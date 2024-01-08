De 10 bästa böckerna om artificiell intelligens (AI) att läsa 2025

Enligt en rapport från CNN använder några av de största teknikföretagen 200 000 böcker för att träna artificiella intelligenssystem. Dessa böcker hjälper generativ AI att lära sig hur man kommunicerar information.

Det är intressant att notera att medan vi läser böcker om AI, generativ AI och prediktiv analys, läser dessa modeller böcker skrivna av människor för att få mer kontext.

Inom loppet av ett år har AI gått från att vara en framtida teknik till att få bred tillämpning i våra yrkesliv. Nya teknikföretag använder AI-system och deras generativa och tänkande förmågor för att automatisera repetitiva uppgifter inom olika avdelningar.

Om du vill lära dig mer om AI i detalj, gå igenom listan över de bästa AI-böckerna du bör läsa under 2024.

De 10 bästa böckerna om AI som du måste läsa i år

1. Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control

via Amazon

Om boken

Författare: Stuart Russell

Antal sidor: 349

Beräknad lästid: 13 timmar

Utgivningsår: 2019

Rekommenderad nivå: Grundläggande och medelnivå

Recensioner och betyg: 4,1/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Stuart Russells Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control tog världen med storm 2019. The Guardian kallade den ”den viktigaste boken om AI under 2019”.

Boken ger den nödvändiga bakgrunden innan vi börjar förespråka artificiell intelligens.

Russell ser konflikten mellan människor och maskiner som oundviklig, vilket hotar jobb och mänskliga värderingar. Vi kan dock undvika detta om vi omprövar AI från grunden. Samtidigt som han ifrågasätter våra begrepp om mänsklig förståelse och maskininlärning diskuterar författaren möjligheterna med övermänsklig AI.

Han hävdar att den största utmaningen i utformningen av IQ ligger i mjukvaran, som kommer att kräva flera genombrott, varav ett måste vara förståelsen av språk.

”Tyvärr är mänskligheten inte en enda, rationell enhet. Den består av elaka, avundsjuka, irrationella, inkonsekventa, instabila, beräkningsmässigt begränsade, komplexa, föränderliga och heterogena enheter.” – Stuart Russell

Viktiga punkter

De möjliga farorna med autonoma AI-system inkluderar bland annat dödliga autonoma vapen, automatiserad övervakning, manipulation av beteenden genom falska nyheter och automatiserad utpressning.

När vi använder AI i verkliga tillämpningar måste vi undvika att försvaga människan. Det syftar på den tidpunkt då människor kommer att delegera allt till AI och förlora sin autonomi.

Vad läsarna säger

”Ett måste att läsa: denna intellektuella kraftprestation av en av AI:s verkliga pionjärer förklarar inte bara riskerna med allt mer kraftfull artificiell intelligens på ett fängslande och övertygande sätt, utan föreslår också en konkret och lovande lösning.”

2. Maskininlärning för nybörjare

via Amazon

Om boken

Författare: Chris Sebastian

Antal sidor: 163

Beräknad lästid: 2 timmar

Utgivningsår: 2019

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Recensioner och betyg: 3,9/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Chris Sebastian hävdar i Machine Learning for Beginners att maskininlärning växte fram ur människans önskan om förstärkt inlärning. Till exempel lärde sig datorer först att spela dam, och sedan besegrade de världsmästarna i schack.

För att ge sammanhang tar Sebastian upp historiska uppfinningar som Charles Babbages mekaniska apparat som ingenjörer kunde programmera med hålkort 1834 eller Alan Turings ”Turingtest” för maskinintelligens 1950.

Denna bok är för personer som är intresserade av att lära sig mer om AI, datavetenskap, ML och svärmintelligens. Du kommer också att förstå hur viktiga stora datamängder är för maskininlärning genom att förse AI-ingenjörer med information för att utveckla avancerade algoritmer.

”Maskininlärning, neurala nätverk och svärmintelligens samverkar och kompletterar varandra i strävan att skapa maskiner som kan tänka och reagera på omvärlden.” – Chris Sebastian

Viktiga punkter

Även om matematikerna redan för länge sedan kom fram till de första teorierna om maskininlärning, tog det flera decennier att omvandla teorierna till exempel från verkligheten.

