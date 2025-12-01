A 12 legjobb kódírás nélküli eszköz termékmenedzserek számára 2026-ban

2025. december 1.

A termékmenedzsment mai gyorsan változó világában a megfelelő eszközök rendelkezésre állása döntő jelentőségű lehet abban, hogy kiváló termékeket tud-e létrehozni és piacra vinni.

A kódolás nélküli eszközök forradalmi változást hoztak, lehetővé téve a termékmenedzserek számára, hogy egyszerűsítsék munkafolyamataikat, javítsák az együttműködést, és megvalósítsák ötleteiket anélkül, hogy kiterjedt technikai ismeretekre lenne szükségük.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a termékmenedzserek számára elérhető legjobb kódírás nélküli eszközöket, részletesen ismertetjük azok legfontosabb funkcióit, előnyeit és korlátait, valamint megvitatjuk, hogyan válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást! 🚀

Mik azok a kódolás nélküli eszközök a termékmenedzserek számára?

Próbálja összehangolni a termékfejlesztési terveket, az ügyfelek visszajelzéseit, a csapatmunkát és a prioritások meghatározását, miközben a legjobb felhasználói élményt szeretné biztosítani termékéhez?

Egy sikeres termékmenedzsment-csapat vezetése nem kis feladat.

A technológia folyamatosan változó világában a termékmenedzsereknek naprakészeknek kell lenniük a legújabb trendekkel és eszközökkel, miközben a végfelhasználóra kell összpontosítaniuk.

A feladatok és felelősségek hatalmas mennyisége nyomasztó lehet, és megakadályozhatja, hogy még a legtapasztaltabb, kiváló termékmenedzsment-készségekkel rendelkező termékmenedzserek is hatékonyan elérjék céljaikat.

És nézzünk szembe a ténnyel: manuálisan nem tud mindent elvégezni, függetlenül attól, hogy a csapata milyen képzett. Éppen ezért szüksége van a legjobb kódolásmentes eszközökre az eszköztárában.

A KÓDOLÁS NÉLKÜLI ÉS A KÓDOLÁS-KÖZELI ESZKÖZÖK MEGÉRTÉSE A Microsoft Power Apps egy olyan kódolás-közeli fejlesztési platform példája, amely támogatja a gyors alkalmazásfejlesztést. A Power Apps-hoz hasonló kódolás-közeli eszközöket olyanok is használhatják, akik nem rendelkeznek programozási ismeretekkel. A probléma azonban az, hogy a folyamat valamelyik szakaszában még mindig szükség lesz egy fejlesztőre.

A kódírás nélküli eszközök előnyei a termékmenedzserek számára

A kódolás nélküli eszközök bevezetése forradalmi változást hozhat a termékmenedzserek számára, átalakítva a napi feladataikhoz és hosszú távú céljaikhoz való hozzáállásukat. Íme néhány kulcsfontosságú előny, amelyet a kódolás nélküli eszközök nyújtanak a termékmenedzserek számára:

1. Gyorsított fejlesztés

A kódírás nélküli eszközök lehetővé teszik a termékmenedzserek számára, hogy prototípusokat bocsássanak ki, gyorsan iteráljanak és gyorsabban vezessenek be termékeket – mindezt még tovább gyorsítva a termékbevezetési sablonok segítségével, anélkül, hogy fejlesztési erőforrásokra lenne szükség. Ez jelentősen lerövidíti a piacra jutás idejét, és segít lépést tartani a folyamatosan változó ügyféligényekkel.

2. Fokozott együttműködés

A kódírás nélküli platformok elősegítik a jobb kommunikációt és az együttműködést a többfunkciós csapatok között. A technikai és nem technikai érdekelt felek közötti korlátok lebontásával ezek az eszközök biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, ami összetartóbb termékfejlesztési folyamatot eredményez.

3. Felhatalmazott kreativitás

A kódolásmentes eszközök segítségével a termékmenedzserek új ötletekkel és koncepciókkal kísérletezhetnek anélkül, hogy technikai korlátok miatt aggódniuk kellene. Ez a szabadság ösztönzi az innovációt, és segít a termékmenedzsereknek kivételes felhasználói élményt nyújtani.

4. Költséghatékonyság

A kódolás és fejlesztés igényének minimalizálásával a kódolás nélküli eszközök jelentősen csökkenthetik a termékfejlesztés összköltségét, lehetővé téve a termékmenedzserek számára az erőforrások hatékonyabb elosztását.

