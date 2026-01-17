A 12 legjobb Method CRM alternatíva 2026-ra

A Method CRM jól működik, ha vállalkozása a QuickBooks vagy a Xero rendszeren belül működik, de a számvitelre való szoros összpontosítása korlátozónak tűnhet.

Lehet, hogy csapata nehézségekkel küzd, ha egy folyamat nem illeszkedik tökéletesen a számviteli központú világba. Ez különösen igaz, amikor egy üzlet lezárul és a valódi munka megkezdődik, ami arra kényszeríti Önt, hogy másik eszközre váltson, és ugyanazokat a frissítéseket több platformon is megismételje.

Ez az útmutató bemutatja a 12 Method CRM alternatívát, amelyek megoldják ezt a problémát, összehasonlítva azok CRM-képességeit, automatizálási erejét, projektmenedzsment funkcióit és azt a képességüket, hogy az első kapcsolatfelvételtől a végső szállításig megőrizzék az ügyfélkontextust.

Miért érdemes a Method CRM alternatíváit választani?

Ha az értékesítési adatok egy helyen vannak, a projekt végrehajtása pedig máshol, akkor elveszíti a lendületét. A csapata időt pazarol az információk kézi átvitelével, és a teljes ügyfél-történet elveszik a zűrzavarban. Ha úgy érzi, hogy korlátozzák a korlátozott testreszabási lehetőségek vagy a robusztus projektmenedzsment funkciók hiánya, akkor itt az ideje, hogy alternatívát keressen.

Íme a legfontosabb okok, amelyek miatt változást kereshet:

Korlátozott integrációs ökoszisztéma: Az alapvető számviteli integrációkon túl a lehetőségek szűkösek, ami megnehezíti más fontos eszközök csatlakoztatását.

Nincs beépített projektmenedzsment: nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, de miután megkötötte az üzletet, egy külön rendszerbe kell átlépnie a tényleges munka kezeléséhez, ami szakadékot teremt.

Alapvető automatizálási képességek: A munkafolyamat-automatizálás nem rendelkezik a komplex, több lépésből álló folyamatok kezeléséhez szükséges teljesítménnyel és rugalmassággal, ahogy a csapata növekszik.

Skálázhatósági aggályok: Sok növekvő csapat hamar eléri a Method CRM képességeinek határait, ami később nehéz migrációt tesz szükségessé.

Szigetelt ügyféladatok: Az ügyféladatok az értékesítési fázisban rekednek, és nem áramlanak természetesen a szállításért és a támogatásért felelős csapatokhoz.

A modern alternatívák konvergált munkaterületek biztosításával oldják meg ezeket a problémákat. Egy helyre gyűjtik a CRM-et, a projekteket, a dokumentumokat és a csapat kommunikációját, így kiküszöbölik az eszközök elszaporodását, ami lassítja a munkát.

A Method CRM alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid összefoglaló:

ClickUp AI szuperügynökök; egységes CRM és projektek; automatizált üzlet-projekt konverzió Minden méret (Csapatok, amelyek áthidalják a különbséget az értékesítés és a szállítás között) Örökre ingyenes; egyedi csomagok is elérhetők Salesforce Sales Cloud Einstein AI; Massive AppExchange; Korlátlan testreszabás Vállalati (komplex, globális értékesítési ciklusokkal rendelkező nagy szervezetek) Fizetős csomagok 25 USD/felhasználó/hónap áron HubSpot CRM Bejövő marketing eszközök; Ingyenes alapvető CRM; E-mail sorozatok Kis- és középvállalkozások (marketingre fókuszáló csapatok, amelyek a potenciális ügyfelek számát növelik) Ingyenes; fizetős csomagok 15 USD/felhasználó/hónap áron Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; A több mint 50 alkalmazásból álló Zoho One csomag része Kisvállalkozások (csapatok, amelyek költséghatékony, kiterjedt funkciókat keresnek) Fizetős csomagok 14 USD/felhasználó/hónap áron Pipedrive Vizuális Kanban folyamat; tevékenységalapú utasítások; intelligens dokumentumok Kis- és középvállalkozások (értékesítésorientált, a lendületre összpontosító csapatok) Fizetős csomagok 19 USD/felhasználó/hónap áron monday CRM Kód nélküli vizuális táblák; Táblák közötti műszerfalak; Nagyfokú rugalmasság Minden méret (Csapatok, amelyek rendkívül vizuális, testreszabott munkafolyamatokat igényelnek) Fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron Dynamics 365 Microsoft 365 natív; Power BI elemzés; LinkedIn szinkronizálás Vállalati (olyan szervezetek, amelyek már mélyen beágyazódtak a Microsoft-platformba) Fizetős csomagok 65 USD/felhasználó/hónap áron Nutshell Beépített e-mail marketing; Egyszerű folyamatok; Folyamatok automatizálása Kis csapatok (saját marketingtevékenységet végző értékesítési csapatok) Fizetős csomagok 19 USD/felhasználó/hónap áron Bigin by Zoho Pipeline-központú; Beépített telefonos funkciók; Webes űrlapok Mikrocsapatok/egyedül dolgozók (Új felhasználók, akiknek a standard CRM-ek túl bonyolultak) Ingyenes; fizetős csomagok 9 dollártól/hónap ActiveCampaign Fejlett automatizálási eszköz; Webhelykövetés; Vezető pontszámok Marketing-orientált (A kifinomult e-mailes ügyfélkapcsolat-ápolásra összpontosító csapatok) Fizetős csomagok 15 dollártól/hó Insightly Kapcsolatok összekapcsolása; Integrált projektátadás; Egyedi objektumok Kis- és középvállalkozások szolgáltatói (az értékesítés utáni projektkivitelezést irányító csapatok) Fizetős csomagok 29 USD/felhasználó/hónap áron Freshsales Freddy AI; Beépített telefon/e-mail; Értékesítési folyamatok Középvállalatok (gyorsan növekvő csapatok, amelyek AI-t használnak a potenciális ügyfelek értékeléséhez) Ingyenes; fizetős csomagok 11 USD/felhasználó/hónap áron

A legjobb Method CRM alternatívák

Minden eszközt a Method CRM felhasználók legnagyobb kihívásainak szemszögéből vizsgáltunk. Értékelésünk a CRM-képességekre, az egyéb eszközökkel való könnyű integrálhatóságra, a projektmenedzsment funkciókra és a munkafolyamatok automatizálási képességére összpontosított. Szüntesse meg az eszközök túlburjánzását az egyetlen valódi konvergens munkaterület, a ClickUp használatával, míg más eszközök bizonyos területeken kiemelkednek. ✨

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú munkamenedzsment beépített CRM-funkciókkal)

Kezelje összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp segítségével.

A Method CRM akkor működik jól, ha a hangsúly az ügyletek nyomon követésén van egy számviteli rendszerben. A problémák akkor kezdődnek, amikor az ügylet lezárul. Az ügyféladatok a CRM-ben találhatók, míg a tényleges munka máshol zajlik. A projektek kontextus nélkül indulnak, a szállítási csapatoknak újra kell értelmezniük az elvárásokat, és az értékesítési ígéretek e-mailekben találhatók, nem pedig a nyilvántartási rendszerben.

A ClickUp azoknak a csapatoknak készült, akik az ügyfelek teljes életciklusát egy helyen szeretnék kezelni. Ahelyett, hogy a CRM-et és a projekt végrehajtását külön fázisokként kezelné, a ClickUp egyetlen munkafolyamatba kapcsolja össze őket. A potenciális ügyfelek, az üzletek, a szállítási munkák, a dokumentáció és a kommunikáció mind ugyanazon a munkaterületen találhatóak, így a kontextus nem veszik el, amikor a tulajdonjog átruházódik.

