Agile Velocity kontra kapacitetsplanering: Vad är skillnaden?

Hastighet avser snabbheten i rörelsen, dvs. fart. Kapacitet är resursernas förmåga och tillgänglighet. Naturligtvis har kapaciteten en stor inverkan på hastigheten och vice versa.

I agil projektledning spelar dessa två begrepp en avgörande roll. De används som mått som formar produktiviteten och effektiviteten hos agila scrumteam. Agil hastighet och kapacitetsplanering är därför viktig information för alla projektledare som navigerar i de föränderliga kraven inom mjukvaruutveckling.

I den här artikeln undersöker vi hur.

Förstå agil hastighet

Agile velocity avser den mängd arbete ett team kan utföra under en sprint, som vanligtvis varar i två veckor. Ett annat sätt att mäta detta är den tid det tar för teamet att slutföra en användarberättelse inom en viss sprint.

Hur mäter man hastighet?

Hastigheten i Agile beräknas genom att summera storypoängen för alla slutförda användarberättelser inom en sprint. Om du till exempel slutför 10 användarberättelser på 10 poäng vardera i en sprint, är ditt teams hastighet 100 poäng för den sprinten.

Du kan också beräkna det genomsnittliga antalet storypoäng som har slutförts under flera iterationer för att få ett kvantitativt mått på teamets genomsnittliga hastighet.

Varför beräknar team agil hastighet?

Projektledare i scrumteam använder agil hastighet för att:

Planera kommande sprint effektivt

Prognosera projektets tidsplan och produktens livscykel

Tilldela rätt resurser till varje projekt

Hantera intressenternas förväntningar

Spåra individuella och teamets framsteg för varje uppgift

Mät förbättringar av färdigheter och förmågor

När används Agile Velocity?

I början används agil hastighet i sprintplaneringen. I huvudsak beräknar projektledarna den tid som kommer att krävas utifrån arbetets hastighet och arbetsmängden.

När är Agile Velocity inte tillämpligt?

Agile velocity är summan av alla story points i en sprint eller ett genomsnitt av velocity över flera sprints. Detta bygger på några antaganden, såsom konsistens i insatserna, noggrannhet i uppskattningen av sport points etc. Detta medför vissa begränsningar.

Inkonsekventa agila estimeringstekniker: Agil hastighet är beroende av noggrannheten och konsistensen i story point-estimeringar. Om teammedlemmarna estimerar arbetsinsatsen på olika sätt kan hastighetsberäkningarna bli skeva, med stora konsekvenser längre fram i processen.

Förändringar i teamets sammansättning: Den genomsnittliga hastigheten kan påverkas avsevärt av förändringar i teamets sammansättning. Nya teammedlemmar kan ta längre tid på sig att komma igång, vilket gör det till ett mindre tillförlitligt mått över tid.

Försummelse av kvalitet: När agila team fokuserar för mycket på att upprätthålla eller öka sin hastighet finns det en risk att kvaliteten på arbetet försämras. Detta kan leda till ökad teknisk skuld, eftersom strävan efter hastighet kan få teamen att ta genvägar eller försumma bästa praxis.

Utforska agil kapacitetsplanering

Agil kapacitetsplanering avser att uppskatta och skaffa de resurser som behövs för att slutföra givna uppgifter.

Hur beräknar man agil kapacitet?

Agil kapacitet mäts genom att summera antalet timmar som varje teammedlem kan bidra med till sprintuppgifterna, dvs. lägga samman tillgängliga arbetstimmar för den två veckor långa sprinten och dra av eventuella planerade ledigheter, utbildningar eller möten.

Varför utför team kapacitetsplanering?

Projektledare utför kapacitetsplanering för att:

Se till att projektåtagandena är realistiska och genomförbara.

Fördela resurser effektivt

Undvik överåtaganden

Hantera arbetsbelastningsfördelningen

Genom att förstå och bygga kapacitet kan ett agilt team sätta upp mer precisa sprintmål samt förbättra produktiviteten och kvaliteten på projektleveransen.

Vet du inte var du ska börja? Använd någon av dessa mallar för kapacitetsplanering som vägledning.

När används kapacitetsplanering?

Kapacitetsplanering är en process som genomförs innan ett projekt påbörjas. Den används av projektledare för att bygga upp kapacitet för att leverera projekt som säljteamet förvärvar. Det är ett sätt att balansera efterfrågan och utbud.

