Start with Why Sammanfattning: Hur stora ledare inspirerar alla att agera

Det finns två typer av människor: de som vill inspirera andra och de som vill bli inspirerade. Det är mycket sällsynt att en bok tilltalar båda grupperna.

Simon Sineks bästsäljare från 2009, Start with Why, är undantaget.

Simon Sinek är en bästsäljande författare och hyllad motivationsföreläsare, känd för sina okonventionellt optimistiska idéer om affärer och ledarskap. Som en av världens mest populära ledarskapstränare har han inspirerat tusentals företagsledare under en karriär som sträcker sig över två decennier.

Boken har sitt ursprung i Sineks virala TED Talk med samma namn, som nu är den tredje mest sedda TED Talk genom tiderna med över 60 miljoner visningar. Den förmedlar ett enkelt men djupgående budskap och uppmanar oss att upptäcka vårt ”varför” – den grundläggande värdering som driver oss att stiga upp på morgonen och gå till jobbet.

Om du vill arbeta med ditt ledarskap och din teamhantering eller förbättra teamets produktivitet kan Start with Why hjälpa dig.

Denna sammanfattning av Start with Why listar de viktigaste punkterna för dig.

Start with Why Sammanfattning i korthet

via Amazon

I Start with Why talar Sinek om kraften i ”varför” och hur det kan vara den avgörande faktorn för en individs eller organisations framgång. Med hjälp av exempel som Steve Jobs, Martin Luther King Jr. , bröderna Wright, Bill Gates osv. betonar Sinek vikten av att upptäcka ditt huvudsakliga syfte (varför-faktorn) och använda det för att motivera och inspirera ditt team.

Enligt honom skapar "att börja med varför" en känsla av gemensamt syfte inom ditt team. Tydligheten i en organisations mission och vision gör den mer relaterbar för anställda och kunder.

Här är Sineks eget ”VARFÖR” för att skriva boken, med hans egna ord:

”Målet med denna bok är inte bara att försöka fixa det som inte fungerar. Jag har snarare skrivit denna bok som en guide för att fokusera på och förstärka det som fungerar. Jag har inte för avsikt att ifrågasätta de lösningar som andra föreslår. De flesta svar vi får, när de baseras på gedigna bevis, är helt giltiga. Men om vi börjar med fel frågor, om vi inte förstår orsaken, kommer även de rätta svaren alltid att leda oss fel ... så småningom. Sanningen, förstår du, avslöjas alltid ... så småningom. ”

Denna bok visar dig hur du ställer rätt frågor till dig själv så att du kan styra din organisation (och ditt team) i rätt riktning.

Boken behandlar tre viktiga idéer:

Vad skiljer framgångsrika människor och företag från mindre framgångsrika?

Varför inspiration är ett bättre sätt att bygga upp ditt företag än manipulation

Hur man bygger förtroende i en organisation

5 viktiga punkter från Start with Why

Det finns mycket att lära sig av boken, men här är några av våra favoritlärdomar.

1. Välj morötter framför piskor

En viktig lärdom för ledare i boken är att alltid påverka andra att agera genom att inspirera dem snarare än att manipulera dem.

Enligt Sinek är det väldigt få som förstår varför deras kunder väljer just dem. De flesta företag tenderar att anta att människor köper deras produkter på grund av bättre pris eller bättre servicekvalitet. Därför använder de manipulativa metoder som att sänka priserna, köra kampanjer, använda kändisar som ambassadörer och, i värsta fall, till och med skrämma kunderna för att locka dem.

Han delar med sig av exempel från verkligheten för att illustrera detta.

När General Motors (GM) började erbjuda en återbetalning på 500 till 7000 dollar till kunder som köpte deras lastbilar och bilar ökade deras kortsiktiga försäljning, men det minskade deras långsiktiga lönsamhet.

År 2007 förlorade GM cirka 729 dollar per såld bil på grund av sina incitament. De var då tvungna att minska sina incitament – och försäljningen sjönk.

På samma sätt sprider IBM:s slogan – Ingen har någonsin fått sparken för att ha anlitat IBM – rädsla som en marknadsföringstaktik. Det gör att inköpsteamen drar sig för att välja ett mindre känt företag framför IBM eftersom de är rädda för att förlora sina jobb om något går snett.

Sinek håller med om att manipulation fungerar – ibland alltför bra – men uppmanar sina läsare att gå i en helt motsatt riktning, nämligen inspirationens väg.

Här är varför: även om manipulation i vissa fall kan ge fler eller till och med återkommande affärer, är inspiration den enda lämpliga strategin för att bygga upp verklig kundlojalitet.

