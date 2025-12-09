ClickUp 4.0: A munka terjeszkedésének vége

Évek óta a csapatok egy labirintusban ragadtak.

Szétszórt eszközökkel való ügyeskedés, lapok közötti váltás, kontextus keresése és a drága idő elszalasztása.

Íme azok a számok, amelyek miatt az üzleti vezetők nem tudnak aludni:

Kontextus szétaprózódás 2,5 óra veszik kárba, miközben a csapat tagjai beszélgetések között ugrálnak, fájlokat keresnek és megpróbálják visszanyerni a koncentrációjukat. : Naponta közelveszik kárba, miközben a csapat tagjai beszélgetések között ugrálnak, fájlokat keresnek és megpróbálják visszanyerni a koncentrációjukat.

AI Sprawl: A csapatok minden nap körülbelül 60 percet töltenek azzal, hogy különböző, egymással nem kompatibilis AI eszközöket használnak, ami frusztrációt és felesleges erőfeszítést okoz. A csapatok minden nap körülbelülhasználnak, ami frusztrációt és felesleges erőfeszítést okoz.

Alkalmazások elszaporodása: További 55 perc elszalad, miközben az emberek folyamatosan váltanak az alkalmazások között, megpróbálják megtalálni, amire szükségük van, és lépést tartanak a szétszórt munkafolyamatokkal. További, miközben az emberek folyamatosan váltanak az alkalmazások között, megpróbálják megtalálni, amire szükségük van, és lépést tartanak a szétszórt munkafolyamatokkal.

Ez globálisan 2,5 billió dollár termelékenységi veszteséget jelent. És ez egy sokkal mélyebb problémát vet fel: a termelékenység legnagyobb veszélye nem az erőfeszítések hiánya, hanem a munka menedzsmentje.

A ClickUpnál mindig is tudtuk, hogy van jobb megoldás. Az első naptól kezdve az volt a küldetésünk, hogy a világot produktívabbá tegyük azáltal, hogy minden munkahelyi szoftvert lecserélünk és megszüntetjük a kontextus szétaprózódását.

Gyorsan építettük fel. Kitartóan szállítottuk. Hatalmas, egységes platformot hoztunk létre. De most már az alapok készen vannak. Ez egy új korszak a ClickUp számára. Egy korszak, amelyet nem csak a sebesség, hanem a megszállott szakértelem és a kompromisszumok nélküli minőség is meghatároz.

Olyan, eddig példa nélküli dolgot képzeltünk el, amelyben a feladatok, dokumentumok, csevegések, találkozók és tudás egyetlen, rugalmas rendszerbe konvergálnak. Minden pixelre kiterjedő, aprólékos kidolgozottság. A szoftver, az emberek és az AI konvergenciája.

Bemutatjuk a világ első konvergált AI platformját: ClickUp 4. 0

Mi az a ClickUp 4.0?

A ClickUp 4.0 az a hely, ahol minden munkája és együttműködése zajlik.

A platformot alapjaitól újjáépítettük, minden részletre figyelmet fordítva. Minden munkafolyamat összekapcsolódottnak tűnik. Minden élményt finomítottunk, csiszoltunk és fejlesztettünk, hogy könnyednek tűnjön.

Amikor minden munkája egy gondosan kidolgozott, AI-alapú munkaterületbe konvergál, minden egyszerűen összeáll. A gyakorlatban ez így néz ki:

Egy naptár, amely végre megérti a prioritásait, és automatikusan ennek megfelelően osztja be az időt a napirendjében.

Egy mesterséges intelligencia, amely azonnal felidézi a múlt heti egyéni beszélgetésen megbeszélt teendőket.

Ügynökök, akik osztályozzák a feladatait, beállítják a projekteket, és beavatkoznak, hogy megválaszolják a kérdéseit.

Egyetlen, gyönyörűen kialakított munkaterület, amely összefogja a feladatokat, dokumentumokat, célokat, csevegést és AI-alapú automatizálást.

A ClickUp 4.0 pontosan arra a problémára összpontosít, amelyet először meg akartunk oldani: a szétkapcsolt munkaeszközök és a szétszórt kontextus okozta fragmentációra. De ezúttal a felhasználói élményre fordított különös figyelemmel oldottuk meg a problémát, így minden kattintás intuitívvá vált.

Ez az a pont, ahol ez megváltozik, egy új szabvány szerint fejlesztett szoftverrel.

A ClickUp 4.0 a közösségünk által leggyakrabban kért funkciókat és frissítéseket tartalmazza.

