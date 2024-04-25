Förbättra din planering: Lär dig skillnaden mellan mål och strategier

Modeword sprider sig som konfetti i affärsvärlden, förvirrar ledare och leder till slut till misslyckanden. Detta gäller särskilt när de inte skiljer sig från vardagliga ord.

Men mitt i all jargong finns det ett ramverk som sticker ut: GOST-affärsmodellen, som står för mål, syften, strategier och taktik.

Företag genomgår ständigt föränderliga taktiker och medier. Därför är det viktigt att behärska GOST-principerna för att kunna blomstra i en så dynamisk miljö.

GOST-ramverket består av fyra huvudidéer: Mål: Det slutgiltiga resultatet eller slutpunkten som en organisation eller individ strävar efter att uppnå.

Strategi: Den övergripande planen eller uppsättningen åtgärder som utformats för att uppnå de huvudsakliga målen.

Mål: De mätbara, specifika milstolpar som sätts upp längs vägen för att uppnå målet.

Taktik: De specifika åtgärder eller steg som vidtas för att uppnå målen.

Oavsett om du planerar ett företag, utformar en företagsstrategi eller arbetar med en kommunikationsstrategi är det viktigt att förstå skillnaderna mellan komponenterna i GOST-ramverket för att kunna utveckla en effektiv strategi.

I den här artikeln utforskar vi GOST-modellen och bryter ner begreppen mål och strategier. Från typer och exempel till steg-för-steg-metoder och tips har vi täckt alla grunder så att du vet hur du kan implementera dem i ditt företag.

Förstå målen

Ett mål är ett specifikt, mätbart mål som du strävar efter att uppnå inom en viss tidsram.

För ett företag är ett mål en stor, långsiktig prestation som är genomförbar och uppnåelig inom en viss tid och med tillgängliga resurser. Målen överensstämmer med företagets kärnvärden och förmedlar vad det vill uppnå.

Om ett företag till exempel bryr sig mycket om sina kunder kan det ha som mål att förbättra kundupplevelsen under det kommande året.

Det är viktigt att sätta upp mål som du kan nå regelbundet, kanske dagligen. Orealistiska och omöjliga mål kan lätt avskräcka dig från vägen till potentiell framgång.

Mål är också viktiga i strategisk planering. Låt oss se hur.

Målens roll i strategisk planering

Strategiska mål är oumbärliga. De ger inte bara ditt företag en tydlig riktning och ett tydligt syfte, utan underlättar också processen på följande sätt:

Prioritera insatser: De fokuserar resurserna på prioriteringar och förhindrar att insatserna sprids för tunt.

Mät framgång: Mål ger mätbara kriterier, vilket är avgörande för att utvärdera framsteg och bedöma effektiviteten hos strategier och taktiker.

Motivera och samordna: Tydligt definierade mål motiverar och samordnar teamen, vilket uppmuntrar ett kollektivt engagemang för framgång.

Anpassa efter behov: Mål kan justeras utifrån förändrade omständigheter, så att de förblir utmanande men ändå realistiska och anpassningsbara.

Fatta strategiska beslut: Mål styr viktiga beslut. Organisationer använder dem för att utvärdera val och möjligheter och se till att besluten stämmer överens med den övergripande strategiska inriktningen.

Vad är tekniker för målsättning?

Inspiration och viljestyrka kanske inte räcker för att dina affärsmål ska fungera. Överväg att använda strategier för målsättning, som hjälper dig att sätta upp mål med riktning och fokus.

Några av de vanligaste teknikerna för målsättning är:

SMART-mål: Denna metod förespråkar att man sätter upp mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna. Det är ett tydligt och strukturerat sätt att definiera och följa upp uppnåbara mål.

OKR-mål (Objectives and Key Results): OKR används av företag som Google och fastställer tydliga, ambitiösa mål, nyckelresultat och nyckeltal för varje mål för att visa och mäta framsteg. Det främjar samordning och transparens i målsättningen.

MBO-mål (Management by Objectives): Denna metod fokuserar på samarbete och involverar medarbetarna i målsättningen. Målen sätts upp gemensamt av chefer och medarbetare, vilket främjar engagemang och hängivenhet.

BHAG (Big Hairy Audacious Goals): BHAG är ett begrepp myntat av Jim Collins och avser stora, utmanande och ambitiösa mål som inspirerar organisationer. De ger en spännande vision för framtiden.

Bakåtblickande mål: Med slutmålet i åtanke innebär denna metod att man först fastställer det önskade resultatet och sedan planerar stegen för att nå det. Det är som att arbeta baklänges för att planera dina mål.

