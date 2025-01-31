10 Paperform-alternativ och konkurrenter 2025

Formulär hjälper oss att organisera våra liv, men ser ofta tråkiga, tekniska och intetsägande ut. Lyckligtvis skakar nya digitala appar och verktyg om i formulärvärlden och bevisar att det kan vara – vågar vi säga det – roligt att skapa standardformulär. Med dessa webbaserade formulärskapare kan du skapa enkäter, formulär och mycket mer, även om du inte har några kodningskunskaper.

Paperform är ett välkänt exempel på en webbaserad plattform för formulärskapande. Webbplatsen erbjuder formulärskapande med klicka-och-dra-funktion, hundratals färdiga mallar och dussintals användbara integrationer. Paperform må vara en av de mer kända plattformarna för formulärskapande, men det är inte det enda alternativet. Och för många användare är det inte heller det bästa.

Vi har sammanställt en lista över de bästa Paperform-alternativen som du kan utforska under 2024, oavsett om du söker ett bättre pris, fler integrationer med din befintliga teknikstack eller fler funktioner.

Vad ska du leta efter i Paperform-alternativ?

Har du börjat leta efter alternativ till Paperform? Här är fem viktiga funktioner att leta efter när du söker efter ett verktyg för att skapa formulär online:

Användarvänlighet: Precis som Paperform bör alla onlineformulärskapare du väljer vara användarvänliga med ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att snabbt skapa formulär. Nybörjare bör kunna skapa formulär på några sekunder, och avancerade användare bör ha de verktyg de behöver för att skapa formulär som kan automatisera arbetsflöden

En mängd olika anpassningsalternativ: Oavsett om det gäller anpassningsbara mallar, val av färgschema eller många olika formulärfält, bör det Paperform-alternativ du väljer ha många alternativ för att anpassa dina onlineformulär. Detta gör dina onlineformulär mer användbara så att du kan samla in värdefull data samtidigt som du säkerställer att de överensstämmer med ditt varumärke.

Integrationsmöjligheter med resten av din teknikstack: Den mest användbara formulärskaparen integreras med andra plattformar och appar i din teknikstack. Leta efter Paperform-alternativ som kan anslutas till produktivitetsverktyg, såsom Google Sheets, Slack och Outlook.

Avancerade funktioner och verktyg: Datainsamling är formulärens huvudsyfte, men de kan göra mycket mer för dig. Leta efter formulärskapare som kan hjälpa dig att göra mer med din datainsamling genom avancerad dataanalys, onlineundersökningar som matas in till ditt säljteam och säkra onlinebetalningar.

Rätt pris: Rätt formulärskapare ska vara användbar och ha ett konkurrenskraftigt pris. Utnyttja erbjudanden om gratisabonnemang för att testa en formulärskapare och se om den passar dina behov och arbetsflödeskrav. Det är ett utmärkt sätt att testa olika Paperform-alternativ och deras olika funktioner för att se vilket som passar bäst för ditt företag.

Oavsett om du arbetar i en liten organisation eller ett stort företag finns det ett formulärverktyg som passar dina behov.

De 10 bästa alternativen till Paperform att använda

Säg adjö till tråkiga formulär och välkomna effektiv datainsamling och rolig formulärskapande med dessa bästa alternativ till Paperform.

Hantera kontaktformulär och effektivisera formulärsvar från flera vyer i ClickUp

ClickUps formulärvy erbjuder kraftfulla formateringsverktyg för att skapa anpassade formulär för interna och externa användningsfall. Börja med ClickUp-formulärmallen och anpassa den efter dina specifika behov. Du kan enkelt dela dina formulär med hjälp av ClickUps intuitiva formulärbyggare med dra-och-släpp-funktion.

Oavsett om du samlar in leads, kundfeedback eller skapar betalningsintegrationer kan du skapa obegränsat med formulär för att samla in och organisera dina data. Om du letar efter ett utmärkt alternativ till Paperform erbjuder ClickUp en heltäckande lösning.

ClickUps bästa funktioner:

Villkorslogik anpassar formulär direkt så att du får exakt den information du behöver utan att slösa tid.

Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet innebär att du inte behöver någon omfattande teknisk kunskap för att skapa engagerande enkäter och formulär.

Integrationsmöjligheter med dussintals andra appar och plattformar gör att du kan vidarebefordra data dit du vill, när du vill.

Ett brett utbud av formulärmallar hjälper dig att komma igång med skapandeprocessen.

Inkommande formulärinlämningar omvandlas till en uppgift som ditt team kan agera på.

Begränsningar för ClickUp:

Alla vyer är för närvarande inte tillgängliga för mobila enheter.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 8 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Typeform

Via Typeform

Typeform form builder är ett interaktivt onlineformulärverktyg som fokuserar på att skapa konversationsformulär för att öka användarengagemanget. Tack vare de omfattande integrationsalternativen kan du skapa visuellt tilltalande formulär, undersökningar och frågeformulär via det användarvänliga gränssnittet. Anslut dem sedan till andra appar i din teknikstack.

Typeform är ett populärt alternativ för stora och små organisationer som vill samla in data och interagera med en onlinepublik.

Typeforms bästa funktioner:

Utmärkta integrationsalternativ finns tillgängliga för Google Sheets, Slack, Zapier, Google Analytics och mer.

Visuellt tilltalande formulär visar en fråga i taget för att inte överväldiga respondenterna.

Robusta analyser ger feedback om hur respondenterna fyller i formulären och hur man kan förbättra svarsfrekvensen.

Begränsningar för Typeform:

Som ett av de dyrare Paperform-alternativen på denna lista kan det vara utom räckhåll för små organisationer och nystartade företag.

Priser för Typeform:

Starter : 25 $/månad

Basic : 50 $/månad

Plus : 82 $/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Typeform:

G2 : 4,5/5 (680+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (770+ recensioner)

3. Formstack

Via Formstack

Formstack är ett verktyg för att skapa formulär online med fokus på datainsamling och automatisering av arbetsflöden. Det erbjuder ett utmärkt utbud av färdiga formulärmallar och en dra-och-släpp-redigerare som gör att du enkelt kan skapa de formulär du behöver. Det finns också avancerade alternativ för elektroniska signaturer och datalagring. Om du behöver en helhetslösning för datainsamling är detta ett utmärkt ställe att börja på.

Formstacks bästa funktioner:

Det drar-och-släpp-gränssnittet tar bara några minuter att lära sig, så du kan börja skapa formulär direkt.

Avancerade funktioner gör det möjligt att använda villkorlig logik, automatisera arbetsflöden och analysera data från användarnas svar.

Olika mallar och anpassningsalternativ hjälper dig att komma igång med att skapa formulär.

Formstack-begränsningar:

Det finns få alternativ för kundsupport, så du måste chatta med en AI-bot (artificiell intelligens) om du stöter på problem, eftersom du inte kan nå teamet per telefon.

Formstack-priser:

Formulär: 50 $/månad, faktureras årligen

Formstack-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,17/5 (över 100 recensioner)

4. Cognito Forms

Via Cognito Forms

Cognito Forms är ett användarvänligt verktyg för att skapa formulär online som gör det enkelt att skapa, anpassa och dela formulär online. Funktionerna inkluderar drag-and-drop-redigering av formulär, utmärkt villkorslogik och betalningsintegrationer. Det är ett av de mer prisvärda Paperform-alternativen på denna lista, vilket gör det till ett utmärkt val för småföretag, ideella organisationer och privatpersoner som behöver samla in data online på ett säkert sätt.

Cognito Forms bästa funktioner:

Fantastiska villkorslogikfunktioner som gör att du kan samla in rätt data från respondenterna.

Utmärkta säkerhetsfunktioner som gör detta till en av de säkrare metoderna för datainsamling.

Utmärkta kundtjänstalternativ som kan hjälpa dig ur en knipa och hitta lösningar.

Begränsningar för Cognito Forms:

Anpassningsmöjligheterna är ganska begränsade, så du kanske måste nöja dig med det du kan få och avstå från dina varumärkesbehov.

