De 10 bästa AIOps-verktygen för övervakning och drift 2025

Den ständigt föränderliga naturen hos IT-drift och den växande komplexiteten hos moderna teknikmiljöer har tydligt visat på behovet av AIOps-verktyg. AIOps, eller artificiell intelligens för IT-drift, använder artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att förbättra och automatisera olika IT-driftuppgifter.

AIOps-plattformar är utformade för att analysera och tolka data som genereras från olika IT-driftverktyg och plattformar, vilket ger tjänstegaranti och insikter, automatiserar rutinuppgifter och hjälper organisationer att upptäcka och lösa problem mer effektivt.

De bidrar till tjänsternas hälsa och kontinuerliga tillgänglighet, vilket garanterar en optimal digital kundupplevelse och hög kundnöjdhet.

Som modern IT-proffs vill du implementera den bästa AIOps-plattformen för ditt företag. Efter noggrann research har vi handplockat de bästa AIOps-mjukvarulösningarna åt dig.

Det finns en mängd AIOps-plattformar på marknaden, och det kan bli lite förvirrande när du försöker välja den som bäst passar dina affärsbehov.

Men oroa dig inte! Vi har sammanställt en lista över parametrar som du bör ta hänsyn till när du utvärderar AIOps-verktyg, oavsett hur du använder AI:

Maskininlärningsfunktioner: Utvärdera de ML-algoritmer och modeller som verktyget använder för att upptäcka avvikelser, identifiera mönster och göra prediktiva analyser.

Automatisering och korrigering: Bestäm verktygets kapacitet för automatisering av rutinuppgifter, incidenthantering och korrigerande åtgärder.

Dataintegration och källor : Utvärdera hur väl verktyget integreras med din befintliga IT-infrastruktur, övervakningssystem och datakällor.

Grundorsaksanalys: Utvärdera verktygets förmåga att utföra effektiv grundorsaksanalys, vilket hjälper till att identifiera de underliggande problemen som orsakar incidenter.

Skalbarhet: Tänk på AIOps-plattformens skalbarhet för att säkerställa att den kan hantera den datamängd som genereras av stora och komplexa IT-miljöer. Det verktyg du väljer bör kunna stödja din organisations tillväxt.

Hantering av varningar: Undersök hur verktyget hanterar varningar och incidenter och om det kan prioritera och korrelera varningar på ett intelligent sätt.

Användarvänlighet: Utvärdera användargränssnittet och den övergripande användarupplevelsen för att säkerställa att verktyget är användarvänligt.

Kostnad och avkastning: Utvärdera den potentiella avkastningen på investeringen (ROI) baserat på verktygets förmåga att förbättra driftseffektiviteten och minska driftstopp.

Säkerhet: Utvärdera hur verktyget hanterar känslig data och om det har funktioner som förbättrar säkerheten.

Efterlevnad: Se till att AIOps-verktyget följer bästa praxis för säkerhet och uppfyller relevanta branschregler för dataskydd.

Nu när du har dina utvärderingsparametrar till hands kan du ta en titt på denna korta lista över de bästa AIOps-verktygen. Alla dessa verktyg kan förbättra flexibiliteten och öka prestandan hos dina IT-driftsteam.

1. ClickUp

Hantera din IT-drift enkelt och effektivt genom att utnyttja kraften i ClickUp Brain.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som drivs av AI och låter dig skapa och hantera alla dina arbetsplatsfunktioner (inklusive de för dina IT-team), affärsprocesser och system. Allt inom ett enda samarbetsutrymme.

ClickUps AI-verktyg, ClickUp Brain, är världens första neurala nätverk som kopplar samman ditt företags kunskap, dokument, uppgifter och medarbetare med AI.

ClickUp Brains AI Knowledge Manager förbättrar din produktivitet genom att minska behovet av att söka efter information. Fråga vad som helst om ditt arbete var som helst i ClickUp och få detaljerade svar på några sekunder.