Sineks favoritexempel på inspiration som fungerar är Apple, särskilt när Steve Jobs var vid rodret.

En viktig punkt som Sinek betonar här är att människor inte köper det du gör, de köper varför du gör det. Om ditt ”varför” kan inspirera dem kan du förvandla dem till lojala kunder – tänk på alla människor som köar utanför en Apple-butik natten före lanseringen av en ny iPhone!

Sinek lämnar dig inte bara med denna tanke, utan ger dig också några bra råd:

Definiera (och kommunicera) ditt primära mål

Använd berättelser för att dela det syftet med omvärlden. Alla stora ledare är också stora berättare.

Stärk engagemanget genom att skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet.

Skapa förtroende genom att visa äkthet och leda med empati.

2. Hitta din gyllene cirkel

Konceptet Golden Circle är något som Sinek diskuterar i flera kapitel i boken. Golden Circle är ett strategiskt ramverk med tre koncentriska cirklar (Why, How och What), som var och en representerar en olika nivå av tänkande och kommunikation.

via Simon Sineks webbplats

Varför: Den innersta cirkeln representerar det centrala syftet som inspirerar organisationens existens. Den svarar på frågan ”Varför existerar organisationen utöver att bara tjäna pengar?” – de djupare värden och övertygelser som driver handlingar.

Hur : Den mellersta cirkeln representerar de specifika processer och : Den mellersta cirkeln representerar de specifika processer och arbetsstilar som stöder organisationens ”Varför. ” Den behandlar frågan ”Hur uppfyller organisationen sitt syfte?”

Vad: Den yttersta cirkeln representerar de konkreta saker och resultat som en organisation producerar. Svaret på denna fråga kan vara en produkt, tjänst eller lösning. Den besvarar den grundläggande frågan: ”Vad gör organisationen?”

Enligt Golden Circle-konceptet börjar framgångsrika företag och inflytelserika ledare med den inre cirkeln, Why, och går sedan vidare till How och slutligen What.

Detta ramverk hjälper dig att prioritera det som är viktigt och säkerställa att du är i linje med ditt mål.

2. Att leda är inte samma sak som att vara ledare

Sinek ger också råd om gott ledarskap. Han säger att ledarskap är mer än att hantera arbete eller driva verksamheten.

Enligt honom skapar en bra ledare en följarskara genom sin förmåga att bygga upp förtroende, empati och en känsla av tillhörighet.

”Det finns ledare och det finns de som leder. Ledare har en position med makt eller inflytande. De som leder inspirerar oss. Oavsett om det gäller individer eller organisationer följer vi dem som leder, inte för att vi måste, utan för att vi vill. Vi följer dem som leder, inte för deras skull, utan för vår egen.”

Så här kan du bli en sådan ledare:

Förkroppsliga de värderingar och övertygelser som definierar ditt huvudsyfte. Det visar andra att du är äkta och pålitlig.

Prioritera dina teammedlemmars välbefinnande genom att skapa en stödjande och inkluderande arbetsmiljö.

Skapa en miljö där alla känner sig bekväma med att ställa frågor och ge konstruktiv feedback.

Ett exempel på en inspirerande ledare som nämns i boken är Steve Jobs, som gav Apple-anställda friheten att tänka annorlunda (deras huvudsakliga syfte), utmana status quo och komma på produkter som iPods och iPhones.

3. Bygg ett team som tror på ditt varför

Låt oss börja med grunderna för att bygga ett team och återvända till Golden Circle: om du förkroppsligar Why i ditt företag, behöver du någon som hanterar How och mer skickliga personer som hanterar What. Samtidigt bör alla dessa personer tro på ditt kärnändamål och dina kärnvärden.

Författaren menar att det är viktigare att anställa personer som förkroppsligar dina värderingar, passar in i din företagskultur och kompletterar resten av ditt team än någon som är "bäst" på det de gör.

Motiverade människor är mer eniga om ett gemensamt mål. De gör det lättare att nå ditt mål och minskar konflikterna.

Några exempel på framgångsrika Why och How-partnerskap är visionären Walt Disney och hans praktiske äldre bror Roy. Här beskriver Sinek hur denna balans mellan WHY-HOW gynnar en organisation:

”Walt Disney drömde, ritade och fantiserade; Roy höll sig i skuggan och byggde upp ett imperium”, skrev Bob Thomas, en Disney-biograf. ”Roy var en briljant finansman och affärsman som hjälpte Walt Disney att förverkliga sina drömmar och bygga upp företaget som bär hans brors namn.”

Sineks andra råd till ledare? Stärk ditt team. Du kan göra detta genom att hjälpa dem att utvecklas professionellt, ge dem självständighet i arbetet eller uppskatta deras insatser.

