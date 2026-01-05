A 11 legjobb Langdock alternatíva biztonságos AI asszisztensekhez

A McKinsey legújabb tanulmánya szerint az 500 millió dollár feletti éves bevétellel rendelkező vállalatok vezetik a GenAI bevezetését, és gyorsabban alakítják át a munkafolyamatokat, mint bárki más.

Az AI már nem csak egy mellékprojekt – mindennapi infrastruktúrává válik. Az olyan platformok, mint a Langdock, ígéretet tesznek arra, hogy a csevegést, a gondolkodást és az automatizálást egy helyen egyesítik.

Bár a Langdock sok mindent egy helyen kínál, mélységében hiányos: a korlátozott integrációk, a merev munkafolyamatok és az inkonzisztens kontextusmegőrzés miatt nehéz egyszerű felhasználási eseteken túl skálázni.

Ez a cikk ezeket a korlátokat vizsgálja, és bemutatja azokat a jobb alternatívákat, amelyek olyan csapatok számára készültek, akik azt szeretnék, hogy az AI valóban működjön ott, ahol ők dolgoznak.

A 11 legjobb Langdock alternatíva egy pillanat alatt

Ha a Langdock korlátozónak tűnik, a jó hír az, hogy rengeteg erősebb, rugalmasabb alternatíva áll rendelkezésre – attól függően, hogy jobb keresést, több ügynökös munkafolyamatokat, dokumentumelemzést vagy egy teljes konvergens munkaterületet szeretne. Íme egy rövid áttekintés a legjobb lehetőségekről.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Egységes munkamenedzsment beépített AI-vel Csapat mérete: Startupoktól nagyvállalatokig Munkaterhelés és ütemterv nézetek, egyéni mezők, feladatok + dokumentumok, automatizálások, a munkaterületen alapuló AI-válaszok, több mint 1000 integráció Örökre ingyenes; vállalati testreszabás elérhető Flowise Vizuális építő multi-agent + RAG munkafolyamatokhoz Csapat mérete: Fejlesztői csapatok + technikai építők Drag-and-drop Chatflows & Agentflows, eszközhívás, HITL jóváhagyások, Vector DB csatlakozók, megfigyelhetőség Ingyenes; fizetős csomagok 35 USD/felhasználó/hónap áron LlamaIndex Dokumentumközpontú elemzés, RAG és ügynökök összehangolása Csapat mérete: Adatcsapatok + AI mérnökök LlamaParse, LlamaExtract, SDK-k ügynökök számára, munkafolyamat-kapuk, széles körű modell + adatbázis-támogatás Ingyenes; fizetős csomagok 50 USD/hó-tól AutoGPT Folyamatos, alacsony kódszükségletű autonóm ügynökök Csapat mérete: Automatizálást fejlesztő mérnöki csapatok Felhőalapú ügynökök ütemezés/események, lépésláncolás, API/eszközbővítmények, költségkorlátok, nyomon követés Egyedi árazás Kore. ai Vállalati keresés, szolgáltatás és folyamatok automatizálása Csapat mérete: Középvállalati + vállalati szolgáltató csapatok Kód nélküli + profi kódépítő, többügynökös koordináció, HR/IT gyorsítók, RBAC, auditnaplók Ingyenes szint; egyedi árak TensorFlow Gép tanulási modellek nagy léptékű építése és szállítása Csapat mérete: AI/ML kutatási és mérnöki szervezetek Keras API, elosztott képzés, TFX-csővezetékek, TensorBoard, platformok közötti telepítés Ingyenes Haystack Termelési szintű RAG + ügynök csővezetékek Csapat mérete: Keresési rendszereket szállító fejlesztők Újrafelhasználható komponensek, folyamatok, naplózás, felügyelet, LLM és vektor tároló integrációk Ingyenes TESS AI Egységes munkaterület több mint 200 AI-modellhez Csapat mérete: Egyének + csapatok, akiknek több modellhez való hozzáférésre van szükségük Modellváltás egy csevegésben, megosztott kreditek, kódolás nélküli ügynökstúdió, webes/közösségi keresés, képszerkesztő eszközök Fizetős csomagok 7,99 USD/felhasználó/hónap áron Egyszerűsítve Kód nélküli, több ügynökös marketing munkafolyamatok Csapat mérete: Marketingcsapatok + tartalomkészítők AI írás/tervezés, videókból klipek készítése, márkakészletek, közösségi naptár, együttműködés és jóváhagyások Egyedi árazás Akka. io Rugalmas ügynöki rendszerek vállalati méretben Csapat mérete: Nagy mérnöki szervezetek elosztott rendszerekkel Tartós koordináció, hibaelhárítás, Akka Agents & Memory, valós idejű streaming, magas rendelkezésre állású SLA-k Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/hó-tól Moduláris AI Egységes számítási réteg + alacsony késleltetésű modellszolgáltatásCsapat mérete: Infra + ML platform csapatok Hardver hordozhatóság, MAX kiszolgálás, Mojo nyelv, Mammoth skálázás, több mint 500 optimalizált modell Ingyenes csomag; GPU-óra árazás végpontokhoz

Mit kell keresnie a Langdock alternatíváiban?

Sok csapat, mint például a Langdock, rendelkezik előnyökkel, de néhány dolog lassíthatja a munkát.

Van egy tanulási görbe; az API még mindig fejlődik az asszisztensek és a munkafolyamatok tekintetében, és egyes modellek először csak bizonyos régiókban érhetők el. Ez megnehezítheti, hogy egyetlen platformra támaszkodjunk.

Mit kell keresni a Langdock alternatíváiban:

Igazi drag-and-drop felület és ember által vezérelt ellenőrzés (a Langdock mostantól támogatja a valós idejű munkafolyamat-figyelést)

A Langdock teljes ellenőrzést biztosít az adatok eredete, a modellválasztás és az integrációk felett, támogatja a modelltől független munkafolyamatokat és a vállalati szintű megfelelőséget.

Többügynökös koordináció és munkafolyamat-láncok nyomon követéssel, jóváhagyásokkal és hibakezeléssel (mostantól a Langdock „Workflows” moduljának kulcsfontosságú eleme)

Lehetőség saját LLM cseréjére vagy behozatalára, vektoros adatbázisok integrálására és a stackbe való beágyazásra.

Feladatok automatizálása, adatelemzés és belső asszisztensek az első naptól kezdve

Fedezze fel a ClickUp Brain belső mesterséges intelligencia projektmenedzsment stratégiáit a feladatok automatizálása, az erőforrások optimalizálása és a csapatmunka fokozása érdekében.

A legjobb Langdock alternatívák

„Az AI itt van, az AI mindenhol ott van.” A Google Cloud legújabb összefoglalójában 601 valós Gen AI felhasználási eset található, ami egy év alatt hatszoros növekedést jelent, a drive-thru rendelésfelvevőktől a banki másodpilótákig és a gyártervezőkig.