Med ClickUp Brains AI Project Manager kan du enkelt automatisera rutinmässiga IT-uppgifter, prioritera affärskritiska aktiviteter, spåra ditt teams framsteg, konfigurera dataflöden och generera realtidsvarningar – alla viktiga ingredienser för ett framgångsrikt mjukvaruteam.

Genom att ansluta ClickUp till andra AI Ops-plattformar som New Relic, Datadog, Prometheus etc. kan du dessutom hantera alla dina system för incidenthantering, övervakning och respons inom en och samma plattform. Nu behöver du inte längre växla mellan ett dussin flikar!

För effektiv IT-drift måste du kunna analysera data och systematiskt identifiera potentiella processbrister. Om du känner dig överväldigad av tanken på att planera och genomföra ett organisationsomfattande projekt av sådan omfattning, behöver du inte oroa dig!

Börja med denna färdiga mall för dataanalysresultat från ClickUp. Den förenklar processen att samla in och strukturera relevant information från tillförlitliga källor. Den är specialiserad på att utföra snabba dataanalyser och visualisera datainsikter.

Ladda ner mallen Utnyttja ClickUps mall för dataanalysresultat för att systematisera analysen av stora mängder historiska data från din organisation.

När du har identifierat potentiella luckor i dina IT-processer kommer du sannolikt att behöva fatta viktiga beslut för att framtidssäkra din IT-infrastruktur.

ClickUps mall för beslutsfattande kan vara till hjälp för att objektivt utvärdera alla möjliga alternativ.

Ladda ner mallen Utnyttja ClickUps mall för beslutsfattande för att ge ditt team ett försprång.

ClickUps bästa funktioner

Använd fördefinierade uppmaningar eller skapa egna för att generera rapporter, projektsammanfattningar, mötesanteckningar och mycket mer med ClickUp Brains AI Writer for Work.

Generera insikter från stora datamängder med hjälp av ClickUp Brains naturliga språkbehandling för att påskynda och förbättra beslutsfattandet och problemlösningen.

Dra nytta av över 100 rollspecifika AI-prompter som hjälper dig i olika beslutsfattningsscenarier.

Effektivisera verksamheten med inbyggd automatisering av uppgifter eller skapa dina egna utan kodberoenden.

Arbeta effektivt med alla dina favoritplattformar för IT-drift, befintliga övervakningsverktyg och användbara appar som Zapier, Make och Webhooks genom integrationer i ClickUp.

Begränsningar för ClickUp

Förstagångsanvändare kan behöva tid för att vänja sig vid alla funktioner som ClickUp erbjuder.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 12 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Splunk

via Splunk

Splunk är en dataanalyslösning som övervakar och löser problem i olika system. Den kan användas för att identifiera problem med servrar, applikationer och nätverksenheter.

Dessutom underlättar Splunk skapandet av rapporter och dashboards för att visuellt presentera data för prestandaövervakning.

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) använder maskininlärning för att analysera och korrelera data från olika källor, vilket ger realtidsinformation om din IT-miljö, prestanda och potentiella problem.

Med Splunk får du en enhetlig plattform för säkerhet och övervakning som håller din företagsresiliens intakt.

Splunks bästa funktioner

Förebygg allvarliga problem genom att upptäcka och åtgärda stora hot innan de leder till kostsamma driftstopp.

Kompromissa aldrig med dina affärskritiska tjänster genom att återställa dem inom några minuter, så att dina team kan fortsätta vara produktiva och dina kunder får en problemfri upplevelse.

Få realtidsinsikter och praktiska insikter så att du kan bygga vattentäta responsrytmer och kontinuerligt stärka din affärsresiliens.

Integrera det med ClickUp för att samla all din IT-driftsdata i din uppgiftshanteringsplattform.

Splunks begränsningar

Det kan bli dyrt när datamängderna är stora.

Funktionen för realtidsvarningar kan förbättras.

Priser för Splunk

Anpassad prissättning

Splunk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 220 recensioner)

3. BigPanda

via BigPanda

BigPanda är en AIOps-plattform som använder AI för att korrelera och prioritera varningar, automatisera incidenthantering och effektivisera IT-drift för snabbare problemlösning.

