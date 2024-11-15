De 15 bästa programvarorna för förklarande videor för 2025

Har du någonsin försökt förklara en komplex idé på ett möte, bara för att möta tomma blickar?

Vi har alla varit där. Saken är den att vissa begrepp är för komplicerade för att kunna förklaras verbalt. De behöver visuella hjälpmedel.

✨Rolig fakta: Tittare kommer ihåg 95 % av informationen från en video, men bara 10 % när de läser samma innehåll i textform.

Ergo, förklarande videor. En bra förklarande video förvandlar även de mest komplicerade ämnen till lättsmält innehåll.

Det bästa är att du inte behöver vara en expert på videoredigering för att skapa högkvalitativa förklarande videor. Använd bara professionell videoredigeringsprogramvara! Det finns ett så stort utbud att du har svårt att välja.

I den här artikeln delar jag med mig av mina favoriter bland programvaruverktyg som jag personligen har använt och testat för att skapa förstklassiga förklarande videor. Låt oss börja med att förstå vad man ska leta efter i den bästa programvaran för förklarande videor.

Vad ska du leta efter i programvara för förklarande videor?

Den bästa programvaran för att skapa förklarande videor förenklar processen för att skapa och redigera videor och hjälper dig att leverera professionella videor utan krångel.

Här är vad jag anser vara ett måste:

Anpassningsbara element: Leta efter flexibilitet i animationer, typsnitt och övergångar.

Olika stilar: Undvik att tråka ut din publik med videor som alla ser likadana ut. Välj programvara som erbjuder olika videoformat, till exempel animerade videor, whiteboard-videor eller live-action-förklaringsvideor.

Redigering i realtid: Detta är viktigt för informationsvideor som skapas gemensamt av flera teammedlemmar. Alla ska kunna göra uppdateringar och ge feedback direkt i videoredigeringsplattformen.

Färdiga mallar: Videomallar och arkivvideomaterial hjälper dig att spara tid, särskilt om du är nybörjare.

Enkel användargränssnitt: Du behöver inte ens en handledning för att komma igång!

Användarvänlighet: Undvik att slösa timmar på komplicerade gränssnitt. Sök efter intuitiva redigeringsprogram med dra-och-släpp-funktion som kräver minimal utbildning.

Här är min lista över de 15 bästa programvarorna för förklarande videor, med fokus på deras utmärkande funktioner, priser och eventuella begränsningar.

De 15 bästa programvarorna för förklarande videor

Denna sammanställda lista hjälper dig att hitta rätt verktyg som passar dina specifika mål för videoproduktion.

Låt oss komma igång.

1. ClickUp (Bäst för att skapa och transkribera förklarande videor)

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för att skapa och transkribera förklarande videor. Det erbjuder en mångsidig uppsättning funktioner som förenklar hela videoproduktionsprocessen.

Med ClickUp Clips kan du till exempel enkelt spela in högkvalitativa videoklipp direkt i ClickUp-plattformen för din förklarande video. Det kombinerar skärmdelning, röstberättande och visuell kommunikation i ett enda verktyg.

Efter inspelningen kan ClickUps AI-assistent automatiskt transkribera din video, så att du kan extrahera viktiga insikter och underlätta uppföljningsåtgärder.

Använd ClickUp Clips för att skapa korta skärminspelningar för dina informationsvideor.

Här är några viktiga funktioner och fördelar med ClickUp Clips:

Enkel inspelning: Börja spela in din skärm, ljud eller båda med bara några få klick.

Anpassningsbara inspelningsinställningar: Justera inspelningsområdet, bildfrekvensen och andra inställningar efter dina behov.

Kommentarer och ritningar: Lägg till kommentarer, pilar och andra visuella element till dina inspelningar för att markera viktiga punkter eller ge ytterligare sammanhang.

Direkt integration med ClickUp: När du har avslutat inspelningen sparas din video automatiskt i din När du har avslutat inspelningen sparas din video automatiskt i din ClickUp-uppgift eller ditt ClickUp-projekt.

Samarbete: Dela dina inspelningar med kollegor för feedback eller granskning.

