Sunsama vs Motion: Vilken planeringsapp är bäst?

Vi känner igen känslan: en sen start på dagen, stirrande på röriga att göra-listor och paniken som börjar infinna sig.

Många har svårt att hitta den perfekta dagliga planeringsappen som kan hantera alla deras dagliga uppgifter och samla deras planeringsbehov på ett ställe.

Ska du använda Google Docs, anteckningsappen på din telefon eller kraftfulla planeringsverktyg som Sunsama och Motion?

Om du måste välja ett verktyg, vilket är bäst? Det svarar vi på i det här blogginlägget.

Både Sunsama och Motion är utformade för att hjälpa dig att hantera din tid, planera din dag och få fokuserat arbete gjort. Deras tillvägagångssätt och funktioner tillgodoser dock olika behov.

Låt oss undersöka deras unika funktioner och prisplaner för att hjälpa dig att bestämma vilket verktyg som bäst passar din personliga produktivitetsstil.

Vad är Sunsama?

via Sunsama

Sunsama är en digital dagbok som kombinerar produktivitetsverktyg som kalendrar, att göra-listor, projekt och e-post i en lättanvänd plattform. Den är användbar för yrkesverksamma och företagare som vill hålla ordning och fokus utan att bli överväldigade.

Det som är så bra med Sunsama är att det inte försöker få dig att arbeta mer, utan hjälper dig att arbeta smartare genom att organisera uppgifter och hjälpa dig att planera din dag.

Verktyget hjälper dig att välja högprioriterade uppgifter varje dag och integrera dem i ditt schema. Dessutom har det ett attraktivt och interaktivt gränssnitt. Sunsama erbjuder även funktioner som fokusläge för att arbeta utan distraktioner och kan integreras med olika kalenderappar.

På så sätt kan du organisera din dag visuellt, uppskatta uppgifters varaktighet och spåra dina viktigaste uppgifter utan att ständigt behöva växla mellan appar. Ta en titt på denna recension av Sunsama för att få en detaljerad förståelse för dess funktioner!

Sunsama-funktioner

Frågan är nu: vad gör Sunsama så unikt att det sticker ut från mängden? Svaret ligger i några av dess viktigaste funktioner.

Låt oss ta en titt.

1. Daglig planering med en uppgiftshanterare

via Sunsama

Sunsama är en dagplaneringsapp som låter dig lista de uppgifter du vill arbeta med när du börjar dagen. Alla uppgifter som du inte hann slutföra igår överförs automatiskt, så att du kan lägga till dem i dagens schema.

Dra och släpp dina uppgifter till önskade tidsluckor och flytta uppgifter från e-postmeddelanden eller appar som Trello eller Todoist direkt till ditt schema, så att du har allt på ett ställe. Sunsama balanserar också schemat genom att påpeka när du kanske har packat in för mycket.

När du har planerat din dag kan du dela ditt schema med ditt team på plattformar som Slack eller Microsoft Teams.

Förutom daglig planering är Sunsama också en mycket kompetent uppgiftshanterare.

När du skapar en uppgift kan du ange start- och slutdatum, dela upp den i deluppgifter, lägga till anteckningar och kommentarer, bifoga filer och ställa in den så att den upprepas.

När du visar dessa uppgifter i det dagliga Kanban-formatet visas varje dags uppgifter i kolumner med en förloppsindikator som fylls i allteftersom du slutför dem. Du kan också koppla dagliga uppgifter till dina veckomål för en mer framgångsrik schemaläggning.

Om du vill planera kan du använda kalendervyn för att visa ditt schema per dag, vecka eller månad.

2. Veckomål och utvärderingar

via Sunsama

Med Sunsama kan du sätta upp veckomål för att hålla fokus på det som är viktigt. Du kan planera dina mål flera veckor i förväg och granska dem. Sunsama uppmanar dig att planera din vecka varje måndag – eller vilken dag du föredrar.

I slutet av veckan hjälper Sunsama dig att se över hur veckan har gått. Denna översikt låter dig se allt du har gjort, inklusive uppgifter från integrerade verktyg som Asana.

Veckorevyn är inte bara en sammanfattning – det är ett sätt att lära sig hur lång tid uppgifterna tog jämfört med vad du förväntade dig. Om en uppgift till exempel tar två timmar istället för en, visar Sunsama det så att du kan justera dina planer.

Genom att se var din tid har gått kan du planera bättre för nästa vecka. Om du arbetar i ett team kan du dela denna översikt så att alla kan hålla sig uppdaterade om projektets framsteg och identifiera var strategierna eventuellt behöver justeras.