Det som utmärker Big Panda är att det använder AIOps för att sammanställa och rangordna varningar från olika övervakningsverktyg som Icinga, ThousandEyes, Prometheus etc., vilket hjälper IT-team att fokusera på kritiska problem och minska varningsutmattning.

Detta är mycket användbart för att minska störningar och låta dina team fokusera på de viktigaste frågorna.

BigPandas bästa funktioner

Få realtidsinformation om incidenter innan de potentiellt eskalerar till större driftstopp. BigPanda konsoliderar information från olika inkommande verktyg och korrelerar den med hjälp av maskininlärning.

Påskynda din åtgärdsprocess. BigPanda integreras med externa verktyg som Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow etc. för att automatisera och effektivisera incidenthanteringen.

Utnyttja användarvänliga och anpassningsbara instrumentpaneler för att hålla ledningen uppdaterad om hur IT-processerna effektiviseras.

BigPanda-begränsningar

Support och svarstid behöver förbättras

Användarna upplever ibland långsamhet

Priser för BigPanda

Anpassad prissättning

BigPanda-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. DynaTrace

via DynaTrace

DynaTrace är en plattform för övervakning och observabilitet av applikationsprestanda som ger realtidsinsikter i programvaruapplikationer och infrastruktur. Dynatrace använder AI för att automatiskt identifiera och analysera de bakomliggande orsakerna till prestandaproblem, vilket möjliggör snabb diagnos och lösning.

En av Dynatraces styrkor är dess avancerade användning av artificiell intelligens (AI) för automatiserad grundorsaksanalys. Verktyget övervakar applikationsprestanda, infrastrukturens hälsa och användarupplevelsen och använder sedan artificiell intelligens för att automatisera grundorsaksanalysen.

DynaTrace stöder molnbaserade tekniker, integreras med DevOps-processer och erbjuder säkerhetsövervakning och prediktiva analysfunktioner. Plattformen hjälper dina teknikteam att förbättra kodkvaliteten, öka systemets totala prestanda och tillförlitlighet samt effektivisera livscykeln för mjukvaruutveckling.

DynaTraces bästa funktioner

Anpassa din IT-verksamhet till företagets strategiska mål genom att korrelera din applikations prestanda med viktiga affärsmätvärden.

Dra nytta av DynaTraces realtidsövervakning och AI-drivna avancerade analyser för att förbättra din observerbarhet och problemidentifiering i komplicerade sammanhang.

Utnyttja den virtuella assistenten som på ett intelligent sätt hjälper till att hitta möjliga orsaker till störningar.

Koppla alla dina Dynatrace-data till dina dagliga arbetsflöden i ClickUp genom en enkel integration.

Begränsningar för DynaTrace

Att installera och konfigurera systemet är tidskrävande och komplicerat.

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt och kan förbättras.

Priser för DynaTrace

Övervakning av digital upplevelse: Pris per timme

Infrastrukturövervakning: Pris per timme

Full Stack Monitoring: Pris per timme

DynaTrace-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

5. PagerDuty

via PagerDuty

PagerDuty är en plattform för incidenthantering som är utformad för att hjälpa organisationer att hantera och lösa kritiska problem i sin digitala verksamhet.

Plattformen är en central knutpunkt för digitala operationer i realtid, som samlar signaler från olika övervakningsverktyg, applikationer och system.

PagerDuty tillhandahåller även avancerad analys och praktiska insikter som hjälper organisationer att dra lärdom av incidenter, identifiera mönster, optimera prestanda och kontinuerligt förbättra sina operativa processer.

PagerDuty bästa funktioner

Automatisera incidenthanteringsprocessen så att dina team kan upptäcka, prioritera och lösa incidenter snabbare.

Meddela rätt intressenter vid rätt tidpunkt och effektivisera kommunikation och samarbete i kritiska situationer.

Förbättra responstiden genom att ge dina team flexibiliteten att bekräfta och svara på incidenter direkt från sina mobila enheter med hjälp av PagerDuty-mobilappen.

Samla alla dina IT-operationer, incidenthantering och dagliga arbetsprocesser på en enda plattform genom att utnyttja PagerDutys integration med ClickUp.

