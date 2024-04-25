Övningar i radikal uppriktighet för att förbättra kommunikationen

Känner du dig obekväm med att hantera konflikter eller sårade känslor? Du kanske tycker att det är svårt att ge feedback, särskilt negativ feedback, med empati.

Du är inte den enda. Många av oss har svårt att vara vänliga och transparenta i vår feedback, vilket kan orsaka missförstånd, försvaga teamets enighet och göra interaktionerna mindre produktiva.

Radikal uppriktighet kan dock bidra till att förbättra interaktionen inom ditt team.

Radikal uppriktighet är en filosofi för teamledning som uppmuntrar empati och ärlig feedback för tillväxt, vilket skapar en stödjande och uppriktig miljö.

I den här artikeln utforskar vi en rad övningar i radikal uppriktighet som hjälper dig att förändra din ledarstil i tvärfunktionella team, hantera svåra samtal, bygga förtroende och skapa starkare relationer.

Låt oss börja med att lära oss vad radikal uppriktighet är. 👇

Vad är radikal uppriktighet?

Radikal uppriktighet kombinerar två element – personlig omtanke och direkt utmaning – för att skapa en stödjande men ansvarsfull miljö där alla känner sig uppskattade och inspirerade att göra sitt bästa.

Radikal uppriktighet introducerades först 2017 av Kim Scott, tidigare chef på Google och Apple, i hennes bok Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Hon utvecklade detta koncept i Silicon Valley efter att ha sett vad som fungerar inom ledarskap.

Så varför är detta ledarskapskoncept så populärt?

Radikal uppriktighet innebär att man talar öppet och ärligt utan att hålla tillbaka, samtidigt som man visar empati och hänsyn till andras känslor. Detta bidrar till att bygga förtroende, uppmuntrar till djupa samtal och gör teamarbetet mer effektivt.

Sedan starten har företag och ledare i stor utsträckning använt radikal uppriktighet för att främja förtroende, tillväxt och teamansvar.

Vikten av att implementera radikal uppriktighet i team

Att implementera radikal uppriktighet i ditt arbetsliv och privatliv erbjuder flera fördelar, såsom:

Förbättrad kommunikation: Främja öppen, ärlig och direkt kommunikation mellan teammedlemmarna. Radikala öppenhetsövningar förhindrar missförstånd och konflikter, vilket leder till smidigare samarbete och bättre beslutsfattande inom teamet.

Snabbare problemlösning: Få dina teammedlemmar att känna sig bekväma med att öppet uttrycka sina idéer och farhågor. Detta innebär att problem uppmärksammas på rekordtid, vilket skapar en miljö i brainstorming-sessioner där idéer flödar fritt, vilket leder till snabbare lösningar.

Personlig utveckling: Radikal uppriktighet handlar inte bara om att ventilera missnöje, utan om att lyfta varandra. Konstruktiv feedback leder till en förändring Radikal uppriktighet handlar inte bara om att ventilera missnöje, utan om att lyfta varandra. Konstruktiv feedback leder till en förändring av arbetsstilen och hjälper teammedlemmarna att förstå sina styrkor och förbättringsområden.

Starkare relationer: Uppmuntra empati och förståelse mellan teammedlemmarna genom radikal öppenhet. När individer känner sig hörda och uppskattade stärks banden inom teamet. Att främja förtroende och ömsesidig respekt genom radikal öppenhet leder till bättre relationer och ökad arbetsglädje.

Ökat ansvarstagande: Genom att öppet erkänna vinster och förluster tar teammedlemmarna ett steg framåt och tar ansvar. Att främja ansvarstagande genom radikal uppriktighet säkerställer att alla tar ansvar för sitt arbete.

Förbättra kommunikationen genom att öva på radikal uppriktighet

Genom att omfamna radikal uppriktighet kan teammedlemmarna skapa en miljö där öppen och ärlig dialog uppmuntras och uppskattas. På en stödjande arbetsplats känner sig människor bekväma med att dela med sig av sina tankar och idéer utan rädsla för att bli dömda.

Att öva på radikal uppriktighet främjar transparens, bygger förtroende, uppmuntrar till tillväxt, stärker relationer och förbättrar samarbetet inom teamet.

