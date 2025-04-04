De bästa gratis mallarna för SWOT-analys för Excel

Stressad över att fatta ett viktigt beslut? En enkel SWOT-analys kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut baserade på hårda fakta och logik genom att beskriva viktiga aspekter – styrkor, svagheter, möjligheter och hot för ditt företag.

Med det här verktyget kan du börja med ett tomt dokument eller öppna en SWOT-analysmall i Microsoft Excel för att komma igång snabbt.

Men med så många mallar och verktyg tillgängliga, hur hittar du den bästa SWOT-analysen? Vi har lösningen!

I den här guiden utforskar vi de bästa mallarna för SWOT-analys som Excel erbjuder och tittar på alternativa alternativ för effektiv SWOT-analys i alla situationer och branscher.

Vad kännetecknar en bra mall för SWOT-analys?

En SWOT-analys är ett strategiskt ramverk för att identifiera de avgörande faktorer som påverkar ditt företag eller projekt. SWOT-matrisen omfattar:

Styrkor: Interna faktorer som ger ditt företag en konkurrensfördel

Svagheter: Interna och externa faktorer som behöver förbättras eller som hindrar din framgång.

Möjligheter: Marknadstrender eller externa faktorer som hjälper dig att växa i din verksamhet.

Hot: Externa faktorer eller potentiella hot som kan utgöra risker för din strategi.

Ett SWOT-ramverk måste ha följande egenskaper:

Tydlig struktur: Tydliga avsnitt som hjälper dig att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Anpassningsbar: Redigerbara avsnitt och instruktionstext som hjälper dig att anpassa mallen efter dina specifika behov.

Visuell attraktionskraft: Det bör göra din analys mer engagerande och lättare att förstå.

Samarbetsfunktioner: Möjlighet att samarbeta med teammedlemmar i realtid, så att de kan bidra med värdefulla insikter för en detaljerad analys.

De 7 bästa mallarna för SWOT-analys i Excel

Om du just har börjat med strategisk planering eller letar efter gratis mallar för SWOT-analys erbjuder Excel flera pålitliga alternativ som hjälper dig att komma igång.

Nedan tittar vi på en lista över de bästa gratis mallarna för SWOT-analys som hjälper dig att hitta den som passar dig bäst.

1. Excel-mall för SWOT-analys från Vertex42

via Vertex42

SWOT-analysmallen från Vertex42 är ett utmärkt val för dig som behöver en mer omfattande analys med extra djup.

Med sin strukturerade design hjälper mallen dig att fördjupa dig i varje kategori och uppmuntrar till en detaljerad granskning av interna och externa faktorer.

Varje avsnitt innehåller utrymme för anteckningar, åtgärdspunkter och prioriteringar, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för alla strategiska planeringsmöten.

⭐ Varför du kommer att älska det

Innehåller detaljerade avsnitt för anteckningar, prioriteringsrankning och strategiska insikter.

Flexibel layout som tillgodoser specifika affärsbehov

Uppmuntrar till ett strukturerat tillvägagångssätt för att samla in information för varje SWOT-element.

📍Perfekt för: Företag som söker en mer strategisk approach till SWOT-analys. Det visuella formatet hjälper dig att identifiera potentiella områden för förbättring och innovation.

2. Excel-mall för SWOT-analys från Stakeholdermap.com

Om du behöver ett enkelt format för att slutföra din SWOT-analys är SWOT-analysmallen från Stakeholdermap.com ett perfekt val.

Denna mall eliminerar onödig komplexitet och fokuserar på det som verkligen är viktigt: strategisk analys.

Layouten är enkel och minimalistisk, med separata avsnitt för enkel kategorisering och visualisering av information utan distraktioner.

⭐ Varför du kommer att älska det

Färgkodade avsnitt som hjälper dig att komma igång snabbt

Ändra innehållet med hjälp av anpassningsbara fält och kategorier för dina specifika behov.

Lätt att skriva ut och dela med teammedlemmar eller intressenter inför möten.

📍Perfekt för: Småföretag, nystartade företag eller enskilda användare som letar efter ett enkelt sätt att genomföra sin första SWOT-analys. Den överskådliga layouten är perfekt för att komma igång och hålla analysen fokuserad.

