hand.

De 10 bästa AI-sammanfattningsgeneratorerna idag

Nu när du vet vad du ska leta efter i en AI-textgenerator, låt oss utforska de 10 bästa alternativen som uppfyller dessa kriterier:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven sammanfattning och dokumenthantering)

För dig som känner till ClickUp främst som ett verktyg för projektledning och produktivitet kan jag berätta att ClickUp fungerar utmärkt som ett AI-sammanfattningsverktyg.

Så här kan du använda ClickUps AI-assistent ClickUp Brain för att skapa perfekta sammanfattningar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain är ett AI-drivet skrivverktyg och AI-assistent som är utformat för att hjälpa team och individer att bearbeta information, fatta beslut och hantera arbetsflöden mer effektivt.

Baserat på naturlig språkbehandling kan det enkelt analysera innehåll, generera sammanfattningar, extrahera viktiga insikter och till och med föreslå praktiska åtgärder baserat på dina uppgifter och dokument.

Till exempel matade jag in en långrandig 15-sidig statusrapport i ClickUps AI Writer for Work och förväntade mig vaga resultat. Istället fick jag en tydlig, användbar sammanfattning med förslag på nästa steg. Det sparade inte bara tid, utan gav mig också största möjliga tydlighet.

Få en överblick direkt med ClickUp Brains skräddarsydda sammanfattningar.

💡 Proffstips: Om du är nyfiken på att använda dessa AI-funktioner, se denna hjälpsamma guide om att generera sammanfattningar och uppdateringar.

ClickUp Docs

Tidigare arbetade jag med ett team som var känt för att ägna sig åt oändliga brainstorming-sessioner som ledde till fantastiska men spridda anteckningar. ClickUp Docs hjälpte till med detta.

Det är ett samarbetsverktyg för dokument inom ClickUp som är utformat för team som vill skriva, redigera och dela innehåll i realtid. Att skriva förslag, hantera teamwikis och organisera mötesprotokoll har blivit oändligt mycket enklare.

Skapa sammanfattande, praktiska att göra-listor från projektbeskrivningar i ClickUp Docs

Det unika här är inte bara att du kan skriva tillsammans med andra (det kan många verktyg!), utan att AI aktivt arbetar i dina dokument. Jag matade in 12 sidor med anteckningar från ett brainstormingmöte med teamet, och resultatet blev en fokuserad, praktisk översikt.

Och det är inte förvånande att jag inte är den enda som har haft denna erfarenhet. Michael Holt, VD för EdgeTech, säger:

Vår senaste uppskattning av ClickUps samarbetsinverkan var när vi arbetade med en innehållsplan för en produktlansering. Vi kunde bygga och underhålla ett innehållsarkiv med hjälp av dokumentverktyget som inkluderade hierarkisk struktur, samarbetsredigering och kraftfulla inbäddningsfunktioner.

Vår senaste uppskattning av ClickUps samarbetsinverkan var när vi arbetade med en innehållsplan för en produktlansering. Vi kunde bygga och underhålla ett innehållsarkiv med hjälp av dokumentverktyget som inkluderade hierarkisk struktur, samarbetsredigering och kraftfulla inbäddningsfunktioner.

Dela och redigera dokument med utvalda teammedlemmar med hjälp av ClickUp Docs.

Det som skiljer ClickUp från andra är inte bara de bästa funktionerna i ClickUp Brain eller ClickUp Docs förmåga att dela och redigera, utan hur smidigt allt hänger ihop. Med Docs direkt kopplat till uppgifter går ingenting förlorat.

👀 Snabbtips: ClickUp kan fungera som din multimediehub! Med det kan du bifoga filer som inspelningar, bilder och till och med hela presentationer till uppgifter. ClickUp är inte bara ett sammanfattningsverktyg – det är ett komplett ekosystem som gör all information användbar.

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta långa rapporter och möten till koncisa, praktiska insikter med ClickUp Brain.

