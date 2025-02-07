Gratis mallar för uppsägningsbrev för Google Docs

Att säga upp sig från sitt jobb är ett stort steg som kan kännas väldigt obekvämt. Men oavsett om du vill byta karriär, börja ett nytt jobb eller ta en paus är det viktigt att avsluta på ett positivt och professionellt sätt.

Ett välskrivet avskedsbrev är nyckeln till en smidig övergång. Det formaliserar din avgång och hjälper dig att upprätthålla en god relation med din arbetsgivare och dina kollegor.

Det kan dock kännas svårt att skriva det perfekta avskedsbrevet, särskilt om du är osäker på var du ska börja eller hur du ska strukturera det. Då kan en mall för avskedsbrev i Google Docs komma väl till pass. Dessa mallar kan förenkla processen att skriva ett tydligt, koncist och respektfullt brev.

I den här artikeln går vi igenom de bästa uppsägningsbreven i Google Docs, praktiska tips för en professionell och hänsynsfull uppsägning samt ett alternativ som kommer att förändra hur du skriver dina brev. Nu kör vi!

Vad kännetecknar en bra mall för uppsägningsbrev?

En idealisk mall för uppsägningsbrev har rätt balans mellan professionalism, tydlighet och personlig prägel. Här är några saker du bör tänka på:

Tydlig struktur: En effektiv mall för uppsägningsbrev har en enkel, lättförståelig struktur. Den innehåller viktiga avsnitt, såsom en rubrik med ditt namn, kontaktuppgifter, datum, mottagarens uppgifter och en kortfattad redogörelse för din avsikt att säga upp dig.

Professionell ton: Språket i mallen ska vara artigt, formellt och respektfullt , oavsett dina skäl för att sluta. En professionell ton är avgörande för att upprätthålla goda relationer och undvika negativitet. Det förmedlar att du slutar på vänskapliga villkor , vilket är viktigt för att bevara framtida referenser.

Flexibilitet för personlig anpassning: En bra mall ger flexibilitet att lägga till personliga detaljer som är specifika för din situation. Den bör ha utrymme för att ange skälet till din uppsägning, en anpassad uppsägningstid och ett avsnitt för att uttrycka tacksamhet till din arbetsgivare eller kollegor.

Utrymme för övergångshjälp: Många mallar i Google Docs innehåller ett valfritt avsnitt där du kan erbjuda hjälp under övergången, till exempel genom att utbilda din ersättare eller knyta ihop lösa trådar. Att inkludera detta alternativ visar professionalism och omtanke för företagets löpande verksamhet.

Läs mer: En dag i livet för en personalchef

Hur skriver man ett avskedsbrev?

Mallar är otroligt tidsbesparande och praktiska. Det är dock viktigt att känna till grunderna för att skriva ett enkelt avskedsbrev. Innan vi går vidare till den bästa mallen för avskedsbrev i Google Docs, låt oss därför förstå hur du kan skapa ett perfekt avskedsbrev.

Här är vad du bör inkludera i ditt brev:

Datum, mottagarens namn och hälsningsfras

Uppsägning

Uppsägningstid och slutdatum

Tacksamhet till företaget

Övergångsdetaljer och erbjudande om hjälp

Här är några saker som du inte bör ta med i ditt brev:

Kritik mot ditt företag eller dina kollegor

Negativa kommentarer eller klagomål

Detaljerade förklaringar

Känslomässigt språk

För mycket detaljer om framtida planer

Krav eller ultimatum

Nu när det är klart kan vi gå vidare med att skapa ditt avskedsbrev. Här är stegen du kan följa för att skriva ditt brev:

Börja med en formell rubrik

Börja alltid ditt avskedsbrev med en korrekt rubrik. Den ska innehålla följande:

Ditt namn och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, adress)

Datum för inlämning

Mottagarens namn, titel och adress

Genom att lägga till datum och en formell hälsningsfras till din chef bidrar du till att skapa en professionell och respektfull ton i brevet.

Börja med ett direkt uttalande

När du skriver ditt brev är det bäst att börja med ett direkt uttalande om din uppsägning. Ange tydligt din avsikt att säga upp dig i inledningsstycket. Ange också din befattning och datum för din sista arbetsdag. Detta hjälper dig att undvika tvetydigheter.

Till exempel:

Vänligen acceptera detta brev som en formell anmälan om min uppsägning från min tjänst som [din befattning], med verkan från och med [sista arbetsdag].

Vänligen acceptera detta brev som en formell anmälan om min uppsägning från min tjänst som [din befattning], med verkan från och med [sista arbetsdag].

Ange en anledning

Det är valfritt att ange en anledning till din uppsägning, men om du väljer att göra det bör den vara kort och professionell. Du behöver inte gå in på detaljer, men att ange en anledning kan ge klarhet för din arbetsgivare.

