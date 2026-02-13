A 10 legjobb Galaxy AI alternatíva munkához, íráshoz és kutatáshoz

A Galaxy AI a Samsung Electronics AI-funkcióinak csomagja, amely beépítve van a Galaxy eszközökbe, például okostelefonokba, táblagépekbe és viselhető eszközökbe. Az eszközön és a felhőben található AI-t ötvözi a termelékenység, a kreativitás és a kommunikáció támogatása érdekében.

A platform jól használható gyors szerkesztésekhez, összefoglalókhoz, fordításokhoz, szövegszerkesztéshez és könnyű írási feladatokhoz mobil eszközökön. Emellett olyan területeken is átfedésben van olyan eszközökkel, mint a Google Lens, mint például a képek értelmezése és a kontextus felismerése.

Ahogy a munka egyre összetettebbé válik, a készülék-központú AI-rendszerek korlátai is egyre inkább megmutatkoznak. Az olyan feladatok, mint a mélyreható kutatás, a hosszú formátumú tartalomkészítés, az adatelemzés, a jelentések készítése és a különböző eszközök közötti együttműködés gyakran szélesebb körű képességeket igényelnek, mint amit a natív mobil AI nyújtani tud.

A következő szakaszokban olyan Galaxy AI alternatívákat vizsgálunk, amelyek támogatják ezeket a szélesebb körű felhasználási eseteket, és bemutatjuk az egyes platformok által kínált szolgáltatásokat, valamint a legfontosabb korlátozásokat és árakat, hogy segítsünk Önnek a hatékonyabb választásban.

Mit kell keresni a Galaxy AI alternatíváiban?

A megfelelő választás az Ön konkrét felhasználási esetétől és attól függ, hogy hogyan tervezi az AI-t a készüléken belüli segítségnyújtáson túl használni. Ennek ellenére, íme néhány alapvető tényező, amelyet érdemes értékelni, mielőtt alternatívát választana.

Feladatok és fájlok közötti folytonosság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz képes megőrizni a dokumentumok, beszélgetések vagy projektek kontextusát, ahelyett, hogy minden parancs vagy munkamenet után visszaállna az alapértelmezett beállításokra.

Támogatás az együttműködéshez és a közös munkához: Olyan Galaxy AI alternatívákat részesítsen előnyben, amelyek lehetővé teszik, hogy több ember dolgozzon ugyanazon tartalmon, fájlon vagy munkafolyamaton, ahelyett, hogy az AI használatát egyéni interakciókra korlátozná.

A kimeneti minőség és hangnem ellenőrzése: Válasszon költséghatékony alternatívákat a Galaxy AI-hez, amelyek lehetővé teszik a kimenetek finomítását, iterálását és irányítását, ahelyett, hogy egyszeri, korlátozottan testreszabható válaszokat adnának.

Integráció a mindennapi munkához használt eszközökkel: Keressen olyan eszközt, amely összekapcsolható dokumentumokkal, táblázatokkal, projekteszközökkel, e-mailekkel, felhőalapú tárolókkal és az Ön teljes technológiai eszköztárával.

A munka növekedésével együtt járó skálázhatóság: Gondoskodjon arról, hogy az eszköz akkor is hasznos maradjon, ha a feladatok összetettebbé, gyakoribbá vagy csapatalapúvá válnak, és ne csak könnyű személyes használatra legyen optimalizálva.

Egyértelmű korlátok, árak és adatkezelés: Értékelje, hogyan változnak a használati korlátok, az árszintek és az adatbiztonsági irányelvek, ha a mindennapi munkában egyre inkább támaszkodik a platformra.

A legjobb Galaxy AI alternatívák áttekintése

Itt található egy gyors összehasonlító táblázat az összes eszközről, amely felkerült a legjobb alternatívák listájára:

Eszköz Főbb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp Munkamenedzsment, dokumentumok, AI írási segítség, feladat automatizálás, együttműködés Csapatok, amelyek a készüléken található AI-n túlmutató munkát, dokumentumokat és együttműködést szerveznek Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Microsoft Copilot AI-támogatás a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és Teams programokban A Microsoft 365-öt dokumentumok, értekezletek és e-mailek kezelésére használó csapatok Ingyenes; fizetős csomagok 18 dollártól/hónap/felhasználó Claude Hosszú kontextusú érvelés, dokumentumelemzés, írás és kutatási munkafolyamatok Írók és kutatók, akik hosszú dokumentumokkal és komplex elemzésekkel dolgoznak Ingyenes; fizetős csomagok 20 dollártól/hónap Google Gemini Kutatás, dokumentumszerkesztés, multimodális bemenetek, vizuális és audio kimenetek Keresést, dokumentumokat és kreatív kutatást ötvöző csapatok Ingyenes; fizetős csomagok 7,99 dollártól/hónap ChatGPT Írás, tervezés, kutatás, egyéni asszisztensek, megosztott munkaterületek Egyének és csapatok, akiknek rugalmas, általános célú AI asszisztensre van szükségük Ingyenes; fizetős csomagok 8 dollártól/hónap Linguix Nyelvtan, hangnem konzisztencia, sablonok, többnyelvű írás támogatása A mindennapi üzleti kommunikációt egységesítő csapatok Ingyenes; fizetős csomagok 99 dollártól/hónap Alteryx Adatelőkészítés, elemzési automatizálás, szabályozott AI-munkafolyamatok Csapatok, amelyek automatizálják az adatigényes elemzéseket és döntési munkafolyamatokat Fizetős csomagok 250 USD/hó/felhasználó áron Krater. ai Szöveg, kép, hang és animáció generálása Vizuális és multimédiás tartalmakat előállító kreatív csapatok Fizetős csomagok 9 dollártól/hónap Magai Hozzáférés több AI-modellhez, személyiségekhez, promptkezeléshez Több AI-modellt használó tapasztalt felhasználók és ügynökségek Fizetős csomagok 30 USD/hó/felhasználó áron NinjaChat AI Dokumentumelemzés, összefoglalók, gondolattérképek, képalkotás Általános célú eszközök, amelyek dokumentumokat és médiát tanulási eszközökké alakítanak Fizetős csomagok 9 dollártól/hónap