Skräddarsy rollspecifika uppmaningar och mallar för att generera sammanfattningar som är relevanta för branscher som marknadsföring, försäljning och projektledning.

Få praktiska insikter i form av punktlistor från sammanfattningarna, med förslag på nästa steg för att säkerställa tydlighet och riktning.

Integrera långa uppsatser som sammanfattningar direkt i uppgifter, förbättra arbetsflödet och se till att viktiga åtgärder inte missas.

Begränsningar för ClickUp

Kräver ett betalt abonnemang för att låsa upp vissa AI-funktioner.

Användare som är nya i ClickUp-ekosystemet kan behöva lära sig att använda verktyget på grund av det stora antalet funktioner som erbjuds.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Notta (Bästa transkriberingsverktyget för möten och sammanfattningsverktyg online)

via Notta

Notta är ett AI-sammanfattningsverktyg som gör mer än bara sammanfattningar; det är en fullfjädrad transkriptions- och produktivitetsassistent.

Denna sammanfattningsgenerators funktion för transkribering av live-möten drivs av en AI-bot och låter dig skapa transkriptioner i realtid genom att helt enkelt klistra in en länk till mötesinbjudan.

Funktionen AI Notes (tidigare AI Summarizer) utmärker sig genom att skapa koncisa sammanfattningar direkt från transkriptioner. Notta stöder också över 100 transkriptionsspråk och översättning till flera språk, vilket jag tyckte var ovärderligt när jag samarbetade med internationella kollegor om dokument.

Notta bästa funktioner

Aktivera live-transkription av möten på plattformar som Zoom och Google Meet, så att du får omedelbar tillgång till viktiga punkter.

Exportera filer i flera format, såsom DOCX, PDF, SRT och MP3.

Få originaltexten och den översatta texten sida vid sida, vilket underlättar effektivt samarbete mellan olika språk.

Extrahera höjdpunkter från kompakta transkriptioner och spara tid på dokumentation efter möten.

Inga begränsningar

Sammanfattningsverktygets prestanda beror i hög grad på ljudets tydlighet och har svårt att fungera i bullriga miljöer eller med talare som har starka accenter.

Förfiningar efter transkription kräver export till externa ordbehandlingsprogram, vilket avbryter arbetsflödet.

Notta-priser

Gratis

Pro: 14,99 $/användare per månad

Företag: 27,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

3. Hypotenuse AI (Bästa nyckelordsrika sammanfattningsgeneratorn för marknadsföring)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI kan sammanfatta komplicerat innehåll som vitböcker och långa bloggartiklar samtidigt som det integrerar nyckelord. Dess förmåga att anpassa sammanfattningar baserat på ton och stil är imponerande.

Hypotenuse är till exempel perfekt om du behöver en formell projektsammanfattning för en kundrapport eller en konversationsversion för intern brainstorming. Detta gör det särskilt användbart för marknadsförare eller innehållsstrateger som vill använda AI för dokumentation.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Få resultat som är skräddarsydda utifrån professionella, konversationsinriktade eller kreativa sammanhang.

Skapa välstrukturerade sammanfattningar som sammanfattar viktiga teman istället för att bara extrahera meningar.

Utmärk dig inom e-handel och marknadsföring med produktbeskrivningar eller kampanjklara sammanfattningar som har inbäddade nyckelord.

Begränsningar för Hypotenuse AI

Kämpar med akademiska eller mycket tekniska dokument och misslyckas ofta med att fånga upp komplicerade detaljer utan manuell vägledning.

Begränsat till engelska, vilket kan avskräcka användare som arbetar i flerspråkiga miljöer.

Priser för Hypotenuse AI

Individuell: 29 $/50 000 ord per månad

Team: 59 $/120 000 ord per månad

Företag: Anpassad prissättning

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

4. Semrush AI Summarizer (Bästa kostnadsfria SEO-vänliga AI-sammanfattningsverktyget)

via Semrush AI

Denna AI-sammanfattare passar perfekt om du redan är en del av Semrush-ekosystemet. Använd den för att kondensera SEO-rapporter och sökordsanalyser till lättsmälta presentationsinsikter.