Ez a fajta lendület azokat az eszközöket jutalmazza, amelyek a nyelvi modelleket praktikus AI-ügynökökké alakítják, összekapcsolják a saját adatokkal, és extra gond nélkül valós munkafolyamat-automatizálást tesznek lehetővé. Ha a Langdock kissé szűkösnek tűnik az Ön igényeihez képest, érdemes olyan lehetőségeket fontolóra venni, amelyek megfelelnek az Ön jelenlegi helyzetének, és a csapat növekedésével együtt skálázhatók.

Rendben, most beszéljünk a különböző AI platformokról és a legjobb Langdock alternatívákról.

1. ClickUp (A legjobb egységes munkaplatform beépített AI-asszisztensekkel és munkafolyamatokkal)

Fedezze fel a korábbi projektek mintáit, és tanuljon gyorsabban a ClickUp Brain segítségével

Mindenkinek ugyanannyi ideje van egy nap, de a csapatok nagyon eltérő módon használják fel azt. Ha az idődet chat, e-mail, dokumentumok és véletlenszerű AI-fülek között való frissítések keresésével töltöd, az már Work Sprawl.

Hogy segítsen Önnek, a ClickUp egy konvergált AI munkaterületbe vonja össze a valós munkakörnyezetet és az egyszerű automatizálásokat, így a munka valóban halad.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat, amelyekben csapata megbízhat.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat a munkaterület adatai alapján

A ClickUp Brain segítségével bárki természetes kérdéseket tehet fel, és a pontos dokumentumhoz, feladathoz vagy megjegyzéshez kapcsolódó válaszokat kaphat.

Egy projektmenedzser megkérdezheti: „Mi változott a mobil kiadási tervben ezen a héten?”, és rövid választ kaphat linkekkel a folyamatban lévő munkához. Egy értékesítési vezető megkérdezheti a fiókokban említett megújítási kockázatokat, és közvetlenül a forrásjegyzetekhez ugorhat.

Mivel a válaszok a munkaterületén alapulnak, a vezetők kontextust kapnak anélkül, hogy állapotértesítéseket kellene követniük. Olyan, mint egy segítőkész csapattárs, nem pedig egy különálló eszköz.

Emellett a hosszú szálak és megbeszélések tiszta összefoglalásokká, teendőkkel és határidőkkel ellátott feladatokká alakulnak át ugyanazon a munkaterületen belül. A kezdés után a ClickUp Brain feladatokkal látja el a tulajdonosokat a tervezés, a másolás, az adatintegráció és a minőségbiztosítás terén, így a terv készen áll a végrehajtásra.

A projekt során hetente frissítéseket állít össze, jelzi az akadályokat és javaslatokat tesz a következő lépésekre. Ezzel kevesebb a felesleges ráfordítás és nagyobb a lendület. Idővel ez a rendszer egyszerű módszert kínál a több lépésből álló gondolkodási folyamatok nyomon követésére.

Nézze meg a ClickUp Brain működését, mint AI-partnerét az azonnali válaszok, az okosabb tervezés és a könnyedén szervezett munka érdekében.

Munkahelyi tudásintegráció az időmegtakarítás érdekében

Összefoglalja a megbeszéléseket és hozzon létre nyomon követési feladatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket, táblákat és csevegéseket, majd a ClickUp Brain segítségével szemantikai keresési stílusú megértéssel kereshet közöttük.

Kérje meg az adott ügyfélhez kapcsolódó összes anyagot, és kapjon egy listát a feladatokról, dokumentumokról és döntésekről. Kérdezze meg, mely lépések késleltetik általában a bevezetést, és nézze meg a korábbi projektekben megfigyelt mintákat az eredeti jegyzetekhez vezető linkekkel.

Ez a funkció csökkenti a keresési időt és segít a saját adatok kezelésében, mivel a válaszok a munkaterületen belül maradnak.

Tervezzen, hajtson végre és ellenőrizze az állapotot egy helyen a Clickup Docs segítségével

Valós időben szerkessz együtt másokkal, és tartsd nyomon a visszajelzéseket a ClickUp Docs segítségével

A legtöbb csapat küzd a szétszórt frissítésekkel és a nem egyértelmű tulajdonosokkal. A ClickUp listákat, kanbanokat, ütemterveket és irányítópultokat kínál, amelyek tükrözik a valós munkát annak előrehaladtával.

A ClickUp Docs a feladatok mellett található, így a döntések könnyen megtalálhatók. Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti a vezetők számára fontos részleteket.

A standup során másodpercek alatt áthelyezheti a dátumokat, megváltoztathatja a tulajdonosokat és átrendezheti a prioritásokat. Elég egyszerű a mindennapi használathoz és elég strukturált a termelési környezetekhez.

Csökkentse az átadások és a manuális munkák számát a ClickUp Automations segítségével

Állítson be egy triggert, és hagyja, hogy a rutin lépések önmaguktól futjanak a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp tartalmaz egy automatizálási eszközt és sablonkönyvtárat, így a rutin feladatok önállóan futnak.

A ClickUp Automations segítségével műveleteket indíthat el, amikor egy állapot megváltozik, egy űrlap beérkezik vagy egy dátum közeledik, és automatikusan közzéteheti a frissítéseket a megfelelő személyeknek. A dinamikus megbízottak a munkát a készítőknek, a figyelőknek vagy egy adott szerepkörnek továbbítják, így semmi sem áll le.

Szükség esetén modellfüggetlen utasításokat is beilleszthet, így az egyszerű utasításokat következetes megjegyzések vagy összefoglalók válthatják fel.

Rögzítsen információkat és gyorsabb eredményeket érjen el a ClickUp Brain MAX segítségével

Tegyen fel munkaterület-szintű kérdéseket, és kapjon válaszokat hivatkozásokkal a ClickUp Brain Max segítségével

A ClickUp Brain MAX segítségével a vezetők az egész munkaterületen kereshetnek vállalati és dokumentumokat. Kérdezzen rá az elmúlt negyedév akadályaira, az ügyfelek visszajelzéseinek témáira vagy a mérföldkövek szerinti nyitott kockázatokra, és kapjon válaszokat kontextusfüggő linkekkel.

A ClickUp Talk to Text lehetővé teszi, hogy szóban adjon meg frissítéseket, míg a ClickUp finomítja az írást, hozzáadja a neveket említésként, és összekapcsolja a megfelelő feladatokat vagy dokumentumokat. Ez egy barátságos módszer arra, hogy egy mozgalmas nap során naprakészen tartsa a jegyzeteket.