Ezek a fejlesztések kiküszöbölik az akadályokat, megsokszorozzák a termelékenységét, és visszaadják az irányítást a napja felett. Íme az újdonságok:

Személyre szabott navigáció 4. 0: Minden, amire szüksége van, pontosan ott, ahol szüksége van rá

A ClickUp 4.0 oldalsávja zökkenőmentes és testreszabható.

Ezzel véget ér a váltakozó adó: ahol van egy lap a csevegéshez, egy másik lap az SOP-hoz, és egy teljesen új ablak az AI-hez.

A ClickUp 4.0-ban az új, egységes oldalsáv konvergált hierarchiát kínál, amely a Feladatok, Dokumentumok, Csevegés, Táblák, Műszerfalak, Naptár és egyéb funkciókat egyesíti, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

Személyre szabott navigáció: Hozzon létre saját oldalsávot egyedi szakaszokkal, hogy a munkáját a saját elképzelései szerint szervezhesse.

Konvergens hierarchia: Hozzáférés a feladatokhoz, dokumentumokhoz, csevegéshez, AI-hez és még sok máshoz egyetlen, egységes felületről.

Rögzített elemek: Tartsa a legfontosabb munkáit a középpontban azáltal, hogy rögzíti a tereket, listákat vagy dokumentumokat az oldalsávra.

Gyors szűrés: Az új oldalsávszűrőkkel azonnal átugorhat a terekre, az olvasatlan üzenetekre vagy a DM-ekre.

Tisztább, egyszerűbb élmény: Élvezze a rendezett és intuitív felületet, amely elmélyíti a koncentrációját és az irányítást.

Együttműködés és AI csevegés: kontextus, pontosan ott, ahol dolgozik

A legtöbb platform a csomagolásnál megáll. A ClickUp 4.0 ennél tovább megy, minden eszközt kontextusérzékennyé és összekapcsolttá téve.

Amikor a csevegés, a megbeszélések, a megbeszélések jegyzetai, az AI és a feladatok egyetlen platformon egyesülnek, akkor ez olyan egyszerűnek tűnik, mintha megkérné az AI-t, hogy hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat a múlt pénteki hívásból – és ez másodpercek alatt meg is történik!

A ClickUp munkaterülete mostantól egyetlen megbízható forrásként és együttműködési központként működik a teljes körű projektmenedzsmenthez.

Így maradhat munkafolyamata könnyedén összekapcsolva a ClickUp-ban:

Egységesített AI csevegés: A ClickUp Chat mostantól össze van kapcsolva a többi munkáddal. Minden beszélgetés kapcsolódik a feladataidhoz, dokumentumaidhoz és projektjeidhez. Nincs többé lapozás, nincs többé válaszok keresése. Minden, amire szükséged van, egy helyen található, így mindig tisztában vagy a dolgokkal, és az AI-d 100%-ban ismeri a kontextust.

Azonnali értekezletek: Sürgős telefonálnia kell? Indítsa el a Sürgős telefonálnia kell? Indítsa el a SyncUp-ot , a natív videó- és hanghívásunkat, közvetlenül a Csevegésből. Az értekezletek, jegyzetek és teendők mind rögzítésre kerülnek és összekapcsolódnak. Az új Intranetes bejegyzések funkcióval frissítéseket közzétehet, sikereket ünnepelhet és mindenki számára egyformán elérhetővé teheti az információkat, mindezt a ClickUp-on belül.

AI Notetaker: Rögzítse és írja le a megbeszéléseket Rögzítse és írja le a megbeszéléseket az AI Notetaker segítségével, hogy minden részletet rögzítsen, összefoglalóval, legfontosabb tanulságokkal, teendőkkel és egyebekkel együtt.

Hasznos megjegyzések: Az értekezletek jegyzetét és a csevegési szálakat azonnal Az értekezletek jegyzetét és a csevegési szálakat azonnal ClickUp feladatokká alakíthatja, így egyetlen teendő sem marad elvégezve.

Kereshető átiratok: Minden beszélgetés és átirat kereshető a Minden beszélgetés és átirat kereshető a ClickUp Brain segítségével, természetes nyelvi parancsok révén.

Szerezze be a ClickUp AI Notetaker alkalmazást, amellyel leírhatja a megbeszéléseket, feladatokat és teendőket hozhat létre, valamint delegálhatja a munkát

Személyes tervező: A napja tökéletesen összehangolva, automatikusan

A ClickUp 4.0 személyes tervezője a koncentrált munkavégzés és még sok más területen is szupererejét adja.

Próbálja ki a személyre szabott naptárat, amely minden nap gondosan összeállítja az összes találkozóját és feladatát. Végre elfelejtheti a kézi tervezést, átütemezést és koordinálást.

Ha változás történik, az AI automatikusan módosítja a naptárát, így mindig van ideje koncentrálni és elvégezni a feladatokat.