5. Skálázhatóság és rugalmasság

A kódírás nélküli platformok lehetővé teszik a termékmenedzserek számára, hogy alkalmazásaikat méretezzenek, és könnyedén, menet közben végezzenek módosításokat. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy a termékek alkalmazkodni tudjanak a változó piaci igényekhez és a felhasználói elvárásokhoz.

A kódolás nélküli eszközök beépítése a termékmenedzsment eszköztárába jelentősen javíthatja a hatékonyságot, a kommunikációt és az innovációt, ami végső soron jobb termékekhez és elégedettebb ügyfelekhez vezet.

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy ezekkel a hatékony eszközökkel új szintre emelje termékmenedzsmentjét!

Bónusz: AI kódolási eszközök

Mi jellemzi a termékmenedzserek számára ideális kódolásmentes eszközt?

A megfelelő kódolásmentes eszköz kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy a termékmenedzserek maximálisan kihasználhassák az általuk kínált előnyöket. De a rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül elengedhetetlen tudni, hogy mely tényezők emelik ki egy kódolásmentes eszközt a többi közül.

Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni a termékmenedzserek számára készült kódírás nélküli eszközök értékelésekor:

  • ✅ Intuitív felület
  • ✅ Átfogó funkcionalitás
  • ✅ Zökkenőmentes integrációk
  • ✅ Testreszabhatóság és bővíthetőség
  • ✅ Robusztus biztonság és szabályozási megfelelés
  • ✅ Aktív közösség és támogatás

Ha ezeket a tényezőket szem előtt tartja, magabiztosan kiválaszthat egy kódolásmentes eszközt, amely Önnek és termékmenedzsment-csapatának lehetővé teszi, hogy gyorsabban és hatékonyabban érjenek el jobb eredményeket. ⚡️

A 12 legjobb kódírás nélküli eszköz termékmenedzserek számára

Vessünk egy pillantást a termékmenedzserek számára elérhető legjobb kódírás nélküli eszközökre, amelyek segítenek a munkafolyamatok racionalizálásában, a megalapozott döntések meghozatalában és a termék új magasságokba emelésében. 📈

1. ClickUp

A legjobb kódírás nélküli eszköz a projektmenedzsmenthez, a csapatmunkához és a termelékenységhez

Tervezzen meg több projektet, kezelje a függőségeket, és rangsoroljon mindent az egyéni projektütemtervében a Gantt-diagram nézet segítségével

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amelyet a csapatok közötti együttműködés és a termelékenység javítása érdekében fejlesztettek ki, és amely fejlett funkciókkal segíti a csapat összes munkájának egy központi helyre történő összevonását.

A ClickUp-ot a mai legjobb projektmenedzsment eszközök közé emeli a teljesen testreszabható, felhasználóbarát és kódolásmentes platformja. Ez azt jelenti, hogy minden méretű csapat – beleértve az egyéni vállalkozókat, a kisvállalkozásokat, a nagyvállalatokat és minden köztes méretet – úgy konfigurálhatja a ClickUp-ot, hogy az megfeleljen az egyedi munkafolyamatának és preferenciáinak, és az üzleti növekedéshez igazíthassa – mindehhez nincs szükség kódolási vagy technikai ismeretekre. 👏

A termékmenedzserek és csapatok számára a ClickUp a következő területeken nyújthat segítséget:

  • Stratégiai tervezés: Készítsen vizuális ábrát a tervéről, vázolja fel az ötleteit, és kapcsolja össze azokat a munkafolyamatokkal és feladatokkal a ClickUp Whiteboards segítségével
  • Útitervek és termékmenedzsment: Készítsen egyértelmű útiterveket csapatának a Mind Maps, Timeline, Gantt-diagram, Lista vagy Táblázat nézet segítségével
  • Célok: Hangolja össze a célkitűzéseket és a célokat, és tartsa szem előtt a tervet a ClickUp Goals segítségével
  • Csapatmunka: Cseréljen visszajelzéseket, kapjon frissítéseket valós időben, és maradjon naprakész a Csevegés nézet, a megjegyzések és egyéb funkciók segítségével
  • Hibák és problémák nyomon követése: Rendezze a visszajelzéseket és a prioritásokat, és egyszerűsítse a hibák és problémák nyomon követését
  • Munkafolyamatok és automatizálás: Hozzon létre világos, agilis munkafolyamatokat, és az automatizálás segítségével gyorsan haladjon a fejlesztés során
  • Valós idejű jelentések és a haladás nyomon követése: Kövesse nyomon a teljesítményt és a célok elérését a ClickUp irányítópultjaival
  • Integrálja az összes visszajelzési és fejlesztési eszközét: Hozzon létre ügyfél-visszacsatolási ciklusokat a termékkel kapcsolatos döntések alátámasztásához a Zendesk, az Intercom és a Zapier integrációival. Ezután kövesse nyomon a fejlesztés előrehaladását a GitHub, a GitLab és a Bitbucket natív integrációival.
  • Készítsen saját, egyedi ClickApp-ot a ClickUp API-jával: A ClickUp API-ja lehetővé teszi, hogy saját, egyedi integrációkat és ClickApp-okat készítsen, amelyekkel az eszköz funkcióit harmadik féltől származó alkalmazásokba integrálhatja
Használja a ClickUp Whiteboards-ot objektumokkal, feladatokkal, kapcsolatokkal és jegyzetekkel, hogy vizuálisan együttműködhessen csapatával

