Glean och Microsoft Copilot: Vilket AI-verktyg är bäst?

Alla vill öka sin produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen. Oavsett om det handlar om snabba knep för Excel-ark eller verktyg som enkelt synkroniseras med befintliga arbetsflöden, är varje liten fördel viktig på en konkurrensutsatt och dynamisk arbetsplats. ⚡

Det är här AI-verktyg som Glean och Microsoft Copilot kommer in i bilden.

Båda verktygen effektiviserar ditt arbetsflöde, erbjuder integrationsmöjligheter och (viktigast av allt) sparar mycket tid. Men hur väljer du mellan de två?

I den här bloggen har vi jämfört de båda verktygen för att bespara dig besväret. Låt oss ta reda på vem som vinner i debatten mellan Glean och Microsoft Copilot!

Spoilervarning: Häng kvar till slutet för att se ett annat alternativ som är bättre än båda! 😉

Vad är Glean?

via Glean

Glean är ett arbets-AI-verktyg som grundades av ett team av sökingenjörer från Google. Det integreras med flera arbetsplatsapplikationer och programpaket, såsom Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce och Slack. Med Glean kan du förbättra produktiviteten på arbetsplatsen, automatisera rutinuppgifter och se till att teammedlemmarna enkelt kan komma åt projektspecifik information.

När Glean får arbetsrelaterade frågor söker det igenom företagets applikationer för att ge relevanta svar. Det bygger på företagsdata och analyserar användarnas frågor för att anpassa svaren efter unika roller, team och projekt.

Gleans funktioner

Glean erbjuder flera utmärkande funktioner som kan hjälpa HR-, support-, sälj- och teknikteam att öka sin produktivitet. Låt oss ta reda på mer om dem.

🌟 Funktion nr 1: Sökning på arbetsplatsen

via Glean

Gleans sökplattform för företag samlar all din företagsinformation på ett ställe. Anställda kan använda sökfrågor för att hitta exakt den information de behöver, och AI-verktyget går igenom ditt företags data, kunskapsbaser och applikationer för att hitta relevanta och korrekta svar.

Alla sökresultat indexeras i realtid, så att dina anställda alltid har tillgång till den senaste informationen. Glean kan också granska befintliga behörigheter för alla dokument, så att anställda endast kan se den information de har tillgång till, vilket förbättrar datasäkerheten.

Bonus: Om Glean inte kan hitta svar i dina befintliga resurser identifierar det ämnesexperter i din organisation. Du kan kontakta rätt person för att få den information du behöver.

🌟 Funktion nr 2: AI-assistent

via Glean

Gleans AI-assistent hjälper dig att skriva övertygande e-postmeddelanden, sammanfatta dokument och analysera data. Den utnyttjar data från ditt företags informationslager och använder den för att hjälpa dig att skapa kontextuella dokument och rapporter.

AI-assistenten låter dig också automatisera komplexa arbetsflöden med avancerade uppmaningar. Du kan skapa uppmaningar med steg, strukturer och instruktioner för att guida Gleans AI-assistent genom flerstegsprocesser utan manuell inblandning.

🌟 Funktion nr 3: Kunskapsgraf

via Glean

Kunskapsgrafen är ett omfattande ramverk som etablerar relationer mellan en organisations medarbetare, innehåll och aktiviteter. Glean använder ”anslutningar” för att koppla samman kunskapstillgångar med ditt företags många interna och externa applikationer.

Verktyget samlar sedan in och indexerar information från dessa källor för att skapa ett sökbart kunskapsarkiv. Informationskällor kan vara e-post, chattar, dokument, arbetsverktyg och mycket mer.

Denna funktion är användbar när du vill komma åt kontextuellt relevant innehåll utan att behöva spendera tid på att söka igenom hela din digitala arbetsyta. Glean använder kunskapskartan för att förstå tidigare interaktioner och hämta alla relevanta presentationer, kommunikationer och dokument som är relaterade till ditt projekt.

Priser för Glean

Anpassad prissättning

Kolla in dessa alternativ till Glean!

