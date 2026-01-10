De 11 bästa AI-transkriptionsverktygen att prova 2026

Att transkribera långa ljud- och videoinspelningar kräver mycket arbete. Cykeln med att pausa, skriva och spola tillbaka kan vara tidskrävande. Detsamma gäller för att ta anteckningar under ett möte, webbinarium, intervju eller föreläsning. Du får kämpa för att hänga med talaren och missar viktiga detaljer.
Tack vare den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) finns det nu transkriptionsverktyg som hanterar anteckningar på bara några minuter – vilket ger dig mer tid att fokusera på viktigare uppgifter. ⏳
Men här är saken: Det finns många AI-transkriptionsverktyg att välja mellan, alla med unika funktioner och olika noggrannhetsnivåer. Att navigera genom detta stora utbud av alternativ kan kännas överväldigande.
Vi är här för att hjälpa dig. Vi har sammanställt en lista över de 11 bästa AI-transkriptionsverktygen som passar olika användningsområden, så att du kan hitta det perfekta verktyget för just dina behov.
⏰ 60-sekunders sammanfattning
För att hjälpa dig att hitta det bästa AI-transkriptionsverktyget för just ditt användningsområde har vi sammanställt en lista med de 11 bästa alternativen:
- ClickUp – Bäst för mötesutskrifter och automatisering av uppgifter
- Trint – Bäst för journalister och medieteam
- TranscribeMe – Bäst för hybridtranskriptioner med AI och mänsklig inblandning
- Otter.ai – Bäst för transkriptioner av live-möten
- Temi – Bäst för snabba och prisvärda transkriptioner
- Sonix – Bäst för flerspråkiga transkriptioner
- Transkriptor – Bäst för företag och globala team
- Fireflies.ai – Bäst för sälj- och marknadsföringsteam
- Verbit – Bäst för juridiska och pedagogiska transkriptioner
- Scribie – Bäst för transkriptioner med hög noggrannhet som redigerats av människor
- Nova A. I. – Bäst för videoundertextning och innehållsskapare
Vad är AI-transkription och hur fungerar det?
AI-transkription är processen där AI-teknik används för att omvandla ljud- och videoinnehåll till text. Till skillnad från manuell transkription, där en person lyssnar och skriver ner det hen hör, gör AI-transkriptionsverktyg detta automatiskt utan mänsklig inblandning. ?
Dessa verktyg använder naturlig språkbehandling, algoritmer för maskininlärning och omfattande databaser med språkliga data för att känna igen och transkribera tal.
Här är en enkel översikt över hur de fungerar:
- Ljudinmatning: Du laddar upp din ljud- eller videofil till transkriptionsverktyget
- Bearbetning: AI-verktyget analyserar filen och omvandlar den till text
- Textutdata: Du får en textversion (eller transkription) av ditt uppladdade innehåll, redo för granskning, redigering och delning
Vad du ska leta efter i ett AI-transkriptionsverktyg
Det ”bästa” AI-transkriptionsverktyget är inte detsamma för alla. Du måste ta hänsyn till dina specifika behov när du gör ditt val. Här är några viktiga funktioner att leta efter när du begränsar din sökning:
- Noggrannhet: Verktyget bör kunna transkribera dina önskade språk, dialekter och specifika termer. Kontrollera produktbeskrivningen och recensionerna för att säkerställa att du hittar rätt verktyg
- Anpassning: Om du arbetar inom ett specialiserat område, kontrollera om verktyget låter dig lägga till anpassade ordlistor
- Språk: Se till att verktyget stöder alla språk du behöver, särskilt om du arbetar med flera språk
- Redigering och samarbete: Verktyget bör möjliggöra redigering i realtid tillsammans med ditt team för att korrigera fel och lägga till kommentarer i transkriptionen
- Integrationer: Kontrollera om verktyget kan integreras med din favoritprogramvara för företag, såsom lagrings-, videokonferens- och CRM-lösningar
- Filkompatibilitet: Verktyget bör stödja dina ljud- och videofiltyper och kunna exportera dem till önskade format
De 11 bästa AI-transkriptionsverktygen
Oavsett om du är forskare, lärare, journalist, poddare eller innehållsskapare har vår lista över verktyg något för dig. Vi har vägt varje verktygs för- och nackdelar, analyserat användarrecensioner och till och med testat deras funktioner för att ge dig en omfattande guide.