Ezen felül minden termékmenedzser és csapat felgyorsíthatja a munkát és időt takaríthat meg a ClickUp termékbevezetési, brief- és stratégiai tervezési sablonjaival, valamint egyéb termékmenedzsment- és termékmarketing-sablonjaival.

A legjobb funkciók

  • Teljesen testreszabható platform: Testreszabhatja a ClickUp minden részét, és az egyéni mezők, egyéni állapotok, ClickApps és egyéb funkciók segítségével az igényeinek megfelelően konfigurálhatja.
  • Több mint 15 egyedi nézet: Válasszon több mint 15 különböző nézet közül, köztük idővonal, táblázat, Gantt-diagram és még sok más
  • Húzás-és-dobás funkció: Ez a funkció megkönnyíti és gyorsabbá teszi a változtatások végrehajtását a ClickUp munkaterületén. Egyszerűen húzza és dobja az elemeket, technikai ismeretek nélkül
  • Automatizálási lehetőségek: Gyorsítsa fel bármely folyamatot az előre elkészített automatizálási funkciókkal, és állítson be egyedi receptet a ClickUp automatizálási funkciójával – kódolás nélkül
  • Dokumentáció: Tárolja az összes projekt-, munkaterület- és vállalattal kapcsolatos fájlt a ClickUp Docs segítségével
  • Erőforrás-kezelés: Figyelje erőforrásait a Workload nézet segítségével
  • Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, hogy összevonja alkalmazásait és egyszerűsítse munkafolyamatát
  • Minden eszközön elérhető: Asztali számítógépen, mobilon (Android és iOS alkalmazás), hangvezérléssel és böngészőn is elérhető
  • Termékmenedzser útmutató: Ismerje meg, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a ClickUpból a termékmenedzsment területén ezzel a végső útmutatóval
  • Sablonkönyvtár: Válasszon több mint 1000 sablon közül minden felhasználási esethez és csapathoz, beleértve a termék-, szoftverfejlesztő és marketingcsapatokat is,

Korlátozások

  • Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire megszokja a funkciók széles skáláját
  • Bizonyos Dashboard-kártyák nem exportálhatók az ingyenes csomagban
  • Egyes nézetek nem érhetők el a mobilalkalmazásban

Árak

  • Örökre ingyenes: Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag
  • Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
  • Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (több mint 5680 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 3540 értékelés)
2. Feathery

A legjobb kódírás nélküli eszköz hatékony űrlapok készítéséhez

A Feathery egy hatékony űrlapkészítő eszköz termékcsapatok számára. Ez az eszköz lehetővé teszi a termékcsapatok számára, hogy fejlesztői erőforrások nélkül hozzanak létre alkalmazáson belüli folyamatokat a felhasználók bevonásához, fizetésekhez, alkalmazásokhoz és egyebekhez.

A felhasználók teljesen testreszabható űrlapokat készíthetnek egy Webflow-szerű vizuális szerkesztő, egy hatékony logikai építő és több mint 5000 integráció segítségével, beleértve olyan eszközöket, mint a Segment, a Stripe és a Firebase.

