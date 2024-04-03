De 10 bästa teknikpodcastarna för att hålla dig uppdaterad om branschnyheter

Har du någonsin undrat hur det skulle vara att lyssna på dina favorittekniker när de pratar fritt om ämnen de älskar?

Teknikpodcasts erbjuder precis den upplevelsen. Det är som att vara en fluga på väggen i vardagsrummet hos en teknikgigant och passivt bygga upp dina tekniska färdigheter och kunskaper.

Men dygnet har bara ett begränsat antal timmar, och låt oss vara ärliga, marknaden är översvämmad av podcasts om teknik som påstår sig vara ”banbrytande” men som är allt annat än det. Så hur hittar du den rätta?

Vi är här för att hjälpa dig. I den här artikeln har vi sammanställt en lista över de 10 bästa teknikpodcastarna från 2024 som du helt enkelt inte får missa. Tryck på play och lyssna. ?️

De 10 bästa teknikpodcastarna

Oavsett om du vill få inblick i en mjukvaruutvecklares liv, förstå hur en teknikledares hjärna fungerar eller få de senaste tekniknyheterna, är dessa 10 poddar ett måste i din spellista.

1. Darknet Diaries

via Darknet Diaries

I Darknet Diaries delar programledaren Jack Rhysider med sig av verkliga berättelser om hackning, skugg-IT och cyberbrott. Han intervjuar experter som delar med sig av förstahandsinformation om motiven bakom digitala brott. Ryhsider använder sedan dessa anekdoter för att utbilda sina lyssnare om vikten av informationssäkerhet (infosec).

Värdens fängslande berättarstil och djupa kunskap om teknikbranschen gör podcasten till en spännande upplevelse. Podcasten väcker kritiska frågor om missbruk, folkhälsa och det straffrättsliga systemet.

Darknet Diaries är ett måste för cybersäkerhetsexperter och teknikentusiaster som är fascinerade av teknikvärldens dolda aspekter.

Episoder du inte får missa

2. IoT-podcasten

via IoT Podcast

Podcasten IoT (Internet of Things), som leds av Stacey Higginbotham och Kevin Tofel, fördjupar sig i IoT för konsumenter, företag och industri.

Varje avsnitt gästas av ledande personer inom teknikbranschen som deltar i en serie briljanta och informativa samtal. Denna podcast är något för dig som gillar att sitta på första parkett och lyssna på spännande diskussioner om smarta enheter, uppkoppling, tekniktrender och IoT:s inverkan på samhället i stort.

Tyvärr har podcasten efter åtta år och 437 avsnitt slutat släppa nya avsnitt. Ändå är deras tidigare avsnitt värda att lyssna på. Även om du kanske inte får uppdateringar om de senaste tekniktrenderna, erbjuder de befintliga avsnitten värde som du vanligtvis hittar i AI-böcker.

Episoder du inte får missa

3. Podcasten a16z

via a16z Podcast

Andreessen Horowitz, ett ledande riskkapitalbolag baserat i Silicon Valley, Kalifornien, producerar The a16z Podcast. Podcasten leds av Stephanie Smith och gästas av erfarna ledare inom teknik och finans samt veteraner inom näringslivet. Grundarna Ben Horowitz och Marc Andreessen tittar ibland in för att dela med sig av sin expertis.

Episoderna ger en uppfriskande och väl avvägd bild av tekniklandskapet ur investerares och praktikers perspektiv, vilket kommer att intressera de flesta av oss. De täcker nya tekniktrender, disruptiva teknologier och framtiden för olika branscher. Du nämner det, de pratar om det.

Med hög produktionskvalitet och djupgående diskussioner är a16z Podcast en självklar källa för alla som vill hålla sig informerade om de senaste tekniska utvecklingen, till exempel de bästa SaaS-verktygen och startup-sektorn.

Episoder du inte får missa

4. Waveform: The MKBHD Podcast

via Vox Media Podcast Network

Denna podcast leds av den populära teknikrecensenten och Youtubaren Marques Brownlee (MKBHD), med Andrew Manganelli och David Imel som medvärdar. Avsnitten liknar det teknikinnehåll som MKBHD publicerar på YouTube, men ger mer djupgående recensioner av de senaste prylarna och elbilarna.

Varje avsnitt är fullspäckat med fascinerande information, men det som verkligen utmärker denna podcast är dess förmåga att få lyssnarna att skratta. Brownlee delar ofta med sig av underhållande anekdoter och ironiska kommentarer om konsumentelektronik, vilket gör stämningen lättsam och rolig. Hasan Minhajs medverkan i teknikpodcasten är ett bevis på dess komiska attraktionskraft.

Om du är teknikentusiast och vill hålla dig uppdaterad om tekniknyheter och nyutkomna elfordon (EV) är denna podcast ett måste.