Az értékesítési fázisban a csapatok a ClickUp CRM-struktúráját használják a potenciális ügyfelek, fiókok és lehetőségek nyomon követésére olyan folyamatokban, amelyek tükrözik a tényleges értékesítési folyamatot. Az ügyféladatok, az üzlet értéke, az ütemtervek és a megjegyzések az egyéni mezők segítségével minden rekordhoz kapcsolódnak, így az értékesítési és szállítási csapatok közös képet kapnak a kapcsolat alakulásáról. Ezzel elkerülhető, hogy később újra létre kelljen hozni vagy újra kelljen értelmezni az információkat.

Amikor egy üzletet megnyertként jelölnek meg, az automatizálás veszi át az irányítást. A ClickUp Automations az üzletet azonnal szállítási projektté alakítja, kijelöli a tulajdonosokat, meghatározza az ütemtervet, és manuális koordináció nélkül értesíti a megfelelő csapatokat. A rendszer nem támaszkodik átadásokra vagy nyomonkövetési üzenetekre, hanem biztosítja, hogy a munka azonnal megkezdődjön, egyértelmű tulajdonjoggal és elvárásokkal.

A ClickUp Super Agents még tovább bővíti ezt a kezet nem igénylő megközelítést. Segítségükkel a beérkező kérések osztályozhatók, feladatfrissítések generálhatók, a rutin jellegű nyomon követések elvégezhetők, és a munka előrehaladhat előre meghatározott szabályok vagy kontextus alapján. Ez csökkenti az állandó ellenőrzések és állapotfrissítések szükségességét, így a csapatok a koordináció helyett a végrehajtásra koncentrálhatnak.

A ClickUp Super Agents funkciója emberi beavatkozás nélkül képes kezelni a munkafolyamatokat az elejétől a végéig.

A munka előrehaladtával a ClickUp továbbra is az operatív központ marad. A feladatok, függőségek és mérföldkövek az ügyféladatok mellett jelennek meg, míg a ClickUp Brain segít a csapatoknak gyorsan megérteni, mi történik az üzletek és projektek során. Összefoglalja a tevékenységeket, feltárja a kockázatokat és azonnali kontextust nyújt anélkül, hogy a rekordokat vagy a műszerfalakat át kellene kutatni.

Az együttműködés és a tudásmegtartás ott történik, ahol a munka már zajlik. A szerződéseket, ajánlatokat, futási könyveket és szállítási jegyzékeket a ClickUp Docs dokumentálja, és közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal és az ügyfelekkel. A beszélgetések a ClickUp Chatben zajlanak, és az általuk hivatkozott munkához kapcsolódnak, ahelyett, hogy különböző eszközök között szétszóródnának. Ez a CRM-je, plusz egy AI-alapú végrehajtási réteg, amelyet mély kontextus támogat!

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp CRM sablon: Szerezzen be egy azonnal használható keretrendszert az értékesítési folyamatok kezeléséhez, amely testreszabható szakaszokkal rendelkezik a potenciális ügyfelek, fiókok és ügyletek számára, így azonnal elkezdheti nyomon követni az előrehaladást.

ClickUp Brain: Használja a beépített AI asszisztenst az ügyfélkommunikáció megfogalmazásához, az üzletek történetének összefoglalásához és intelligens javaslatokhoz a CRM-adatok alapján – mindezt a ClickUp-on belül.

ClickUp Automations: Készítsen egyedi, kódolás nélküli munkafolyamatokat, hogy automatikusan áthelyezhesse az ügyleteket a különböző szakaszok között, hozzárendelje a követési feladatokat, vagy értesítéseket küldjön, amikor az ügylet státusza megváltozik.

ClickUp Dashboards: Készítsen vizuális értékesítési irányítópultokat, hogy nyomon követhesse a legfontosabb mutatókat, mint például a pipeline értéke, a konverziós arányok és a csapat teljesítménye, a munkaterületéről származó valós idejű adatok felhasználásával. Készítsen vizuális értékesítési irányítópultokat, hogy nyomon követhesse a legfontosabb mutatókat, mint például a pipeline értéke, a konverziós arányok és a csapat teljesítménye, a munkaterületéről származó valós idejű adatok felhasználásával.

ClickUp egyéni mezők: Igazítsa CRM-jét pontosan a folyamatához úgy, hogy rugalmas mezőket ad hozzá a szükséges adatok, például az üzlet értéke, a potenciális ügyfelek forrása vagy a szerződés megújítási dátumai nyomon követéséhez.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Biztosítsa, hogy az ügyfelek adatai zökkenőmentesen áramoljanak az értékesítéstől a szállításig azáltal, hogy a CRM-et, a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a csapatkommunikációt egyetlen platformra hozza össze.

Natív AI-képességek a ClickUp Brain segítségével: az AI megérti a munkaterület kontextusát, így automatizálja a feladatokat, megfogalmazza a kommunikációt és felületes betekintést nyújt anélkül, hogy harmadik féltől származó eszközökre lenne szükség.

Kód nélkül is nagymértékben testreszabható: a Custom Fields, a statuses és az Automations segítségével olyan CRM-et hozhat létre, amely pontosan megfelel a munkafolyamatának, és ehhez nincs szükség fejlesztői segítségre.

Hátrányok:

Tanulási görbe a magasan testreszabható platformokat még nem ismerő csapatok számára

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a desktop verzió.

A fejlett, több lépésből álló automatizálások kezdeti beállítási időt igényelnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A ClickUp rendkívül sokoldalú, és lehetővé teszi számomra, hogy gyakorlatilag bármilyen üzleti esetre vagy folyamatra megoldásokat hozzak létre. Az automatizálások és az AI-ügynökök is rendkívül hatékonyak! Logikával vagy AI-utasításokkal automatikus műveleteket állíthatok be, hogy a ClickUp-ban szinte bármilyen elképzelhető műveletet végrehajthassak. Végül pedig a termékfrissítések üteme. Minden hónapban igazán jelentős funkciófrissítések történnek, és a vállalat jelentős összegeket fektet a növekedésébe.

A ClickUp rendkívül sokoldalú, és lehetővé teszi számomra, hogy gyakorlatilag bármilyen üzleti esetre vagy folyamatra megoldásokat hozzak létre. Az automatizálások és az AI-ügynökök is rendkívül hatékonyak! Logika vagy AI-utasítások segítségével automatikus műveleteket állíthatok be, amelyekkel a ClickUp-ban szinte bármilyen elképzelhető műveletet végrehajthatok. Végül pedig a termékfrissítések üteme. Minden hónapban valóban jelentős funkciófrissítések történnek, és a vállalat jelentős összegeket fektet a növekedésébe.

2. Salesforce Sales Cloud (A legjobb vállalati szintű CRM kiterjedt testreszabási lehetőségekkel)

via Salesforce

Ha úgy érzi, hogy vállalkozása kinőtte a Method CRM egyszerűbb struktúráját, és a testreszabási korlátok miatt falba ütközik, akkor a Salesforce a vállalati szintű alternatíva. Komplex értékesítési folyamatait egy merev rendszerbe kényszerítik, és nem tudja kialakítani azokat a specifikus munkafolyamatokat, amelyekre szervezetének szüksége van a hatékony bővüléshez. Ez egy gyakori növekedési probléma azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknek nagyobb teljesítményre van szükségük.

A Salesforce Sales Cloud ezt a problémát szinte korlátlan testreszabási lehetőségekkel oldja meg. A QuickBooks köré épülő Method CRM-mel ellentétben a Salesforce egy olyan platform, amelyre építhet. A Lightning Platform és az AppExchange piactér segítségével olyan CRM-et hozhat létre, amely tökéletesen tükrözi egyedi és összetett értékesítési tevékenységeit, és szinte bármely más, Ön által használt üzleti rendszerrel integrálható.