A legjobb funkciók

  • Márkának megfelelő űrlapok: Készítsen egyedi űrlapokat, amelyek illeszkednek márkája vizuális arculatához
  • Drag-and-drop szerkesztő: Könnyen tervezhet és szerkeszthet elrendezéseket a felhasználóbarát felületen
  • Fejlett logikai támogatás: Vezessen be komplex feltételes logikát dinamikus űrlapok és munkafolyamatok létrehozásához
  • Alkalmazásintegrációk: Csatlakozzon és lépjen kapcsolatba több mint 5000 alkalmazással a funkcionalitás bővítése érdekében
  • React és Javascript SDK-k : Használjon fejlesztőbarát szoftverfejlesztő készleteket a fejlett érvényesítéshez és az egyedi logikához

Korlátozások

  • A beüzemelés hosszabb időt vesz igénybe, mint egy egyszerű űrlapkészítő esetében, például a Google Forms esetében
  • A Plaidhez hasonló fejlett integrációkhoz fizetős csomag szükséges

Árak

  • Ingyenes: Ingyenes csomag
  • Basic: 50 dollár havonta
  • Pro: 400 dollár havonta
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Vásárlói vélemények

  • Product Hunt: 4,7 pont az 5-ből (több mint 20 értékelés)

3. Amplitude

A legjobb kódírás nélküli eszköz a termékelemzéshez

Az Amplitude egy hatékony termékelemző platform, amely segít a termékmenedzsereknek adat alapú döntéseket hozni azáltal, hogy elemzi a felhasználói viselkedést és megérti a funkciók hatását a felhasználói elkötelezettségre.

Az ügyfélkapcsolatok átfogó képe lehetővé teszi a csapatok számára, hogy pontosan meghatározzák a szűk keresztmetszeteket, azonosítsák a sikeres funkciókat, és hatékony stratégiákat dolgozzanak ki.

Ráadásul prediktív elemzési képességei betekintést nyújtanak a jövőbeli felhasználói viselkedésbe, lehetővé téve a termékmenedzserek számára, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak. Ez az eszköz elengedhetetlen azoknak a termékmenedzsereknek, akik a felhasználói élmény optimalizálására és a növekedés ösztönzésére törekednek.

A legjobb funkciók

  • Felhasználói viselkedéselemzés: Kövesse nyomon és elemezze, hogyan interagálnak a felhasználók a termékével, hogy értékes betekintést nyerjen
  • Kohortelemzés és szegmentálás: Csoportosítsa a felhasználókat közös jellemzők vagy viselkedés alapján, és elemezze ezeket a szegmenseket a célzottabb betekintés érdekében
  • Valós idejű jelentések: Hozzáférhet a legfrissebb adatokhoz és betekintésekhez, amint azok rendelkezésre állnak, így időben hozhat döntéseket
  • A/B tesztelés és kísérletezés: Tesztelje termékének vagy funkcióinak különböző verzióit, és hasonlítsa össze azok teljesítményét a felhasználói élmény és az elkötelezettség optimalizálása érdekében

Korlátozások

  • Meredekebb tanulási görbe a kezdők számára
  • Korlátozott adatexport-lehetőségek
  • A nagyobb csapatok számára az árak magasak lehetnek

Árak

  • Ingyenes: Ingyenes csomag
  • Növekedés: Kérjen bemutatót
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (1 964 értékelés)
  • Capterra: 4,6 pont az 5-ből (52 értékelés)

4. Webflow

A legjobb kódírás nélküli eszköz weboldalak tervezéséhez

Egyedi weboldal készítése a Webflow segítségével

A Webflow egy reszponzív webtervező eszköz, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy kódírás nélkül tervezzenek, készítsenek és indítsanak el vizuálisan lenyűgöző weboldalakat.

Ötvözi a tervezés vizuális elemeit a fejlesztés technikai részleteivel, így holisztikus platformot biztosít professzionális és funkcionális weboldalak létrehozásához.

CMS- és e-kereskedelmi funkcióival a Webflow egyszerűsíti a webhely tartalmának és az online tranzakciók kezelésének folyamatát is. Ez az eszköz elengedhetetlen azoknak a termékmenedzsereknek, akik vonzó és interaktív webes élményt szeretnének létrehozni.

A legjobb funkciók

  • 2D vizuális szerkesztő: Használjon grafikus felületet a projekt megtervezéséhez és szerkesztéséhez kétdimenziós térben
  • Reszponzív tervezőeszközök: Készítsen olyan terveket, amelyek automatikusan alkalmazkodnak és remekül mutatnak bármilyen eszközön, az asztali számítógépektől a mobiltelefonokig
  • CMS: Kezelje könnyedén a webhely tartalmát, például a blogbejegyzéseket és egyéb gyűjteményeket
  • Egyedi interakciók és animációk: Készítsen egyedi felhasználói interakciókat és animációkat a felhasználói elkötelezettség és élmény fokozása érdekében

Korlátozások

  • Korlátozott natív e-kereskedelmi funkciók
  • A Webflow tárhelyére korlátozva

Árak

  • Starter: Ingyenes csomag
  • Basic: 18 dollár havonta
  • CMS: 29 dollár havonta
  • Üzleti: 49 USD havonta
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,4 az 5-ből (469 értékelés)
  • Capterra: 4,6 pont az 5-ből (18 értékelés)

5. Framer

A legjobb kódírás nélküli eszköz prototípusok készítéséhez

A Framer egy kódolás nélküli eszköz, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy kódolás nélkül hozzanak létre interaktív, nagy pontosságú prototípusokat.