Vad är Microsoft Copilot?

via Microsoft Copilot

Copilot är en smart AI-assistent som är integrerad i Microsoft SharePoint, Word, Excel och andra Microsoft 365-applikationer. Den kan hjälpa dig att utföra olika uppgifter, såsom att skapa innehåll, söka efter AI inom företaget och analysera data.

Verktyget använder stora språkmodeller (LLM) och är integrerat med Bing för att ge dig den mest relevanta och uppdaterade informationen för dina sökningar. Copilot kan också hämta information från en mängd olika offentliga källor, vilket gör det användbart för forskning och utbildning.

Funktioner i Microsoft Copilot

Här är några av Copilots viktigaste funktioner som kan effektivisera ditt arbete i Microsoft 365-applikationer.

🌟 Funktion nr 1: Kunskapsupptäckt

via Microsoft Copilot

Copilot fungerar som en AI-driven kunskapsplattform för företag. Den ansluter säkert till affärsdata som finns i dina e-postmeddelanden, anteckningar, dokument och kalendrar.

Istället för att spendera tid på att söka igenom otaliga kunskapskällor och kontakta ämnesexperter kan du använda chattfunktionen för att få svar på arbetsrelaterade frågor.

Läs mer: Hur du använder Microsoft Copilot i Word och uppnår mer med AI

🌟 Funktion nr 2: Personlig AI-assistent

via Microsoft Copilot

Förutom att tillhandahålla kunskap fungerar Copilot som din egen personliga assistent och hjälper dig att bli av med repetitiva uppgifter. Det integreras med applikationer i Microsoft 365-paketet och erbjuder flera fördelar. Så här fungerar det.

Word : Integrera med Word för att skriva utkast till förslag baserat på dina anteckningar och andra dokument. Det använder det format du väljer, hämtar bilder från olika filer och ger till och med förslag på hur du kan förbättra din dokumentation.

Excel : Analysera tabeller och stora mängder data i Excel med lätthet. Använd uppmaningar för att tala om för Copilot exakt vilken analys du vill ha. Det skapar också en anpassad formel baserad på din begäran och ger snabba svar.

PowerPoint : Skapa professionella presentationer med minimal ansträngning. Ange dina instruktioner och märk de dokument du vill använda som referens. Copilot omvandlar omedelbart dessa filer till en presentation. Du kan också konvertera presentationer till Word-dokument.

Teams: Sammanfatta vem som sa vad under ett möte och logga åtgärdspunkter. Du kan få information om olösta frågor och fånga diskussionens kärna utan att behöva ta oändliga anteckningar.

🌟 Funktion nr 3: Integration med Microsoft Graph

Med Microsoft Graph-anslutningar kan du importera information på företagsnivå (användare, enheter, kunskapscentrum, applikationer) från Microsoft- och icke-Microsoft-tjänster till Microsoft Graph. Detta ger Copilot en semantisk förståelse av frågor och gör det möjligt att leverera meningsfulla och relevanta svar på alla arbetsrelaterade frågor.

Priser för Microsoft Copilot

Personligt (Microsoft Copilot Pro): 20 USD/månad per användare

Företag (Microsoft 365 Copilot): 30 USD/månad per användare

Enterprise (Microsoft 365 Copilot): 30 USD/månad per användare

Glean och Microsoft Copilot: Jämförelse av funktioner

Inledningsvis är det svårt att skilja mellan Glean och Microsoft enbart utifrån deras funktioner. I tabellen nedan jämför vi Glean med Microsoft Copilot för att förstå deras funktioner på en detaljerad nivå.