Så om du är redo att förvandla de långa inspelningarna till felfria transkriptioner och spara tid, lyssna noga!
1. ClickUp
Tack och lov hjälper ClickUp, den universella appen för arbete, team att hålla ordning och samarbeta effektivt.
ClickUp AI effektiviserar denna process genom att automatiskt transkribera och sammanfatta mötesanteckningar i realtid.
ClickUp AI Note Taker transkriberar möten automatiskt och genererar tydliga sammanfattningar och konkreta uppgifter utifrån era diskussioner. Detta gör att du kan fokusera på konversationen istället för att oroa dig för att ta anteckningar eller missa viktiga punkter.
Du kan enkelt integrera dessa transkriptioner i dina pågående projekt i ClickUp, vilket säkerställer att mötesanteckningar direkt omvandlas till uppgifter som spåras, organiseras och åtgärdas – utan att någon manuell insats krävs.
⭐ Game Changer: ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX är en datorapp som erbjuder snabb och exakt röst-till-text-transkription genom funktionen Talk to Text. Du kan diktera anteckningar, e-postmeddelanden eller dokument handsfree i vilken app som helst på din dator. Talk to Text stöder flera språk och låter dig anpassa din mikrofon och ditt ordförråd för bättre noggrannhet. Alla dina transkriptioner sparas för enkel åtkomst, uppspelning och export.
Här är vad du får:
- Transkribering i realtid utan att behöva använda händerna med Talk to Text i valfri app på din dator
- Sömlös integration med ditt arbetsflöde – diktera och infoga text var du än arbetar
- Anpassningsbara inställningar för språk, mikrofon och personligt ordförråd
- Öppna, kopiera, spela upp eller exportera tidigare transkriptioner
ClickUps bästa funktioner:
- Transkriberar möten och diskussioner till text i realtid
- Sammanfattar viktiga punkter och identifierar åtgärder
- Översätt skriftligt innehåll till över 10 språk, inklusive engelska, franska, spanska, arabiska och kinesiska
- Omvandlar mötesanteckningar till uppgifter som kan följas upp med ClickUps kraftfulla projektledningsfunktioner
- Integreras smidigt med över 100 affärsappar som Slack, HubSpot och Zapier
- Automatisera uppgiftsfördelning, deadlines och prioriteringar med ClickUp Automations
- Få tillgång till över 1 000 gratis mallar, till exempel mallen för arbetsbeskrivning för ljudtranskription, för att hantera transkriptionsprojekt och affärsprocesser
Begränsningar i ClickUp:
- Kan bli långsamt vid stora projekt
- Det tar tid för nya användare att sätta sig in i de omfattande funktionerna
Priser för ClickUp:
Betyg och recensioner för ClickUp:
- G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)
2. Trint
Trint, grundat av den Emmy-belönade reportern Jeff Kofman, använder AI-teknik för att transkribera video- och ljudinspelningar. Transkriptionsprogramvaran är skräddarsydd för journalister, forskare och innehållsskapare och används av varumärken som BBC, Financial Times och The Washington Post.
Ladda upp dina ljud- eller videofiler till Trints plattform så genererar den skriftliga transkriptioner på något av de över 50 språk som stöds. Du kan även transkribera direktsändningar i realtid. ?
Förbättra transkriptionens noggrannhet genom att lägga till unika termer i det anpassade ordboken och korrigera fel med online-redigeraren.
Trints bästa funktioner
- Bjud in teammedlemmar med olika behörighetsnivåer (visa, kommentera och redigera) för samarbete
- Samarbeta i redigeraren med hjälp av markeringar, anteckningar, taggar och kommentarer
- Sammanställ avsnitt från flera transkriptioner för att skapa berättelser
- Exportera dina Trint-filer till över 10 format, inklusive DOCX, SRT, EDL och VTT
Begränsningar i Trint
- Sidorna laddas långsamt, särskilt när du arbetar med stora filer
- Svårigheter att konsekvent skilja mellan talare
Priser för Trint
- Start: 60 $/användare (7 filer per månad)
- Avancerad: 75 $/användare (obegränsat antal filer)
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner för Trint
- G2: 4,4/5 (64 recensioner)
- Capterra: 3,9/5 (17 recensioner)
3. TranscribeMe
TranscribeMe kombinerar AI-teknik med mänsklig expertis för transkriptioner av hög kvalitet.