3. Excel-mall för SWOT-analys av konkurrenter från Coefficient

via Koefficient

Mallen för SWOT-analys av konkurrenters koefficienter är idealisk för företag som vill skaffa sig en konkurrensfördel.

Den enkla layouten gör att du kan fokusera på strategin istället för formateringen, vilket sparar värdefull tid samtidigt som du får viktiga insikter.

⭐ Varför du kommer att älska det

Jämför dina styrkor och svagheter med konkurrenternas.

Lägg till specifika datapunkter som är unika för din bransch.

Använd diagram för att visualisera konkurrenspositionering och identifiera möjligheter.

📍Perfekt för: Företag som behöver en djupgående SWOT-analysmall för konkurrenter. Den är särskilt användbar för företag i mycket konkurrensutsatta branscher som vill differentiera sig.

4. Excel-mall för bottom-up SWOT-analys från Coefficient

via Koefficient

Mallen för bottom-up SWOT-analys från Coefficient ger en detaljerad uppdelning som börjar med enskilda faktorer innan en omfattande översikt skapas. Denna metod är utmärkt för att samla in detaljerade insikter för att utforma strategier baserade på detaljerade data.

Denna mall för SWOT-analys inom marknadsföring fokuserar på små detaljer för att identifiera styrkor och svagheter. Den är idealisk för djupdykningar i specifika affärsområden som kräver noggrann granskning.

⭐ Varför du kommer att älska det

Fördjupa dig i specifika faktorer för att bygga upp en övergripande analys med hjälp av instruktioner och vägledning.

Justera kategorier eller anpassa informationen efter dina specifika affärsbehov.

📍Perfekt för: Kreativa team och projektledare som vill utveckla en innovationskultur. Denna SWOT-mall för affärsplanering hjälper dig att generera nya idéer för att identifiera möjligheter till förbättringar.

5. Excel-mall för top-down SWOT-analys från Coefficient

via Koefficient

Mallen för top-down SWOT-analys från Coefficient är utformad för dem som föredrar en övergripande approach. Den börjar med helhetsbilden och bryter sedan ner varje kategori i mer specifika detaljer.

Mallens fokus på övergripande strategier hjälper dig att identifiera breda möjligheter och hot samtidigt som du effektiviserar beslutsfattandet. Den är perfekt för att anpassa företagets mål till genomförbara strategier.

⭐ Varför du kommer att älska det

Levereras med en färdig SWOT-struktur.

Perfekt för strategiska diskussioner där du behöver fokusera på helheten innan du dyker in i specifika detaljer.

Hjälper till att identifiera viktiga möjligheter och hot för välgrundade beslut.

📍Perfekt för: Chefer, avdelningschefer och projektledare som vill utveckla en långsiktig strategi. Denna kostnadsfria mall för SWOT-analys hjälper dig att identifiera de interna och externa faktorer som kommer att forma ditt företags framtid.

Excel-mallen för SWOT-analys från DMAICTools.com är en klassisk, lättanvänd mall som effektiviserar SWOT-analysprocessen. Den är utformad för att vara enkel och är ett utmärkt val för dig som vill göra en snabb men ändå omfattande analys.

Det bästa är att denna redigerbara SWOT-analysmall innehåller instruktionstext och exempel på SWOT-analyser som hjälper dig att anpassa den efter dina behov.

⭐ Varför du kommer att älska det

Använder diagram och färgkoder för att markera viktig information.

Innehåller uppmaningar och exempeltext som hjälper dig att förstå vilken information du behöver ange i varje kategori.

📍Perfekt för: Företag som vill genomföra en grundlig och detaljerad analys av prestationsgap. Denna mall hjälper dig att identifiera viktiga förbättringsområden och utveckla genomförbara planer baserade på din branschanalys.

💡 Proffstips: Vill du ha en mer välgrundad analys? Använd våra 10 kostnadsfria mallar för branschanalys för att följa konkurrenterna och få en överblick över din bransch och förstå hur dina konkurrenter arbetar. 📊

7. Excel-mall för SWOT-analys från Top Excel Templates

via Top Excel Templates

Excel-mallen för SWOT-analys från Top Excel Templates har ett visuellt tilltalande och välorganiserat format för att genomföra en SWOT-analys. Den har en ren och professionell design som är lätt att förstå och arbeta med.

