De 10 bästa Bloomfire-alternativen för kunskapshantering 2025

Vi är alla överens om att kunskap är makt. Men kan du utnyttja den på ett bra sätt utan att hantera den väl?

Ditt företag är förmodligen beroende av enorma mängder information spridda över otaliga dokument. En välorganiserad kunskapsbas fylld med insikter om kunder, produkter och affärsprocesser hjälper dig att navigera i denna ocean av data.

När du letar efter programvara för kunskapshantering för att bygga upp din organisations encyklopedi har du kanske stött på Bloomfire. Begränsade integrationsmöjligheter och grundläggande automatisering av arbetsflöden kan dock hindra din verksamhet.

När detta händer behöver du ett alternativ som kan hjälpa dig. Därför har vi undersökt och sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Bloomfire.

Men innan vi går in på det, här är vad vi tog hänsyn till när vi skapade denna lista.

Vad ska du leta efter i Bloomfire-alternativ?

Bloomfire är känt för sitt intuitiva gränssnitt och kraftfulla sökfunktioner. Hitta ett Bloomfire-alternativ med dessa funktioner som kan gå den extra milen för att stödja dina strategier för kunskapshantering.

Låt oss titta på de viktigaste funktionerna du bör tänka på:

Kraftfull sökfunktion: Hitta Bloomfire-alternativ med en lättanvänd sökfunktion som låter dig hitta information snabbt med omedelbara förslag medan du skriver.

AI-drivna funktioner: Överväg en kunskapshanteringsprogramvara som ger dig intelligenta förslag med hjälp av Överväg en kunskapshanteringsprogramvara som ger dig intelligenta förslag med hjälp av AI-verktyg för dokumenttitlar, taggar, artikelsammanfattningar och SEO-beskrivningar.

Mycket anpassningsbart: Välj ett alternativ till Bloomfire som låter dig anpassa din kunskapsbas efter ditt varumärkes stil och design.

Rapportering och analys: Välj ett verktyg som har inbyggda rapporter och analyser som hjälper dig att utvärdera din kunskapsbas prestanda och enkelt spåra mätvärden och förändringar.

Inbyggt feedback-system: Hitta en kunskapshanteringslösning som stöder anpassade formulär eller integreras med verktyg från tredje part för att samla in viktig feedback från användarna.

Smarta integrationer: Leta efter programvara som integreras med ditt teams befintliga verktyg så att du snabbt kan börja använda den.

De 10 bästa Bloomfire-alternativen att använda 2024

Baserat på deras funktioner, prisplaner och recensioner är här vår lista över de 10 bästa Bloomfire-alternativen för 2024:

1. ClickUp

Vyn ClickUp Item Hubs gör det enkelt att sortera dokument, instrumentpaneler och whiteboards efter senaste, favoriter eller "Skapade av mig".

Vårt förstahandsval är ClickUp för kunskapshantering – kombinera det med en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team av alla storlekar och branscher för att centralisera arbetet.

Samarbeta och håll din kunskapsbas uppdaterad med ClickUp Docs

Vänd dig till ClickUp Docs för alla dina kunskapsbasbehov. Med dess lättanvända redigeringsverktyg kan du förhandsgranska dokumentets utseende innan du publicerar det. Du kan lägga till olika typer av innehåll, såsom bilder, checklistor, kapslade sidor och bokmärken, för att skapa organiserade och visuellt tilltalande dokument.

Och vad händer om du behöver hjälp med ditt innehåll? Du kan alltid bjuda in dina teammedlemmar att arbeta på samma dokument samtidigt.

Samarbeta med ditt team i synk med ClickUps projekt- och uppgiftsverktyg, länka dokument till arbetsflöden och koppla samman hantering av kunskapsbasen med projektgenomförande.

Använd ClickUp Brain för att brainstorma idéer och skriva och redigera innehåll på några sekunder.