Exempel på mål

Här är några exempel på mål för försäljning, kundservice, produktutveckling och marknadsföring i olika företag:

Ett vanligt företagsmål för säljteamet är att öka intäkterna. Mål: Sälja mer för att öka intäkterna med 15 % under detta kvartal. Kundservicebranschen handlar om att hålla kunderna nöjda. Mål: Göra kunderna nöjda och sträva efter en nöjdhetsgrad på 90 % eller högre inom ett år. Glänsande nya produkter kan bli tråkiga om utvecklarna inte strävar efter att förbättra dem. Mål: Lägg till två coola funktioner under de kommande sex månaderna för att förbättra produkten och förbli konkurrenskraftig. Du är ett nytt varumärke som försöker slå igenom och behöver erkännande. Mål: Få fler att känna till dig – sikta på en 25-procentig ökning av varumärkeskännedomen genom marknadsföring i sociala medier och partnerskap nästa år.

Hur ser en strategi ut om alla dessa är exempel på mål?

Att bryta ner strategier

En strategi är en plan för att nå ett mål; det är hur du bestämmer dig för att ta dig från en punkt till en annan.

Oavsett om de är enkla eller komplexa bygger alla strategier på mål och tidsramar, med fokus på vad du vill uppnå och när. Om ditt företag till exempel siktar på att expandera till en ny marknad skulle du skapa en tillväxtstrategi för att öka marknadsinflytandet och utveckla nya processer.

I GOST-modellen faller strategier under kategorin ”hur”. De skiljer sig från planer, som är mer specifika och kortsiktiga. Strategier fungerar som ritningar som hjälper till med beslut, resursanvändning och åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen.

En detaljerad strategi kan innebära att man studerar marknaden, undersöker konkurrenter och planerar produktutveckling, marknadsföring och försäljning för att öka marknadsandelen eller vinsten.

Men hur hjälper en affärsstrategi dig att nå dina mål? Den hjälper dig att utveckla:

En handlingsplan: Din strategi ger dig en handlingsplan som visar exakt hur du ska uppnå dina mål på lång sikt.

Fokus på processen, inte resultaten: En idealisk strategi uppmuntrar dig att lägga tid och energi på processen, vilket ger dig mycket bättre chanser att nå dina mål.

Fokusera på ett enda mål: En av de främsta orsakerna till misslyckanden i affärslivet är att man jagar för många mål. Din strategi hjälper dig att fokusera på ett enda mål.

Reservplaner: Du kan inte kontrollera allt som påverkar dina mål. Med en strategi som inkluderar reservplaner kan du vara förberedd på eventuella hinder längs vägen.

En chans att justera: Om ditt mål plötsligt verkar ouppnåeligt, drabbas inte av panik. Justera istället din strategi och hitta ett annat sätt att uppnå ditt mål.

Ja, fördelarna med en strategi är imponerande, men innan du börjar utforma strategier bör du veta att det finns olika typer. Låt oss förstå varje typ.

Typer av strategier: Marknadssegmentering och mer

En av de viktigaste delarna i din affärsstrategi är marknadssegmentering.

Titta på din målgrupp – vad ser du?

Är de alla i samma ålder och har samma kön eller kommer från samma plats? Har de liknande inkomster och utbildningsnivåer eller står de inför samma problem och önskemål?

Chansen är stor att din målgrupp är mångfacetterad. Din marknadsföring kan missa målet om du inte tar hänsyn till denna mångfald. Det är här marknadssegmenteringsstrategin kommer in.

Segmentering innebär att du delar upp din stora marknad i mindre grupper med specifika egenskaper eller behov. Ett marknadssegment är helt enkelt en grupp människor med liknande egenskaper inom din stora grupp av potentiella kunder.

På marknaden för sportskor finns det till exempel olika målgrupper, såsom seriösa idrottare, hundägare och stilmedvetna personer. Sedan finns det äldre personer som letar efter bekväma, stabila skor.

Att känna till dessa grupper hjälper marknadsförare att anpassa sina planer och göra sina erbjudanden mer attraktiva för specifika delar av deras större målgrupp.

Men är det den enda typen av strategi som finns? Inte alls.

Här är en närmare titt på de olika typer av strategier som ledare använder i olika sammanhang:

1. Strategi på företagsnivå

Strategier på företagsnivå fokuserar på helheten och styr åtgärder, beslut och resursfördelning för att föra företaget i rätt riktning.

