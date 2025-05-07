10 Chili Piper-alternativ och konkurrenter att överväga 2025

Letar du efter alternativ till Chili Piper för onlinebokning? I den här artikeln tittar vi på 10 av de bästa konkurrenterna som kan hjälpa dig att effektivisera din boknings- och tidsbeställningsprocess.

Oavsett om du är ett säljteam som letar efter ett mer effektivt sätt att schemalägga möten eller ett kundtjänstteam som vill förbättra kundupplevelsen, erbjuder dessa alternativa onlineverktyg för schemaläggning robusta funktioner och användarvänliga gränssnitt.

Säg adjö till ändlösa mejlväxlingar och välkomna smidig schemaläggning.

Är du redo att hitta det perfekta alternativet till Chili Piper för ditt företag? Följ med oss när vi utforskar programvara för bokning av möten som kan ta din schemaläggning till nästa nivå!

Vad ska du leta efter i Chili Piper-alternativ?

När du söker efter alternativ till Chili Piper, leta efter de funktioner som är viktigast för dig, plus ytterligare fördelar som gör den nya plattformen för bokning av möten perfekt för ditt team, till exempel:

Sömlös integration : Se till att ditt alternativ integreras sömlöst med din befintliga teknikstack, såsom CRM- och e-postplattformar, för mycket snabb bokning av möten.

Anpassningsalternativ : Leta efter ett verktyg för schemaläggning av möten som erbjuder anpassningsalternativ så att du kan skräddarsy lösningen efter dina specifika affärsprocesser och arbetsflöden.

Pris: Chili Piper är överkomligt för många team med ett pris på 15–25 dollar per person och månad. När du letar efter ett alternativ, kontrollera priset för att se till att det passar din budget.

Tänk på ytterligare fördelar som kan göra programvaran mer funktionell, till exempel:

Uppgiftsplanering : Överväg alternativ som erbjuder : Överväg alternativ som erbjuder programvara för uppgiftsplanering så att du kan tilldela och spåra uppgifter på samma plattform.

Verktyg för kundhantering: Om : Om kundhantering är en prioritet för ditt team, leta efter alternativ som erbjuder omfattande funktioner för kundhantering, inklusive mallar för kundhantering eller möjligheten att schemalägga gruppmöten.

Med tanke på dessa funktioner och fördelar kan du hitta ett alternativ till Chili Piper som passar ditt teams behov och ökar produktiviteten.

De 10 bästa alternativen till Chili Piper

Skapa ditt ideala system för att hantera kontakter, kunder och affärer samtidigt som du enkelt lägger till länkar mellan uppgifter och dokument för att effektivisera ditt arbete.

Säljare och säljteam som jonglerar med möten och leads kan dra nytta av de kraftfulla verktygen och funktionerna på ClickUps projektledningsplattform.

Håll koll på allt ditt arbete med ClickUps månatliga schemamall, som erbjuder en fördesignad struktur för att organisera månatliga scheman.

Spåra leads, hantera kontakter och vårda relationer med ClickUp CRM (Customer Relationship Management) för team, som gör att du kan:

Visualisera pipelines

Effektivisera arbetsflöden

Samarbeta kring möjligheter

Förbättra din tidsplanering med ClickUp Calendar View, som ger dig en omfattande och visuell översikt över deadlines, händelser och uppgifter, samt funktioner som låter dig:

Organisera projekt efter prioritet och ansvarig

Filtrera uppgifter

Synkronisera med Google Kalender

Anpassa vyn

Med ClickUp kan team smidigt integrera CRM-, kalender- och schemaläggningsfunktioner i en omfattande plattform för uppgiftshantering som gör det möjligt för ditt team att växa, anpassa och skala upp utan begränsningar.

ClickUps bästa funktioner

Högt betyg av tusentals användare på plattformar som G2 och Capterra.

Anpassningsbar och skalbar för team av alla storlekar

Många resurser tillgängliga, till exempel en stark gemenskap av användare och utvecklare.

