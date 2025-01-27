De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till DocuSign 2025

Om du brukar skicka eller ta emot digitala dokument kanske du letar efter sätt att öka trovärdigheten och äktheten vid sådana utbyten.

Av denna anledning är verktyg som DocuSign och DocuSign-alternativ mycket populära, eftersom de kan omvandla ett enda papper till ett juridiskt bindande dokument med elektroniska signaturer från alla inblandade parter.

Dessutom sparar digitala signaturlösningar tid, arbete och resurser. Tänk dig om du var tvungen att ladda ner dokumentet, skriva ut det, skriva under det med bläck, skanna det och skicka tillbaka det – det är fyra steg för mycket.

Det kanske dock inte fungerar för dig om du letar efter alternativ till DocuSign.

Visst, det gör det möjligt för användare att e-signera dokument, generera digitala revisionsspår, skapa återanvändbara mallar, lägga till anpassad branding och mycket mer. Men det saknar avancerad dokumentredigering och bulkformulär samtidigt som användningen begränsas genom kuvertbegränsningar.

Dessutom är det onödigt komplicerat att byta undertecknare eller deras roller och överföra kuvert inom DocuSign-miljön.

Dessutom erbjuder DocuSign inte den önskade nivån av kundsupport för sitt höga pris.

Lyckligtvis finns det tio alternativ till DocuSign som underlättar din dokumentunderteckningsprocess!

Vad ska du leta efter i DocuSign-alternativ?

Innan vi presenterar vår lista över alternativ till DocuSign ska vi snabbt gå igenom några funktioner och egenskaper som alternativen bör ha. Här är några viktiga faktorer att tänka på när du granskar alternativen till DocuSign:

Användarvänlighet : E-signaturplattformen bör ha ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt med en förenklad signaturprocess som även passar dem som inte är så tekniskt kunniga.

Rättslig giltighet : För att digitala signaturer ska vara giltiga och verkställbara måste den juridiskt bindande e-signaturlösningen uppfylla standarder och regleringar som ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transactions Act etc., beroende på bransch och geografisk region.

Dokumentredigerare : Även om programvaran för digital signatur kanske inte kräver en dokumentredigerare, är det ett utmärkt DocuSign-alternativ att ha en till hands. Du kan använda den för att redigera och ändra dokument eller till och med använda mallar när du skaffar elektroniska signaturer.

Säkerhet och efterlevnad : Digitala dokument som kräver elektroniska signaturer kan vara konfidentiella. Därför bör de skyddas med åtgärder som end-to-end-kryptering, multifaktorautentisering, revisionsspår etc. för att säkerställa dokumentets säkerhet och integritet, särskilt när det gäller regleringar som HIPAA eller GDPR.

Autentisering : Verktyget för elektronisk signatur kan använda autentiseringsmetoder som biometrisk verifiering, åtkomstkod eller e-postverifiering för att säkerställa att den avsedda undertecknaren har undertecknat dokumentet.

Dokumentspårning : Med den här funktionen kan du övervaka dokumentets status. Genom att ha en överblick över vem som har dokumentet, vem som har undertecknat det och vem som ännu inte har undertecknat det säkerställer du att ingenting faller mellan stolarna under underteckningsprocessen.

Meddelanden och påminnelser : Det räcker inte att veta var dokumentet finns eller hur långt processen har kommit. Alternativen till DocuSign måste skicka automatiska påminnelser och meddelanden till dokumentets avsändare och undertecknarna för att säkerställa att signeringsprocessen slutförs enligt tidsplanen.

Mobil tillgänglighet: DocuSign är tillgängligt för Apple- och Android-enheter. Därför är det självklart att alternativen till DocuSign också bör ha mobilappar för elektroniska signaturer när du är på språng. Världen är för snabbföränderlig för att stanna upp för en signatur.

De 10 bästa alternativen till DocuSign

Oavsett om du letar efter betalda, juridiskt bindande signaturlösningar eller elektroniska signaturlösningar med ett gratisabonnemang, här är några bra alternativ till DocuSign för att signera dokument.

1. PandaDoc

Via PandaDoc

PandaDoc är en välkänd plattform för dokumentautomatisering som gör det möjligt för användare att enkelt skapa, spåra och skicka dokument. Som ett av de ledande alternativen till DocuSign går PandaDoc längre än elektronisk signering genom att stödja avancerade funktioner som realtidssamarbete, dokumentspårning, anpassad branding och inbyggd integration med olika tredjepartsappar.

