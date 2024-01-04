AI-influencers: Följ dem som pratar om de senaste AI-trenderna

AI är på allas läppar. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom AI om man inte vill hamna på efterkälken.

Och finns det något bättre sätt att hålla sig uppdaterad än att följa de bästa hjärnorna i branschen? Det blir mycket lättare att hänga med i trenderna när du följer dem som sätter dem.

Vi har sammanställt en lista över de 10 mest inflytelserika personerna inom AI som är visionära tänkare som formar AI-scenen och leder diskussionerna om det senaste inom AI.

Om du är marknadsförare eller expert på sociala medier eller vill lära dig av de verkliga pådrivarna i AI-världen, kommer denna lista att hjälpa dig att förstå deras bidrag.

Vad är AI-influencers?

AI-influencers är experter inom artificiell intelligens – forskare, tekniker, entreprenörer, lärare eller opinionsbildare* – som delar med sig av sina kunskaper och insikter till andra. De förklarar nyanserna, användningsområdena och relevansen av AI för omvärlden.

AI-influencers bidrar aktivt till att öka förståelsen för tekniska aspekter relaterade till AI och utvecklingen av AI-verktyg.

Dessa populära virtuella influencers engagerar sig via olika kanaler, såsom sociala medieplattformar, akademiska publikationer, konferenser och branschforum, för att dela med sig av sin expertis och sina perspektiv på AI-relaterade ämnen.

Kort sagt hjälper de oss att bättre förstå AI och hur det kan förändra våra liv i framtiden.

10 AI-influencers du måste följa

Vi har gått igenom flera profiler och noggrant valt ut 10 opinionsbildare och pionjärer inom AI som driver på viktiga utvecklingar och kan ge dig värdefulla insikter och kunskaper.

Följ dessa influencers för att hålla dig uppdaterad om AI:

via X

Samuel Harris Altman är grundare och VD för OpenAI – en av de mest kända organisationerna som leder AI-våren.

Open AI har utvecklat olika stora språkbaserade AI-modeller (LLM), öppen källkods-AI-modeller och avancerade bildgenereringsmodeller (DALL•E 2, DALL•E 3). ChatGPT, en populär generativ AI och gratis chattbotassistent, bygger också på ett AI-system som skapats av OpenAI.

Vid åtta års ålder började Sam programmera, vilket ledde till att han 2019 var med och grundade Tools for Humanity. Det är en organisation som bygger system för att skanna människors ögon för att autentisera och verifiera deras identitet och försörjning i syfte att bekämpa bedrägerier. Mellan 2014 och 2019 var han också vd för startup-acceleratorn Y Combinator.

För närvarande har Sam hela 2,5 miljoner följare på X och delar aktivt uppdateringar om Open AI:s framsteg och innovationer inom AI-verktyg samtidigt som han bidrar till sina Apollo-projekt (Apollo är en tidig fas-fond som investerar i moonshots). Han investerar stort i AI-säkerhetsforskning för att säkerställa att kraftfulla AI-system kontrolleras. Han är en viktig röst som formar politiken kring avancerad AI.

via X

Dr Fei Fei Li är en AI-influencer, meddirektör för Stanfords institut för människocentrerad AI och den första Sequoia-professorn vid institutionen för datavetenskap vid Stanford University.

Hon var vice vd på Google och arbetade som chefsforskare för AI/ML på Google Cloud.

Hon utnämndes till styrelseledamot i X 2020 som oberoende direktör för att leda utvecklingen av social AI och utvärdera användningen av AI-verktyg för sociala medier för att övervaka plattformen.

Med över 445 000 följare på X delade Li nyligen sin kommande bok, The Worlds I See, som bygger på nyfikenhet, utforskande och upptäckter i AI:s barndom.

Hon utnämndes nyligen till AI:s ”gudmor” som nationell talesperson för etik och mångfald inom STEM och AI.

Li uppfann också ImageNet och ImageNet Challenge, en storskalig dataset och benchmarking-satsning som bidrar till den senaste AI-utvecklingen och djupinlärning.

via X

Dr Andrew Ng, med 943 000 följare på X, är grundare av DeepLearning. AI, grundare och VD för Landing AI samt ordförande och grundare av Coursera.

2011 ledde Andrew utvecklingen av den huvudsakliga MOOC-plattformen (Massive Open Online Courses) vid Stanford University, vilket möjliggjorde en kurs i maskininlärning (ML) som erbjöds till över 100 000 online-studenter på Coursera. Hans Coursera-kurser har nått över 3 miljoner studenter världen över.

Han är tidigare forskare vid Baidu och Google Brain och en auktoritet inom maskininlärning och AI-utbildning. Han har författat och medförfattat över 200 forskningsartiklar inom robotik och maskininlärning, samtidigt som han har förändrat otaliga liv genom sitt arbete inom AI.

2013 utnämndes han till ”världens mest inflytelserika person” av Time 100.

