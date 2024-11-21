De 20 bästa DevOps-automatiseringsverktygen för att effektivisera ditt arbetsflöde

När IT-chefer tillfrågas om den största tekniska kompetensbristen inom deras organisation pekar många ut DevOps. Och det finns goda skäl till det.

Att gå från bekanta äldre system till moderna arkitekturer är ofta en stor omställning för många organisationer. Visst får du mycket mer kraft och flexibilitet, men med det följer också en massa komplexitet som är svår att hantera utan rätt verktyg.

DevOps-automatiseringsverktyg är livlinor som hjälper team att minska manuella uppgifter, effektivisera CI/CD- och DevOps-pipelines och se till att allt fungerar smidigt.

Vi har sammanställt en lista över de 20 bästa DevOps-automatiseringsverktygen som kan hjälpa dig att öka produktiviteten och effektivisera arbetsflöden.

När du väljer ett DevOps-automatiseringsverktyg finns det några viktiga saker att tänka på – du vill inte missa dessa!

Kompatibilitet med din infrastruktur : Verktyget måste fungera bra med din befintliga konfiguration. Det är ingen idé att hitta ett verktyg som är perfekt på papperet men som är komplicerat att integrera med det du redan har.

Funktioner och funktionalitet : Se till att verktyget uppfyller ditt teams behov. Kolla in funktionslistan – uppfyller den alla krav?

Användarvänlighet : Ingen vill använda ett verktyg som kräver en omfattande manual. Välj något användarvänligt som inte kräver att ditt team lägger mycket tid på att lära sig det.

Integration med andra verktyg : Du har förmodligen redan en rad andra verktyg i ditt arbetsflöde. Se till att det här verktyget fungerar tillsammans med dem så att du inte behöver göra extra arbete för att få allt att fungera.

Kostnad: Slutligen, spräng inte din budget! Ett verktyg kan vara det mest attraktiva på marknaden, men om det kostar en förmögenhet är det kanske inte värt det. Hitta något som passar dina behov utan att tömma bankkontot.

Från hantering av CI/CD-pipelines till konfigurationer och distributioner – dessa 20 DevOps-automatiseringsverktyg finns här för att göra ditt liv enklare och dina arbetsflöden smidigare. Låt oss dyka in!

1. ClickUp (bäst för automatisering av uppgifts- och sprintadministration i DevOps)

ClickUp, en allt-i-ett-hub som stöder Agile-ramverk genom att automatisera uppgifts- och sprinthantering, förenklar din utvecklingscykel. Från Kanban till Scrum anpassar det sig efter ditt arbetsflöde och hjälper ditt mjukvaruteam att leverera snabbare och smartare.

Oavsett om det gäller att skapa uppgifter, uppdatera status eller skicka aviseringar kan ClickUp Automations hantera allt utifrån de regler och triggers som du ställer in. Det innebär att du automatiskt kan flytta uppgifter genom olika steg i ditt Agile-arbetsflöde.

Öka din produktivitet genom att automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

Du kan också ställa in automatisering för att ändra uppgiftsstatus, tilldela uppgifter till teammedlemmar eller uppdatera förfallodatum automatiskt.

Med ClickUp kan du dessutom koppla samman och automatisera varje steg i din DevOps- och CI/CD-pipeline. Det integreras direkt med över 200 verktyg, inklusive GitHub, Figma, Sentry, Slack och många fler, vilket effektiviserar dina arbetsflöden utan ansträngning.

Dessa integrationer gör det möjligt för dig att centralisera alla dina uppgifter, kommunikationer och uppdateringar på ett och samma ställe.

Få värdefull insikt i dina processer och identifiera förbättringsområden med ClickUp Dashboards

Med ClickUp Dashboards och dess tidsregistreringsfunktioner får du också en översikt över ditt teams framsteg. Du kan spåra deadlines, hantera uppgifter och övervaka uppdateringar i realtid för att hålla alla samordnade och fokuserade.

ClickUps bästa funktioner

Automatisering av uppgiftshantering : ClickUps anpassningsbara automatisering kan utlösa skapandet av uppgifter, uppdatera status och skicka aviseringar baserat på specifika regler, så att du kan hålla projekten igång med minimal manuell insats.

Sömlös integration : Anslut till andra DevOps-verktyg som Google Drive, Salesforce och öppen källkodslösningar för att centralisera alla dina uppgifter, kommunikationer och uppdateringar på ett ställe.

Mångsidiga vyer : Välj mellan karta, tabell, tidslinje och mer för att visualisera dina projekt på det sätt som bäst passar ditt teams arbetsflöde.

Underlätta samarbete : Använd verktyg som taggning, kommentarer, Kanban-tavlor och whiteboards för att hålla kommunikationen öppen och uppgifterna organiserade för smidiga teaminteraktioner.

Visualisera projektstrukturen: Använd ClickUp Mind Maps för att bryta ner komplexa projekt och organisera uppgifter intuitivt.

Begränsningar för ClickUp

Lätt inlärningskurva: ClickUp har en något brant inlärningskurva för nya användare på grund av dess omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Jenkins (bäst för kontinuerlig integration och leverans i DevOps)

via Jenkins

Jenkins hjälper utvecklare att upptäcka kodfel tidigt och distribuera snabbare genom att automatisera olika steg i programvaruutvecklingscykeln.

En annan av Jenkins största styrkor är dess mångsidighet. Det fungerar i alla miljöer – lokalt, i molnet och hybrid – vilket ger utvecklare friheten att bygga, testa och distribuera molnbaserade applikationer vid behov.

