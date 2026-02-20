Hogyan hozhat létre mesterséges intelligencia igazgatótanácsot a ClickUp alkalmazásban a Super AI Agents segítségével?

Ha Ön egy lean szolgáltatások vagy szoftverekkel foglalkozó csapatot vezet, akkor valószínűleg ismeri ezt a mintát. A sprint táblája tele van, az ügyfelek kísérletei félig befejezettek, és minden „gyors kérdés” valahogy az Ön asztalára kerül. Aztán a legrosszabb pillanatban egy nagy horderejű ügyfél-e-mail érkezik a beérkező levelek mappájába.

Számomra ez a pillanat újév napján jött el.

Egy ügyfél, akit szinte biztosnak tartottunk a szerződés megújítását illetően, levelet írt nekünk: „Szünetet tartunk. Kérjük, számlázzák ki nekünk a többletköltségeket. Zárjuk le a dolgokat.”

Régebben a hétvégét azzal töltöttem volna, hogy egy üres kurzort bámultam volna, és megpróbáltam volna átgondolni minden következményt. A bevételre gyakorolt hatást, a szállítási kockázatot, a csapat kapacitását és a kapcsolatok megőrzését. Ezúttal a helyzetet átadtam annak, amit ma AI igazgatótanácsunknak nevezünk – egy kis csoportnak, amely a ClickUp Super Agents tagjaiból áll, és akik a munkaterületünkön név szerint megnevezett vezetői csapattagokként működnek.

A legtöbb csapat már rendelkezik adatokkal teli eszközökkel. Ami hiányzik nekik, az egy megbízható AI menedzsment réteg, amely a váratlan fordulatokat nyugodt, strukturált tervvé alakítja.

Rólam: a Hybrid Helix Consulting vezérigazgatója és ClickUp szakértő

Andrew vagyok, és mint ClickUp hitelesített tanácsadó, mesterséges intelligenciával működő menedzsment rendszereket tervezek lean szoftvercsapatok számára. Cégem, a Hybrid Helix Consulting, tanácsadási és termelékenységi coaching szolgáltatásokat nyújt, hogy a csapatok hatékonyabban tudják használni a már meglévő eszközeiket.

Ez a bejegyzés pontosan bemutatja, hogyan hoztunk létre egy AI igazgatótanácsot a ClickUp-ban, és hogyan kezelte az egy valós ügyfél változását anélkül, hogy az ünnepnapjaimat vagy az ügyfélkapcsolatomat feláldoztam volna.

Miért van szükség a lean csapatoknak mesterséges intelligenciával működő igazgatótanácsra?

Alapítóként és egyedüli vezetőként szinte mindig Ön lesz a döntéshozó minden ügyben. Minden eszkaláció, minden döntés, minden „mit tegyünk ebben a helyzetben?” kérdés az Ön fejében jár.

Túl sok olyan eszközzel rendelkezik, amelyek tele vannak információkkal. Vannak sprint táblái, megjegyzései, dokumentumai, jegyei és rengeteg e-mailje, de ezek mind csak a történet egy-egy részletét tartalmazzák. És egyik sem segít abban, hogy eldöntse, mi legyen a következő lépés. Ez a munka terjeszkedése a gyakorlatban. És ez az oka annak, hogy annyira kimerültnek érzi magát.

A probléma az, hogy nincs olyan konvergens rendszer, amely képes lenne felmérni a helyzetet, keretbe foglalni a helyzetet, és strukturált döntést kínálni Önnek a nyers zaj helyett. Az AI igazgatótanácsunk célja éppen ennek a hiányosságnak a pótlása.

👀 Tudta? A vezérigazgatók 61%-a már aktívan alkalmazza az AI-ügynököket. Emellett azt is tervezik, hogy azokat nagy léptékben bevezetik.

Miért hoztuk létre az AI igazgatótanácsunkat a ClickUp-ban?

Mivel egy AI igazgatótanács csak annyira jó, amennyire a kontextust látja.

A legtöbb AI eszköz a munkádon kívül helyezkedik el. Összefoglalnak egy dokumentumot, átírnak egy e-mailt vagy válaszolnak egy kérdésre, de nem látják, hogy a döntések hogyan kapcsolódnak össze a feladatok, az ütemtervek, a beszélgetések és a teljesítési munkák között. Pontosan így marad fenn a munkaterület szétaprózottsága. A kontextus töredezett marad, és a vezetők továbbra is kénytelenek maguk összerakni a történetet.