💡 Profi tipp: További AI funkciókat keres, amelyekkel növelheti termelékenységét? A ClickUp AI Agents kis, de állandó feladatok elvégzésére képes, így az emberek koncentráltak maradhatnak. Az Ambient Agents figyel a csapat kérdéseire, és kontextussal ellátott, részletes válaszokat ad, vagy automatikusan heti összefoglalókat és állapotellenőrzéseket készít. Kódolás nélkül is létrehozhat saját ügynököt, ha kiválasztja a parancsot, a figyelendő erőforrások körét és a végrehajtandó műveleteket. Csatlakozzon a Google Drive-hoz vagy a GitHub-hoz, és hagyja, hogy egy ügynök tartsa naprakészen a menetrendeket, válogassa a felhalmozódott feladatokat, vagy készítse elő a kiadási megjegyzéseket, miközben a csapat szállít.

A ClickUp legjobb funkciói

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyértelmű célokat és mérhető kulcsfontosságú eredményeket határozzanak meg, amelyek kapcsolódnak a valós munkához.

Valós idejű haladáskövetés vizuális irányítópultokkal és egyedi nézetekkel

Tegye lehetővé a részlegek közötti együttműködést közös célok és frissítések révén.

Támogassa a testreszabást olyan mezőkkel, állapotokkal és sablonokkal, amelyek alkalmazkodnak a különböző munkafolyamatokhoz.

Célkövető alkalmazásként is használható, amely integrálható a Microsoft Teams, a Google Workspace és a Slack alkalmazásokkal.

A ClickUp korlátai

Elsőre nyomasztónak tűnhet a sok funkció miatt.

A maximális érték elérése érdekében következetes beállítások és frissítések szükségesek.

A fejlett testreszabási lehetőségek megtanulása új felhasználók számára további időt igényelhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Ez a G2 felhasználó megjegyezte:

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent.

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent.

2. Flowise (A legjobb nyílt forráskódú vizuális építő multi-agent rendszerekhez és RAG munkafolyamatokhoz)

via Flowise

Csapatának jelenleg meglehetősen specifikus problémái vannak: valódi AI-megoldásokat szeretne szállítani anélkül, hogy egy beszállítóhoz kötődne, autonóm AI-ügynökökre van szüksége, amelyek biztonságosan tudnak saját adatokból meríteni, és egyértelmű nyomon követhetőséggel és jóváhagyásokkal kell bizonyítania a irányítást.

A Flowise ezt a világot célozza meg. Drag-and-drop felületet kínál komplex AI-munkafolyamatok tervezéséhez több eszközön keresztül, különböző nyelvi modellek és vektor adatbázisok összekapcsolásához, valamint az emberek bevonásához, amikor érzékeny döntéseket kell hozni.

Ha több ügynökös rendszerekre, több adatforrásból történő visszakereséses kiterjesztett generálásra és helyszíni futtatásra van szüksége, és ezért Langdock alternatívákat keres, akkor a Flowise pontosan erre lett kifejlesztve.

A Flowise legjobb funkciói

Támogatja a legújabb érvelési modelleket, beleértve az OpenAI o1/o1-mini, Claude 3. 5, Gemini 2. 0 és Mistral Large 2 modelleket.

Építsen többügynökös rendszereket az Agentflow segítségével, és hangolja össze a párhuzamos vagy egymást követő lépéseket.

Tervezzen együgynökös asszisztenseket a Chatflow, az eszközhívás és a visszakereséssel kiegészített generálás segítségével.

Dokumentumok és adatforrások (PDF, DOC, CSV, SQL, web) beolvasása, valamint újrarangsorolók és visszakeresők összekapcsolása.

Helyezzen be emberi beavatkozással történő felülvizsgálatokat a kritikus kimenetek jóváhagyásához vagy javításához.

Kövesse nyomon a végrehajtási útvonalakat eseménynaplókkal, és integrálja a Prometheus + OpenTelemetry rendszert a mélyebb megfigyelhetőség érdekében.

A Flowise korlátai

Komplex ügynökgráfok és elágazó logika esetén tanulási görbével kell számolni.

Korán tervezze meg a modellterjedés, a vektortárolók és a hitelesítő adatok kezelését a különböző környezetekben.

Szánjon időt a RAG minőségének (chunking, retrievers és rerankers) minden domainhez való hangolására.

Saját modell/API-fiókok és költségkezelés szükséges.

Flowise árak

Ingyenes

Starter : 35 USD/hó

Pro: 65 USD/hó

Flowise értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Flowise-ról

Ez a Reddit-hozzászólás szerepelt:

A Flowise egy kiváló, alacsony szintű, kódolás nélküli AI-eszközt kínál a megoldások gyors összekapcsolásához. Minden szükséges natív AI-elemet biztosít.

A Flowise egy kiváló, alacsony szintű, kódolás nélküli AI-eszközt kínál a megoldások gyors összekapcsolásához. Minden szükséges natív AI-elemet biztosít.

📮 ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkát. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra koncentrálja. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munka a munkáról” fogalmának, és visszaszerezheti produktív idejét. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

3. LlamaIndex (A legjobb dokumentumközpontú ügynökkeretrendszer elemzéshez, RAG-hez és munkafolyamat-koordináláshoz)

via LlamaIndex

Csapatának nagy része a napját PDF-fájlokkal, bonyolult táblázatokkal és SharePoint-mappákkal tölti. Nincs szüksége újabb chatbotra, hanem megbízható válaszokra és a követés automatizálásának módjára.

A LlamaIndex a dokumentumokat helyezi a középpontba, és a rendezetlen fájlokat strukturált, kereshető kontextussá alakítja, amelyre ténylegesen építhet.

A LlamaCloud elemző és kivonó funkciójával azok a csúnya, több oldalas táblázatok és beágyazott képek is megmaradnak, és az Ön számára fontos mezők tisztán megjelennek. Ezután indexelje azokat, és használja a LlamaIndex SDK-kat a RAG, a csevegés és a forrásokat idéző ügynökök elindításához.

A LlamaIndex legjobb funkciói

A LlamaParse V2 rendkívül nagy, táblázatokkal teli, gazdag elrendezésű PDF-fájlokat támogat.

A LlamaExtract tiszta, strukturált mezőket von ki a downstream alkalmazások számára.

A munkafolyamatok (most GA) támogatják a kapukat, a kiváltókat és az emberi felülvizsgálatot.

Python + TypeScript SDK-k egyedi ügynökök, RAG és folyamatokhoz

Integrálja a népszerű nagy nyelvi modellekkel , vektor adatbázisokkal és adatforrásokkal, hogy illeszkedjen a meglévő rendszeréhez.

Csatlakozik a főbb vektoros adatbázisokhoz és vállalati adatforrásokhoz

A LlamaIndex korlátai

Számítson arra, hogy a mérnökök felelősek lesznek az SDK-k, indexek és telepítések összekapcsolásáért, szemben a plug-and-play alkalmazáskészítőkkel.

Nagyon nagy, táblázatokkal teli dokumentumkészletek feldolgozásakor tervezze meg a tokenek és az elemzés költségeit.

Ha márkás, fejlesztő nélküli élményre van szüksége, hozza magával saját front-end vagy csevegő felületét!