3. Fokusläge och tidsblockering

via Sunsama

Sunsama är ett populärt verktyg för tidshantering med några unika, användbara funktioner.

När du håller muspekaren över en uppgift och trycker på F-tangenten aktiveras ett fokusläge där du kan koncentrera dig helt på uppgiften. Detta skapar en arbetsmiljö utan distraktioner och hjälper dig att hålla fokus och undvika avbrott.

I detta fokusläge kan du till och med anteckna idéer relaterade till uppgiften. Dessutom finns det en inbyggd Pomodoro-timer för att arbeta i korta intervaller med pauser emellan.

Plattformen har också en tidsblockeringsfunktion som hjälper dig att planera din dag effektivt genom att schemalägga uppgifter i din kalender. Den visar hur lång tid varje uppgift kommer att ta, vilket hjälper dig att balansera din arbetsbelastning under dagen.

Sunsama varnar dig om att justera och omprioritera uppgifter om du överskrider din dagliga kapacitet.

4. Automatisk arkivering av oplanerade eller oavslutade uppgifter

via Sunsama

Om du inte har arbetat med en uppgift på några dagar flyttar Sunsama den till ett arkiv. På så sätt kan du fokusera på de mest brådskande uppgifterna i din huvudsakliga uppgiftslista, istället för att ha den full av gamla eller irrelevanta uppgifter. Om denna automatiska arkivering inte passar ditt arbetsflöde kan du enkelt stänga av den.

Denna funktion kan dock spara tid för dem som vill hålla sin uppgiftslista uppdaterad utan att behöva göra manuella uppdateringar hela tiden. Dessutom kan du lagra uppgifter som du inte är redo att schemalägga i en backlog.

Priser för Sunsama

Månadsabonnemang: 20 $/användare per månad

Årsabonnemang: 16 $/användare per månad

Vad är Motion?

via Motion

Motion kombinerar en AI-kalender, uppgiftshanterare och projektplanerare i ett snyggt paket. Syftet är att hålla din dag organiserad och mindre kaotisk genom att samla allt på ett ställe.

Jämfört med andra produktivitetsappar som Monday och Notion utmärker sig Motion genom sin omfattande användning av AI.

Med dess hjälp sorterar den ditt schema och omplanerar automatiskt uppgifter som du inte kunde slutföra. Detta gör det lättare att fokusera på nästa steg utan att behöva stressa över att omorganisera din kalender. Den föreslår till och med vad du ska arbeta med härnäst baserat på prioritet, vilket gör den perfekt för små till medelstora team.

Att skapa att göra-listor är en självklarhet för Motion. Den AI-drivna schemaläggaren planerar automatiskt din dag och tar hänsyn till deadlines, prioriteringar och tillgängliga tidsluckor i din kalender. Dessutom stöder den balansen mellan arbete och privatliv samt djuparbete.

Motion integreras också med välkända onlineplattformar, vilket gör det idealiskt för entreprenörer eller högpresterande personer. För att lära dig mer, särskilt om dess projektplaneringsverktyg, kolla in vår Motion App Review!

Motion-funktioner

Motion kombinerar de mest effektiva planerings- och hanteringsfunktionerna för att organisera dina arbetsflöden.

Dessa funktioner inkluderar:

1. Smart daglig planering

via Motion

Motion är mer än bara en vanlig planerare: det är en AI-driven planerare.

Till skillnad från traditionella planerare, där du måste ställa in uppgifter manuellt, tar Motion alla dina uppgifter – såsom prioritet, deadlines och tillgänglighet – och sköter planeringen åt dig.

Denna AI-drivna metod sparar tid och ansträngning genom att automatiskt omorganisera dina uppgifter när något brådskande uppstår.

Motion prioriterar till exempel uppgifter som är markerade som ASAP och justerar ditt schema därefter. Denna smarta dagliga planeringsfunktion effektiviserar ditt arbetsflöde och eliminerar behovet av manuella omarrangemang, vilket gör uppgiftshanteringen mer effektiv.

2. Automatisk schemaläggare för uppgifter

via Motion

Precis som planeringen är även schemaläggningen i Motion automatisk.

Du vet redan att den planerar dina uppgifter utifrån prioriteringar och deadlines. Men vad händer om du har återkommande uppgifter? Motion planerar även dessa åt dig. Du behöver bara ställa in frekvens, starttid, varaktighet och prioritet.