A legjobb Galaxy AI alternatívák

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk azokat a Galaxy AI alternatívákat, amelyek segítségével javíthatja termelékenységét, automatizálhatja munkafolyamatait, létrehozhat tartalmakat és hatékonyan együttműködhet egy felhasználóbarát felületen:

1. ClickUp (a legjobb AI asszisztens minden munkához)

Gyorsan generálhat e-maileket és üzeneteket a ClickUp Brain segítségével.

A csevegésalapú AI-eszközök kiválóan alkalmasak válaszok generálására. De a végrehajtásig nem jutnak el.

A ClickUp egy konvergált AI-munkaterületként lett kialakítva, ahol az AI közvetlenül a projektekben, feladatokban és dokumentumokban működik.

Nézzük meg, hogyan áll a ClickUp a Galaxy AI alternatívái között az első helyen 👇

Tegyen mindent kereshetővé és hozzáférhetővé a munkaterületén

Először is, a ClickUp Enterprise Search összesíti az összes munkádat egy kereshető térben. A különböző eszközökből (beleértve a Drive-ot, a Notion-t, a Slack-et, a Gmail-t és másokat) származó szétszórt információkat egyetlen megbízható forrásba egyesíti.

Keresés az egész munkaterületen és a csatlakoztatott eszközökben AI segítségével

A munkaterületén minden kereshető és elérhető.

A kulcsszavakra támaszkodó hagyományos keresőeszközökkel ellentétben ez a rendszer megérti a természetes nyelvet, értelmezi a kérdéseket és teljes kontextusban adja vissza az eredményeket. Mivel a ClickUp gyakran indexeli a tartalmakat, a keresések a munkaterület legfrissebb állapotát tükrözik.

A munkaterületén minden kereshető és elérhető.

A kulcsszavakra támaszkodó hagyományos keresőeszközökkel ellentétben ez a rendszer megérti a természetes nyelvet, értelmezi a kérdéseket és teljes kontextusban adja vissza az eredményeket. Mivel a ClickUp gyakran indexeli a tartalmakat, a keresések a munkaterület legfrissebb állapotát tükrözik.

Kontextusfüggő AI, amely megérti a munkádat

A Connected Search segít megtalálni, amire szüksége van. Mi a következő lépés?

A ClickUp Brain, a beépített kontextusfüggő AI segít megérteni a működését.

Tegyen fel kérdéseket egyszerű nyelven, kapjon gyors összefoglalót a projekt frissítéseiről, azonosítsa az akadályokat, foglalja össze a projekteket, és vonjon le következtetéseket a találkozók jegyzőkönyveiből.

Tegyük fel, hogy Ön vezeti egy termék bevezetését, amelynek feladatait a Docs, a megjegyzések, a Slack szálak és a találkozók jegyzetek között osztották szét.

Írja be: „Mi akadályozza a harmadik negyedévi bevezetést?”

A ClickUp Brain valós időben vizsgálja a munkaterületen található adatokat – feladatállapotokat, lejárt függőségeket, legutóbbi megjegyzéseket és értekezletek jegyzőkönyveit. Megállapítja, hogy a tervezési jóváhagyások függőben vannak, két mérnöki feladat késik, és a jogi felülvizsgálathoz kapcsolódó függőség még nem oldódott meg.

Innen indulva a következőket teheti:

Indítási állapotösszefoglaló generálása az érdekelt felek számára

A blokkolókat hozzárendelt feladatokká alakítsa át, tulajdonosokkal és határidőkkel

Automatikus követés létrehozása megoldatlan jóváhagyások esetén

Frissítse a projekt dokumentumot a legfrissebb végrehajtási állapottal.

Kérdezzen, kapjon azonnali válaszokat, és egyszerűsítse munkáját a ClickUp Brain segítségével.

Így használhatja az AI-t a ClickUp-ban személyi asszisztensként, hogy elkerülje a folyamatos kontextusváltást és visszanyerje koncentrációját 👇

Több AI-modell elérése ugyanazon a munkaterületen

A ClickUp Brain egyetlen felületről biztosít hozzáférést több külső AI-modellhez. Nem kell eszközöket váltani, lapok között váltogatni vagy külön előfizetéseket kezelni.

A modellhez való hozzáférés a ClickUp Brain segítségével történik. Az AI használata központosított, engedélyezett és ellenőrizhető marad a munkaterületen belül. Ez megakadályozza azt a fragmentációt, amely gyakran előfordul, amikor a csapatok különböző feladatokhoz több önálló AI-eszközt használnak.

A ClickUp Brain segítségével egy helyen érheted el a vezető LLM-eket.

