De 10 bästa GitBook-alternativen för teknisk dokumentation 2025

Ju snabbare du får ut den kunskapen ur människors huvuden och ner på papper, desto bättre för ditt företag. Att dokumentera ditt teams hårt förvärvade kunskap gör det enklare att introducera nya medarbetare, dela information mellan avdelningar och informera kunder om nya produktfunktioner.

Men ett riktigt bibliotek är förmodligen inte lösningen. Istället behöver du en digital kunskapsbas (eller wiki) som ditt team eller dina kunder kan komma åt var som helst. GitBook är ett av de mest populära programmen för kunskapsbaser, men om ditt team inte arbetar med SaaS-produktutveckling eller om du inte har råd med GitBooks priser är det kanske inte rätt lösning för dig.

Upptäck de 10 bästa GitBook-alternativen för alla typer av team och börja bygga din egen företagswiki.

Vad är GitBook? Hur fungerar det?

GitBook är ett kunskapsbasverktyg som hjälper tekniska team att skapa dokumentation. Dess funktioner har utformats med utvecklare och SaaS-produktdesigners i åtanke, men du kan också använda det för andra typer av online-dokumentation.

Du kan använda GitBook för att skapa intern och extern dokumentation – oavsett om du publicerar produktdokumentation för dina kunder eller skapar en kunskapsbas för företagets villkor och processer.

GitBook är tillräckligt flexibelt för att låta utvecklare koda sig igenom dokumentationen – med alternativ för Markdown- eller WYSIWYG-redigering. Men det erbjuder också mallar och en dra-och-släpp-blockredigerare för de som inte kan koda i ditt team. Du kan tagga dina kollegor för bättre samarbete och du kan kapsla sidor för bättre organisation.

Hur man väljer det bästa GitBook-alternativet

Det bästa GitBook-alternativet för ditt team beror på ditt företags behov och budget. Här är några saker att tänka på när du väger dina alternativ:

Vilka team kommer att använda det? Om du är ett SaaS-produktföretag kanske du vill ha en dokumentationsplattform som är mer inriktad på ingenjörer och har många kodbaserade anpassningsalternativ. Om dina marknadsförings- och HR-avdelningar kommer att vara bland de huvudsakliga användarna, vill du ha något som erbjuder kodfri formatering.

Vem behöver tillgång? Vissa plattformar är endast interna (för ditt team). Andra erbjuder endast offentliga kunskapsbaser (för dina kunder). Och andra erbjuder båda. Många har också avancerade behörighetsinställningar så att du kan välja vem som kan redigera vilka dokument, en viktig funktion för större team.

Hur vill du söka efter information? Om din kunskapsbas kommer att bli extremt stor kan det vara bra att ha en AI-assistent som söker i databasen åt dig. Men du kan också hitta program med sökfält, medan andra låter dig organisera dem som böcker med referenssidor och en innehållsförteckning.

De 10 bästa GitBook-alternativen

Gör dig redo att hitta ditt nästa favoritalternativ till GitBook. Dessa 10 alternativ har allt. Du hittar programvara som sträcker sig från "vem som helst kan göra det" till "kodningskunskap krävs". Och vi har inkluderat plattformar som fokuserar på kundkunskapsbaser, interna kunskapsbaser eller båda. Så du kan vara säker på att hitta ett program som uppfyller dina kunskapsbehov.

Nestning av en sida inom en sida i ClickUp Docs

Om du dokumenterar interna processer behöver du en app som är lika snabb som ditt team. ClickUp gör det möjligt för alla att arbeta tillsammans snabbare – oavsett var i världen de befinner sig. ?

Flera teammedlemmar kan redigera samma dokument samtidigt, och du kan lägga till taggar och kommentarer för att ställa frågor om kunskapsluckor och få svar snabbt.

Det är den perfekta appen för att skapa företagswikis och dokumentera produktfunktioner, avdelningsprocesser och individuella roller. Alla, från dina ingenjörer och ditt driftsteam till din HR-avdelning, får exakt vad de behöver från en enda app.

ClickUp är ett recept för bättre kommunikation, samarbete och kunskapsdelning. Så ditt team kan sätta igång! ?‍?

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Docs är lätta att anpassa, så du kan lägga till rubriker, tabeller, banners, taggar, kommentarer, bokmärken, bilder, videor och länkar till externa källor eller andra dokument i din kunskapsbas.

ClickUp AI låter dig snabbt formatera, skriva, sammanfatta och redigera innehåll, så att dokumentationen inte tar hela dagen.

ClickUp Templates gör det möjligt för dig att börja skapa wikis , SOP:er, produktdokumentation, HR-kunskapsbaser och mycket mer utan någon installationstid.