Episoder du inte får missa

5. Svara alla

via Gimlet Media

Podcasten Reply All, som leds av P. J. Vogt och Alex Goldman, belyser det dynamiska förhållandet mellan människor och onlinevärlden. Varje avsnitt tar dig med på en resa genom verkliga upplevelser och utforskar hur internet har förändrat våra liv, vårt arbete och våra relationer med andra människor.

Den tar en kritisk titt på hur internet har påverkat människor och hur mänskligt beteende har format internet. Du kommer att lära dig något nytt i varje avsnitt, men bli inte förvånad om du efteråt undrar om tekniken är en välsignelse eller en förbannelse.

Podcasten kombinerar undersökande journalistik med humor och gör till synes obskyra ämnen underhållande och upplysande, från att avslöja internetbedrägerier till att undersöka online-communityn.

Episoder du inte får missa

6. H3-podcasten

H3 Podcast, som leds av komikerna Ethan och Hila Klein, erbjuder ett underhållande perspektiv på internetkulturen och tar ibland upp ämnen som AI, teknik och politik.

Programmet har blivit populärt genom åren tack vare värdarnas komiska talang och de olika ämnen som diskuteras i varje avsnitt. Om du letar efter ett underhållande och informativt sätt att hålla dig uppdaterad om online- och teknikvärlden, lyssna på denna podcast.

Episoder du inte får missa

7. Big Tech

via Centre for International Governance Innovation

Big Tech, med Taylor Owen som värd, är en engagerande podcastserie som handlar om användning och missbruk av teknik i dagens värld. Om du gillar intensiva och hårda diskussioner om teknik är denna podcast något för dig.

Owen fördjupar sig i tankeväckande, djupa samtal med sina gäster, däribland företagsledare från olika branscher och funktionsområden. Avsnitten väcker viktiga frågor om yttrandefrihet i den digitala tidsåldern, teknikstyrning, integritet och teknikjättarnas växande makt.

Programledaren uttrycker ibland respektfullt sin oenighet med gästernas åsikter och presenterar sina argument. Som lyssnare får du ta del av flera olika perspektiv på några av de allvarligaste frågorna i teknikvärlden.

Episoder du inte får missa

8. Masters of Scale

via Masters of Scale

Podcasten Masters of Scale är en auktoritativ guide till att navigera i den komplexa dynamiken i företags tillväxt. Värd är Reid Hoffman, medgrundare av LinkedIn.

Som du kanske förväntar dig fokuserar denna teknikpodcast på entreprenörskap och att starta företag. Men till dess förtjänst försöker den gräva djupare och utforska de okonventionella vägar och djärva beslut som VD:ar, teknikledare och grundare ibland tar i strävan att bygga globala företag.

Genom intervjuer, berättelser och insiktsfulla kommentarer belyser Hoffman de strategier och tankesätt som krävs för att skala upp ett företag.

Denna podcast erbjuder mycket att tänka på för grundare, investerare och teknikledare om hur man skalar upp ett teknikföretag.

Episoder du inte får missa

9. In Machines We Trust

via MIT Technology Review

Podcasten In Machines We Trust, som leds av Jennifer Strong, utforskar de etiska, sociala och kulturella konsekvenserna av ny teknik, särskilt artificiell intelligens.

Som en prisbelönt podcast som drivs av MIT Tech Review-teamet kan du förvänta dig knivskarpa, tankeväckande diskussioner om algoritmiska fördomar och etiska frågor relaterade till AI, bland annat.

Podcasten utforskar den föränderliga relationen mellan människor och teknik genom att blanda insiktsfulla intervjuer och välunderbyggda berättelser. Den är ett måste för alla som är nyfikna på konsekvenserna av automatisering i extremform.

Episoder du inte får missa

10. Pivot

via Vox Media

Kara Swisher, en känd teknikjournalist, och Scott Galloway, en bästsäljande författare, marknadsföringsguru, entreprenör och professor vid NYU, är värdar för en podcast som sänds två gånger i veckan, där de diskuterar de senaste tekniktrenderna från Silicon Valley, Wall Street och Washington, D.C.

Podcasten tar ett tvärvetenskapligt grepp på teknik och kommenterar hur politiska och affärsmässiga utvecklingar påverkar branschen. Värdarna på Pivot delar också banbrytande och ofta provocerande åsikter och förutsägelser om branschtrender och samhällsförändringar.

Swisher och Galloway har en snabb stil som håller lyssnarna på helspänn. Med sina skarpa, ofiltrerade åsikter och djärva förutsägelser ger duon fansen en unik förståelse för vad som formar vår digitala ekonomi och mycket mer.