Denna mall är utformad för snabba beslut och är tack vare sitt tilltalande utseende lämplig för formella affärspresentationer och rapporter.

⭐ Varför du kommer att älska det

Innehåller vägledande frågor som hjälper dig att identifiera nyckelfaktorer i varje SWOT-kategori.

Utnyttja marknadsfokuserade avsnitt för att identifiera marknadstrender och konkurrenter.

Lätt att navigera, vilket gör den lämplig för team på alla kompetensnivåer.

📍Perfekt för: Denna mall är perfekt för personer som behöver ett snabbt och enkelt sätt att genomföra en personlig SWOT-analys. Den är också perfekt för brainstorming, idégenerering och presentationer för intressenter.

Begränsningar vid användning av Excel för SWOT-analys

Excel har flera SWOT-analysmallar som hjälper dig att utföra arbetet, men det finns också flera begränsningar. De största problemen du kan stöta på när du gör en SWOT-analys i Microsoft Excel är:

Brist på samarbetsfunktioner: Excel är inte utformat för samarbete i realtid, vilket gör det svårt för team att arbeta tillsammans med analysen. Team måste antingen befinna sig på samma plats för att kunna brainstorma med hjälp av SWOT-matrisen.

Begränsade datavisualiseringsfunktioner: Excels grundläggande diagram- och grafverktyg kanske inte räcker för att skapa visuellt tilltalande och informativa presentationer för din SWOT-analys.

Svårigheter med delning och versionskontroll: Det är svårt att dela och spåra ändringar i Excel-filer, särskilt för stora team. Att spåra uppdateringar i enkla kalkylblad kräver ofta manuella ingrepp, vilket kan leda till fel eller försummelser.

Microsoft Excel är utmärkt för SWOT-analysmallar, men dessa begränsningar är kanske inte idealiska för de flesta moderna organisationer som arbetar i en fjärrstyrd och distribuerad miljö.

Alternativa mallar för SWOT-analys i Excel

När du använder en SWOT-analysmall i Microsoft Excel eller en PowerPoint-presentation är målet att skapa en omfattande affärsplan för att visa organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Men hur säkerställer du att de insikter du upptäcker inte hamnar i virrvarret?

Det är här ClickUp, ett allt-i-ett-verktyg för projektledning, kommer in i bilden.

Med ClickUp kan du hitta den bästa SWOT-analysmallen som du kan anpassa och uppdatera för din affärsplan och starta SWOT-uppgifter direkt från dina brainstorming-sessioner.

Genom att integrera strategi med projektledning omvandlar plattformen din strategi till en handlingsplan som är redo att leverera resultat från start.

Här är några av våra starkt rekommenderade mallar för SWOT-analys

1. ClickUp SOAR-analysmall

Hämta gratis mall Identifiera styrkor, möjligheter, ambitioner och resultat med ClickUp SOAR-analysmallen.

SOAR-analysen har en något annorlunda approach än SWOT-analysen för att identifiera interna faktorer och externa möjligheter. SOAR fokuserar på ambitioner och resultat, vilket hjälper dig att ta en positiv approach till strategisk planering.

Implementera ClickUp SOAR-analysmallen för att uppmuntra ett framåtblickande tillvägagångssätt och driva meningsfulla förändringar. Den innehåller avsnitt som hjälper dig att samla in information och skapa en handlingsplan baserad på dessa insikter.

⭐ Varför du kommer att älska det:

Få segmenterade avsnitt för varje element i SOAR-analysen för en grundlig utforskning av varje område.

Att fokusera på ambitioner hjälper till att anpassa analysen till strategiska mål och långsiktiga visioner.

Uppmuntra teamets deltagande genom att tilldela olika medlemmar specifika uppgifter.

Koppla relevanta uppgifter och projekt till ambitioner och resultat för en smidig strategigenomförande.

📍Perfekt för: Team och organisationer som vill utveckla praktiska strategier som stämmer överens med deras ambitioner.

💡 Proffstips: Om du föredrar en mer praktisk approach kan du följa vår omfattande guide om SOAR-analys för att hantera svagheter och uppnå strategiska mål. 📝

2. ClickUp personlig SWOT-analysmall

Hämta gratis mall Analysera personliga styrkor och svagheter med ClickUps mall för personlig SWOT-analys.