En strategi som denna utformas och fastställs ofta av ledningen på företagsnivå. Den fokuserar vanligtvis på viktiga frågor som fusioner, förvärv, portföljförvaltning och diversifiering.

Ett exempel är ett teknikföretag som expanderar till nya produkter eller marknader (som smartphones eller smarta hemprodukter) som skiljer sig från det de erbjuder idag (datorer och bärbara datorer).

2. Strategi på funktionsnivå

Strategier på operativ eller funktionell nivå fokuserar på specifika affärsavdelningar, såsom HR eller ekonomi, för att hjälpa företaget att lyckas.

Vanligtvis skapar olika avdelningar, såsom marknadsföring eller drift, strategier som är i linje med de övergripande affärsmålen. När dessa planer fungerar väl tillsammans uppnår företaget sina mål.

Operativ strategi fungerar som musklerna bakom affärsplanen. Den finjusterar de dagliga aktiviteterna genom att göra verksamheten smidigare, använda bättre teknik och förbättra leveranskedjorna för ökad effektivitet.

Coca-Colas marknadsföringsstrategi syftar till exempel till att skapa emotionella band med kunderna genom sitt välkända varumärke och sin storytelling.

3. Strategi på affärsnivå

Strategier på affärsnivå fokuserar på hur ett företag konkurrerar på marknaden, fattar beslut om produkter och kundsegment och sticker ut från konkurrenterna.

Denna strategi säkerställer att företaget vidtar kloka åtgärder för att nå framgång och uppnå långsiktiga mål, vilket påverkar alla avdelningar och aspekter av organisationen. Det innebär att man gör tydliga val om hur man ska uppnå konkurrensfördelar, vare sig det är genom differentiering, prissättning eller marknadsexpansion.

Ett exempel på detta är kostnadsledarskapsstrategin. I denna strategi strävar företaget efter att vara den lägsta kostnadsproducenten i din bransch. Walmart erbjuder till exempel låga priser varje dag och strävar efter att vara det mest kostnadseffektiva varumärket inom detaljhandeln.

Strategisk planering: Ordningen mellan vision, mission, mål, strategier och målsättningar

Nu när du vet allt om strategier är nästa stora fråga: hur planerar man en?

Strategisk planering skapar en tydlig och praktisk ram för ditt företag genom att besvara tre huvudfrågor: Var befinner du dig nu? Var vill du vara? Hur kommer du dit?

Den innehåller en genomgång av din organisations mission och mål samt en analys av konkurrenterna för att skapa en strategisk plan. Denna plan delas sedan med alla i företaget och implementeras. Utan en sådan plan kan du komma att lägga tid och resurser på saker som inte hjälper ditt företag.

En idealisk strategisk plan täcker alla viktiga områden, låter dig mäta framgång och möjliggör justeringar när det behövs. På så sätt kan ditt företag alltid vara redo för framtiden med en strategi som matchar dess vision och mission.

Den strategiska planeringsprocessen består av sju huvudkomponenter som samverkar för att skapa tydliga planer för dina affärsmål: Vision: Vad din organisation strävar efter att uppnå i framtiden; det stora, långsiktiga målet. Uppdrag: Anledningen till att ditt företag finns, vem det hjälper och hur det tillför värde. Värderingar: De grundläggande övertygelser som styr hur ditt företag fattar beslut. Mål: Specifika, mätbara mål som överensstämmer med företagets vision, mission och kärnvärden. Strategi: En långsiktig plan för att uppnå mål, med hänsyn till både interna och externa faktorer. Tillvägagångssätt: Hur du omsätter din strategi i praktiken och uppnår mål genom åtgärder och initiativ. Taktik: Specifika kortsiktiga åtgärder, program och aktiviteter för att genomföra strategin.

Om man inte förstår dem noggrant kan dessa element låta likadana för ledare och förvirra dem, vilket i slutändan leder till en misslyckad strategisk plan och ofullständiga mål.

Du kan undvika det med denna 5-stegsmetod för att förenkla den strategiska planeringsprocessen:

Utvärdera organisationens nuvarande situation, inklusive styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys). Se till att granska alla interna och externa faktorer som påverkar ditt varumärke. Klargör och definiera syftet (missionen), den framtida inriktningen (visionen) och de vägledande principerna (värderingarna) för ditt företag. Fastställ specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART) mål som överensstämmer med ditt företags mission och vision. Här fastställer och definierar du tydliga strategiska mål för att uppnå dina mål. Utveckla en tydlig, praktisk och detaljerad strategisk plan som tar hänsyn till ditt företags styrkor och svagheter. Identifiera metoder som gör att du kan nå dina mål så effektivt som möjligt. Slutligen, genomför din plan, övervaka dess framsteg och granska hela processen. Utför alla nödvändiga åtgärder och utvärdera dem regelbundet för att få en tydlig bild av prestandan i realtid.