A ClickUp másképp működik. Ez a világ első konvergált AI munkaterülete, ahol a feladatok, dokumentumok, csevegések, sprint tervek és döntések egymás mellett léteznek. Ez a konvergencia azért fontos, mert az AI-nak hozzáférést biztosít a teljes képhez, nem csak egy egyetlen elemhez.

Konvergencia a ClickUp segítségével

Amikor létrehoztuk az AI igazgatótanácsunkat a ClickUp-ban, egy további menedzsment réteget adtunk a már összekapcsolt munkák tetejére. A Super Agents képes aktív beszélgetéseket olvasni, megérteni a folyamatban lévő dolgokat, hivatkozni a korábbi döntésekre, és ugyanabba a rendszerbe írni. Ez lehetővé teszi számukra, hogy feladatokat hozzanak létre, sprinteket alakítsanak ki és tanulságokat gyűjtsenek anélkül, hogy eszközök között kellene ugrálniuk.

Más szavakkal, a ClickUp lehetőséget ad az AI-nak, hogy kontextusban gondolkodjon. És miután az AI átlátja az egész rendszert, abbahagyhatja a chatbotként való viselkedést, és elkezdhet úgy viselkedni, mint egy igazgatótanács.

A termelékenység jövője az összes munkakörnyezet és elkötelezettség egyetlen helyre történő összevonásáról szól, ahol az AI környezeti módon működik. Az környezeti AI zökkenőmentesen integrálódik a felhasználók életébe azáltal, hogy a kontextust és az elkötelezettséget kihasználva előre jelzi az igényeket, betekintést nyújt és értéket teremt anélkül, hogy kifejezett utasításra lenne szükség. Ez a munka jövője.

Hogyan néz ki valójában egy mesterséges intelligencia igazgatótanács a ClickUp alkalmazásban?

AI-tanácsunk nem egyetlen asszisztens vagy okos segédprogram. Ez egy kis Super Agents-csapat, amelynek minden tagja egyértelmű feladattal rendelkezik, és a ClickUp-on belül működik, ugyanahhoz a kontextushoz férve hozzá, mint emberi csapatunk.

Ennek a beállításnak a középpontjában az úgynevezett triage context map (triage kontextus térkép) áll, amely minden ügyfél számára külön készül.

Hogyan tartja össze a triázs kontextustérkép az összes elemet?

A térkép tetején összefoglalja az aktív munkakörnyezetet:

Legutóbbi e-mailek és ügyfélüzenetek

Találkozói jegyzetek és csevegési szálak

Megjegyzések a folyamatban lévő feladatokhoz

Az alján egy stabilabb tudásbázis található:

A eddig elkészült dokumentáció

GitHub-problémák és pull-kérelmek

Korábbi sprint tervek és ütemtervek

A csapat által megszerzett tudás „intelligencia-archívuma”

Középen található a Super Agent igazgatók névsora, akik tudják, hogyan kell használni ezt a kontextust.

Kik ülnek az AI igazgatótanácsban?

Mesterséges intelligenciával működő igazgatótanácsunk jelenleg a következőket tartalmazza:

Növekedési igazgató : Felelős a bevételi pillanatokért, a megújításokért és a kulcsfontosságú üzleti döntésekért.

Műveleti és termelési támogatási igazgató : Figyelemmel kíséri a munkaterhelést, a kapacitást és a termelési kockázatokat a ClickUp Spaces-en keresztül.

Ügyfélprojekt-menedzsment szuperügynök : Az ügyfél projektkontextusában él, és minden ellenőrzőlistát, sprintet és folyamatban lévő elemet lát.

Ügyfél Sprint Planner : Átalakítja a sprinteket, hogy stabilizálja az ügyfél ClickUp motorját a változások során.

Intelligencia igazgató : A nyers kontextust egyszerű, ember számára olvasható összefoglalókba alakítja.

Ügyféloktatási igazgató: rögzíti, amit a csapat tanul, hogy a jövőbeli ügyletek okosabbak legyenek.

