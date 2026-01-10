De 11 bästa AI-transkriptionsverktygen att prova 2026

Att transkribera långa ljud- och videoinspelningar kräver mycket arbete. Cykeln med att pausa, skriva och spola tillbaka kan vara tidskrävande. Detsamma gäller för att ta anteckningar under ett möte, webbinarium, intervju eller föreläsning. Du får kämpa för att hänga med talaren och missar viktiga detaljer.

Tack vare den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) finns det nu transkriptionsverktyg som hanterar anteckningar på bara några minuter – vilket ger dig mer tid att fokusera på viktigare uppgifter. ⏳

Men här är saken: Det finns många AI-transkriptionsverktyg att välja mellan, alla med unika funktioner och olika noggrannhetsnivåer. Att navigera genom detta stora utbud av alternativ kan kännas överväldigande.

Vi är här för att hjälpa dig. Vi har sammanställt en lista över de 11 bästa AI-transkriptionsverktygen som passar olika användningsområden, så att du kan hitta det perfekta verktyget för just dina behov.

⏰ 60-sekunders sammanfattning För att hjälpa dig att hitta det bästa AI-transkriptionsverktyget för just ditt användningsområde har vi sammanställt en lista med de 11 bästa alternativen: ClickUp – Bäst för mötesutskrifter och automatisering av uppgifter

Trint – Bäst för journalister och medieteam

TranscribeMe – Bäst för hybridtranskriptioner med AI och mänsklig inblandning

Otter.ai – Bäst för transkriptioner av live-möten

Temi – Bäst för snabba och prisvärda transkriptioner

Sonix – Bäst för flerspråkiga transkriptioner

Transkriptor – Bäst för företag och globala team

Fireflies.ai – Bäst för sälj- och marknadsföringsteam

Verbit – Bäst för juridiska och pedagogiska transkriptioner

Scribie – Bäst för transkriptioner med hög noggrannhet som redigerats av människor

Nova A. I. – Bäst för videoundertextning och innehållsskapare

Vad är AI-transkription och hur fungerar det?

AI-transkription är processen där AI-teknik används för att omvandla ljud- och videoinnehåll till text. Till skillnad från manuell transkription, där en person lyssnar och skriver ner det hen hör, gör AI-transkriptionsverktyg detta automatiskt utan mänsklig inblandning. ?

Dessa verktyg använder naturlig språkbehandling, algoritmer för maskininlärning och omfattande databaser med språkliga data för att känna igen och transkribera tal.

Här är en enkel översikt över hur de fungerar:

Ljudinmatning: Du laddar upp din ljud- eller videofil till transkriptionsverktyget

Bearbetning: AI-verktyget analyserar filen och omvandlar den till text

Textutdata: Du får en textversion (eller transkription) av ditt uppladdade innehåll, redo för granskning, redigering och delning

Vad du ska leta efter i ett AI-transkriptionsverktyg

Det ”bästa” AI-transkriptionsverktyget är inte detsamma för alla. Du måste ta hänsyn till dina specifika behov när du gör ditt val. Här är några viktiga funktioner att leta efter när du begränsar din sökning:

Noggrannhet: Verktyget bör kunna transkribera dina önskade språk, dialekter och specifika termer. Kontrollera produktbeskrivningen och recensionerna för att säkerställa att du hittar rätt verktyg

Anpassning: Om du arbetar inom ett specialiserat område, kontrollera om verktyget låter dig lägga till anpassade ordlistor

Språk: Se till att verktyget stöder alla språk du behöver, särskilt om du arbetar med flera språk

Kom igång med ClickUp Brain Skapa nästan perfekta tolkningar av ditt innehåll på över 10 språk med hjälp av funktionen Översätt i ClickUp AI

Redigering och samarbete: Verktyget bör möjliggöra redigering i realtid tillsammans med ditt team för att korrigera fel och lägga till kommentarer i transkriptionen

Integrationer : Kontrollera om verktyget kan integreras med din favoritprogramvara för företag, såsom lagrings-, videokonferens- och CRM-lösningar

Filkompatibilitet: Verktyget bör stödja dina ljud- och videofiltyper och kunna exportera dem till önskade format

Oavsett om du är forskare, lärare, journalist, poddare eller innehållsskapare har vår lista över verktyg något för dig. Vi har vägt varje verktygs för- och nackdelar, analyserat användarrecensioner och till och med testat deras funktioner för att ge dig en omfattande guide.