Du kan schemalägga dem under arbetstid eller vid specifika tidpunkter. Du kan också aktivera eller inaktivera automatisk schemaläggning och märka uppgifter för bättre organisation.

Det bästa är Motions automatiska schemaläggning, som snabbt kan anpassas till dagliga förändringar. Om en uppgift tar längre tid än väntat eller något brådskande dyker upp, omorganiserar den automatiskt ditt schema för att anpassa sig till förändringen.

3. Schemalägga möten i appen

via Motion

Du kan schemalägga dina möten direkt i Motions arbetsyta. Du skapar en bokningslänk som visar din tillgänglighet och delar den, så att dina kontakter kan välja en tid som passar dem.

Du kan anpassa alternativ som buffertid mellan möten, dagliga bokningsgränser och frågor inför möten, så att dina möten enkelt passar in i ditt schema.

Och stjärnan bakom denna teknik? Motions AI-mötesassistent.

AI-assistenten effektiviserar processen och låter användarna boka möten utan en separat app. Du får till och med anpassningsbara mötesmallar och kan ställa in parametrar för att undvika att oönskade möten tar över ditt schema.

Priser för Motion

Individuell: 34 $/användare per månad

Team: 20 $/användare per månad

Sunsama vs. Motion: Jämförelse av funktioner

Funktion Sunsama Motion Bäst för Enmansföretagare, frilansare Små till medelstora företag Daglig planerare Ja Ja AI-schemaläggning Nej Ja Verktyg för mötesplanering Nej Ja Progress tracking Ja Ja Dagliga och veckovisa genomgångar Ja Nej Kalendervy Ja Ja Projektledningsverktyg Nej Ja Teamsamarbete Ja, med verktyg från tredje part. Ja, inbyggt Integrationer Mer Mindre

Sunsama och Motion är fantastiska produktivitetsverktyg som hjälper dig med uppgiftshantering, men de skiljer sig ändå ganska mycket åt när det gäller planering och schemaläggning.

Låt oss titta närmare på skillnaderna mellan dem:

1. Daglig planering

Sunsama

Sunsama har en medveten approach till daglig planering. Den guidar dig genom att ställa in dina uppgifter och scheman vid din önskade tid varje dag. Detta innebär att lista uppgifter, uppskatta tiden för varje uppgift och bestämma vad som ska prioriteras.

Motion

Med Motion behöver du inte ha en daglig ritual som med Sunsama. Istället lägger den automatiskt till uppgifter i din kalender baserat på prioritet och tillgänglighet med hjälp av maskininlärningsalgoritmer. Den justerar ditt schema dynamiskt om möten drar ut på tiden eller uppgifter tar längre tid än väntat.

Vinnare: Motion är det bättre valet för en hands-off-strategi. Sunsama erbjuder en bättre planeringsupplevelse.

2. Automatisk schemaläggning

Sunsama

Sunsama och automatisering är inte bästa vänner (vilket får AI-entusiaster att vända sig till Sunsama-alternativ som Motion). Det låter dig schemalägga uppgifter individuellt genom att manuellt dra och släppa dem i din kalender eller automatisera dem med hjälp av verktyg från tredje part. Även om det kräver mer arbete i förväg, ger det dig mer kontroll över din dag.

Motion

Uppgiftsschemaläggningen i Motion är helt automatiserad. Den använder intelligenta algoritmer för att placera uppgifter i ditt schema baserat på prioriteringar. Den erbjuder ett timeboxing-verktyg för manuella justeringar, men omfördelar uppgifterna dynamiskt om förändringar inträffar under dagen.

Vinnare: Motion får medaljen för sin effektiva och dynamiska automatiska schemaläggning.

3. Integrationer

Sunsama

Sunsama är utmärkt för att koppla ihop med verktyg som Google Kalender, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist och GitHub. Detta gör att du kan hantera kommande uppgifter, e-postmeddelanden och projekt på ett och samma ställe. Du kan enkelt dra in uppgifter i din dagliga plan från dina favoritappar och hålla allt uppdaterat.

Motion

Motions integrationer är grundläggande och inriktade på möten. Du kan synkronisera kalendrar, ansluta Gmail för automatiska påminnelser och använda videoverktyg som Zoom för möten. Motion länkar till färre verktyg än Sunsama och fokuserar på sina kärnfunktioner istället för ett brett utbud av externa tjänster.

Vinnare: Sunsama vinner tack vare de många integrationsmöjligheterna.

