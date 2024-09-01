Vad är empati på arbetsplatsen och hur praktiserar man det? (Med exempel)

Vi har alla varit där – haft en tuff dag på jobbet när privatlivet kastar in en kurvboll. Kanske är det en familjekris, en plötslig sjukdom eller bara vardagsstressens tyngd.

I sådana situationer är det inte bara policyer och rutiner på arbetsplatsen som är viktiga, utan också de människor som uppmärksammar och bryr sig.

Empati på arbetsplatsen spelar en avgörande roll för hur en anställd upplever sin arbetsplats. McKinseys forskning tyder på att anställda som anser att deras organisationer är empatiska tenderar att vara mer innovativa och ta kreativa risker.

I den här bloggen diskuterar vi vikten av empati på arbetsplatsen och ger några tips på hur du kan öva dig i empati.

Vad är empati?

Empati handlar om att sätta sig in i någon annans känslor och verkligen förstå den personens perspektiv. Det är som att sätta sig i deras situation och känna vad de går igenom. Denna koppling hjälper dig att kommunicera mer effektivt och bygga starkare relationer.

Vissa människor förväxlar empati med sympati, men det är två olika känslor. Sympati är när du tycker synd om någon och erbjuder stöd, men inte riktigt delar deras känslor.

Empati innebär dock att du känner deras smärta som om den vore din egen. Det handlar om att verkligen relatera till och dela deras upplevelse.

Både empati och sympati utgör kärnan i emotionell intelligens på arbetsplatsen.

Vad betyder empati på arbetsplatsen?

Empati på arbetsplatsen innebär att dina kollegor anstränger sig för att verkligen förstå och relatera till dina och andra medarbetares känslor. Ledningen stöder detta tillvägagångssätt helhjärtat genom beteenden, policyer och infrastruktur.

Empati är en avgörande faktor som hjälper till att lösa konflikter, fatta bättre beslut och säkerställa att medarbetarna samarbetar effektivt.

Det finns tre huvudtyper av empati, som alla bidrar till vår övergripande förståelse för andra. Här är en kort sammanfattning:

Emotionell empati: När du känner och delar andra människors känslor, vilket ofta resulterar i en emotionell reaktion från dig. Kognitiv empati: När du försöker förstå hur den andra personen känner för att bättre kunna relatera till hen. Medkännande empati: När du känner och delar andras smärta och vidtar åtgärder för att hjälpa dem att ta sig ur situationen.

Det är därför ledande organisationer prioriterar att bygga upp en kultur präglad av empati. En undersökning från Glassdoor visade nämligen att anställda värdesätter företagskulturen högre än en högre lön när de söker nytt jobb.

Läs också: Exempel på kärnkompetenser och hur du kan förbättra dem

Empati är inte något vi erbjuder våra kunder eller våra anställda mellan nio och fem... (det) är... "en sekund för sekund, minut för minut-service som [vi] är skyldiga alla om [vi] vill kalla [oss] ledare.

Varför är empati viktigt på jobbet?

Empati är nyckeln till att bygga ett högpresterande, produktivt team och förebygga utbrändhet på arbetsplatsen. Låt oss analysera varför det är så viktigt:

1. Förbättrar kommunikation och samarbete

När du förstår dina teammedlemmars känslor kan du anpassa din kommunikationsstil så att den passar varje individ eller grupp på ett mer effektivt sätt. Detta leder till mer positiva resultat, såsom smidigare samarbete, och säkerställer att alla är på samma sida.

Som ett resultat presterar teamet naturligtvis bättre, med förbättrad effektivitet och sammanhållning.

Läs också: Hur man bygger ett högpresterande team

2. Hjälper till att lösa konflikter

Empati gör att du kan se situationer ur andras perspektiv, vilket gör konfliktlösning enklare och mer konstruktiv.

Genom att verkligen förstå deras känslor kan du lyssna mer tålmodigt och svara genomtänkt för att nå en lösning som är till fördel för båda parter.

3. Ökar kreativiteten

Empati gör det möjligt för dig att dra nytta av ditt teams olika erfarenheter och synpunkter, vilket kan öka kreativiteten avsevärt.

Ett sådant samarbetsinriktat tillvägagångssätt leder ofta till unika lösningar och nya perspektiv som gynnar organisationen.

4. Fördjupar kundförståelsen

Empati spelar en avgörande roll för att förstå dina kunders behov, utmaningar och förväntningar.

Genom att verkligen lyssna och engagera dig kan du få värdefulla insikter som hjälper dig att förstå och kommunicera projektkraven tydligare.

6. Skapar en positiv arbetsmiljö

Genom att respektera deras åsikter och vidta korrigerande åtgärder när det behövs bygger du upp förtroendet inom teamet.

