De 10 bästa Mindnode-alternativen för mind mapping 2025

Du har en idé som du vill omvandla till en tydlig plan. Du har troligen använt det populära mindmapping-verktyget Mindnode.
Trots sitt stora utbud av funktioner har Mindnode fortfarande begränsningar. Bristen på funktioner för live-samarbete och inbyggda teman kan göra att du letar efter alternativ.
Därför har vi sammanställt en lista över de 10 bästa Mindnode-alternativen som kan erbjuda dig fler alternativ och fördelar.
Men innan vi dyker in i ämnet, låt oss först förstå onlineverktyg för mind mapping lite bättre.
Vad ska du leta efter i Mindnode-alternativ?
Ett mindmapping-verktyg är ett digitalt verktyg som hjälper dig att skapa en visuell representation av dina idéer, koncept och planer. Till skillnad från penna och papper erbjuder dessa visuella tänkande verktyg flexibilitet, så att du enkelt kan omorganisera, lägga till eller ta bort element när din plan tar form.
Alla mindmapping-verktyg är dock inte lika. Vissa har fler funktioner, medan andra är mer användarvänliga och säkra. Därför måste du veta vad du ska leta efter och hitta i ett mindmapping-verktyg.
Här är de viktigaste funktionerna som ett mindmapping-verktyg bör ha:
- Användarvänligt gränssnitt: Sök efter enkla verktyg som gör att du snabbt kan komma igång. Anpassningsbarhet är viktigt här så att du kan anpassa dina mind maps till olika uppgifter och preferenser.
- Begränsning av noder: Nyckeln till mind mapping är noder och kopplingar som hjälper dig att tömma hjärnan och se helheten. Se till att verktyget inte begränsar din förmåga att skapa ett obegränsat antal noder och kopplingar.
- Samarbetsfunktioner: Leta efter Mindnode-alternativ med solida samarbetsfunktioner. Dessa inkluderar att lägga till teammedlemmar, lämna kommentarer och arbeta tillsammans i realtid. Smidigt samarbete i realtid kan avsevärt förbättra teamarbetet och effektiviteten.
- Dataflexibilitet: Se till att verktyget stöder enkla import- och exportfunktioner. Detta möjliggör sömlös integration med andra verktyg i ditt arbetsflöde, vilket underlättar smidig utbyte och hantering av affärsinformation.
- Säkerhetsåtgärder: Prioritera verktyg med robusta säkerhetsfunktioner, särskilt när du hanterar känslig data. Kryptering och åtkomstkontroller är avgörande för att skydda din integritet.
- AI-förbättringar: Överväg Mindnode-alternativ som använder artificiell intelligens (AI) för att förbättra din mindmapping-upplevelse. AI-drivna funktioner som textformatering kan effektivisera organisation och visualisering, vilket gör dina mindmaps mer tilltalande och begripliga.
De 10 bästa Mindnode-alternativen för mind mapping
Nu när du vet vad du ska leta efter och hitta i ett mindmapping-verktyg, låt oss titta på de bästa alternativen till Mindnode.
1. ClickUp
ClickUp är en programvara för projektledning och produktivitet med ett mindmapping-verktyg bland sina många funktioner. ClickUps Mind Maps -funktion är ett mångsidigt och kraftfullt verktyg för att visualisera idéer, organisera tankar, brainstorma och planera projekt snabbt och effektivt.
Men det är inte allt.
Du kan också lagra och koppla dina uppgifter till dina mind maps inom en och samma plattform. Detta hjälper dig att hålla allt ditt arbete organiserat, tillgängligt och samlat under ett och samma tak.
ClickUps bästa funktioner
- Samarbeta med dina team och anpassa mind maps efter dina behov. Du kan bjuda in teammedlemmar, dela dina mind maps och redigera dem tillsammans i realtid. Du kan också lämna feedback och anteckningar på dina mind maps.
- Skapa mind maps från grunden eller använd befintliga uppgifter som noder. Du kan också dra och släppa uppgifter och noder för att omorganisera dina mind maps.
- Integrera dina mind maps med andra verktyg och appar som du använder. Du kan importera data från olika källor, såsom filer, bilder, länkar och anteckningar.
- Använd artificiell intelligens (AI) för att förbättra din mindmapping-upplevelse. ClickUps AI-drivna funktioner kan hjälpa dig att formatera din text, organisera dina element och visualisera dina data.