Radikal uppriktighets roll när det gäller att utmana och korrigera teammedlemmar

Det fina med radikal uppriktighet är att den skär igenom bruset och går rakt på sak.

Du bygger förtroende och respekt hos teammedlemmarna genom att vara radikalt uppriktig men samtidigt omtänksam. Det handlar om att utmana dem att vara sitt bästa jag samtidigt som du ger dem det stöd och den vägledning de behöver för att nå dit.

Och här är det bästa: när människor känner att du lyssnar på och stöder dem är de mer benägna att ta till sig feedback och göra positiva förändringar.

Låt oss föreställa oss att du har en kollega som ständigt missar deadlines. Med radikal uppriktighet skulle du inte ignorera eller klaga på problemet bakom deras rygg.

Istället skulle du ha ett öppet och ärligt samtal, förklara hur deras handlingar påverkar teamet och erbjuda stöd för att hjälpa dem att förbättras. Radikal uppriktighet uppmuntrar dig alltså att ta itu med problemet direkt, men med försiktighet.

Denna metod hjälper dig att skapa en effektiv teamstadga och en kultur präglad av förtroende, öppenhet och ansvarstagande, där alla känner sig uppskattade och motiverade att göra sitt bästa.

Och låt oss vara ärliga, vem skulle inte vilja ha det i ett team?

Vikten av att kritiken är tydlig och vänlig

Vill vi inte alla få hjälpsam och uppmuntrande feedback? Hur du ger beröm och kritik kan ha stor inverkan på relationernas dynamik och individers utveckling.

Tydlighet hjälper mottagaren att förstå de frågor som tas upp, medan vänlighet säkerställer att kritiken framförs på ett konstruktivt och respektfullt sätt.

När du till exempel får feedback från din chef om en projektpresentation, istället för att höra

”Din presentation var hemsk. Du måste arbeta på dina talarkunskaper.”

vilket kan vara demoraliserande; din chef säger:

”Jag har märkt några områden där din presentation kan förbättras, särskilt när det gäller ditt framförande. Låt oss arbeta tillsammans för att utveckla dina talarfärdigheter så att du kan känna dig mer säker i framtida presentationer. ”

Det erkänner behovet av att bli bättre och ger samtidigt stöd och uppmuntran.

Här är en översikt över hur tydlig och vänlig kritik kollektivt bidrar till en stödjande och produktiv miljö och hjälper dig att bli en bra chef:

Upprätthålla positiva relationer: Tydlig och vänlig kritik skapar förtroende och respekt i relationer, visar hänsyn till mottagarens känslor samtidigt som man tar upp områden som kan förbättras.

Förbättrad kommunikation: Tydlig kritik eliminerar missförstånd och säkerställer att budskapet förmedlas effektivt, medan vänlighet uppmuntrar öppen kommunikation och minskar defensivitet.

Öka moralen: Vänlig kritik erkänner mottagarens insatser och styrkor, vilket ökar moralen och produktiviteten och Vänlig kritik erkänner mottagarens insatser och styrkor, vilket ökar moralen och produktiviteten och motiverar ditt team att övervinna utmaningar och sträva efter excellens. Att ge tydlig vägledning om vad som behöver förbättras hjälper människor att växa och utvecklas både professionellt och personligt.

Praktiska steg för att implementera radikal uppriktighet

Radikal öppenhet skapar djupare relationer, förbättrar din förmåga att ge konstruktiv feedback och leder till mer produktiva samtal. Här är några steg för att implementera det på din arbetsplats:

Steg 1: Dela personliga berättelser

Börja med att förklara radikal uppriktighet för ditt team med dina egna ord och betona vikten av att visa personlig omtanke samtidigt som du utmanar direkt.

Använd berättelser för att illustrera konceptet och dela med dig av dina erfarenheter av att ge och ta emot feedback. Alla dessa personliga berättelser bör visa på sårbarhet och demonstrera hur feedback har bidragit till din utveckling.

Genom att dela med dig av dina egna erfarenheter föregår du med gott exempel för ditt team och gör begreppet radikal uppriktighet mer relaterbart och begripligt.