Så här fungerar det: Taligenkänningsprogrammet skapar ett utkast till transkription från din ljudfil, och sedan granskar och redigerar en mänsklig transkriptionsexpert det för att säkerställa noggrannhet och att det följer din stilguide. Du får ett meddelande via e-post när den slutgiltiga AI-transkriberade ljudfilen är klar. ?
Förutom att kunna transkribera ljud erbjuder TranscribeMe även översättningstjänster, samt skapande av anpassade datamängder och dataannotering för träning av AI-modeller.
TranscribeMe: de bästa funktionerna
- Bearbeta video- och ljudfiler i över 15 format, inklusive MP3, MP4, WAV och AIFF
- Översätt ljud-, video- och textfiler till över 15 språk
- Ladda upp filer via webben eller via dina Android- och iOS-enheter
- Få tillgång till över 2 miljoner erfarna transkriberare för korrekta transkriptioner, även vid varierande dialekter och användning av facktermer
Begränsningar för TranscribeMe
- Det tar upp till fem dagar att få tillbaka en godkänd manuell transkription
- Extra kostnad för att lägga till talar-ID och tidsstämplar till transkriptionerna
Priser för TranscribeMe
- Maskinell transkription: 0,07 dollar per minut
- Maskinell transkription redigerad av människor: 0,79 $ per minut
- Översättning: 0,11 dollar per ord
- Träningsdata för AI: 2,00 dollar per minut
- Dataannotering: 0,10 dollar per uppgift
Betyg och recensioner för TranscribeMe
- G2: 4,5/5 (3 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (7 recensioner)
4. Otter
Otter.ai är en av de ledande automatiserade transkriptionstjänsterna på marknaden och används av varumärken som UCLA, IBM och Rakuten. Den transkriberar inte bara ljud- och videofiler, utan erbjuder även inspelning och transkription i realtid för både fysiska och virtuella evenemang.
En viktig funktion är den smidiga integrationen med Google- och Microsoft-kalendrar. Detta gör att Otter automatiskt kan ansluta sig till och transkribera dina möten, föreläsningar och intervjuer i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.
Efter möten genererar och delar Otter sammanfattade mötesanteckningar med alla deltagare via e-post. AI-transkriptionsverktyget är utmärkt för korta text-, ljud- eller videofiler där du också behöver ta bort bakgrundsljud.
Otters bästa funktioner
- Exportera transkriptioner till TXT, DOCX, PDF, SRT och MP3
- Samarbeta i Otter-redigeraren med markeringar, anteckningar, kommentarer, bilder och åtgärdspunkter
- Justera uppspelningshastigheten (0,5x till 3x), med möjlighet att hoppa över tystnader för snabbare felkorrigering
- Anpassa Otter så att den känner igen specifika namn, jargong och akronymer
Begränsningar i Otter
- Transkriptionstjänsterna stöder endast engelska.
- Automatiserade transkriptionsverktyg är inte idealiska för accenter utanför USA och Storbritannien
- Gratis transkribering för endast tre ljud-/videoimporter per konto
Priser för Otter
- Gratis
- Pro: 16,99 $/månad per användare
- Företag: 40 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner för Otter
- G2: 4,0/5 (118 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (68 recensioner)
5. Temi
Temi, utvecklat av skaparna bakom Rev.com, fokuserar på transkribering av engelska ljud- och videofiler. Det producerar transkriptioner med 90–95 % noggrannhet (när ljudkvaliteten är god) på bara 5–10 minuter.
Till skillnad från liknande verktyg fokuserar Temi på enkelhet och har inga onödiga finesser. Den har en minimalistisk kontrollpanel för att spåra dina tidigare transkriptioner och en intuitiv redigerare för att finslipa dina transkriptioner. ✨
Om du behöver ett lättanvänt, snabbt och exakt verktyg för engångstranskriptioner är Temi ett utmärkt val som ett av de bästa AI-transkriptionsverktygen i denna lista.