Så om du är redo att förvandla de långa inspelningarna till felfria transkriptioner och spara tid, lyssna noga!

1. ClickUp

Prova AI Notetaker! ClickUp AI Notetaker

Tack och lov hjälper ClickUp, den universella appen för arbete, team att hålla ordning och samarbeta effektivt.

ClickUp AI effektiviserar denna process genom att automatiskt transkribera och sammanfatta mötesanteckningar i realtid.

ClickUp AI Note Taker transkriberar möten automatiskt och genererar tydliga sammanfattningar och konkreta uppgifter utifrån era diskussioner. Detta gör att du kan fokusera på konversationen istället för att oroa dig för att ta anteckningar eller missa viktiga punkter.

Du kan enkelt integrera dessa transkriptioner i dina pågående projekt i ClickUp, vilket säkerställer att mötesanteckningar direkt omvandlas till uppgifter som spåras, organiseras och åtgärdas – utan att någon manuell insats krävs.

⭐ Game Changer: ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX är en datorapp som erbjuder snabb och exakt röst-till-text-transkription genom funktionen Talk to Text. Du kan diktera anteckningar, e-postmeddelanden eller dokument handsfree i vilken app som helst på din dator. Talk to Text stöder flera språk och låter dig anpassa din mikrofon och ditt ordförråd för bättre noggrannhet. Alla dina transkriptioner sparas för enkel åtkomst, uppspelning och export. Här är vad du får: Transkribering i realtid utan att behöva använda händerna med Talk to Text i valfri app på din dator

Sömlös integration med ditt arbetsflöde – diktera och infoga text var du än arbetar

Anpassningsbara inställningar för språk, mikrofon och personligt ordförråd

Öppna, kopiera, spela upp eller exportera tidigare transkriptioner

ClickUps bästa funktioner:

Transkriberar möten och diskussioner till text i realtid

Sammanfattar viktiga punkter och identifierar åtgärder

Översätt skriftligt innehåll till över 10 språk, inklusive engelska, franska, spanska, arabiska och kinesiska

Omvandlar mötesanteckningar till uppgifter som kan följas upp med ClickUps kraftfulla projektledningsfunktioner

Integreras smidigt med över 100 affärsappar som Slack, HubSpot och Zapier

Stöder översättning till över 10 språk, perfekt för globala team

Automatisera uppgiftsfördelning, deadlines och prioriteringar med ClickUp Automations

Få tillgång till över 1 000 gratis mallar, till exempel mallen för arbetsbeskrivning för ljudtranskription , för att hantera transkriptionsprojekt och affärsprocesser

Begränsningar i ClickUp:

Kan bli långsamt vid stora projekt

Det tar tid för nya användare att sätta sig in i de omfattande funktionerna

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Trint

via Trint

Trint, grundat av den Emmy-belönade reportern Jeff Kofman, använder AI-teknik för att transkribera video- och ljudinspelningar. Transkriptionsprogramvaran är skräddarsydd för journalister, forskare och innehållsskapare och används av varumärken som BBC, Financial Times och The Washington Post.

Ladda upp dina ljud- eller videofiler till Trints plattform så genererar den skriftliga transkriptioner på något av de över 50 språk som stöds. Du kan även transkribera direktsändningar i realtid. ?

Förbättra transkriptionens noggrannhet genom att lägga till unika termer i det anpassade ordboken och korrigera fel med online-redigeraren.

Trints bästa funktioner

Bjud in teammedlemmar med olika behörighetsnivåer (visa, kommentera och redigera) för samarbete

Samarbeta i redigeraren med hjälp av markeringar, anteckningar, taggar och kommentarer

Sammanställ avsnitt från flera transkriptioner för att skapa berättelser

Exportera dina Trint-filer till över 10 format, inklusive DOCX, SRT, EDL och VTT

Begränsningar i Trint

Sidorna laddas långsamt, särskilt när du arbetar med stora filer

Svårigheter att konsekvent skilja mellan talare

Priser för Trint

Start: 60 $/användare (7 filer per månad)

Avancerad: 75 $/användare (obegränsat antal filer)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Trint

G2: 4,4/5 (64 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (17 recensioner)

3. TranscribeMe

via TranscribeMe

TranscribeMe kombinerar AI-teknik med mänsklig expertis för transkriptioner av hög kvalitet.