Om du har ont om tid kan du låta ClickUp Brain ta över. Plattformens inbyggda AI Writer for Work effektiviserar skapandet av innehåll genom att sammanfatta text, generera åtgärdspunkter, skapa artikelöversikter och formatera innehåll på några sekunder.

ClickUp-användare kan också använda AI på hela plattformen, vilket förbättrar kunskapshanteringen. Denna integration gör det möjligt för dig att skriva och sammanfatta innehåll för företagets wikis, omvandla anteckningar till praktiska att göra-listor, fylla kunskapsluckor och generera idéer för interna dokument.

Ladda ner denna mall Spara tid när du skapar din kunskapsbas med ClickUps fördesignade mallar.

Om du bara behöver något att börja med kan du bläddra igenom vårt omfattande bibliotek med mallar. Kom igång snabbt med något enkelt, till exempel ClickUps mall för kunskapsbas, och bygg upp ditt digitala informationsbibliotek. Den har avsnitt för kunskapsartiklar, vanliga frågor och resurser, vilket gör det enkelt att lagra och dela kunskap inom ett företag.

Utöver kunskapshantering gör ClickUp det möjligt för dina team att planera projekt, spåra förändringar och upprätthålla organisationen under hela projektets livscykel. ClickUp är en förstklassig lösning för företag som söker en enhetlig plattform för kunskap och projektledning.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa och förbättra dina wikis med flexibla stilalternativ

Enkel organisering i mappar, avdelningar – precis som du behöver det.

Universell sökning hjälper dig att hitta vad som helst på några sekunder

Samarbeta i realtid med dina team

Kontrollera redigering, sekretess och andra säkerhetsfunktioner

Aktivera fokusläget för en läsupplevelse utan distraktioner

Hitta enkelt länkade dokument genom att koppla dem till dina uppgifter i ClickUp.

Använd fördesignade mallar för din kunskapsbas

Integrera enkelt med över 1 000 populära verktyg som Slack, Zoom och Google Drive.

Begränsningar för ClickUp

Inledande inlärningskurva

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt för alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. SharePoint

via SharePoint

Microsofts SharePoint är ett välkänt kunskapshanteringssystem som gör det enkelt att skapa, hantera och dela innehåll, perfekt för att uppdatera alla om projektets tidsplaner, företagsnyheter och mycket mer.

Det hjälper till att hålla medarbetarna informerade och engagerade genom företagets portaler eller intranät och personliga uppdateringar i Sharepoint-appen. Det som utmärker SharePoint är dess anpassningsverktyg. Du kan skapa anpassade webbplatser för olika projekt och avdelningar, vilket ökar produktiviteten genom att förenkla delningen av resurser och applikationer.

SharePoint anpassar sig enkelt efter ditt teams stil och stöder delning av skrivbord, textkommentarer och mycket mer. Det samlar all din projektinformation på ett ställe och uppmuntrar teamet att delta.

SharePoints bästa funktioner

Hantera obegränsade kunskapsbasportaler i ett rymligt lagringsutrymme på 1 TB.

Implementera dokumentversionering och godkännandeprocesser

Säkerställ säker intern och extern fildelning

Integrera med MS Office, OneDrive, Microsoft Teams och Power BI

Begränsningar i SharePoint

Integrationen med verktyg som inte kommer från Microsoft är lite krånglig.

Installationen kan vara något komplex.

Priser för SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 $/användare per månad (faktureras årligen)

Som en del av Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad (faktureras årligen)

SharePoint-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

3. Notion

via Notion

För team förvandlas Notion till en molnbaserad produktivitets- och samarbetshub. Som kunskapsbasprogramvara samlar den wikis, dokument och projekt i en sammankopplad arbetsyta som drivs av AI.

Du kan skapa databaser, dokument och interna wikis för att lagra och organisera teamets kunskap, vilket underlättar förbättrat samarbete och enkel informationsdelning.