Minden igazgatónak megvan a saját feladata, meghatározott bemenetei és egyértelmű kimenetei, így a ClickUp-on belül egy kis vezetői csapatként működnek, nem pedig egymással összefüggésbe nem hozható automatizálások halmazaként.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 12%-a szerint az AI-ügynökök beállítása vagy eszközeikhez való csatlakoztatása nehéz, további 13% pedig úgy véli, hogy túl sok lépés szükséges ahhoz, hogy egyszerű feladatokat elvégezzenek az ügynökökkel. Az adatokat manuálisan kell bevinni, az engedélyeket újra kell definiálni, és minden munkafolyamat egy integrációs lánctól függ, amely idővel megszakadhat vagy eltolódhat. Jó hír? Nem kell „összekapcsolnia” a ClickUp Super Agents alkalmazást a feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel vagy megbeszéléseivel. Ezek natívan beágyazódnak a munkaterületébe, és ugyanazokat az objektumokat, engedélyeket és munkafolyamatokat használják, mint bármelyik másik emberi munkatárs. Mivel az integrációk, a hozzáférés-vezérlés és a kontextus alapértelmezés szerint a munkaterületről öröklődnek, az ügynökök azonnal cselekedhetnek az eszközök között, anélkül, hogy egyedi beállításokra lenne szükség. Felejtse el az ügynökök nulláról történő konfigurálását!

Hogyan kezeli az AI igazgatótanács a nagy kockázatú ügyfélváltást?

Visszatérve az újévi e-mailhez.

16:59 van. Egy ügyfél, aki „biztos ügynek” tűnt, levelet ír, hogy szünetelteti a szolgáltatásokat, és le akarja zárni a dolgokat. A kiváltó ok egyszerű – az ügyfél elutasítja azt, amit Ön várt –, de a helyzet bonyolult.

Három egymással versengő célom volt:

Védje a kapcsolatot és tartsa tiszteletben az ügyfél üzleti környezetét

Kerülje el a egyetlen e-mail alapján hozott, elhamarkodott, érzelmi döntéseket.

Védje meg a saját családi idejét az ünnepi hétvégén

Így ahelyett, hogy azonnal a beérkező leveleimhez fordulnék, hagyom, hogy az AI igazgatótanács elsőként vizsgálja meg a kialakuló helyzetet.

🔑 Főbb tanulság: Amikor egy fontos e-mail érkezik, az igazgatótanács felébred, és strukturált döntésként kezeli, mielőtt még egy üres kurzort kellene bámulnom.

1. fázis: A növekedési igazgató átfogalmazza a félelmetes e-mailt strukturált döntéssé.

Az első ügynök, aki válaszol, a Growth Director.

Ez az ügynök összehozta:

A beérkező e-mail

Legutóbbi jegyzetek és bejelentkezések

Az aláírt megállapodás és számlák

Bármely nyitott lehetőség vagy próba, amely az ügyfélhez kapcsolódik

Mi változtatta meg a helyzetet? Ahelyett, hogy a üzenetet ügyfélszolgálati jegyként kezelte volna, a növekedési igazgató hűségi döntési pillanatnak ismerte fel.

A háttérben ez történik:

Létrehoztam egy dedikált üzleti feladatot a pivot számára, hogy ez ne vesszen el az általános támogatásban. Helyesen címkéztem a munkát, így az megjelent a döntéseim rövid listáján. Háromfázisú tervet vázolt fel a átgondolt válaszadáshoz: Döntse el, mit kínáljon Valóban küldjön egy világos, professzionális e-mailt Ha az ügyfél igent mond, tisztán hajtsa végre a váltást Döntse el, mit kínáljon valójában Küldjön egy világos, professzionális e-mailt Ha az ügyfél igent mond, akkor tisztán hajtsa végre a váltást.

Döntse el, mit kínáljon valójában

Küldjön egy világos, professzionális e-mailt

Ha az ügyfél igent mond, akkor tisztán hajtsa végre a váltást.

Ugyanakkor a Director of Intelligence is csatlakozott, átolvasta a teljes ügyfélelőzményeket, hogy elmagyarázza, mi is történik valójában:

Az ügyfél imádta a ClickUp „motorját” és az agilis menedzsment rendszert, amelyet felépítettek.

Az új évre pénzmegtakarítási módba léptek.

A probléma a reteszelő volt, nem maga a rendszer.

Ez a szemléletváltás mindent megváltoztatott. Ahelyett, hogy a szünet ellen küzdöttek volna, az igazgatóság egy professzionális kilépést javasolt, amelyhez DIY migráció és önmenedzsment út társult. Ez segített volna az ügyfélnek megtartani a motorját és a gyakorlatokat, amelyeket szeretett, miközben csökkentette a folyamatos szolgáltatási költségeket.