Az Einstein nevű mesterséges intelligencia segít a potenciális ügyfelek pontszámának kiszámításában és az előrejelzésekben, míg a jelentéskészítő eszközökkel mélyreható betekintést nyerhet az értékesítési ciklus minden aspektusába. Ez a hatékonyság azonban jelentős komplexitással jár. A Salesforce bevezetéséhez általában dedikált rendszergazdákra vagy külső tanácsadókra van szükség, ezért inkább olyan nagy szervezetek számára alkalmas, amelyek rendelkeznek a beállításhoz és a folyamatos karbantartáshoz szükséges erőforrásokkal.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

Einstein AI: Segít az értékesítési csapatoknak a legértékesebb potenciális ügyfelekre koncentrálni a prediktív lead scoring, az üzleti lehetőségekről szóló betekintés és az automatizált tevékenységek rögzítése révén.

AppExchange ökoszisztéma: Több ezer előre elkészített integrációval és harmadik féltől származó alkalmazással a funkcionalitást a CRM alapfunkcióin túlra terjeszti.

Lightning Platform: Lehetővé teszi egyedi alkalmazások, munkafolyamatok és automatizálások létrehozását, amelyek komplex vállalati értékesítési folyamatokhoz vannak igazítva.

Fejlett jelentéskészítés és előrejelzés: A testreszabható irányítópultok és a mesterséges intelligenciával támogatott előrejelzések segítségével mélyreható betekintést nyújt a folyamatok állapotába és a bevételek előrejelzésébe.

A Salesforce Sales Cloud előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kiterjedt testreszabási lehetőségek és skálázhatóság komplex vállalati igényekhez

Kiterjedt integrációs ökoszisztéma az AppExchange-en keresztül

Iparágvezető AI-képességek az Einstein funkcióval

Hátrányok:

Megtanulása nehéz, ezért dedikált adminisztrációs erőforrásokat igényel.

A megvalósítás bonyolult, és gyakran szükségessé teszi tanácsadó felvételét.

Kisebb csapatok számára túlterhelő és túlságosan drága lehet.

Salesforce Sales Cloud árak

Starter Suite: 25 USD/felhasználó/hónap

Pro Suite: 100 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: 175 USD/felhasználó/hónap

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Mit mondanak a Salesforce Sales Cloudról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Salesforce Sales Cloudban leginkább az tetszik, hogy zökkenőmentesen integrálható mind az AI-ügynök, mind az emberi SDR. Kulcsfontosságú az adatok központosítására való képessége. A rendszer gyakori használata lehetővé teszi az AI számára, hogy pontosan meghatározza a valóban ígéretes potenciális ügyfeleket, akikkel az emberi SDR azonnal foglalkozhat. A rendszer egyszerű használata és zökkenőmentes bevezetése azt jelenti, hogy azonnal munkába állhatunk. Ezenkívül a megbízható ügyfélszolgálat biztosítja, hogy minden probléma gyorsan megoldódjon. Ez a zökkenőmentes együttműködés az, ami valóban növeli a hatékonyságot és maximalizálja a konverziókat.

A Salesforce Sales Cloudban leginkább az tetszik, hogy zökkenőmentesen integrálható mind az AI-ügynök, mind az emberi SDR. Kulcsfontosságú az adatok központosítására való képessége. A gyakori használatnak köszönhetően az AI pontosan meg tudja határozni a valóban ígéretes potenciális ügyfeleket, amelyekkel az emberi SDR azonnal foglalkozhat. A rendszer egyszerű használata és zökkenőmentes bevezetése azt jelenti, hogy azonnal munkába állhatunk. Ezenkívül a megbízható ügyfélszolgálat biztosítja, hogy minden probléma gyorsan megoldódjon. Ez a zökkenőmentes együttműködés az, ami valóban növeli a hatékonyságot és maximalizálja a konverziókat.

3. HubSpot CRM (A legjobb ingyenes CRM marketing automatizálással)

via Hubspot

A teljes funkcionalitású CRM költsége akadályt jelent a csapatának? Lehet, hogy úgy érzi, hogy vagy egy olyan eszközért fizet, amelynek több funkciója van, mint amennyire szüksége van, vagy pedig lemarad a fontos marketing automatizálásról, mert az túl drága. Ez egy gyakori probléma a kisvállalkozások és a startupok számára, akik egy hatékony, de elérhető megoldást keresnek.

A HubSpot CRM népszerű freemium modelljével közvetlenül foglalkozik ezzel a problémával. Az alapvető CRM teljesen ingyenes, felhasználói korlátozás nélkül, ami vonzó lehetőséget kínál azoknak a csapatoknak, akik elhagyják a Method CRM-et, és pénzügyi kötelezettségvállalás előtt szeretnék kipróbálni a platformot.

Az eszköz integrált marketingeszközökkel rendelkezik, beleértve e-mail sorozatokat, céloldalakat és potenciális ügyfelek ápolására szolgáló munkafolyamatokat, amelyek kampányait közvetlenül összekapcsolják CRM-rekordjaival. A felület tiszta és intuitív, így gyorsan elsajátítható. Ne feledje, hogy bár az ingyenes CRM nagylelkű, a fejlettebb értékesítési és marketingfunkciók eléréséhez fizetős „Hubs” verzióra kell frissíteni, ami a csapat méretének növekedésével költségessé válhat.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Ingyenes alapvető CRM: Kapcsolatkezelés, ügyletkövetés és alapvető jelentések korlátlan számú felhasználó számára, teljesen ingyenesen.

Marketing Hub integráció: Teljes átláthatóságot biztosít a marketingkampányok és az értékesítési folyamatok közötti zökkenőmentes kapcsolódás révén.

E-mail sorozatok és munkafolyamatok: Automatizált nyomonkövetési sorozatok és potenciális ügyfelek ápolására szolgáló munkafolyamatok létrehozása közvetlenül a CRM-ben.

Találkozóütemező: Használja a beépített ütemező eszközt, amely szinkronizálja a naptárát, és automatikusan rögzíti a találkozókat a kapcsolattartási rekordokba.

A HubSpot CRM előnyei és hátrányai

Előnyök:

Nagylelkű ingyenes csomag, felhasználói korlátozás nélkül, a CRM alapvető funkcióival.

Kiváló marketingautomatizálási funkciók a bejövő ügyfelekre összpontosító csapatok számára

Intuitív felület, amely minimális képzést igényel

Hátrányok:

A fejlett funkciók eléréséhez drága frissítésekre van szükség a különböző Hubokhoz.

A testreszabási lehetőségek korlátozottabbak, mint a vállalati szintű alternatívák esetében.

A platform korlátozónak tűnhet, mivel az értékesítési folyamatok egyre összetettebbé válnak.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter ügyfélplatform: havi 16 dollártól

Professzionális ügyfélplatform: havi 1300 dollártól

Vállalati ügyfélplatform: Havi 4300 dollártól

HubSpot CRM értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 29 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot CRM-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Könnyű volt beállítani, annak ellenére, hogy korábban még soha nem használtam a HubSpotot. Számos hasznos funkciót kínál, az értékesítési folyamatok kezelésétől a munkafolyamatok automatizálásáig. Ez egyben az ügyféladatbázisunk is. Tetszik, hogy számos egyszerű integrációval rendelkezik, így kommunikálhatunk más, általunk használt platformokkal. Az ügyfélszolgálat nagyon gyors és segítőkész.

Könnyű volt beállítani, annak ellenére, hogy korábban még soha nem használtam a HubSpotot. Számos hasznos funkciót kínál, az értékesítési folyamatok kezelésétől a munkafolyamatok automatizálásáig. Ez egyben az ügyféladatbázisunk is. Tetszik, hogy sok egyszerű integrációval rendelkezik, így kommunikálhatunk más, általunk használt platformokkal. Az ügyfélszolgálat nagyon gyors és segítőkész.

📖 További információ: Hogyan lehet sikeresen bevezetni egy CRM rendszert?