Trots sitt enkla utseende har Notion anpassningsalternativ som erbjuder olika anpassningsbara mallar och roliga element som memes och emojis. Detta gör det till ett ganska flexibelt alternativ även för personlig kunskapshantering.

Notions bästa funktioner

Bygg interna kunskapsbaser med sidor och databaser

Anpassa dokument med hjälp av olika element som innehållsförteckningar, växlingsknappar och kodsnuttar.

Redigera dokument tillsammans i realtid och tagga teammedlemmar med frågor och kommentarer.

Sammanfatta och redigera innehåll och identifiera viktiga punkter i det med hjälp av AI.

Begränsningar med Notion

Notions automatiseringsfunktioner för arbetsflöden är begränsade jämfört med andra verktyg.

Det går inte att konfigurera användarbehörigheter för delmängder av data i företagets wikis.

Notion-priser

Gratis

Plus: 10 $/användare per månad

Företag: 18 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI är tillgängligt för ytterligare 10 USD/användare per månad.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

4. KnowledgeOwl

via KnowledgeOwl

KnowledgeOwl är ett populärt program för kunskapsdelning bland IT-användare och utmärker sig genom sin förmåga att skapa användarvänliga och sökbara kunskapsbaserade webbplatser.

Dess "stavfelstoleranta" sökfunktion gör det enkelt att hitta information, särskilt om stavning inte är din starka sida. Plattformen håller saker och ting rena, enkla och intuitiva, vilket gör det enkelt att bygga upp och underhålla kunskapsbaser för kunder och anställda.

KnowledgeOwl fungerar bra för företag som tillhandahåller tjänster, eftersom det ger dem ett enkelt sätt att hantera innehåll som programvaruguider, policyer och processer.

KnowledgeOwls bästa funktioner

Organisera och navigera med en flexibel innehållsförteckning

Använd WYSIWYG-redigeraren (what you see is what you get) och redigera källkoden HTML.

Lägg till interna anteckningar för författare och meddela alla om uppdateringar

Kontrollera åtkomst till innehåll och varumärkesprofilering med privata domäner

Definiera sökfraser för specifika artikelresultat

Begränsningar för KnowledgeOwl

Begränsade anpassade rapporteringsfunktioner

Inte kostnadseffektivt för små organisationer

Priser för KnowledgeOwl

Ett abonnemang: Från 100 $/månad

Business Extras: Från 275 $/månad

Enterprise Extras: Från 1150 $/månad

KnowledgeOwl-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (90+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

5. Confluence

via Confluence

Confluence är ett annat bra alternativ för kunskapshantering. Det är perfekt för att skapa, redigera och organisera projektdokumentation och interna wikisidor.

Skapa enkelt dokument och visualisera dina idéer med Confluences funktioner Pages och Whiteboards. Du kan sedan organisera dem snyggt i Spaces – som mappar – och bestämma vilka som ska vara offentliga eller privata, så att alla kan arbeta tillsammans i realtid.

Confluence får särskilt beröm för hur det förbättrar den interna kommunikationen. Utöver kunskapshantering centraliserar det teknisk information, vilket gör uppdateringar och projektplaner lättillgängliga.

Confluence bästa funktioner

Skapa, redigera och organisera din innehållsdatabas gratis i realtid.

Använd flexibla och anpassningsbara utrymmen för att skapa dedikerade områden för specifika projekt eller avdelningar.

Använd AI-verktyg som ChatGPT, Copywriter och Wordsmith för snabba innehållsuppgifter.

Automatisera repetitiva uppgifter i flera dokument för ökad effektivitet

Få tillgång till avancerade sökfunktioner för snabb och precis informationshämtning.

Begränsningar i Confluence

Svårigheter med PDF-formatering och export

Det är komplicerat att hantera behörigheter för att skapa teknisk dokumentation

Priser för Confluence

Gratis

Standard: 6,05 $/användare per månad

Premium: 11,55 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Confluence

G2: 4,1/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 300 recensioner)

6. HelpDocs

via HelpDocs

Om du vill skapa och hantera din kundsupportinformation är HelpDocs ett utmärkt alternativ till Bloomfire.