Sedan kan du enkelt skapa fängslande manus och transkriptioner med hjälp av ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent. Skissa upp ditt manus för förklaringsvideon visuellt och konvertera det sedan till ett polerat textdokument genom ClickUp Brains smidiga integration.

Sammanfatta dina anteckningar om förklarande videor med ClickUp Brain.

Vad mer? ClickUps samarbetsfunktioner möjliggör samarbete i realtid – du kan dela idéer och uppdateringar med teammedlemmarna under videoproduktionen. Denna funktion är särskilt användbar när du skapar förklarande videor, eftersom flera ämnesexperter kan delta i processen för att skapa innehåll.

Använd till exempel @mentions i ClickUp Chat för att kommunicera i realtid med ditt team och få feedback på förklaringsvideon.

ClickUps bästa funktioner

Spåra framstegen i dina projekt för att skapa förklarande videor med ClickUps Kanban-tavlor och kalendervyer.

Utnyttja ClickUps rapporteringsfunktioner för att mäta framsteg och identifiera områden som kan förbättras.

Påskynda din videoproduktionsprocess med AI för att komma på idéer, skapa manus, transkribera videor och generera utdrag med tidsstämplar.

Dela videor med vem som helst via en offentlig länk eller nedladdad fil.

Anslut ClickUp till videoredigeringsprogram, arkiv med filmklipp och mycket mer med ClickUp Integrations

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare har nämnt en inlärningskurva på grund av ClickUps omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsyta per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. InVideo (Bäst för snabba och professionella förklarande videor)

via InVideo

InVideo är en mångsidig plattform som förenklar processen att skapa professionella förklarande videor. Med sitt intuitiva gränssnitt och omfattande bibliotek med mallar, tillgångar och anpassningsalternativ gör InVideo det möjligt för användare att snabbt producera högkvalitativa videor utan att behöva omfattande tekniska kunskaper.

InVideos bästa funktioner

Omvandla snabbt manus till videoinnehåll med hjälp av AI-driven automatisering.

Få tillgång till miljontals royaltyfria bilder, videoklipp och ljudspår.

Arbeta samtidigt med teammedlemmar för att redigera och granska projekt.

Skapa och översätt videor till över 50 språk

Begränsningar i InVideo

Det är kanske inte det bästa valet för användare som behöver avancerade videoredigeringsfunktioner.

Vissa användare rapporterar att mallarna erbjuder mindre flexibilitet för kraftigt anpassade projekt.

Priser för InVideo

Gratis

Företag : 30 $/månad

Obegränsat : 60 $/månad

InVideo AI Plus : 25 $/månad

InVideo AI Max: 60 $/månad

InVideo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 350 recensioner)

3. Toonly (bäst för enkla förklarande tecknade videor)

via Toonly

Toonly (nu en del av Voomly Cloud) är perfekt för företag eller kreatörer som vill producera enkla förklarande videor i tecknad stil. Dess enkla dra-och-släpp-gränssnitt gör det möjligt för användare att skapa roliga, engagerande videor utan att behöva avancerade redigeringskunskaper.

Programvaran erbjuder många karaktärer och scener, vilket gör den till ett bra val för snabba och enkla förklarande videor.

Toonlys bästa funktioner

Spela in och lägg till voiceovers till dina videor med inbyggda voiceover-verktyg.

Skapa enkelt videor med flera scener och växla mellan olika animerade sekvenser utan att störa videons flöde.

Exportera dina videor i en mängd olika format, inklusive MP4, MOV och GIF.

Toonlys begränsningar

Toonly saknar funktioner för teamsamarbete, så flera användare kan inte arbeta samtidigt på samma projekt.

Priser för Toonly

Standard : 49 $/månad

Företag: 79 $/månad

Toonly-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (30+ recensioner)

4. Animaker (bäst för anpassade förklarande videor)

via Animaker

Animaker är en mångsidig plattform som erbjuder ett brett utbud av funktioner för att skapa engagerande förklarande videor. Den erbjuder en mängd olika animationsstilar, från whiteboard till 2D-animationer.

Animaker är fullspäckat med mallar som du kan anpassa, vilket påskyndar processen avsevärt. Dessutom sker allt via en intuitiv, användarvänlig plattform.