Vad läsarna säger

”Det här är en bra bok för att få en övergripande inblick i maskininlärning och fördelarna och nackdelarna med hur maskininlärning kan påverka våra liv.”

3. Artificiell intelligens för människor

via Amazon

Om boken

Författare: Jeff Heaton

Antal sidor: 222

Beräknad lästid: 8 timmar

Utgivningsår: 2013

Rekommenderad nivå: Medelavancerade och avancerade läsare

Recensioner och betyg: 4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Det finns några populära AI-böcker, men de flesta kräver grundläggande kunskaper. Artificial Intelligence for Humans: Volume 1 av Jeff Heaton syftar till att överbrygga denna klyfta på ett relativt lättförståeligt sätt.

Som läsare kommer du att förstå grundläggande AI-algoritmer inom kategorin maskininlärning. Den första volymen förklarar inlärning i sammanhanget datornätverk och olika typer av maskininlärning. Författaren berör övervakad och oövervakad inlärning och beskriver viktiga tekniker som regression och klustring för att utveckla och träna stora inlärningsmodeller.

”Datorbaserade neurala nätverk skiljer sig från den mänskliga hjärnan genom att de inte är allmänna beräkningsenheter. De utför små, specifika uppgifter.” – Jeff Heaton

Viktiga punkter

De flesta AI-algoritmer accepterar en ingångsmatris med siffror och producerar en utgångsmatris. Ingenjörer modellerar ofta de problem som AI skulle lösa i denna form.

Vad läsarna säger

”Jag tycker att informationen i den här boken presenteras på ett mycket tydligt och koncist sätt. Den är mycket användbar för att förstå de grundläggande principerna för de ämnen som behandlas.”

4. Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile

via Amazon

Om boken

Författare: Eden Medina

Antal sidor: 326

Läsningstid: 11 timmar

Utgivningsår: 2011

Rekommenderad nivå: Medelavancerade och avancerade läsare

Recensioner och betyg: 4,3 (Goodreads)

4. 3 (Goodreads)

4. 3 (Goodreads)

Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile är en av endast två AI-böcker i denna lista som behandlar den politiska och tekniska kopplingen mellan artificiell intelligens. Författaren tar upp två realtidsprojekt som avslöjar farorna med AI.

Det första var Chiles ambitiösa experiment med fredlig socialistisk förändring. Ett annat exempel var försöket att bygga ett datorsystem kallat Project Cybersyn för att hantera landets ekonomi.

Resultaten var farliga.

Chiles regering, ledd av Salvador Allende, drabbades av en militärkupp och genomförde aldrig det andra projektet.

Boken beskriver det cybernetiska system som den chilenska regeringen införde för att skapa ett holistiskt designsystem, människa-dator-interaktion, decentraliserad förvaltning, ett nationellt telexnätverk och modellering av dynamiska systems beteende.

Intervjuer, fotografier och levande beskrivningar av nätverkets Star Trek-liknande operationsrum gör denna bok fängslande.

”Att söka en teknisk lösning på problemet med ekonomisk förvaltning överensstämde med idéerna om ekonomisk utveckling som finns i beroendeteorin, men bara till en viss gräns.” – Eden Medina

Viktiga punkter

Chiles projekt Cybersyn står för Cybernetics-Synergy, vilket var ett försök att hantera nationaliserade fabriker med hjälp av cybernetik.

Med utgångspunkt i detta politiska sammanhang ger författaren lärdomar om relationen mellan teknik, politik och mänskliga värderingar.

Vad läsarna säger

”Berättelsen och forskningen här är fascinerande och precis i min smak – cybernetik, management, stordatorer!!! Flödesscheman!!! Jag är glad att jag läste den här boken.”

5. AI Superpowers: Kina, Silicon Valley och den nya världsordningen

via Amazon

Om boken

Författare: Kai-Fu Lee

Lyssningstid: 9 timmar och 17 minuter

Utgivningsår: 2018

Rekommenderad nivå: Nybörjare, medelavancerade och avancerade läsare

Recensioner och betyg: 4,4 (Audible)

4. 4 (Audible)

4. 4 (Audible)

AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order är en fängslande ljudbok som chockerar lyssnarna med de oväntade konsekvenserna av AI-utvecklingen.