Så här fungerar det: Taligenkänningsprogrammet skapar ett utkast till transkription från din ljudfil, och sedan granskar och redigerar en mänsklig transkriptionsexpert det för att säkerställa noggrannhet och att det följer din stilguide. Du får ett meddelande via e-post när den slutgiltiga AI-transkriberade ljudfilen är klar. ?

Förutom att kunna transkribera ljud erbjuder TranscribeMe även översättningstjänster, samt skapande av anpassade datamängder och dataannotering för träning av AI-modeller.

TranscribeMe: de bästa funktionerna

Bearbeta video- och ljudfiler i över 15 format, inklusive MP3, MP4, WAV och AIFF

Översätt ljud-, video- och textfiler till över 15 språk

Ladda upp filer via webben eller via dina Android- och iOS-enheter

Få tillgång till över 2 miljoner erfarna transkriberare för korrekta transkriptioner, även vid varierande dialekter och användning av facktermer

Begränsningar för TranscribeMe

Det tar upp till fem dagar att få tillbaka en godkänd manuell transkription

Extra kostnad för att lägga till talar-ID och tidsstämplar till transkriptionerna

Priser för TranscribeMe

Maskinell transkription: 0,07 dollar per minut

Maskinell transkription redigerad av människor: 0,79 $ per minut

Översättning: 0,11 dollar per ord

Träningsdata för AI: 2,00 dollar per minut

Dataannotering: 0,10 dollar per uppgift

Betyg och recensioner för TranscribeMe

G2: 4,5/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7 recensioner)

4. Otter

Otter.ai är en av de ledande automatiserade transkriptionstjänsterna på marknaden och används av varumärken som UCLA, IBM och Rakuten. Den transkriberar inte bara ljud- och videofiler, utan erbjuder även inspelning och transkription i realtid för både fysiska och virtuella evenemang.

En viktig funktion är den smidiga integrationen med Google- och Microsoft-kalendrar. Detta gör att Otter automatiskt kan ansluta sig till och transkribera dina möten, föreläsningar och intervjuer i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Efter möten genererar och delar Otter sammanfattade mötesanteckningar med alla deltagare via e-post. AI-transkriptionsverktyget är utmärkt för korta text-, ljud- eller videofiler där du också behöver ta bort bakgrundsljud.

Otters bästa funktioner

Exportera transkriptioner till TXT, DOCX, PDF, SRT och MP3

Samarbeta i Otter-redigeraren med markeringar, anteckningar, kommentarer, bilder och åtgärdspunkter

Justera uppspelningshastigheten (0,5x till 3x), med möjlighet att hoppa över tystnader för snabbare felkorrigering

Anpassa Otter så att den känner igen specifika namn, jargong och akronymer

Begränsningar i Otter

Transkriptionstjänsterna stöder endast engelska.

Automatiserade transkriptionsverktyg är inte idealiska för accenter utanför USA och Storbritannien

Gratis transkribering för endast tre ljud-/videoimporter per konto

Priser för Otter

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Otter

G2: 4,0/5 (118 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (68 recensioner)

5. Temi

via Temi

Temi, utvecklat av skaparna bakom Rev.com, fokuserar på transkribering av engelska ljud- och videofiler. Det producerar transkriptioner med 90–95 % noggrannhet (när ljudkvaliteten är god) på bara 5–10 minuter.

Till skillnad från liknande verktyg fokuserar Temi på enkelhet och har inga onödiga finesser. Den har en minimalistisk kontrollpanel för att spåra dina tidigare transkriptioner och en intuitiv redigerare för att finslipa dina transkriptioner. ✨

Om du behöver ett lättanvänt, snabbt och exakt verktyg för engångstranskriptioner är Temi ett utmärkt val som ett av de bästa AI-transkriptionsverktygen i denna lista.