Denna databasprogramvara används av både små nystartade företag och stora företag. Den har ett användarvänligt gränssnitt och en inbyggd redigerare för att skapa anpassningsbara databaser med bilder och videor.

När du har skapat din självbetjäningsbas kan du organisera artiklarna i olika ämnen eller avsnitt och använda taggar för att göra det enkelt för användarna att hitta information.

HelpDocs integreras också väl med andra verktyg, såsom supportplattformar och chatbots, vilket förbättrar supportupplevelsen.

HelpDocs bästa funktioner

Skapa anpassade mallar för kunskapsbasen som passar ditt varumärke och din stil.

Spara tid och hantera effektivt genom att välja fördesignade mallar som laddas snabbt.

Håll dig uppdaterad med schemalagda artikeluppdateringar och numrerade versioner.

Integrera med kommunikations- och supportverktyg som Slack, Intercom och Drift.

Kontrollera åtkomst och synlighet för artiklar för anställda och kunder

Begränsningar för HelpDocs

Användare rapporterar att programvaran kan bli buggig på grund av flera mindre problem.

Priser för HelpDocs

Startpris: 69 $/månad

Bygg: 139 $/månad

Grow: 279 $/månad

HelpDocs betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Guru

via Guru

Guru är ett utmärkt alternativ till Bloomfire och kombinerar sök-, intranät- och wiki-funktioner i en enkel plattform. Med en robust sökfunktion, hjälpsamma förslag och versionskontroll är det utmärkt för att bygga och hantera interna kunskapsbaser.

Gurus wiki-funktioner drivs av AI för enkel användning. De är utformade för att vara enkla för alla, oavsett om du skapar en innehållsdatabas eller letar efter svar. Författare får hjälp av AI att tagga experter och skriva bättre, medan de som söker får direkta och användbara svar.

Dessutom fungerar det bra med verktyg som Slack, Salesforce och Microsoft Teams, vilket gör teamarbetet ännu enklare.

Gurus bästa funktioner

Skapa och hantera kunskapskort, så att användarna kan lägga till kommentarer och frågor.

Skanna kunskapsbasen och anslut externa verktyg för komplexa svar

Synkronisera dina befintliga arbetsflöden och plattformar i realtid

Samarbeta med hjälp av kontextuella kommentarer och teamutrymmen

Guru-begränsningar

Anpassningsmöjligheterna för visuell branding och layout är begränsade.

Sökfunktionen kan förbättras

Guru-prissättning

Gratis provperiod i 30 dagar

Allt-i-ett: 18 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

8. Trainual

via Trainual

Om du behöver en plattform för att hantera din onboarding och utbildning, prova Trainual. Det är en plattform för kunskapsöverföring och utbildning som är utformad för växande team.

Trainual gör det enkelt att dokumentera, organisera, tilldela och söka efter alla processer, policyer och procedurer. Med fokus på att automatisera onboarding och utbildning lägger Trainual grunden för snabbare skalbarhet.

Du kan använda det för att bygga kunskapsbaser, definiera arbetsflöden, klargöra roller och säkerställa enhetlig utbildning. Detta hjälper företag att behålla talanger, upprätthålla enhetlighet och minska den dagliga operativa bördan.

Trainuals bästa funktioner

Centralisera alla dina affärsprocesser i interaktiva wikis och skapa en driftsmanual.

Automatisera onboarding genom att koppla innehåll till roller, avdelningar eller platser.

Behåll talanger genom att hålla medarbetarna engagerade med fortlöpande utbildning

Hitta och referera till SOP:er och utbildningsmaterial med dess kraftfulla sökfunktion.