4. Prissättning: Sunsama vs Motion

Funktion Sunsama Motion Pris (per månad, faktureras månadsvis) 20 dollar Individuell Team 34 dollar 20 dollar Automatisk schemaläggning Nej Ja Ja Automatiserad planering Nej Nej Ja Kanban-tavlor Ja Ja Ja Kalendervy Ja Ja Ja Skapa uppgifter från e-postmeddelanden Ja Nej Nej Mötesbokning Nej Ja Ja Projektmallar Nej Ja Ja Teamsamarbete Med verktyg från tredje part Nej Ja Prioritera uppgifter Ja Nej Ja Antal uppgifter Obegränsat Obegränsat Obegränsat

Sunsama

Sunsama kostar 20 dollar per månad och användare för en 14-dagars gratis provperiod med full funktionalitet. Denna fasta avgift har inga nivåer, vilket gör prissättningen tydlig och enkel. Om du väljer årsplanen kan du spara 48 dollar per år.

Motion

Motions Individual Plan, som inkluderar AI-funktioner, kostar 19 dollar per användare och månad. Priset är lägre för team, 12 dollar per användare och månad. Det finns också en 7-dagars gratis provperiod för att testa plattformen innan du bestämmer dig för att betala.

Vinnare: Det beror på dina behov. Sunsama är mer prisvärt för enskilda personer, medan Motion är bättre för team.

Sunsama vs. Motion: Vem är vinnaren?

Det är inte enkelt att utse en vinnare i denna debatt, särskilt när Sunsama och Motion utmärker sig inom vissa områden.

Om du föredrar att ha kontroll över dina scheman, tycker om att planera din dag och inte vill spendera för mycket, kommer du att älska Sunsama. Dess dagliga, systematiska tillvägagångssätt för schemaläggning organiserar dina uppgifter och håller dig uppdaterad om allt du har på din agenda.

Men om du är en teknikkunnig affärsman som leder team och inte har tid att planera saker manuellt är Motion det bästa valet.

Det hanterar automatiskt din planering, schemaläggning och omplanering av uppgifter baserat på dina deadlines, prioriteringar och framsteg.

Du måste mata in nödvändig information, och Motion sköter nästan allt schemaläggningsarbete åt dig (inklusive möten!).

Sunsama vs. Motion på Reddit

För att bättre förstå användarnas preferenser när det gäller Sunsama vs Motion undersökte vi Reddit.

Vissa uppskattade effektiviteten och den kompletta uppsättningen funktioner i Motion som hjälper dem att hålla ordning. En sådan användare sa:

Motion fångade min uppmärksamhet och verkade fantastiskt. Efter att ha använt Calendly skulle en allt-i-ett-lösning vara otroligt bra för att frigöra mental kapacitet och sluta vara rädd för att glömma saker.

Motion fångade min uppmärksamhet och verkade fantastiskt. Efter att ha använt Calendly skulle en allt-i-ett-lösning vara otroligt bra för att frigöra mental kapacitet och sluta vara rädd för att glömma saker.

Men alla tyckte inte likadant. Även om de var imponerade av Motions många funktioner var användarna inte så nöjda med prissättningen. Och valde istället Sunsama.

Jag använder Sunsama och timeboxing-funktionen har varit en gamechanger för mig. Jag rekommenderar den varmt!

Jag använder Sunsama och timeboxing-funktionen har varit en gamechanger för mig. Jag rekommenderar den varmt!

Jag har hört att Motion har ett bättre tidsplaneringssystem eftersom det kan omplanera och flytta dina uppgifter åt dig om du missar dem, eller göra vissa i förväg, etc. Priset är dock alldeles för högt för mig.

Jag har hört att Motion har ett bättre tidsplaneringssystem eftersom det kan omplanera och flytta dina uppgifter åt dig om du missar dem, eller göra vissa i förväg, etc. Priset är dock alldeles för högt för mig.

En stor del av Redditors gillade faktiskt den manuella stilen hos Sunsama istället för Motions helt automatiserade tillvägagångssätt.

Jag tycker att Sunsama är ett utmärkt val som enhetlig planerare för personer som använder flera verktyg/programvaror i flera team.

Jag tycker att Sunsama är en utmärkt planeringsverktyg för personer som använder flera verktyg/programvaror i flera team.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Sunsama vs. Motion

Men vad händer om du är en teknikkunnig professionell som gillar att planera sina dagar då och då och vill ha ett budgetvänligt alternativ? Då behöver du något som är det bästa av två världar.