PandaDocs bästa funktioner

Skapande och delning av dokument från början till slut med hjälp av en intuitiv dokumentredigerare med dra-och-släpp-funktion.

Obegränsade och säkra juridiskt bindande digitala signaturer för kontraktsskrivning och verkställighet

Omfattande dokumentbibliotek med över 750 återanvändbara mallar

Anpassningsbara signaturer med variabla teckensnitt, färger, typografi etc.

Ställ in påminnelser för elektronisk signering av dokument

Integreras med nästan 20 affärsapplikationer för CRM, betalning, produktivitet etc.

PandaDocs begränsningar

Främst avsedd för avtalshantering

Webbplatsen är långsam, buggig och ibland opålitlig.

PandaDoc-priser

Erbjuder en 14-dagars gratis provperiod.

Essentials: 35 USD per användare och månad

Företag: 65 USD per licens och månad

Företagsplaner: Anpassade priser

PandaDoc erbjuder också prissättning per dokument, för vilket du måste kontakta säljavdelningen och fastställa priset baserat på din volym.

PandaDoc-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (2 257 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 057 recensioner)

2. Dropbox Sign (tidigare HelloSign)

via Dropbox Sign

Nästa på vår lista över alternativ till DocuSign har vi HelloSign, som bytte namn till Dropbox Sign efter att det förvärvades av Dropbox, en välrenommerad plattform för filhosting. Det är en lösning för elektroniska signaturer som förenklar signeringsprocessen genom att göra den digital och säker.

Dropbox Signs bästa funktioner

Mobilvänliga formulär för att underteckna dokument när du är på språng

Begär juridiskt bindande elektroniska signaturer på PDF- eller Word-filer.

Dropbox + Sign Essentials-planen kombinerar det bästa från Dropbox för dokumentdelning och Sign Essentials för signering av dokument.

Kodfria integrationer med molnlagringsleverantörer, HR-verktyg, CRM-system etc.

Stöder elektroniska signaturer på 22 språk

Begränsningar för Dropbox Sign

Inkluderar inte lösningar för att skapa eller redigera dokument.

Saknar avancerade funktioner för att samla in betalningar eller analysera dokument

Priser för Dropbox Sign

Dropbox Sign erbjuder en 30-dagars gratis provperiod med ett gratisabonnemang som endast gäller elektronisk signering.

Essentials: 20 dollar per månad

Dropbox + Sign Essentials: 22 dollar per månad

Standard: 30 USD per användare och månad

Premium: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Dropbox Sign

G2: 4,7/5 (2 099 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 422 recensioner)

3. Signaturely

via Signaturely

Om du letar efter DocuSign-alternativ som är enkla och rakt på sak är Signaturely värt att notera. Genom att ta bort alla onödiga funktioner gör denna praktiska och prisvärda lösning för elektroniska signaturer precis vad den lovar – samlar in signaturer.

Signaturelys bästa funktioner

Ett verktyg för dokumenthantering och åtkomsthantering på ett och samma ställe

Överskådligt och intuitivt gränssnitt med snabb funktionalitet för att underteckna dokument

Automatiska aviseringar och påminnelser till dem som ännu inte har undertecknat dokument

Rättsligt bindande digitala signaturer som stöds av 60 internationella lagar om e-signaturer

Återanvändbara mallar och anpassad branding för dokument

Signaturelys begränsningar

Saknar en dedikerad mobilapp

Har ingen inbyggd dokumentredigerare

Begränsad integration med Google Drive, Dropbox, OneDrive och Box.

Priser för Signaturely

Signaturely erbjuder en 7-dagars gratis provperiod av sina betalda abonnemang.

Gratisplan: En elektronisk signatur på ett dokument per konto

Personligt: 20 dollar per plats och månad

Företag: 40 USD per licens och månad

Signaturely-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (270 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (351 recensioner)

4. Adobe Sign

via Adobe Sign

Med tanke på den utbredda användningen av Acrobat Reader för att hantera dokument (särskilt PDF) har Adobe blivit ett välkänt namn som inte behöver någon närmare presentation. Som en omfattande plattform för dokumenthantering levereras Adobe Document Cloud-miljön med verktyget Adobe Acrobat Sign för att samla in e-signaturer.