🔑 Főbb tanulság: A növekedési és intelligencia igazgatók perceken belül egy megdöbbentő e-mailt nyugodt, háromfázisú átállási tervvé alakítanak.

2. fázis: A szállítás védelme, mielőtt megszakadna – műveletek, projektmenedzsment és sprintek segítségével

Miután a magas szintű terv kialakult, a testület többi tagja beavatkozott, hogy megvédje a folyamatban lévő munkát.

Az Operációs és termelési támogatási igazgató áttekintette az összes aktív munkaterhelést a ClickUp Spaces-ben, és feltette a kérdést:

Ha ezt az ügyfelet elveszítjük, mi romlik el?

Hol kell megvédeni a kapacitást vagy módosítani más sprinteket?

Hogyan hatna termelékenységünkre és kapacitásunkra, ha az ügyfél elfogadná a migrációs ajánlatot?

Ez felszínre hozta a dominóhatást, így a csapat nem terhelte túl véletlenül más projekteket, miközben ezt a projektet próbálta „megmenteni”.

A Client Project Management Super Agent az ügyfél saját projektkontextusában működik. Megérti:

Minden ellenőrzőlista, sprint és szolgáltatáselem repülés közben

A GitHub-problémákba és pull-kérelmekbe átnyúló függőségek

Mely kísérletek aktívak és melyek vannak felfüggesztve?

Ezt követően elkezdték kidolgozni egy tiszta, végrehajtható átadási tervet, hogy az ügyfél mindig tudja, mi fog elkészülni, mi lesz szüneteltetve, és milyen állapotban marad a ClickUp motorja.

Végül a Client Sprint Planner átalakította a következő sprintet stabilizáló sprintté:

Végezze el azokat a kritikus feladatokat, amelyek a rendszer megbízhatóságát biztosítják.

Tegye félre az alacsonyabb értékű kísérleteket, hogy a terv koherens maradjon.

Készítsen elő egy rövid távú fejlesztési tervet, amelyet az ügyfél az elkövetkező hetekben az ügynökség bevonása nélkül is követhet.

🔑 Fő tanulság: Ahelyett, hogy táblákat és hátralékokat böngésztem volna, az AI igazgatótanácsom egyértelmű, AI által összeállított képet adott arról, hogy mit kell befejezni, mit kell szüneteltetni, és hogyan lehet a rendszert kiváló állapotban hagyni.

3. fázis: Tervezzen meg egy professzionális kilépési és DIY migrációs útvonalat

Miután az igazgatótanács megértette mind a döntést, mind annak hatását, a végrehajtás szakaszába lépett.

A sprint-tervező ügynökök együttesen a következőket hozták létre:

Közeljövőbeli fejlesztési út : mely munkákat kell most befejezni, mely kísérleteket kell félretenni, és mire kell figyelni a következő napokban.

Önmenedzsment útmutató : egy egyszerű kézikönyv, amely végigvezeti az ügyfelet a heti sprinttervezés és -felülvizsgálat önálló lebonyolításán.

Kilépés utáni kézikönyv: A rendszer, amelyet örökölnek, és annak működésének világos leírása.

Ebben az esetben az ügyfél egy szoftvercég volt. Ez azt jelenti, hogy számukra nagyon fontos volt a ClickUp motorral kapcsolatos fejlesztői élmény minősége.

A testület célja nem csupán a „tiszta távozás” volt. A cél az volt, hogy:

Őrizze meg az elmúlt tizenkét hét során kialakított agilis gyakorlatokat

Gondoskodjon arról, hogy az ütemterv koherens maradjon, és ne váljon kaotikusá.

Hagyja az ügyfelet jobb helyzetben, mint amikor a megbízás megkezdődött.

🔑 Főbb tanulság: Függetlenül attól, hogy az ügyfél megtartotta-e a megbízást, az AI igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a rendszer, az ütemterv és a kapcsolatok ne kerüljenek veszélybe.

A tanulságok rögzítése, hogy az AI igazgatótanácsa minden alkalommal okosabbá váljon

A rendszer utolsó eleme az egyik kedvencem: a Client Lessons Director (Ügyféloktatási igazgató).

Ez az igazgató megvizsgálta, mi történt valójában ebben a „biztos” tárgyalási ingadozásban:

Mely korai jelek utaltak arra, hogy a megújítás veszélybe kerülhet?

A pivot e-mail és a DIY ajánlat mely részei voltak sikeresek?