Funktion Glean Microsoft Copilot Bonus: ClickUp ✨ Företagssökning Ansluter till flera plattformar, vilket gör kunskapsupptäckten mer kontextuell. Kan komma åt data spridda över mer än 100 Microsoft- och icke-Microsoft-tjänster för att ge relevanta svar på frågor. Levereras med Connected Search, som låter dig söka i ClickUp Workspace och integrerade tredjepartsappar från din sökfält. Kör avancerade kommandon direkt från ditt sökfält med slash-kommandon. Kontextmedveten assistans Använder avancerad NLP för att ge kontextuella förslag och rekommendationer Begränsat till att generera sammanfattningar, analysera data och förbereda rapporter Utför kommandon i naturligt språk via både ClickUp Brain, verktygets inbyggda AI-assistent, och ClickUp Automations. Automatisering Erbjuder funktioner för automatisering av komplexa arbetsflöden Microsoft Copilot erbjuder automatiseringsfunktioner endast för Microsoft 365-applikationer. Levereras med över 100 automatiseringsmallar och låter dig skapa egna anpassade automatiseringsregler. Teamkommunikation Har en arbetshub för hantering av företagsinformation med begränsade samarbetsfunktioner. Integreras med Microsoft Teams för mötesreferat, åtgärdspunkter och chattbaserade insikter. Möjliggör samarbete i realtid via ClickUp Chat, som omedelbart omvandlar konversationer till åtgärdspunkter. Tillhandahåller AI-drivna sammanfattningar i chatten, så att du kan hålla dig uppdaterad på ett mer effektivt sätt. Levereras med ClickUp Clips som hjälper dig att spela in din skärm och dela idéer direkt. Integrationer Integreras med ett brett utbud av företagsapplikationer Integreras med olika CRM-system, samarbetsverktyg, databaser etc. via Microsoft Graph-anslutningar. Integreras med över 1 000 verktyg Användbarhet Medför problem med kontextväxling eftersom det använder en fristående webbsida. Fungerar smidigt med de Microsoft-applikationer du använder utan att du behöver växla mellan applikationer. Samlar kunskapshantering, arbetsflöden, chatt och AI under en och samma plattform som allt-i-ett-appen för arbetet.

🌟 Funktion nr 1: Företagssökning

Glean ansluter till en mängd olika företagssystem och kan användas för en rad olika användningsområden och funktioner. När du använder Glean för att göra en arbetsrelaterad sökning får du därför information som samlats in från alla dessa system.

Copilot integreras sömlöst med Microsofts produktivitetsapplikationer. Det integreras också med tredjepartsapplikationer via Microsoft Graph, vilket gör det möjligt att hämta kontextuell relevant information från en mängd olika tredjepartsdatasystem som Confluence, Google-tjänster och Salesforce.

Vinnare 🏆 Både Glean och Microsoft Copilot fungerar lika bra när det gäller sökfunktioner för företag tack vare deras integration med ett brett utbud av verktyg och applikationer från tredje part. Copilot är dock det bättre alternativet för företag som är djupt integrerade i Microsofts ekosystem.

🌟 Funktion nr 2: Kontextmedveten assistans

Gleans arbetsplats-AI kan ge kontextmedveten hjälp. Det innebär att den använder avancerad naturlig språkbehandling för att känna igen användarens sökintention och föreslå nästa steg. Denna funktion är särskilt användbar i kundsupportsammanhang.

Anta att en kund skapar ett ärende i en applikation som Zendesk. Glean hämtar omedelbart all relevant kundinformation, sammanfattar problemet, inkluderar länkar till relaterade dokument och nämner SME:er som kan hjälpa dig. Det ger dig också en uppsättning föreslagna åtgärder så att supportagenterna kan svara snabbt.

Med Copilot är du mestadels begränsad till att skapa sammanfattningar, analysera data och förbereda rapporter inom Microsoft-applikationer istället för kontextuell assistans.

Vinnare 🏆 Det är tydligt att Glean vinner här tack vare sin förmåga att förstå affärsbehov och ge mer holistiska och personliga förslag. Detta är användbart för kritiska åtgärder inom funktioner som försäljning, support och HR.

🌟 Funktion nr 3: Automatisering

En av Gleans huvudfunktioner är Glean Apps. Du kan använda dessa anpassade generativa AI-upplevelser för att automatisera olika delar av dina dagliga arbetsflöden. Det kräver ingen kodning – du kan skapa anpassade Glean Apps med hjälp av naturligt språk.