4. Zoho CRM (A legjobb megoldás kisvállalkozások számára, akik megfizethető CRM-et keresnek)

via Zoho CRM

Ha a Method CRM-nél nagyobb teljesítményre vágyik, de tart a vállalati megoldások magas költségeitől, akkor lehet, hogy nehéz helyzetben találja magát. Ez gyakori kihívás a nagyobb szereplőkkel versenyezni kívánó kis- és középvállalkozások számára.

A Zoho CRM értékesítési vezető ebben a szegmensben, átfogó CRM funkciókat kínálva jelentősen kedvezőbb áron. Azok számára, akik költségek vagy funkciókorlátozások miatt hagyják el a Method CRM-et, a Zoho több funkcionalitást kínál minden elköltött dollárért. AI asszisztense, Zia, segít a potenciális ügyfelek értékelésében és az üzletkötések előrejelzésében, míg Blueprint funkciója lehetővé teszi vizuális munkafolyamatok létrehozását az értékesítési folyamat szabványosításához.

Ezenkívül a Zoho CRM a szélesebb Zoho One ökoszisztéma része, amely a CRM-et több tucat más üzleti alkalmazással köti össze. Ez egy mélyen integrált csomagot hoz létre azoknak a csapatoknak, amelyek a CRM-en túl is konszolidálni szeretnék szoftverállományukat, egyetlen előfizetéssel lefedve mindent a pénzügyektől a HR-ig.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Zia AI asszisztens: Segítséget kaphat a potenciális ügyfelek pontozásában, az üzletkötések előrejelzésében és a rendellenességek felismerésében, hogy csapata hatékonyan tudja prioritásai szerint elosztani erőforrásait.

Tervezési folyamat automatizálás: Használja a vizuális munkafolyamat-építőt az értékesítési folyamatok szabványosításához és a csapat egészében való konzisztencia biztosításához.

Canvas design studio: Testreszabhatja a CRM felületének megjelenését és működését, hogy az megfeleljen csapata preferenciáinak, anélkül, hogy kódot kellene írnia.

Zoho ökoszisztéma integráció: Zökkenőmentesen csatlakozzon a Zoho Books, Projects, Desk és a Zoho csomag több tucatnyi egyéb alkalmazásához.

A Zoho CRM előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kiváló ár-érték arány, átfogó funkciók rendkívül versenyképes áron.

A Zia erős AI-képességei minden fizetős csomagban elérhetők.

Kiterjedt ökoszisztéma azoknak a csapatoknak, amelyek teljes mértékben integrált üzleti alkalmazásokat szeretnének.

Hátrányok:

A felhasználói felület elavultnak tűnhet a modernebb CRM-platformokhoz képest.

A legfejlettebb funkciók egy része a magasabb szintű csomagokhoz tartozik.

Az ügyfélszolgálat válaszideje a csomag szintjétől függően változhat.

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (2700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Zoho CRM megbízható és megfizethető megoldásként tűnik ki, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Intuitív felülete egyszerűvé teszi a navigációt, bár a fejlettebb funkciók elsajátítása egy kicsit több időt igényelhet. A beállítási folyamat könnyen követhető, egyértelmű utasítások és kész sablonok segítik a folyamat egyszerűsítését. A Zoho CRM-et napi használatra tervezték, és kiválóan alkalmas a folyamatos értékesítési tevékenységek és az ügyfélkapcsolatok kezelésére. A platform robusztus funkciókészletet kínál, beleértve az automatizálást, az elemzéseket és a mesterséges intelligenciával támogatott betekintést, amelyek mindegyike jelentős értéket képvisel. Az ügyfélszolgálat általában gyorsan reagál, de a segítségnyújtás minősége az előfizetési szinttől függően eltérő lehet. Az integráció más Zoho termékekkel és harmadik féltől származó szolgáltatásokkal zökkenőmentes és rugalmas, így a Zoho CRM sokoldalú megoldás a különböző üzleti igényekhez.

A Zoho CRM megbízható és megfizethető megoldásként tűnik ki, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Intuitív felülete egyszerűvé teszi a navigációt, bár a fejlettebb funkciók elsajátítása kissé több időt igényelhet. A beállítási folyamat könnyen követhető, egyértelmű utasítások és kész sablonok segítik a felhasználói élmény egyszerűsítését. A Zoho CRM-et napi használatra tervezték, és kiválóan alkalmas a folyamatos értékesítési tevékenységek és ügyfélkapcsolatok kezelésére. A platform robusztus funkciókészletet kínál, beleértve az automatizálást, az elemzéseket és a mesterséges intelligenciával támogatott betekintést, amelyek mindegyike jelentős értéket képvisel. Az ügyfélszolgálat általában gyorsan reagál, de a segítségnyújtás minősége az előfizetési szinttől függően eltérő lehet. Az integráció más Zoho termékekkel és harmadik féltől származó szolgáltatásokkal zökkenőmentes és rugalmas, így a Zoho CRM sokoldalú megoldás a különböző üzleti igényekhez.

📖 További információ: A 8 legjobb CRM alternatíva az üzleti tevékenység javításához

5. Pipedrive (A legjobb értékesítésközpontú csapatok számára, vizuális folyamatkezeléssel)

via Pipedrive

Ha a CRM nem ad útmutatást a következő lépésekhez, az értékesítők elveszíthetik a koncentrációjukat, és a lehetőségek elszalaszthatók. A Pipedrive-ot értékesítők fejlesztették ki éppen ennek a problémának a megoldására.

Filozófiája a tevékenységalapú értékesítésre összpontosít, ami azt jelenti, hogy arra ösztönzi csapatát, hogy a konkrét cselekvésekre – telefonhívásokra, e-mailekre és megbeszélésekre – koncentráljon, amelyek előmozdítják az üzletkötéseket. A platform központi eleme a vizuális Kanban-pipeline, amely intuitívvá és kielégítővé teszi az üzletkötések előrehaladásának kezelését.

Az eszköz segít pontosan látni, hogy mit kell tenni minden ügyletnél, így biztosítva, hogy ne maradjon ki egyetlen utánkövetés sem. Szándékosan úgy tervezték, hogy tisztán értékesítési eszköz legyen. Ez azt jelenti, hogy bár kiválóan alkalmas a folyamatok kezelésére, a robusztusabb projektmenedzsmenthez vagy marketingautomatizáláshoz más eszközöket is integrálnia kell.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizuális folyamatkezelés: A drag-and-drop Kanban felület segítségével könnyen látható, hogy az egyes ügyletek hol tartanak, és mi a következő lépés.

Tevékenységalapú értékesítés: A platform ösztönzi Önt arra, hogy minden üzlethez tevékenységeket tervezzen, biztosítva ezzel, hogy képviselői következetes lépéseket tegyenek.

Smart Docs: Egyszerűsítse ajánlatkészítési munkafolyamatát nyomon követhető dokumentumokkal, amelyek elektronikus aláírással rendelkeznek és automatikusan kitölthetők CRM-adatokkal.

AI értékesítési asszisztens: Proaktív javaslatokat kaphat a következő lépésekről, teljesítménytípusokat és betekintést az üzleteibe.

A Pipedrive előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kivételesen intuitív vizuális folyamat, amely minimális képzést igényel.

A tevékenységközpontú megközelítés biztosítja, hogy az értékesítési csapatok cselekvésorientáltak és felelősségteljesek maradjanak.

Tiszta, rendezett felület, amely nem terheli a felhasználókat felesleges funkciókkal.

Hátrányok:

Korlátozott projektmenedzsment képességek az értékesítés lezárása után

A marketing automatizálási funkciókhoz kiegészítők vagy harmadik féltől származó integrációk szükségesek.

A jelentések kevésbé testreszabhatók, mint a vállalati szintű alternatívák esetében.