En av de starkaste punkterna med detta sammanfattningsverktyg är dess integration med Semrushs omfattande databas. När man sammanfattar en webbplatsgranskning kontextualiserar AI:n automatiskt resultaten och kopplar dem till bredare SEO-trender. Denna djupgående analys är svår att hitta i fristående sammanfattningsverktyg.

💡Proffstips: Kombinera denna sammanfattningsgenerator med Keyword Magic Tool för att hitta relaterade sökord och förbättra relevansen i dina sammanfattningar.

Semrush AI-text sammanfattare bästa funktioner

Anpassa innehållssammanfattningar med sökordsoptimering för att säkerställa förbättrad synlighet i sökrankningar.

Få praktiska nästa steg, såsom att rikta in dig på underpresterande sökord, direkt i sammanfattningarna.

Skapa ett enhetligt arbetsflöde för SEO-proffs genom att integrera AI-textgeneratorn med andra Semrush-verktyg.

Begränsningar för Semrush AI-text sammanfattare

Mycket effektivt för SEO och marknadsföring, men olämpligt för kreativa, akademiska eller tekniska projekt.

Fungerar bäst som en del av den större Semrush-sviten, vilket gör den opraktisk för användare som söker fristående sammanfattningslösningar.

Priser för Semrush AI-text sammanfattare

Gratis

Semrush AI-text sammanfattningsverktyg betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

5. QuillBot (Bästa AI-drivna parafraserings- och skrivverktyget för proffs)

via QuillBo t

QuillBot är perfekt för snabba, koncisa sammanfattningar och omskrivningsuppgifter. Verktyget erbjuder två sammanfattningslägen, Key Sentences och Paragraph Mode, som ger flexibilitet beroende på vilken detaljnivå som krävs.

Det som utmärker QuillBot är dess överkomliga pris och multitaskingfunktioner. Förutom att sammanfatta fungerar det som en grammatikgranskare, paragrafgenerator och skrivassistent, vilket gör det idealiskt för studenter, författare och yrkesverksamma som jonglerar med olika uppgifter.

QuillBots bästa funktioner

Använd alternativet Markera meningar för att snabbt identifiera de mest betydelsefulla delarna av långa dokument.

Sammanfatta text direkt från webbsidor för att påskynda ditt forskningsarbetsflöde

Få tillgång till parafrasering och plagieringsdetektering för att göra din skrivprocess mer effektiv.

QuillBots begränsningar

Användare av gratistjänsten har begränsningar när det gäller textlängd, vilket hindrar dess användbarhet för bearbetning av längre material.

Jämfört med avancerade verktyg saknar resultatet nyanser och finess för professionella eller kreativa tillämpningar.

QuillBot-priser

Gratis

Premium: 9,95 $/användare per månad

QuillBot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. Anyword (Bästa AI-drivna generatorn för marknadsföringstexter)

via Anyword

Jag testade Anyword med en produktlanseringskampanj där jag behövde sammanfattningar anpassade för olika demografiska grupper och plattformar. Anyword genererade en professionell sammanfattning för LinkedIn, en slagkraftig Twitter-vänlig version och en mer avslappnad variant för Instagram.

En av Anywords mest kraftfulla funktioner är dess förmåga att anpassa sammanfattningar. Detta gör verktyget särskilt användbart för företag som vill behålla sitt varumärkes röst i flera kommunikationskanaler samtidigt som de anpassar sig till nyanserna hos olika målgrupper.

💡 Proffstips: Utforska funktionen ”Content Ideation” tillsammans med sammanfattningarna för att generera nya innehållsvinklar för bloggar eller sociala medier.

Anywords bästa funktioner

Skapa personbaserade sammanfattningar som är skräddarsydda för chefer, unga yrkesverksamma eller nischade målgrupper med precision.

Utnyttja prediktiva mätvärden som klickfrekvenser och engagemangspoäng för att fatta datastödda marknadsföringsbeslut.