Jenkins bästa funktioner

Öppen källkod och gratis : Jenkins är gratis och dess öppna källkod har skapat en stark gemenskap som regelbundet bidrar med förbättringar och nya funktioner.

Ett brett utbud av plugins : Jenkins erbjuder ett omfattande plugin-bibliotek som gör det möjligt för utvecklare att anpassa verktyget efter specifika projektbehov och utöka dess funktionalitet.

Integration med vanliga verktyg : Jenkins fungerar smidigt med populära verktyg som Git, Docker och Kubernetes, vilket gör det anpassningsbart till en mängd olika teknikstackar.

Flexibilitet : Jenkins kan användas i projekt av alla storlekar och komplexitet, med stöd för integration av flera servrar för kontinuerlig leverans mellan globala team.

Med en API-svit: Jenkins API:er möjliggör målinriktad datahämtning, vilket bidrar till smidig serverkommunikation och möjliggör anpassade integrationer.

Jenkins begränsningar

Oförutsägbara kostnader : Även om Jenkins i sig är gratis kan kostnaderna för hosting variera kraftigt beroende på serverbelastningen.

Bristande samarbetsfunktioner : Jenkins erbjuder inga inbyggda funktioner som gör det enkelt för teammedlemmarna att se varandras commit, vilket kan komplicera projektuppföljningen för större team.

Begränsad analys: Jenkins tillhandahåller inte djupgående analyser av distributionscykler, vilket begränsar insikterna i hela utvecklingsprocessen.

Jenkins prissättning

Gratis

Jenkins betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 550 recensioner)

3. GitLab CI/CD (bäst för integrerad DevSecOps i DevOps)

via GitLab

GitLabs CI/CD-funktioner gör det till ett utmärkt val för att upptäcka buggar tidigt och säkerställa att din kod uppfyller alla standarder som krävs för produktion. Det är fantastiskt för att förenkla DevSecOps-processen.

GitLab CI/CD:s bästa funktioner

Förenkla DevSecOps : GitLab CI/CD samlar utvecklings-, säkerhets- och driftsverktyg på en och samma plattform, vilket gör det enklare för teamen att hantera kod och : GitLab CI/CD samlar utvecklings-, säkerhets- och driftsverktyg på en och samma plattform, vilket gör det enklare för teamen att hantera kod och DevOps-arbetsflöden.

Inbyggda säkerhetsskanningar : Dessa skanningar erbjuder en omfattande säkerhetslösning som säkerställer att sårbarheter upptäcks tidigt i utvecklingsprocessen.

Stöd för problemspårning med markdown : Denna funktion gör problemspårningen mer engagerande, och stödet för markdown ger en fin touch till formateringen.

Möjliggör molnagnostiska distributioner: GitLab är flexibelt och kan distribueras på valfri molnleverantör.

Begränsningar för GitLab CI/CD

Utmanande integration på vissa system : Att integrera GitLab från kommandoraden på Windows eller Mac kan vara lite knepigt för nya användare.

Komplexa uppgraderingar och migreringar : Att flytta till en ny server eller uppgradera GitLab kan vara svårt, och ibland kan andra funktioner också påverkas om en funktion slutar fungera.

Brist på vissa funktioner i community-versionerna: Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i betalda versioner. Detta kan begränsa alternativen för mindre team.

Priser för GitLab CI/CD

Gratis

Premium : 29 $ per användare/månad

Ultimate: Anpassad prissättning

GitLab CI/CD-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 100 recensioner)

4. CircleCI (Bäst för anpassningsbar CI/CD med återanvändbara konfigurationer)

via CircleCI

CircleCI är en ledande CI/CD-plattform som är känd för sin flexibilitet och kraftfulla funktioner, såsom Insights Dashboard, rena miljöer och återanvändbara konfigurationer som kallas Orbs.

CircleCI stöder flera infrastrukturer, från Linux till macOS och till och med ARM, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för de flesta DevOps-team.

CircleCI:s bästa funktioner

Insights Dashboard : Denna funktion ger en omfattande översikt över alla CI/CD-pipelines, så att du kan spåra status, övervaka varaktighet och optimera resursförbrukningen.

Kör rena miljöer : CircleCI låter dig köra rena bilder och enkelt tillhandahålla dem, vilket minskar risken för konflikter mellan builds.

Definiera återanvändbara konfigurationer med Orbs : Med Orbs kan du återanvända konfigurationer för jobb, exekutörer och kommandon, vilket gör installationen snabbare och enklare.

Stöd för flera miljöer : CircleCI fungerar med Linux, macOS, Windows, ARM och mer, vilket ger flexibilitet i olika infrastrukturer.

Tillhandahåller arbetsflödeskoordinering: Arbetsflöden låter dig definiera och hantera jobbutföranden, vilket ger dig kontroll över hur och när uppgifter utförs.

CircleCI:s begränsningar

Navigera i en brant inlärningskurva : Att konfigurera miljöer och bekanta sig med begrepp som caching och jobb kan ta lite tid, särskilt för nybörjare.

Hantera två versioner av programvaran : CircleCI:s Cloud- och Server-versioner kan vara förvirrande, eftersom de har olika funktioner och krav på hantering.

Ställs inför tillfälliga tillförlitlighetsproblem med Docker: Vissa användare rapporterar om tillfälliga problem med Docker-tjänstupptäckt, vilket kan komplicera byggnader som är beroende av Docker Compose.

CircleCI-priser

Gratis

Prestanda : Från 15 USD/månad

Skala: Från 2 000 USD/månad

CircleCI-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

5. Travis CI (Bäst för förenklad CI/CD med stark GitHub-integration)

via Travis CI

Travis CI är enkelt att använda och integreras smidigt med GitHub, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för team som är nya inom DevOps.