Ez áthidalja a tervezés és a fejlesztés közötti szakadékot, lehetővé téve a két terület közötti zökkenőmentes együttműködést.

Gazdag komponenskönyvtárával és kiterjedt testreszabási lehetőségeivel a Framer sokoldalú környezetet biztosít a prototípus-készítéshez és a felhasználói teszteléshez. Ez az eszköz tökéletes azoknak a termékmenedzsereknek, akik a tervezési folyamat racionalizálására és a termék használhatóságának javítására törekednek.

A legjobb funkciók

  • Interaktív komponensek: Használjon előre elkészített vagy egyedi komponenseket, amelyek reagálnak a felhasználói műveletekre, így javítva tervei interaktivitását
  • Együttműködés és megosztás: Dolgozzon zökkenőmentesen a csapattagokkal, ossza meg terveit, és gyűjtsön visszajelzéseket a platformon belül
  • Integrációk tervezőeszközökkel: Csatlakozzon népszerű tervezőszoftverekhez a zökkenőmentesebb tervezési munkafolyamat érdekében, valamint az eszközök importálása vagy exportálása céljából
  • Beépített tervezési rendszer: Használja ki a meglévő tervezési szabványok és komponensek keretrendszerét, hogy biztosítsa a tervek közötti egységességet

Korlátozások

  • A fejlett animációk támogatása korlátozott
  • A fejlett funkciók használatához alapvető programozási ismeretekre lehet szükség

Árak

  • Ingyenes: Ingyenes csomag
  • Mini: 10 dollár havonta
  • Alapcsomag: 20 dollár havonta
  • Pro: 30 dollár havonta
  • Üzleti: Egyedi árazás

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,4 az 5-ből (55 értékelés)
  • Capterra: 4,6 pont az 5-ből (16 értékelés)

6. Bubble

A legjobb kódírás nélküli eszköz webalkalmazások készítéséhez

Készítsen interaktív, többfelhasználós alkalmazásokat asztali és mobil böngészőkhöz a Bubble segítségével

A Bubble egy kódolás nélküli platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy könnyedén megtervezzenek, fejlesszenek és indítsanak el teljes funkcionalitású webalkalmazásokat.

Vizuális szerkesztője és testreszabható munkafolyamatai lehetővé teszik a gyors prototípus-készítést és fejlesztést, csökkentve az ehhez általában szükséges időt és erőfeszítést.

Emellett a Bubble erős integrációs képességei miatt átfogó megoldást kínál komplex alkalmazások kódolás nélküli fejlesztéséhez. Ez az eszköz ideális azoknak a termékmenedzsereknek, akik egy robusztus, mindent magában foglaló fejlesztési platformot keresnek.

A legjobb funkciók

  • Drag-and-drop szerkesztő: Használja az intuitív felületet az elemek egyszerű megtervezéséhez és elrendezéséhez, kódolás nélkül
  • Vizuális adatbázis-készítő: Adatbázisok vizuális létrehozása és kezelése, egyszerűsítve az adatok szervezését és feldolgozását
  • Testreszabható munkafolyamatok: Igazítsa folyamatfolyamatait egyedi üzleti igényeihez, növelve ezzel a termelékenységet és a hatékonyságot
  • Gazdag plugin-ökoszisztéma: Használja ki a széles plugin-választékot a további funkciókhoz és a más eszközökkel vagy platformokkal való zökkenőmentes integrációhoz

Korlátozások

Árak

  • Ingyenes: Ingyenes csomag
  • Mini: 10 dollár havonta
  • Alapcsomag: 20 dollár havonta
  • Pro: 30 dollár havonta
  • Üzleti ügyek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,4 az 5-ből (55 értékelés)
  • Capterra: 4,6 pont az 5-ből (16 értékelés)

7. Retool

A legjobb kódírás nélküli eszköz belső eszközök fejlesztéséhez

Készítsen belső eszközöket a Retool segítségével

A Retool egy kódírás nélküli platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy gyorsan egyedi belső eszközöket hozzanak létre azáltal, hogy összekapcsolják azokat a meglévő adatbázisaikkal és API-jaikkal.