- Anpassa dina mind maps med färger, ikoner och stilar. Du kan lägga till bilagor, kommentarer och checklistor till dina noder och uppgifter.
- Förenkla brainstorming med en färdig, helt anpassningsbar ClickUp Simple Mind Map-mall. ClickUp erbjuder även andra lättanpassade mind map-mallar.
Begränsningar med ClickUp
- Det omfattande gränssnittet kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
2. MindManager
MindManager fungerar som en digital whiteboard, där du enkelt kan lägga till och ordna idéer samtidigt som du kopplar ihop dem efter behov. Du kan följa projektets framsteg genom att lägga in deadlines, prioriteringar och resurser.
Med dra-och-släpp-funktionen kan du snabbt manipulera noder och undernoder och placera dem var som helst på arbetsytan efter dina behov.
Du kan använda dess enastående kartfunktion på instrumentpanelen för att samla all projektrelaterad data på en enda tillgänglig plats som du och dina teammedlemmar kan granska.
MindManagers bästa funktioner
- Samarbeta i realtid på MindManager-kartor på ett säkert sätt
- Hantera uppgifter, instrumentpaneler och samarbeta i Microsoft Teams
- Skapa snabbt visuella processflöden för komplexa processer
- Planera projekt effektivt med visuella tidslinjer och milstolpar.
- Kategorisera och analysera Excel-data i MindManager-kartor
Begränsningar i MindManager
- Det finns ingen gratisplan tillgänglig.
- Begränsade redigerings- och Gantt-diagramfunktioner
Priser för MindManager
- Essentials: 99 $ per år
- Professional: 179 $ per år
- Företag: Anpassad prissättning
MindManager-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (190+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)
3. Mural
Nästa på vår lista över Mindnode-alternativ är Mural, en visuell arbetsplattform utformad för effektivt teamarbete från valfri plats. Den gör det möjligt för team att använda kreativa tekniker för visuellt samarbete.
Du kan smidigt samordna alla teammedlemmar med funktioner som kartor, processflöden, diagram och bildintegration.
Murals intuitiva digitala whiteboard går utöver traditionell brainstorming. Det är en dynamisk plats för idéer, planering och innovation, oavsett om teamen arbetar på plats, hybrid eller på distans.
Alla röster hörs med Mural, vilket säkerställer inkludering och gemensamma mål.
Mural bästa funktioner
- Välj mellan olika dukstorlekar som passar dina samarbetsmål och erbjuder obegränsad flexibilitet.
- Lägg till idéer, åtgärdspunkter och mer som klisterlappar eller textrutor med anpassningsbara färger och kluster för att identifiera mönster.
- Skapa enkla visualiseringar av flöden, kartor, processer, hierarkier, resor och mycket mer.
- Förbättra kommunikationen genom att infoga ikoner, GIF-bilder och bilder via integrationer med Noun Project, GIPHY och Unsplash.
- Spara tid och standardisera metoderna i hela organisationen genom att skapa och publicera anpassade mallar i ditt arbetsutrymme.
Begränsningar för Mural
- Förstagångsanvändare har noterat en inlärningskurva.
Priser för Mural
- Gratis
- Team+: 12 $/användare per månad
- Företag: 17,99 $/användare per månad (faktureras årligen)
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Mural
- G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)
4. FreeMind
FreeMind är ett mångsidigt mind mapping-verktyg som möjliggör visuell idéinsamling. Oavsett om du planerar ett projekt, skriver eller konceptualiserar, erbjuder det flexibel diagramskapande bortom linjära strukturer.
Plattformsoberoende kompatibilitet med Windows, Linux och macOS, drivet av Java Runtime Environment, säkerställer tillgänglighet för en bred användarbas. Som ett öppen källkodsprojekt välkomnar FreeMind bidrag från alla.
FreeMinds bästa funktioner
- Skapa alla typer av mind maps med det användarvänliga och intuitiva gränssnittet.
- Används universellt tack vare dess Java-baserade breda plattformskompatibilitet.
- Anpassa dina mind maps med ett brett utbud av anpassningsalternativ för att passa dina specifika behov.
- Använd en mängd olika plugins som kan lägga till nya funktioner och funktionalitet till programvaran.
Begränsningar i FreeMind
- Produkten har inte uppdaterats på flera år, och recensenter har uttryckt osäkerhet om att använda den.