Pipedrive árak

Alapvető: 24 USD/hó felhasználónként

Haladó: 44 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 129 USD/hó használatonként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Nagyon a megfelelő tevékenységekre koncentrál, és nem a terhes űrlapokra vagy jelölőnégyzetekre. A számítógép és a telefon közötti integráció azonnali és nagyon hasznos. Minden nap használom, bárhol is vagyok. Sok éven át több más CRM-et is használtam, és meggyőződésem, hogy a Pipedrive a legjobb az én igényeimnek, amelyek az értékesítésre koncentrálnak és sok szolgáltatást igényelnek.

Nagyon a megfelelő tevékenységekre koncentrál, és nem a terhes űrlapokra vagy jelölőnégyzetekre. A számítógép és a telefon közötti integráció azonnali és nagyon hasznos. Minden nap használom, bárhol is vagyok. Sok éven át több más CRM-et is használtam, és meggyőződésem, hogy a Pipedrive a legjobb az én igényeimnek, amelyek az értékesítésre koncentrálnak és sok szolgáltatást igényelnek.

6. monday CRM (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és csapatmunkához)

via Monday

Ha frusztrálja a Method CRM merev felépítése, és szeretne olyan értékesítési munkafolyamatot kialakítani, amely pontosan úgy néz ki és működik, ahogyan Ön szeretné, akkor nincs egyedül. Sok csapat úgy találja, hogy a kész CRM-ek korlátozzák őket, ahelyett, hogy alkalmazkodnának az egyedi folyamataikhoz.

A monday CRM a rendkívül rugalmas monday.com Work OS-en alapul, és megoldást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek vizuális és strukturális szabadságra vágynak. Ha már használja a monday.com-ot projektmenedzsmenthez, a CRM természetes kiegészítésnek fog tűnni. Kódolás nélküli, drag-and-drop felületével technikai szakértelem nélkül is létrehozhat egyedi CRM-et táblákkal, oszlopokkal és irányítópultokkal.

Ez a vizuális megközelítés lehetővé teszi, hogy egy pillanat alatt áttekintse az egész értékesítési folyamatot, és valós időben együttműködjön a csapatával. Mivel azonban ez egy általános munkaplatformra épülő, újabb termék, a dedikált CRM-ek mélyebb, értékesítésspecifikus funkciói közül néhány még nem teljesen kiforrott, vagy kreatív konfigurációt igényel.

A monday CRM legjobb funkciói

Vizuális táblalapú CRM: Használjon több mint 25 oszlop típusú, nagymértékben testreszabható táblákat, hogy nyomon követhesse az elképzelhető összes értékesítési adatot.

Kód nélküli automatizálás: Egyszerű „ha-akkor” logikával hatékony munkafolyamat-automatizálásokat hozhat létre, fejlesztő bevonása nélkül.

Keresztfunkciós irányítópultok: Több értékesítési és projekt tábláról származó adatokat egyesítve egységes irányítópultokba, így teljes áttekintést biztosítva az ügyfél életciklusáról.

monday. com ökoszisztéma: Zökkenőmentesen integrálható a monday munkamenedzsmenttel, így biztosítva a zökkenőmentes átadást az értékesítési és az értékesítés utáni projektcsapatok között.

A monday CRM előnyei és hátrányai

Előnyök:

Rendkívül vizuális és intuitív felület, amely nagyon kevés képzést igényel.

Kivételes testreszabási rugalmasság kódírás nélkül

Erős együttműködési funkciók, amelyek kiválóan alkalmasak csapatalapú értékesítéshez

Hátrányok:

Mint újabb CRM-termék, funkciói kevésbé kiforrottak, mint a már megalapozott versenytársaké.

Egyes CRM-specifikus funkciók megvalósításához kreatív megoldásokra lehet szükség.

A kosárba helyezett ülésárak váratlan költségnövekedéshez vezethetnek, ahogy a csapata növekszik.

Monday CRM árak

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 17 USD/hó felhasználónként

Előny: 28 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

monday CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a monday CRM-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Nagyon szeretem a monday CRM e-mailek és tevékenységek funkcióját, amely automatikusan címkézi az ügyfeleknek és potenciális ügyfeleknek küldött e-maileket, így a nyomon követés hihetetlenül hatékony. Ez az automatizálás, az AI funkciókkal kombinálva, segít nekem könnyedén kinyerni a fontos információkat, mint például a nyomon követési dátumokat és a fontos részleteket. A Workflow Center egy másik kiemelkedő funkció, amely olyan továbbfejlesztett automatizálást kínál, mint az „if-this-then-that" utasítások, amelyek előreviszik a munkámat és megakadályozzák a stagnálást, végső soron időt és pénzt takarítva meg.

Nagyon szeretem a monday CRM e-mailek és tevékenységek funkcióját, amely automatikusan címkézi az ügyfeleknek és potenciális ügyfeleknek küldött e-maileket, így a nyomon követés hihetetlenül hatékony. Ez az automatizálás, az AI funkciókkal kombinálva, segít nekem könnyedén kivonni a fontos információkat, mint például a nyomon követési dátumokat és a fontos részleteket. A Workflow Center egy másik kiemelkedő funkció, amely olyan továbbfejlesztett automatizálást kínál, mint az „if-this-then-that” utasítások, amelyek előreviszik a munkámat és megakadályozzák a stagnálást, végső soron időt és pénzt takarítva meg.

7. Dynamics 365 (a legjobb a Microsoft ökoszisztéma integrációjához)

a Dynamics 365 segítségével

A szervezeted már Microsoft rendszeren fut? Ha igen, akkor valószínűleg érezted már a Method CRM-hez hasonló eszközök használatának nehézségeit, amelyek nem kapcsolódnak natívan az Outlookhoz, a Teamshez vagy a SharePoint-hoz.

A Dynamics 365 Sales egy megbízható megoldás erre a problémára. Ez a természetes CRM-választás minden olyan szervezet számára, amely mélyen befektetett a Microsoft ökoszisztémába, és olyan zökkenőmentes, natív integrációt kínál, amelyet más platformok nem tudnak felülmúlni. Az eszköz integrálódik a teljes Microsoft üzleti stackbe, egységes élményt biztosítva a csapatának.

Az igazi értéke azonban a Power Platformmal való integrációjában rejlik. A Power BI-t fejlett elemzésekhez, a Power Automate-et komplex munkafolyamatok automatizálásához, a Power Apps-ot pedig egyedi üzleti alkalmazások készítéséhez használhatja. Ez egy vállalatokra fókuszált, megfelelően komplex megoldássá teszi, amely leginkább a Microsoft környezet kezelésében jártas vállalatok számára alkalmas.

A Dynamics 365 legjobb funkciói

Natív Microsoft-integráció: Tapasztalja meg az Outlook, a Teams, a SharePoint és az Excel szoftverekkel való mély, azonnal használható integrációt.

Power Platform-kapcsolat: Bővítse CRM-je képességeit a Power BI műszerfalakkal, a Power Automate munkafolyamatokkal és az egyedi Power Apps alkalmazásokkal.

LinkedIn Sales Navigator integráció: Beépített kapcsolódás a LinkedInhez a hatékony közösségi értékesítés és potenciális ügyfelek kutatása érdekében.

AI-alapú betekintés: Használja a kapcsolati elemzéseket, a prediktív pontozást és a beszélgetési intelligenciát az értékesítési tevékenységek irányításához.

A Dynamics 365 előnyei és hátrányai

Előnyök:

Páratlan, zökkenőmentes integráció Microsoft-központú szervezetek számára

A Power Platform jelentősen bővíti a lehetőségeket anélkül, hogy egyedi fejlesztésre lenne szükség.

Erős mesterséges intelligencia és elemzési funkciók vannak beépítve a platformba.

Hátrányok:

A megvalósítás összetett, és általában speciális Microsoft-szakértelmet igényel.

A felhasználói felület kevésbé intuitívnak tűnhet, mint a modernebb CRM alternatíváké.

A több modulból álló licencmodell használata zavaros lehet.