Intuitív drag-and-drop felülete és előre elkészített komponensei megkönnyítik az egyedi üzleti igényeire szabott eszközök létrehozását.

Ezen felül a Retool robusztus biztonsági funkciói garantálják, hogy adatai védve maradjanak. Ez az eszköz hatékony megoldás azoknak a termékmenedzsereknek, akik egyszerűsíteni szeretnék belső folyamataikat és javítani szeretnék hatékonyságukat.

A legjobb funkciók

  • Drag-and-drop UI-készítő: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül, egyszerűen tervezze meg és rendezze el a felhasználói felület elemeit
  • Előre elkészített komponensek: Használjon kész elemeket a fejlesztési folyamat felgyorsításához és a tervezés egységességének megőrzéséhez
  • Integráció népszerű adatbázisokkal és API-kkal: Zökkenőmentesen csatlakozhat számos adatbázishoz és API-hoz, így különböző forrásokból származó adatokat tud lekérni, feldolgozni és megjeleníteni
  • Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés: Vezessen be különböző hozzáférési szinteket a felhasználói szerepkörök alapján, biztosítva, hogy a felhasználók csak a szerepkörükhöz tartozó információkhoz és funkciókhoz férhessenek hozzá

Korlátozások

  • Korlátozott tervezési testreszabás
  • Az árak vállalatok és nagyobb csapatok számára drágák lehetnek

Árak

  • Ingyenes: Ingyenes csomag
  • Csapat: 10 USD havonta
  • Üzleti: 20 dollár havonta
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (159 értékelés)
  • Capterra: 4,4 az 5-ből (69 értékelés)

8. Airtable

A legjobb kódírás nélküli eszköz az adat tárolásához

Az Airtable jelentéskészítő funkciójának használata az értékesítési folyamat kezeléséhez

Az Airtable egy rugalmas, kódolás nélküli adatbázis-eszköz, amely ötvözi a táblázatkezelő programok egyszerű használatát az adatbázisok funkcionalitásával.

Ez lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy különböző módokon rendszerezzék és vizualizálják az adatokat, javítva ezzel az együttműködést és a döntéshozatalt.

Beépített űrlapjaival és automatizálási funkcióival az Airtable egyszerűsíti az adatgyűjtést és -feldolgozást is. Ez az eszköz kiváló választás azoknak a termékmenedzsereknek, akik javítani szeretnék az adatkezelést és racionalizálni a munkafolyamatokat.

A legjobb funkciók

  • Testreszabható nézetek: Az adatok megjelenítését és rendszerezését saját igényeihez igazíthatja, így azok elemzése és értelmezése is könnyebbé válik.
  • Beépített űrlapok és automatizálások: Használja a kész űrlapokat az adatok gyűjtéséhez, és állítson be automatizálásokat az ismétlődő feladatok egyszerűsítésére, javítva ezzel a hatékonyságot.
  • Gazdag integrációs ökoszisztéma: Zökkenőmentesen kapcsolódhat számos más eszközhöz és platformhoz, javítva a funkcionalitást és egységes munkafolyamatot teremtve.
  • Együttműködés és megosztás: Dolgozzon együtt csapatával közös projektekben, könnyedén ossza meg az adatokat, és gyűjtsön visszajelzéseket – mindezt a platformon belül.

Korlátozások

  • Korlátozott jelentéskészítési és elemzési funkciók
  • A hagyományos táblázatokhoz képest meredekebb a tanulási görbe

Árak

  • Ingyenes: Ingyenes csomag
  • Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: 24 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,6 az 5-ből (2126 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (1782 értékelés)

9. Zapier

A legjobb kódírás nélküli eszköz a munkafolyamatok automatizálásához

Csatlakoztassa a webszolgáltatásokat és automatizálja az ismétlődő feladatokat a Zapier segítségével

A Zapier egy automatizálási platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy összekapcsolják és automatizálják a különböző alkalmazások közötti feladatokat, így egyszerűsítve a munkafolyamatokat.

Könnyen használható felületével és kiterjedt alkalmazásintegrációival lehetővé teszi a csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását és értékes idő megtakarítását.