Steg 2: Be om feedback

Visa att du är öppen för feedback genom att aktivt be om den från dina teammedlemmar. Uppmuntra dem att ge radikalt uppriktig beröm och konstruktiv kritik av din ledarstil, kommunikation och prestation.

Använd ClickUps mall för feedbackformulär, som ger ditt team en plattform för att uttrycka sina åsikter om dig. Med anpassningsbara underkategorier, sex olika visningsalternativ och anpassade statusar kan du organisera och hantera all din feedback på ett och samma ställe.

Ladda ner mall ClickUps mall för feedbackformulär är utformad för att hjälpa dig att samla in kundfeedback och organisera kunddata på ett och samma ställe.

Bortse inte från tystnad – det kan vara ett tecken på att feedback behövs. Acceptera obehaget, för det är där tillväxt sker. Bara för att det inte finns någon kritik betyder det inte att du är felfri.

Om du har svårt att få feedback kan du prova Orange Box-tekniken. Placera en "orange låda", verklig eller symbolisk, på en framträdande plats i teamets arbetsutrymme. Då kan teammedlemmarna anonymt dela med sig av sin feedback, sina förslag eller sina farhågor. Det är ett enkelt men effektivt sätt att uppmuntra öppen kommunikation.

Inför feedback-samtal i de dagliga interaktionerna istället för att schemalägga dem formellt. Och kom ihåg att det inte är en engångsföreteelse att be om vägledning, särskilt konstruktiv kritik, utan ett dagligt åtagande. Det kan kännas konstigt i början, men du och ditt team kommer snart att vänja er.

Steg 3: Hantera tillväxt med karriärsamtal

Dyk in i meningsfulla diskussioner med varje teammedlem för att upptäcka deras motivation och karriärsmål. Använd mallar för kommunikationsplaner för att genomföra en serie av tre karriärkonversationer med varje teammedlem och använd dessa konversationer för att anpassa individuella motivationer till teamets behov och möjligheter.

Utforska vad som motiverar dem, deras livsmål och drivkrafterna i deras liv (livshistoria).

Förstå deras ambitioner på toppen av sin karriär (drömmar)

Planera gemensamt deras nuvarande åtgärder för att nå sina karriärmål (karriärhandlingsplan).

Övervaka och följ varje teammedlems framsteg mot sina professionella mål med ClickUps mall för karriärväg. Den låter dig planera och fastställa uppnåeliga milstolpar för att guida teammedlemmarna mot framgång. Använd former och kopplingar för att visualisera ditt teams tillväxtbana, med smart formatering och färgteman för att organisera och gruppera information.

Ladda ner mall ClickUps mall för karriärväg är utformad för att hjälpa dig att visualisera och följa karriärutvecklingen inom en organisation.

Steg 4: Förbättra enskilda samtal

Planera regelbundna, personliga 1:1-möten med direkt underställda.

Anpassa möten efter individuella preferenser, oavsett om det är över en måltid, en promenad eller vid en önskad tidpunkt. Detta skapar en bekväm miljö där medarbetarna känner sig trygga att dela med sig av sina tankar och funderingar under dessa möten.

Betrakta dessa samtal som möjligheter att bygga relationer snarare än formella möten. Optimera tidpunkten och formatet för dessa möten så att de blir trevliga och produktiva för båda parter. När du förbättrar dina 1:1-samtal, fokusera på att vinna ditt teams förtroende och främja en positiv kultur.

Integrera karriärdiskussioner i dessa samtal för bättre resultat. Genom att prioritera äkta relationer och meningsfulla diskussioner skapar du en mer robust och stödjande teammiljö.

Skapa tydliga dagordningar för varje möte med ClickUps mall för enskilda möten. Mallen ger ett strukturerat ramverk för meningsfulla och produktiva diskussioner, vilket leder till förbättrad kommunikation, samordning och teamprestanda.

Mallen innehåller avsnitt som dokumenterar åtgärdspunkter och uppföljningsuppgifter, vilket säkerställer ansvarstagande och kontinuitet även efter mötet. Detta hjälper till att följa upp framstegen och säkerställa att diskussionerna leder till konkreta resultat.