Begränsningar för Trainual

Frekventa förändringar gör det svårt att utbilda team

Sidorna tar lång tid att ladda

Priser för Trainual

Småföretag: 300 $/månad

Tillväxtföretag: 500 $/månad

Obegränsat: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Trainual

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

9. Document360

via Document360

Document360 utmärker sig genom att skapa förstklassig dokumentation, från kunskapsbaser till tekniska dokument. Det håller saker och ting enkla med ett intuitivt gränssnitt, vilket gör det enkelt att samarbeta och centralisera kunskap.

Systemets blockredigerare säkerställer effektivt innehållsskapande, medan anpassningsalternativen möjliggör finjustering, vilket gör det anpassningsbart till olika dokumentationsbehov, från introduktion av ny personal till vanliga frågor från kunder.

Document 360 är ett värdefullt verktyg för kunskapshantering för företag i olika storlekar, inklusive nystartade företag, storföretag och växande organisationer.

Document360:s bästa funktioner

Skapa, hantera och granska innehåll via den interna kunskapsbasportalen.

Använd den externa kunskapsbaswebbplatsen för att dela dina dokument offentligt eller privat.

Få tillgång till detaljerade analyser för att spåra hur ditt innehåll visas och används.

Hitta dina dokument med hjälp av avancerade filter, sökningar på nyckelord och AI-baserade förslag.

Begränsningar för Document360

Saknar grundläggande funktioner som inbyggd stavningskontroll och språköversättning.

Anpassad kodning krävs för att justera design och layout.

Priser för Document360

Gratis

Standard: 199 $/projekt per månad

Professional: 299 $/projekt per månad (faktureras årligen)

Företag: 399 $/projekt per månad (faktureras årligen)

Enterprise: 599 $/projekt per månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 (375+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (190+ recensioner)

10. Slab

via Slab

Slab är ett förstklassigt verktyg för kunskapshantering i företag som är utformat för alla typer av team och som ofta används av teknikteam med olika behov. Det utmärker sig särskilt tack vare sina visuella wikis och avancerade formateringsfunktioner.

Det som utmärker Slab är dess moderna design, som gör det enkelt att navigera. Istället för den vanliga mappstrukturen introducerar Slab "Slab Topics", vilket gör det enklare för teammedlemmarna att hitta information.

Allt handlar om samarbete och kunskapsdelning, med funktioner som gemensam redigering, versionskontroll och diskussioner via kommentarer.

Om du dessutom använder Business- eller Enterprise-planen kan du med Slab ge din interna wiki en unik identitet genom att använda en anpassad domän, vilket ger en personlig touch till hur du hanterar kunskap.

Slabs bästa funktioner

Organisera innehåll med mappar, taggar och ämnen, vilket förbättrar sökfunktionen.

Integrera snabbt med annan programvara, kalkylblad och uppgiftshanterare för ökad bekvämlighet.

Fokusera på att skapa innehåll med verktygets intuitiva gränssnitt och moderna formatering.

Maximera din användning av verktyget med hjälp av hjälpcentret och videohandledningarna från universitetet.

Begränsningar

Begränsade redigeringsfunktioner

Stöder endast skapande och lagring av dokument, kan inte hantera team eller uppgifter.

Slab-prissättning

Gratis

Startup: 8 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Slab-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

Förenkla kunskapshanteringen med det bästa Bloomfire-alternativet

Oavsett om du använder din kunskapsbas för att spåra företagets insikter, söka efter viktig information eller introducera nya medarbetare, kan en välorganiserad kunskapsbas ta ditt företag till nya höjder. Det ökar kundnöjdheten för supportplattformar och förbättrar deras kvalitet på lång sikt.

Välj bland våra 10 bästa Bloomfire-alternativ och hitta det som bäst passar dina affärsbehov.

Om vi skulle rekommendera ett verktyg skulle vi dock föreslå ClickUp. ClickUp erbjuder robust dokumenthantering, AI-funktioner och anpassningsalternativ som hjälper dig att bygga din ideala kunskapsbas.

Det bästa av allt är att det är gratis att komma igång. Registrera dig på ClickUp och upplev det själv!