Temis bästa funktioner
- Ladda upp filer i över 25 format, inklusive MP3, MP4, M4A och AAC
- Ladda ner transkriptioner i TXT, DOCX, PDF, SRT och VTT
- Dela transkriptioner via länk eller e-post med teammedlemmar
- Markera text i redigeraren för att markera, stryka över, kommentera eller hoppa till specifika ljudavsnitt
Begränsningar i Temi
- Transkriptionstjänster har begränsat språkstöd
- Delade transkriptioner kan redigeras av vem som helst
Priser för Temi
- 0,25 dollar per ljudminut
Betyg och recensioner för Temi
- G2: 5,0/5 (1 recension)
- Capterra: Inga recensioner
6. Sonix
Sonix producerar automatiska transkriptioner på över 38 språk och dialekter, inklusive engelska, franska, spanska och kinesiska. Varje transkript innehåller tidskoder och talaridentifiering för tydlighetens skull.
Förutom transkription erbjuder Sonix automatisk översättning, undertexter och sammanfattningar. Dessutom finns det en interaktiv webbredigerare för redigering i realtid.
Sonix integreras med över 25 verktyg – från Dropbox och Evernote till Zoom och Loom – vilket gör dina transkriberingsflöden smidigare och effektivare.
Sonix bästa funktioner
- Skapa anpassade ordlistor för att förbättra noggrannheten i flera projekt
- Organisera transkriptioner i mappar med specifika åtkomstbehörigheter
- Sammanfatta transkriptioner i några meningar eller punktlistor
- Använd anpassade etiketter för att spåra och uppdatera transkriptionsstatus
Begränsningar för Sonix
- Stöder inte transkription i realtid
- Noggrannheten minskar vid dålig ljudkvalitet, starka accenter och bakgrundsljud (jämfört med andra AI-transkriptionsverktyg i denna lista)
Sonix priser
- Standard: 10 $/timme
- Premium: 5 $/timme + 22 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Sonix betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (21 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (117 recensioner)
7. Transkriptor
Transkriptor är en AI-transkriptionstjänst med upp till 99 % noggrannhet. Ladda upp filer från olika källor, inklusive YouTube, Google Drive och till och med WhatsApp.
Precis som med de flesta verktyg kan du samarbeta med ditt team i plattformens redigerare och exportera din transkription i formaten TXT, DOCX och SRT.
Det som skiljer Transkriptor från övriga är stödet för över 100 språk. Detta gör den idealisk för företag och innehållsskapare som vill nå och engagera en internationell publik.
Transkriptors bästa funktioner
- Organisera transkriptioner i mappar
- Automatisk identifiering av olika talare och redigering av talartaggar
- Anpassa transkriptionerna genom att ange styckestorlek, slå ihop segment med samma talare och inkludera tidsstämplar och talarnamn
- Konfigurera AI-skrivassistenten för att automatiskt ansluta till, spela in och transkribera möten i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams
Begränsningar för Transkriptor
- Begränsade exportalternativ jämfört med andra verktyg
- Problem med att känna igen komplexa ord och viskat tal
Priser för Transkriptor
- Lite: 9,99 $/månad (5 timmar)
- Premium: 24,99 $/månad (40 timmar)
- Företag: 30 $/månad per medlem (50 timmar)
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Transkriptor
- G2: 4,7/5 (27 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (159 recensioner)
8. Fireflies
Fireflies.ai transkriberar, precis som andra verktyg, ljud- och videoinnehåll. Dess huvudsakliga uppgift är dock att fungera som din mötesassistent genom att spela in, transkribera och sammanfatta dina möten.
Fireflies utmärker sig med mötesanalyser (som talartid, användning av fyllnadsord och tal-till-lyssningsförhållande) för att förbättra framtida möten. Det är det perfekta verktyget för marknadsförings-, sälj- och produktteam som vill finslipa sina kommunikationsstrategier för att få fler kunder. ?
Fireflies bästa funktioner
- Ladda upp MP3-, MP4-, WAV- och M4A-filer och exportera transkriptioner i DOCX-, CSV-, PDF-, SRT- och JSON-format
- Transkribera möten och filer på över 60 språk
- Använd smart sökning för att spåra talare, mötesämnen och viktiga detaljer (som frågor och åtgärdspunkter)
- Integrera med över 40 uppringningsverktyg, videokonferensverktyg, lagringsverktyg, CRM-verktyg och projektledningsverktyg
Fireflies begränsningar
- Ingen mobilapp
- Stöder endast ett språk per möte
- Transkriptioner kan inte översättas till andra språk
Priser för Fireflies
- Gratis
- Pro: 18 $/månad per användare
- Företag: 29 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Fireflies betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (85 recensioner)
- Capterra: 4,0/5 (5 recensioner)
9. Verbit
Verbit använder både AI och mänskliga experter för att tillhandahålla noggranna transkriptioner, undertexter, ljudbeskrivningar och översättningstjänster. Efter att AI har genererat de första utkasten anlitar de ett nätverk av över 5 000 professionella transkriberare för att korrekturläsa och redigera dem. ✍️
Plattformen riktar sig till en bred målgrupp, men fungerar bäst för team inom högre utbildning, juridik och media.