Ráadásul a többlépcsős Zaps funkciója rugalmasságot biztosít komplex munkafolyamatok létrehozásához. A Zapier felbecsülhetetlen értékű eszköz azoknak a termékmenedzsereknek, akik növelni szeretnék a termelékenységet és optimalizálni a működést.

A legjobb funkciók

  • Könnyen használható felület: Ez a funkció felhasználóbarát elrendezést és intuitív vezérlőket biztosít, így bárki számára egyszerű a navigáció és a platform használata
  • Több lépésből álló Zaps: Állítson be automatizált műveletsorozatokat különböző alkalmazások között, így könnyedén létrehozhat komplex, automatizált munkafolyamatokat
  • Testreszabható munkafolyamatok: Tervezze meg és igazítsa a folyamatokat az egyedi igényeihez, növelve ezzel a termelékenységet és a hatékonyságot

Korlátozások

  • Korlátozott támogatás komplex automatizálásokhoz
  • Rendszeres használat esetén drága lehet

Árak

  • Ingyenes: Ingyenes csomag
  • Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: 24 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (1085 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (2577 értékelés)

10. Landbot

A legjobb kódírás nélküli eszköz chatbotok készítéséhez

Készítsen beszélgetős chatbotokat, beszélgetős céloldalakat és weboldalakat, interaktív felméréseket, leadgeneráló botokat és még sok mást a Landbot segítségével

A Landbot egy kódírás nélküli chatbot-készítő, amely segít a termékmenedzsereknek beszélgetős felületeket létrehozni termékeikhez és szolgáltatásaikhoz.

A drag-and-drop szerkesztő és az előre elkészített sablonok segítségével könnyedén létrehozhat vonzó, AI-alapú chatbotokat.

Ezen felül a Landbot elemzési és jelentéskészítési funkciói betekintést nyújtanak az ügyfélkapcsolatokba, segítve az ügyfél-elkötelezettség és az elégedettség javítását. Ez az eszköz tökéletes azoknak a termékmenedzsereknek, akik javítani szeretnék az ügyfélkommunikációt és az ügyfélszolgálatot.

A legjobb funkciók

  • Drag-and-drop szerkesztő: Ezzel a funkcióval könnyedén megtervezheti és elrendezheti az elemeket a felületén, anélkül, hogy bármilyen kódolási ismeretre lenne szüksége.
  • Előre elkészített sablonok: Használjon kész sablonokat a létrehozási folyamat felgyorsításához, miközben professzionális és egységes megjelenést biztosít.
  • Integrációk népszerű platformokkal: Zökkenőmentesen csatlakozhat számos más népszerű eszközhöz és platformhoz, ezzel bővítve az eszköz funkcionalitását és egységes munkafolyamatot biztosítva.
  • Elemzés és jelentések: Szerezzen értékes betekintést és készítsen részletes jelentéseket a teljesítmény nyomon követéséhez és a megalapozott döntések meghozatalához.

Korlátozások

  • Korlátozott természetes nyelvfeldolgozási képességek
  • Nincs hangalapú chatbot-támogatás
  • A magasabb szintű csomagok ára drága lehet

Árak

  • Sandbox: Ingyenes csomag
  • Kezdés: 39 USD havonta
  • Pro: 99 dollár havonta
  • Üzleti: 300 USD havonta

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (259 értékelés)
  • Capterra: 4,5 az 5-ből (66 értékelés)

11. Glide

A legjobb kódírás nélküli eszköz mobilalkalmazás-fejlesztéshez

Készítsen mobilalkalmazásokat, testreszabott felületeket és még sok mást a Glide segítségével

A Glide egy kódírás nélküli platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy a Google Sheets adatai felhasználásával vizuálisan vonzó mobilalkalmazásokat készítsenek.

Az intuitív alkalmazáskészítő és a Google Sheets-szel való valós idejű adatszinkronizálás lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy könnyedén hozzanak létre és karbantartanak alkalmazásokat.

Ezen felül a Glide testreszabható sablonjai és gazdag komponenskönyvtára lehetővé teszik egyedi, felhasználóbarát mobilélmények létrehozását. Ez az eszköz kiváló választás azoknak a termékmenedzsereknek, akik kódírás nélkül szeretnének gyorsan fejleszteni és üzembe helyezni mobilalkalmazásokat.

