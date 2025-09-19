A munkaterületek szétszóródásának megoldása: a ClickUp megoldásokért és sikerért felelős alelnöke az AI-ről és a munka jövőjéről

Amikor a munka labirintusnak tűnik

Néhány évvel ezelőtt egy táblát bámultam, és próbáltam feltérképezni, hogy a csapatom valójában hogyan végzi a munkáját. Az egyszerű diagram gyorsan kusza hálóvá változott – vonalak kötötték össze az embereket, eszközöket és folyamatokat minden irányban. Ekkor világossá vált: a legnagyobb kihívásunk nem az erőfeszítés vagy a tehetség hiánya volt. Hanem az a láthatatlan terjeszkedés, amely még az egyszerű projekteket is nyomasztóvá tette.

Ha valaha is elgondolkodtál azon, hogy miért vesznek el a csapatod legjobb szándékai a zűrzavarban, vagy miért haladnak olyan lassan a dolgok, annak ellenére, hogy mindenki keményen dolgozik, akkor nem vagy egyedül. Ez a munkaterületek szétszóródásának valósága – egy probléma, amelyet közelről láttam a ClickUpnál és több száz ügyfélnél.

Ez nem csak az eszközökről vagy a munkafolyamatokról szól, hanem arról is, hogy mi történik, amikor a stratégia elveszíti a kapcsolatát a végrehajtással.

Mi is valójában a munkaterület-terjedés, és hogyan rombolja le a stratégiát?

A munka terjeszkedése nem csak a túl sok alkalmazásról szól. Hanem a fragmentációról – az emberek, a folyamatok és a technológia fragmentációjáról. Úgy tűnik, hogy senki sem látja a teljes képet, és minden új eszköz vagy munkafolyamat csak tovább növeli a komplexitást. Sok szempontból a munka terjeszkedése a digitális átalakulás árnyoldala, a fragmentált munkarendszerek nem szándékolt következménye.

Három kategóriába sorolom ezt:

Emberek: A csapatok szétszórtak, a szerepek átfedik egymást, és a kommunikáció elveszik a fordításban. Még egy szervezeten belül is a csapatok különálló szigeteknek érezhetik magukat, mindegyiknek megvan a maga prioritása és munkamódszere.

Folyamat: A munkafolyamatok száma megsokszorozódik, a irányítás zavarossá válik, és a változáskezelés háttérbe szorul. Az alfolyamatok és a függőségek halmozódnak, ami megnehezíti a munka és a stratégia közötti kapcsolat megértését.

Technológia: Az eszközök száma egyre növekszik, de ritkán kapcsolódnak össze úgy, hogy valódi áttekinthetőséget biztosítsanak. Minél több eszközt ad hozzá, annál több kontextust veszít.

Az AI ma már mindezekbe beépült. Néha segít, néha csak zavaró tényező. A kihívás abban rejlik, hogy meg tudjuk különböztetni a kettőt.

A végrehajtási rés: a stratégia és a cselekvés eltávolodásának valódi költsége

A munka terjeszkedésének legveszélyesebb hatása nem az időpazarlás, hanem az, hogy a stratégia és a végrehajtás között szakadék keletkezik. Elméletileg a stratégiának a vezetéstől minden egyes egyénhez el kell jutnia, és az eredményeknek vissza kell jutniuk a vezetéshez.

A gyakorlatban azonban a munkaterületek szétszóródása megszakítja ezt a láncot, amit gyakran tovább súlyosbítanak a nem összekapcsolt rendszerek és az eszközök szétszóródása.

Láttam már csapatokat, akik hetekig dolgoztak egy projekten, csak hogy aztán kiderüljön, hogy valaki más is ugyanazon dolgozott. Láttam már vezetőket, akik nehezen tudtak válaszolni egy egyszerű kérdésre: „Hogyan kapcsolódik ez a munka a céljainkhoz?” Minél nagyobb a szervezet, annál hangsúlyosabb a probléma.

Ez nem csak hatékonytalan, hanem demoralizáló is. Az emberek szeretnék tudni, hogy munkájuknak van értelme, és ha nem látják annak hatását, akkor csökken az elkötelezettségük.

🔧 Az eszközök túlterhelése rejtett termelékenységcsökkentő tényező A munkaterület szétaprózódásának egyik legnagyobb oka a túl sok eszköz használata. Amikor a csapatok túl sok, egymástól független alkalmazást használnak, az összehangoltság és a lendület csökken. Mit mondanak az adatok: ✅ A magas teljesítményű csapatok 87%-a kilenc vagy annál kevesebb eszközt használ.