- Erbjuder begränsade samarbetsmöjligheter
- Kan vara komplicerat för nybörjare
Priser för FreeMind
- Gratis för alltid
Betyg och recensioner av FreeMind
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
5. IdeaNote
Ideanote är ett kommunikationshanteringsverktyg som är utformat för att samla in idéer från individer och erbjuder effektiv idéinsamling, samarbete och hantering för företag.
Det främjar innovation genom att möjliggöra bidrag från flera nivåer av intressenter och avdelningar, vilket skapar en kultur av kreativitet och gemenskap.
Med Ideanote kan du snabbt sortera och genomföra idéer, vilket ökar produktiviteten och möjligheten att identifiera nya möjligheter. Dess smidighet och tillgänglighet gör det lämpligt för olika ändamål, från produktutveckling till processförbättring.
Ideanote integreras med andra applikationer via Zapier för att uppleva förbättrad funktionalitet och flexibilitet genom att ansluta de verktyg du redan arbetar med.
IdeaNote-funktioner
- Definiera anonymitetsnivån, inklusive icke anonym, helt anonym och delvis anonym.
- Få tillgång till Google App Script API och Notion-integrationer
- Välj flera idéer och utför åtgärder i bulk
Begränsningar för IdeaNote
- Saknar avancerade mind mapping-funktioner
- Begränsade samarbetsfunktioner för mind maps
Priser för IdeaNote
- Gratis: Upp till 10 användare
- Företag: 49–859 USD/månad för 10 till 1000 användare
- Enterprise: 2 899 $/månad för obegränsat antal användare (faktureras årligen)
IdeaNote-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)
6. MindMeister
MindMeister är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för mind mapping och anteckningar som låter dig skapa och dela dina idéer med ditt team.
Det erbjuder exceptionella samarbetsfunktioner: bjud in teammedlemmar och gäster att skapa mind maps, vilket möjliggör enkel kommentering, brainstorming och presentation av idéer.
Vissa funktioner, såsom export av konceptkartor och bifogning av multimediainnehåll, är dock reserverade för betalande användare.
MindMeister sticker ut bland Mindnode-alternativen med sitt moderna gränssnitt och sina många anpassningsalternativ, inklusive företagslayouter. Dess automatiska nodjusteringsfunktion säkerställer också att dina mind maps är visuellt tilltalande och lämpliga för professionella miljöer.
MindMeisters bästa funktioner
- Skapa mind maps tillsammans med ditt team med MindMeisters utmärkta samarbetsfunktioner.
- Utnyttja de många anpassningsmöjligheterna.
- Integrera med MeisterTask för omfattande uppgiftshantering.
MindMeisters begränsningar
- Ytterligare funktioner kan minska intuitiviteten.
- Något kostsamt för enskilda användare av mind mapping.
MindMeister-priser
- Basic: Gratis
- Personligt: 3,50 $/användare per månad (faktureras årligen)
- Pro: 5,50 $/användare per månad (faktureras årligen)
- Företag: 8,50 $/användare per månad (faktureras årligen)
MindMeister-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (290+ recensioner)
7. Coggle
Coggle är ett av de bästa onlineverktygen för mind mapping och ett av de mest populära alternativen till Mindnode. Dess webbaserade plattform erbjuder snabbhet, intuitivitet och användarvänlighet, komplett med praktiska kortkommandon för ökad effektivitet.
Ännu bättre, Coggle är gratis för upp till tre privata mind maps (med obegränsat antal offentliga). Du kan också spara din mind map som PDF, textdokument eller bild.
Dess enkelhet gör det idealiskt för sporadisk digital användning. När du börjar skapa ett diagram i Coggle möts du av den centrala noden i en ny mind map. Det är enkelt att lägga till nya noder: klicka på plustecknet eller använd kortkommandon för en snabbare upplevelse.
Att bekanta dig med appens kortkommandon, som finns praktiskt listade i det nedre högra hörnet, ökar produktiviteten.
Coggles bästa funktioner
- Bjud in andra att delta i dina diagram och arbeta tillsammans i synkronisering.
- Skapa nya noder med ett klick eller via kortkommandon.
- Välj bland en mängd färdiga mallar för att komma igång med din mind map eller flödesschema.
- Skapa snygga och professionella diagram med Coggles smarta layoutfunktion.
Coggle-begränsningar
- Det tillåter inte användare att infoga bilder eller redigera dem i diagrammen.