Som adjungerad professor vid Stanford Universitys datavetenskapsavdelning delar han med sig av sin expertis och vision för AI-utbildning och -tillämpningar. Han fortsätter att publicera banbrytande forskning som främjar djupinlärning.

via X

Kate Crawford, med cirka 83 000 följare på X, är en framstående expert som studerar hur artificiell intelligens påverkar samhället.

Hennes arbete spänner över två decennier av AI-utveckling och fokuserar på att förstå hur big data, maskininlärning och AI påverkar historia, politik, arbetsmarknad och miljö.

Hon är en respekterad forskare vid Microsoft Research New York och USC Annenberg och bidrar till välkända forskningstidskrifter som Nature och Science.

Kates unika projekt, som "Anatomy of an AI System" och "Excavating. ai", har vunnit prestigefyllda priser och platser i stora museer. "Anatomy of an AI System" analyserar hela leveranskedjan och dataflödena bakom en Amazon Echo-enhet. Excavating. ai är däremot en etnografisk studie som avslöjar de ideologier, värderingar och fördomar som blir inbäddade i AI-system baserat på AI-utvecklarnas världsbild.

Båda projekten har haft stor betydelse för att visa på de ofta dolda mänskliga elementen och etiska dimensionerna inom AI-system. Crawfords verk, inklusive hennes bok Atlas of AI, efterlyser ökad transparens och ansvarighet i hur de som bygger AI formar dess värderingar.

Crawford är medgrundare av AI Now Institute och fokuserar på AI:s samhälleliga konsekvenser, vilket överensstämmer med de farhågor som marknadsförare och sociala medieproffs som använder AI har uttryckt.

via X

Ian J. Goodfellow, datavetare och ingenjör, har haft stor inverkan inom området artificiella neurala nätverk och djupinlärning.

Goodfellow, som har många följare i AI-communityn, fick sin banbrytande idé under en informell sammankomst 2014. Under ett samtal med vännerna kom han på en metod för datorer att generera bilder självständigt, utan mänsklig inblandning. Detta ledde till skapandet av GAN:er, eller generativa adversariala nätverk.

Den centrala idén bakom GAN är att ställa två neurala nätverk mot varandra för att generera nya, syntetiska data som liknar vissa träningsdatauppsättningar. De två nätverken spelar ett kontinuerligt spel och förbättras tills de genererade instanserna inte går att skilja från verkliga data.

Goodfellow, som för närvarande är forskare vid DeepMind, reflekterar över sin oväntade berömmelse och tycker att den är något surrealistisk. Trots detta är han fast besluten att motverka missbruk av sina upptäckter. Hans vision är att värna om en etisk användning av AI, en sak han brinner för.

via LinkedIn

Allie Miller är AI-entreprenör, rådgivare och investerare.

Med över en miljon följare på LinkedIn bidrar hon aktivt till AI-utbildning, föreläser om AI över hela världen, ger råd om global AI-politik och skapar utbildningsresurser för företag som vill utmärka sig med AI. Hon är en populär virtuell influencer som förespråkar AI-utbildning på sociala medieplattformar.

Tidigare ledde hon Machine Learning Business Development för Startups and Venture Capital på Amazon (AWS).

Hon byggde upp verksamheten inom AWS från grunden och gav råd och stöd till ledande forskare, grundare och investerare inom maskininlärning över hela världen.

Innan dess nådde Allie en milstolpe som vinnare i nationella innovations tävlingar och blev den yngsta kvinnan som utvecklat en AI-produkt på IBM.

Hon har blivit allmänt erkänd som "Årets AI-innovatör" av AIconic 2019 och LinkedIn Top Voice för teknik och AI under flera år. Följ henne för nyheter om artificiell intelligens och teknik, insikter och jobbrådgivning.

via X

Tabitha Goldstaub är en teknikentreprenör som fokuserar på AI:s påverkan. Hon är medgrundare av CogX, en onlineplattform som samlar forskare och beslutsfattare för att diskutera AI-utvecklingen, och har varit ordförande för den brittiska regeringens AI-råd.

Goldstaub har över 15 000 följare på Linkedin och över 14 000 följare på X. Hon är aktivt engagerad i organisationer som TechUK och Alan Tiring Institute, där hon ger råd i frågor som rör AI och teknik.

Goldstaub delar med sig av sina personliga erfarenheter i boken How to Talk to Robots: A Girls’ Guide to a World Dominated by AI. Hon förutspår AI-trender och hjälper företag att tillämpa AI på ett etiskt sätt genom rådgivningstjänster.

Hon listades i Media Weeks "30 under 30" 2012. Dessutom fick hon en plats i tidningen London Evening Standard "Silicon 60" 2014. Hon fick också "Amy Johnson Award" från Society of Women's Engineering.

via X

Yann LeCun, chefsforskare inom AI på Facebook och respekterad professor vid New York University, har en betydande följarskara på 625 000 på LinkedIn och 641 000 på Twitter. Han är välkänd för sin expertis inom AI, maskininlärning, datorseende och robotik.