Animakers bästa funktioner

Samarbeta i realtid med teammedlemmar för att enkelt dela idéer och förfina innehållet.

Förenkla produktionsflödena och skapa högkvalitativa videor med innovativa AI-verktyg för manusskrivning och voiceovers.

Skapa och anpassa enkelt scener för dina videor med Animakers scenbyggare.

Animakers begränsningar

Vissa användare tycker att utbudet av animationer och effekter är begränsat jämfört med andra avancerade plattformar.

Komplexa animationer kan leda till längre renderningstider, vilket kan minska produktiviteten.

Priser för Animaker

Gratis

Basic : 27 $/månad

Starter : 45 $/månad

Pro : 79 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Animaker-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)

5. VideoScribe (bäst för förklarande videor med whiteboard-animationer)

via VideoScribe

VideoScribe har ett användarvänligt gränssnitt som passar utbildare, marknadsförare och innehållsskapare, vilket gör det tillgängligt för alla som vill producera fängslande förklarande whiteboard-videor.

Det som skiljer Videoscribe från andra program är dess unika funktioner: automatiska handanimationer som simulerar en tecknad effekt, synkronisering av voiceover för smidig audiovisuell anpassning och flexibla varumärkesalternativ som gör det möjligt för användare att integrera sina logotyper och anpassa färgpaletter.

VideoScribe bästa funktioner

Skapa engagerande whiteboard-animationer enkelt med dra-och-släpp-gränssnitt

Lägg till bilder, text och musik utan ansträngning

Kom igång snabbt med ett omfattande bibliotek med bilder och mallar som passar olika teman.

Integrera med andra plattformar, såsom PowerPoint, för att utöka användbarheten och införliva befintligt innehåll i nya videoprojekt.

Begränsningar för VideoScribe

Ibland förekommer prestandaproblem, såsom fördröjningar under komplexa projekt, vilket kan störa arbetsflödet.

Vissa funktioner är kanske inte omedelbart intuitiva, vilket innebär att användarna behöver tid för att bli skickliga.

Priser för VideoScribe

Gratis testversion

Plus : 26,15 $/månad per användare

Pro: 39,22 $/månad per användare

Betyg och recensioner av VideoScribe

G2: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

6. Powtoon (Bäst för interaktiva animerade förklarande videor)

via Powtoon

Powtoon är bra när du vill lägga till klickbara knappar och länkar för att göra videon mer engagerande.

Oavsett om du skapar handledningar eller marknadsföringspresentationer ger Powtoon dig flexibilitet att designa videor som är både visuellt dynamiska och interaktiva.

Powtoons bästa funktioner

Utnyttja ett bibliotek med karaktärer och rekvisita för att skapa dina videor.

Utforska ett omfattande utbud av anpassningsbara mallar som är utformade för olika teman, såsom affärspresentationer, utbildningsvideor och innehåll för sociala medier.

Skapa flytande och professionella animationer med avancerade animationstekniker, inklusive rörelsebanor och tidsjusteringar.

Powtoons begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar antalet exporter och inkluderar vattenstämplar på videoklippen.

Ibland kan det uppstå prestandaproblem med stora projekt, eftersom programvaran kan lagga eller frysa när den hanterar högupplösta tillgångar.

Powtoon-priser

Lite : 50 $/månad

Professionell : 190 $/månad

Företag: 120 $/månad (faktureras årligen)

Powtoon-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

7. Vyond (Bäst för animerade videor av affärsklass)

via Vyond

Vyond är ett animationsverktyg som är utformat för att hjälpa användare att skapa engagerande animerade videor anpassade för olika tillämpningar, inklusive marknadsföring, utbildning och intern kommunikation.

Det intuitiva gränssnittet och de många funktionerna gör det möjligt för både nybörjare och erfarna kreatörer att producera högkvalitativa animationer som fängslar publiken.

Vyond utmärker sig genom sin mångsidighet, som gör det möjligt för användarna att förmedla komplexa idéer på ett visuellt tilltalande sätt.

Vyond bästa funktioner

Förenkla videoproduktionsprocessen med text-till-tal-funktionalitet som omvandlar skrivna manus till naturligt klingande voiceovers.