Begränsningar för ClickUp

Fokus ligger mer på automatisering än på försäljning

Begränsad funktionalitet i mobilappen jämfört med desktopversionen

Plattformen kräver utbildning och kan ha en brant inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (8 795+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 805+ recensioner)

2. vCita

via Vcita

vCita är en omfattande plattform för företagsledning som erbjuder en rad verktyg för att effektivisera kundkommunikation, tidsbokning, onlinebetalningar och mycket mer. Den hjälper företag att förbättra kundupplevelsen och öka effektiviteten.

vCitas bästa funktioner

Prisvärd och erbjuder ett gratisabonnemang med generösa funktioner.

Lätt att använda med ett mer intuitivt gränssnitt än Chili Piper

Inkluderar en kraftfull webbplatsbyggare som gör det möjligt för användare att skapa en anpassad webbplats utan kodning.

Begränsningar för vCita

Begränsad funktionalitet i mobilappen (anpassade fält och avancerad filtrering är inte tillgängliga i mobilappen)

Användargränssnittet kan vara komplicerat och överväldigande för nya användare.

Vissa vCita-användare har rapporterat prestandaproblem, såsom långa laddningstider och tekniska problem.

Priser för vCita

Essentials: 24 $/månad för en användare

Företag: 49 $/månad för en användare

Platinum: 83 $/månad för en användare

Priser för flera användare: Besök webbplatsen för priser

vCita-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (63+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (249+ recensioner)

3. Undock

via Undock

Undock är en plattform för möteskoordinering och schemaläggning som är utformad för att effektivisera upprättandet och hanteringen av möten.

Till skillnad från Chili Piper, som fokuserar på B2B-intäktsteam, passar Undock för individer och team inom olika branscher som letar efter effektiva lösningar för möteshantering.

Undocks bästa funktioner

Mer prisvärd än Chili Piper, med differentierade priser som börjar på 0 dollar för upp till 10 användare.

Har ett enkelt och intuitivt gränssnitt som är lätt att lära sig och använda

Erbjuder utmärkt kundsupport av ett team av engagerade representanter

Undvik begränsningar

Har en mer begränsad uppsättning funktioner än Chili Piper, saknar funktioner för leadkvalificering och leadrouting.

Det är en relativt ny produkt, så den har inte lika många integrationer eller kundrecensioner som sina konkurrenter.

Mobilappen har begränsad funktionalitet jämfört med desktopversionen.

Undock-priser

Gratis

Premium: 10 $/månad

Obegränsat: 20 $/månad

Undock-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Square Appointments

via Square Appointments

Square Appointments är en schemaläggnings- och bokningsprogramvara som gör det möjligt för företag att hantera sina bokningar, betalningar och kundinformation.

Jämfört med Chili Piper fokuserar Square Appointments enbart på tidsbokning, så det saknar avancerade försäljnings- och marknadsföringsfunktioner.

Square Appointments kan vara ett utmärkt val för småföretag som salonger, spa och hälsocenter.

Square Appointments bästa funktioner

Prisvärda priser (lägre månadsavgift än Chili Piper)

Enkelt och intuitivt gränssnitt som är lätt att lära sig och använda

Integreras väl med andra Square-produkter, såsom Square POS och Square Payments.

Begränsningar för Square Appointments

Fokuserar endast på bokning av möten

Begränsat till tjänsteföretag som salonger, spa och hälsocenter.

Begränsat stöd för flera språk och valutor

Priser för Square Appointments

Gratis (+ transaktionsavgifter)

Plus: 29 $ + transaktionsavgifter/månad per plats

Premium: 69 $ + transaktionsavgifter/månad per plats

Betyg och recensioner för Square Appointments

G2: 4,3/5 (36+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (176+ recensioner)

5. Clockwise

via Clockwise

Clockwise är en AI-förbättrad programvara som hjälper individer och team att optimera sina kalendrar och scheman.

Till skillnad från Chili Piper fokuserar det på tidshantering snarare än möteskoordinering.

Clockwise passar bäst för yrkesverksamma som vill maximera sin tid och förbättra sin produktivitet.

Clockwise bästa funktioner

Erbjuder en mängd olika schemaläggningsalternativ, inklusive rundabordsplanering, prioriterad schemaläggning och buffertid.