⚠️ Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt .

📊 Minden harmadik csapat 5–9 eszköz között mozog. A tanulság? A magas teljesítményű csapatok karcsúak maradnak, jobban integrálódnak és megőrzik a kontextust, csökkentve ezzel a zavaró tényezőket és a szétszóródást. A tanulság? A magas teljesítményű csapatok karcsúak maradnak, jobban integrálódnak és megőrzik a kontextust, csökkentve ezzel a zavaró tényezőket és a szétszóródást.

AI: eszköz, nem varázspálca

Az AI ma már mindenütt jelen van, és automatizálást, optimalizálást és átalakulást ígér.

De én a következőket tanultam: az AI csak annyira jó, amennyire a kontextus, amit adsz neki.

Ha az AI nem illeszkedik a munkádhoz, akkor nem olyan hatékony.

Amint a fenti ábrán látható, a munkavállalók több mint egyharmada használja az AI-t, anélkül, hogy azt integrálná alapvető munkaterületeibe. Sok szervezet csak részleges vagy minimális AI-integrációval rendelkezik, ami fragmentált folyamatokhoz és elszalasztott lehetőségekhez vezet. A valódi teljes integráció – ahol az AI zökkenőmentesen beépül a napi munkafolyamatokba – még mindig ritka.

Ha az AI-t egy fragmentált rendszerre helyezed, akkor AI-terjedést kapsz – egy új, egymástól független AI-eszközök és -folyamatok halmazát, és az eredmény az, hogy egyszerűen csak a munkaterjedést cseréled le AI-terjedésre. De ha kontextuális AI-t használsz az emberek, a folyamatok és a technológia összehangolásához, akkor egyértelműséget kapsz.

A ClickUpnál például mesterséges intelligenciát használunk a párhuzamos munkák feltárására, a kapcsolódó projektek összekapcsolására és a függőségek kiemelésére. De ügyelünk arra, hogy a mesterséges intelligencia ne váljon egy újabb szilóvá. Ez egy eszköz, nem pedig a átgondolt stratégia vagy az emberi ítélőképesség helyettesítője.

A vég újragondolása: az AI mint új lehetőségek katalizátora

Az egyik legfontosabb felismerésem az volt, hogy a legtöbb vezető (beleértve magamat is) néha úgy tekintett az AI-ra, mint egy eszközre, amellyel ugyanazokat a dolgokat lehet elvégezni, csak gyorsabban. Az AI-t a meglévő folyamatok turbófeltöltőjeként képzeljük el: A plusz B egyenlő C villámgyorsan.

De szerintem ennél tovább kell mennünk. Az AI nem csak a sebességről vagy a hatékonyságról szól. Arról szól, hogy újragondoljuk, mi is az a „C”.

Ahelyett, hogy azt kérdeznénk: „Hogyan segíthet az AI abban, hogy hatékonyabban elérjük jelenlegi céljainkat?”, azt kellene megkérdeznünk: „Milyen új célokat, eredményeket és tapasztalatokat tesz lehetővé az AI?” Nemcsak a status quo automatizálásán túl kell gondolkodnunk, hanem azt is meg kell kérdőjeleznünk.

Ez azt jelenti, hogy újragondolni kell:

Szervezeti struktúra: A merev szervezeti ábrákról áttérünk a dinamikus „munkatáblázatokra”, amelyek tükrözik, hogyan jön létre és valósul meg valójában az érték.

Munkaterületek: A projekt, a csapat, sőt még a munka fogalmának újradefiniálása. Az AI feloldhatja a határokat, lehetővé téve új formákban való együttműködést és felelősségvállalást.

Ügyfélélmény: Az AI-t nem csak a támogatási jegyek feldolgozásának felgyorsítására használják, hanem a szükségletek előrejelzésére, az ügyfélút személyre szabására és teljesen új értékajánlatok létrehozására is.

Azok a vezetők és csapatok lesznek sikeresek ebben az új korszakban, akik az AI-t nem rövidítésnek, hanem lehetőségnek tekintik arra, hogy újragondolják, mi lehetséges.

A szervezeti ábráktól a munkatáblázatokig: egy új módszer a szervezet megtekintésére

A hagyományos szervezeti ábrák azt mutatják, ki kinek tartozik beszámolási kötelezettséggel. De nem mutatják, hogyan zajlik valójában a munka. Ezért kezdtem el „munkatáblázatokat” rajzolni – térképeket arról, hogyan működnek együtt a projektek, az emberek és az eszközök a valós életben.