Ladda ner mall Att genomföra enskilda möten är ett utmärkt sätt att hålla dina teammedlemmar engagerade. Denna uppgiftsmall består av dagordningar för enskilda möten för olika ändamål som kan användas av ledningsgruppen.

Steg 5: Ge praktisk och konstruktiv feedback

Ge spontana råd till teammedlemmarna, ge radikalt uppriktig beröm och konstruktiv kritik, håll interaktionerna korta för att respektera allas tid och behålla fokus.

Skapa en feedbackloop som är anpassad efter varje individs preferenser och kommunikationsstil för maximal effekt. Anpassa din strategi utifrån den feedback du får och visa flexibilitet och lyhördhet.

Tilldela specifika kommentarer till relevanta teammedlemmar med ClickUp Assign Comments och se till att feedbacken riktas till rätt person, så att tydliga åtgärdspunkter skapas.

Teammedlemmarna kan snabbt lösa eller omfördela kommentarer direkt i kommentaren, vilket förhindrar förvirring eller förlorad feedback. Genom att hantera kommentarer på en central plats kan individerna effektivt komma åt och hantera feedback, vilket främjar en samarbetsmiljö med fokus på kontinuerlig förbättring.

Omvandla kommentarer till uppgifter och tilldela dem till ditt team med ClickUp.

Steg 6: Mät feedback

Förhindra misslyckad feedback genom att regelbundet utvärdera dina framsteg i implementeringen av radikal uppriktighet. Reflektera över vilka aspekter av radikal uppriktighet som fungerar effektivt och vad som behöver förbättras.

Sök input från olika källor, inklusive ditt team, mentorer och kollegor. Få olika perspektiv på din inställning till radikal uppriktighet och dess inverkan på teamdynamiken.

Fokusera på att bemästra de grundläggande aspekterna av radikal uppriktighet. Att mäta feedback är en pågående process inom radikal uppriktighet. Ledare bör kontinuerligt söka input, reflektera över sina interaktioner och göra justeringar för att säkerställa att feedbacklooparna förblir effektiva och stöder teamets tillväxt och utveckling.

Hur radikal uppriktighet förbättrar teambuilding

Att uppmuntra sammanhållning genom radikal uppriktighet är avgörande för att förbättra teambuilding.

Här är en översikt över olika övningar som du kan sätta i praktiken omedelbart. Det hjälper dig att förklara radikal uppriktighet och försöka uppmuntra sammanhållningen i hela teamet:

"Dela din historia"-sessioner: Organisera sessioner där teammedlemmarna turas om att dela med sig av personliga erfarenheter och perspektiv. Detta främjar empati och förståelse mellan teammedlemmarna och stärker deras relationer.

Feedback-workshops: Genomför workshops med fokus på att ge och ta emot feedback. Använd rollspelsövningar och feedbackcirklar för att öva på att ge konstruktiv och uppriktig feedback. Detta hjälper teammedlemmarna att känna sig mer bekväma med öppen kommunikation och bygger upp förtroende.

Teambuilding-retreater: Planera retreater där teammedlemmarna kan delta i aktiviteter som teambuilding-spel, utomhusutmaningar och gruppdiskussioner. Dessa retreater ger möjlighet till äkta kontakter och ärliga samtal utanför arbetsplatsen.

Regelbundna avstämningar: Inför regelbundna avstämningar där teammedlemmarna delar med sig av uppdateringar, diskuterar utmaningar och ger feedback. Dessa avstämningar främjar transparens, ansvarstagande och kontinuerlig förbättring inom teamet.

Problemlösningsutmaningar: Skapa möjligheter för teammedlemmarna att samarbeta för att lösa utmaningar eller brainstorma idéer. Detta uppmuntrar teamwork, kreativitet och innovation samtidigt som det stärker banden mellan teammedlemmarna.

Genom att integrera dessa övningar i ditt teambuildingarbete kan du främja förtroende, öppen kommunikation och en känsla av tillhörighet bland teammedlemmarna, vilket i slutändan leder till ett starkare och mer sammanhållet team.