Anpassa animerade karaktärer med en imponerande detaljrikedom, justera fysiska egenskaper och klädstilar för att bättre återspegla målgruppen eller varumärkets identitet.

Skapa en mängd olika videotyper med ett omfattande bibliotek med färdiga mallar och tillgångar som passar olika branscher.

Begränsningar för Vyond

Brant inlärningskurva för användare som inte är vana vid animationsprogramvara, eftersom det kan ta tid och övning att bemästra alla funktioner och verktyg.

Priser för Vyond

Essential : 49 $/användare per månad

Premium : 89 $/användare per månad

Professionell : 179 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Vyond-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Läs också: 11 gratis mallar för utbildningsplaner för anställda

8. Runway AI (Bäst på att utnyttja AI för automatisering)

via Runway AI

Runway AI specialiserar sig på generativ artificiell intelligensforskning och -teknik, med fokus på att skapa produkter och modeller för att generera videor, bilder och olika multimediainnehåll.

Runway AI:s verktyg är utformade för att hjälpa innehållsskapare att utforska idéer i nära realtid och skapa produktionsklara tillgångar med snabbhet, kontroll och trohet.

Runway AI:s bästa funktioner

Automatisera tidskrävande uppgifter, såsom borttagning av objekt och byte av bakgrund, med avancerad AI-teknik.

Välj mellan över 30 olika verktyg som är tillgängliga direkt i din webbläsare, inklusive omedelbar rotoscoping, rörelsespårning och transkription.

Arbeta smidigt med teammedlemmar i realtid, vilket möjliggör omedelbar feedback och förenklad videokommunikation under redigeringsprocessen.

Begränsningar för Runway AI

Stora projekt kan orsaka fördröjningar, vilket stör redigeringsflödet och påverkar produktiviteten.

Den omfattande funktionsuppsättningen kan vara överväldigande för nybörjare och det kan ta lite tid att fullt ut förstå programvarans möjligheter.

Priser för Runway AI

Grundläggande

Standard : 15 $/användare per månad

Pro : 35 $/användare per månad

Obegränsat : 95 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Runway AI-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Renderforest (Bäst för enhetlig varumärkesprofilering)

via Renderforest

Renderforest är ett bra alternativ för alla som behöver skapa förklarande videor snabbt. Dess automatiserade verktyg är särskilt användbara för företag som vill producera högkvalitativt innehåll utan omfattande kunskaper om redigering.

Denna kostnadsfria programvara för förklarande videor är känd för sitt omfattande mallbibliotek, anpassningsbara varumärkesalternativ och lättanvända dra-och-släpp-gränssnitt.

Renderforests bästa funktioner

Skapa videor snabbt genom att helt enkelt ange ditt manus eller välja mallar. Denna funktion minskar produktionstiden avsevärt och effektiviserar videoproduktionsprocessen.

Skapa en mängd olika videoformat, inklusive reklamfilmer, bildspel och musikvisualiseringar.

Samarbeta med teammedlemmar i realtid, vilket möjliggör omedelbar feedback och justeringar under redigeringsprocessen.

Renderforests begränsningar

Avancerade redigeringsfunktioner är något begränsade, vilket kan frustrera användare som önskar mer kontroll över sina projekt.

Den kostnadsfria versionen ger resultat av lägre kvalitet, vilket kanske inte är lämpligt för professionellt bruk.

Renderforest-priser

Gratis för alltid

Lite : 14,99 $/användare per månad

Pro : 29,99 $/användare per månad

Företag: 34,99 $/månad

Renderforest-betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

10. Biteable (bäst för snabba marknadsföringsvideor)

via Biteable

Biteable är en idealisk lösning för dig som behöver livfulla förklarande videor som omedelbart fångar uppmärksamheten.

Denna plattform erbjuder ett stort urval av animerade scener som passar olika branscher, vilket gör det möjligt för kreatörer att skapa berättelser som väcker genklang.

Biteables bästa funktioner

Förenkla feedback och iterationer genom att bjuda in teammedlemmar att samarbeta i projekt.

Få tillgång till högkvalitativt arkivmaterial och musik för att skapa förklarande videor med multimediaelement i professionell kvalitet.