Könnyű MLOps személyzet az értékelések, a prompt verziók és a visszakeresési minőség időbeli kezeléséhez.

LlamaIndex árak

Ingyenes

Starter : 50 USD/hó

Pro : 500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

LlamaIndex értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a LlamaIndexről?

Ez a G2-áttekintés kiemelte:

Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez.

Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez.

📮 ClickUp Insight: Felmérésünkben az emberek 50%-a azt mondta, hogy a péntek a legproduktívabb napjuk. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy kevesebb megbeszélés van, és egy teljes hét áll rendelkezésre a kontextus megértéséhez. Kevesebb zavaró tényező. Több mélyreható munka. Szeretné, ha az egész hét olyan koncentrált lenne, mint a péntek? Próbálja ki az aszinkron szokásokat a ClickUp-ban. Rögzítse a képernyőjét a Clips segítségével, szerezzen azonnali átiratokat a ClickUp Brain segítségével, és hagyja, hogy az AI Notetaker rögzítse és összefoglalja az értekezlet legfontosabb pontjait.

4. AutoGPT (A legjobb nyílt forráskódú platform folyamatos, alacsony kódszükségletű autonóm ügynökök számára)

via AutoGPT

Ha egy csapatot vezet, akkor nem hiányzik az ötletekből. Ami viszont hiányzik, az az idő és a következetes végrehajtás.

Kipróbált már olyan AI-segítőket, amelyek még mindig felügyeletet igényelnek, és újabb lapot adott hozzá a már amúgy is terjedelmes listához, így a valódi kérdés nem az, hogy „Tud-e az AI írni?”, hanem „Tud-e végigvinni egy folyamatot anélkül, hogy Ön felügyelné?”.

Az AutoGPT erre a hiányosságra összpontosít olyan ügynökökkel, amelyek triggerre ébrednek, korlátozott forgatókönyveket követnek, és kész eredményeket adnak át jóváhagyásra.

Az operációs vezetők egy alacsony kódszintű felületet kapnak a lépések és ellenőrzési pontok összekapcsolásához, míg a mérnökök kiegészítik azt az Ön eszközeivel és adataival, ha az alapok nem elegendőek. Ön dönti el, hogy az ügynök mit láthat, hol cselekedhet és mikor kell eskalálnia, valamint beállítja a költségkorlátokat és a megfigyelhetőséget, hogy az ügynök a termelésben megfelelően viselkedjen.

Az AutoGPT legjobb funkciói

Futtasson folyamatos felhőalapú ügynököket eseményindítókkal és ütemezéssel.

Láncolja össze az eszközöket, lépéseket és értékeléseket az új Toolchain Builder segítségével.

Előre elkészített sablonok tartalmi munkafolyamatokhoz, kutatáshoz és adatkezeléshez

Bővítse nyílt forráskóddal, API-kkal és saját eszközeivel az egyedi felhasználási esetekhez.

Használja ki a nagy közösség és a példák előnyeit a prototípus-készítési ciklusok lerövidítéséhez.

Az AutoGPT korlátai

Számítson technikai beállításokra az önálló üzemeltetéshez és a mélyebb testreszabásokhoz.

Készítsen költségvetést a modell/API használatára, amikor az ügynökök több eszközt is használnak, böngésznek vagy hívnak.

Tervezze meg az emberi felügyeletet a kockázatos műveletekhez és a hallucinációk enyhítéséhez.

Ha kifinomult végfelhasználói élményre van szüksége, hozza magával saját márkájú felhasználói felületét!

Adjon hozzá felügyeletet és biztonsági korlátokat az újrakísérletek, a hibák és az idővel bekövetkező eltérések kezeléséhez.

AutoGPT árak

Egyedi árazás

AutoGPT értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Kore. ai (A legjobb vállalati ügynökplatform kereséshez, szolgáltatáshoz és folyamatok automatizálásához)

Ha Ön felelős a méretezhetőségért és az elszámoltathatóságért, akkor a problémája nem az AI hiánya, hanem az eredmények hiánya. A munka CRM, ITSM, HRIS, tudásbázisok és beérkező levelek között zajlik, így minden „egyszerű” kérés üldözéssé válik.

A Kore. ai ezekre a valós körülményekre reagál a szilók közötti vállalati kereséssel, több ügynök összehangolásával, valamint az adatvédelem, a hozzáférés és az ellenőrzés szigorú szabályozásával.

Csapata kódolás nélküli felületet tervez, amikor a sebesség fontos, és professzionális kódra vált, amikor mély integrációra van szükség. Kezdhet egy előre elkészített tiltt gyorsítóval HR, IT vagy ügyfélszolgálat számára, majd kiterjesztheti azt az adataival és modelljeivel.

Kore. ai legjobb funkciói

Egységesítse a tudást a jegyek, wikik, fájlok és alkalmazások átfogó vállalati keresőjével, hogy kontextusban válaszolhasson.

Többügynökös koordináció előzményekkel, kontextusmegosztással és domain logikával

Előre elkészített gyorsítók HR, IT, banki, egészségügyi és kiskereskedelmi területekhez

Készítsen ügynököket kód nélküli tervezővel, és bővítse azokat profi kóddal, API-kkal és eseménykapcsolókkal, ha szükséges.

Irányítsa az AI-t szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, ellenőrzési nyomvonalakkal, adatvédelmi ellenőrzésekkel és modellválasztással a felhőalapú adatbázisában.

Valós idejű ügynöki segítség javaslatokkal és összefoglalásokkal

A Kore. ai korlátai

Számítson bevezetési görbére, amely modellezi a taxonómiáját, szándékait és irányítási politikáit vállalati szinten.

Tervezze meg az LLM-et és a keresési kiadások kezelését, amikor a szolgáltatás és az alkalmazotti támogatás igénybevétele megugrik.

Szánjon időt az integrációra komplex, régebbi rendszerek esetében, ahol a kész csatlakozók nem elegendőek.

Állítsa be a késleltetést és a tartalék megoldásokat a csúcsforgalom és a hosszú távú munkafolyamatokhoz szabályozott környezetben.

Kore. ai árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Kore. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Kore. ai-ról?

A G2 értékelésében a következőket osztották meg:

Nagyon tetszik a Kore. AI platformjának rugalmassága és skálázhatósága. A kód nélküli/alacsony kódszükségletű felület segít felgyorsítani a botok fejlesztését, miközben komplex felhasználási esetekhez is lehetővé teszi a mélyreható testreszabást.

Nagyon tetszik a Kore. AI platformjának rugalmassága és skálázhatósága. A kód nélküli/alacsony kódszükségletű felület segít felgyorsítani a botok fejlesztését, miközben komplex felhasználási esetekhez is lehetővé teszi a mélyreható testreszabást.