Samarbetsverktyg gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta på ett dokument samtidigt, lägga till åtgärdspunkter eller konvertera text till uppgifter.

Sökfunktioner hjälper dig att hitta information i dokument eller i din kunskapsbas.

Med sekretessinställningar, redigeringskontroller och behörigheter kan du styra vem som kan redigera och visa varje dokument.

Begränsningar för ClickUp

Det kan finnas en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

Alla funktioner i webbappen är inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (8 795+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 805+ recensioner)

2. Confluence

via Confluence

Confluence är en del av Atlassians ekosystem – tillsammans med Jira och Trello – och är ett verktyg för kunskapshantering och samarbete. Det är utformat för att underlätta bättre intern kommunikation, så att hela ditt team är på samma sida. ?

Och ibland menar vi bokstavligen. Med funktioner för gemensam redigering kan dina teammedlemmar skapa delade dokument och arbeta med dem tillsammans i realtid – utan att behöva befinna sig i samma rum samtidigt. Det är ett bra verktyg för att brainstorma nya projekt och dokumentera interna processer, särskilt om ditt team redan använder Jira.

Confluence bästa funktioner

Med versionskontroll kan du spåra ändringar och återgå till äldre versioner av dokument.

Nästlat innehåll gör det enkelt att hålla ordning

Integrationer med AI-verktyg för innehållsskapande , som ChatGPT, Copywriter och Wordsmith, hjälper dig att snabbt skapa, sammanfatta eller redigera innehåll.

Med innehållsbehörigheter kan du ställa in vem som kan se och vem som kan redigera varje dokumentsida.

Begränsningar i Confluence

Vissa användare säger att det är svårt att hantera behörighetsinställningarna.

Andra rapporterar att det kan vara svårt att organisera dokumenten och att sökfunktionen inte alltid hittar det dokument du letar efter.

Priser för Confluence

Gratis

Standard: 5,75 $/månad per användare

Premium: 11 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Confluence-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (3 665+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 090+ recensioner)

3. Tettra

via Tettra

Chefer och HR-team, gläd er! Tettra är en plattform för kunskapsdelning som skapats speciellt för interna team och som kan bespara er från att behöva svara på samma frågor om och om igen.

Det är inte bara en självbetjäningsbaserad kunskapsbas (där teammedlemmarna måste hitta sina egna svar), utan ditt team kan också använda denna plattform för att ställa interaktiva frågor. Sedan kan de få svar från en kunskapsexpert eller från en vänlig AI-chattbot. ?

Tettras bästa funktioner

Kai, ett inbyggt AI-verktyg , gör det möjligt för dina teammedlemmar att ställa frågor till en chatbot som sedan söker i din kunskapsbas och ger svaret.

En Q&A-sektion visar ditt team de vanligaste frågorna och svaren på dem snabbt.

Integrationer med Slack och Microsoft Teams gör att du kan ge svar från Tettra med några få klick.

Knowledge Experts låter dig ange den bästa personen i din organisation för att svara på frågor om olika ämnen.

Begränsningar för Tettra

Det finns en gratis provperiod, men ingen gratisplan, vilket kan göra programmet otillgängligt för företag med en tight budget.

Vissa användare tycker att formaterings- och anpassningsalternativen är begränsade.

Priser för Tettra

Basic: 4 $/månad per användare

Skalbarhet: 8 USD/månad per användare

Professional: 12 $/månad per användare

Tettra-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (9+ recensioner)

4. Docusaurus

via Docusaurus

Om du är en produktingenjör som älskar söta logotyper, kan denna dokumentationsplattform och dess fyrkantiga dinosaurie vara något för dig. Om du inte har någon erfarenhet av kodning är det dock dags att släppa denna dinosaurie. ?

Denna statiska webbplatsgenerator med öppen källkod är utvecklad med utvecklare i åtanke och är bäst för att skapa teknisk produktdokumentation. Den låter dig snabbt skapa en självhostad statisk webbplats för att förklara produktens funktioner för din community.

Bonus: Kolla in 10 gratis mallar för teknisk dokumentation

Docusaurus bästa funktioner

Skriv dina dokument med MDX, så konverterar Docusaurus dem automatiskt till HTML.

Släpp olika versioner av din dokumentation för att matcha versionen av din produkt.

Översätt dina dokument med git, Crowdin eller någon annan översättningshanterare.

Anpassa din layout med interaktiva React-komponenter

Begränsningar för Docusaurus

Denna app kräver kodningskunskaper och en mer avancerad IT-infrastruktur.

Du måste själv stå för hosting och hantera din egen datasäkerhet.