När är kapacitetsplanering begränsad?

Kapacitetsplanering är ett utmärkt ramverk för att göra beräkningar för projektleverans, men det har också sina begränsningar. Några vanliga begränsningar är:

Statiska mätningar i en dynamisk miljö: Kapacitetsplanering görs vanligtvis i början av sprintar och utgår ofta från en statisk arbetsmiljö. Agila projekt är dock dynamiska, med frekventa förändringar i omfattning och prioriteringar. Detta kan göra de initiala kapacitetsplanerna obsoleta.

Bortse från individuella förmågor och uppgifters komplexitet: Agil kapacitetsplanering mäter vanligtvis kapaciteten i termer av tillgänglig tid, men detta tar inte alltid hänsyn till de olika förmågorna hos enskilda teammedlemmar eller komplexiteten hos specifika uppgifter.

En sådan förbiseende kan leda till felaktig fördelning av uppgifter, där vissa teammedlemmar kan bli överbelastade medan andra inte får tillräckligt med utmaningar, vilket påverkar både moral och produktivitet.

Även om de är nära besläktade är agil hastighet och kapacitet två skilda begrepp. Att lära sig de viktigaste skillnaderna mellan dem kan vara ett stort lyft för effektiv projektledning.

Agile Velocity vs. kapacitet: viktiga skillnader

I grund och botten avser hastighet den hastighet med vilken arbetet kan levereras, givet befintlig kapacitet, vilket är antalet tillgängliga mantimmar. Nedan följer andra viktiga skillnader.

Funktion Agile Velocity Kapacitet Fokus Fokuserar på resultatet, dvs. den utförda arbetsvolymen. Fokuserar på insatsen, dvs. den tid som teamet har till sitt förfogande. Syfte Används för att prognostisera hur mycket arbete ett team kan hantera i framtida sprintar baserat på tidigare prestationer. Används för att planera framtida projekt och utvärdera om teamet kan slutföra arbetet i tid eller inte. Beräkning Summan av storypoäng som teamet har slutfört i varje sprint. Summan av tillgängliga arbetstimmar för varje teammedlem (efter avdrag för eventuella driftstopp) Påverkan Påverkas av teamets effektivitet, konsekvens i story point-uppskattningar och förändringar i teamdynamiken. Påverkas av teamets tillgänglighet, personliga eller teamrelaterade åtaganden utanför projektet samt allmänna helgdagar. Anpassningsförmåga Anpassas över tid efter förändringar i teamets sammansättning, effektivitet och arbetsmetoder. Behöver uppdateras ofta för att återspegla teamets faktiska tillgänglighet och eventuella oväntade förändringar i arbetsbelastningen. Tillämplighet Bäst för långsiktiga projekt för att fastställa rimliga tidsplaner baserade på förutsägbara prestationer. Bäst för kortsiktig planering på sprintnivå för att optimera teamets prestanda och förebygga utbrändhet.

Även om de tjänar olika syften är agil hastighet och kapacitetsplanering båda avgörande för god agil scrum-projektledning. Låt oss utforska de verktyg och strategier du behöver för att spåra dessa mätvärden effektivt.

Bonus: Förstå skillnaden mellan DevOps och Agile för att få en djupare insikt i relaterade mätvärden för mjukvaruutveckling.

För att mäta ditt teams hastighet och kapacitet på ett korrekt sätt krävs omfattande data, uppdateringar i realtid och ett robust projektledningsverktyg som ClickUp. Låt oss se hur du kan använda alla tre för att förbättra dina uppskattningar av hastighet och kapacitet.

1. Fastställ tydliga faktorer som bidrar till hastighet och kapacitet.

Flera faktorer bidrar till hastigheten och teamets kapacitet. Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa faktorer i dina beräkningar.

Hastighetsmått

Definiera värdet av ”story point” tydligt

Skapa en gemensam skala som täcker uppgiftskomplexitet, använd teknik etc. som hela teamet förstår på samma sätt.

Krystallisera definitionen av "klart"

Ett agilt projektledningsverktyg som ClickUp kan effektivisera och automatisera detta. Du kan till exempel publicera definitionen och skalan för story points på ClickUp Docs så att alla kan ta del av den.