- Det har inte avancerade mindmapping-funktioner som anteckningar, bilagor, ikoner eller etiketter.
Coggle-priser
- Gratis
- Fantastiskt: 5 $/månad
- Organisation: 8 $/användare per månad
Coggle-betyg och recensioner
- G2: Otillräckligt antal betyg
- Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)
8. XMind
Om du letar efter ett Mindnode-alternativ som fokuserar på mindmapping-processen kan du överväga Xmind.
Xmind är ett elegant verktyg för idéhantering som låter dig skapa och organisera dina tankar på ett flexibelt och intuitivt sätt. Istället för att fokusera på realtidssamarbete och versionshantering prioriterar Xmind att förbättra själva mindmapping-processen.
Xmind har inbyggda appar för Windows, macOS, iOS, Android och Linux så att du kan komma åt och använda dina mind maps på olika enheter. Detta är idealiskt för individer eller team som vill upprätthålla konsekvens utan att behöva samarbeta hela tiden.
XMinds bästa funktioner
- Anpassa diagramteman, textformatering och diagramstil.
- Utnyttja en professionell men ändå visuellt tilltalande standardstil för mind maps.
- Använd det inbyggda pitch-läget för professionella presentationer.
Begränsningar i XMind
- Inte idealiskt för frekvent samarbete eller omfattande brainstorming-sessioner i realtid.
Priser för XMind
- Gratis plan
- Pro-abonnemang: 59,99 $/år
XMind-recensioner och betyg
- G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (110+ recensioner)
9. Whimsical
Whimsical är en samarbetssvit som låter dig skapa och dela mind maps och andra diagram med ditt team. Du kan kommentera kopplingar, spåra teammedlemmarnas musrörelser och integrera mind maps med wireframes och dokument.
Whimsical gör det enkelt att organisera idéer med förenklade stilalternativ och kortkommandon. Du kan lägga till text, bilder, länkar och ikoner till dina diagram. Inga ytterligare appar eller webbläsartillägg behövs – alla funktioner är tillgängliga i programvaran.
Whimsical erbjuder direkt integration med GitHub och Notion och stöder tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet.
De bästa funktionerna
- Bjud in andra att delta i dina diagram och arbeta tillsammans i synkronisering.
- Välj bland en mängd färdiga mallar för att komma igång med din mind map eller flödesschema.
- Skapa snygga och professionella diagram med Whimsicals smarta layoutfunktion.
Fantastiska begränsningar
- Det har inte projektledningsrelaterade funktioner som andra konkurrenter.
Oförutsägbara priser
- Gratis
- Pro: 12 $/månad per redigerare
- Org: 20 $/månad per redaktör (faktureras årligen)
Fantastiska recensioner och betyg
- G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)
10. SimpleMind
SimpleMind är en app för mind mapping och anteckningar som hjälper dig att organisera dina tankar, komma ihåg information och generera idéer.
Du kan använda gratisversionen på iPad, iPhone och Android-enheter eller uppgradera till betald version för fler funktioner.
Med SimpleMind kan du skapa och redigera mind maps med olika layouter, stilar och media. Du kan också länka ämnen till textkapitel för att bättre förstå komplexa begrepp.
SimpleMinds bästa funktioner
- Välj mellan flera layouter och teman
- Lägg till bilder, ikoner, röstmemon och videoinspelningar till ämnen
- Integrera med Dropbox, iCloud Drive och Google Drive
SimpleMind-begränsningar
- Att kartlägga korskopplingar kan bli kaotiskt
- Saknar samtidig samverkan mellan flera användare
SimpleMind-priser
- Gratis
- SimpleMind Pro: Anpassad prissättning
Recensioner och betyg för SimpleMind
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
Börja din mindmapping-resa idag
Mind mapping är en värdefull metod för att generera och koppla samman kunskap och idéer.
Kartläggning har många fördelar, såsom att förenkla komplexa begrepp, kategorisera information, ge sammanhang, öka kreativiteten och förbättra minnet.
Mind mapping-programvara är ett visuellt tänkande- och brainstormingverktyg som hjälper dig att tänka klarare. Om du fortfarande är osäker på vilket verktyg du ska välja rekommenderar vi ClickUp.
Prova ClickUps Mind Maps idag och visualisera enkelt dina idéer med hjälp av deras olika anpassningsbara funktioner. Registrera dig på ClickUp idag.