ClickUp Personal SWOT Analysis Template är särskilt användbar för personlig utveckling, karriärplanering och självutvärdering.

Genom att organisera dina tankar visuellt kan du utvärdera din professionella utveckling och fatta välgrundade beslut om din framtid.

⭐ Varför du kommer att älska det:

Identifiera och analysera dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot med tydligt definierade avsnitt och frågor.

Uppnå dina personliga mål, oavsett om det gäller karriärplanering eller självreflektion.

Lägg till uppgifter och anteckningar direkt i ClickUp för en helhetsbild av dina personliga utvecklingsinitiativ.

📍Perfekt för: Personer som vill förbättra sin personliga utveckling, karriär eller självkännedom. Oavsett om du är student, yrkesverksam eller någon som strävar efter självförbättring, hjälper denna SWOT-analysmall dig att effektivt utvärdera din verkliga potential.

3. ClickUp-mall för konkurrensanalys

Hämta gratis mall Jämför konkurrenter för att bedöma marknadspositionering med ClickUps mall för konkurrensanalys.

SWOT-matrisen används bäst för att utvärdera dina konkurrenter och använda dessa insikter för strategisk planering. Med ClickUp-mallen för konkurrensanalys kan du göra just detta, vilket gör att du kan analysera dina viktigaste konkurrenter och förstå marknadstrender.

Använd denna SWOT-analysmall som ett verktyg för konkurrentanalys för att förstå dina konkurrenters styrkor och svagheter och implementera dessa insikter.

⭐ Varför du kommer att älska det:

Få detaljerade avsnitt för att analysera varje konkurrents strategier och marknadsposition.

Omvandla din SWOT-analys till visuella insikter om aktuella marknadstrender.

Anpassa mätvärden och kriterier efter din bransch och specifika konkurrenssituation.

Dela insikter och samarbeta med teammedlemmar i realtid.

📍Perfekt för: Marknadsföringsteam, affärsanalytiker och chefer som vill få insikter om den konkurrensutsatta branschen och bygga vidare på företagets styrkor.

4. ClickUp-mall för konkurrensanalys och prissättning

Hämta gratis mall Utvärdera konkurrenternas prisstrategier och skapa unika prisnivåer med ClickUps mall för konkurrensanalys och prissättning.

En viktig aspekt av SWOT-analysen är att analysera företagets styrkor jämfört med marknaden när du fastställer priset på dina produkter eller tjänster.

ClickUp Competitive Analysis Pricing Template är idealisk för dig som vill göra en djupgående SWOT-analys av dina konkurrenters produkter, prissättning och försäljningsstrategier för att sticka ut.

Denna SWOT-mall gör det möjligt för företag att utvärdera prisstrukturer, rabatter och värdeerbjudanden för att skapa en produktdifferentiering som inkluderar interna och externa faktorer.

⭐ Varför du kommer att älska det:

Få omfattande avsnitt för att detaljera konkurrenternas prisnivåer och unika försäljningsargument.

Omvandla dina prisjämförelser till visuella diagram och grafer för att identifiera trender och hantera potentiella utmaningar.

Anpassa mallen så att den fokuserar på specifika prissättningselement som är relevanta för din bransch eller nisch.

Arbeta tillsammans med teammedlemmarna för att gemensamt förfina prisstrategierna.

📍Perfekt för: Prissättningsanalytiker, produktchefer, affärsstrateger eller alla inom organisationen som behöver förstå den konkurrensutsatta prissättningsmarknaden och utveckla konkurrenskraftiga prissättningsstrategier.

Förbättra din SWOT-analys med ClickUp

Att förstå ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) är det första steget för att uppnå dina strategiska mål. SWOT-analysen hjälper dig med affärsplaneringen, men det viktigaste är hur väl du integrerar dessa strategier.

En Excel-mall ger dig en grundläggande ram att utgå ifrån, men saknar avancerade funktioner och samarbetsmöjligheter.

ClickUp är ett utmärkt val för att smidigt integrera din SWOT-analys i praktisk projektledning. Med dess anpassningsbara mallar och samarbetsverktyg kan du utforma dina kommande affärsmål eller genomföra en detaljerad konkurrensanalys.

Är du redo att ta din SWOT-analys till nästa nivå? Prova ClickUp gratis idag och upplev kraften i en omfattande projektledningslösning.