Priser för Docusaurus

Gratis

Docusaurus betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Läs dokumentationen

via Read the Docs

Read the Docs är en användarvänlig plattform – förutsatt att alla användare är programmerare, helst programmerare som arbetar med Python. ?

Denna dokumentationsprogramvara använder en docs-as-code-metod som gör det möjligt för dina utvecklare att dokumentera processer utan att ändra sitt arbetsflöde. Och du kan distribuera din produktdokumentation till användarna vid varje sammanslagning – inga extra steg krävs.

Det är ett bra verktyg för SaaS-företag som främst är intresserade av att dela kunskap med sina användare och utvecklare.

Läs om Docs bästa funktioner

Integrera den med valfritt dokumentationsverktyg, inklusive Sphynx, MkDocs och Jupyter Book.

Använd reStructuredText-syntax eller Markdown-syntax för att skapa dina dokument.

Sök i dina dokument från din instrumentpanel eller använd sök-API:et för att erbjuda dina användare kraftfulla sökfunktioner.

Förhandsgranska pull-förfrågningar innan du lanserar dem

Begränsningar för Read the Docs

Read the Docs är ett Python-baserat verktyg, och även om du inte behöver kunna Python för att använda plattformen, är det kanske inte det idealiska verktyget för JavaScript- eller PHP-utvecklare som vill anpassa det själva.

Det finns inga alternativ för att lägga till MDX- eller React-komponenter.

Läs om Docs prissättning

Community: Gratis

Guldmedlemskap: 5 $/månad

Business Basic-plan: 50 $/månad

Business Advanced Plan: 150 $/månad

Business Pro-plan: 250 $/månad

Läs Docs betyg och recensioner

G2: 5/5 (1+ recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

6. Archbee

via Archbee

Denna dokumentationsplattform är inriktad på tekniska team och är idealisk för att skapa användarhandböcker, utvecklingshandböcker eller produktdokumentation. Men du kan också använda den för att dokumentera interna processer och SOP:er.

Dina team kommer att kunna hantera sin tid bättre med en kunskapsbas som gör det möjligt för dem att hitta svar på sina frågor. Och dina kunder kommer att kunna anamma din produkt lättare med förklaringar av funktionerna direkt till hands. ?

Archbees bästa funktioner

Samarbetsverktyg gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta på samma dokument samtidigt.

Med versionshanteringsfunktioner kan du spåra ändringar eller återgå till en äldre version, på samma sätt som i Google Docs.

Du kan infoga innehållssnuttar på flera ställen samtidigt som du redigerar innehållet från ett enda ställe.

Kontextuell dokumentationswidget lägger till interaktiv hjälp i produkten för att förklara funktioner när dina användare stöter på dem.

Archbee-begränsningar

Flera användare rapporterar att programmet kan vara buggigt, vilket kan påverka din möjlighet att komma åt vissa av dess funktioner.

Andra önskar att det fanns fler anpassningsalternativ för teckensnitt och formatering.

Archbee-priser

Starter: Gratis

Växande: 40 $/månad

Skalbarhet: 80 $/månad

Enterprise: 400 $/månad

Archbee-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (105+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

7. BookStack

via BookStack

BookStack är ett annat open source-projekt som är byggt för enkelhet med ett WYSIWYG-användargränssnitt. Denna enkelhet innebär att alla i ditt team kommer att förstå vad de ser. ?

Detta är vår favorit bland öppen källkodsprogramvaror för kunskapsbaser för icke-tekniker tack vare dess användarvänlighet. Alla, från HR till projektledning, kundsupport, marknadsföring och drift, kan hoppa in och börja använda den.

BookStacks bästa funktioner

En tydlig hierarki för innehållshantering hjälper dig att organisera din kunskapsbas i böcker, kapitel och sidor.

Sökfunktionen gör att du kan hitta innehåll i en eller alla dina böcker, och du kan hålla innehållet sammankopplat med länkar.

Du kan redigera ditt innehåll i Markdown eller ren text.

Integrationer med autentiseringsplattformar som Okta, SAML2 och LDAP håller ditt innehåll säkert.

Begränsningar för BookStack

Vissa användare rapporterar att de visuella anpassningsalternativen är begränsade.

Andra tycker att filuppladdningsprocessen är utmanande eftersom den ibland kan leda dig bort från den sida du arbetar med.

Priser för BookStack

Gratis

Betyg och recensioner av BookStack

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2+ recensioner)

8. Notion

via Notion

Notion är ett av de mest populära wiki-programverktygen som har dykt upp under de senaste 10 åren och har ett rent utseende med mycket vitt utrymme. Men även om det ser enkelt ut är dess funktioner avancerade, vilket ger dig många alternativ för anpassning.