6. TensorFlow (A legjobb nyílt forráskódú ML-stack modellek nagy léptékű építéséhez és szállításához)

via TensorFlow

Minden AI-vel dolgozó csapat végül ugyanazzal a kihívással szembesül: hogyan lehet a komoly kutatásokat megbízható, termelésben használható rendszerekké alakítani.

A notebookokban jól működő modellek eltérhetnek, az adatfolyamok zavarossá válhatnak, és a CPU-k, GPU-k, mobil eszközök és a felhő közötti átállás rejtett változékonyságot eredményezhet.

A TensorFlow ezt úgy oldja meg, hogy egy keretrendszert biztosít a kísérletektől a telepítésig, a Keras-szal a gyors építéshez, a TFX-szel a folyamatokhoz, valamint a TensorFlow Serving és Lite-tal a termeléshez és az élvonalhoz.

Ugyanazt a modellt futtathatja az egész rendszerén, figyelheti a TensorBoard segítségével, és szükség esetén skálázhatja elosztott képzéssel.

A TensorFlow legjobb funkciói

Gyorsan építsen modelleket a magas szintű Keras API segítségével, és skálázza a képzést elosztott stratégiákkal.

Telepítsd bárhová a TensorFlow Lite segítségével mobil és edge eszközökre, a TensorFlow.js segítségével böngészőkre és Node-ra, valamint konténerekre és Kubernetesre.

Szervezze meg a termelési folyamatokat a TFX segítségével, beleértve az adatok validálását, a modellek értékelését és a folyamatos szállítást.

Vizsgálja, hibakeresse és profilozza a kísérleteket a TensorBoard segítségével, hogy felgyorsítsa az iterációt és csökkentse a regressziókat.

Használja ki a nagy modellkertet, a TensorFlow Datasets és a Kaggle Models szolgáltatásokat a finomhangolás és az értékelés felgyorsításához.

A TensorFlow korlátai

A mélytanulás, az elosztott képzés és a gráf alapú végrehajtás terén még kezdő csapatok számára tanulási görbe várható.

Tervezze meg a CUDA, a cuDNN és az illesztőprogramok verzióinak összehangolását, hogy elkerülje a GPU-gépeken a környezet eltéréseit.

Szánjon időt a rejtélyes hibaüzenetek értelmezésére és a teljesítmény finomítására, amikor a prototípustól a gyártásig jut el.

Fontolja meg a könnyebb keretrendszerek használatát nagyon kis projektek esetén, ahol a TensorFlow lábnyoma felesleges lehet.

TensorFlow árak

Ingyenes

TensorFlow értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a TensorFlow-ról

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

Körülbelül több mint 2 éve használom a TensorFlow-t. Főleg képek osztályozására használtam. A rétegekről szerzett ismereteinkkel transzfer tanulást végezhetünk, ami jobb pontosságot biztosít.

Körülbelül több mint 2 éve használom a TensorFlow-t. Főleg képek osztályozására használtam. A rétegekről szerzett ismereteinkkel transzfer tanulást végezhetünk, ami jobb pontosságot biztosít.

7. Haystack (A legjobb nyílt forráskódú keretrendszer a termelési RAG és ügynök-pipeline-ekhez)

via Haystack

Ma már csaknem tíz vállalatból nyolc használ mesterséges intelligenciát valamilyen formában, de a legtöbb csapat még mindig küzd azzal, hogy az okos prototípusokat megbízható, gyártásra alkalmas termékekké alakítsa.

A probléma a következő: amikor különböző rendszerekből gyűjt adatokat, igyekszik biztosítani a pontos visszakeresést, és gondoskodik arról, hogy minden válasz nyomon követhető legyen, a dolgok gyorsan összekuszálódhatnak.

A Haystacket éppen ilyen pillanatokra tervezték. Segít a csapatoknak olyan praktikus AI-alkalmazások fejlesztésében, amelyek a bevezetés után sem esnek szét. Kezdhet kis lépésekkel, például keresési vagy visszakeresési munkafolyamatokkal, majd mindent átírni nélkül többügynökös folyamatokká bővítheti azokat.

Az eszköz természetesen összekapcsolódik olyan eszközökkel, mint az OpenAI, az Anthropic, a Weaviate és a Pinecone, miközben láthatóságot biztosít a háttérben zajló eseményekről.

Azok számára, akik a struktúrát és az egyértelműséget tartják fontosabbnak a felhajtásnál, a Haystack stabil módszert kínál az AI fejlesztésére, tesztelésére és bevezetésére, amely valódi felhasználók megjelenésekor is megállja a helyét.

A Haystack legjobb funkciói

Állítson össze visszakeresési, generálási, eszközöket és ügynököket újrafelhasználható komponensekkel és folyamatokkal.

Mentse és töltse be a folyamatokat az ismétlődő telepítések és a K8s-kompatibilis munkafolyamatok érdekében.

Csatlakoztassa a vezető LLM-eket, vektor adatbázisokat és keresési háttérrendszereket anélkül, hogy lekötelezné magát.

Adjon hozzá naplózást és figyelést a nyomon követhető futások és az egyszerűbb incidenskezelés érdekében.

Gyorsabban építhetsz a mélyreható Studio-ban a drag and drop funkcióval, majd ha kész vagy, exportálhatod kódba.

Szállítson RAG- és ügynök-használati eseteket vállalati sablonokkal és telepítési útmutatókkal.

A Haystack korlátai

Jó folyamatok és azok tesztelése megtervezéséhez mérnöki tulajdonjog szükséges.

A testreszabott komponensek és a fejlett ügynöki folyamatok tanulási görbéje

Integrációs munka a kész csatlakozók nélküli régebbi adatforrásokhoz

A végfelhasználói alkalmazásokhoz továbbra is saját UX- és tárhelyválasztásokra lesz szüksége.

Haystack árak

Ingyenes

Haystack értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Haystackról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

A Haystack egy hatékony, nyílt forráskódú Python keretrendszer természetes nyelvfeldolgozási (NLP) folyamatok létrehozásához. Számos előre elkészített komponenst kínál a gyakori NLP feladatokhoz, valamint támogatást nyújt különböző előre betanított nyelvi modellekhez és mélytanulási keretrendszerekhez.

A Haystack egy hatékony, nyílt forráskódú Python keretrendszer természetes nyelvfeldolgozási (NLP) folyamatok létrehozásához. Számos előre elkészített komponenst kínál a gyakori NLP feladatokhoz, valamint támogatást nyújt különböző előre betanított nyelvi modellekhez és mélytanulási keretrendszerekhez.

8. TESS AI (Legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek minden fontosabb AI modellt egy közös munkaterületen szeretnének használni)

Egyre több csapat használ mesterséges intelligenciát a munkában, de a legtöbb ember számára ez még mindig azt jelenti, hogy több tucat lap és modell között kell váltogatniuk, csak hogy egy feladatot elvégezzenek.

A probléma az, hogy könnyen időt veszíthetünk, ha minden ötlethez külön előfizetés, bejelentkezés vagy API-kulcs szükséges.