Förstå de bästa förutsättningarna för att öva radikal uppriktighet

Sociala evenemang utanför arbetet kan vara utmärkta tillfällen att öva på radikal uppriktighet och knyta band med kollegor. Men de är inte alltid det bästa valet.

När ledningen anordnar sådana evenemang kan medarbetarna känna sig pressade att delta. Detta kan minska den frihet du vill visa i organisationen.

Var därför uppmärksam när du planerar. Fråga dig själv om du oavsiktligt pressar ditt team till något obekvämt.

Överväg att använda arbetstiden till övningar i radikal uppriktighet istället. Du tillbringar större delen av din tid med ditt team på jobbet, så det är ett utmärkt ställe att lära känna varandra.

Informella sammanhang som teamluncher, kaffepauser eller promenadmöten är perfekta för ärliga samtal. De skapar en avslappnad atmosfär där alla känner sig bekväma med att dela med sig.

Glöm inte heller enskilda möten, som möjliggör djupare diskussioner och personlig feedback.

Hur man mäter effekten av radikal uppriktighet

Radikal öppenhet i ett team innebär att alla fritt delar med sig av sina tankar och känslor, och att feedback flödar utan tvekan. Men hur kan du veta om det förbättrar teamdynamiken?

Enligt Kim Scott, författare till boken Radical Candor, mäts radikal uppriktighet inte i din mun utan i lyssnarens öra. Därför är det viktigt att mäta effekten.

Det visar dig om dina kommunikationsstrategier är till hjälp eller till skada.

Genom att följa hur människor reagerar på feedback, hur idéer delas och hur konflikter löses kan du se om radikal uppriktighet har en positiv inverkan. För om feedbacken misslyckas kostar det i slutändan företaget pengar.

Genom att kombinera dessa metoder kan du mäta effektiviteten av radikal uppriktighet:

360-graders feedback: Använd 360-graders feedbackbedömningar för att samla in synpunkter från flera perspektiv, inklusive kollegor, chefer och direktunderställda, om effektiviteten av radikal uppriktighet inom organisationen. Jämför feedback över tid för att identifiera områden som kan förbättras.

Medarbetarnas engagemang: Övervaka medarbetarnas engagemangsnivåer före och efter införandet av öppenhet. Högre engagemangsnivåer, mätt genom undersökningar eller andra mått, kan tyda på att medarbetarna känner sig mer delaktiga och engagerade i sitt arbete och organisationen.

Prestationsutvärderingar: Inkludera bedömningar av kommunikationsförmåga och teamdynamik i prestationsutvärderingar. Leta efter förbättringar inom områden som förtroende, samarbete och konfliktlösning, som är indikatorer på effekten av radikal uppriktighet.

Kvarhållningsgrad: Spåra kvarhållningsgraden för att se om personalomsättningen minskar efter införandet av radikal uppriktighet. En högre kvarhållningsgrad tyder på att medarbetarna är mer nöjda och engagerade i att stanna kvar i organisationen, möjligen på grund av förbättrad kommunikation och relationer.

Konfliktlösning: Övervaka hur konflikter hanteras inom teamet. Har antalet olösta konflikter minskat, eller finns det fler produktiva lösningar?

Visa personlig omtanke och utmana direkt med ClickUp

För att implementera radikal uppriktighet inom din organisation måste du känna till de grundläggande principerna för radikal uppriktighet – att bry sig personligen och utmana direkt. Det betonar vikten av att främja äkta relationer utan att undvika de svåra samtal som är nödvändiga för tillväxt.

Kom ihåg, som Brené Brown sa i Dare to lead , och som otaliga citat om teamwork vittnar om, att äkta samarbete och ärlighet är hörnstenarna i framgång i alla företag.

ClickUps mångsidiga plattform erbjuder verktyg för att underlätta öppen dialog, följa framsteg och säkerställa ansvarstagande, vilket i slutändan ger teamen möjlighet att nå sin fulla potential.

Så varför vänta? Registrera dig på ClickUp idag och ta det första steget mot att odla en kultur av radikal uppriktighet på din arbetsplats.