Adobe Signs bästa funktioner

Adobe Sign erbjuder full mobilitet eftersom användarna kan underteckna dokument på mobiler eller stationära datorer.

Ger realtidsöversikt över alla dokument som väntar på signatur.

Varnar avsändaren när dokumentet är undertecknat

Möjliggör massutskick av formulär, kontrakt och andra dokument med ett enda klick.

Sömlös integration med över 50 välkända affärsverktyg och plattformar

Stöder betalningsinsamling via kreditkort, digitala plånböcker och andra onlinebetalningsgateways.

Begränsningar för Adobe Sign

Graden av efterlevnad av e-signaturer kan variera från plan till plan, vilket gör den "rättsligt bindande" digitala signaturen tveksam.

En betydande del av de viktiga funktionerna är dolda bakom de dyra företagsabonnemangen.

Saknar dokumentanalys

Priser för Adobe Sign

Adobe Sign erbjuder en 14-dagars gratis provperiod.

För privatpersoner

Acrobat Standard: 22,99 $ per månad

Acrobat Pro: 29,99 $ per månad

För team (faktureras årligen)

Acrobat Standard: 14,99 $/licens per månad

Acrobat Pro: 23,99 $/licens per månad

Acrobat Sign Solutions: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Adobe Sign

G2: 4,4/5 (931 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 131 recensioner)

5. Signeasy

via Signeasy

Signeasy är ett utmärkt alternativ för dig som letar efter hybridalternativ till DocuSign som möjliggör insamling av elektroniska signaturer både online och offline. Liksom många andra juridiskt bindande lösningar för e-signaturer som vi har diskuterat uppfyller även Signeasy olika internationella och regionala lagar och regler.

Signeasys bästa funktioner

Stöder elektroniska dokument i över 25 format, inklusive PDF, Word, PNG, JPG, HTML och många fler.

Elektronisk signatur är tillgänglig på 24 språk som stöds.

Möjliggör offline- och personlig signering

Genererar juridiskt hållbara digitala revisionsspår

Avancerade funktioner inkluderar biometrisk autentisering, signaturautentisering, dokumentverifiering, Aadhaar-baserad signering etc.

Tillgängligt för webben, mobila enheter och andra enheter

Signeasy-begränsningar

Saknar betalningsinsamling och dokumentanalys

Dyra och begränsade integrationer. Till exempel kostar Salesforce-integrationen 20 dollar per månad, medan integration med HubSpot eller Pipedrive inte är tillgänglig.

Priser för Signeasy

Signeasy erbjuder en 14-dagars gratis provperiod.

Essential: 12 USD per användare och månad (enkelanvändare)

Team: 24 USD per användare och månad

Företag: 36 USD per användare och månad

Business Plus: 60 dollar per användare och månad

Signeasy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (606 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (455 recensioner)

6. Jotform Sign

via Jotform

Jotform är ett övergripande alternativ till de många DocuSign-alternativen, eftersom det erbjuder formulärskapande som en kärnfunktion. Använd den enkla dra-och-släpp-funktionen för att skapa anpassade formulär och digitala dokument som människor kan underteckna elektroniskt. Eller välj bland över 600 Jotform Sign-mallar, anpassa dem efter ditt företag och skicka dokument för att samla in juridiskt bindande underskrifter!

Jotform Signs bästa funktioner

Skapa en offentlig länk för att dela dokument med en stor publik

Stöder tilldelning av flera signaturroller

Återanvändbara mallar kan skickas så många gånger som behövs.

Ett av få alternativ till DocuSign som erbjuder ett gratisabonnemang.

Kompatibel med smartphones, surfplattor och stationära datorer

Begränsningar för Jotform Sign

Har en brant inlärningskurva som hindrar användarna från att utnyttja dess fulla potential.

De betalda abonnemangen är ganska dyra.