Begränsningar för PagerDuty

Användargränssnittet kan vara förvirrande för en förstagångsanvändare.

Rapporteringsfunktionerna kan förbättras

PagerDuty-priser

Gratis för upp till 5 användare per månad

Professional: 25 USD/månad per användare

Företag: 49 USD/månad per användare

Digitala operationer: Anpassad prissättning

PagerDuty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 840 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

6. AppDynamics

via AppDynamics

AppDynamics från Cisco sätter IT-teamet i centrum för verksamheten. Som en AIOps-plattform använder AppDynamics AI/ML för att automatisera olika aspekter av IT-driften.

Plattformen använder AI-driven avancerad analys för att upptäcka avvikelser, förutsäga potentiella problem och automatiskt korrelera data från olika källor för att identifiera de bakomliggande orsakerna till problemen.

AppDynamics AIOps-funktioner bidrar till effektiv och proaktiv IT-driftshantering och levererar automatisering och intelligens i moderna IT-miljöer.

AppDynamics bästa funktioner

Aktivera dynamik på kodnivå så att dina utvecklare kan upptäcka flaskhalsar och optimera applikationskoden för bättre effektivitet.

Utnyttja AppDynamics funktion för övervakning av slutanvändare för att få insikter om användarupplevelse, sessionsdetaljer och prestandamätvärden.

Underlätta effektiv kommunikation och beslutsfattande mellan funktioner och team genom att skapa anpassade rapporteringspaneler som uppfyller flera behov av prestationsövervakning.

Övervaka och spåra affärstransaktioner för att identifiera områden som kan optimeras.

AppDynamics begränsningar

Den initiala installationen och konfigurationen är komplex och tidskrävande.

Förstagångsanvändare kan behöva lite tid för att vänja sig vid plattformens funktioner.

Priser för AppDynamics

Infrastrukturövervakningsutgåva: 6 USD/månad per CPU-kärna

Premium Edition: 33 USD/månad per CPU-kärna

Enterprise Edition: 50 USD/månad per CPU-kärna

Enterprise Edition för SAP-lösningar: 95 USD/månad per CPU-kärna

AppDynamics betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

7. Moogsoft

via Moogsoft

Moogsoft är ett AIOps-verktyg som förbättrar upptäckt, hantering och lösning av IT-incidenter. Plattformen använder AI/ML för att automatiskt upptäcka och korrelera incidenter i komplexa IT-miljöer.

Moogsoft strävar efter att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet av händelsedata med automatiserad brusreducering, korrelation och samarbete i dina incidentarbetsflöden.

Moogsofts bästa funktioner

Identifiera avvikelser från normalt beteende i IT-systemen med dess funktion för avvikelsedetektering.

Använd AI- och ML-teknik för att upptäcka mönster och förhindra att de upprepas.

Automatisera ditt arbetsflöde för incidenthantering och ge dina IT-team mer tid att fokusera på de mer kritiska uppgifterna.

Moogsofts begränsningar

Relativt okänt när det gäller recensioner och betyg.

Maskininlärningsfunktionerna kunde vara bättre

Moogsofts prissättning

Anpassad prissättning

Moogsoft-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (35+ recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

8. LogicMonitor

via LogicMonitor

LogicMonitor är en omfattande molnbaserad plattform för övervakning och observabilitet av IT-infrastruktur.

Det bästa med denna plattform är att den gör det möjligt för organisationer att få realtidsinsikter om prestanda och hälsa för hela sin IT-stack, inklusive nätverk, servrar, applikationer och molnresurser.

Plattformen erbjuder proaktiva varningar, anpassningsbara instrumentpaneler och prediktiv analys som hjälper IT-team att snabbt identifiera och lösa problem, säkerställa optimal prestanda, minimera driftstopp och stödja den övergripande IT-tillförlitligheten.

LogicMonitors bästa funktioner

Dra nytta av automatiserad upptäckt och förkonfigurerade övervakningsmallar för att förenkla distributionen och hanteringen av övervakning i olika miljöer.