Det bästa tillfället att ange en anledning är direkt efter att du har meddelat din uppsägning. Undvik självklart negativt språk eller klagomål om dina kollegor.

Till exempel:

Jag har accepterat en spännande ny möjlighet som stämmer överens med mina långsiktiga karriärmål.

Jag har accepterat en spännande ny möjlighet som stämmer överens med mina långsiktiga karriärmål.

eller

Efter noggrant övervägande har jag beslutat att lämna min tjänst av personliga skäl som kräver min uppmärksamhet.

Efter noggrant övervägande har jag beslutat att lämna min tjänst av personliga skäl som kräver min uppmärksamhet.

Ange uppsägningstiden

De flesta företag kräver en uppsägningstid (ofta två veckor). Oavsett om du följer denna eller erbjuder en annan tidsram, ange det tydligt i brevet.

Till exempel:

Jag säger upp mig med två veckors varsel och min sista arbetsdag blir [datum].

Jag säger upp mig med två veckors varsel och min sista arbetsdag blir [datum].

Uttryck tacksamhet

Uppsägningbrevet är också ett tillfälle för dig att visa din uppskattning för din tid på företaget. Berätta kortfattat hur erfarenheten har bidragit till din professionella utveckling eller gett dig värdefulla färdigheter.

Till exempel:

Jag är tacksam för de möjligheter jag har haft under min tid hos [företagsnamn]. Jag har lärt mig mycket och uppskattar stödet och samarbetet från mina kollegor och ledningen.

Jag är tacksam för de möjligheter jag har haft under min tid hos [företagsnamn]. Jag har lärt mig mycket och uppskattar stödet och samarbetet från mina kollegor och ledningen.

Erbjud övergångshjälp

Om möjligt, erbjud dig att hjälpa till under övergångsperioden. Det kan handla om att utbilda din ersättare eller slutföra eventuella oavslutade uppgifter. Detta visar professionalism och omtanke gentemot din arbetsgivare.

Till exempel:

Under min uppsägningstid hjälper jag gärna till med att utbilda min ersättare eller säkerställa en smidig överlämning av mina arbetsuppgifter.

Under min uppsägningstid hjälper jag gärna till med att utbilda min ersättare eller säkerställa en smidig överlämning av mina arbetsuppgifter.

Avsluta med välgångsönskningar

Avsluta brevet med en positiv ton. Att önska företaget fortsatt framgång visar att du lämnar på goda villkor.

Till exempel:

Jag önskar [företagsnamn] fortsatt framgång och tillväxt i framtiden.

Jag önskar [företagsnamn] fortsatt framgång och tillväxt i framtiden.

Avsluta med en professionell hälsning

Avsluta ditt avskedsbrev med en artig avslutning, till exempel ”Med vänliga hälsningar” eller ”Bästa hälsningar”, följt av din signatur och ditt namn.

Läs mer: Hur man lämnar en Slack-arbetsplats

Mallar för uppsägningsbrev i Google Docs

Att lämna ett jobb kan vara ett svårt beslut, men att skriva ett avskedsbrev behöver inte vara det. Dessa gratis mallar för avskedsbrev hjälper dig att säkerställa det.

1. Mall för uppsägningsbrev med två veckors uppsägningstid från GDOC

via GDOC

Mallen Two Weeks Resignation Letter Template by GDOC är perfekt för anställda som vill ge sin arbetsgivare en standarduppsägningstid. Den gör det möjligt för dig att meddela din arbetsgivare på ett tydligt och koncist sätt samtidigt som du följer arbetsplatsetiketten.

Brevet inleds med en formell hälsning, följt av en tydlig förklaring om din avsikt att säga upp dig, inklusive din sista arbetsdag (två veckor från datumet för brevet).

Denna korta mall ger dig också utrymme att uttrycka tacksamhet för de möjligheter som företaget har gett dig, vilket hjälper dig att skapa en positiv ton när du lämnar din tjänst. Du kan också erbjuda hjälp under överlämningsprocessen.

Perfekt för: Att lämna in din två veckors uppsägningstid samtidigt som du erbjuder hjälp och uttrycker tacksamhet på ett kort och rakt sätt.

2. Professionell mall för uppsägningsbrev från GDOC

via GDOC

Mallen Professional Resignation Letter Template by GDOC är skräddarsydd för personer i företagsmiljöer eller mer formella miljöer där det är viktigt att upprätthålla en hög nivå av professionalism. Denna mall säkerställer att ditt avskedsbrev är både respektfullt och affärsmässigt.

Det börjar med dina kontaktuppgifter och datumet, följt av mottagarens information. I brödtexten kan du formellt meddela din uppsägning, inklusive din sista arbetsdag, samtidigt som du uttrycker din tacksamhet för de möjligheter du har fått på företaget.