Gyakori felhasználási esetek: Claude hosszú távú érveléshez, mélyreható elemzéshez és szintézishez

ChatGPT gyors vázlatkészítéshez, végrehajtáshoz és feladat szintű munkához

Gemini információkban gazdag vagy keresztreferenciás kutatásokhoz

📌 Példa: Egy stratégiai csapat a Gemini segítségével elemezheti a forrásokban gazdag kutatásokat, a Claude segítségével összefoglalhatja a megállapításokat egy narratívába, a ChatGPT segítségével pedig a narratívát megvalósítható feladatokká alakíthatja – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást.

Hagyja, hogy a Super Agents végezze el a nehéz munkát

A Super Agents olyan környezeti AI-asszisztensek, amelyek folyamatosan működnek a munkaterületen belül. Megfigyelik a feladatok, ütemtervek, függőségek és tevékenységi minták alakulását, majd a körülmények változásához igazodva reagálnak – anélkül, hogy minden alkalommal utasításra lenne szükségük.

Ahelyett, hogy várnának, amíg valaki észreveszi a problémát vagy frissítést kér, a Super Agents a háttérben tartja a munkát.

📌 Példa: A Super Agent képes: Összegezze a sprint retrospektívákat és emelje ki a szállítási kockázatokat, mielőtt a következő sprint megkezdődik.

Észlelje a késedelmes vagy elakadt feladatokat, és automatikusan értesítse a megfelelő tulajdonosokat.

Figyelje a projekt előrehaladását, és készítsen rendszeres állapotfrissítéseket az érdekelt felek számára.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa a beszélgetéseket a munkához kapcsolódó témákra. A ClickUp Chat segítségével alakítsa az üzeneteket feladatokká, jelölje meg a felelősöket, és tartsa a döntéseket a végrehajtáshoz kapcsolódóan, ahelyett, hogy elvésznének a szálak között.

Automatizálja az ismétlődő munkákat egyszerű, kódolás nélküli szabályok vagy AI-alapú logika segítségével a ClickUp Automations segítségével.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan eszközökhöz, mint a Google Drive, a Slack, a Gmail, a GitHub, a Zoom, a Notion és még sok más. A ClickUp integrációk egy rendszerbe gyűjtik a fájlokat, beszélgetéseket és frissítéseket, így a munkaterületed egyetlen forrásként szolgál.

Rögzítsd ötleteidet, megjegyzéseidet vagy frissítéseidet hanggal, és alakítsd őket azonnal strukturált szöveggé a Talk to Text segítségével.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája első használatkor túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 850+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

A ClickUp összes feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket egy egységes munkaterületbe egyesíti. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek tekintetében. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések azt mutatják, hogy komolyan gondolják a platform fejlesztését.

A ClickUp összes feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket egy egységes munkaterületbe egyesíti. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek tekintetében. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések azt mutatják, hogy komolyan gondolják a platform fejlesztését.

2. Microsoft Copilot (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyek a Microsoft 365-öt használják, és AI-támogatást szeretnének dokumentumok, értekezletek és e-mailek terén)

via Microsoft Copilot

A Microsoft Copilot egy AI-alapú digitális társ, amely támogatja a dokumentumok, értekezletek és kommunikáció terén gyakori AI-alkalmazásokat. Középpontjában egy biztonságos, vállalati szintű csevegőfelület áll, amelyet a legújabb modellek működtetnek.

Választhat a gyors válaszadás és a mélyebb gondolkodás között, attól függően, hogy gyorsaságra vagy komplex érvelésre van szüksége. Hasznos lehet sűrű értekezletek jegyzőkönyveinek vagy több fájlból álló projektek feldolgozásakor is.

A csapatmunka esetében a Copilot Pages robusztus munkaterületet biztosít. A csevegés válaszainak részeit átviheti egy oldalra, ahol mindenki együtt szerkesztheti, más fájlokból hozhat be tartalmat, és finomíthatja a megosztott anyagokat.

Emellett ott van még a Copilot Notebooks, amelyet mélyebb kutatásokhoz és strukturált problémamegoldáshoz terveztek. Fájlokat, találkozói jegyzeteket és webes linkeket gyűjthet egyetlen jegyzetfüzetbe, hogy a Copilot egy hosszú távú projekt teljes kontextusában működhessen.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Tartalomtervezetek készítése, ötletek generálása, listák létrehozása és információk rendszerezése nyitott végű promptok segítségével.

Párosítsd a Copilotot a már használt Microsoft 365 alkalmazásokkal, mint például a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és Teams, hogy képletjavaslatokat kapj, e-mail szálakat foglalj össze és megbeszéléseket foglalj össze.

Automatizálja a híváskezelést a VoIP és PSTN hívások legfontosabb pontjainak, felelőseinek és következő lépéseinek rögzítésével.

A Microsoft Copilot korlátai

A Microsoft 365-öt nem használók számára a Copiliot továbbra sem elérhető.

A Microsoft Copilot árai

Microsoft 365 Copilot Chat: Ingyenesen elérhető a megfelelő Microsoft 365 előfizetéssel.

Microsoft 365 Copilot Business: 18 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 USD/hó felhasználónként

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

A Microsoft Copilotban leginkább azt szeretem, hogy úgy viselkedik, mint egy intelligens asszisztens a már használt eszközeimben, segítve a tartalom létrehozását, az adatok elemzését vagy az információk gyors összefoglalását. A leghasznosabb tulajdonsága, hogy időt takarít meg az ismétlődő feladatoknál, ötleteket generál és olyan betekintést nyújt, amelynek manuális összegyűjtése sokkal több időt venne igénybe.