Temis bästa funktioner

Ladda upp filer i över 25 format, inklusive MP3, MP4, M4A och AAC

Ladda ner transkriptioner i TXT, DOCX, PDF, SRT och VTT

Dela transkriptioner via länk eller e-post med teammedlemmar

Markera text i redigeraren för att markera, stryka över, kommentera eller hoppa till specifika ljudavsnitt

Begränsningar i Temi

Transkriptionstjänster har begränsat språkstöd

Delade transkriptioner kan redigeras av vem som helst

Priser för Temi

0,25 dollar per ljudminut

Betyg och recensioner för Temi

G2: 5,0/5 (1 recension)

Capterra: Inga recensioner

6. Sonix

via Sonix

Sonix producerar automatiska transkriptioner på över 38 språk och dialekter, inklusive engelska, franska, spanska och kinesiska. Varje transkript innehåller tidskoder och talaridentifiering för tydlighetens skull.

Förutom transkription erbjuder Sonix automatisk översättning, undertexter och sammanfattningar. Dessutom finns det en interaktiv webbredigerare för redigering i realtid.

Sonix integreras med över 25 verktyg – från Dropbox och Evernote till Zoom och Loom – vilket gör dina transkriberingsflöden smidigare och effektivare.

Sonix bästa funktioner

Skapa anpassade ordlistor för att förbättra noggrannheten i flera projekt

Organisera transkriptioner i mappar med specifika åtkomstbehörigheter

Sammanfatta transkriptioner i några meningar eller punktlistor

Använd anpassade etiketter för att spåra och uppdatera transkriptionsstatus

Begränsningar för Sonix

Stöder inte transkription i realtid

Noggrannheten minskar vid dålig ljudkvalitet, starka accenter och bakgrundsljud (jämfört med andra AI-transkriptionsverktyg i denna lista)

Sonix priser

Standard: 10 $/timme

Premium: 5 $/timme + 22 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sonix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (21 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (117 recensioner)

7. Transkriptor

via Transkriptor

Transkriptor är en AI-transkriptionstjänst med upp till 99 % noggrannhet. Ladda upp filer från olika källor, inklusive YouTube, Google Drive och till och med WhatsApp.

Precis som med de flesta verktyg kan du samarbeta med ditt team i plattformens redigerare och exportera din transkription i formaten TXT, DOCX och SRT.

Det som skiljer Transkriptor från övriga är stödet för över 100 språk. Detta gör den idealisk för företag och innehållsskapare som vill nå och engagera en internationell publik.

Transkriptors bästa funktioner

Organisera transkriptioner i mappar

Automatisk identifiering av olika talare och redigering av talartaggar

Anpassa transkriptionerna genom att ange styckestorlek, slå ihop segment med samma talare och inkludera tidsstämplar och talarnamn

Konfigurera AI-skrivassistenten för att automatiskt ansluta till, spela in och transkribera möten i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams

Begränsningar för Transkriptor

Begränsade exportalternativ jämfört med andra verktyg

Problem med att känna igen komplexa ord och viskat tal

Priser för Transkriptor

Lite: 9,99 $/månad (5 timmar)

Premium: 24,99 $/månad (40 timmar)

Företag: 30 $/månad per medlem (50 timmar)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Transkriptor

G2: 4,7/5 (27 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (159 recensioner)

8. Fireflies

Fireflies.ai transkriberar, precis som andra verktyg, ljud- och videoinnehåll. Dess huvudsakliga uppgift är dock att fungera som din mötesassistent genom att spela in, transkribera och sammanfatta dina möten.

Fireflies utmärker sig med mötesanalyser (som talartid, användning av fyllnadsord och tal-till-lyssningsförhållande) för att förbättra framtida möten. Det är det perfekta verktyget för marknadsförings-, sälj- och produktteam som vill finslipa sina kommunikationsstrategier för att få fler kunder. ?

Fireflies bästa funktioner

Ladda upp MP3-, MP4-, WAV- och M4A-filer och exportera transkriptioner i DOCX-, CSV-, PDF-, SRT- och JSON-format

Transkribera möten och filer på över 60 språk

Använd smart sökning för att spåra talare, mötesämnen och viktiga detaljer (som frågor och åtgärdspunkter)

Integrera med över 40 uppringningsverktyg, videokonferensverktyg, lagringsverktyg, CRM-verktyg och projektledningsverktyg

Fireflies begränsningar

Ingen mobilapp

Stöder endast ett språk per möte

Transkriptioner kan inte översättas till andra språk

Priser för Fireflies

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (85 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (5 recensioner)

9. Verbit

via Verbit

Verbit använder både AI och mänskliga experter för att tillhandahålla noggranna transkriptioner, undertexter, ljudbeskrivningar och översättningstjänster. Efter att AI har genererat de första utkasten anlitar de ett nätverk av över 5 000 professionella transkriberare för att korrekturläsa och redigera dem. ✍️

Plattformen riktar sig till en bred målgrupp, men fungerar bäst för team inom högre utbildning, juridik och media.