Vissa användare tyckte att automatiseringen av arbetsflödet var klumpig och besvärlig.

Priser för Cognito Forms:

Individuell : Gratis

Pro : 15 $/månad

Team : 35 $/månad

Enterprise: 99 $/månad

Cognito Forms betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (75+ recensioner)

5. FormAssembly

Via FormAssembly

FormAssembly är en heltäckande webbaserad lösning som går utöver formulärskapande och fungerar som ett integrerat verktyg för datainsamling och automatisering av arbetsflöden. Skapa högst anpassade formulär och enkäter med hjälp av webbplatsens dra-och-släpp-gränssnitt, och dra sedan nytta av dina data med FormAssemblies otroliga integrationsmöjligheter. Detta är ett utmärkt alternativ att utforska om du behöver effektivisera din datainsamling.

FormAssemblys bästa funktioner:

Intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt gör att du snabbt kan skapa, redigera och dela formulär.

Utmärkta datasäkerhetsfunktioner säkerställer efterlevnad av HIPAA och GDPR.

Avancerade funktioner ger kontroll över villkorade fält, beräkningar och flersidiga formulär.

Begränsningar för FormAssembly:

Många användare rapporterar problem med Salesforce-integrationerna.

Priser för FormAssembly:

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

FormAssembly-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

6. Microsoft Forms

Via Microsoft

Microsoft Forms, som ingår i Microsoft-familjen, är ett molnbaserat verktyg för att skapa enkäter och formulär. Använd det intuitiva gränssnittet för att få tillgång till anpassningsbara teman och skapa professionella enkäter, frågesporter och omröstningar. Eftersom det ingår i Microsoft 365 Suite kan du snabbt exportera data till Microsoft Excel eller andra Microsoft-program för att börja analysera den. De inbyggda AI-verktygen påskyndar skapandet av formulär och hjälper dig att skapa mer effektiva och engagerande formulär.

Tveksam till att använda ett annat Microsoft-produkt? Se hur Microsoft Forms står sig i jämförelse med Google Forms.

Microsoft Forms bästa funktioner:

Fungerar smidigt med andra Microsoft-produkter, vilket är en fördel om det är din produktivitetsplattform.

Skapa snabbt professionella formulär som du enkelt kan dela

Erbjuder fantastiska dataexportalternativ som gör att du kan extrahera data från dina formulär och börja använda den omedelbart.

Begränsningar för Microsoft Forms:

Ganska begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra på denna lista

Priser för Microsoft Forms:

Gratis för alla med ett Microsoft-konto

Betyg och recensioner av Microsoft Forms:

G2 : 4,3/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

7. Survey Monkey

Via Survey Monkey

Survey Monkey är en populär plattform för att skapa enkäter och frågeformulär. Den molnbaserade webbplatsen låter dig skapa anpassade enkäter och göra mer med dina svar genom kraftfulla analys- och rapporteringsverktyg. Datasäkerheten är också förstklassig.

Survey Monkey bästa funktioner:

Erbjuder en mobilapp som innehåller de flesta av samma funktioner som huvudwebbplatsen, så att du kan skapa formulär när du är på språng.

Ger utmärkta analyser som hjälper dig att utvärdera hur respondenterna interagerar med dina undersökningar och hur du kan förbättra svarsfrekvensen.

Gör det möjligt att enkelt duplicera tidigare enkäter så att du kan skapa nya på några sekunder.

Begränsningar för Survey Monkey:

Några av webbplatsens bästa funktioner är bakom en betalvägg, så räkna med att betala om du vill få ut det mesta av webbplatsen.

Priser för Survey Monkey:

Individual Advantage : 29 $/månad, faktureras årligen

Team Advantage : 25 USD/användare och månad, faktureras årligen

Team Premier: 75 USD/per användare och månad, faktureras årligen

Survey Monkey-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (över 18 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 8 900 recensioner)

8. Wufoo

Via Wufoo

Wufoo är ett molnbaserat formulärverktyg som gör det enklare att skapa, anpassa och dela formulär. Det har ett intuitivt gränssnitt men även mer avancerade funktioner för erfarna användare.