Optimera ditt innehåll för olika plattformar med sammanfattningar som är perfekta för tweets, annonsrubriker eller längre format.

Anywords begränsningar

Kräver en inlärningskurva för att tolka prediktiva mätvärden effektivt, vilket kan överväldiga förstagångsanvändare.

Den höga prissättningen gör det till en investering för professionella marknadsförare snarare än för privatpersoner eller småskalig användning.

Priser för Anyword

Startpaket: 39 $ för enskilda marknadsförare och frilansare

Datadriven : 79 dollar för små marknadsföringsteam

Företag : 349 $ för stora marknadsföringsteam med 10+ användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

7. AI Summarizer (bäst för koncisa textsammanfattningar)

via AI Summarizer

AI Summarizer är ett enkelt verktyg utan krusiduller som prioriterar enkelhet och tillgänglighet.

Detta AI-verktyg för dokumentsammanfattning är bra för användare som behöver en snabb och enkel lösning, till exempel studenter som sammanfattar föreläsningsanteckningar eller vanliga läsare som vill sammanfatta onlineartiklar.

För professionella miljöer gör dock avsaknaden av anpassnings- och förfiningsalternativ det mindre konkurrenskraftigt jämfört med verktyg som ClickUp.

💡 Proffstips: Ladda upp stora tekniska rapporter och använd funktionen ”Custom Focus” för att sammanfatta specifika avsnitt som sammanfattningar eller bilagor.

AI Summarizers bästa funktioner

Extrahera viktiga insikter från PDF-filer och webblänkar för att sammanfatta forskningsrapporter, rapporter eller nyhetsartiklar.

Ange en sammanfattningslängd eller fokusera mer på avsnitt som inledningar eller slutsatser.

Ladda upp stora filer på upp till 50 MB för detaljerade rapporter och omfattande dokument.

Begränsningar för AI-sammanfattningsverktyg

Tillåter inte användare att justera sammanfattningens längd, ton eller fokus, vilket gör resultaten mindre mångsidiga.

Saknar integrationer eller exportfunktioner, vilket begränsar användbarheten inom professionell dokumentflödesprogramvara.

Priser för AI Summarizer

Gratis

Veckoplan: 3,99 $

Månadsabonnemang: 6,99 $

Betyg och recensioner av AI-sammanfattningsverktyg

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Jasper AI (Bästa sammanfattningsgeneratorn för företag)

via Jasper AI

Jasper AI är ett verktyg som kombinerar sammanfattning med robust innehållsgenerering. Det är effektivt för projekt med hög insats, som att skapa sammanfattningar av långa marknadsundersökningsrapporter eller att omvandla varumärkesriktlinjer till praktiska tips för team.

En funktion som stack ut för mig var dess möjligheter till innehållsoptimering. Till exempel sammanfattade den en komplicerad vitbok, och Jasper kondenserade innehållet och föreslog förbättringar av formuleringarna för bättre läsbarhet.

En annan höjdpunkt är dess mångsidighet när det gäller innehållsformat. Oavsett om det gäller sammanfattningar av e-böcker, nyhetsbrev eller till och med strategier för sociala medier, anpassar Jasper sin ton, struktur och inriktning.

Jasper AI:s bästa funktioner

Anpassa ton, längd och stil för att skräddarsy resultaten efter din publiks specifika behov.

Förbättra ditt innehåll genom att omstrukturera och finslipa det för bättre tydlighet och genomslagskraft.

Anslut detta verktyg till Grammarly, Google Docs och CMS-plattformar för smidigare arbetsflöden och versionskontroll.

Jasper-begränsningar

Kräver att användarna sätter sig in i promptskapande och avancerade inställningar för att uppnå optimala resultat.

Dess kostnad gör den otillgänglig för användare som söker grundläggande eller tillfälliga sammanfattningsfunktioner.