Verbits bästa funktioner
- Skapa korrekta transkriptioner även med ljud som innehåller brus
- Få liveundertexter och transkriptioner för virtuella evenemang på plattformar som Zoom och Webex
- Få transkriptioner i formaten TXT, DOCX, PDF, CSV och JSON
- Integrera med över 20 externa appar, inklusive Blackboard, Canvas och Kaltura
Begränsningar i Verbit
- Stöder endast engelska och spanska
- Ingen markering av ord under uppspelning
Priser för Verbit
- Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner för Verbit
- G2: 4,3/5 (55 recensioner)
- Capterra: 5,0/5 (1 recension)
10. Scribie
Scribie är ett annat transkriptionsprogram som kombinerar AI och mänsklig intelligens för att producera transkriptioner med en imponerande noggrannhet på över 99 %. Redigera transkriptioner med hjälp av deras online-redigerare och begär omgranskningar utan extra kostnad. Detta engagemang för kvalitet har gett dem förtroendet hos branschjättar som Google, Amazon, PayPal och Airbnb.
Scribies bästa funktioner
- Ladda upp filer från din dator, YouTube, Google Drive, Dropbox och OneDrive
- Transkribera filer i över 25 format, inklusive MP3, MP4 och FLAC
- Få dina transkriptioner snabbare eftersom leveranstiden inkluderar helger och helgdagar
- Anpassa transkriptionerna så att de innehåller exakt ordagrant återgivna uttalanden, tidsstämplar och snabba transkriptionstjänster
Begränsningar i Scribie
- Stöder endast engelska
- Det kan vara förvirrande för nybörjare att navigera på plattformen
Priser för Scribie
- 1,25 dollar per ljudminut
Betyg och recensioner för Scribie
- G2: 4,7/5 (3 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)
11. Nova A. I.
Nova A. I. är ett användarvänligt verktyg som låter dig lägga till undertexter till videor. Ladda upp videor från din dator eller importera dem från YouTube eller TikTok. Använd funktionen för automatisk undertextning för att generera undertexter med upp till 96 % noggrannhet. Om det behövs kan du skriva undertexter manuellt från grunden eller redigera en uppladdad undertextfil.
Dessa funktioner gör Nova A.I. perfekt för innehållsskapare och videomarknadsförare som vill skapa engagerande videor och nå en bredare publik. ?
Nova A. I. – de bästa funktionerna
- Översätt undertexter till över 100 språk och dialekter
- Formatera undertexter genom att justera typsnitt, färg, storlek och teckenavstånd
- Redigera videor genom att lägga till flera videoklipp, övergångar och interaktiva element, som infogningar och emojis
- Lägg till permanenta undertexter till videon eller ladda ner dem separat som en SRT- eller TXT-fil
Begränsningar för Nova A. I.
- Ingen kontroll över uppspelningshastigheten
- Det går inte att ange maximalt antal rader eller tecken för undertexter
Priser för Nova A. I.
- Gratis
- Basic: 10 $/månad (150 minuter)
- Pro: 18 $/månad (300 minuter)
- Företag: 55 $/månad (900 minuter)
Nova A. I. – betyg och recensioner
- G2: Inga recensioner
- Capterra: 5,0/5 (1 recension)
Transkribera i tankens hastighet med hjälp av AI
Var och en av dessa AI-transkriptionsverktyg är utformade för att göra dina tal-till-text-arbetsflöden till en barnlek. Välj rätt verktyg för att minska antalet fel och frigöra tid så att du kan fokusera på uppgifter som ger mervärde.
På tal om uppgifter är ClickUp det perfekta projektledningsverktyget för att se till att du håller ordning och reda på dina uppgifter. När du kombinerar AI-transkription med ClickUp kan du vara säker på att fånga upp varje ord, omvandla dem till konkreta uppgifter och säkerställa ett smidigt genomförande. ?
Prova ClickUps plan Free Forever och se själv.