Om du är rädd för den tomma sidan kan du använda en mall för att komma igång. Och om du vill göra grundläggande kunskap roligare kan du med Notion lägga till memes och emojis. ?

För mer information, kolla in denna djupgående jämförelse mellan Notion och Confluence, ett av de andra populära GitBook-alternativen på denna lista.

Notions bästa funktioner

Dokumenten är mycket anpassningsbara, vilket gör att du kan lägga till innehållsförteckning, rubriker, brödtext, punktlistor, växlingsknappar, tabeller, bilder, videor, kodsnuttar, matematiska ekvationer och mycket mer.

Med projekt kan du organisera dina uppgifter med en Kanban-vy eller tidslinjevy.

Verktyg för samarbete i realtid gör det möjligt för flera teammedlemmar att redigera dokument samtidigt eller tagga varandra med frågor och kommentarer.

AI-skrivverktyg kan sammanfatta ditt innehåll, identifiera viktiga punkter eller redigera dina texter åt dig.

Integrationer gör det enkelt att ansluta till Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier och mer.

Begränsningar i Notion

Flera användare rapporterar att mobilappen har långsammare laddningstider än webbappen.

Eftersom Notion erbjuder många anpassningsalternativ kan det vara överväldigande för vissa nya användare att komma igång.

Notion-priser

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (4 795+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 860+ recensioner)

9. Jekyll

via Jekyll

Denna kostnadsfria plattform med öppen källkod skapades av grundaren av GitHub, så GitBook och Jekyll har i princip samma föräldrar. ?‍?‍?

Men medan GitBook specifikt utformades som ett dokumentationsverktyg för SaaS-produktteam, var Jekyll ursprungligen utformat för att skapa bloggar.

Som en statisk webbplatsgenerator fungerar den dock lika bra för kunskapsdelning som för blogginlägg. Dessutom kan du få gratis hosting på GitHub Pages, komplett med ett anpassat domännamn.

Jekylls bästa funktioner

Skapa din webbplats med hjälp av Markdown-, Liquid-, HTML- eller CSS-syntax.

Importera ditt innehåll automatiskt från en rad olika plattformar, inklusive Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS och många fler.

Jekylls begränsningar

Mallarna har ingen inbyggd anpassad kod, så dina anpassningsmöjligheter är begränsade om du inte är villig att skapa din egen lösning.

När du lägger till bilder eller videofiler finns det inget inbyggt stöd som hjälper dig att göra filerna mindre eller ladda om dem live.

Prissättning

Gratis

Betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Document360

via Document360

Om tanken på att dokumentera alla dina processer får dig att snurra runt 360 grader, finns Document360 här med ett användarvänligt gränssnitt som hjälper dig att hålla huvudet kallt. ?‍?

Denna mångsidiga programvara för kunskapshantering fungerar för teknisk dokumentation, produktdokumentation och intern processdokumentation, så att du kan hålla koll på allt från HR-introduktion till kundernas vanliga frågor.

Dina dokument visas på en webbplats, så att dina kunder eller teammedlemmar kan komma åt dem var som helst. Du bestämmer själv om du vill att de ska vara offentliga eller privata – eftersom kunskapen är din att dela.

Document360:s bästa funktioner

Den interna kunskapsbasportalen gör det möjligt för ditt team att skapa innehåll med användarvänliga funktioner för innehållshantering och granskning.

Den externa kunskapsbaswebbplatsen visar dina dokument i en offentlig databas för kundsupport eller i en privat databas för teammedlemmar.

Med Knowledge Base Assistant kan du bädda in en widget på din webbplats eller i din produkt så att användarna kan söka efter svar när som helst.

Integrationer kopplar samman din kunskapsbas med dina favoritappar, som Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus och många fler.

Begränsningar för Document360

Detta program tillåter inte samtidig redigering, vilket kan hindra teamsamarbetet.

För att justera designen och layouten måste du använda anpassad kodning.

Priser för Document360

Gratis

Standard: 149 $/månad per projekt

Professional: 299 $/månad per projekt

Företag: 399 $/månad per projekt

Enterprise: 599 $/månad per projekt

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 (365+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (185+ recensioner)

Farväl, GitBook

Nu när du känner till de bästa GitBook-alternativen är du redo att välja en kraftfull plattform för kunskapsdelning för ditt team.

När du skapar en intern kunskapsbas är ClickUp en av de mest samarbetsinriktade och användarvänliga plattformarna som finns. Det krävs inga kodningskunskaper, och du kan tagga teammedlemmar, arbeta samtidigt och koppla dokument till uppgifter i dina projektledningspaneler.

Eftersom du kan börja använda dem gratis kan du dokumentera ditt företags kunskap omedelbart. Prova ClickUp för att ta ditt teams kunskap till nästa nivå.