A legjobb funkciók

  • Intuitív alkalmazáskészítő: Ez a funkció felhasználóbarát felületet kínál, amely leegyszerűsíti az alkalmazáskészítési folyamatot, és nem igényel programozási ismereteket
  • Valós idejű adatszinkronizálás a Google Sheets-szel: Szinkronizálja adatait valós időben a Google Sheets-szel, így biztosítva, hogy alkalmazása mindig a legfrissebb információkat jelenítse meg
  • Testreszabható sablonok: Használja ki a kész sablonokat, amelyeket igényeihez igazíthat, így felgyorsíthatja a létrehozási folyamatot, miközben megőrzi a professzionális megjelenést
  • Gazdag komponenskönyvtár: Használja ki az előre elkészített komponensek átfogó könyvtárát, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén bővítse alkalmazását különféle szolgáltatásokkal és funkciókkal

Korlátozások

  • Adatforrásként kizárólag a Google Sheets használható
  • A natív alkalmazásfunkciók nem támogatottak
  • Korlátozott skálázhatóság nagy alkalmazások esetén

Árak

  • Pro: 99 dollár havonta
  • Üzleti: 249 USD havonta
  • Vállalati csomag: 799 USD havonta

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (359 értékelés)
  • Capterra: 4,5 az 5-ből (92 értékelés)

12. Coda

A legjobb kódírás nélküli eszköz a dokumentációhoz

A Coda segítségével egyesítheti a dokumentumokat, táblázatokat és fejlesztőeszközöket egyetlen platformon

A Coda egy sokoldalú, kódírás nélküli platform, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy egyetlen felületen belül együttműködési dokumentumokat, táblázatokat és alkalmazásokat hozzanak létre.

A hagyományos termelékenységi eszközök közötti korlátok lebontásával a Coda rugalmasabb és együttműködésen alapuló munkakörnyezetet tesz lehetővé.

Testreszabható komponenseivel és automatizálási funkcióival elősegíti a munkafolyamatok egyszerűsítését és a feladatok hatékony kezelését. Ez az eszköz elengedhetetlen azoknak a termékmenedzsereknek, akik javítani szeretnék csapataik együttműködését és termelékenységét.

A legjobb funkciók

  • Rugalmas felület dokumentumokhoz és táblázatokhoz: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy szöveget, adatokat és interaktív elemeket zökkenőmentesen ötvözzön egyetlen felületen, így dinamikusabb és vonzóbb munkaterületet hozva létre.
  • Testreszabható elemek és sablonok: Használja ki a számos módosítható elemet és sablont, hogy saját igényeinek megfelelően alakítsa ki munkaterületét.
  • Automatizálás és integrációk: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és zökkenőmentesen kapcsolódjon össze számos más eszközzel, javítva a funkcionalitást és egyszerűsítve a munkafolyamatokat.
  • Együttműködési és megosztási funkciók: Dolgozzon együtt csapatával közös projektekben, könnyedén ossza meg az adatokat, és gyűjtsön visszajelzéseket – mindezt a platformon belül.

Korlátozások

  • Korlátozott mobilalkalmazás-funkcionalitás
  • Meredekebb tanulási görbe a kezdők számára
  • Nagyobb dokumentumok esetén a teljesítmény lassú lehet

Árak

  • Ingyenes: Ingyenes csomag
  • Pro: 12 dollár havonta
  • Csapat: 36 USD havonta
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Vásárlói vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (393 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (87 értékelés)

Gyorsabb szállítás kódírás nélküli eszközökkel

Ezek a kódolásmentes eszközök számos funkcióval és szolgáltatással segítik a termékmenedzsereket a munkafolyamatok racionalizálásában, az együttműködés javításában és innovatív termékek fejlesztésében. Legyen szó kódolásmentes projektmenedzsment-alkalmazásokról, űrlapkészítőkről vagy kódolásmentes automatizálási eszközökről, ezek a kódolásmentes platformok átalakíthatják a munkamódszereit.

Ha értékeled az egyes eszközök legjobb tulajdonságait és korlátait, megalapozott döntést hozhatsz arról, melyik felel meg leginkább a saját igényeidnek és követelményeidnek.

Készen áll arra, hogy forradalmasítsa a termékfejlesztési folyamat irányításának módját? Fedezze fel a ClickUp-ot, az all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment platformot, amely tökéletes azoknak a termékmenedzsereknek, akik felgyorsítani szeretnék a termékfejlesztést, javítani szeretnék az együttműködést és hatékonyabban szeretnék irányítani termékeiket.

Michael Kilcullen növekedési vezető, több mint 5 éves tapasztalattal rendelkezik a B2B SaaS területén. Amikor nem az íróasztalánál ül, szörfözik, golfozik vagy pickleballozik a floridai napsütésben.