Wufoos bästa funktioner:

En imponerande lista över integrationsmöjligheter innebär att du bör kunna ansluta det till de flesta verktyg i din teknikstack.

Ett lättanvänt gränssnitt gör att du kan anpassa dina formulär, inklusive att lägga till ditt företags varumärke.

Bra alternativ för betalningsformulär

Wufoos begränsningar:

Det går inte att lägga till e-signaturer direkt på webbplatsen, så du måste istället koppla den till ett annat verktyg.

Wufoo-priser:

Starter : 169 $/år

Professional : 349 $/år

Avancerat : 889 $/år

Ultimate: 2199 $/år

Wufoo-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

9. Zoho Forms

Via Zoho Forms

Om du redan är en del av Zoho-ekosystemet är Zoho Forms värt att utforska som din favoritformulärskapare. Den mångsidiga plattformen för att skapa formulär online låter dig skapa och anpassa komplexa formulär och enkäter utan kodning. Eftersom den är en del av Zoho-familjen integreras den sömlöst med andra Zoho-appar, så att du kan göra mer med dina data.

Zoho Forms bästa funktioner:

Integreras sömlöst med andra Zoho-appar, såsom Zoho Desk och Zoho CRM, så att du snabbt kan få data där du behöver den.

Erbjuder en Android-app som låter dig skapa och dela formulär från din mobila enhet.

Innehåller detaljerade rapporteringsalternativ som hjälper dig att analysera dina svar och få ut mesta möjliga av dina data.

Begränsningar för Zoho Forms:

Vissa användare kanske tycker att anpassningsalternativen är mindre visuellt tilltalande än andra på denna lista.

Priser för Zoho Forms:

Gratis abonnemang tillgängliga

Basic : 12 $/månad

Standard : 30 $/månad

Professional : 60 $/månad

Premium: 110 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Forms:

G2 : 4,4/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (110+ recensioner)

10. Google Forms

Via Google

Om du vill ha ett formulärverktyg som erbjuder viktiga tjänster för formulärskapande gratis, bör du kolla in Google Forms. Detta kostnadsfria webbaserade verktyg för enkäter och formulärskapande integreras med andra Google-produkter och många populära produktivitetsapplikationer. Det samlar automatiskt in svar i Google Sheets för framtida analys och användning.

Vill du ha något utanför Googles ekosystem? Kolla in de 10 bästa alternativen till Google Forms 2024 och se hur Google Forms står sig mot Jotform.

Google Forms bästa funktioner:

Det är gratis att använda och du behöver bara ett Google-konto för att komma igång.

Bra grundläggande formulärelement gör att du kan välja mellan långa eller korta svar, tillsammans med kryssrutor, flera svar och rullgardinsmenyer.

Grundläggande villkorslogik gör det enkelt att skräddarsy formulär baserat på svaren.

Begränsningar för Google Forms:

Formulären är endast tillgängliga online, så du behöver ett annat alternativ för offlineundersökningar.

Priser för Google Forms:

Gratis för privatpersoner

Business Starter : 6 $ per användare och månad

Business Standard: 12 USD/användare och månad

Business Plus : 18 $/per användare och månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Forms:

G2 : 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Börja skapa engagerande och effektiva formulär

Att använda formulär kan vara ett utmärkt sätt att samla in data från din målgrupp. Oavsett om du vill samla in e-postadresser, kundfeedback eller hantera betalningar finns det ett formulär som hjälper dig att göra det. Att välja rätt formulärskapare kan göra processen mer effektiv, ändamålsenlig och till och med roligare för dig och dina respondenter.

Om du behöver ett bra alternativ för att skapa formulär online är ClickUp Forms ett utmärkt val. Du kan enkelt anpassa dina formulär och snabbt skapa nya. Det integreras också med ClickUp-systemet, så att du kan dela, analysera och vidta åtgärder utifrån data tillsammans med resten av ditt team.

Registrera dig för ett ClickUp-konto idag och upptäck hur formulär kan hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde och samla in data på ett mer effektivt sätt.