En atmosfär präglad av tillit och respekt leder till ökad medarbetarnöjdhet, minskad personalomsättning, mindre utbrändhet och i slutändan bättre arbetsprestationer.

Läs också: 25 frågor för att mäta medarbetarnas nöjdhet och ta pulsen på ditt team

Exempel på empati på arbetsplatsen

Empati kan ta sig olika uttryck på arbetsplatsen. Du kan visa empati gentemot dina kollegor, underordnade, kunder och till och med ledningen. Det hjälper dig att lösa konflikter, bygga positiva relationer och kommunicera effektivt i alla situationer.

Här är några populära exempel på empati på arbetsplatsen för att förstå hur det ser ut:

Du märker att en kollega har svårt att slutföra en komplex uppgift samtidigt som andra uppgifter hopar sig. Du kan erbjuda hjälp genom att ta över en del av arbetsbördan för att minska arbetspressen. Du kan visa empati för en kollega som går igenom en svår period genom att dela deras smärta och ge emotionellt stöd. Du kan visa respekt för dina teammedlemmar genom att lyssna tålmodigt på dem, bekräfta deras känslor och emotionella smärta, och erbjuda medling för att nå en överenskommelse vid konflikter. Du kan regelbundet prata med dina direktunderställda, förstå vilka utmaningar de kan stå inför och erbjuda lösningar. Du kan ge konstruktiv feedback till dina underordnade på ett artigt sätt och erbjuda stöd för att göra förbättringar istället för att skylla på varandra. Du kan uppmuntra juniorer och praktikanter att yttra sig, ställa frågor och vägleda dem så att de kan uppfylla sina karriärsmål.

Hur man övar empati på arbetsplatsen

Men hur praktiserar man empati varje dag? Svaret ligger i att göra små, konsekventa ansträngningar.

ClickUp, en mångsidig plattform för projektledning, kan vara en ovärderlig allierad när det gäller att införa empati på arbetsplatsen.

Här är nio praktiska förslag som hjälper dig att öva empati på jobbet:

1. Aktivt lyssnande

Att verkligen förstå andra börjar med aktivt och tålmodigt lyssnande – kärnan i empati.

Alltför ofta lyssnar vi bara tillräckligt för att planera vårt svar istället för att verkligen höra vad våra kollegor säger. Denna tendens kan skapa en klyfta och göra det svårare att förstå deras känslor eftersom vi inte är fullt engagerade i konversationen.

Genom att medvetet ändra vårt tillvägagångssätt till aktivt lyssnande kan vi förändra dynamiken helt. Aktivt lyssnande innebär att ge talaren din fulla uppmärksamhet, motstå frestelsen att avbryta och ta dig tid att bearbeta det som sägs innan du svarar.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för att bryta isen, Emotions Wheel, är utformad för att hjälpa dig att främja meningsfulla samtal i ditt team.

ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template underlättar djupare relationer mellan teammedlemmarna. Den hjälper individer att presentera sig, dela med sig av sina känslor och förstå hur känslor påverkar arbetsprestationen.

Mallen uppmuntrar till en miljö som främjar empati och aktivt lyssnande, vilket är viktigt för att skapa meningsfulla relationer på arbetsplatsen.

För att använda isbrytaren Emotions Wheel följer du dessa steg:

Dela ut känslohjulet: Ge varje teammedlem en kopia för att hjälpa dem att identifiera och uttrycka sina känslor. Identifiera känslor: Be alla att välja en känsla som de upplever och koppla den till hjulet, och uppmuntra till reflektion. Diskutera känslor: Be varje person förklara sin känsla och varför de valde den. Detta främjar aktivt lyssnande och förståelse. Brainstorma lösningar: Efter att ni har delat med er av era tankar, brainstorma lösningar eller strategier relaterade till de känslor som diskuterats. Granska och justera: Granska de föreslagna lösningarna och justera dem utifrån teamets feedback, och betona vikten av kontinuerlig kommunikation.

2. Öppen kommunikation

Att uppmuntra öppen kommunikation är en viktig del av att visa empati på jobbet. När teammedlemmarna känner sig fria att dela med sig av sina tankar och funderingar blir det lättare att förstå var de kommer ifrån och hur de känner.

En öppen dialog hjälper dig att uppfatta känslorna och sammanhanget bakom vad människor säger, vilket är nyckeln till att svara med genuin empati.

Genom att skapa en miljö där alla känner sig hörda och uppskattade kan du hantera problem mer effektivt, stärka teamets sammanhållning och främja en stödjande arbetsplats. En kommunikationsplan kan vara till hjälp här.

Kommunikationsplaner är strategiska dokument som beskriver hur en organisation ska sprida information till sin målgrupp. Genom att utveckla en välstrukturerad kommunikationsplan kan organisationer säkerställa att deras budskap förmedlas effektivt, konsekvent och i rätt tid, vilket främjar bättre förståelse, engagemang och stöd.