Med Glean Apps kan du automatisera uppgifter som att svara på vanliga frågor, hantera IT-förfrågningar, analysera problem och mycket mer. Copilot erbjuder viss automatisering för rutinuppgifter som att skriva utkast, redigera, analysera data och sammanfatta innehåll.

Vinnare 🏆 Man kan lugnt säga att Glean vinner även denna omgång. Dess avancerade funktioner är en fördel för automatisering av anpassade åtgärder, särskilt för komplexa arbetsflöden med flera steg.

🌟 Funktion nr 4: Teamkommunikation

En av våra favoritfunktioner är Gleans Work Hub. Det är en gemensam arbetsyta där företagsövergripande meddelanden, varningar, uppdateringar, dokument, KPI:er och policyer publiceras så att alla kan se dem. Work Hub innehåller också en katalog för anställda, särskilt nyanställda, där de kan söka efter personer efter avdelning, roll eller plats.

Om en kollega nämner dig i någon applikation visas omnämnandet omedelbart i Work Hub. Detta gör det enkelt att hålla koll på viktig kommunikation, oavsett vilket verktyg som används för att skicka meddelandet.

Copilot integreras med Microsoft Teams. Du kan skapa mötesreferat, registrera åtgärdspunkter och övervaka anställdas tilldelade projekt. Det kan också hjälpa dig att hitta svar på specifika frågor baserat på din chattlogg med teammedlemmar eller kollegor.

Vinnare 🏆 När man jämför Glean och Microsoft Copilot presterar det förstnämnda bättre. Gleans Work Hub fungerar nästan som en kunskapsbas för företaget och samlar företagets spridda dokument och information, tillsammans med några funktioner för teamkommunikation.

Glean och Microsoft Copilot på Reddit

Vi var också ganska nyfikna på att få veta mer om dessa verktyg ur användarnas perspektiv. Efter att ha forskat mer på Reddit fann vi följande:

En Redditor rekommenderar specifikt Glean på grund av den enkla installationen och det omfattande biblioteket med API:er.

Jag arbetar mycket med Glean, och det är superenkelt att installera och de har en rik uppsättning API:er som gör att du kan bygga interna verktyg om du vill.

Jag arbetar mycket med Glean, och det är superenkelt att installera och de har en rik uppsättning API:er som gör att du kan bygga interna verktyg om du vill.

En annan användare lyfter fram Glean för dess förmåga att fungera som en imponerande sökplattform.

Gleans sökresultat är förstklassiga, men användargränssnittet kunde behöva förbättras.

Gleans sökresultat är förstklassiga, men användargränssnittet kunde behöva förbättras.

Många Reddit-användare var nöjda med Microsoft Copilots prestanda inom flera områden. Till exempel berömde ett par Reddit-användare Copilot för dess användning inom medicin och datavetenskap.

Jag arbetar inom medicinbranschen och tycker att det är jättebra. Det är bra för att försöka upprepa hela min kodfil på 7 000 rader för att inkludera ändringarna efter att den har svarat på varje enskild liten fråga jag ställer.

Jag arbetar inom medicinbranschen och tycker att det är jättebra.

Det är bra att försöka upprepa hela min kodfil på 7 000 rader för att inkludera ändringarna efter att den har svarat på varje liten fråga jag ställer.

Även om det finns många utmärkta användarrecensioner på Reddit för både Glean och Copilot, har båda verktygen också sin beskärda del av kritiker.

Den största kritiken mot Glean på Reddit var användningen av bearbetade data för att träna deras AI-modeller, vilket framgår av en Reddit-tråd om Gleans anteckningsprogram.

Jag är inte jurist, men jag har läst igenom Gleans integritetspolicy. Det verkar som att Glean inte kommer att dela eller sälja data i råform till externa företag. De kommer alltså inte att publicera hela dina föreläsningar på Chegg. Men jag ser inget i policyn som säger att de inte kommer att använda dina data själva – eller att de inte kommer att sälja någon form av aggregerade eller icke-rådata (dvs. data som bearbetats till det som en AI använder för modellering).