Genom några intressanta aktuella AI-händelser berör Dr Lee den hårda konkurrensen mellan USA och Kina om AI-uppfinningar. Boken behandlar konspirationsteorin om den nya världsordningen och frågan om vissa AI-innovationer leder till en faktisk världsregering.

Författaren belyser vilka yrken som påverkas och vilka som skulle förbättras av artificiell intelligens. Dessutom förutspår han att vi står inför en AI-ekonomi.

”AI gör det aldrig möjligt för oss att verkligen förstå oss själva; det beror inte på att dessa algoritmer fångat den mekaniska essensen av mänsklig intelligens. Det beror på att de befriat oss från att tänka på optimeringar och istället låter oss fokusera på det som verkligen gör oss mänskliga: att älska och bli älskade.” – Kai-Fu Lee

Viktiga punkter

Kina har ett unikt AI-ekosystem som kännetecknas av hård konkurrens, en stark entreprenörsanda, en stor pool av begåvade ingenjörer, en stödjande regering och en vilja att ta risker.

Vad läsarna säger

”Detta är en av de viktigaste böckerna från 2018. Du bör läsa den om du är verksam inom något område som använder eller kommer att använda maskininlärning (intensiv inlärning).”

6. The Society of Mind

via Amazon

Om boken

Författare: Marvin Minsky

Antal sidor: 336

Beräknad lästid: 11 timmar

Utgivningsår: 1988

Rekommenderad nivå: Avancerade läsare

Recensioner och betyg: 4,7/5 210 recensioner

4. 7/5 210 recensioner

4. 7/5 210 recensioner

The Society of Mind gör en engagerande undersökning av det mänskliga sinnet genom essäer på en sida, där varje essä introducerar en ny idé.

Boken behandlar ingående begrepp som datorseende, ML-nätverk, prediktionsmaskiner, robotmanipulation och sunt förnuft.

Vi tar upp denna AI-bok eftersom den har betydelse för området artificiell intelligens och uppmuntrar läsarna att fundera över att bygga system med modulära och hierarkiska strukturer som efterliknar de olika funktionerna i det mänskliga sinnet i det moderna samhället.

”Delarna av resonemang, språk, minne och perception bör vara mer omfattande och strukturerade, och deras faktiska och procedurmässiga innehåll måste vara mer intimt kopplat för att förklara den uppenbara kraften och hastigheten i mentala aktiviteter.” – Marvin Minsky

Viktiga punkter

Intelligens uppstår ur interaktioner och samarbete mellan de otaliga aktörerna i sinnet. Den är inte begränsad till en enda centraliserad modell, utan uppstår snarare ur dessa aktörers distribuerade insatser.

Vad läsarna säger

”Författaren, en av de obestridda fäderna till AI, ger en abstrakt modell av hur det mänskliga sinnet fungerar. Hans tes är att våra sinnen består av en enorm samling små minisinnen eller agenter som har utvecklats för att utföra särskilda uppgifter.”

7. The Master Algorithm: Hur jakten på den ultimata lärande maskinen kommer att förändra vår värld

via Amazon

Om boken

Författare: Pedro Domingos

Antal sidor: 352

Beräknad lästid: 11 timmar

Utgivningsår: 2018

Rekommenderad nivå: Avancerade och medelnivå läsare

Recensioner och betyg: 4,3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

En av de bästa böckerna om AI, The Master Algorithm, förklarar hur ML-nätverk fungerar genom att lära sig från datakluster i digital teknik. Dessa algoritmer observerar våra handlingar online, imiterar oss och experimenterar med den tillgängliga informationen.

Bokens utgångspunkt är att de flesta AI-forskningslaboratorier och universitet försöker uppfinna en ny grund för en inlärningsalgoritm för att upptäcka kunskap från data och göra vad vi vill. Författaren hävdar att ingen enskild masteralgoritm kan förutsäga något problemområde.

Du lär dig mer om de lärande maskiner som driver Amazon, Google och andra teknikföretag.

”Om du är en lat och inte särskilt smart datavetare är maskininlärning perfekt, eftersom inlärningsalgoritmerna gör allt arbete men låter dig ta åt dig all ära.” – Pedro Domingos

Viktiga punkter

Boken introducerar idén om en enda, övergripande inlärningsalgoritm som kallas Master Algorithm, som kan införliva olika tillvägagångssätt för maskininlärning.