Detta hjälper till att bygga upp deras förtroende för din organisation och säkerställer att medarbetarna förblir motiverade.

4. Följ ditt VARFÖR, inte dina konkurrenter

De allra flesta organisationer förlorar sin originalitet och sitt syfte med tiden när de försöker följa i fotspåren av sina mer framgångsrika konkurrenter. Sinek råder organisationer att använda sitt kärnsyfte som ledstjärna i alla aspekter. Att analysera och härma en konkurrent kan visserligen vara fördelaktigt på kort sikt, men det är inte en helhetssyn eftersom det kan orsaka inkonsekvens och avleda dig från dina egentliga mål.

Även om konkurrenter kan ge dig bra insikter om marknaden kan det hämma din tillväxt att använda dem som riktmärke av följande skäl:

Ingen äkthet: Genom att följa en konkurrents väg slutar du att vara trogen dina värderingar. Detta gör i sin tur att du framstår som oäkta i både anställdas och kunders ögon.

Ingen innovation: Om du alltid härmar vad dina konkurrenter gör finns det inget utrymme för innovation eller nya tillvägagångssätt.

Ingen konkurrensfördel : När du gör precis samma saker som dina konkurrenter gör, blir du lik dem och kan inte sticka ut.

Alltid på jakt efter att hinna ikapp: Du kommer alltid att ligga ett steg efter dina konkurrenter, vilket innebär att du aldrig kommer att få chansen att bli marknadsledande.

Sinek uppmuntrar ledare att se inåt, förstå sin organisations syfte, värderingar och styrkor och leda med äkthet snarare än att enbart förlita sig på externa riktmärken. Som han uttrycker det: du är din egen konkurrent.

Start with Why – citat som inspirerar dig till handling

Letar du efter mer inspiration?

Här är några direkta citat från boken som ska motivera dig, förbättra dina ledaregenskaper och hjälpa dig att bygga framgångsrika organisationer.

Simon Sinek om ledarskap

”Att vara ledare innebär att du har den högsta positionen, antingen genom förtjänst, tur eller genom att navigera i den interna politiken. Att leda innebär dock att andra frivilligt följer dig – inte för att de måste, inte för att de får betalt för det, utan för att de vill.”

”Stora ledare är de som litar på sin magkänsla. De är de som förstår konsten före vetenskapen. De vinner hjärtan före sinnen. De är de som börjar med VARFÖR.”

Simon Sinek om teamledning

”Det finns bara två sätt att påverka mänskligt beteende: du kan manipulera det eller du kan inspirera det.”

Simon Sinek om effektiva arbetsmetoder

”Passion räcker inte. För att passion ska överleva behöver den struktur. Ett varför utan ett hur har liten sannolikhet att lyckas.”

”Istället för att fråga ’VAD ska vi göra för att konkurrera?’ måste vi ställa frågorna ’VARFÖR började vi göra DET vi gör, och VAD kan vi göra för att förverkliga vår vision med tanke på all den teknik och alla marknadsmöjligheter som finns tillgängliga idag?’”

Tillämpa principerna i Start with Why med ClickUp

Nu när du känner till de viktigaste begreppen och principerna i Sineks bok ska vi visa dig hur verktyg för arbetsplatshantering som ClickUp kan hjälpa dig att börja med ditt Varför:

1. Anpassa dina mål efter ditt ”varför”

Dela upp större mål i genomförbara uppgifter och se till att varje uppgift är kopplad till organisationens huvudsyfte. Detta hjälper teammedlemmarna att förstå betydelsen av sina bidrag. Det visar dem också vikten av deras arbete, vilket i sin tur motiverar dem.

Skapa mål och KPI:er för att mäta dina framsteg mot dina kärnvärden och säkerställa att du rör dig mot dem och inte bort från dem. Detta är särskilt viktigt när ditt företag växer och fler intressenter dyker upp.

Hantera projekt och följ upp mål med ClickUp

Hantera alla dina projekt och uppgifter från ett och samma ställe med ClickUps projektledningsprogramvara.

Du kan använda ClickUp Tasks för att hantera uppgifter och deluppgifter, publicera statusuppdateringar (som kommentarer), använda anpassade taggar eller statusar för att gruppera och prioritera uppgifter och koppla dem explicit till organisationens Why.

Skapa mål, tilldela uppdragsmål och dela dem med ditt team så att alla är samordnade.

När du har lagt till dina projekt kan du använda anpassade instrumentpaneler och andra rapporter, till exempel Gantt-diagram, för att mäta dina framsteg mot dessa mål. Med ClickUp Goals kan du också spåra dina mål med numeriska, ja/nej- eller monetära mål.