Jotform-priser

Starter: Gratis (begränsat till 5 formulär)

Brons: 39 USD per användare och månad (begränsat till 25 formulär)

Silver: 49 USD per användare och månad (max 50 formulär)

Gold: 129 USD per användare och månad (begränsat till 100 formulär)

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Jotform Sign – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (771 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 674 recensioner – för Jotform)

7. eSignly

via eSignly

Om du letar efter minimalistiska alternativ till DocuSign som kombinerar mobilitet mellan olika enheter och hybridsignering (online och personligen) och som erbjuder ett gratisabonnemang, då uppfyller eSignly alla dina krav. Istället för att diversifiera sitt kärnvärde för mycket fokuserar denna lösning för elektroniska signaturer enbart på signering och delning av dokument.

eSignlys bästa funktioner

Det kostnadsfria abonnemanget tillåter elektronisk signering av ett obegränsat antal dokument.

Tillgängligt på över 18 språk

Tillåter åtkomstkontroll och dokumenthanteringsbehörigheter

Stöder personlig signering

Användare kan anpassa signeringsinbjudningar och till och med använda alternativ för massignering.

Kompatibel med olika format och filstorlekar (beroende på plan) ?

Begränsningar för eSignly

Kan inte skapa eller redigera dokument

Saknar avancerade funktioner och kraftfulla integrationer med tanke på priset.

Priser för eSignly

eSignly erbjuder en 30-dagars gratis provperiod av de betalda abonnemangen.

Gratis: 0 $ (begränsat till 5 signeringsförfrågningar)

Professional: 15 USD per användare och månad

Företag: 25 USD per användare och månad

Enterprise: 40 dollar per användare och månad

eSignly-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (5 recensioner)

Capterra: N/A

8. signNow

via signNow

När det gäller DocuSign-alternativ som erbjuder personlig signering är signNow by airSlate ännu en elektronisk signaturlösning som är värd att överväga. Även om den inte tillåter användare att skapa dokument från grunden, ger den dem flexibiliteten att anpassa mallar eller sammanställa dokument.

signNows bästa funktioner

Ställ in dokumentets utgångsdatum eller ställ in påminnelser för tidsbegränsade elektroniska signaturer.

Få omedelbara aviseringar när en mottagare vägrar att underteckna dokument online

Vid årlig fakturering kostar Business-planen endast 8 dollar per användare och månad.

Avancerade funktioner som branding och massutskick är tillgängliga för baspaket.

Stöder samarbete genom teamskapande, delade dokumentmappar och dokumentgrupper.

Begränsningar för signNow

Erbjuder inte någon omfattande kunskapsbank eller resurscenter för att introducera användare.

Begränsade mallar är restriktiva eftersom användarna inte kan skapa dokument.

signNows användargränssnitt och användarupplevelse är föråldrade och behöver uppgraderas.

Priser för signNow

signNow erbjuder en 7-dagars gratis provperiod.

Företag: 20 dollar per användare och månad

Business Premium: 30 USD per användare och månad

Enterprise: 50 USD per användare och månad

Business Cloud: 50 USD per användare och månad

signNow-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1 663 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (513 recensioner)

9. DocHub

via DocHub

DocHub är ett av alternativen till DocuSign med ett skarpt fokus på PDF-filer. När användare laddar upp dokument i formaten .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg etc. konverterar DocHub dem alla till PDF. Alternativt kan du skapa tomma PDF-dokument och fylla dem med text, bilder och ritningar efter eget val.

DocHubs bästa funktioner

Gör det möjligt för användare att skapa nya dokument från grunden, bygga återanvändbara mallar eller ladda upp befintliga dokument.

Ställ in signeringsordning och lägg till flera signatärer

Tilldela roller eller bevilja behörigheter för fältredigering för signeringsprocesser som involverar flera parter.

Har kraftfulla funktioner för redigering, anteckningar och organisering på sidnivå.

Dela dokument via delbara länkar, som bilagor eller via fax.

Inaktivera eller ta bort undertecknare och ogiltigförklara signeringsförfrågningar

DocHubs begränsningar

Saknar mobilapp och den mobila webbplatsen är inte särskilt responsiv.

Mallarna är svåra att redigera, och ett felsteg kan göra att du måste börja om från början.

Priser för DocHub

DocuHub erbjuder en 30-dagars gratis provperiod av Pro-planen.

Gratis: 0 $ (fem e-signaturer och tre signaturförfrågningar per månad)

Pro: 14 dollar per månad

DocHub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (130 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (31 recensioner)

10. Zoho Sign

via Zoho Sign

Som namnet antyder är Zoho Sign ett verktyg för elektroniska signaturer som Zoho Suite erbjuder för att signera dokument. Eftersom det ger tillgång till Zoho-ekosystemet kan det göra mycket mer än att signera och hantera dokument.