Jag är inte jurist, men jag har läst igenom Gleans integritetspolicy. Det verkar som att Glean inte kommer att dela eller sälja data i råform till externa företag. De kommer alltså inte att publicera hela dina föreläsningar på Chegg. Men jag ser inget i policyn som säger att de inte kommer att använda dina data själva – eller att de inte kommer att sälja någon form av aggregerade eller icke-rådata (dvs. data som bearbetats till det som en AI använder för modellering).

Vissa användare klagar också på att Copilot är buggigt, vilket gör det svårt att använda.

Jag brukade använda Copilot Pro för att skriva om mina inlägg för X (Twitter). På senare tid har det snarare svarat på mina förfrågningar än att faktiskt skriva om innehållet, vilket är frustrerande och verkar vara ett fel.

Jag brukade använda Copilot Pro för att skriva om mina inlägg för X (Twitter). På senare tid har det svarat på mina förfrågningar istället för att faktiskt skriva om innehållet, vilket är frustrerande och verkar vara ett fel.

När vi grävde djupare i Reddit-tråden om Glean och Microsoft Copilot blev det tydligt att även om Gleans datapolicy var den största varningsflaggan, ifrågasatte användarna sällan dess användbarhet. När det gäller Microsoft Copilot var användarna däremot missnöjda med dess prestanda, användbarhet och övergripande betydelse för automatisering.

Användarnas recensioner på båda plattformarna talar tydligt för Glean som ett utmärkt alternativ till Microsoft Copilot.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Glean och Microsoft Copilot

Glean och Microsoft Copilot erbjuder utmärkta funktioner, men det finns ett verktyg som har alla dessa funktioner och dessutom är bättre – ClickUp!

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Din kunskapshantering i ClickUp förstärks med två kraftfulla funktioner: ClickUp Brain och Connected Search.

Tillsammans fungerar de som Connected Brain i din arbetsmiljö, där de omedelbart hämtar information, utför kommandon, ger insikter, kör automatiseringsregler och mycket mer – direkt från startfönstret!

Men vad gör ClickUp till ett av de bättre alternativen till Copilot eller Glean? Låt oss ta reda på det.

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain Få uppdateringar om uppgifter, sök efter filer, skapa eller sammanfatta uppdateringar och mycket mer med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är ditt pålitliga AI-verktyg för produktivitet. Allt du kan behöva på jobbet, oavsett om det är den där förlorade filen eller den senaste uppdateringen om dina projekt, kan sökas direkt från din arbetsyta med ClickUp Brain. Ställ bara din fråga så hämtar Brain information och länkar till relaterade uppgifter och dokument!

Med ClickUp Brain kan du:

Fråga vad som helst om uppgifter, dokument eller personer

Få projektuppdateringar, sammanfattningar och mer så att du kan arbeta snabbare

Skapa rapporter, e-postmeddelanden, mallar och förslag för affärskommunikation

💡Proffstips: ClickUp Brain kan användas som en AI-dokument sammanfattare. Om du har långa forskningsrapporter eller förslag att gå igenom, be Brain att sammanfatta texten. Det ger dig en kortfattad översikt över de viktigaste punkterna, åtgärdspunkterna och insikterna.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Connected Search

Sök och hitta alla dina dokument i ClickUp på några sekunder

Visste du att 60 % av ett teams arbetsdag går åt till att söka efter information? Det är vad som händer när dina data, uppgifter och dokumentation är utspridda över flera verktyg och plattformar.

ClickUp Connected Search är lösningen på detta! Integrera alla dessa verktyg i ditt ClickUp-arbetsområde så blir informationen omedelbart tillgänglig direkt från din sökfält. Du behöver inte ens lämna din startsida! Vad säger du om det?

Dessutom är din sökfält också ditt allt-i-ett-kommandocenter. Skriv in ett /-kommando i din sökning för att se tillgängliga kommandon.