ClickUps mall för kommunikationsplan är utformad för att hjälpa dig att effektivisera ditt teams kommunikation och se till att alla är på samma sida.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för kommunikationsplan är utformad för att hjälpa dig att planera och samordna samtal med intressenter.

Börja med att sätta upp tydliga kommunikationsmål, till exempel att förbättra den interna kommunikationen eller interagera mer effektivt med dina kunder. Mallen hjälper dig att identifiera viktiga intressenter så att du tydligt kan fördela roller och ansvar.

Du kommer också att beskriva de bästa kanalerna för dina meddelanden och välja mellan alternativ som e-post, sociala medier eller personliga möten för att säkerställa att du når dina teammedlemmar på ett effektivt sätt.

Mallen hjälper dig även att följa upp framstegen, så att du kan mäta hur framgångsrik din kommunikationsplan är och göra justeringar efter behov.

👀 Bonus: Du kan använda mallar för kommunikationsplaner för att skapa en konsekvent kommunikationsstrategi, vilket är avgörande för att bygga förtroende och visa empati.

Att bekräfta känslor är en viktig del av empati, särskilt när man hanterar känslomässiga utmaningar, kanske på grund av beslut eller initiativ som påverkar dem.

När en teammedlem kommer till dig med sina känslor är det viktigt att fokusera på att ge psykologisk trygghet snarare än att diskutera eller avfärda deras oro.

ClickUp Comments är ett utmärkt verktyg för detta.

När medarbetare till exempel delar med sig av sina känslor eller farhågor om en uppgift eller ett projekt kan du använda kommentarer för att bekräfta deras känslor och visa förståelse. Detta skapar utrymme för en öppen dialog och säkerställer att deras känslor blir hörda och bekräftade.

Använd emojis i ClickUp-kommentarer för att lägga till en personlig touch och förmedla känslor mer effektivt.

Att svara empatiskt – erbjuda stöd och visa att du värdesätter deras perspektiv – bidrar till att skapa en stödjande arbetsmiljö. Det visar ditt team att deras känslor respekteras.

Empati är något märkligt och kraftfullt. Det finns inget manus. Det finns inget rätt eller fel sätt att göra det på. Det handlar helt enkelt om att lyssna, ge utrymme, avstå från att döma, skapa en emotionell kontakt och förmedla det otroligt helande budskapet ”Du är inte ensam”.

4. Regelbundna avstämningar och feedback

Ett enkelt sätt att visa genuin omtanke om ditt team är att hålla regelbundna avstämningar och feedbackmöten. Detta visar dina medarbetare att ledningen är tillgänglig, värdesätter deras synpunkter och är engagerad i att vidta åtgärder utifrån deras behov.

Dessutom hjälper dessa sessioner dig att upptäcka potentiella problem i ett tidigt skede och ta itu med dem innan de blir mer akuta.

Använd genvägar för att skapa ClickUp-påminnelser och organisera regelbundna möten med teammedlemmarna.

ClickUp Reminders kan förbättra denna process avsevärt. Så här kan du använda det för att hålla koll på dina check-ins och feedback-sessioner:

Ställ enkelt in påminnelser från uppgifter, kommentarer eller avsnittet Mitt arbete med förfallodatum, bilagor och aviseringar.

Schemalägg regelbundna påminnelser för pågående uppgifter eller möten för att upprätthålla konsekvens i dina avstämningar.

Kom åt och hantera alla dina påminnelser från ClickUp-startskärmen för att hålla ordning och ha koll på dina åtaganden.

5. Teambuildingaktiviteter

Att planera regelbundna teambuildingaktiviteter är ett fantastiskt sätt att skapa en mer empatisk och sammanhållen arbetsplats.

Överväg att anordna utbildningssessioner där teammedlemmarna kan dela med sig av sina kunskaper och färdigheter. Dessa sessioner höjer teamets moral och främjar en kultur av lärande och ömsesidigt stöd.

Månatliga tacksamhetssessioner är en annan bra idé. De ger teammedlemmarna en möjlighet att uttrycka sin uppskattning för varandras insatser och erkänna bidrag, vilket kan stärka banden och moralen.

Med ClickUps kalendervy kan du schemalägga och visualisera alla dina teambuildingaktiviteter, såsom utbildningar, tacksamhetsmöten och kontorsluncher, på ett och samma ställe.

ClickUps kalendervy hjälper dig att upprätthålla en strukturerad och regelbunden approach till teambuilding.

Du kan ange specifika datum och tider för dessa aktiviteter och visa dem tillsammans med dina vanliga arbetsuppgifter och deadlines. Detta hjälper till att säkerställa att alla känner till kommande händelser och kan planera därefter.