Automatisera arbetsflöden, hantera kontrakt och integrera med andra Zoho-verktyg och moduler.

Zoho Signs bästa funktioner

Rättsligt bindande lösning för e-signaturer som stöds av oföränderliga och transparenta revisionsspår.

Enkel dokumenthantering med molnbackup via Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive etc.

Stöder fjärrsamarbete genom kommentarer i realtid och åtkomstkontroll

Möjliggör personlig signering och anpassad branding

Gör det möjligt för användare att underteckna dokument på 16 olika språk.

Användare kan logga in via webbläsaren eller dedikerade appar.

Begränsningar för Zoho Sign

Ett av de tuffaste alternativen till DocuSign med en brant inlärningskurva

Integrationer och konfigurationer är svåra att ställa in

Priser för Zoho Sign

Zoho erbjuder en 14-dagars gratis provperiod för betalda abonnemang.

Gratis: 0 $ (endast en användare, maximalt fem dokument per månad)

Standard: 12 USD per användare och månad

Professional: 20 USD per användare och månad

Enterprise: 28 USD per användare och månad

Zoho Sign – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (55 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (33 recensioner)

DocuSign och DocuSign-alternativen gör visserligen jobbet, men varför skulle du investera i en dedikerad applikation enbart för att signera dokument? Särskilt när omfattande plattformar som ClickUp erbjuder så mycket mer. Här är en smygtitt på hur du kan använda den för att hantera dokument.

ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt och dokument med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är en produktivitetsplattform som är utformad för att göra team mer effektiva. Eftersom dokumenthantering är en integrerad del av projektledning, briefing eller onboarding av team, organisering av information etc. har ClickUp en rad verktyg för att förenkla dessa uppgifter.

ClickUps bästa funktioner:

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

ClickUp Docs : Skapa dokument från grunden, redigera eller anpassa befintliga dokument, koppla dem till arbetsflöden och skicka dokument – allt på en gång. Dessutom organiserar ClickUp Docs all information på en central plats för smidig samverkan.

Använd ClickUp AI för att skapa ett blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel uppmaning att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

ClickUp AI : En kraftfull skrivassistent som genererar innehåll, förbereder dokumentsammanfattningar, fyller i uppgiftslistor från åtgärdspunkter och kommunicerar tydligt.

ClickUp-kontraktsmallar : Kontrakt är de viktigaste dokumenten som kräver underskrift. ClickUp erbjuder flera återanvändbara mallar för att upprätta kontrakt på några sekunder. Du hittar också mallar för affärsavtal och serviceavtal.

ClickUp Task Management : Som en plattform för uppgiftshantering gör ClickUp det möjligt för användare att fördela uppgifter, tilldela deadlines, skicka påminnelser och få varningar och aviseringar. Sådana funktioner kan vara till hjälp för att underteckna dokument (eller åtminstone söka godkännanden), även om de inte är juridiskt bindande.

ClickUp Online Collaboration Tools : De flesta DocuSign-alternativ som diskuterats ovan har samarbetsfunktioner. Det är användbart för att dela filer och samordna med flera undertecknare som kommer att redigera formuläret, lämna kommentarer och länka dokument.

Med ClickUps mall för entreprenadavtal kan du tydligt definiera skyldigheterna i ett avtal.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder flera funktioner som hjälper dig att fatta snabbare beslut.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: 0 $

Obegränsat: 10 USD per användare och månad

Företag: 19 USD per användare och månad

Enterprise-plan: Anpassade priser

ClickUp AI (tillägg): 5 USD per användare och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 139 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 902 recensioner)

Skriv under med ett leende med det bästa alternativet till DocuSign

Det var en sammanfattning av några av de bästa DocuSign-alternativen som finns tillgängliga. Även om varje alternativ har något unikt, bör företag titta på helhetslösningar med ett bredare omfång för långsiktig tillväxt. Även om ClickUp inte har ett verktyg för elektroniska signaturer (åtminstone för tillfället), är det en robust plattform med flera värdeerbjudanden.

Beslutet är naturligtvis ditt, men väg noga för- och nackdelarna för att dra nytta av outnyttjade möjligheter!