Med ClickUp fungerar din sökfält också som en startplatta för kommandon. Ja, allt är sammankopplat!

Den bästa funktionen i Connected Search är att den lär sig mer om dina användningsmönster över tid och använder denna information för att leverera personliga sökupplevelser.

Vi förenklar alla processer inom våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsanalys, automatiserade e-postverktyg och lagring av KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).

Vi förenklar alla processer inom våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsanalys, automatiserade e-postverktyg och lagring av KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).

Läs mer: De 10 bästa exemplen på kunskapshanteringssystem

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-automatiseringar

Skapa anpassade automatiseringsflöden med ClickUps Automation Builder

Låt inte rutinuppgifter hindra din produktivitet. Välj bland över 100 ClickUp-automatiseringar för att ta hand om saker som statusuppdateringar, e-postsvar och mycket mer.

Du kan också använda ClickUps Automation Builder för att konfigurera anpassade åtgärder som är skräddarsydda för dina unika arbetsflöden. Beskriv exakt vad du vill automatisera på vanlig engelska, så skapar ClickUp Brain omedelbart ett arbetsflöde enligt dina specifikationer.

Du kan också skapa automatiserade arbetsflöden över hela din teknikstack (med hjälp av integrationer eller anpassade webhooks) för att ansluta externa appar till ClickUp.

Du kan till exempel konfigurera en automatisering som skapar en uppgift i ClickUp varje gång en lead läggs till i HubSpot. Detta gör att du kan hantera arbetet från en enda plattform och förbättra effektiviteten.

💡Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain som ett AI-verktyg för att skapa innehåll som hjälper dig att utarbeta detaljerade briefs för kunskapsartiklar om viktiga processer och procedurer.

ClickUps One Up #4: AI-driven kunskapshantering

När det gäller kunskapshantering driver AI alla aspekter av ClickUp.

Du kan till exempel ställa en fråga till ClickUps AI var som helst i ditt arbetsutrymme, inklusive men inte begränsat till:

Dina ClickUp-uppgifter för att sammanfatta diskussioner eller dra slutsatser

Dina ClickUp Docs för att sammanfatta, skapa åtgärdspunkter, stavningskontrollera eller kontrollera själva innehållet

Dina kommentarer och kommentartrådar

Dina ClickUp-chattrådar och -kanaler

Prova AI Writer i ClickUp Docs Dina ClickUp Docs är utrustade med AI-skrivarens kraft som hjälper dig att snabbare skriva och finslipa innehåll.

Listan kan göras lång. TL;DR? Din kunskap är alltid uppkopplad i ClickUp, och alla ändringar som görs i ditt arbetsutrymme eller i tredjepartsappar synkroniseras i realtid, så att du aldrig missar något. Det är ClickUp Knowledge Management i praktiken!

💡Proffstips: Utnyttja väldefinierade uppmaningar för att använda AI effektivt i dokumentationen. Skapa uppmaningar för att effektivisera datainmatningen, fylla i tabeller automatiskt och extrahera viktig information.

Effektivisera arbetshanteringen med ClickUp

Både Glean och Microsoft Copilot är utformade för att förbättra produktiviteten på arbetsplatsen. Glean fungerar som en omfattande sökplattform för företag med kunskapsstyrningsfunktioner.

Copilot, å andra sidan, hjälper team att använda Microsofts produktivitetsapplikationer för att analysera data, skapa dokument och genomföra teammöten.

Båda verktygen har dock begränsningar om du är ute efter omfattande arbetshantering och automatisering av uppgifter. ClickUp fyller dessa luckor och mer därtill.

Det erbjuder robusta funktioner för samarbete, uppgiftshantering, dokumentation och kunskapshantering – allt drivet av AI-funktioner. Dessa funktioner är till stor hjälp för automatisering av arbetsflöden och datadrivna beslut. I princip får du allt du behöver för att effektivisera ditt arbete på en enda plattform.

Prova ClickUp gratis idag och upptäck varför det är ett överlägset val för att öka produktiviteten på arbetsplatsen.