Detta CI/CD-verktyg erbjuder en Build Matrix-funktion som gör det möjligt för användare att köra tester parallellt i flera miljöer – en stor tidsbesparing för teamen. Precis som CircleCI stöder även Travis CI en rad olika miljöer, inklusive Linux, macOS och Windows.

Travis CI:s bästa funktioner

Stöd för parallella byggningar med Build Matrix : Travis CI gör det möjligt att dela upp tester över flera miljöer och köra uppgifter parallellt för snabbare resultat.

Enkel GitHub-integration : Travis CI är utformat med GitHub i åtanke och gör det enkelt att länka dina repositorier och trigga builds med GitHub pull requests.

Erbjuder både molnbaserade och självhostade alternativ : Travis CI stöder SaaS- och lokala distributioner, så att teamen kan välja den konfiguration som passar dem bäst.

Säkerställ isolerade builds med containerstöd: Varje build körs i en virtuell maskin som stöder specifika språk och verktyg, inklusive Ruby, JavaScript och Ubuntu.

Begränsningar för Travis CI

Tillfälliga tillförlitlighetsproblem : Vissa användare rapporterar avbrott i tjänsten, vilket kan påverka produktiviteten, särskilt för team med snäva deadlines.

Förvirrande inställningar för e-postaviseringar : Processen för att hantera aviseringar är inte alltid enkel, vilket leder till oönskade e-postmeddelanden om byggstatus.

Begränsade analysfunktioner: Travis CI erbjuder visserligen vissa statusöversikter, men saknar djupgående analyser, vilket kan vara en nackdel för team som behöver detaljerade rapporter.

Priser för Travis CI

Användningsbaserat : 13,75 $/månad – Inkluderar 420 000 Linux-byggkrediter per år med 80 samtidiga jobb

Obegränsad plan : Från 66 $/månad – Erbjuder obegränsade byggkrediter, upp till 300 samtidiga jobb och premium-VM.

Server: 34 $/månad – För lokala eller privata molninstallationer, med premiumsupportalternativ tillgängliga

Travis CI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 130 recensioner)

6. Terraform (bäst för automatisering av infrastruktur med flera moln)

via Terraform

Terraform hjälper till att automatisera infrastrukturen i alla moln eller datacenter.

Detta verktyg hjälper dig att definiera och tillhandahålla infrastruktur genom konfigurationsfiler, vilket förenklar komplexa installationer och säkerställer konsistens mellan olika distributioner genom att möjliggöra infrastruktur som kod (IaC).

Terraforms bästa funktioner

Stöd för multicloud-infrastruktur : Terraform möjliggör enhetliga arbetsflöden för hantering av resurser hos flera molnleverantörer, vilket förenklar samordningen av komplexa installationer.

Leverera infrastruktur som kod : Med HCL kan du kodifiera moln-API:er till deklarativa filer, vilket möjliggör automatisering och reproducerbarhet i hela din infrastruktur.

Skalning med självbetjänings-IaC : Team kan samarbeta och hantera infrastrukturen på egen hand med rollbaserade åtkomstkontroller och integrationer med VCS-, ITSM- och CI/CD-system.

Genomförande av policyer: Terraform inkluderar Sentinel-policy som kod, vilket hjälper till att genomföra säkerhet, efterlevnad och kostnadshantering innan resurser tillhandahålls.

Terraforms begränsningar

Utmanande inlärningskurva : För dem som är nya inom IaC kan det ta tid att förstå Terraforms konfigurationer och beroenden, särskilt när man arbetar med komplexa infrastrukturer.

Beroende av plugins från tredje part : Användning av partnerplugins medför ett beroende av externa företag, vilket kan orsaka förseningar eller kompatibilitetsproblem när tjänsterna uppdateras.

Komplex tillståndshantering: Terraforms tillståndsfil är avgörande för att spåra resurser, men kan leda till utmaningar om den inte är synkroniserad med den faktiska infrastrukturen, vilket kan orsaka resursmismatchningar.

Priser för Terraform

Gratis

Standard : Från 0,00014 dollar per timme per resurs

Plus : Anpassade priser

Företag: Anpassad prissättning

Terraform-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

7. Ansible (bäst för agentlös automatisering i olika miljöer)

via Ansible

Ansible har skapat sig en plats inom automatisering tack vare sin enkla, agentlösa approach. Installationen är enkel och det behövs ingen extra programvara på hanterade noder.

Dessutom hjälper Ansible till att hantera komplexa, flernivåmiljöer, från molntjänster till lokala installationer och containrar.

Ansibles bästa funktioner

Agentlös arkitektur : Ansible hanterar system utan behov av agenter, vilket förenklar installationen och minskar omkostnaderna, särskilt i säkra miljöer.

Stöd för ett brett spektrum av miljöer : Ansible fungerar på Linux, Windows, nätverksenheter, molntjänster och containrar, vilket gör det mycket mångsidigt för olika IT-ekosystem.

Erbjuder en deklarativ approach : Med playbooks som beskriver önskat tillstånd förenklar Ansible konfigurationshanteringen och säkerställer konsistens mellan olika distributioner.

Säkerställa idempotens: Ansibles idempotenta natur gör att du kan tillämpa playbooks upprepade gånger utan oönskade bieffekter, vilket bibehåller konsekventa konfigurationer.