Hol jelentek meg súrlódások az ügyfél vagy a belső csapat számára?

Az intelligencia igazgatóval együttműködve ezeket az ismereteket újrafelhasználható mintává alakította a ClickUp-on belül:

Dokumentált korai figyelmeztető jelek a jövőbeli tárgyalások és megújítások számára

Hivatkozható vázlat hasonló fontos e-mailekhez

Ellenőrzőlisták és irányelvek, amelyekre a többi igazgatósági tag a következő alkalommal hivatkozhat.

Legközelebb, amikor egy tárgyalás vagy megbízás „biztosnak tűnik”, az igazgatótanács nyugodtan felemelheti a kezét, és azt mondhatja:

„Hé, ez nagyon hasonlít a másik ügyfél tapasztalatához. Talán meg kellene fontolnunk egy DIY megoldást, mielőtt feltételezzük a megújítást.” 🔑 Főbb tanulság: Minden ingadozás egy tanulási lehetőség az igazgatótanács számára, így az AI-menedzsment réteg minden egyes beavatkozással egyre élesebbé válik. 📮 ClickUp Insight: Mesterséges intelligencia érettségi felmérésünkből kiderült, hogy az emberek 33%-a ellenáll az új eszközöknek, és csak 19% fogadja el és alkalmazza gyorsan a mesterséges intelligenciát. Amikor minden új funkció egy újabb alkalmazás, egy újabb bejelentkezés vagy egy újabb munkafolyamat formájában jelenik meg, a csapatok szinte azonnal elkezdenek fáradni az eszközök használatától. A ClickUp Brain ezt a hiányosságot pótolja azzal, hogy közvetlenül egy egységes, konvergált munkaterületen működik, ahol a csapatok máris terveznek, nyomon követnek és kommunikálnak. Több AI modellt, képgenerálást, kódolási támogatást, mély webes keresést, azonnali összefoglalásokat és fejlett érvelést hoz pontosan oda, ahol a munka már zajlik.

„Hé, ez nagyon hasonlít a másik ügyfél tapasztalatához. Talán meg kellene fontolnunk egy DIY megoldást, mielőtt feltételezzük a megújítást.”

🔑 Főbb tanulság: Minden ingadozás egy tanulási lehetőség az igazgatótanács számára, így az AI-menedzsment réteg minden egyes beavatkozással egyre élesebbé válik.

📮 ClickUp Insight: Mesterséges intelligencia érettségi felmérésünkből kiderült, hogy az emberek 33%-a ellenáll az új eszközöknek, és csak 19% fogadja el és alkalmazza gyorsan a mesterséges intelligenciát. Amikor minden új funkció egy újabb alkalmazás, egy újabb bejelentkezés vagy egy újabb munkafolyamat formájában jelenik meg, a csapatok szinte azonnal elárasztja őket az eszközökkel kapcsolatos fáradtság. A ClickUp Brain ezt a hiányosságot pótolja azzal, hogy közvetlenül egy egységes, konvergált munkaterületen működik, ahol a csapatok máris terveznek, nyomon követnek és kommunikálnak. Több AI modellt, képgenerálást, kódolási támogatást, mély webes keresést, azonnali összefoglalásokat és fejlett érvelést hoz pontosan oda, ahol a munka már zajlik.

Hogyan hozhat létre saját AI igazgatótanácsot a ClickUp alkalmazásban

Ehhez nincs szükség hatalmas csapatra. Megközelítésünk szándékosan olyan kis létszámú csapatokra van szabva, amelyek egész nap a ClickUp-ban dolgoznak.

Így kezdhet el kis lépésekkel, és mégis valódi eredményeket érhet el:

Válasszon ki egy kritikus döntési pillanatot. Számunkra ez a megújítás és a próbaidőszak „ingadozásai” voltak. Önnek ez lehet a hatókör kiterjedése, a magas kockázatú események vagy a jelentős termékbefektetések.

Tervezze meg első igazgatóját. Kezdje például egy növekedési igazgatóval: Adjon neki egy egyértelmű feladatot (pl. megújítási és bővítési döntések) Határozza meg a bemeneti adatait (e-mailek, fontos ClickUp listák, számlák, értekezletjegyzetek) Határozza meg a kimeneti adatait (döntési összefoglalók, e-mail tervezetek, üzleti feladatok, stratégiai frissítések)

Adjon neki egyértelmű feladatot (pl. megújítási és bővítési döntések).