Spela in och lägg till voiceovers till dina videor snabbt med inbyggda voiceover-verktyg.

Biteables begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar tillgången till vissa mallar och funktioner, vilket kan hindra användare som söker full funktionalitet utan åtagande.

Användare har noterat tillfälliga fördröjningar i renderingen, särskilt för mer komplexa videor.

Biteable-priser

Pro : 29 $/användare per månad

Premium : 99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Biteable-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,1/5 (över 40 recensioner)

11. Synthesia (bäst för AI-genererade videor)

via Synthesia

Om du vill skapa videor med en mänsklig touch utan att filma är Synthesia svaret.

Denna AI-drivna plattform gör det möjligt för användare att skapa realistiska avatarer som kan presentera innehåll på flera språk. Mata in ditt manus så genererar Synthesia automatiskt en video med hjälp av AI, vilket gör det otroligt effektivt för företag som behöver producera innehåll snabbt.

Synthesias bästa funktioner

Skapa verklighetstrogna avatarer som kan läsa upp ditt manus på olika språk, vilket förbättrar tillgängligheten för en global publik.

Anpassa bakgrunder, rekvisita och visuella element så att de matchar ditt varumärke eller budskap, vilket möjliggör en unik presentationsstil.

Integrera Synthesia sömlöst med LMS-plattformar för att skapa interaktiva utbildningsmaterial.

Synthesias begränsningar

Prenumerationsplanerna kan vara relativt dyra, vilket kanske inte är genomförbart för mindre företag eller enskilda kreatörer.

Användare kan tycka att AI-genererade avatarer är mindre autentiska än riktiga skådespelare, vilket kan minska den personliga känslan som vissa projekt kräver.

Synthesia-priser

Gratis plan

Starter : 29 $/användare per månad

Skapare : 89 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Läs också: 10 alternativ till Synthesia AI för AI-genererade videor

12. Wideo (Bäst för visuellt tilltalande videor)

via Wideo

Wideo är en molnbaserad plattform för videoproduktion som gör det möjligt för användare att skapa animerade informationsvideor utan att behöva några tekniska kunskaper. Den har ett användarvänligt gränssnitt med en drag-and-drop-redigerare, vilket gör det enkelt för vem som helst att skapa professionella videor.

Denna programvarulösning för förklarande videor balanserar kreativitet och funktionalitet, vilket gör den idealisk för att skapa fängslande visuella berättelser.

Wideos bästa funktioner

Organisera och ordna om videoklipp enkelt med hjälp av verktyget för scenhantering.

Anpassa ljudeffekter och voiceovers till bilderna utan ansträngning med ljudsynkronisering.

Spåra tittarnas engagemang och prestationsmått med det inbyggda analysverktyget.

Wideos begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar exportkvaliteten, vilket kan begränsa användbarheten för professionella presentationer eller marknadsföringsmaterial.

Wideo-priser

Gratis plan

Basic : 59 $/månad per användare

Pro : 99 $/månad per användare

Pro +: 199 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Wideo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 40 recensioner)

13. Moovly (Bäst för smidig blandning av video och animation)

Via Moovly

Moovly är en programvaruplattform för förklarande videor som är skräddarsydd för team som vill producera videor tillsammans. Den möjliggör samtidig redigering, vilket underlättar för grupprojekt där omedelbar feedback är avgörande.

Dessutom möjliggör API-åtkomst integration med andra applikationer, vilket förenklar arbetsflöden för tekniskt kunniga användare och företag som vill automatisera sina videoproduktionsprocesser.

Moovlys bästa funktioner

Redigera videor direkt i din webbläsare med Moovly Studio – inga installationer, uppdateringar eller plugins behövs.

Konvertera text till röst med ett enda klick. Välj mellan flera röster på över 20 språk och använd AI-driven text-till-tal för att producera naturligt ljud.

Få tillgång till ett mediebibliotek som innehåller miljontals stockbilder, ljud och videor.

Förenkla filhanteringen genom integrationer med olika tredjepartsapplikationer, såsom Dropbox och Google Drive.