Ansibles begränsningar

Utmaningar med skalbarhet : Ansible kan visserligen skalas, men det kan vara svårt att hantera mycket stora infrastrukturer med tusentals noder eftersom det är beroende av SSH-anslutningar.

Bristande tillståndsspårning : Ansible spårar inte automatiskt tillståndet för hanterade system, vilket kan vara en nackdel i scenarier som kräver detaljerad tillståndshantering.

Begränsad parallellitet: Ansible möjliggör parallell utförande av uppgifter, men det kan hända att det inte utnyttjar tillgängliga resurser fullt ut i mycket stora miljöer, vilket påverkar prestandan.

Priser för Ansible

Anpassade priser

Ansible-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 280 recensioner)

8. Puppet (Bäst för konfigurationshantering och automatisering i stor skala)

via Puppet

Med Puppet kan du hantera konfigurationer i olika system med hjälp av kod. Denna plattform gör det möjligt att automatisera repetitiva uppgifter, säkerställa efterlevnad och garantera konsistens mellan flera servrar.

Puppet är särskilt användbart för IT-team för konfigurationshantering, särskilt i miljöer med komplex infrastruktur. Sammantaget är Puppets största försäljningsargument dess community-stödda open source-version, som är idealisk för dem som vill komma igång utan initiala kostnader.

Puppets bästa funktioner

Aktivera agentbaserad automatisering : Puppets agentbaserade arkitektur säkerställer att konfigurationer tillämpas konsekvent på flera servrar, vilket förbättrar tillförlitligheten.

Stöd för miljöer med flera plattformar : Puppet fungerar på Unix, Linux och Windows, vilket gör det anpassningsbart för olika IT-konfigurationer.

Återanvändbara moduler och versionshantering: Med Puppets modulära arkitektur kan du återanvända konfigurationer och hantera kodändringar med Git, vilket ökar effektiviteten och transparensen.

Puppets begränsningar

Komplext för nybörjare : Puppets Ruby-baserade arkitektur kan vara utmanande för dem som är nya inom programmering eller saknar erfarenhet av Ruby.

Begränsade realtidsfunktioner : Den pull-baserade modellen kan leda till fördröjningar vid tillämpning av konfigurationsändringar, vilket gör den mindre lämplig för uppdateringar i realtid.

Agentens resursförbrukning: Puppet-agenter förbrukar systemresurser, vilket kan påverka prestandan, särskilt i stora miljöer.

Puppet-prissättning

Öppen källkod : Gratis

Puppet Enterprise : Anpassad prissättning

Puppet Enterprise Advanced: Anpassad prissättning

Puppet-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

9. Chef (Bäst för omfattande konfigurationshantering med molnintegration)

via Chef

Chef. io är ett DevOps-verktyg som kan hjälpa dig att konfigurera, distribuera och hantera din applikationsinfrastruktur. Det stöder en rad plattformar, inklusive Windows, Solaris och OpenStack.

Chef är integrerat med stora molnleverantörer som AWS, Google Cloud och Azure. Det erbjuder också en öppen källkodsversion som användare kan prova.

Chef är tack vare sin flexibilitet idealisk för miljöer med flera moln, och dess omfattande bibliotek med återanvändbara kokböcker (som innehåller instruktioner som anger vilka inbyggda resurser som ska användas och i vilken ordning) gör automatiseringen till en barnlek.

Chef bästa funktioner

Tillhandahåller återanvändbara kokböcker : Chef erbjuder tillgång till över 800 färdiga kokböcker, vilket gör att du kan automatisera vanliga uppgifter och påskynda distributioner.

Stöd för multicloud-miljöer : Chef integreras med alla större molnleverantörer, vilket gör det enkelt att hantera och migrera konfigurationer mellan olika plattformar.

Aktivera rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC): Chef erbjuder centraliserad kontroll över användarbehörigheter, vilket förbättrar säkerheten och efterlevnaden i miljöer med flera användare.

Chef-begränsningar

Navigera i en brant inlärningskurva : Chefs domänspecifika språk kan vara svårt att lära sig, särskilt för dem som är nya inom konfigurationshantering.

Hantera stora kluster : Felsökning av komplexa installationer med många noder kan bli komplicerat, särskilt när man hanterar variabla källor över flera kluster.

Verktygens komplexitet: Chefs omfattande verktygslåda kan vara förvirrande för användare, som kan ha svårt att navigera bland alla funktioner.

Chef-priser

Anpassade priser

Kockbetyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

10. Docker (bäst för containeriserad utveckling med plattformsoberoende kompatibilitet)

via Docker

Docker är en plattform som gör det möjligt för utvecklare att bygga, dela och distribuera containeriserade applikationer. Plattformens förmåga att skapa konsekventa miljöer hjälper team att undvika problemet med att "det fungerar inte på min maskin", samtidigt som dess flexibilitet möjliggör skalbar applikationsdistribution.

För dig som är nybörjare på verktyget förenklar Docker konfigurering och hantering av miljöer genom sitt ”container”-koncept. En Docker-container är ett kompakt, fristående programpaket som innehåller allt som behövs för att köra en applikation: koden, runtime, systemverktyg, bibliotek och konfigurationer.

Dockers bästa funktioner

Säkerställa plattformsoberoende konsistens : Docker fungerar i olika miljöer, från Windows till Linux och macOS, och erbjuder en enhetlig utvecklingsupplevelse.

Underlättar snabb distribution : Docker-containrar möjliggör snabba, strömlinjeformade byggnationer som kan startas på några sekunder utan omfattande konfiguration.

Flexibilitet och skalbarhet: Docker stöder vertikal och horisontell skalning, vilket gör att du kan anpassa containerresurserna efter projektets behov.