A TESS az AI-t megközelíthetővé teszi. Az OpenAI, Gemini, Claude, Mistral és Leonardo modelleket egyetlen csevegésben összekapcsolhatja, és ezek valóban tanulnak egymástól.

Családok, barátok és csapatok megoszthatják a krediteket, ahelyett, hogy külön helyeket vásárolnának. A beépített automatizálási, fájlgenerálási és képszerkesztő eszközökkel pedig mindent elvégezhet a jelentések írásától a kampányok tervezéséig anélkül, hogy elhagyná a platformot.

Ez egy egyszerű, jól megvalósított ötlet: egy hely, ahol a munka, a tanulás és a kreativitás valóban összekapcsolódik.

A TESS AI legjobb funkciói

Használjon egy munkaterületet, hogy hozzáférjen és kombináljon több mint 200 AI modellt íráshoz, tervezéshez, kódoláshoz és automatizáláshoz.

Ossza meg a krediteket a csapatával vagy családjával, ahelyett, hogy felhasználónként fizetne.

Készítse el saját AI-ügynökeit perceken belül egy kódolás nélküli stúdió segítségével.

Csatlakoztassa az OpenAI, Claude, ElevenLabs és Leonardo modelleket, hogy többügynökös munkafolyamatokat hozzon létre.

Végezzen fejlett feladatokat, mint például kódgenerálás, fájlexportálás és valós idejű webes vagy közösségi keresések közvetlenül a csevegésben.

Képek létrehozása, javítása és javítása inpainting, upscaling és háttér eltávolítás eszközökkel

A TESS AI korlátai

Bízzon a hitelalapú árképzési rendszerben, amely új felhasználók számára zavaros lehet.

Nagy volumenű feladatok során alkalmanként hibák vagy teljesítménycsökkenés tapasztalható.

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a jelentések tervezésében és az ügynökök megjelenítésében.

Szükség van egyértelműbb dokumentációra az új vagy kevésbé technikai felhasználók számára.

TESS AI árak

Go: 7,99 USD/hó felhasználónként

Alap: 35 USD/hó korlátlan felhasználói számért

PRO: 100 USD/hó korlátlan felhasználói számért

Csapat: 200 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árak

TESS AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (460+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a TESS AI-ről?

Ez a G2 felhasználó írta:

A Tess-szel több AI-eszköz használata valóban megváltoztatta a munkamódszeremet és a technológiával való interakciómat. A különböző AI-alkalmazások zökkenőmentes integrálásának képessége nagyobb hatékonyságot, kreativitást és problémamegoldást tesz lehetővé.

A Tess-szel több AI-eszköz használata valóban megváltoztatta a munkamódszeremet és a technológiával való interakciómat. A különböző AI-alkalmazások zökkenőmentes integrálásának képessége nagyobb hatékonyságot, kreativitást és problémamegoldást tesz lehetővé.

9. Simplified (A legjobb kódolás nélküli többügynökös platform modern marketingcsapatok számára)

via Simplified

A marketingesek idén arra ébredtek, hogy a Google új funkciókkal bővítette a Performance Max szolgáltatást, amelyek jobb eredményeket és nagyobb átláthatóságot ígérnek, ami azt jelenti, hogy több formátumot kell tesztelni és több kreatív anyagot kell szállítani minden héten.

Ez izgalmas, és egyben magasabb szintre emeli a csapatod elvárásait is.

Ötleteket, szövegeket, videókat és terveket kezel különböző csatornákon, és minden átadás lassítja a munkáját.

Olyan helyet szeretne, ahol a briefek bejegyzésekké, a bejegyzések klipekké válnak, és a naptár szinkronban marad. A Simplified ezt a valóságot egy olyan all-in-one munkaterülettel valósítja meg, amely perceken belül ír, tervez, ütemez és mér, így csapata eszközök közötti váltás nélkül juthat el a vázlattól a publikálásig.

Kezdje az alapokkal, például egy megosztott naptárral és néhány sablonnal, majd a növekedés során adjon hozzá AI-munkafolyamatokat és jóváhagyásokat.

Az AI Workflows és az Agentic Orchestration segítségével pedig automatizálhatja az ismétlődő feladatokat – például a felülvizsgálati és közzétételi ciklusokat – anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene!

Egyszerűsített legjobb funkciók

Hozzon létre és kezeljen minden típusú tartalmat – szöveget, képet, videót és karusszelbejegyzéseket – egyetlen munkaterületen.

Automatizálja marketingtevékenységeit AI-alapú munkafolyamatokkal és kódolás nélküli koordinációval.

Az AI videógenerátor és feliratok segítségével alakítsa át a hosszú videókat rövid közösségi klipekké.

Építsen márkájához illeszkedő eszközöket zárt betűtípusok, színek és hangok használatával minden sablonhoz.

Valós időben együttműködhet a tervezés, az írás és a kiadás munkafolyamataiban.

Tervezze meg és elemezze a több mint 30 közösségi platformon megjelenő bejegyzéseket egy egységes naptár segítségével.

Integrálja a Canva, Shopify, Instagram és WordPress alkalmazásokkal, hogy egyszerűsítse a tartalom átadását.

Egyszerűsített korlátozások

Lassabb teljesítményt tapasztalhat, ha nagy videó- vagy tervezési fájlokkal dolgozik.

Használja fel gyorsan az AI-krediteket az alacsonyabb szintű csomagokban, különösen videógenerálás esetén.

Hosszú AI-szövegek hangnemének vagy árnyalatainak kézi beállítása szükséges.

Kevesebb fejlett átmenetet vagy idővonal-vezérlést biztosít, mint a dedikált szerkesztők.

Egyszerűsített árazás

Simplified Pro: 29 USD/hó

Egyszerűsített üzleti: 79 USD/hó

Egyszerűsített növekedés: 199 USD/hó

Simplified Enterprise: Egyedi árak

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (4980+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Simplifiedről

Ez a G2 felhasználó megjegyezte:

Nagyon tetszik, hogy a Simplified egy platformon ötvözi a tervezést, a videószerkesztést, az AI-írási funkciókat és a csapatmunkát. A sablonok modernak és sokszínűek, ami rengeteg időt takarít meg.

Nagyon tetszik, hogy a Simplified egy platformon ötvözi a tervezést, a videószerkesztést, az AI-írási funkciókat és a csapatmunkát. A sablonok modernak és sokszínűek, ami rengeteg időt takarít meg.

10. Akka. io (A legjobb vállalati platform rugalmas ügynöki rendszerekhez)

A bizalom megtanulása az élet egyik legnehezebb feladata.

A bizalom megtanulása az élet egyik legnehezebb feladata.

— idézi Isaac Watts

Ez az ötlet tökéletesen illeszkedik a mai AI-környezetbe. Minden vállalat önállóan működő intelligens rendszereket szeretne, de nagyon kevesen tudják garantálni, hogy azok megbízhatóan fognak működni.