Dynamics 365 árak

Sales Professional: 65 USD/hó

Sales Enterprise: 105 USD/hó

Sales Premium: 150 USD/hó

Microsoft Relationship Sales: 162 USD/hó

Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (1800+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)

Mit mondanak a Dynamics 365-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Elsősorban a Dynamics 365 CRM-et használom partnereink akkreditációinak kezelésére és ügyfélként velünk való együttműködésük történetének áttekintésére. Hihetetlenül hasznos, hogy mindezek az információk egy helyen vannak, így könnyen nyomon követhetők az interakciók, naprakészek a nyilvántartások, és biztosítható, hogy partnereinket hatékonyan támogatjuk. A jelentéskészítő eszközök és a Microsoft alkalmazásokkal való integráció igazi pluszt jelentenek, és sokkal zökkenőmentesebbé teszik az együttműködést.

Elsősorban a Dynamics 365 CRM-et használom partnereink akkreditációinak kezelésére és ügyfélként velünk való együttműködésük történetének áttekintésére. Hihetetlenül hasznos, hogy mindezek az információk egy helyen vannak, így könnyen nyomon követhetők az interakciók, naprakészek a nyilvántartások, és biztosítható, hogy partnereinket hatékonyan támogatjuk. A jelentéskészítő eszközök és a Microsoft alkalmazásokkal való integráció igazi pluszt jelentenek, és sokkal zökkenőmentesebbé teszik az együttműködést.

8. Nutshell (A legjobb egyszerű CRM e-mail marketinggel)

via Nutshell

A Nutshell egy egyszerű CRM-et kombinál beépített e-mail marketing funkciókkal. Olyan kis csapatok számára készült, amelyek egyszerűséget szeretnének, anélkül, hogy feláldoznák a növekedéshez szükséges alapvető eszközöket. E-mail kampányokat, automatizált drip-sorozatokat és hírleveleket hozhat létre és küldhet el közvetlenül a CRM-ből, az összes kapcsolattartója automatikusan szinkronizálva.

Ez az all-in-one megközelítés időt és pénzt takarít meg Önnek.

A Nutshell egyszerűségre való összpontosítása azt jelenti, hogy hiányozhatnak belőle a nagyobb szervezetek számára szükséges fejlett testreszabási vagy jelentési funkciók. Kis csapatok számára azonban tiszta és hatékony megoldást kínál az értékesítés és a marketing tevékenységek egy helyen történő kezeléséhez.

A Nutshell legjobb funkciói

Beépített e-mail marketing: Készítsen és küldjön e-mail kampányokat és hírleveleket közvetlenül a CRM-ből, így nincs szükség külön eszközre.

Pipeline automatizálás: Állítsa be az automatikus lead-hozzárendelést, feladat-létrehozást és szakaszhaladást a megadott kiváltó események alapján.

Személyes e-mail sorozatok: Küldjön automatizált, egyéni e-mail sorozatokat a személyre szabott, skálázható kapcsolattartás érdekében.

Google Workspace integráció: Használja ki a Gmail és a Google Naptár szoros integrációjának előnyeit a zökkenőmentes e-mail szinkronizálás és ütemezés érdekében.

A Nutshell előnyei és hátrányai

Előnyök:

A CRM és az e-mail marketing funkciók kombinálásával nincs szükség külön eszközökre.

Tiszta, intuitív felület, amelyet kis csapatok gyors elsajátítására terveztek.

Kiváló ügyfélszolgálat, rendkívül reagálóképes csapattal

Hátrányok:

Korlátozott lehetőségek a fejlett testreszabáshoz

A jelentéskészítési funkciók kevésbé robusztusak, mint a vállalati alternatívákban találhatóak.

Kevesebb harmadik féltől származó integráció a nagyobb platformokhoz képest

Nutshell árak

Alap: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 32 USD/hó felhasználónként

Előny: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 67 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként

Nutshell értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Nutshellről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Nutshell könnyen bevezethető és a értékesítési csapatok számára könnyen használható a mindennapi munkában. A felület tiszta, a folyamatok rugalmasak, és támogatja a strukturált értékesítési folyamatot anélkül, hogy nehézkesnek vagy túlterheltnek tűnne. Szilárd áttekintést nyújt az üzletekről és a tevékenységekről, ami egyszerűbbé teszi a csapat irányítását és coachingját.

A Nutshell könnyen bevezethető és a értékesítési csapatok számára könnyen használható a mindennapi munkában. A felület tiszta, a folyamatok rugalmasak, és támogatja a strukturált értékesítési folyamatot anélkül, hogy nehézkesnek vagy túlbonyolítottnak tűnne. Szilárd áttekintést nyújt az üzletekről és a tevékenységekről, ami megkönnyíti a csapat irányítását és coachingját.

9. Bigin by Zoho CRM (A legjobb kis csapatok számára, akik még nem ismerik a CRM-et)

via Bigin

Ön egy nagyon kis csapat vagy egyéni vállalkozó, aki még az olyan „egyszerű” CRM-eket is túl bonyolultnak találja, mint a Method CRM? A legtöbb CRM-platform komplexitása, költsége és funkcióinak túlterheltsége komoly akadályt jelenthet azok számára, akik csak most kezdik tevékenységüket.

A Bigin by Zoho CRM segíthet. Ez egy belépő szintű, pipeline-központú CRM, amelyet kifejezetten kis csapatok és egyének számára terveztek, akik még nem ismerik a CRM-et. Elhagyja az összes bonyolult funkciót, és a legfontosabbakra koncentrál: a kapcsolatok kezelésére és az értékesítési folyamat vizualizálására. Ez ideális első lépés azok számára, akik elhagyják a Method CRM-et, és valami sokkal egyszerűbbet keresnek.

A Bigin segítségével több csatornát is beállíthat különböző folyamatokhoz, a beépített telefonálási funkcióval hívásokat kezdeményezhet és naplózhat, valamint webes űrlapokat hozhat létre a potenciális ügyfelek adatainak rögzítéséhez. A programot úgy tervezték, hogy gyorsan beállítható és azonnal használható legyen.

A Bigin by Zoho CRM legjobb funkciói

Több csatorna: Különböző értékesítési folyamatok, például új üzletek és megújítások kezelése különálló, könnyen érthető vizuális csatornákban.

Beépített telefonos funkció: Hívások kezdeményezése és fogadása közvetlenül a CRM-en belül, az összes tevékenység automatikus naplózásával.

Webes űrlapok: Készítsen egyszerű űrlapokat a webhelyére, amelyekkel új kapcsolatokat hozhat létre, és azokat közvetlenül a folyamatba viheti.

Zoho CRM frissítési út: Könnyedén migrálhatja az összes adatát a teljes Zoho CRM platformra, amikor csapata túlnő a Bigin képességein.

A Bigin by Zoho CRM előnyei és hátrányai

Előnyök:

Rendkívül egyszerű és tiszta felület, amelyet a CRM-mel most ismerkedők számára terveztek.

Gyors beállítás, amely minimális konfigurációt igényel a használat megkezdéséhez.

Megfizethető belépési pont nagyon kis csapatok és egyéni felhasználók számára.

Hátrányok:

A testreszabási lehetőségek nagyon korlátozottak a teljes funkcionalitású CRM-ekhez képest.

A csapatok valószínűleg egy-két éven belül túlnőnek a képességein.

Kevesebb integráció áll rendelkezésre, mint a teljes Zoho CRM esetében.

Bigin by Zoho CRM árak

Ingyenes

Express: 9 USD/hó

Premier: 15 USD/hó-tól

Bigin 360: 21 USD/hó

Bigin by Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Bigin by Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Biginben leginkább az egyszerűségét és áttekinthetőségét szeretem. Lehetővé teszi egyedi folyamatok tervezését és az üzleti folyamatok szervezését a nagyobb CRM-ek bonyolultsága nélkül, így a csapat könnyebben alkalmazkodik hozzá. Nagyon hasznos azoknak a kkv-knak, amelyeknek szükségük van az értékesítési folyamatok szervezésére, az információk központosítására és a lehetőségek nyomon követésének javítására. A szakaszok és mezők testreszabása lehetővé teszi a valós folyamatokhoz való alkalmazkodást anélkül, hogy túlterhelné a felhasználókat.