A Microsoft Copilotban leginkább azt szeretem, hogy úgy viselkedik, mint egy intelligens asszisztens a már használt eszközeimben, segítve a tartalom létrehozását, az adatok elemzését vagy az információk gyors összefoglalását. A leghasznosabb tulajdonsága, hogy időt takarít meg az ismétlődő feladatoknál, ötleteket generál és olyan betekintést nyújt, amelynek manuális összegyűjtése sokkal több időt venne igénybe.

3. Claude (Legalkalmasabb írók és kutatók számára, akik hosszú dokumentumokkal és összetett elemzési feladatokkal dolgoznak)

via Claude

A Claude AI egy fejlett beszélgető AI, amelyet a világosság, a biztonság és a komplex érvelés érdekében terveztek.

Az Anthropic által fejlesztett rendszer képes dokumentumok elemzésére, információk összefoglalására és strukturált szövegek megfogalmazására. A Claude AI támogatja a kollaboratív munkafolyamatokat azáltal, hogy API-kon keresztül integrálódik a tartalomcsatornákba és a fejlesztői eszközökbe.

Először is, támogatja a szakértői szintű együttműködést a kritikus elemzéstől a hosszú szövegek írásáig terjedő igényes feladatokban. A dokumentumokat egyszer feltöltheti, és azokhoz a beszélgetések során hivatkozhat, ami értékes a következetességet igénylő üzleti munkafolyamatokban.

Egyetlen munkamenetben képes egész könyveket, hosszú PDF-fájlokat vagy nagy kódbázisokat feldolgozni, így kiválóan alkalmas 100 oldalas dokumentumok összefoglalására vagy komplex rendszerekben való navigálásra manuális felosztás nélkül.

A Claude legjobb funkciói

Részletes hivatkozásokat kapsz azokhoz a mondatokhoz és szakaszokhoz, amelyeket Claude használ a válaszok generálásához, így megbízhatóbb, ellenőrizhetőbb eredményeket kapsz.

Végezzen el feladatokat több száz eszköz és API segítségével, például frissítse a CRM-rekordokat vagy ütemezzen megbeszéléseket a rendszerében.

Adatok elemzése, vizualizációk készítése, dokumentumok áttekintése, döntések értékelése vagy a legfontosabb választások lebontása

A Claude korlátai

A havi 20 dolláros csomagot használó felhasználók gyakran említik a szigorú karakter- és beszélgetési korlátozásokat, amelyek megszakíthatják a hosszú, iteratív feladatokat, mint például a kódolás.

Claude árak

Ingyenes

Előny: 20 dollár/hó

Max: 100 USD/hó/felhasználó

Csapat (5 vagy több fő részére) Standard hely: 25 USD/hó felhasználónként Prémium hely: 150 USD/hó felhasználónként

Alapszolgáltatás: 25 USD/hó felhasználónként

Prémium hely: 150 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Alapszolgáltatás: 25 USD/hó felhasználónként

Prémium hely: 150 USD/hó felhasználónként

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók Claude-ról?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

Claude nagyon intelligensnek tűnik, és természetes, intuitív válaszokat ad. A válaszok olyanok, amilyeneket egy embertől elvárna. Nem tűnik úgy, hogy hallucinálna, mint a ChatGPT. Inkább beismeri, ha nincs válasza egy kérdésre. Emellett a korábbi beszélgetéseket is jobban megjegyzi, mint a ChatGPT. Claude a feltöltött fájlok elemzésében és feldolgozásában is kiváló munkát végez.

Claude nagyon intelligensnek tűnik, és természetes, intuitív válaszokat ad. A válaszok olyanok, amilyeneket egy embertől elvárna. Nem tűnik úgy, hogy hallucinálna, mint a ChatGPT. Inkább beismeri, ha nincs válasza egy kérdésre. Emellett a korábbi beszélgetéseket is jobban megjegyzi, mint a ChatGPT. Claude a feltöltött fájlok elemzésében és feldolgozásában is kiváló munkát végez.

4. Google Gemini (legalkalmasabb olyan csapatok számára, amelyek kutatás-intenzív munkát végeznek, amely keresést, dokumentumokat és vizuális kimeneteket kombinál)

via Google Gemini

A Google Gemini a Google mesterséges intelligenciával működő asszisztense, amely tanuláshoz, kutatáshoz és kreatív munkához használható, különösen olyan projektekben, amelyek felfedezést, szintézist és prezentációt is magukban foglalnak.

Feltölthet tanulási útmutatókat és forrásanyagokat, majd ezeket az információkat kvízekké, prezentációkká vagy vizuális magyarázatokká alakíthatja. Ezek a kimenetek gyakran korai stádiumú termelékenységi eszközként szolgálnak az ötleteket tesztelő vagy új munkatársakat bevonó csapatok számára.

Dolgozzon dokumentumain, kutatásain vagy beszédein közvetlenül a Gemini-ben. Bővítheti a szakaszokat, módosíthatja a hangnemet vagy átalakíthatja a tartalmat a helyén, csökkentve ezzel az iteratív írási munkafolyamatokkal általában járó súrlódásokat.

A Deep Research segítségével a Gemini perceken belül egyedi jelentéseket generál. Ez a beszélgető AI a megállapításokat diákra kész vázlatokká, diagramokká és strukturált összefoglalókba is átalakíthatja. Használja ezt az eszközt a Google Workspace-ben, hogy a nyers információkból gyorsabban készíthessen bemutatható eredményeket.