Begränsningar för Docker

Navigera i en brant inlärningskurva : Trots att Docker är användarvänligt i grunden kan det vara svårt att bemästra, särskilt med ständiga uppdateringar och nya funktioner.

Hantera säkerhetsproblem : Dockers delade OS-modell kan utgöra säkerhetsrisker om den inte hanteras korrekt, eftersom containrar kan vara sårbara för attacker på värdsystemet.

Begränsade orkestreringsfunktioner: Dockers inbyggda orkestreringsverktyg är inte lika omfattande som Kubernetes, vilket kan komplicera hanteringen av flera containrar.

Docker-priser

Personligt : Gratis

Pro : 5 $/månad

Team : 9 $/månad per användare

Företag: 24 USD/månad per användare

Docker-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 520 recensioner)

11. Kubernetes (bäst för containerorkestrering och skalbarhet)

via Kubernetes

Kubernetes, som ursprungligen utvecklades av Google och nu underhålls av Cloud Native Computing Foundation (CNCF), förenklar distribution och skalning. Detta gör det till ett populärt verktyg för hantering av komplexa mikrotjänstarkitekturer.

Med självläkande funktioner, lastbalansering och automatisk skalning säkerställer Kubernetes att applikationer förblir motståndskraftiga och kan skalas efter behov.

Kubernetes bästa funktioner

Möjliggör automatiserade lanseringar och återställningar : Kubernetes gör det möjligt att uppdatera applikationer smidigt samtidigt som du övervakar deras hälsa och återställer ändringar om problem uppstår.

Tillhandahåller tjänsteupptäckt och lastbalansering : Kubernetes tilldelar varje Pod en IP-adress, vilket möjliggör enkel lastbalansering och tjänsteupptäckt utan att du behöver ändra din applikation.

Stöd för multicloud-distributioner: Kubernetes fungerar i olika molnmiljöer, vilket gör det anpassningsbart för hybrid- och multicloud-arkitekturer.

Kubernetes begränsningar

En brant inlärningskurva : Kubernetes kan vara svårt att lära sig och det krävs tid och ansträngning för att förstå dess konfiguration och bästa praxis.

Behov av justeringar av arbetsflödet : Integration av Kubernetes i befintliga miljöer kan kräva ändringar för att anpassa sig till dess containercentrerade tillvägagångssätt.

Hantera begränsad tjänstetäckning: Kubernetes är visserligen kraftfullt, men täcker kanske inte alla infrastrukturbehov, vilket kräver kompletterande verktyg för en komplett lösning.

Priser för Kubernetes

Gratis

Kubernetes-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 520 recensioner)

12. Prometheus (bäst för övervakning och varningar av tidsserier)

via Prometheus

Prometheus har blivit populärt för övervakning av tidsseriedata, särskilt i miljöer med utbredda mikrotjänster och containeriserade applikationer. Detta verktyg erbjuder kraftfulla sökfunktioner och dimensionell datamodellering, vilket gör att du kan spåra mätvärden effektivt.

Prometheus integreras också sömlöst med Grafana, vilket ger omfattande alternativ för datavisualisering och möjliggör övervakning och varningar i realtid.

Prometheus bästa funktioner

Kraftfulla sökningar med PromQL : Prometheus sök språk gör det möjligt att dela upp och analysera tidsseriedata, vilket underlättar genereringen av varningar och visualiseringen av trender.

Effektiv lagring : Prometheus lagrar data lokalt i ett mycket effektivt format och stöder funktionell sharding för skalbarhet.

Integration med många klientbibliotek: Med stöd för över tio språk gör Prometheus det enkelt att instrumentera tjänster och samla in mätvärden från olika miljöer.

Prometheus begränsningar

Begränsad som långsiktig lagringslösning : Prometheus är inte lämpligt för lagring av data under långa perioder, så det kombineras ofta med andra system för historisk analys.

Ingen komplett dashboard-lösning : Prometheus har en grundläggande uttrycksbläddrarfunktion, men används bäst tillsammans med Grafana för avancerad datavisualisering.

Utmaningar med vissa tredjepartsintegrationer: Alla system har inte Prometheus-plugins, så anpassade exportörer kan behövas för att samla in specifika mätvärden.

Prometheus prissättning

Anpassade priser

Prometheus betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

13. Grafana (bäst för avancerad datavisualisering och övervakning)

via Grafana

Grafana är känt för sin flexibilitet och gör det möjligt att skapa anpassningsbara instrumentpaneler som tillgodoser olika behov av datapresentation.

Det ger en sammanhängande bild över olika system genom att integrera med ett brett spektrum av datakällor, inklusive Prometheus, InfluxDB och Elasticsearch.

Grafanas bästa funktioner

Erbjuder mångsidig datavisualisering : Grafana stöder grafer, värmekartor och geospatiala kartor, vilket ger omfattande och visuellt tilltalande datarepresentationer.

Stöd för flera datakällor : Grafana integreras med ett stort antal datakällor, vilket möjliggör en enhetlig vy utan att data behöver importeras till dess backend.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Instrumentpanelerna kan skräddarsys med mallvariabler och dynamiska element, vilket förbättrar interaktiviteten och användbarheten för olika övervakningsbehov.

Grafanas begränsningar

Utmanande för nybörjare : Grafanas komplexitet kräver tid och kunskap för att kunna utnyttja dess funktioner fullt ut, vilket gör det mindre tillgängligt för dem som är nya inom datavisualiseringsverktyg.