2. Kommunicera ditt varför

Skapa ett centralt arkiv eller wiki för information om organisationens ”varför” och ”hur”, inklusive mission och vision, värderingar och processer. Detta säkerställer enkel åtkomst för alla teammedlemmar och är särskilt användbart vid introduktion av nya medarbetare.

Skapa offentliga wikis med ClickUp Docs

Skapa detaljerade wikis och utbilda ditt team om dina värderingar och mål med ClickUp Docs.

ClickUp Docs är ett dokumentverktyg som gör det möjligt för team att hantera sina dokument och wikis i organiserade arbetsytor. Det innehåller funktioner som innehållsblock, formateringsalternativ och redigering i realtid. Du kan också skapa en teamyta för att hantera gemensamma dokument, tilldela behörighetsnivåer och mycket mer.

Använd ClickUp AI för att sammanfatta dina wikis eller översätta dem till olika språk så att de blir lättare att läsa.

Dessutom kan ClickUp AI hjälpa dig att lokalisera dina wikis till flera språk, sammanfatta dokument och mycket mer. På så sätt skapar du en känsla av tillhörighet även för dem som inte nödvändigtvis talar ditt språk.

3. Främja samarbete i realtid

För att alla teammedlemmar ska vara samsynta om ett projekt, hjälp dem att kommunicera enkelt och hålla sig uppdaterade genom alla nivåer av projektet. På så sätt kan alla vara på samma sida och enkelt ge feedback.

ClickUp erbjuder flera alternativ för att kommunicera med ditt team – i projekt och dokument. För det första kan du kommentera uppgifter, tilldela åtgärder och skicka e-post direkt från uppgiftsvyn.

Redigera dokument samtidigt med resten av teamet, lägg till kommentarer och mycket mer.

I Docs kan du lägga till kommentarer, tagga personer och redigera samtidigt för att skapa en kontinuerlig feedbackloop.

Inled samtal med viktiga intressenter genom att skapa separata chattar för varje projekt, uppgift eller dokument.

Utöver detta kan du också använda ClickUps inbyggda chatt- och videoinspelningsfunktioner för att starta konversationer med ditt team och lägga till sammanhang till diskussionerna.

4. Uppmuntra brainstorming

Organisera brainstorming-sessioner där teammedlemmarna kan dela med sig av sina idéer öppet. Sinek rekommenderar att man skapar en miljö där individer kan bygga vidare på varandras idéer, vilket leder till gemensam innovation. Detta förstärker känslan av tillhörighet och enighet bland dina anställda.

Brainstormingmallarna i ClickUp gör detta enklare – du kan till och med starta en session direkt.

Visualisera idéer med whiteboards och mindmaps i ClickUp.

Fria designverktyg som whiteboards och mindmaps gör det lättare för dina teammedlemmar att rita upp alla bra idéer och förklara dem visuellt. Detta gör brainstorming-sessionerna engagerande och produktiva.

Gör brainstorming-sessioner engagerande med ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Whiteboards kan du rita diagram, lägga till anteckningar och till och med länka dem till ett projekt. Du kan också dela dessa whiteboards med andra i teamet eller använda dem som en dokumentation av din brainstorming-session. Detta är särskilt användbart under Why-uppgifter som kräver att du förklarar det strategiska syftet med ett projekt för ditt team.

Ett annat engagerande och samarbetsinriktat verktyg som finns tillgängligt på ClickUp är Mind Maps. Det kan vara till hjälp under faserna How och What, där du måste kartlägga ditt arbetsflöde eller skapa individuella uppgifter för alla.

Sammanfattning

Simon Sineks Start with Why är en övertygande mall för att bygga inspirerande organisationer.

Genom att hitta och definiera ditt huvudsyfte kan du inspirera förtroende bland teammedlemmarna, bygga upp miljardföretag och göra lojala kunder till evangelister. Sinek uppmanar också ledare att främja tydlighet och disciplin i teamets mål genom att alltid anpassa dem till deras ”varför”.

Vi hoppas att du tyckte att denna sammanfattning av boken Start with Why var användbar. Om du inte är säker på vad ditt ”varför” är, rekommenderar vi varmt Sineks andra bok, Finding Your Why. Denna bok är en följeslagare till boken Start with Why och innehåller praktiska tips som hjälper dig att definiera ditt övergripande syfte.

Men om du redan har internaliserat koncepten i Start with Why och har en klar bild av vad ditt huvudsakliga syfte är, föreslår vi att du registrerar dig för ClickUp – det är gratis att komma igång.