Moovlys begränsningar

Vissa användare har påpekat att prenumerationskostnaderna kan vara relativt höga jämfört med liknande plattformar.

Gränssnittet är i allmänhet användarvänligt, men nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland de många tillgängliga funktionerna.

Moovly-priser

Gratis plan

Betala efterhand: 25 $/video

Prenumeration : 99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Moovly-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 60 recensioner)

14. Rawshorts (Bäst för AI-assisterad videoproduktion)

via Rawshorts

Rawshorts är en innovativ plattform som är utformad för att förenkla videoproduktionsprocessen. Med sitt intuitiva gränssnitt och kraftfulla AI-drivna funktioner gör Rawshorts det möjligt för användare att enkelt skapa animerade videor av professionell kvalitet.

Bland dess utmärkande funktioner finns videogenerering från text, bilder eller klipp och högkvalitativ bildgenerering från enkla uppmaningar. För ljudentusiaster erbjuder den verktyg för att förbättra och skapa rikt ljudinnehåll.

Rawshorts bästa funktioner

Skapa förklarande videoinnehåll med hjälp av AI genom att automatiskt omvandla text till animerade videoskript, vilket effektiviserar skapandeprocessen.

Anpassa dina videor snabbt med ett omfattande bibliotek med färdiga mallar och tillgångar.

Få tillgång till detaljerade analyser, såsom visningar, engagemangsnivåer och demografiska uppgifter om tittarna efter publicering, för att optimera framtida innehållsstrategier.

Rawshorts begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter för avancerade användare som söker avancerade designfunktioner.

Saknar omfattande stöd för komplexa animationer, vilket kan begränsa mer sofistikerade videoprojekt.

Rawshorts prissättning

Starter : Gratis provperiod

Essential : 49 $/användare per månad

Företag: 89 $/användare per månad

Rawshorts betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

15. Adobe Express (bäst för videor av professionell kvalitet)

via Adobe

Adobe Express är en mångsidig plattform för att skapa engagerande informationsvideor. Detta användarvänliga verktyg kombinerar kraftfulla redigeringsfunktioner med en mängd resurser, vilket gör det möjligt för användare – från entreprenörer till lärare – att omvandla sina idéer till fängslande visuella berättelser.

Det förenklar skapandet av inlägg på sociala medier, grafisk design, videor och fotoredigering med intuitiva verktyg. Genom att utnyttja AI-drivna funktioner via Adobe Firefly kan användare automatisera uppgifter och skapa unika konstverk utan ansträngning.

Adobe Express bästa funktioner

Redigera videoklipp med precision med hjälp av tidslinjefunktionen, som gör det enkelt att trimma, dela och omorganisera filmmaterial för att skapa ett smidigt flöde.

Lägg enkelt till voiceovers och ljudspår med hjälp av inbyggda ljudverktyg för att spela in och redigera ljud direkt i plattformen.

Integrera med Adobes Creative Cloud och arbeta smidigt över plattformar som InDesign och Lightroom.

Begränsningar i Adobe Express

Prenumerationskostnaderna kan vara en faktor att ta hänsyn till för användare som endast behöver grundläggande verktyg för videoproduktion ibland.

Förvirring kring användargränssnittet rapporteras av nya användare, särskilt när de navigerar genom alla funktioner och alternativ.

Priser för Adobe Express

Gratis

Premium : 9,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Adobe Express

G2 : 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Välja den perfekta programvaran för förklarande videor

I slutändan handlar valet av rätt programvara för förklarande videor om dina specifika behov – oavsett om det gäller samarbete, animationsstil eller AI-drivna verktyg.

Varje plattform har sina unika styrkor, och oavsett om du är ute efter dynamiska animationer eller mer rak berättarteknik finns det ett verktyg för dig.

Utforska dina alternativ, testa dem och hitta det som bäst passar din stil och dina mål.

Men om du vill uppleva fördelarna med inte bara videoproduktion utan även projekt- och uppgiftshantering, då ska du kolla in ClickUp! Med anpassningsbara funktioner som Clips, Brain och rapporteringsverktyg kan det bli enklare än någonsin att skapa förklarande videor.

Registrera dig på ClickUp idag!