A Biginben leginkább az egyszerűségét és áttekinthetőségét szeretem. Lehetővé teszi egyedi folyamatok tervezését és az üzleti folyamatok szervezését a nagyobb CRM-ek bonyolultsága nélkül, így a csapat könnyebben alkalmazkodik hozzá. Nagyon hasznos azoknak a kkv-knak, amelyeknek szükségük van az értékesítési folyamatok szervezésére, az információk központosítására és a lehetőségek nyomon követésének javítására. A szakaszok és mezők testreszabása lehetővé teszi a valós folyamatokhoz való alkalmazkodást anélkül, hogy túlterhelné a felhasználókat.

10. ActiveCampaign (A legjobb e-mail marketinghez CRM funkciókkal)

az ActiveCampaign segítségével

Az Ön elsődleges kihívása a potenciális ügyfelek ápolása kifinomult, viselkedésalapú e-mail kampányok segítségével? Ha a Method CRM-et használja, akkor valószínűleg frusztrálja a marketing automatizálás hiánya.

Az ActiveCampaign ezt úgy oldja meg, hogy a hagyományos CRM modellt teljesen felforgatja. Ez egy marketing automatizálási erőmű, amely egy hatékony CRM-et is tartalmaz, így tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyek értékesítési folyamata nagymértékben támaszkodik az e-mailes ügyfélkapcsolat-ápolásra. Vizuális automatizálási építője a legjobb a kategóriájában, lehetővé téve komplex munkafolyamatok létrehozását, amelyek reagálnak az e-mailek megnyitására, a linkekre kattintásokra és a weboldal látogatásokra.

Az eszköz automatikusan pontozza a potenciális ügyfeleket az elkötelezettségük alapján, pontosan szegmentálja a közönségét, és feladatok elindítását kezdeményezi az értékesítési csapat számára, amikor egy potenciális ügyfél érdeklődése megnő. Bár CRM funkciói megbízhatóak, ezek másodlagosak a marketing automatizálási képességeihez képest. Azok a csapatok, amelyek mélyreható, komplex értékesítési folyamatkezelésre szorulnak, korlátozónak találhatják a dedikált értékesítési CRM-hez képest.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Fejlett automatizálási eszköz: Vizuális munkafolyamat-készítő segítségével komplex, viselkedés által kiváltott automatizálási sorozatok hozhatók létre.

Webhelykövetés: Figyelje webhelye látogatóinak viselkedését, és indítson automatizált folyamatokat aszerint, hogy mely oldalakat látogatják meg.

Lead scoring: automatikusan értékelje potenciális ügyfeleit az elkötelezettségük és demográfiai adataik alapján, hogy értékesítési csapata prioritásokat tudjon felállítani a megkeresések során.

E-mail kézbesíthetőség: Használja ki a jó hírnevet és a hatékony kézbesítési eszközöket, hogy e-mailjei biztosan eljussanak a címzett postaládájába.

Az ActiveCampaign előnyei és hátrányai

Előnyök:

Iparágvezető marketingautomatizálási képességek

Kifinomult lead scoring és közönségszegmentációs funkciók

Erős e-mail kézbesítési arányok és jó hírnév

Hátrányok:

A CRM funkciók kevésbé robusztusak, mint a dedikált CRM platformokéi.

A felület bonyolultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik csak a CRM-feladatokra koncentrálnak.

A fejlett automatizálási funkciók elsajátításához tanulási folyamatra van szükség.

ActiveCampaign árak

15 USD/hó/felhasználó áron

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak az ActiveCampaignről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Az ActiveCampaign az én vállalkozásom életeleme. Nélküle marketingtevékenységeim közel sem lennének ilyen sikeresek, és nem tudnék időben releváns információkat küldeni programom potenciális ügyfeleinek. Az Active Intelligence pedig olyan, mintha marketingcsapatomban lenne piackutató, szövegíró, grafikus és tanácsadó.

Az ActiveCampaign az én vállalkozásom életeleme. Enélkül marketingtevékenységeim közel sem lennének ilyen sikeresek, és nem tudnék időben releváns információkat küldeni programom potenciális ügyfeleinek. Az Active Intelligence pedig olyan, mintha marketingcsapatomban lenne piackutató, szövegíró, grafikus és tanácsadó.

11. Insightly (A legjobb projektmenedzsment CRM-integrációval)

via Insightly

A munkája csak az üzlet megkötése után kezdődik? Sok szolgáltató vállalkozás számára az értékesítési folyamat csak egy komplex projekt előzménye. A Method CRM-hez hasonló eszközök használata jelentős szakadékot hoz létre: abban a pillanatban, amikor egy üzletet „lezárt-nyert” státusszal jelölnek meg, az összes értékes ügyfélkontextus elveszik, és a projektcsapatnak egy külön rendszerben kell elölről kezdenie a munkát.

Az Insightly pontosan ezt a hiányosságot pótolja. Ez egy olyan CRM, amely integrált projektmenedzsmentet tartalmaz, lehetővé téve, hogy egyetlen kattintással közvetlenül projektbe alakítsa a megnyert lehetőségeket. Az értékesítési folyamatból származó összes névjegy, e-mail és jegyzet átkerül, így elkerülhető a fárasztó átadás, és biztosítható, hogy a szállítási csapat teljes képet kapjon.

Kapcsolat-összekötő funkciójával összekapcsolhatja a névjegyeket, szervezeteket, lehetőségeket és projekteket, így teljes, 360 fokos képet kaphat ügyfélkapcsolatairól. Bár az Insightly sikeresen áthidalja a különbséget az értékesítés és a projektek között, érdemes megjegyezni, hogy sem CRM-, sem projektmenedzsment funkciói nem olyan kiterjedtek, mint a kategóriájukban a legjobb, speciális eszközöké.

Az Insightly legjobb funkciói

Integrált projektmenedzsment: A megnyert lehetőségeket közvetlenül projektekké alakíthatja, megőrizve az összes ügyfélkontextust és kiküszöbölve a manuális adatátvitelt.

Kapcsolatok összekapcsolása: Kapcsolatok, szervezetek, lehetőségek és projektek összekapcsolásával láthatóvá válik az ügyfélkapcsolatok teljes története és hálózata.

Gmail és Outlook oldalsáv: Hozzáférhet CRM-adataihoz és naplózhat e-maileket közvetlenül a beérkező levelek mappájából, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

Egyedi objektumok: Hozzon létre egyedi adatstruktúrákat az iparág-specifikus információk vagy egyedi üzleti követelmények kielégítésére.

Az Insightly előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az egyedülálló CRM-projekt átadás kiküszöböli a kontextusvesztést, amikor egy üzlet lezárul.

A kapcsolatok erőteljes vizualizálása teljes képet ad az ügyfélről.

Kiváló megoldás azoknak a csapatoknak, amelyeknek CRM-re és alapvető projektmenedzsmentre is szükségük van.

Hátrányok:

Sem a CRM, sem a projektmenedzsment funkciók nem olyan kiterjedtek, mint a speciális eszközök.

A felhasználói felület elavultnak tűnhet a modernebb alternatívákhoz képest.

Az automatizálási lehetőségek korlátozottabbak, mint sok versenytársnál.

Insightly árak

CRM Plus: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak az Insightly-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Az Insightly-ban leginkább az tetszik, hogy egy platformon egyesíti a CRM-et és a projektmenedzsmentet, így az ügyfeleket az első érdeklődéstől egészen a szállításig nyomon lehet követni. Emellett nagyon könnyen használható, tiszta munkafolyamatokkal és erős e-mail és naptár integrációval rendelkezik.