Du kan dela in maskininlärningsmetoder i fem grupper, som var och en representerar en olika filosofi. De omfattar symbolisk logik, konnektionistiska neurala nätverk, evolutionära algoritmer, bayesiansk sannolikhet och analogiskt resonemang. Masteralgoritmen bör täcka styrkan hos varje grupp.

Vad läsarna säger

”Pedro Domingos avmystifierar ML och visar hur fantastisk och spännande framtiden kommer att bli.”

8. Djupinlärning

via Amazon

Om boken

Författare: Ian Goodfellow, Yoshua Bengio och Aaron Courville

Antal sidor: 800

Beräknad lästid: 23 timmar

Utgivningsår: 2016

Rekommenderad nivå: Avancerade och medelnivå läsare

Betyg: 4,3/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

För studenter och doktorander som planerar en karriär inom databehandling och maskininlärning är Deep Learning en legitim källa för att lära sig komplexa begrepp.

Boken erbjuder matematisk och konceptuell bakgrundsinformation som täcker olika ämnen, inklusive linjär algebra, sannolikhetsteori och informationsteori, numerisk beräkning och ML.

Du kommer att tycka om att läsa om hur praktiker använder ML-inlärning i branschen, till exempel optimering, konvolutionella nätverk, sekvensmodellering, regularisering, praktisk metodik och djup feedforward.

”Neurala nätverk kan vara mycket mer uttrycksfulla än de flesta andra modeller, men den uttrycksfullheten leder inte automatiskt till en förmåga att lära sig den verkliga underliggande strukturen hos data.” – Ian Goodfellow, Yoshua Bengio och Aaron Courville

Viktiga punkter

Djupa feedforward-nätverk, så kallade multilayer perceptrons (MLP), är de mest typiska djupinlärningsmodellerna. Dessa nätverk definierar en mappning och lär sig parametrarna värde, vilket resulterar i den bästa funktionsapproximationen.

Vad läsarna säger

”AI-bibeln... texten bör vara obligatorisk läsning för alla datavetare och ML-praktiker för att få ett ordentligt fotfäste i detta snabbt växande område av nästa generations teknik.”

9. Life 3. 0: Att vara människa i artificiell intelligensens tidsålder

via Amazon

Om boken

Författare: Max Tegmark

Antal sidor: 364

Beräknad lästid: 11 timmar

Utgivningsår: 2018

Rekommenderad nivå: Nybörjare, medelavancerade och avancerade läsare

Recensioner och betyg: 4,4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Bland Times Books of The Year frågar Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence om övermänsklig intelligens kommer att bli vårt verktyg eller vår gud. Författaren tar dig till kärnan i det senaste tänkandet om AI och hjälper dig att skilja myter från verklighet och utopier från dystopier.

Tegmark förklarar hur automatisering kan hjälpa oss att öka vårt välstånd utan att mänskligheten förlorar sitt syfte eller sin inkomst. Han utforskar sätt att säkerställa att framtida artificiella intelligenssystem utför uppgifter utan att fungera felaktigt eller bli hackade.

”Anpassningsproblemet är den största utmaningen när det gäller att bygga superintelligent AI – hur man får en maskin att förstå vad vi vill och hjälpa oss att uppnå det, även om vi själva inte vet hur vi ska specificera det målet.” – Max Tegmark

Viktiga punkter

Det första stadiet i livet, Life 1.0, är biologiskt; det andra stadiet (Life 2.0) är kulturellt; det tredje stadiet (Life 3.0) är en form av teknologiskt liv med förmågan att designa sin egen mjukvara och hårdvara.

Medvetandets roll i artificiell intelligens och etiska implikationer av att skapa medvetna maskiner

Vad läsarna säger

”Den fiktiva prologen till denna fackbok belyser vikten av att hantera utvecklingen mot artificiell allmän intelligens.”

10 Neurala nätverk och djupinlärning

Om boken

Författare: Charu C. Aggarwal

Antal sidor: 553

Beräknad lästid: 14,8 timmar

Utgivningsår: 2023

Rekommenderad nivå: Nybörjare, medelavancerade och avancerade läsare

Recensioner och betyg: 4,1/5 13 recensioner

4. 1/5 13 recensioner

4. 1/5 13 recensioner

Neural Networks and Deep Learning tar ett modernt grepp på djupinlärning samtidigt som den berör klassiska modeller. Författaren hävdar att teorin och modellen för neurala nätverk är avgörande för att förstå komplexa ämnen som prediktiv analys och neurala arkitekturer i olika fallstudier.