Du kan spara och publicera definitionen av "klar" som en checklista på ClickUp, som automatiskt kan tillämpas på varje uppgift/funktion/användarberättelse.

ClickUp-uppgiftschecklistor och mallar

Kapacitetsmått

Uppskattning baserad på faktiska tillgängliga arbetstimmar

Dra av tid som inte är relaterad till projektet, såsom möten, raster och administrativa uppgifter.

Bjud in anställda och entreprenörer att uppdatera sin tillgänglighet i realtid.

Med ClickUps arbetsbelastningsvy kan du se den tillgängliga kapaciteten i ditt team. Detta är särskilt användbart om någon arbetar med flera projekt och redan har tilldelats arbete som tar upp deras kapacitet.

ClickUp Workload-vy för bättre kapacitetshantering

För kapacitetsberäkning är ClickUps mall för resursplanering ovärderlig. Den gör det möjligt för scrumteam att visualisera tillgängligheten, vilket hjälper projektledare att fördela arbetsbelastningen jämnt och i enlighet med varje scrumteammedlems kapacitet.

2. Skapa rapporter och instrumentpaneler

Baserat på data från tidigare resultat kan du skapa kalkylblad eller presentationer för att göra de beräkningar du behöver. Du kan också använda ClickUp Dashboards för att automatisera rapportgenerering baserat på realtidsdata.

Automatiserad sprintvelocityrapport på ClickUp Dashboards

Använd dessa data för att effektivt planera framtida iterationer. Om du är nybörjare inom agil projektledning kan du prova ClickUps mall för agil sprintplanering, som organiserar uppgifter, spårar sprintmål och övervakar framsteg på ett och samma ställe.

Betrakta hastighet och kapacitet som viktiga mått som behöver omvärderas regelbundet. Inkludera dem i dina retrospektiver.

Diskutera plan, faktiska värden och avvikelser

Diskutera orsakerna till avvikelser och åtgärder för att minimera dem i framtiden.

Spåra prognosernas noggrannhet över tid

Dokumentera dessa diskussioner och granska anteckningarna för mer kontextuell planering.

4. Sök aktivt efter feedback och integrera den

Även om noggrannheten i beräkningarna av agil hastighet och kapacitet kan kontrolleras internt, beror dess effektivitet på ett antal externa faktorer. Du kan till exempel leverera den minsta möjliga produkten i tre sprintar, men kunden/projektets sponsor kanske vill ha den tidigare.

Sök därför aktivt efter feedback och integrera den i processen. ClickUp Forms är ett enkelt och smidigt sätt att automatisera insamlingen av feedback. Beroende på relationen mellan dig och kunden kan du också ge dem tillgång till ditt ClickUp-arbetsområde så att de kan lämna kommentarer inom uppgifterna.

Feedbackenkäter med ClickUp Forms

5. Mät noggrannheten för påverkan av andra och tredje graden

Agile velocity och kapacitetsplanering handlar inte bara om beräkningarnas noggrannhet i sig, utan om den totala inverkan på projektleveransen. Om du till exempel uppskattar att din agile velocity är högre än den egentligen är, kommer du att tilldela arbete som överstiger ditt teams maximala kapacitet, vilket leder till utbrändhet eller underleverans.

Diskutera även de andra och tredje gradens konsekvenser av dina beräkningar under dina retrospektiver.

Leverera projekt snabbare och bättre med ClickUp

Hastighet och kapacitet är två begrepp som är starkt kopplade till varandra i alla mjukvaruutvecklingsprojekt. Kapaciteten avgör hur mycket tid och kompetens du har, medan hastigheten avgör vad du kan göra med den.

På sätt och vis är båda metoderna avgörande för en effektiv projektplanering. De är oumbärliga för att finjustera strategier för projektleverans, säkerställa teamets produktivitet, eliminera utbrändhet och uppnå övergripande framgång.

ClickUps projektledningsplattform är utformad med just detta i åtanke. Den samlar in alla data som krävs för att beräkna agil hastighet och uppskatta teamets kapacitet i realtid. Och presenterar det på det sätt du vill se det på anpassningsbara instrumentpaneler.

Denna insyn gör det möjligt för projektledaren och scrummastern att optimera projektleveransen utan att belasta teammedlemmarna. Se hur ClickUp kan förändra dina mjukvaruutvecklingsprojekt. Prova ClickUp gratis idag!