Jasper-priser

Skapare: 39 $/plats per månad

Pro: 59 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

9. Any Summary (Bästa snabba AI-sammanfattningsgeneratorn för alla dokument)

via Any Summary

Om du letar efter ett lättviktigt och enkelt verktyg för snabba sammanfattningsuppgifter kan Any Summary hjälpa dig.

En av dess starka sidor är dess hastighet. Även med måttligt långt innehåll (t.ex. artiklar på 3 000 ord) bearbetade och producerade verktyget sammanfattningar inom några sekunder.

💡Proffstips: Testa webbläsarkompatibilitetsfunktionen för att generera sammanfattningar direkt från onlineartiklar eller klistrade URL:er.

Any Summarys bästa funktioner

Genererar sammanfattningar utan onödiga steg eller distraktioner

Lita på detta verktyg för att snabbt hantera medellånga texter, vilket gör det idealiskt för sammanfattningsuppgifter på plats.

Fånga upp de viktigaste idéerna på ett korrekt sätt, vilket gör det praktiskt för personligt bruk, till exempel för att skumma igenom långa texter eller förbereda diskussionspunkter.

Eventuella begränsningar för sammanfattningar

Saknar avancerade alternativ som tonjustering, integrationer eller exportfunktioner, vilket minskar dess attraktionskraft för professionella användare.

Utformad för engångssammanfattningar, utan skalbarhet för större projekt eller teamanvändning.

Priser för Any Summary

Gratis

Plus: 99,99 $ per år

Any Summary-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

10. Wordtune (Bästa AI-sammanfattningar genererade för YouTube-videor)

via Wordtune

Wordtune är en intuitiv skrivassistent som hjälper dig att förfina innehållet samtidigt som det kondenseras. Jag tyckte att det var särskilt användbart när jag sammanfattade långa YouTube-videor, e-postmeddelanden, projektförslag eller bloggutkast, eftersom det inte bara skapade koncisa versioner utan också finslipade språket och förbättrade tydligheten.

Det som gör Wordtune unikt är dess omformuleringsalternativ. En annan funktion är dess realtidsintegration med plattformar som Google Docs, vilket garanterar en smidig skrivupplevelse. Detta gör Wordtune lämpligt för yrkesverksamma, studenter och författare som strävar efter polerade resultat utan att offra sammanhanget.

Wordtunes bästa funktioner

Anpassa sammanfattningarna efter formella, informella eller koncisa kommunikationsstilar som passar din målgrupp.

Justera och förfina sammanfattningar direkt i Google Docs och spara tid på upprepade redigeringar.

Förbättra ditt skrivande med omformuleringar och tydlighetsjusteringar tillsammans med sammanfattningar.

Wordtunes begränsningar

Begränsningar i ordantal och funktioner i gratispaketet hindrar dess användbarhet för användare som hanterar större dokument.

Många av dess utmärkande funktioner, som avancerade tonalternativ, är låsta bakom en prenumeration, vilket begränsar värdet för tillfälliga användare.

Wordtune-priser

Gratis

Avancerat: 6,99 $/månad (faktureras årligen)

Obegränsat: 9,99 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Wordtune-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

ClickUp: Det ultimata AI-sammanfattningsverktyget

När jag först började experimentera med AI-verktyg för sammanfattning hade jag en checklista: det måste spara tid, integreras med mitt arbetsflöde och inte lämna mig med en massa pusselbitar att pussla ihop efteråt.

Alla verktyg på denna lista lovade att leverera, men det var först när jag använde ClickUp som jag insåg vad jag hade gått miste om – ett sammanfattningsverktyg som inte bara bearbetade information utan hjälpte mig att göra något med den.

Varje insikt blir en del av en större plan, varje uppgift har en centraliserad hubb och varje projekt går framåt utan att jag behöver jonglera mellan flera plattformar.

För någon som mig, som alltid balanserar ett dussin olika prioriteringar, känns ClickUp mindre som ett verktyg och mer som en förlängning av mitt arbete.

Du kan också registrera dig på ClickUp och uppleva AI-sammanfattning som ger liknande resultat.