Az Insightly-ban leginkább az tetszik, hogy egy platformon egyesíti a CRM-et és a projektmenedzsmentet, így az ügyfeleket az első érdeklődéstől egészen a szállításig nyomon lehet követni. Emellett nagyon könnyen használható, tiszta munkafolyamatokkal és erős e-mail és naptár integrációval rendelkezik.

12. Freshsales (A legjobb AI-alapú lead scoring és értékesítési automatizáláshoz)

Az értékesítői túl sok időt töltenek hideg leadek üldözésével, és nem fordítanak elég időt a vásárlásra kész potenciális ügyfelekre?

A Freshworks ökoszisztéma részét képező Freshsales ezt az AI asszisztensével, Freddy-vel oldja meg. Ez egy modern CRM, amelynek célja, hogy segítse az értékesítési csapatokat abban, hogy okosabban, ne pedig keményebben dolgozzanak. A Freddy AI prediktív lead scoringot, üzletkötési betekintést és a következő legjobb lépésre vonatkozó ajánlásokat nyújt, így csapata azokra a lehetőségekre koncentrálhatja energiáját, amelyek a legnagyobb eséllyel zárulnak üzletkötéssel.

Az AI-képességei mellett a Freshsales beépített telefon- és e-mail eszközöket is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a CRM-ből kilépés nélkül kommunikáljon a potenciális ügyfelekkel és naplózza az összes tevékenységet. Ezenkívül natívan integrálódik más Freshworks termékekkel, például a Freshdeskkel, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Freshworks csomagot ügyfélszolgálati vagy marketing célokra.

A Freshsales legjobb funkciói

Freddy AI: Prediktív lead scoring, üzletkötési betekintés és intelligens ajánlások az egész értékesítési folyamat során.

Beépített telefon és e-mail: Használja a natív hívás- és e-mail funkciókat az összes kommunikáció automatikus naplózásával és nyomon követésével.

Értékesítési folyamatok: Hozzon létre többcsatornás automatizált folyamatokat, amelyek e-maileket, telefonhívásokat és feladatokat kombinálnak, hogy biztosítsák a következetes nyomon követést.

Freshworks ökoszisztéma: Használja ki a Freshdesk, a Freshmarketer és a Freshworks csomag egyéb termékeivel való natív integráció előnyeit.

A Freshsales előnyei és hátrányai

Előnyök:

Erős AI-képességek elérhetők megfizethető, középkategóriás áron.

A beépített kommunikációs eszközök csökkentik a különálló tárcsázók vagy e-mail kliensek iránti igényt.

Tiszta, modern felület intuitív navigációval

Hátrányok:

A Freddy AI képességeinek mértéke jelentősen változik a választott csomag szintjétől függően.

Kevesebb harmadik féltől származó integrációval rendelkezik, mint néhány nagyobb CRM-platform.

A jelentések testreszabása korlátozottabb, mint a vállalati szintű alternatívák esetében.

Freshsales árak

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként

Előny: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Freshsales-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Tetszik, hogy a Freshsales milyen költséghatékony; az áráért egy teljes csomagot kap, amely számos funkcióval rendelkezik, például szekvenciákkal és tömeges e-mail küldési lehetőséggel. A lépésről lépésre történő útmutatásnak köszönhetően nagyon könnyű volt mindent beállítani. Létrehoztunk fiókmezőket és cégeket, a Freshsales pedig sablonokat biztosít más dolgokhoz. Teszteltük az e-mailek állapotát a beérkező levelek csatlakoztatása nélkül, majd a Freshsales DKIM, SPF és DMARC beállításával. A szekvenciákat használhatja e-mailek küldésére bizonyos logika alapján, például követő e-mailek küldésére azoknak az ügyfeleknek, akik megnyitották az e-maileket. Lehetővé teszi automatizált e-mail kampányok küldését, és a tömeges e-mailek segítségével egyetlen e-mailt küldhetünk kampányként, és minden e-mail minden aspektusát személyre szabhatjuk.

Tetszik, hogy a Freshsales milyen költséghatékony; az árért egy teljes csomagot kapunk, sok funkcióval, például szekvenciákkal és tömeges e-mail küldési lehetőséggel. Nagyon könnyű volt mindent beállítani, mivel lépésről lépésre nyújt útmutatást. Létrehoztunk fiókmezőket és cégeket, a Freshsales pedig sablonokat biztosít más dolgokhoz. Teszteltük az e-mailek állapotát a beérkező levelek csatlakoztatása nélkül, majd a Freshsales DKIM, SPF és DMARC beállításával is. A szekvenciákat használhatja e-mailek küldésére bizonyos logika alapján, például követő e-mailek küldésére azoknak az ügyfeleknek, akik megnyitották az e-maileket. Lehetővé teszi automatizált e-mail kampányok küldését, és a tömeges e-mailek segítségével egyetlen e-mailt küldhetünk kampányként, és minden e-mail minden aspektusát személyre szabhatjuk.

Frissítse módszereit a ClickUp segítségével

A Method CRM akkor működik a legjobban, ha a könyvelés áll a tevékenységek középpontjában. Azonban azoknál a csapatoknál, ahol a valódi munka az üzletkötés után kezdődik, ez a modell gyorsan összeomlik. A kontextus fragmentálttá válik, a teljesítés lelassul, és a csapatok végül csak azért ragasztják össze az eszközöket, hogy az ügyfelek tovább haladjanak.

A legjobb Method CRM alternatívák ezt úgy oldják meg, hogy összekapcsolják az értékesítést, a végrehajtást és az együttműködést. Néhányuk kiválóan teljesít a folyamatok kezelésében. Mások a marketing automatizálásra vagy a vállalati testreszabásra koncentrálnak. A megfelelő választás attól függ, hogy jelenleg hol tapasztalja a legnagyobb súrlódást a vállalkozása.

Ha a legnagyobb kihívás az értékesítés és a szállítás közötti átadás, akkor a ClickUp kiemelkedő megoldás. Nem csak az ügyfélkapcsolatokat követi nyomon. Strukturált munkává alakítja azokat, automatizálja az átmeneteket, és az első beszélgetéstől a végső szállításig megőrzi a kontextust.

Végül is a cél nem az, hogy a Method CRM-et egy másik szilóval váltsuk fel. Hanem az, hogy olyan rendszert válasszunk, amely támogatja a munka tényleges elvégzését. Próbálja ki a ClickUp-ot, és nézze meg, hogyan segít összpontosítani a dolgokat!

Gyakran ismételt kérdések

Igen, a listán szereplő alternatívák többsége függetlenül működik a könyvelési szoftverektől. Az olyan platformok, mint a ClickUp, a HubSpot és a Pipedrive, robusztus CRM-funkciókat kínálnak QuickBooks vagy Xero használata nélkül, bár sokuk opcionális kiegészítőként könyvelési integrációkat is kínál.

A Method CRM a QuickBookst használó kisvállalkozások számára készült, így nagyon szűk réteget céloz meg. A Salesforce egy mélyreható testreszabási lehetőségeket kínáló vállalati platform, amely kis csapatok számára gyakran túl bonyolult és drága. A QuickBookshoz nem kötődő kisvállalkozások számára az olyan alternatívák, mint a ClickUp vagy a Zoho CRM, gyakran jobb egyensúlyt biztosítanak a teljesítmény és a megfizethetőség között.

Összpontosítson a folyamatok vizualizálására, a munkafolyamatok automatizálására és az integrációs rugalmasságra, mivel ezek azok a területek, ahol a Method CRM korlátozott lehet. A legfontosabb, hogy olyan platformot keressen, amely összeköti CRM-adatait a projektmenedzsment munkafolyamataival, hogy megszüntesse a kontextusbeli szakadékot az üzletkötés és a munka elvégzése között.