Az Akka lenyűgöző munkát végez, mint a nagyméretű, elosztott és hosszú távon működő ügynöki rendszerek láthatatlan gerince.

Ahelyett, hogy több keretrendszert összerakna, az Akka egy helyen biztosít a csapatoknak lehetőséget olyan ügynökök tervezésére, összehangolására és figyelemmel kísérésére, amelyek képesek gondolkodni, koordinálni és idővel biztonságosan cselekedni.

Az orchestration engine kezeli a tartósságot és a helyreállítást, míg az Akka Memory villámgyorsan biztosítja a kontextus magánjellegét és hozzáférhetőségét.

Az Akka.io legjobb funkciói

Futtasson elosztott, hosszú távú ügynöki rendszereket beépített koordinációval és hiba-helyreállítással.

Készítsen és telepítsen ügynököket tartós, független szolgáltatásokként, amelyek API-kon és üzenetküldésen keresztül koordinálják egymást.

Az Akka Memory segítségével biztonságosan tárolhatja és oszthatja meg a memóriát a gyors, magánjellegű és rugalmas adat-hozzáférés érdekében.

Valós idejű adatok, például érzékelőadatok, piaci árak vagy videobemenetek streamelése és feldolgozása alacsony késleltetéssel.

Garantálja a rendelkezésre állást 99,9999%-os rendelkezésre állási SLA-val és kártérítéssel a megbízhatósági veszteségek ellen.

Tartsa be a 19 globális biztonsági szabványt, beleértve a SOC 2 Type II, PCI-DSS, ISO 27001 és GDPR szabványokat.

Az Akka.io korlátai

A hatékony telepítéshez és beállításhoz erős DevOps és elosztott rendszerek terén szerzett tapasztalat szükséges.

Megtanulása nehezebb a kisebb csapatok számára, akik nem ismerik az eseményvezérelt architektúrákat.

A licencelés és a vállalati szintű védelem miatt a nem vállalati felhasználási esetek költségesek lehetnek.

Korlátozott nyílt forráskódú rugalmasság a Lightbend BSL licencmodellre való áttérése után

Akka. io árak

Akka. io: Egyedi árak

Akka. io értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Akka. io-ról?

A G2 értékelése szerint:

Jó modell aszinkron üzenetkezeléshez, a szálak és zárak bonyolultsága nélkül. Az Akka segítségével összeállíthatunk egy szereplőkből és üzenetátvitelből álló rendszert.

Jó modell aszinkron üzenetkezeléshez, a szálak és zárak bonyolultsága nélkül. Az Akka segítségével összeállíthatunk egy szereplőkből és üzenetátvitelből álló rendszert.

11. Modular AI (A legjobb egységes számítási réteg AI-infrastruktúrához és modelltelepítéshez)

via Modular AI

Ha valaha is megpróbálta skálázni az AI rendszereket különböző GPU-kon, akkor tudja, milyen nehéz ez. Az egyik modell remekül fut az NVIDIA-n, az AMD-n megszakad, a felhőalapú hardveren pedig lelassul. Minden módosítás olyan, mintha a nulláról kezdené.

A Modular AI-t azért hozták létre, hogy véget vessen a foltfoltnyi javítások ciklusának. Ez egy egységes platformot biztosít a fejlesztőknek, amelyen bárhol modelleket építhetnek, optimalizálhatnak és telepíthetnek.

Ez az ígéret nem csak elméleti. A Modular nemrég 250 millió dollárt gyűjtött össze Unified Compute Layer platformjának bővítésére, amely már most is a technológiai ipar legnagyobb szereplőinek AI-feladatait támogatja.

A villámgyors Mojo programozási nyelvvel és az alacsony késleltetésű modellek kiszolgálására szolgáló MAX Platformmal a Modular vállalati szintű teljesítményt nyújt az open source rugalmasságával.

A moduláris AI legjobb funkciói

Hardveres hordozhatóságot biztosít NVIDIA, AMD és Apple GPU-kon kódátírás nélkül.

Optimalizálja a következtetést a MAX Platform segítségével, hogy akár 70 százalékkal csökkentse a késleltetést és akár 60 százalékkal csökkentse a költségeket.

Beépített Mojo, egy Python-kompatibilis nyelv, amelyet nagy teljesítményű ML és AI munkaterhelésekhez terveztek.

Skálázza 1 GPU-tól több ezerig a Mammoth segítségével, egy Kubernetes-natív koordinációs réteggel.

Futtasson több mint 500 előre optimalizált GenAI modellt, vagy hozza magával a sajátját!

Érje el a vállalati megbízhatóságot SOC 2-megfeleléssel, rendelkezésre állási garanciákkal és dedikált mérnöki támogatással.

A moduláris AI korlátai

Némi beállítási időre van szükség azoknak a csapatoknak, amelyek a hagyományos CUDA vagy PyTorch folyamatokról állnak át.

Tanulja meg a Mojo szintaxist olyan csapatok számára, akiknek nincs rendszerprogramozási tapasztalatuk.

Jelenleg a Modular ökoszisztémán túlmenően korlátozott harmadik féltől származó integrációkat kínál.

Moduláris AI árak

Közösség: Örökre ingyenes

Batch API végpont: GPU-óránkénti fizetés

Dedikált végpont: Fizetés GPU-óránként

Vállalati: Egyedi árak

Moduláris AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A Langdock alternatíváinak összehasonlításához fontos kritériumok

Itt található egy összehasonlító táblázat, amelynek segítségével kiválaszthatja a legmegfelelőbb Langdock alternatívákat.