Beroende av externa datakällor : Grafanas prestanda och tillförlitlighet är beroende av tillgängligheten av integrerade datakällor, vilket kan leda till problem om dessa källor drabbas av driftstopp.

Begränsade rapporteringsfunktioner: Grafana är utmärkt för visualisering i realtid, men saknar inbyggda statiska rapporteringsalternativ som PDF-export, som endast finns i premiumversionerna.

Grafana-priser

Gratis

Pro : 8 $/månad

Avancerad och Enterprise: Anpassad prissättning

Grafana-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

14. Splunk (Bäst för centraliserad dataanalys och övervakning i realtid)

via Splunk

Splunk tillhandahåller en centraliserad plattform där organisationer kan samla in, indexera och analysera data från olika källor, vilket bidrar till att förbättra beslutsfattandet i hela organisationen.

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att skapa anpassade rapporter, visualisera data och övervaka systemprestanda i realtid.

Splunks bästa funktioner

Effektiv analys : Splunk erbjuder datainsamling, indexering och sökning i realtid, vilket gör att du snabbt och effektivt kan få värdefulla insikter.

Stöd för robusta integrationer och plugins : Splunk integreras smidigt med ett stort antal verktyg från tredje part, vilket gör att du kan anpassa plattformen efter dina specifika behov.

Tillhandahålla schemalagd rapportering: Med automatiserad rapportering kan du hålla intressenterna informerade med regelbundna uppdateringar i format som PDF, CSV eller JSON.

Splunks begränsningar

Kostsamt för stora datamängder : Splunks prissättning kan vara hög för organisationer som hanterar stora datamängder, vilket gör det mindre tillgängligt för dem med begränsade budgetar.

Utmanande för icke-tekniska användare : Splunks sökfunktioner är kraftfulla men kan vara komplexa, och det kan krävas erfarenhet för att optimera sökningar för snabbhet.

Kan ibland ha problem med tillförlitligheten: Vissa användare rapporterar om tillfälliga prestandaproblem, vilket kan påverka datatillgängligheten under kritiska situationer.

Priser för Splunk

Gratis

Betalt: Anpassad prissättning

Splunk-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

15. New Relic (Bäst för omfattande prestandaövervakning och realtidsinsikter)

via New Relic

Det jag tyckte var mest användbart med New Relic var dess genomgripande översikt. Övervakning och analys av viktiga mätvärden kan hjälpa organisationer att förbättra drifttiden och kundupplevelsen.

Dessutom erbjuder New Relic en omfattande svit av verktyg för prestandaövervakning, vilket gör det enkelt för team att spåra applikationers hälsa, serverns prestanda och användarinteraktioner i realtid.

New Relics bästa funktioner

Intuitivt gränssnitt : Den användarvänliga designen gör det enkelt för alla användare att komma åt och förstå prestandadata, från detaljerade mätvärden till översiktliga sammanfattningar.

Omfattande övervakning : Från serverprestanda till användarinteraktioner – New Relic ger dig en fullständig bild av din applikations hälsa och hjälper dig att hålla koll på potentiella problem.

Möjliggör insikter i realtid : Övervaka servrar, databaser och andra kritiska komponenter i realtid, vilket säkerställer snabb respons på prestandaproblem.

Stöd för fullständig insyn: Med insikter om hela applikationens livscykel hjälper New Relic till att förbättra DevOps-effektiviteten och den övergripande applikationsprestandan.

Begränsningar för New Relic

Utmanande prissättning för mindre företag : New Relic har många funktioner, men prissättningen kan vara för hög för nystartade företag och mindre företag.

Begränsade integrationer jämfört med konkurrenterna : New Relic har färre integrationer än vissa större plattformar, vilket kan begränsa flexibiliteten för komplexa miljöer.

Kundsupportproblem: Vissa användare har upplevt förseningar i kundsupporten, vilket kan påverka svarstiden vid kritiska problem.

Priser för New Relic

Anpassade priser

Betyg och recensioner av New Relic

G2 : 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 180 recensioner)

16. Azure DevOps (Bäst för mångsidig projektledning och sömlös CI/CD-integration)

via Azure DevOps

Azure DevOps täcker allt från projektplanering och versionshantering till kontinuerlig integration och distribution.

Plattformen erbjuder både molnbaserade och lokala alternativ, vilket gör den tillgänglig för olika team och anpassningsbar till olika infrastrukturer.

Azure DevOps bästa funktioner

Omfattande projektledning : Azure Boards erbjuder agil planering, Kanban-tavlor och instrumentpaneler som håller teamen samordnade och organiserade under hela projektets livscykel.

Stöd för CI/CD med Azure Pipelines : Möjliggör sömlös integration, testning och distribution i flera miljöer, vilket hjälper team att påskynda releaser med tillförlitlig automatisering.

Underlättar spårbarhet från början till slut : Från krav till distribution erbjuder Azure Test Plans verktyg för hantering av manuell och automatiserad testning, vilket säkerställer kodkvalitet och ansvarsskyldighet.

Främja effektiv kodhantering: Azure Repos erbjuder Git och Team Foundation Version Control, vilket möjliggör effektivt samarbete, versionskontroll och spårbarhet av kod.

Begränsningar i Azure DevOps

Risk för leverantörsberoende : Stort beroende av Microsofts tjänster kan begränsa flexibiliteten, vilket gör det svårt att byta till verktyg från andra leverantörer i framtiden.

Integrationsutmaningar med produkter som inte är från Microsoft : Azure DevOps har imponerande integrationsfunktioner, men vissa äldre system eller system som inte är från Microsoft kan kräva extra konfiguration eller verktyg från tredje part.