Episoder du inte får missa

Utforska olika teman i teknikpodcasts

Personer som vill bygga en karriär inom teknik flockas till teknikpodcasts eftersom de täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till teknik, prylar, nya tekniktrender och deras inverkan på samhället. Några populära teman i teknikpodcasts är:

Tekniska nyheter och trender: De flesta av dessa poddar täcker de senaste utvecklingen inom teknik, policyregler, lagar som rör teknik och veckovisa tekniska nyheter. Dessa är perfekta för dig som vill hålla dig uppdaterad om det senaste inom teknik.

Nylanserade prylar och enheter: Dessa poddar riktar sig till entusiaster som älskar att utforska de senaste prylarna, wearables och teknikprodukterna. De bjuder ofta in experter och fördjupar sig i recensioner, analyser och ingående diskussioner om specifika prylar.

Ny teknik: Dessa poddar behandlar bland annat AI, robotik, ML, blockchain, AR och VR. De diskuterar också framtiden för teknikområdet utifrån nya trender.

Cybersäkerhet : Podcasts med fokus på cyberrymden behandlar ofta ämnen som dataskydd, digital säkerhet, internetbedrägerier, cyberhot, övervakningsteknik och sekretesslagar.

Internetkultur: Dessa poddar utforskar trender som dyker upp online och fångar allmänhetens fantasi – såsom memes, viralt innehåll, online-communityn och andra internetfenomen.

Startup-berättelser: Dessa poddar innehåller vanligtvis samtal mellan programledaren och grundarna av teknikföretag. Startup-ledare underhåller lyssnarna med sina erfarenheter av att bygga upp ett startup-företag och sina vinster och förluster.

Många av dessa poddar samlar också branschexperter och investerare för att diskutera tillväxthackning, startkapital och affärsstrategier. De fungerar som en stor inspirationskälla för blivande start-up-grundare och teknikproffs.

Oavsett om du vill ha en allmän översikt över det aktuella tekniklandskapet eller söker insikter om en specifik nisch finns det sannolikt en podcast som väntar på dig.

Analysera teknikpodcasters inflytande

Oavsett om du leder ett företag eller klättrar på karriärstegen mot teknisk överlägsenhet inom företaget, är en bra teknikpodcast något du bör investera din tid i. Så här kan teknikpodcasts påverka din karriär:

Perspektivbildande: Liksom alla poddar bygger teknikpoddar på värdarnas perspektiv och åsikter. Du får alltså en unik synvinkel på ämnen som du kanske inte hittar någon annanstans. Du kan använda insikterna du får från poddarna för att fatta viktiga beslut på jobbet. En podd om de bästa molnbaserade programvaruverktygen på marknaden kan till exempel hjälpa dig att välja de Liksom alla poddar bygger teknikpoddar på värdarnas perspektiv och åsikter. Du får alltså en unik synvinkel på ämnen som du kanske inte hittar någon annanstans. Du kan använda insikterna du får från poddarna för att fatta viktiga beslut på jobbet. En podd om de bästa molnbaserade programvaruverktygen på marknaden kan till exempel hjälpa dig att välja de SaaS-verktyg som passar bäst för ditt företag.

Gemenskapsbyggande: Teknikpodcasts sammanför likasinnade människor från hela världen. Vissa podcasts uppmanar lyssnarna att interagera eller skicka in frågor. De vänliga interaktionerna, interna skämten och intima samtalen skapar en känsla av gemenskap inom teknikvärlden.

Utbildningscentrum: Tekniken utvecklas snabbt. Och även om det finns många utmärkta onlinekurser är de inte alltid uppdaterade med den senaste teknikutvecklingen. Teknikpodcasts är utmärkta för att uppgradera och förbättra dina kunskaper inom ett visst område. Det bästa av allt? Du kan lära dig på språng.

Utöka ditt tekniska ordförråd: Teknikpodcasts gör lyssnarna bekanta med Teknikpodcasts gör lyssnarna bekanta med AI-ordlistan , ökar deras förståelse för teknisk jargong och utforskar hur nya begrepp påverkar teknikvärlden. Att lyssna på dem hjälper dig att bli och låta smartare vid nästa teknikmöte på jobbet.

Inspirerande innehåll: Utöver utbildning inspirerar teknikpodcasts lyssnarna genom berättelser om framgångar, misslyckanden och lärdomar. Berättelserna du hör kan vara den gnista du behöver för att vara innovativ med din högra hjärnhalva eller övervinna det till synes oöverstigliga hindret.

Implementera kunskap och effektivisera tekniska arbetsflöden

Att lyssna på bra teknikpodcasts är en investering i dig själv. Du bygger upp din kunskap och breddar dina tekniska horisonter för att utveckla din karriär och stimulera dina intressen. Men hur tillämpar du det du har lärt dig?