A Google Gemini legjobb funkciói

Keresés az interneten, a Gmailben, a Drive-ban és a Chatben, hogy kivonja a jelenlegi projektekhez és megbeszélésekhez szükséges pontos információkat.

Személyre szabott ötleteket kaphat arra vonatkozóan, hogy mit írjon, mit tanuljon tovább, és hogyan javíthatja munkafolyamatát, a korábbi Gemini-beszélgetései alapján.

Ismerje meg a képernyőképeket, diagramokat, PDF-eket és táblákat első osztályú bemeneti adatokként, és takarítson meg órákat a kézi átírás, magyarázat és oda-vissza levelezés terén.

A Google Gemini korlátai

Néha nehezen tartja fenn a hosszú, összetett beszélgetések finom árnyalatait, ami részletek kihagyásához vagy a szándék eltolódásához vezethet.

A Google Gemini árai

Ingyenes

Google AI Plus: 7,99 USD/hó

Google AI Pro: 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

A Gemini-t számos feladatra használom, a képek és dokumentumok létrehozásától a alapos kutatások elvégzéséig. Imádom, hogy a Gemini mélyreható kutatási képességei lehetővé teszik számomra, hogy bármely koncepcióról részletes információkat találjak, átfogó részletekkel és hivatkozásokkal ellátva, ami egyszerűen fantasztikus. Hihetetlenül értékes az a képesség, hogy a diagramokat és képeket a szokásosnál sokkal rövidebb idő alatt lehet létrehozni. Emellett nagyra értékelem a vászon funkciót, amellyel könnyedén prototípusokat tervezhetek és dokumentumokat hozhatok létre.

A Gemini-t számos feladatra használom, a képek és dokumentumok létrehozásától a alapos kutatások elvégzéséig. Imádom, hogy a Gemini mélyreható kutatási képességei lehetővé teszik számomra, hogy bármely koncepcióról részletes információkat találjak, átfogó részletekkel és hivatkozásokkal ellátva, ami egyszerűen fantasztikus. Hihetetlenül értékes az a képesség, hogy a diagramokat és képeket a szokásosnál sokkal rövidebb idő alatt lehet létrehozni. Emellett nagyra értékelem a vászon funkciót, amellyel könnyedén prototípusokat tervezhetek és dokumentumokat hozhatok létre.

5. ChatGPT (Legalkalmasabb egyéni és csapatok számára, akiknek rugalmas AI asszisztensre van szükségük íráshoz, tervezéshez és kutatáshoz)

via ChatGPT

Szeretné egyszerűsíteni mindennapi munkáját egy általános célú AI eszközzel? Próbálja ki a ChatGPT-t! Ez az eszköz mélyreható, autonóm kutatásokat végez, amelyek során böngészi az internetet, több tucat forrást szintetizál, és egyetlen folyamatban idézett vezetői összefoglalót készít.

A ChatGPT támogatja az írás, a tervezés, az elemzés és a problémamegoldás folyamatát különböző iparágakban, a marketingtől és a termékfejlesztéstől az üzemeltetésig és az oktatásig. Rugalmas, beszélgetésszerű felülete népszerű választássá teszi azok számára, akik gyors válaszokat, strukturált eredményeket és alkalmazkodó AI-támogatást szeretnének, anélkül, hogy egy adott eszközhöz vagy ökoszisztémához kötődnének.

A ChatGPT legjobb funkciói

Hozzon létre megosztott projektterületeket a csapatával, ahol a briefek, utasítások, szkriptek és beszélgetések egyetlen forrásként tárolhatók.

Vezessen be egyedi GPT-ket a szervezetében, hogy mindenki ugyanazt a domain-specifikus asszisztenst használhassa, ellenőrzött hozzáféréssel.

Írjon és tartson karban hosszú dokumentumokat, miközben a modell megőrzi a logikát, a szerkezetet és a hangnemet több tízezer szóban.

A ChatGPT korlátai

Hosszabb beszélgetések során fennáll a hallucinációk kockázata, amikor a modell magabiztosnak tűnő, de ténylegesen helytelen információkat állít.

ChatGPT árak

Ingyenes

Go: 8 dollár/hónap

Plusz: 20 dollár/hó

Előny: 200 dollár/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

A ChatGPT-ben leginkább a válaszadási módját értékelem. Elemezi az írásstílusodat, és a preferált hangnemhez és megközelítéshez igazodó válaszokat ad. Rengeteg információt tartalmaz, és mindenben segítséget nyújt, a szakmai feladataimtól a mindennapi tevékenységekig. Nagyon hasznosnak találom e-mail sablonok létrehozásához is, mind termékekkel kapcsolatos, mind kutatási célokra.

A ChatGPT-ben leginkább a válaszadási módját értékelem. Elemezi az írásstílusodat, és a preferált hangnemhez és megközelítéshez igazodó válaszokat ad. Rengeteg információt tartalmaz, és mindenben segítséget nyújt, a szakmai feladataimtól a mindennapi tevékenységekig. Nagyon hasznosnak találom e-mail sablonok létrehozásához is, mind termékekkel kapcsolatos, mind kutatási célokra.

6. Linguix (Legalkalmasabb olyan csapatok számára, amelyeknek üzleti kommunikációjuk során következetes nyelvtanra és hangnemre van szükségük)

via Linguix

A Linguix egy AI írási alkalmazás azoknak a csapatoknak, amelyeknek következetességre, gyorsaságra és ellenőrzésre van szükségük a mindennapi kommunikációban.