Kostnadsöverväganden för större team: När antalet användare och funktionsbehov ökar kan prenumerationsbaserad prissättning bli en viktig faktor, särskilt för större organisationer.

Priser för Azure DevOps

Azure Pipelines : Gratis

Azure Artifacts : Extra lagringsutrymme från 2 USD per GiB

GitHub Advanced Security : 49 USD per committer per månad

Användarlicenser: Grundpaketet inkluderar de första fem användarna gratis, därefter 6 USD per användare och månad.

Betyg och recensioner för Azure DevOps

G2 : 4,4/5 (baserat på över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (baserat på över 350 recensioner)

17. AWS CodePipeline (bäst för CI/CD inom AWS-ekosystemet)

via AWS CodePipeline

Om du redan har investerat mycket i AWS-ekosystemet är AWS CodePipeline ett attraktivt val.

AWS CodePipeline stöder kontinuerlig integration och leverans och automatiserar bygg-, test- och distributionsfaserna samtidigt som AWS säkerhet och skalbarhet utnyttjas.

AWS CodePipelines bästa funktioner

Smidig integration med AWS-tjänster : CodePipelines nära koppling till AWS-ekosystemet minskar risken för att känsliga AWS-inloggningsuppgifter exponeras och möjliggör smidig integration med tjänster som S3, CodeCommit, CodeBuild och CodeDeploy.

Pipeline as Code : Verktyg för Infrastructure as Code, såsom CloudFormation eller Terraform, fungerar bra med CodePipeline, vilket gör det möjligt för team att definiera och versionera sin CI/CD-pipelinekonfiguration genom kod.

Helt hanterat av AWS : CodePipeline kräver ingen installation eller underhåll av servrar eller byggagenter, eftersom AWS hanterar infrastrukturen. Detta frigör resurser så att ditt team kan fokusera på utveckling.

Omfattande funktionsuppsättning: CodePipeline erbjuder de flesta funktioner som förväntas av en CI/CD-tjänst, inklusive integration med populära kodförvar och automatiserade distributioner.

Begränsningar för AWS CodePipeline

Begränsad användargränssnitt och användbarhet : Konsolens användargränssnitt är inte lika intuitivt som vissa andra CI/CD-lösningar, vilket kan avskräcka användare eller leda till svårigheter att implementera bästa praxis.

Restriktiva konfigurationer : Användare måste välja en källa från AWS-specifika alternativ som S3, CodeCommit eller GitHub. För anpassade källplatser måste användare använda workarounds, såsom att konfigurera en dummy-källa och skapa ett CodeBuild-steg för att hantera den anpassade källan.

Beroende av flera AWS-tjänster : Att bygga en komplett CI/CD-pipeline innebär ofta att man använder flera AWS-tjänster (som CodeCommit, CodeBuild och CodeDeploy), vilket ökar komplexiteten och beroendet av AWS.

Leverantörsberoende: Eftersom CodePipeline och relaterade tjänster helt och hållet hostas på AWS kan det vara svårt för teamen att migrera till andra plattformar eller leverantörer, vilket ökar beroendet av AWS.

Priser för Azure DevOps

Anpassade priser

Betyg och recensioner av AWS CodePipeline

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

18. GitHub Actions (bäst för CI/CD med GitHub-integration)

via GitHub Actions

Som ett plattformsbaserat verktyg är GitHub Actions särskilt praktiskt för team som redan arbetar i GitHub. Det eliminerar behovet av externa CI/CD-plattformar och erbjuder en smidig, integrerad upplevelse.

GitHub Actions bästa funktioner

Inbäddat i GitHubs ekosystem : GitHub Actions gör det möjligt för team att bygga, testa och distribuera kod inom sina GitHub-arkiv, vilket möjliggör automatisering som utlöses av händelser i ditt GitHub-flöde eller tredjepartsverktyg.

Tillgång till färdiga åtgärder : GitHub Marketplace erbjuder över 10 000 färdiga åtgärder, så att utvecklare snabbt kan implementera komplexa arbetsflöden utan att behöva bygga från grunden.

Stöd för flera plattformar : Med virtuella maskiner som hostas på Ubuntu Linux, macOS och Windows kan du testa i olika miljöer, med fullt stöd för Docker-containrar.

Mallar för kontinuerlig integration : Fördefinierade CI-mallar gör det enkelt att komma igång med arbetsflöden, samtidigt som användarna kan anpassa sina arbetsflöden efter sina specifika behov genom YAML-konfigurationsfiler.

Gratis på offentliga repositorier: Utvecklare kan använda GitHub Actions utan kostnad på offentliga repositorier och med begränsningar på privata repositorier, vilket gör det till ett prisvärt val för open source-projekt.

Begränsningar för GitHub Actions

Resursbegränsningar : GitHub Actions tillämpar begränsningar för exekveringstid och lagring, vilket kan vara restriktivt för arbetsflöden som kräver omfattande resurser.

Beroende av GitHub-plattformen : Eftersom det är ett GitHub-exklusivt verktyg påverkar alla driftstopp på GitHub direkt CI/CD-arbetsflöden, vilket kan vara ett problem för kritiska applikationer.

Komplexitet för avancerade arbetsflöden : För användare med komplexa CI/CD-krav kan det vara besvärligt att skapa komplexa arbetsflöden, med en inlärningskurva för att behärska YAML-syntax och arbetsflödeskonfigurationer.

Begränsad hantering av hemlig information : GitHub Actions stöder inte detaljerad åtkomstkontroll för hemlig information, och integrationer med tredjepartsverktyg för hantering av hemlig information, såsom HashiCorp Vault, är begränsade.