Produktivitets- och projektledningsverktyg som ClickUp för mjukvaruteam kan hjälpa dig att omvandla dina kunskaper till konkreta affärsfördelar. Integrera dina nyvunna kunskaper i produktutvecklingen genom att använda ClickUp för teamledning, sammansvetsat samarbete och skapande av en robust teknikplan.

Teknikpodcasts belyser tekniska utvecklingar, såsom teknikstackar eller personalplaneringsprogramvara för smidig tvärfunktionell hantering. Att upptäcka det senaste om dessa koncept kommer att vara användbart för dig som företagsledare som hanterar stora, geografiskt spridda team. ClickUp hjälper dig att omsätta teknikteori i handling.

Att lyssna på teknikpodcasts kan också förändra din inställning till programvaruhantering på arbetsplatsen genom att ge dig värdefulla strategier och teknisk kunskap. Du kan till exempel:

Ta dig igenom backloggar: Lär dig effektiva sätt att hantera och prioritera backloggar från teknikpodcasts. Ge sedan ditt team de färdigheter och den flexibilitet som krävs för att hantera uppgifter effektivt och korrekt med hjälp av Lär dig effektiva sätt att hantera och prioritera backloggar från teknikpodcasts. Ge sedan ditt team de färdigheter och den flexibilitet som krävs för att hantera uppgifter effektivt och korrekt med hjälp av ClickUps programvara för projektledning . Implementera ett flexibelt arbetsflöde, automatisera backloggar och rikta dina ansträngningar mot kärnuppgifter som ger konkreta resultat.

Tillgodose de unika behoven hos alla typer av team med ClickUps anpassningsbara arbetsflöden.

Samordna team med visuella färdplaner: Lär dig hur du kan utnyttja de visuella färdplaner som diskuteras i poddar för att säkerställa en smidig samordning mellan alla teammedlemmar när det gäller projektmål och tidsplaner. Förbättra samarbetet och produktiviteten genom att övervaka projektets framsteg, beroenden och flaskhalsar i ett lättförståeligt format med ClickUp. Håll interna och externa intressenter informerade under hela projektets livscykel.

Samordna med tvärfunktionella team och följ framstegen med hjälp av ClickUps smidiga instrumentpanel.

Optimera problemspårning: Utforska banbrytande metoder och verktyg som rekommenderas i poddar för att förenkla dina problemspårningsprocesser. Med Utforska banbrytande metoder och verktyg som rekommenderas i poddar för att förenkla dina problemspårningsprocesser. Med ClickUps instrumentpaneler kan du hjälpa ditt team att snabbt identifiera och åtgärda problem genom att omvandla buggfixningsförfrågningar till spårbara uppgifter med personliga statusar och taggar.

Kontrollera statusen för buggfixningsförfrågningar och andra problem med ClickUp.

Påskynda utvecklingscykeln med AI: Lyssna på poddar för att hålla dig uppdaterad om de senaste framstegen inom AI-teknik. Gör det möjligt för ditt team att använda AI-drivna lösningar för att automatisera repetitiva uppgifter, påskynda utvecklingscykler och öka effektiviteten.

Utnyttja ClickUp Brains funktioner för att generera nya produktidéer, skapa dokument och utveckla ramverk, vilket sparar värdefull tid och resurser.

Skapa produktkravsdokument på några sekunder med ClickUp Brain

Planera bättre med mallar utformade för mjukvaruteam: Som rekommenderas i poddar får du tillgång till värdefulla mallar och ramverk som är skräddarsydda för mjukvaruteam. Använd Som rekommenderas i poddar får du tillgång till värdefulla mallar och ramverk som är skräddarsydda för mjukvaruteam. Använd ClickUps teknikroadmaps och andra anpassningsbara mallar för att skissa på strategiska initiativ, följa framsteg och effektivt hantera dina teknikprojekt inom specifika tidsramar.

Ladda ner mallen Identifiera viktiga initiativ, fastställ tidsplaner, fördela resurser, följ upp framsteg och mycket mer med ClickUps mall för teknikplanering.

Oavsett hur komplexa dina arbetsflöden är kan du lita på att ClickUp organiserar och förenklar dem och håller dina teknikteam produktiva.

Boosta teknikteam med rätt programvara

Du hör ofta branschledare diskutera hur man bygger en robust teknikstack som eliminerar problem i arbetsflödet. Men när du arbetar med flera SaaS-verktyg som en del av teknikstacken blir det utmattande och tidskrävande att växla mellan dem.

Lösningen? En enhetlig plattform som stöder integration med olika verktyg säkerställer att utvecklarteamet arbetar mer effektivt.

Här är några goda nyheter: ClickUp integreras med GitHub, Figma, Sentry, Slack och över 200 andra programvaruverktyg. På så sätt kan du enkelt hantera hela din teknikstack från en enda plattform.

Säg ja till bekvämlighet. Registrera dig för ClickUp idag!