Minimera din MTTR eller ”Mean Time to Recovery” genom att säkerställa konnektivitet och realtidsöverblick över IT-systemen.

Säkerställ robust övervakning av applikationsprestanda

Begränsningar för LogicMonitor

Det kan bli dyrt för mindre företag.

Priser för LogicMonitor

Anpassad prissättning

LogicMonitor-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

9. Datadog

via Datadog

Datadog är en molnbaserad plattform för övervakning och prediktiv analys som ger omfattande insyn i en organisations IT-infrastruktur, applikationer, loggar och mycket mer.

Verktyget hjälper organisationer att driva på digitala transformationsinitiativ.

Datadogs främsta konkurrensfördel är dess förmåga att erbjuda fullständig insyn i hela teknikstacken, vilket gör det möjligt för organisationer att övervaka, felsöka och optimera prestandan hos sina system och applikationer i realtid.

Datadogs bästa funktioner

Hantera övervakningskrav även när dina IT-system skalar och blir mer komplexa. Datadog är utformat för att utvecklas i takt med din organisations ökande behov.

Utnyttja Datadogs avancerade maskininlärningsfunktioner för att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede, innan de manifesterar sig som problem.

Identifiera prestandaproblem och säkerställ en positiv användarupplevelse med hjälp av Datadogs syntetiska övervakningsfunktioner.

Kombinera observabilitet med dina dagliga arbetsflöden för uppgiftshantering genom att ansluta Datadog till ClickUp.

Datadogs begränsningar

Den omfattande uppsättningen funktioner kan göra det svårt för nya användare att komma igång.

Det kan bli dyrt för större team och företag.

Datadog-priser

Gratis upp till 5 värdar

Pro: Från 15 USD/månad per värd

Företag: Från 23 USD/månad per värd

Datadog-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

10. Edge Delta

via Edge Delta

Edge Delta bearbetar dina stora datamängder i realtid och bryter igenom datasilos. Dess distribuerade arkitektur gör det möjligt för dig att lagra och söka i valfri datamängd utan att kompromissa med kostnader eller prestanda.

En av de mest framträdande funktionerna i Edge Delta är dess fokus på edge computing och realtidsbearbetning av observabilitetsdata.

Genom att analysera data i utkanten kan organisationer få omedelbar insikt i prestandan hos sina applikationer och system, vilket möjliggör snabbare respons på problem och förbättrar den övergripande operativa effektiviteten.

Denna metod är särskilt fördelaktig för applikationer med distribuerade arkitekturer och sådana som utnyttjar edge computing-infrastruktur.

Edge Deltas bästa funktioner

Få oöverträffad kontroll över databehandlingen på agentnivå.

Förbättra din förmåga att snabbt söka igenom all din data, eftersom verktyget kan ta emot all data som objektdata, vilket möjliggör kostnadseffektiv datalagring.

Dirigera dina data leverantörsoberoende till en eller flera strömningsdestinationer

Hantera dina pipelines enkelt med ett pek-och-klicka-arbetsflöde som ersätter komplexa konfigurationsfiler.

Begränsningar för Edge Delta

Har utmaningar med skalbarhet

Priser för Edge Delta

Professional: 0,20 dollar per GB

Företag: Anpassad prissättning

Edge Delta-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Automatisera och effektivisera dina IT-processer med AIOps

En effektiv AIOps-lösning kan äntligen förverkliga det visionära initiativet för digital transformation i din organisation. AIOps-verktyg är oumbärliga för moderna IT-team som brottas med komplexiteten i dagens IT-miljöer.

AIOps-verktyg, som drivs av artificiell intelligens och maskininlärningsmodeller, hanterar utmaningar som uppstår till följd av komplexa infrastrukturer, stora datamängder och behovet av proaktiv problemdetektering.

Rätt AIOps-plattform, i kombination med ClickUp, kan automatisera och modernisera dina IT-processer. ClickUp kan hjälpa dig att effektivisera och stärka din IT-infrastruktur samt öka teamets produktivitet och effektivitet på alla nivåer. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!