Verbits bästa funktioner

Skapa korrekta transkriptioner även med ljud som innehåller brus

Få liveundertexter och transkriptioner för virtuella evenemang på plattformar som Zoom och Webex

Få transkriptioner i formaten TXT, DOCX, PDF, CSV och JSON

Integrera med över 20 externa appar, inklusive Blackboard, Canvas och Kaltura

Begränsningar i Verbit

Stöder endast engelska och spanska

Ingen markering av ord under uppspelning

Priser för Verbit

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Verbit

G2: 4,3/5 (55 recensioner)

Capterra: 5,0/5 (1 recension)

10. Scribie

via Scribie

Scribie är ett annat transkriptionsprogram som kombinerar AI och mänsklig intelligens för att producera transkriptioner med en imponerande noggrannhet på över 99 %. Redigera transkriptioner med hjälp av deras online-redigerare och begär omgranskningar utan extra kostnad. Detta engagemang för kvalitet har gett dem förtroendet hos branschjättar som Google, Amazon, PayPal och Airbnb.

Scribies bästa funktioner

Ladda upp filer från din dator, YouTube, Google Drive, Dropbox och OneDrive

Transkribera filer i över 25 format, inklusive MP3, MP4 och FLAC

Få dina transkriptioner snabbare eftersom leveranstiden inkluderar helger och helgdagar

Anpassa transkriptionerna så att de innehåller exakt ordagrant återgivna uttalanden, tidsstämplar och snabba transkriptionstjänster

Begränsningar i Scribie

Stöder endast engelska

Det kan vara förvirrande för nybörjare att navigera på plattformen

Priser för Scribie

1,25 dollar per ljudminut

Betyg och recensioner för Scribie

G2: 4,7/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)

11. Nova A. I.

Nova A. I. är ett användarvänligt verktyg som låter dig lägga till undertexter till videor. Ladda upp videor från din dator eller importera dem från YouTube eller TikTok. Använd funktionen för automatisk undertextning för att generera undertexter med upp till 96 % noggrannhet. Om det behövs kan du skriva undertexter manuellt från grunden eller redigera en uppladdad undertextfil.

Dessa funktioner gör Nova A.I. perfekt för innehållsskapare och videomarknadsförare som vill skapa engagerande videor och nå en bredare publik. ?

Nova A. I. – de bästa funktionerna

Översätt undertexter till över 100 språk och dialekter

Formatera undertexter genom att justera typsnitt, färg, storlek och teckenavstånd

Redigera videor genom att lägga till flera videoklipp, övergångar och interaktiva element, som infogningar och emojis

Lägg till permanenta undertexter till videon eller ladda ner dem separat som en SRT- eller TXT-fil

Begränsningar för Nova A. I.

Ingen kontroll över uppspelningshastigheten

Det går inte att ange maximalt antal rader eller tecken för undertexter

Priser för Nova A. I.

Gratis

Basic: 10 $/månad (150 minuter)

Pro: 18 $/månad (300 minuter)

Företag: 55 $/månad (900 minuter)

Nova A. I. – betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: 5,0/5 (1 recension)

Transkribera i tankens hastighet med hjälp av AI

Var och en av dessa AI-transkriptionsverktyg är utformade för att göra dina tal-till-text-arbetsflöden till en barnlek. Välj rätt verktyg för att minska antalet fel och frigöra tid så att du kan fokusera på uppgifter som ger mervärde.

På tal om uppgifter är ClickUp det perfekta projektledningsverktyget för att se till att du håller ordning och reda på dina uppgifter. När du kombinerar AI-transkription med ClickUp kan du vara säker på att fånga upp varje ord, omvandla dem till konkreta uppgifter och säkerställa ett smidigt genomförande. ?

Prova ClickUps plan Free Forever och se själv.