AI-alapú ütemezés: Hagyja, hogy az AI kezelje az ütemezés kaotikus feladatait azáltal, hogy automatikusan időblokkolja a legfontosabb prioritásait és találkozóit.

Integrált naptár: Tekintse meg munkatársai ütemtervét, foglaljon velük találkozókat, és tekintse meg a naptárát úgy, ahogy Ön szeretné.

Időblokkolás: Húzza a feladatokat a naptárába, hogy könnyedén ütemezze őket, és biztosítsa, hogy minden feladatra a megfelelő időt szánja, anélkül, hogy túlvállalná magát.

Fókuszülések: Könnyedén szánjon időt a mély munkára, és hagyja, hogy az AI finomítsa a többit, ahogy a prioritások változnak.

Kontextus a megbeszéléseken belül: Kapcsolja össze az eseményeket a feladatokkal és dokumentumokkal, így minden összekapcsolódik és megvalósíthatóvá válik.

Teams Hub: Teljes átláthatóság, folyamatos nyomon követés nélkül

A Teams Hub egy teljesen új módszer, amellyel nyomon követheti, min dolgozik a csapata.

Az elemzések, prioritások és kapacitások egy helyen találhatók, így a vezetők azonnal áttekinthetik a csapat munkaterhelését. Nincs többé találgatás, hogy az emberek min dolgoznak, vagy hogy a határidők reálisak-e.

A Teams Hub a következőket tartalmazza:

Szervezeti struktúra vizualizálása: Nézze meg, kik tartoznak az egyes csapatokhoz, és tekintse meg az egyéni és a csapatprofilokat a kontextus jobb megértése érdekében.

Valós idejű tevékenységi feedek: Minden csapatnak van egy feedje, így a ClickUp-ban bármely csapat legfrissebb tevékenységeit és frissítéseit láthatja.

Prioritások rangsorolása: Tekintse meg a Teams Hubban, hogy mindenki mire koncentrál, és pontosan tudja, hogy egy feladat milyen helyen áll valakinek a listáján.

Kapacitás és elemzés: Azonnal láthatja, min dolgoznak a többiek, vizualizálhatja a csapat kapacitását, és pontosan meghatározhatja, hol lehetnek hiányosak az erőforrások.

AI-alapú stand-upok: hagyja, hogy az AI összefoglalja a legfontosabb frissítéseket, így mindig naprakész maradhat.

Beépített munkaidő-nyilvántartás: A beépített munkaidő-nyilvántartás segítségével pontosan tudhatja, mennyi munka számlázható és mennyi időt vesz igénybe a projektek megvalósítása.

ClickUp Brain és Ambient AI Agents: A termelékenységed megsokszorozódik

Hozzáférés több LLM-hez, valós idejű webes keresések futtatása, kontextusban gazdag válaszok a munkával kapcsolatos kérdéseire, és még sok más a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp 4.0 funkciói teljesen új értelmet adnak a digitális csapattagok fogalmának.

A ClickUp Brain mindig rendelkezésre álló termelékenységi asszisztensként működik, készen áll a feladatok létrehozására, dokumentumok vázlatának elkészítésére, beszélgetések összefoglalására és kérdések megválaszolására, amikor csak szüksége van rá.

Ezek mellett vannak még az Ambient AI Agents: intelligens asszisztensek, akik tudják, mikor kell segíteniük, anélkül, hogy megkérnék őket. Ezek a testreszabható, autonóm segítők a háttérben futnak, proaktívan küldenek projektfrissítéseket, válaszolnak a csevegési kérdésekre, és elvégzik az ismétlődő munkákat abban a pillanatban, amikor szükség van rájuk, nem pedig akkor, amikor eszébe jut, hogy delegálja őket.

Az eredmény egy olyan munkaterület, ahol a felesleges munkák eltűnnek, az információk azonnal áramlanak, és a csapata szabadon összpontosíthat a nagy hatással bíró, stratégiai munkára.

Termelékenységi asszisztens: A ClickUp Brain Önnel együtt dolgozik, és több mint 500 különböző munkafolyamat végrehajtására alkalmas.

AI parancssor: Csak írja be a szóköz karaktert, hogy megnyissa az új AI parancssort bármelyik megjegyzésből, és kontextusérzékeny műveleteket hajthat végre, például létrehozhat egy feladatot a szál összes részletével, megfogalmazhat egy releváns választ, vagy összefoglalhat egy hosszú beszélgetési szálat.

Több AI-modell: Közvetlenül kommunikálhat a ChatGPT, Claude, Gemini és más modellekkel, valamint hozzáférhet prémium modellekhez és valós idejű webes kereséshez, mindezt egyetlen felületről.