Har ett enkelt och intuitivt gränssnitt som är lätt att lära sig och använda

Mer prisvärd än Chili Piper, med abonnemang från 10 dollar per månad.

Begränsningar med Clockwise

Har en mer begränsad uppsättning funktioner än Chili Piper; till exempel erbjuder den inte funktioner för leadkvalificering eller leadrouting.

Har ett mindre kundsupportteam, vilket kan göra det svårt att få hjälp om du har problem.

Superenkel att använda, plug-and-play-lösning

Priser medurs

Gratis

Teams: 6,75 $/månad per användare

Företag: 11,50 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner medurs

G2: 4,8/5 (37+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (11+ recensioner)

6. Zynq Scheduler

via Zynq Scheduler

Zynq Scheduler är en allt-i-ett-plattform för kontorshantering som effektiviserar bokning och hantering av möten.

Till skillnad från Chili Piper erbjuder Zynq Scheduler avancerade funktioner som automatiska påminnelser och integration med populära kalenderappar.

Zynq Scheduler är bäst för företag som är beroende av bokningar och vill förbättra sin schemaläggningsprocess.

Zynq Scheduler bästa funktioner

Mycket prisvärt, särskilt jämfört med Chili Piper, med abonnemang från 2 dollar per månad.

Utmärkt kundservice, snabba på att lösa problem

Erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive mötesplanering, rumsbokning, besökarhantering och analys.

Zynq Schemaläggningsbegränsningar

Erbjuder inte funktioner för leadkvalificering och leadrouting.

Zynq Schemalägg prissättning

Startpaket: 2 $/månad per användare

Premium: 3 $/månad per användare

Professional: 4 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Zynq Workspace – betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 4,9/5 (18 recensioner)

7. OnceHub

via OnceHub

OnceHub är en omfattande plattform för schemaläggning och möteshantering. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner som är särskilt utformade för att hjälpa tjänsteföretag att hantera sina möten, betalningar och kunder.

Både OnceHub och Chili Piper erbjuder schemaläggningslösningar, men OnceHub har ytterligare funktioner som gruppschemaläggning, kalendersynkronisering och personliga bokningssidor.

Om du letar efter en effektiv och smidig schemaläggning för team och kunder kan OnceHub vara ett bra val för dig.

OnceHubs bästa funktioner

Erbjuder ett brett utbud av schemaläggningsfunktioner, inklusive mötesplanering, teamplanering och resursplanering.

Har ett enkelt och intuitivt gränssnitt som är lätt att lära sig och använda

Gruppschemaläggning gör det möjligt för flera personer att schemalägga möten tillsammans.

Begränsningar för OnceHub

Begränsade anpassningsmöjligheter, inga anpassade fält eller arbetsflöden

erbjuder inte avancerade funktioner som leadkvalificering och leadrouting

Begränsad kundsupport kan göra det svårt att få hjälp när du behöver det.

Priser för OnceHub

Starter: Gratis

Tillväxt: 10 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

OnceHub-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (123+ recensioner)

8. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling är ett onlinebaserat program för tidsbokning som hjälper tjänsteföretag att hantera sina möten och bokningar. Det är perfekt för att boka möten eller gruppmöten med ditt team.

Här är några exempel på tjänsteföretag som kan dra nytta av att använda Acuity:

Frisersalonger och barberare

Massageterapeuter

Personliga tränare

Yoga- och fitnessstudior

Städare

Djursittare

Läkare och tandläkare

Jämfört med Chili Piper är Acuity Scheduling mer inriktat på schemaläggning av möten och möteshantering än på lead-hantering och försäljningsautomatisering.

Acuity Schedulings bästa funktioner

Gör det enkelt för kunder att boka tid online, dygnet runt.

Integreras med populära betalningsleverantörer som Stripe och PayPal

Integreras med en mängd olika verktyg från tredje part, såsom CRM-system, e-postmarknadsföringsplattformar och bokföringsprogram.

Begränsningar för Acuity Scheduling

Begränsade anpassningsmöjligheter

Brist på vissa avancerade funktioner jämfört med vissa program för tidsbokning i denna lista.