Mål kontra strategier

Strategier kontra mål låter fortfarande lite förvirrande. Vi hjälper dig. De viktigaste skillnaderna mellan mål och strategier är:

Mål Strategier Mål är som destinationer – de önskade resultat som ditt företag strävar efter att uppnå. Strategier är hur du uppnår dina mål. Mål är öppna och flexibla, de förändras med omständigheterna och anpassas efter dina behov. Strategier är specifika och detaljerade, vilket lämnar mindre utrymme för förändringar. Till skillnad från en manual kommer mål inte med steg-för-steg-instruktioner. Strategier är logiska, stegvisa processer som bör genomföras i ordning. Mål motiverar och ger ditt företag en känsla av mening och riktning. Meningsfulla mål driver oss att arbeta hårdare och hålla energin uppe. Strategier är praktiska och analytiska. De hjälper till att bedöma situationer, upptäcka hinder och skapa genomförbara handlingsplaner för målen. Att bara sätta upp ett mål garanterar inte framgång. Till skillnad från mål säkerställer strategier att planen genomförs korrekt och driver utvecklingen framåt. Mål lägger grunden för att skapa strategier. Strategier baseras på de mål du har satt upp.

Tips för att sätta mål och implementera strategier

Vi förstår att det kan vara stressande att sätta upp resultatorienterade mål och planera strategier. Och ingen vill ha orealistiska mål eller ineffektiva strategier. Här är några tips som kan göra det enklare för dig:

Sätt upp en tidsram för dina mål: Tidsramar är viktiga för motivation och planering. Mål utan specifika deadlines kan vara mindre effektiva eftersom teamen kan skjuta upp dem till förmån för andra uppgifter. De skapar också en känsla av brådska.

Ta hjälp av strategiska teman: Genom att gruppera strategier under teman, såsom tillväxt och säkerhet, kan teamen lättare hitta och organisera sina planer, vilket gör det enklare att uppnå specifika mål.

Involvera flera team: När du utformar strategier, involvera alla nödvändiga avdelningar eller teammedlemmar, även om en strategi i första hand tillhör en avdelning. Ibland kan olika kompetenser från olika team behövas för vissa aspekter av ett projekt.

Analysera framgången för dina mål och strategier: Använd metoder som data och mätvärden för att följa framstegen. Kvantitativa data, såsom rapporter och analyser, och kvalitativ information från kunder och anställda kan hjälpa dig att justera tidsplaner och skapa mer genomförbara mål, strategier och taktiker.

Använd ett enda hanteringsverktyg: Spåra och hantera alla dina mål och strategier inom samma arbetsyta med allt-i-ett-verktyg för arbetshantering som Spåra och hantera alla dina mål och strategier inom samma arbetsyta med allt-i-ett-verktyg för arbetshantering som ClickUp.

Möt ClickUp

ClickUp är en högt rankad projektledningsprogramvara som kombinerar mål- och strategisk planering på ett och samma ställe och som används av team över hela världen.

Den erbjuder en komplett uppsättning verktyg för team att planera och prioritera uppgifter och hantera projekt. Med visuella mallar för målsättning och strategisk planering kan projektledare enkelt sätta igång skapandeprocessen.

Oavsett om du planerar mål i en dynamisk kalender eller brainstormar affärsstrategier på anpassningsbara whiteboardtavlor kan denna allt-i-ett-plattform öka din planeringsframgång.

1. Organisera alla dina mål och målsättningar med ClickUp Goals

Skapa, tilldela och spåra dina affärsmål med ClickUp Goals.

Med ClickUp Goals kan du skapa mål som är kopplade till din affärsvision och mission, så att du och ditt team har en tydlig väg till framgång.

Med lättförståeliga tidslinjer, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg blir det snabbare och enklare att uppnå dina mål. ClickUp Goals låter dig också mäta framgång med hjälp av olika mål, såsom siffror, pengar, ja/nej och uppgiftsrelaterade mål.

Håll ordning på dina mål och OKR i lättanvända mappar i ClickUp Goals.

Håll allt organiserat i användarvänliga mappar, oavsett om det gäller sprintcykler, OKR eller veckovisa resultatkort för anställda. Spåra enkelt framstegen genom att gruppera relaterade mål och sätta deadlines för att hålla tidsplanen.