Du kan anpassa denna mall för uppsägningsbrev i Google Docs så att den innehåller en mer detaljerad förklaring till varför du slutar. Det finns också utrymme för att nämna positiva erfarenheter, reflektera över din utveckling eller lyfta fram viktiga prestationer, vilket förstärker ett positivt slutintryck.

Perfekt för: Anställda som vill lämna sitt företag på ett positivt och professionellt sätt. Denna formella mall för uppsägningsbrev har en artigt avslutning och utrymme för att erbjuda övergångshjälp.

3. Mall för kort uppsägningsbrev från GDOC

via GDOC

Det är viktigt att skriva ett respektfullt brev även när du säger upp dig från ett krävande och otillfredsställande jobb. Här kan mallen för kort uppsägningsbrev från GDOC vara till hjälp. Den är perfekt för dig som behöver säga upp dig snabbt, utan att behöva ange omfattande detaljer.

Denna mall för uppsägningsbrev i Google Docs går rakt på sak, vilket gör den idealisk för mindre formella arbetsmiljöer eller situationer där kortfattlighet uppskattas. Den innehåller ditt namn, datum och ett direkt uttalande om uppsägningen, inklusive din sista arbetsdag.

Du kan inkludera en kort rad med tack eller uppskattning, men det primära syftet med denna mall är effektivitet.

Perfekt för: Anställda som har ont om tid eller vars skäl för att säga upp sig inte kräver detaljerade förklaringar.

4. Mall för uppsägningsbrev för lärare från GDOC

via GDOC

Om du är lärare och vill säga upp dig från ditt jobb inom utbildningsväsendet kan du använda mallen för uppsägningsbrev för lärare från GDOC! Mallen är särskilt utformad för lärare som lämnar sina tjänster.

Det erbjuder ett tydligt format för att meddela skolans administration om din uppsägning. Det börjar med en formell hälsning och innehåller utrymme för en artig förklaring av ditt beslut att säga upp dig, inklusive din sista dag i klassrummet.

Du kan anpassa brevet och lägga till andra avsnitt, till exempel för att uttrycka tacksamhet för det stöd du fått från skolan eller lyfta fram minnesvärda upplevelser med eleverna. Du kan också erbjuda hjälp under övergångsperioden, till exempel genom att hjälpa till att hitta en ersättare eller förbereda material för din efterträdare.

Perfekt för: Lärare som planerar att sluta sitt jobb inom utbildningsväsendet och vill meddela skolans ledning på ett tydligt och professionellt sätt.

5. Mall för uppsägningsbrev för företag från Template.net

Mallen för uppsägningsbrev för företag från Template.net är utformad för personer som söker ett enkelt uppsägningsbrev för att säga upp sig från ett företag eller en formell affärsmiljö. Den har en strukturerad layout som börjar med ditt namn, kontaktuppgifter och datum, följt av mottagarens uppgifter.

I brevets huvuddel anger du tydligt och artigt din avsikt att säga upp dig och specificerar din sista arbetsdag i enlighet med företagets policy. Det som utmärker denna mall är dess betoning på att upprätthålla starka professionella relationer.

Det finns utrymme för att uttrycka tacksamhet gentemot din arbetsgivare och dina kollegor och lyfta fram de möjligheter och erfarenheter du har fått under din anställning. Det finns också ett avsnitt där du kan erbjuda din hjälp med att utbilda en ersättare eller slutföra eventuella pågående projekt för att säkerställa en smidig övergång.

Perfekt för: Anställda i affärs- eller företagsroller som vill säga upp sig och samtidigt lämna ett bestående, positivt intryck.

Läs mer: Gratis mallar för CV i Microsoft Word

Begränsningar vid användning av Google Docs för uppsägningsbrev

Google Docs är ett bekvämt och lättillgängligt verktyg för att skriva uppsägningsbrev. Det har dock vissa begränsningar:

Begränsad designanpassning: Google Docs erbjuder grundläggande formaterings- och designverktyg, men saknar avancerade anpassningsalternativ jämfört med specialiserade ordbehandlingsprogram eller designprogramvara.

Beroende av internetuppkoppling: Även om Google Docs tillåter redigering offline kräver många funktioner, såsom realtidssamarbete och molnsynkronisering, en stabil internetuppkoppling. Om du befinner dig på en plats med begränsad uppkoppling kan det uppstå fördröjningar när du redigerar eller delar ditt avskedsbrev.

Grundläggande mallar: Google Docs erbjuder en rad mallar, men utbudet är grundläggande och begränsat. Användare som söker mer kreativa eller branschspecifika mallar för uppsägningsbrev kan behöva vända sig till externa källor eller skapa egna mallar från grunden.