Gratis och lägre prisnivåer tillåter endast en användare.

Priser för Acuity Scheduling

Emerging: 16 $/månad per användare

Växande: 27 $/månad per användare

Powerhouse: 49 $/månad per användare

Acuity Scheduling – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (395+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5 505+ recensioner)

9. Appointy

via Appointy

Appointy är en molnbaserad schemaläggningsprogramvara som hjälper yrkesverksamma och företag att hantera sina aktiviteter och rutiner för tidsbokning. Den är inriktad på en mängd olika företag, inklusive tjänsteföretag, småföretag och egenföretagare.

Precis som Chili Piper hjälper det dig att hantera bokningar, men Appointy har även funktioner för schemaläggning av lektioner, resurshantering och POS-integration.

Appointy passar bäst för företag inom olika branscher, inklusive hälso- och sjukvård, fitness, skönhet och utbildning.

Appointys bästa funktioner

Integreras med en rad olika verktyg från tredje part, såsom CRM-system, e-postmarknadsföringsplattformar och betalningsprocessorer.

Automatiserar schemaläggningsprocessen, vilket sparar tid och besvär för företag

Har ett mycket enkelt och användarvänligt gränssnitt som inte kräver mycket utbildning.

Begränsningar för Appointy

Mobilappen har begränsad funktionalitet; till exempel är anpassade fält och avancerad filtrering inte tillgängliga i mobilappen.

Begränsat stöd för flera språk och valutor

Vissa användare med stora arbetsytor och team har rapporterat prestandaproblem såsom långa laddningstider och tekniska problem.

Priser för Appointy

Gratis

Tillväxt: 19,99 $/månad

Professional: 49,99 $/månad

Enterprise: 79,99 $/månad

Betyg och recensioner för Appointy

G2: 4,7/5 (21+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (276+ recensioner)

10. Calendly

via Calendly

Calendly är ett onlineverktyg för schemaläggning som hjälper företag att spara tid och förbättra sin effektivitet. Det gör det möjligt för användare att skapa och dela schemaläggningslänkar som kunderna kan använda för att boka tid online.

Calendly integreras med en rad olika verktyg från tredje part, såsom CRM-system, e-postmarknadsföringsplattformar och betalningshanterare. Detta gör det enkelt att automatisera ditt arbetsflöde och spara ännu mer tid.

Calendly är särskilt populärt bland småföretag och egenföretagare.

Det är ett bra val för företag som behöver ett enkelt och lättanvänt schemaläggningsverktyg som kan integreras med en mängd olika verktyg från tredje part.

Om du letar efter programvara för tidsbokning, ta en titt på det här verktyget.

Calendlys bästa funktioner

Prisvärda abonnemang, inklusive ett gratisabonnemang

Integreras med ett brett utbud av verktyg från tredje part

Har en mobilapp som gör det möjligt för användare att hantera sin kalender och boka möten när de är på språng.

Begränsningar för Calendly

Erbjuder inte inbyggda analysverktyg

Begränsade bokningsalternativ gör det inte möjligt för användare att boka flera eller återkommande möten med anpassade intervall.

Begränsade avancerade funktioner (ingen leadkvalificering eller routing)

Priser för Calendly

Alltid gratis

Essentials: 8 $/månad per plats

Professional: 12 $/månad per plats

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 909+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 870+ recensioner)

Chili Piper-alternativ skräddarsydda för ditt företag

I den här artikeln har vi undersökt 10 alternativ till Chili Piper, var och en med unika funktioner och fördelar som är anpassade efter olika affärsbehov.

När du väljer rätt Chili Piper-alternativ för ditt företag är det bra att ha dina specifika preferenser i åtanke.

Oavsett om du behöver appar för daglig planering, programvara för kundframgång, schemaläggningsappar, appar för arbetsscheman eller CRM för konsultverksamhet, hittar du garanterat verktyg och programvara som hjälper ditt team att arbeta mer produktivt och effektivt i guiden ovan!

Om du letar efter en heltäckande lösning som går utöver schemaläggning och erbjuder ett brett utbud av funktioner för att hantera dina projekt, uppgifter och team, då är ClickUp det ultimata valet.