Több nyelven támogatja az írást, többek között angolul, franciául, németül, spanyolul, portugálul, olaszul és lengyelül. A Shortcuts segítségével egyedi szövegbővítményeket hozhat létre, például „//intro”, amelyek azonnal teljes, előre megírt sablonokká bővülnek.

A Linguix AI Rewriter alternatív megfogalmazásokat javasolhat a világosság, a hangnem és az olvashatóság javítása érdekében, míg a Content Score értékeli a szöveg összetettségét és minőségét. Az írás stílusát a célközönséghez igazíthatja.

Érzékeny munkák esetén a Titkos mód biztosítja, hogy a szöveg ne maradjon meg a munkamenet befejezése után, így elsődleges fontosságú adatvédelmi környezetben dolgozhatsz.

A Linguix legjobb funkciói

Adjon hozzá valós idejű nyelvtani és stilisztikai ellenőrzést termékéhez a Linguix ellenőrző SDK-jával vagy beágyazott szerkesztő komponenseivel.

Alkalmazzon következetes írási szabályokat, gyorsbillentyűket és sablonokat, hogy a termék egészében egységes hangnemet és minőséget biztosítson.

Kontextusban írott írási javaslatok több támogatott nyelven, miközben a felhasználók gépelnek

A Linguix korlátai

Általában hiányoznak belőle a komplex közönség, szándék és üzleti kontextus tekintetében szükséges mélyreható, hosszú távú érvelési képességek.

Linguix árak

Ingyenes

Havi díj: 30 USD/hó

Linguix értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (125+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Linguix-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

Ez az egyik legjobb eszköz, amelyet fontos dokumentumok írásához használtunk cégünknél. Mesterséges intelligencia technológiával ellátott asszisztensként segít nekünk helyesírási és nyelvtani hibák nélkül elkészíteni projekteket, feladatokat és cikkeket, valamint írási és hibajavítási tanfolyamokat is kínál.

Ez az egyik legjobb eszköz, amelyet fontos dokumentumok írásához használtunk cégünknél. Mesterséges intelligencia technológiával ellátott asszisztensként segít nekünk helyesírási és nyelvtani hibák nélkül elkészíteni projekteket, feladatokat és cikkeket, valamint írási és hibajavítási tanfolyamokat is kínál.

7. Alteryx (A legjobb megoldás közepes méretű és nagyvállalati csapatok számára az adatelőkészítés és az elemzési munkafolyamatok automatizálásához)

via Alteryx

Hogyan lehet az AI-alapú döntéseket megbízhatóvá tenni az egész szervezetben, és nem csak egy egyetlen csevegőablakban?

Az Alteryx egy elemzési platform, amely vállalati szinten operacionalizálja a döntéshozatalt. A nyers, fragmentált adatokat szabályozott, megismételhető döntési munkafolyamatokká alakítja.

Az Alteryx közvetlenül csatlakozik az üzleti adatait tároló rendszerekhez, beleértve az AWS-t, a Google Cloudot és a Salesforce-t, és több mint 100 előre elkészített csatlakozót kínál.

Segítségével kereshet az adatok között, természetes nyelven adhat utasításokat, vizuális munkafolyamatokat állíthat össze és oszthatja meg azokat a csapatok között. A szerepkörökön alapuló hozzáférés, a verziókezelés és a futási szintű naplózási funkciók biztosítják, hogy automatizált döntései biztonságosak, ellenőrizhetők és magyarázhatók maradjanak.

Az Alteryx legjobb funkciói

Automatizálja az adatok tisztítását és előkészítését, biztosítva, hogy a marketing- és értékesítési csapatok pontos és naprakész adatokkal dolgozzanak.

Tekintse át a teljes projektet egy helyen, még akkor is, ha az ütemtervek, költségvetések, kockázatok és függőségek a Jira, CRM, ERP és táblázatok között vannak elosztva.

A nyers projektadatokat döntéshozatalra kész nézetekké (e-mailek, jelentések és prezentációk) alakíthatja, hogy választ kapjon a következő kérdésekre: „Mi akadályozza a munkát?”, „Mi tér el a tervtől?” és „Mit kellene újrasorrendbe állítani?”.

Az Alteryx korlátai

Mivel a platform adatainak nagy részét a memóriába tölti, a munkafolyamatok a Spark-alapú eszközökhöz képest elégtelen RAM-mal nehezen működhetnek.

Alteryx árak

Starter Edition: 250 USD/hó felhasználónként

Profi kiadás: Egyedi árazás

Enterprise Edition: Egyedi árazás

Alteryx értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 660 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az Alteryxről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

Az Alteryx hiteles és intelligens adatkeverési és -előkészítési megoldás, amely lehetővé teszi a fejlett elemzések egyszerű elvégzését. A program egyetlen alkalmazáson belül gyors statisztikai, prediktív és térbeli elemzéseket tesz lehetővé. Az Alteryx időorientált, automatizáltsága pedig gyorsaságot és hatékonyságot biztosít.

Az Alteryx hiteles és intelligens adatkeverési és -előkészítési megoldás, amely lehetővé teszi a fejlett elemzések egyszerű elvégzését. A program egyetlen alkalmazáson belül gyors statisztikai, prediktív és térbeli elemzéseket tesz lehetővé. Az Alteryx időorientált, automatizáltsága pedig gyorsaságot és hatékonyságot biztosít.

8. Krater. ai (A legjobb marketing- és kreatív csapatok számára, akik gyorsan készítenek vizuális és multimédiás anyagokat)

A Krater. ai egy AI eszközkészlet, amely segít másodpercek alatt szöveges és vizuális kontextust létrehozni.