Határozza meg a bemeneti adatokat (e-mailek, fontos ClickUp listák, számlák, értekezletek jegyzetek)

Határozza meg annak kimeneteit (döntési összefoglalók, e-mail tervezetek, ügyletekhez kapcsolódó feladatok, stratégiai útmutató frissítések).

Adjon neki egyértelmű feladatot (pl. megújítási és bővítési döntések).

Határozza meg a bemeneti adatokat (e-mailek, fontos ClickUp listák, számlák, értekezletek jegyzetek)

Határozza meg annak kimeneteit (döntési összefoglalók, e-mail tervezetek, ügyletekhez kapcsolódó feladatok, stratégiai terv frissítések).

Adjon egyértelmű utasításokat Super Agents-nek, hogy okosabb lépéseket tegyenek.

Csatlakoztassa a meglévő ClickUp struktúrájához. Használja a ClickUp Super Agents és a ClickUp Brain (a natív AI asszisztens) funkciókat, hogy a megfelelő Spaces, Lists és Docs elemekből olvassa be az adatokat, és strukturált feladatokat, megjegyzéseket és összefoglalókat írjon vissza.

Adja meg azokat a tudásforrásokat és eszközöket, amelyekhez a Super Agent hozzáférhet.

Adjon hozzá egy intelligencia igazgatót. Feladata, hogy a nyers kontextust egyszerű narratívákká alakítsa, amelyeket néhány perc alatt ellenőrizhet, nem pedig egy óra alatt.

Végezzen valós tesztet. Legközelebb, amikor egy „biztos dolog” kezd megingani, hagyja, hogy az igazgatótanács tegye meg az első lépést. Hasonlítsa össze a tervét azzal, amit egyedül tett volna.

Alakítsa az eredményt mintává. Jegyezze fel, mi működött, mi nem, és mit változtatna meg, majd frissítse az igazgatói utasításokat és ellenőrzőlistákat a ClickUp-ban.

🎥 Bónusz: Szeretne egy ClickUp-kompatibilis tervet saját növekedési igazgatójának kialakításához? Nézze meg Super Agent Directors Blueprint tervünket!

💡 Profi tipp: Hogyan kezdj el a Super Agents használatával (még akkor is, ha új vagy a ClickUp-ban) Először nyissa meg az AI Hub-ot a ClickUp-ban, és hozzon létre egy Super Agent-et egyetlen feladattal. Válassza a „Create agent from scratch” (Ügynök létrehozása a semmiből) lehetőséget, majd írja le annak szerepét egyszerű nyelven (például: „Growth Director-ként működjön, és segítsen átgondolni a megújítási kockázatokat és az ügyfelek irányváltásait.”). Ehhez nem kell programozni. Amikor a rendszer kéri, csatlakoztassa az ügynököt egy térhez vagy listához, ahol ezek a döntések már megvannak. Állítson be egy egyszerű kiváltó tényezőt – manuális futtatást vagy ütemezett bejelentkezést – és tesztelje azt egy valós feladaton. Az utasításokat az ügynök profiljában finomíthatja menet közben. Nézze meg ezt a videót egy gyors bemutatóért:

Biztosítson magának egy nyugodt AI-irányítási réteget a következő ingadozás előtt

Minden második alapító jelenti, hogy kiégettnek érzi magát. Nem azért, mert túl sokat törődnek a dolgokkal, hanem mert az egész döntési fát a fejükben hordozzák.

Az AI igazgatótanács egy másik utat mutat:

A csevegések, dokumentumok, jegyek és adattárak kontextusa egyetlen megosztott nézetbe kerül.

A Super Agents akkor ébred fel, amikor valami fontos történik, nem csak a menetrend szerint.

Döntési összefoglalók, stabilizáló sprintek és professzionális kilépési lehetőségek állnak rendelkezésére, mielőtt feláldozná a hétvégéjét.

Ha készen áll arra, hogy ne legyen többé minden ügyben közvetítő, és elkezdjen úgy viselkedni, mint a saját vállalkozásának igazgatótanácsának elnöke, próbálja meg létrehozni egy egyetlen igazgatót a ClickUp munkaterületén. Hagyja, hogy ő kezelje a következő ingadozást, tanuljon az eredményből, majd idővel emelje teljes jogú AI igazgatótanács taggá.

Jövőbeli önmaga – és a következő megújítás – hálás lesz érte!