Begränsningar för samarbete: I situationer där flera parter behöver granska eller ge synpunkter på ditt avskedsbrev kan Google Docs samarbetsfunktioner leda till problem.

Formateringsproblem på andra plattformar: Om din arbetsgivare föredrar eller kräver uppsägningsbrev i andra format (t.ex. Word eller PDF) kan export från Google Docs leda till formateringsfel. Marginaler, teckensnitt och avstånd överförs inte alltid smidigt mellan program, vilket kräver extra tid för justeringar.

Alternativ till mallar för uppsägningsbrev i Google Docs

Letar du efter ett verktyg som övervinner alla begränsningar i Google Docs och hjälper dig att göra din uppsägningsprocess smidigare och snabbare? Då behöver du inte leta längre än ClickUps mall för uppsägning av kontrakt!

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för uppsägningsavtal

Säkerställ en respektfull och professionell uppsägningsprocess med ClickUps mall för uppsägningsbrev. Denna lättanvända mall gör det möjligt för dig att kommunicera viktiga detaljer om uppsägningen, såsom avtalsdetaljer, uppsägningsdatum och skäl för uppsägningen, samtidigt som du bibehåller en vänlig ton. Perfekt för företagare, HR-personal och chefer som värdesätter vikten av att avsluta relationer på ett bra sätt. Välj vår mall för uppsägningsbrev för en smidig och vänskaplig uppsägningsprocess.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet som är utformat för att göra ditt liv enklare. Från att säga upp dig från ditt jobb till att hitta ett nytt och bli framgångsrik på jobbet – ClickUps kraftfulla funktioner hjälper dig i dina dagliga aktiviteter.

Här är några av funktionerna som kan göra din uppsägningsprocess respektfull, smidig och effektiv:

ClickUp Docs

Skapa levande dokument och få åtkomst till dem var som helst med ClickUp Docs

Skapa ett live-dokument för ditt avskedsbrev med ClickUp Docs och öppna det när som helst från din mobiltelefon, surfplatta eller bärbara dator. Välj det format, typsnitt och storlek som passar bäst och använd rich text-formatering eller färgkodade banners för att markera relevant information.

Om du vill ha synpunkter från vänner eller kollegor om tonen och innehållet i ditt brev kan du använda Docs kraftfulla delningsfunktioner. Du kan välja mellan fyra åtkomstnivåer:

Skrivskyddad

Lägg till och svara på kommentarer

Gör ändringar och dela filer med andra

Skapa, redigera, dela och ta bort objekt

Med Docs kan du spara ditt avskedsbrev som en anpassad mall och redigera det efter dina behov. Du kan bädda in länkar, skärmdumpar, PDF-filer och andra filer i dina dokument för snabb referens.

Vad mer? Du kan använda Docs för att hantera dina överlämningsuppgifter, organisera dina sista uppgifter, skapa checklistor och hålla koll på vad som återstår i övergångsprocessen. Dessutom kan du länka dina överlämningsuppgifter direkt i dokumentet för att säkerställa att det inte finns några kunskapsluckor.

ClickUp Brain

Skapa mallar, skriv brev och brainstorma med ClickUp Brain

Att skriva ett avskedsbrev kan vara skrämmande. Lyckligtvis behöver du inte göra det själv med ClickUp Brain som din assistent. ClickUp Brain är den perfekta skrivassistenten som kan hjälpa dig att skriva ett perfekt avskedsbrev i en artig och formell ton.

Du kan ställa in tonen för ditt innehåll, stavningskontrollera det och korrekturläsa det. Brain kan hjälpa dig att skapa mallar som du kan spara och använda när som helst. Du kan integrera dem i dina dokument för smidig samverkan.

Vad mer? Du kan använda det för att brainstorma saker som frågor för avgångssamtal, det bästa sättet att informera dina kollegor om att du slutar, innehållet i ditt uppsägningsbrev och mycket mer.

Bonus: Mallar för uppsägningsbrev i Word

Gör din uppsägning smidig och respektfull med ClickUp

Att skriva ett avskedsbrev är en viktig del av att lämna ett jobb på ett professionellt sätt, och att använda en mall i Google Docs kan förenkla processen. Oavsett om du lämnar in en två veckors uppsägning, ett kort avskedsbrev eller ett mer formellt brev, ger mallarna struktur och säkerställer att ditt brev är tydligt, respektfullt och välorganiserat.

Du kanske dock upplever att Google Docs är begränsande, och då kan verktyg som ClickUp vara till hjälp. Från att skriva ett uppsägningsbrev till att hantera dina sista arbetsuppgifter och organisera överlämningen – ClickUps kraftfulla funktioner säkerställer en smidig och organiserad avgång. Registrera dig gratis idag!