Válasszon a kész szerepkörök közül, mint például adatelemző, oktató, marketinges, fejlesztő vagy kutató, hogy egyértelműbb szándékkal irányítsa az eredményeket.

A tartalom tekintetében a Krater támogatja a képek generálását és szerkesztését természetes nyelven. Egyszerű parancsokkal leírhat egy jelenetet, módosíthatja a hátteret, beállíthatja a megvilágítást, megváltoztathatja a színeket vagy elemek hozzáadásával. Támogatja az alapvető animációs munkafolyamatokat is, így feltölthet egy képet, és leírhatja, hogyan szeretné, hogy mozogjon.

A Kratert a moduláris „kiegészítők” könyvtár teszi egyedivé. Ezek a prompt-alapú eszközök olyan felhasználási eseteket fednek le, mint a SWOT-elemzés, a versenytársak kutatása, a leírás, a felmérés tervezése, a címsorok generálása és az SQL-lekérdezések.

A Krater.ai legjobb funkciói

Készítsen eredeti háttérzenét YouTube-videókhoz, podcastokhoz és streamekhez bármilyen műfajban, például pop, rock, jazz, klasszikus és elektronikus zene.

Töltsön fel PDF-eket, Word-dokumentumokat és képeket a platformra, és vonjon ki konkrét részleteket, hasonlítsa össze a fájlokat, vagy készítsen azonnali összefoglalókat.

Hozzon létre egyedi vizuális elemeket közösségi bejegyzésekhez, hirdetésekhez és kampányokhoz anélkül, hogy stock fotókra kellene támaszkodnia.

A Krater.ai korlátai

Egyes eredmények még mindig kézi szerkesztést igényelnek, hogy teljesen kifinomult, professzionális színvonalat érjenek el.

Krater. ai árak

Plusz: 9 USD/hó

Előny: 20 dollár/hó

Ultra: 49 USD/hó

Max: 99 USD/hó

Krater. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krater.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

Nagyon tetszik, hogy a platform egyszerű és intuitív, nem nyomasztó, még akkor sem, ha az AI eszközökkel még nem vagy tisztában. A válaszadási sebesség lenyűgöző, és a generált tartalom releváns és kreatív. Azt is értékelem, hogy a Krater. ai több AI funkciót egyesít egy helyen, így nem kell időt pazarolnom a különböző alkalmazások közötti váltogatásra.

Nagyon tetszik, hogy a platform egyszerű és intuitív, nem nyomasztó, még akkor sem, ha az AI eszközökkel még nem vagy tisztában. A válaszadási sebesség lenyűgöző, és a generált tartalom releváns és kreatív. Azt is értékelem, hogy a Krater. ai több AI funkciót egyesít egy helyen, így nem kell időt pazarolnom a különböző alkalmazások közötti váltogatásra.

9. Magai (Legalkalmasabb a több AI-modellt kezelő felhasználók és ügynökségek számára)

via Magai

Az all-in-one generatív AI platform, a Magai lehetővé teszi, hogy a beszélgetés közben váltson AI modellek között, és újrahasznosítsa a GPT utasításokat a modellek között. A Magai ezeket egyetlen irányítópulton központosítja.

Megtarthatja a promptokat, rendszerezheti a csevegéseket és feltölthet fájlokat. A csapatmunkához hívja meg kollégáit egy AI-csevegésbe, amely megőrzi a beszélgetéseket és a kontextust. A jövőben állítson be egyéni hozzáférést és jogosultságokat csapat- vagy projekt szinten.

A prompt enhancer automatikusan frissíti a homályos promptokat magas színvonalú bemenetekké. A Magai több mint 40 beépített személyiséget tartalmaz, amelyek különböző típusú munkákat végeznek, az írástól és az ügyfélszolgálattól az elemzésig és a technikai segédprogramokig, mint például a reguláris kifejezések generálása. Ezek a személyiségek egyszer tárolják az utasításait, és azokat minden modellre alkalmazzák.

A Magai legjobb funkciói

Válassza ki a legjobb AI modellt minden feladathoz: használja a ChatGPT-t a céloldalakhoz, a Claude-ot az e-mail sorozatokhoz és a Gemini-t a vizuális eszközökhöz.

Készíts videókat a vezető generatív AI modellek segítségével, beleértve a Runway ML, a Kling Video és a Minimax fejlett eszközeit.

Állítson be egyedi hozzáférést, kontextust és engedélyeket projektenként vagy csapatonként az egyszerű információ megosztás érdekében.

Magai korlátai

A csevegések megosztása a csapattal nem intuitív; még egy munkaterületen belül is külön megosztási csoportokat kell létrehozni.

Magai árak

Egyéni: 30 USD/hó felhasználónként

Csapat: 40 USD/hó

Magai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Magai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

A Magai minden elképzelhető funkcióval rendelkezik. A szöveg-szöveg csevegések több mint 30 LLM opciót tartalmaznak, és a csapat új modellek fejlesztésével folyamatosan bővíti és szűri a kínálatot. A szöveg-kép és kép-kép modellek szintén kiterjedtek, és magukban foglalják a saját Flux alapú LoRA fejlesztésének lehetőségét is. A csevegési funkciók könnyen használhatók, beleértve az LLM és a személyiségek közbenső váltásának lehetőségét is.