Kritérium Miért fontos ez? Mi a jó Gyors ellenőrzések A saját adatok biztonsága és kezelése A csapatok gyors munkavégzése mellett gondoskodnia kell az érzékeny adatok biztonságáról is. SSO, SCIM, RBAC, auditnaplók, adatok tárolási helye, alapértelmezés szerint szerkesztés Hol tárolják az adatokat, ki láthatja a parancsokat, letilthatóak-e a naplófájlok, elérhető-e VPC vagy helyszíni telepítés? Adatintegráció és tudás A valódi munka több adatforráson és formátumon keresztül zajlik Natív csatlakozók, vektor adatbázisok, szemantikus keresés, kiterjesztett generálás, intelligens tárolási mechanizmus Mely források szinkronizálódnak, milyen gyakran, szűrhetőek-e a személyes adatok, hogyan kezelik a strukturálatlan adatokat? Modell rugalmasság Különböző feladatokhoz különböző AI modellek szükségesek Használjon különböző nyelvi modelleket, váltson szolgáltatót, finomítson, irányítson feladatonként, végezzen azonnali modelliterációt. BYO kulcs támogatás, kontextuskorlátozások, értékelő eszközök, munkaterületenkénti költségellenőrzés Ügynökök és munkafolyamatok A csapatok azt szeretnék, hogy az AI-ügynökök komplex AI-munkafolyamatokat kezeljenek, ne csak csevegjenek. Többügynökös rendszerek, több eszköz összekapcsolása, webböngészési képességek, ember a hurokban Az ügynökök API-kat hívhatnak, eszközöket futtathatnak, böngészhetnek, feladatokat ütemezhetnek és helyreállíthatnak a hibák után. Felület és DX Az emberek olyan eszközöket választanak, amelyek egyszerűnek és rugalmasnak tűnnek. Drag-and-drop felület és tiszta SDK-k, minimális kódolási ismeretek szükségesek, exportálás LLM alkalmazások kódjába. Van-e drag-and-drop felhasználói felület, CLI, verziókezelés és fejlesztői környezetek? Telepítés és üzemeltetés Bizalommal kell szállítania a termelési környezetekbe. Visszavonások, staging, sebességkorlátozás kezelése, kék-zöld telepítések, több régió támogatása Hogyan telepítsünk modelleket több platformra, mik az SLA-k és a kvóták? Megfigyelhetőség és biztonsági korlátok A biztonságos, stabil eredmények bizalmat építenek Értékelések, tartalomszűrők, szabályzatellenőrzések, gyors verziókezelés, eltérésriasztások Nyomon követhetjük-e az eszközhasználatot, a késleltetést, a hibákat, és hozzáadhatunk-e jóváhagyási lépéseket? Keresés és asszisztensek Az emberek gyors válaszokra vágynak, nem pedig keresgélésre. Virtuális asszisztensek, amelyek természetes nyelvfeldolgozást alkalmaznak a korpuszán az analitika segítségével A válaszok megalapozottak, láthatjuk a hivatkozásokat, beállíthatjuk a rangsort? Munkafolyamat-automatizálás A cél a manuális lépések számának csökkentése és a gyorsabb eredmények elérése. Beépített automatizálások, triggerek és adatelemző eszközök a mindennapi feladatokhoz Mit tudunk automatizálni az első naptól kezdve, hol van szükségünk egyedi kódra? Hozzáférés-ellenőrzés és megosztás Ön dönti el, hogy a felhasználók hogyan férhetnek hozzá és mit tehetnek Részletes szerepkörök, projekt szintű kulcsok, audit nyomvonalak komplex alkalmazások kezeléséhez Lehet-e titkokat meghatározni, az exportot korlátozni és biztonságosan megosztani az AI-csapatokkal?

Hagyja, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciája intézze az Ön helyett!

Számos okos eszközt megnézett. Néhányuk egy-egy feladatban kiemelkedő teljesítményt nyújt. Mások izgalmasnak tűnnek, de a valódi munka megkezdésekor bonyolulttá válnak. A legtöbb csapat egyszerű dolgot szeretne. Egy helyet, ahol a tervek megvalósulnak, az emberek összehangoltan dolgoznak, és a munka ténylegesen elvégzésre kerül.

A ClickUp az egész történetet egy helyen tartja. A feladatok, dokumentumok, célok, táblák, csevegés és automatizálások egymás mellett helyezkednek el, így nem veszíti el a fonalat a lapok közötti ugrálás közben. A nézetek illeszkednek a csapata gondolkodásmódjához. Listák a tervezőknek. Táblák az építőknek. Gantt azoknak, akik szeretik az ütemterveket.

Kezdje egyszerűen, csak akkor adjon hozzá egyéni mezőket és automatizálásokat, amikor szüksége van rájuk, és tartsa rendben a beállításait a növekedés során.

Tapasztalja meg, hogyan segít a feladatok közvetlen összekapcsolása abban, hogy az ötletek ne vesszenek el. A szerepek és jogosultságok egyértelműek, ami megakadályozza a káoszt. Ezért regisztráljon most a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Langdock egy AI-platform, amely segít a csapatoknak belső asszisztensek létrehozásában és kezelésében. Nagy nyelvi modelleket kapcsol össze a vállalati adatokkal, lehetővé téve az alkalmazottak számára, hogy dokumentumokat keressenek, feladatokat automatizáljanak és biztonságosan generáljanak betekintést a munkaterületükön belül.

Egyes csapatok rugalmasabb eszközöket, könnyebb integrációt vagy erősebb megfelelőségi opciókat keresnek. Mások alacsonyabb költségeket, jobb testreszabhatóságot vagy egyszerűbb felületeket szeretnének, amelyek nem igényelnek bonyolult beállítást.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, a Cohere Coral és a Tess AI szigorú adatellenőrzést és SOC 2 vagy GDPR-kompatibilis környezetet kínálnak. Ezek a platformok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy biztonságosan kezeljék az érzékeny adatokat, miközben továbbra is élvezhetik az AI-alapú automatizálás előnyeit.

Az olyan nyílt forráskódú platformok, mint a Flowise és a LangChain, rugalmasságukban és testreszabhatóságukban felveszik a versenyt a vállalati megoldásokkal, de biztonságuk és karbantartásuk gyakran több technikai erőfeszítést igényel. A szabályozott iparágakban a vállalati szintű eszközök továbbra is biztonságosabb választásnak számítanak.

Egyes felhasználók korlátozott testreszabhatóságot, kisebb integrációs ökoszisztémát és magasabb költségeket említenek az AI használatának növekedésével. Azok számára, akik teljes ellenőrzést igényelnek az infrastruktúrájuk felett, a Langdock korlátozónak tűnhet.

Igen, a legtöbb üzleti munkafolyamat esetében. A ClickUp Brain az AI-t közvetlenül a munkaterületére hozza, ötvözve a feladatok automatizálását, a dokumentumkeresést és az intelligens összefoglalást – mindezt a meglévő ClickUp-projekteihez kapcsolva. Zökkenőmentes élményt kínál, anélkül, hogy több platform között kellene váltogatnia.

A csevegőrobotok előre megírt szkripteket követnek, míg az AI asszisztens platformok megtanulják a kontextust, hozzáférnek a kapcsolódó eszközökhöz és komplex feladatokat hajtanak végre. Aktív csapattagként működnek, nem pedig statikus válaszadóként.

A modellfüggetlen AI azt jelenti, hogy a platform bármilyen nyelvi modellhez csatlakozhat – OpenAI, Anthropic, Mistral vagy egyéni modellekhez – anélkül, hogy egy szolgáltatóhoz lenne kötve. Ez biztosítja a szabadságot, hogy kiválaszthassa, mi felel meg leginkább az Ön céljainak.

Ne csak az előfizetési árat vegye figyelembe. Gondolja át, mennyi időt takarít meg, mennyire illeszkedik a meglévő eszközeihez, és hogy skálázható-e az adatigényeinek megfelelően. A valamivel magasabb költség gyakran megtérül, ha a platform egyszerűsíti a munkafolyamatokat, javítja a megfelelőséget és csökkenti az eszközök számát.