Vad händer när neurala nätverksmodeller presterar bättre än färdiga maskininlärningsmodeller, och varför är det svårt att träna dessa nätverk?

Du kommer att lära dig hur ingenjörer skapar neurala arkitekturer för att lösa andra problem. Författaren fokuserar på moderna ML-inlärningsidéer som transformatorer, mekanismer och förtränade språkmodeller.

”En viktig aspekt av neurala nätverk är tätt integrerad datalagring och beräkningar. Till exempel är tillstånden i ett neuralt nätverk en typ av övergående minne, som beter sig ungefär som de ständigt föränderliga registren i en dators centralprocessor.” – Charu C. Aggarwal

Viktiga punkter

Styrkan hos neurala nätverksmodeller är också deras största svaghet, eftersom de ofta överanpassar träningsdata om vi inte utformar inlärningsprocessen noggrant.

Konventionella ML-metoder använder optimering och gradientnedstigningsmetoder för att lära sig parametriserade modeller. Neurala nätverkssystem skiljer sig inte från dessa.

Vad läsarna säger

”Detta är en av få akademiska böcker om djupinlärning, och den fokuserar på ämnets grunder, inklusive teorin och tillämpningarna som ligger till grund för djupinlärning.”

Upptäck kraften i AI med ClickUp

Ett av de snabbaste sätten att implementera AI i dina dagliga uppgifter är att använda ClickUp Brain, som är nybörjarvänligt och lätt att använda.

Här är våra favoritmetoder för att använda ClickUps AI-verktyg för att maximera produktiviteten:

Använd ClickUp Brain för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

AI-verktyg optimerade för alla användningsområden: ClickUp har över 100 ClickUp har över 100 AI-verktyg för skrivande och projektledning som samlar in den information som behövs för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Anpassa resultatet med hjälp av tonfall och kreativitet, och förformatera resultaten med fetstilade rubriker och strukturerade tabeller.

Håll dig uppdaterad om konversationer: Se till att ditt distansarbete team håller sig uppdaterat om olika diskussioner med Se till att ditt distansarbete team håller sig uppdaterat om olika diskussioner med AI-anteckningsverktyg som ClickUp. ClickUp sammanfattar kommentartrådar i ClickUp Tasks och ClickUp Docs.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

Dela sammanfattningar snabbt: Låt ClickUps Låt ClickUps AI-innehållsgenerator sammanfatta långa dokument som rapporter och vitböcker, mötesanteckningar och forskningsrapporter – med bara några få klick.

Skapa åtgärdspunkter direkt: ClickUp AI fungerar som ditt ClickUp AI fungerar som ditt verktyg för att skapa innehåll som hämtar nästa steg från mötesagendor och gemensamma trådar och tilldelar teammedlemmarna de uppgifter de behöver utföra.

Bli av med skrivkrampen: Istället för att skriva dina texter från grunden kan du använda Istället för att skriva dina texter från grunden kan du använda gratis AI-mallar för att skapa laserfokuserade texter för olika sammanhang och scenarier. Från kundsvar och onboarding-mejl till blogginlägg och bildtexter på sociala medier – skriv allt med ClickUp.

Gör datavisualisering enkelt: Datavisualisering är en underskattad tillämpning av AI som hjälper dig att hitta dolda möjligheter i din dataanalys. ClickUps dashboards hjälper dig att visualisera information, skapa affärsscenarier och anpassa dina visualiseringar.

Håll koll på ett projekts hälsa med hjälp av avancerad analys i ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 88 % av respondenterna i vår undersökning använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Å ena sidan hjälper AI-böckerna i denna lista dig att bättre förstå grunderna i maskininlärning, datavetenskap, prediktiv analys och inlärningsmodeller.

Verktyg som ClickUp AI hjälper dig att öka din produktivitet, oavsett om du är nybörjare eller chef.

Genom att kombinera båda tillvägagångssätten får du ett försprång och kan se hur AI-verktyg kan användas i praktiken.

Registrera dig på ClickUp och börja utforska hur AI låter dig få mer gjort på mindre tid.