A Magai minden elképzelhető funkcióval rendelkezik. A szöveg-szöveg csevegések több mint 30 LLM opciót tartalmaznak, és a csapat új modellek fejlesztésével folyamatosan bővíti és szűri a kínálatot. A szöveg-kép és kép-kép modellek szintén kiterjedtek, és magukban foglalják a saját Flux alapú LoRA fejlesztésének lehetőségét is. A csevegési funkciók könnyen használhatók, beleértve az LLM és a személyiségek közbenső váltásának lehetőségét is.

10. NinjaChat AI (A legjobb általános felhasználók számára, akik dokumentumokat és médiát összefoglalókba és tanulási segédanyagokká alakítanak)

via NinjaChat AI

A NinjaChat AI egy all-in-one asszisztens platform, amely külső AI modelleket, mint például a GPT-4, Gemini és Claude, egy központi hubba egyesít.

A NinjaChat segítségével blogbejegyzéseket, hirdetési szövegeket, e-maileket, esszéket és idézeteket írhat, a Google, Facebook, LinkedIn és Instagram platformokhoz készült speciális eszközökkel. Ha hosszú szövegekkel dolgozik, összefoglalhatja vagy átírhatja azokat, hogy természetesebb hangzásúak legyenek.

Ha vizuális elemekkel kell dolgoznia, szövegből képeket generálhat, háttérképeket vagy vízjeleket eltávolíthat, valamint javíthatja a képminőséget. Emellett hang-, videó-, beszéd- és képanyagokat átírva médiát szöveggé is konvertálhat.

A NinjaChat AI legjobb funkciói

Készítsen képeket szövegből, és alakítsa ötleteit azonnal átfogó, AI által generált gondolattérképekké!

Alakítsd át a PDF-eket, YouTube-videókat vagy sima szövegeket gondolattérképekké, kártyákká vagy folyamatábrákká, amelyek megkönnyítik a tanulást és az információk áttekintését.

Írja át a szöveget, hogy javítsa a hangnemet, az érthetőséget és a folyékonyságot, simítsa ki a furcsa mondatokat, egyszerűsítse a bonyolult gondolatokat, és tegye természetesebbé a generált tartalmat.

A NinjaChat AI korlátai

Egyes felhasználók szerint a sokféle eszköz és funkció elsajátítása tanulási folyamatot igényel, különösen az egyszerűbb, egyetlen célra szolgáló alkalmazásokhoz képest.

NinjaChat AI árak

Kezdő csomag: 9 USD/hó

Előny: 18 dollár/hónap

Szakértő: 25 USD/hó

NinjaChat AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Bővítse mindennapi munkáját a ClickUp-pal, a Galaxy AI első számú alternatívájával

Ezeknek az AI-eszközöknek a többsége a munkádon kívül működik. A ClickUp konvergált AI-munkaterülete viszont közvetlenül a feladataid, projektjeid és napi munkafolyamataid részeként működik.

A ClickUp egy rendszerben ötvözi az AI-t élő projektekkel, feladatokkal, dokumentumokkal, beszélgetésekkel és ütemtervekkel. Ez azt jelenti, hogy az AI nem csak azt érti, amit kérdez, hanem azt is, hogy mi történik már, mi akadályozza a munkát, és mi a következő lépés.

A konvergencia előnyei a következők:

A kontextus ott él, ahol a munka zajlik, nem pedig a másolt utasításokban.

A tulajdonjog és az ütemtervek növelik a felelősségvállalást

Az AI-társaid, a Super Agents, elvégzik a nehezebb munkát helyetted.

Készen állsz arra, hogy felfedezd a konvergált AI munkaterület erejét? Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.

Gyakran ismételt kérdések

A Galaxy AI kiválóan alkalmas gyors, eszközön belüli segítségnyújtásra (összefoglalók, szerkesztések, fordítások), de nem arra lett kifejlesztve, hogy a kontextust projektek között átadja. Ha a munka dokumentumokat, feladatokat, jóváhagyásokat és több embert érint, akkor olyan rendszerre van szükség, amely összekapcsolja a döntéseket, fájlokat és nyomon követéseket, és nem szétszórja őket különböző alkalmazások között.

Olyan eszközöket részesíts előnyben, amelyek tartós és megosztható munkát tesznek lehetővé: 1) megosztott terek dokumentumok és feladatok számára 2) engedélyezett együttműködés 3) integráció a rendszereddel 4) AI, amely a kimeneteket kiosztott feladatokká alakítja, tulajdonosokkal és határidőkkel.

Az AI-válaszok egyszeri válaszok (összefoglalók, átírások, ötletek). Az AI végrehajtása azt jelenti, hogy a rendszer ezeket az eredményeket felhasználhatja a munkához – feladatok létrehozása, dokumentumok frissítése, tulajdonosok kijelölése, automatizálások elindítása és a haladás nyomon követése –, így az ötletek nem vesznek el a csevegőablakban.

A csapatok csökkentik az AI elterjedését azáltal, hogy központosítják a munkavégzés helyét. A promptokat, eredményeket, döntéseket és nyomon követéseket egy megosztott munkaterületen (dokumentumok + feladatok + csevegés) tárolják, így az eredmények kereshetőek, engedélyezettek és újrafelhasználhatóak, ahelyett, hogy személyes csevegésekben és lapokban szétszóródnának.

Az általános AI-eszközök hatékonyak, de nem értik meg automatikusan a projekt felépítését, tulajdonjogát és ütemtervét. A munkaterület-eszköz pótolja a hiányzó réteget: összekapcsolja az AI-kimenetet a végrehajtással, így csapata manuális másolás-beillesztés nélkül juthat el az „ötlettől” a „kész” állapotig.