Ladda ner mallen Använd SMART Goals ClickUp Template för att få ett färdigt format för att skriva ner dina mål.

Om du har ont om tid kan du dock helt enkelt använda ClickUp SMART Goals Template för att komma igång. Den innehåller färdiga, anpassningsbara statusar för dina mål, upp till 12 fält för att registrera olika målatribut (förfallodatum, involverade personer, mål som ska uppnås osv. ) och fem vyer som ger dig en fullständig bild av dina mål och deras framsteg.

Startguiden innehåller steg-för-steg-instruktioner för hur du implementerar mallen. Med SMART Goals View kan du skapa och organisera dina mål. Med hjälp av denna mall kan du också mäta den insats som krävs för varje mål och följa upp teamets mål.

Mallen har gott om utrymme för brainstorming och förvaring av alla dina idéer med SMART Goal Worksheet-vyn.

2. Skapa affärsstrategier med mallar och whiteboards

ClickUp förenklar skapandet av affärsstrategier med sitt enorma bibliotek av strategimallar och whiteboards.

Ladda ner denna mall Skapa den perfekta strategin för dina projekt med ClickUps mall för projektstrategi.

ClickUps projektstrategimall definierar dina OKR, hanterar motsvarande uppgifter och hjälper dig att spåra viktiga projektsegment som tidsplaner, kostnader och resurser.

Mallen erbjuder anpassade statusar (tänk på sektioner för Slutfört, Pågående och Ännu inte påbörjat), anpassade fält (som Slutförandegrad, Projektfas etc.) och vyer som hjälper dig att visualisera och hantera dina projekt bättre.

Använd denna mall för att:

Skapa en struktur för konsekvent projektplanering och genomförande

Säkerställ att projektets deadlines och milstolpar uppfylls

Identifiera risker och möjligheter för ett framgångsrikt projektgenomförande

Definierar teammedlemmarnas roller och ansvarsområden

​

Kom på flera strategier när du brainstormar med ditt team på ClickUp Whiteboards.

Om du vill börja från scratch kan du gå till ClickUp Whiteboards. Sätt dig ner med ditt team, brainstorma idéer, skriv ner viktiga punkter på en fri, kreativ canvas och samarbeta om strategier i realtid.

Du får tillgång till funktioner som klisterlappar, textrutor, former, markeringar och mycket mer. Du kan också komplettera dina textintensiva diskussioner med multimediaelement som bilder för ökad visuell tydlighet och förståelse.

När du har kommit fram till en idé kan du omedelbart omvandla dina diskussioner och strategier till spårbara mål, genomförbara uppgifter och mycket mer – allt på Whiteboard.

Uppnå mål och strategisk framgång med ClickUp

Tydliga mål och smarta strategier banar väg för framgång i alla företag. Om du vill att ditt team ska förstå grunderna i mål, målsättningar, strategier och taktik kan du använda GOST-ramverket.

Att försöka hantera allt på en gång med för många plattformar kan dock ofta leda till förvirring och i slutändan till misslyckande. Det är här ClickUp kommer till hjälp.

Det är en allt-i-ett-plattform för projektledning som samlar mål, målsättningar och strategier i ett enda samarbetsutrymme.

Med över 1000 integrationer och en omfattande uppsättning verktyg för att hantera projekt, uppgifter och mål är ClickUp det enda verktyg du behöver för att effektivisera din planeringsprocess och uppnå transformativa resultat.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och uppnå dina affärsmål!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad kommer först: strategi eller mål?

I planeringsprocessen kommer målen vanligtvis före strategierna. Mål är de önskade resultat som en organisation strävar efter och som anger riktningen. När målen har fastställts utvecklas strategier som detaljerade planer som beskriver hur dessa mål ska uppnås. I grund och botten är målen destinationen och strategierna är vägarna dit.

2. Vad är ett exempel på mål och strategi?

Ett exempel på ett mål är ett företag som strävar efter att öka försäljningen med 20 % inom ett år. Strategin för att uppnå detta mål kan innebära att man lanserar en riktad marknadsföringskampanj, expanderar till nya marknader och optimerar prisstrategierna. Mål specificerar vad organisationen vill uppnå, och strategier beskriver de specifika åtgärder och planer som krävs för att förverkliga dessa mål.

3. Vad är skillnaden mellan en strategisk vision och ett mål?

En strategisk vision är en övergripande bild av vart ett företag vill nå, medan ett mål är ett specifikt, mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsram. Visionen är bredare och anger den övergripande inriktningen, medan målen är mer specifika och genomförbara.