6. Träning i emotionell intelligens

Det är viktigt att inse att inte alla har samma nivå av empati, eftersom varje individ har unika erfarenheter och perspektiv. Att investera i utbildning i emotionell intelligens kan vara mycket fördelaktigt för att öka empati inom ditt team.

Du har flera alternativ för att genomföra denna utbildning. Genom att utnyttja interna ämnesexperter (SME) som förstår din organisations kultur och specifika utmaningar kan du erbjuda en mycket relevant och effektiv utbildning.

Alternativt kan du överväga att boka sessioner med externa experter eller köpa onlinekurser.

Skapa och lagra omfattande utbildningsmaterial såsom guider och fallstudier i ClickUp Docs. Detta gör det enkelt för små och medelstora företag och utbildare att få tillgång till och använda dessa resurser på ett effektivt sätt.

Dokument underlättar samarbete genom att teammedlemmar, SME och externa experter kan bidra med insikter direkt i dokumentet.

Samarbeta i realtid med redigeringar och kommentarer direkt i ClickUp Docs.

Med live-samarbetsredigering syns ändringar och uppdateringar direkt för alla som bidrar.

Det effektiviserar kommunikationen, eftersom diskussioner och beslut kan ske direkt i dokumentet, vilket eliminerar behovet av e-postväxlingar eller möten.

7. En mångfaldig och inkluderande miljö

Att betona värdet av mångfald och respekt för alla medarbetare är avgörande för att skapa en verkligt inkluderande miljö.

Börja med att tydligt kommunicera vikten av att välkomna olika perspektiv och erfarenheter och hur detta bidrar till en mer innovativ och stödjande arbetsplats.

Det är absolut nödvändigt att fastställa tydliga normer och riktlinjer för arbetsplatsetikett som speglar respekt för alla kulturer, bakgrunder, inlärningsstilar etc.

Dessa riktlinjer bör täcka olika aspekter av dagliga interaktioner, inklusive kommunikationsstilar, beslutsprocesser och konfliktlösning.

8. Led genom att föregå med gott exempel

Auktoritet har ett starkt inflytande på teammedlemmarnas beteende på operativ nivå.

Empatiska ledare förstår att genom att visa empati genom sitt ledarskap – till exempel genom att visa genuin omtanke och ge stöd – kan de ha en stor inverkan på teamets kultur och hur teamet uppfattar och reagerar på ledarskapet.

I utmanande situationer ska du vara trogen dina värderingar och reagera med empati och medkänsla.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för empati-karta är utformad för att hjälpa dig att utveckla en djupare förståelse för dina kunder.

Ett effektivt verktyg som hjälper dig att leda med större empati är ClickUps mall för empati. Den låter dig visualisera och bättre förstå ditt teams perspektiv genom att bryta ner deras tankar, känslor, behov och handlingar i olika situationer.

Empatikartan är indelad i fyra sektioner: Tankar, Känslor, Behov och Handlingar. Fyll i dessa sektioner med de insikter du har samlat in och se till att varje sektion återspeglar dina anställdas åsikter.

👀 Bonus: Prova fler mallar för empati-kartor för att få djupare insikter i ditt teams perspektiv och behov.

9. Erkännande och uppskattning

Att uppskatta teammedlemmarna för deras öppenhet och bidrag är avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö.

När teammedlemmarna känner sig uppskattade stärks deras engagemang och entusiasm för sina roller. Ta dig tid att uppmärksamma deras insatser och uttrycka din uppriktiga tacksamhet för deras bidrag.

Att fira teamets framgångar är ett annat effektivt sätt att stärka relationer och höja moralen. Oavsett om det handlar om att uppnå en viktig milstolpe, slutföra ett utmanande projekt eller nå teamets mål, skapar erkännandet av dessa prestationer en känsla av gemensam stolthet och framgång.

💡Proffstips: Använd programvara för medarbetarerkännande för att skicka personliga meddelanden eller utmärkelser som speglar varje medarbetares unika bidrag.

Utöva empati på arbetsplatsen för lyckligare team och ett framgångsrikt företag

Att förstå och relatera till dina medarbetares känslor är en tillgång för alla organisationer. Det gör att du kan hålla dina medarbetare nöjda, engagerade och motiverade.

Verktyg som ClickUp kan vara ovärderliga för att stödja dessa insatser.

Med ClickUp kan du schemalägga och organisera feedbackmöten på ett effektivt sätt, så att teammedlemmarna får konstruktiv feedback i rätt tid. Du kan också ta fram och hantera utbildningsmaterial direkt i ClickUp, vilket gör det enklare att erbjuda målinriktade utbildningsupplevelser.

Registrera dig för ClickUp idag!