Inga inbyggda mätningspaneler: GitHub Actions saknar inbyggda övervakningspaneler, vilket gör att teamen måste förlita sig på externa verktyg för att spåra viktiga mätvärden som ledtid, distributionsfrekvens och andel misslyckade ändringar.

Priser för GitHub Actions

Anpassade priser

Betyg och recensioner av GitHub Actions

G2 : 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

19. Spacelift (Bäst för automatisering av infrastruktur med flera verktyg)

via Spacelift

Spacelift är en plattform som enkelt kan hantera allt från Terraform till Ansible och till och med Kubernetes. Det är en allt-i-ett-lösning som tillgodoser behoven inom DevOps-arbetet.

Spacelifts bästa funktioner

Multi-tool-orkestrering : Spacelifts förmåga att hantera Terraform, OpenTofu, Ansible och mer gör att du kan integrera olika verktyg i ett enda automatiserat arbetsflöde.

Inbyggd efterlevnad : Funktioner som säkra fjärrkörare och hantering av hemlig information säkerställer att infrastrukturen är både säker och efterlevande utan behov av ytterligare lager.

Samarbete : Med beroendehantering och policy som kod främjar Spacelift samarbete och ger teamen gemensam insyn och kontroll över infrastrukturförändringar.

Omfattande integrationer: Integreras sömlöst med populära CI/CD-verktyg, VCS-leverantörer och molnplattformar, vilket ger flexibilitet till befintliga DevOps-pipelines.

Spacelifts begränsningar

Komplexitet i installationen : Det kan vara lite utmanande att komma igång med Spacelift, särskilt för dem som inte är bekanta med IaC-verktyg. Kostnadsöverväganden : För mindre team kan Spacelifts prissättning kännas lite hög, särskilt eftersom ytterligare användare eller samtidighet behövs.

Inlärningskurva: Det kan ta lite tid att lära sig alla funktioner fullt ut.

Priser för Spacelift

Gratis

Moln : 250 USD/månad för upp till 5 användare

Företag: Anpassad prissättning

20. Octopus Deploy (Bäst för komplexa distributioner i flera miljöer)

via Octopus Deploy

Octopus Deploy gör det enkelt att hantera komplexa distributioner i flera miljöer. Det är ett verktyg som är särskilt utformat för dem som hanterar både hybrid- och multicloud-miljöer, där distributioner snabbt kan bli komplicerade.

Octopus Deploy har en rad fantastiska funktioner, och dess stöd för multitenancy är särskilt värdefullt när man arbetar med flera kunder eller avdelningar.

Octopus Deploy – bästa funktioner

Erbjuder distribution i flera miljöer : Förenklar distribution till hybrid-, multicloud- eller lokala installationer, vilket är viktigt för komplexa miljöer.

Inbyggda återställningsfunktioner : Ger trygghet genom att möjliggöra enkla återställningar, vilket gör distributioner säkrare och mindre stressiga.

Möjliggör stark styrning : Erbjuder funktioner som fullständig revisionsloggning, rollbaserad åtkomstkontroll och SSO, som är avgörande för efterlevnad och säkerhet.

Enkel integration: Kan anslutas till över 500 verktyg, vilket gör det enkelt att integrera i dina befintliga CI/CD-arbetsflöden.

Begränsningar för Octopus Deploy

Inlärningskurva för avancerade funktioner : Det kan vara svårt att konfigurera triggers och automatisering, särskilt om du är nybörjare när det gäller verktyg för automatisering av distribution.

Kostnadsöverväganden för skalning : Kostnaden kan bli hög för storskaliga implementationer eller företag med omfattande krav.

Tillfälliga UI-utmaningar: Felsökningsprocesser kan ibland vara lite besvärliga utan att köra igenom hela cykler.

Priser för Octopus Deploy

Moln (hostat av Octopus) Starter: 360 USD/år Professional: 4 170 USD/år Enterprise: 23 400 USD/år

Startpaket: 360 USD/år

Professional: 4 170 USD/år

Företag: 23 400 USD/år

Server (självhostad) Starter: 360 USD/år Professional: 1 920 USD/år Enterprise: 14 400 USD/år

Startpaket: 360 USD/år

Professional: 1 920 USD/år

Företag: 14 400 USD/år

Startpaket: 360 USD/år

Professional: 4 170 USD/år

Företag: 23 400 USD/år

Startpaket: 360 USD/år

Professional: 1 920 USD/år

Företag: 14 400 USD/år

Betyg och recensioner av Octopus Deploy

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (55+ recensioner)

ClickUp gör DevOps-automatisering enkelt

Vi har gått igenom en hel del verktyg i den här artikeln! Men det är inte så konstigt, med tanke på att marknaden för CI-verktyg förväntas skjuta i höjden till 3,76 miljarder dollar år 2030.

Så, vilket verktyg ska du välja?

Långt svar – vilket som helst av de 20 verktygen som nämns ovan. Vissa verktyg passar bättre för mindre team, medan andra fungerar bättre om du är en del av ett befintligt ekosystem (som AWS CodePipeline och Azure DevOps). Genom att väga för- och nackdelar kan du välja det verktyg som passar bäst för dina behov.

Kort svar – välj ClickUp.

Oavsett om du automatiserar repetitiva uppgifter, spårar sprintframsteg eller integrerar med andra verktyg i din CI/CD-pipeline är ClickUp tillräckligt mångsidigt för att tillgodose alla dina behov.

Vill du att ditt DevOps-team ska prestera bättre? Registrera dig för ett gratis konto på ClickUp idag!