Élő válaszok ügynöke: Amikor valaki kérdést tesz fel a ClickUp Chatben, az élő válaszok ügynöke automatikusan beavatkozik és választ ad, így nincs szükség emberi beavatkozásra.

Egyedi mesterséges intelligencia ügynökök a munkához: Készítse el saját ügynökeit úgy, hogy azokat a ClickUp munkaterületén vagy a csatlakoztatott alkalmazásokban található egyedi kiváltó eseményekhez és tudásforrásokhoz rendeli.

Automatizált projektfrissítések: Állítson be ügynököket, akik gondoskodnak az állapotfrissítésekről, és kapjon részletes napi vagy heti jelentéseket Önnek vagy csapatának bármely listáról, feladatról vagy csevegésről.

💫 Hozza el a ClickUp legjobb funkcióit asztali számítógépére/PC-jére a Brain MAX önálló AI szuperalkalmazással ! A ClickUp parancsközpontja : Azonnal megtalálhatja a feladatokban rejtőző kontextust, előhívhatja a dokumentumokat, és valós időben kaphat frissítéseket a projektekről, bárhonnan.

Kérdezzen bármit a legjobb AI modellektől : Dolgozzon a GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet és más modellekkel anélkül, hogy előfizetéseket kellene váltogatnia.

Keresés a csatlakoztatott alkalmazásokban : Keresse meg a rejtett fájlokat és találja meg gyorsan a válaszokat, ne pazarolja többé az idejét a Google Drive vagy a szálak átkutatásával.

Mélyreható webes keresés : Az AI-alapú elemzés és a megbízható, egyértelmű hivatkozások segítségével órákat vesz igénybe tartó kutatások percekké rövidülnek.

Négyyszer többet tud elvégezni a Talk to Text funkcióval: Ön beszél, az AI pedig gépel és szerkeszt! Használja az AI-vel finomított diktálási funkciót bármely alkalmazásban, személyre szabva az Ön igényeinek megfelelően. Ön beszél, az AI pedig gépel és szerkeszt! Használja az AI-vel finomított diktálási funkciót bármely alkalmazásban, személyre szabva az Ön igényeinek megfelelően.

Személyes listák: a saját magán teendőlistája, pontosan úgy, ahogyan Önnek szüksége van rá

A ClickUp 4.0 személyes listái lehetővé teszik, hogy a munkaterületén belül egy privát listán keresztül szervezze és kövesse nyomon személyes feladatait. Ezek egyfajta gyűjtőfelületként működnek, ahol központosíthatja prioritásait.

Személyre szabott listája vizualizálása: Válasszon kedvenc ClickUp nézetéből, például a lista nézetből vagy a táblázat nézetből.

Szervezze meg projektjeit, ötleteit és teendőit: Tervezze meg napját, kövesse nyomon céljait és kezelje munkaterhelését, mindezt a ClickUp-on belül, a saját dedikált felületén.

Feladatok más listákból való átvétele: Gyorsan hozza át a feladatokat a személyes listájába, hogy könnyebben hozzáférhessen és kezelhesse őket.

Mi jön a ClickUp 4.0-ban?

Íme, min dolgozunk és mit készülünk kiadni a következő hetekben.

Almappák (BETA): Részletes szintű szervezés

Örömmel teljesítjük a közösség egyik legfontosabb kérését: a mappák egymásba ágyazásának lehetőségét! Mostantól a munkaterületét mappákba ágyazott mappákkal szervezheti, a mappáinktól elvárt összes hatékony funkcióval együtt. Gondoljon csak a felülről lefelé irányuló jelentésekre, a testreszabható nézetekre, az örökölt jogosultságokra és még sok másra.

Feladat típus szerinti egyéni mezők (BETA): Maximális rugalmasság, nulla információvesztés

Kövesse nyomon pontosan, mi a fontos az egyes munkatípusoknál. A feladat típus szerinti egyéni mezők lehetővé teszik az adatmezők testreszabását az egyes munkafolyamatokhoz, így minden csapat megkapja a számára szükséges kontextust, anélkül, hogy a többieket elárasztaná a részletes információkkal.

A munka jövője, már ma elérhető

A ClickUp 4.0-val a munka végre könnyedén megy. Minden feladat, minden munkafolyamat, minden beszélgetés mostantól egyetlen, rendkívül intuitív munkaterületen zajlik.

A különbséget már az első alkalommal érezni fogja, amikor megnyitja az oldalsávot, amikor először feltesz egy kérdést a Brainnek, amikor a csapata először lép át az ötletből a megvalósításba, anélkül, hogy bármi is elmaradna.

Üdvözöljük a konvergencia korszakában! Üdvözöljük a ClickUp 4.0-ban!