I slutet av 80-talet föreslog han en arkitektur för att bygga neurala nätverk som skulle hjälpa datorer att känna igen bilder. Detta banbrytande arbete resulterade i utvecklingen av konvolutionella neurala nätverk, som nu används i stor utsträckning för bild-, video- och taligenkänning.

Han är också en av de ledande skaparna av bildkomprimeringstekniken DjVu, som har bidragit till att göra digitala bilder tydligare och komprimera dem utan att förlora kvalitet.

Han har prestigefyllda utmärkelser, bland annat Turing Award (2019) och Chevalier (riddare) av den franska Hederslegionen (2023).

För närvarande leder han AI-forskningen på Facebook och är en uttalad försvarare av AI-tekniken, med påståendet att ”AI-doomerism är dömt att misslyckas”.

via X

Med en betydande följarskara på 165 000 på Twitter och 40 000 på LinkedIn forskar Timnit Gebru, en datavetare från Eritrea och Etiopien, om artificiell intelligens med fokus på bias i algoritmer och datamining. Hon är grundare och verkställande direktör för Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Hon tog en doktorsexamen vid Stanford University och gjorde en postdoktor vid Microsoft Research i FATE-gruppen (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), där hon studerade algoritmisk bias i projekt som syftade till att samla in insikter från data.

Hennes forskning på Microsoft 2017 avslöjade brister i AI-ansiktsigenkänning och visade på fördomar mot kvinnor och personer med annan hudfärg. Den belyste hur de datamängder som användes för att träna algoritmen innehöll flera bilder av vita män men mycket få svarta kvinnor. Resultaten tvingade IBM och Microsoft att uppdatera sina datamängder.

Hon var med och grundade "Black in AI", som främjar mångfald bland AI-forskare. Gebru blev erkänd för sin expertis inom etisk AI och hamnade på Fortunes lista över "Världens 50 största ledare", Natures lista över inflytelserika vetenskapsmän och Times lista över de mest inflytelserika personerna 2022.

Hon ledde också ett mångsidigt AI-team på Google, utmanade branschnormer och främjade viktigt arbete som omformade AI-ordlistan.

via X

Rachel Thomas är datavetare och medgrundare av fast.ai, som gör AI-utbildning tillgänglig. Hon undervisar i ansvarsfull AI-utveckling så att praktiker kan minska skadliga fördomar. Hennes kostnadsfria kurser har gett henne kritikerros i publikationer som The Economist, MIT Tech Review och Forbes.

Hon är också grundare och direktör för Center for Applied Data Ethics vid University of San Francisco och har 90 000 följare på Twitter.

Hon har en doktorsexamen i matematik från Duke University. I början av sin karriär arbetade hon som datavetare och mjukvaruutvecklare på Uber.

Thomas har fått erkännande från Forbes som en av de 20 mest fantastiska kvinnorna inom AI och har presenterats i boken Women Tech Founders on the Rise. Hennes engagemang för dataetik, omfattande bidrag till utbildning inom djupinlärning och inflytelserika skrifter understryker hennes betydande inverkan på AI.

Hennes inflytande sträcker sig långt och brett, med över en miljon läsare och översättningar till kinesiska, spanska, koreanska och portugisiska, samt nio förstasidor på Hacker News.

Intresserad av artificiell intelligens? Möt ClickUp AI

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa texter, generera e-postsvar och mycket mer.

Vi har diskuterat mänskliga influencers, deras inflytande och den ökande användningen av AI i olika branscher. Om du letar efter sätt att komma närmare AI och använda det i ditt dagliga liv, ska du bekanta dig med ClickUp AI.

ClickUp AI syftar till att förändra ditt sätt att arbeta och hjälpa dig att få saker gjorda snabbare, oavsett vilken roll du har. Använd det som din virtuella AI-assistent för att organisera uppgifter, sammanfatta möten och diskussioner, skriva allt från e-postmeddelanden till blogginlägg och föreslå förbättringar av ditt dagliga arbetsflöde.

Här är några av de bästa funktionerna i ClickUp AI som hjälper dig att utnyttja din tid på bästa sätt:

Anpassade AI-rekommendationer : Få snabba rekommendationer som gör skrivprocessen mer intuitiv och produktiv. Få snabba rekommendationer som gör skrivprocessen mer intuitiv och produktiv.

Live-redigeringsassistent: Skapa AI-genererat innehåll med hjälp av verktyget som din realtidsguide, med förslag, insikter och förbättringar av redigeringarna.

via ClickUp

Automatisering av uppgifter: Automatisera dina rutinuppgifter med fördefinierade automatiseringar och förenkla ditt arbetsflöde.

Anpassa dina automatiserade uppgifter med ClickUp

Dokumentsammanfattning: Skapa snabbt koncisa sammanfattningar av långa dokument

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick med hjälp av ClickUp AI.

Översättning: Översätt innehåll till flera språk för att underlätta kommunikation och samarbete mellan olika team och målgrupper.

Dessa funktioner kommer att underlätta ditt arbetsliv, men du kan förvänta dig ännu mer. ClickUp AI är fortfarande i ett tidigt skede, så håll utkik efter spännande utvecklingar.