ClickUp är ett allt-i-ett-produktivitetsverktyg och projektledningsprogram som är utformat för team och individer. Detta AI-drivna produktivitetsverktyg kan på egen hand schemalägga och hantera din arbetsbelastning utan att det kostar skjortan. Det kan integreras med över 1000 appar, så att du kan samla allt ditt arbete under ett och samma tak.

ClickUp-funktioner

Här är några av ClickUps viktigaste funktioner:

1. ClickUp-mall för dagplanering

Ladda ner den här mallen Planera din arbetsdag och håll koll på dina uppgifter med ClickUps mall för dagplanering.

ClickUp Daily Planner Template är det bästa alternativet om du behöver hjälp med att sortera dina dagliga uppgifter.

Det hjälper dig att schemalägga uppgifter, evenemang och möten så att du kan hålla ordning. Du kan organisera dina uppgifter i kategorier som Personligt, Arbete eller Mål, prioritera uppgifter utifrån vikt och brådskandehet och följa dina framsteg med hjälp av grafiska hjälpmedel som diagram och tabeller.

ClickUp erbjuder ett bibliotek med över 1000 anpassningsbara mallar som hjälper dig att snabbt skapa uppgifter och komma igång med arbetet direkt. Välj en mall för dagplanering, ladda ner den och fyll i de anpassningsbara fälten för att komma igång med arbetet på några minuter.

2. ClickUp Brain

Ta hand om alla repetitiva uppgifter medan du fokuserar på det viktiga med ClickUp Brain.

Är dina arbetsflöden starkt beroende av AI? Då kommer du att älska ClickUp Brain.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som kan hjälpa dig att automatiskt generera mötesreferat, skapa projektplaner, sätta upp dagordningar eller utarbeta presentationer. Den fungerar också som redaktör och finputsar dina dokument så att de får en professionell ton eller omformaterar anteckningar så att de blir lätta att agera på.

3. ClickUp-automatiseringar

Automatisera dina återkommande uppgifter och minska onödig manuell arbetsbelastning med ClickUp Automations.

Utnyttja kraften i fördefinierade ClickUp-automatiseringar eller anpassa dem efter dina unika behov. Detta gör det möjligt för ditt team att koncentrera sig på de viktigaste uppgifterna.

Skapa nya uppgifter och sprida SOP:er till hela ditt team. Du kan automatisera uppgiftsfördelning, kommentarer, statusuppdateringar och mycket mer med många olika alternativ.

Säkerställ ett kontinuerligt arbetsflöde genom att smidigt överföra uppdrag och prioriteringar och lägga till taggar och mallar när statusen förändras.

3. ClickUp-kalendervy

Få en översikt över ditt aktuella schema med ClickUps kalendervy.

ClickUps kalendervy hjälper dig att organisera projekt, planera tidslinjer och se ditt teams arbete i en flexibel kalender. Oavsett om du vill ha en daglig, veckovis eller månadsvis vy finns allt där.

Med dra-och-släpp-funktionen kan du enkelt anpassa ditt schema efter dina mest produktiva timmar. Och om planerna ändras är det inga problem! Använd funktionen Relations för att koppla ihop uppgifter och ordna om dem efter behov.

Det går snabbt att lägga till uppgifter och du kan anpassa fält för extra anteckningar eller viktiga filer. Dessutom kan du dela din kalender med kunder eller frilansare med hjälp av behörigheter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 10 USD/användare per månad

Företag: 19 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Organisera dina arbetsflöden och kalendrar med ClickUp

Att planera ditt dagliga arbete och dina aktiviteter kan vara stressigt om du inte har en bra digital planerare för att organisera dina uppgifter.

Både Sunsama och Motion är mycket bra när det gäller planering och schemaläggning, men de har också sina begränsningar.

Sunsamas manuella planeringsmetod kan göra processen mer komplicerad för vissa användare, vilket får dem att välja Motion och dess automatiseringar. Motions prissättning kan dock vara en nackdel, vilket tvingar människor att söka efter mer prisvärda alternativ till Motion.

ClickUp, å andra sidan, kombinerar alla fördelar i ett enda praktiskt projektledningsverktyg.

Det är ett kraftfullt verktyg för att hantera projekt och uppgifter, prisvärt och lätt att använda. Tillsammans med ett stort utbud av färdiga mallar och integrationer kan du organisera alla dina arbetsflöden och rensa upp i dina kalendrar med bara en app! Registrera dig för ClickUp idag och kom igång gratis!