A munkatáblázatok feltárják a szűk keresztmetszeteket, a redundanciákat és az együttműködési lehetőségeket. Segítenek a vezetőknek látni, hol romlik meg a stratégia és hol kiváló a végrehajtás. A legfontosabb azonban, hogy láthatóvá teszik a láthatatlant.

Az AI itt is segíthet a minták elemzésével, a rejtett kapcsolatok feltárásával és a fejlesztések javaslatával. De az alap mindig a munkádról alkotott világos, egységes kép.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén elemezheti munkáját, felfedezheti a rejtett lehetőségeket és javaslatokat tehet a fejlesztésekre – mindezt egy helyen.

Ezért hoztuk létre a ClickUp Brain-t, az egyetlen olyan mesterséges intelligencia asszisztenst, amely valóban megérti a szervezeted egyedi kontextusát, összekapcsolja a munkafolyamatokat, és ott nyújt betekintést, ahol a legnagyobb szükség van rá. A generikus AI-eszközökkel ellentétben a ClickUp Brain megtanulja a szervezet nyelvét, a meglévő munkafolyamatok keretein belül működik, és egyetlen platformról biztosítja az AI-t az összes munkaterületen.

A ClickUp Brain valódi eredményeket hoz: nagyobb integráció, kevesebb frusztráció és valódi eszközkonszolidáció.

Tanulságok a gyakorlatból: mit tanultam az ügyfelektől

Minden szervezet munkaterületének terjeszkedése másképp néz ki, de néhány téma univerzális:

A felesleges munka mindenhol jelen van. A leggyakoribb „aha” pillanat az, amikor rájövünk, hogy két csapat párhuzamosan oldja meg ugyanazt a problémát. Az AI segíthet ezt felismerni, de csak akkor, ha az adatok összekapcsolódnak.

A tudatosság hiánya drágán megfizethető. A csapatok gyakran nem tudják, mi történik máshol. A munka központosítása nem csak a hatékonyságról szól, hanem a bizalom és a közös célok kiépítéséről is.

A stratégiának kétirányúnak kell lennie. A felülről lefelé irányuló összehangolás ugyanolyan fontos, mint az alulról felfelé irányuló visszajelzés. A legjobb szervezetek mindkettőnek teret adnak.

Az egyik ügyfél azt mondta nekem: „Addig nem vettük észre, hogy mennyit veszítünk, amíg mindent egy helyen nem láttunk. ” Ez a konvergencia ereje – nem csak kevesebb eszköz, hanem több kontextus.

Konszolidáció kontra konvergencia: miért fontos a kontextus?

Csábító megoldásnak tűnik a munka terjeszkedésének megszüntetése az eszközök számának csökkentésével. De a konszolidáció önmagában visszaüthet, ha ezzel eltűnik a kontextus, amelyre a csapatoknak szükségük van a legjobb munkavégzéshez.

A konvergencia más. Arról szól, hogy az embereket, a folyamatokat és a technológiát úgy hozzuk össze, hogy megőrizzük a kontextust és lehetővé tegyük az együttműködést. Néha ez kevesebb eszközt jelent, néha pedig jobb integrációt. A cél mindig ugyanaz: az egyértelműség.

A konvergált AI munkaterület: a ClickUp megoldása

A ClickUpnál a munka terjeszkedésének megoldását – és az igazi konvergencia felé vezető utat – valami többnek tekintjük, mint egy újabb eszköznek. Ezt nevezzük konvergált AI munkaterületnek: egy új munkakategóriának, ahol a feladatok, dokumentumok, célok és kommunikáció egy kontextusban gazdag környezetben élnek együtt, AI segítségével. Ez nem csak egy szoftver, hanem egy alapvetően más munkamódszer.

A konvergált AI munkaterülettel a csapatok:

Tekintse meg a munka teljes képét az emberek, a folyamatok és a technológia tekintetében!

Használja ki az AI munkafolyamat-automatizálását az insightok feltárásához, a redundanciák kiküszöböléséhez és az összehangolás elősegítéséhez.

Megőrizze az együttműködést értelmesvé tévő kontextust, miközben csökkenti a digitális munkarendszerekből származó zajt és fragmentációt.

Ez több, mint egyszerű eszközkonszolidáció – egy élő, lélegző ökoszisztéma létrehozásáról van szó, ahol a stratégia, a végrehajtás és az innováció együttesen valósul meg.

A valóságban azonban a multitasking csak növeli a kontextusváltás költségeit. Amikor az agyad a lapok, csevegések és ellenőrzőlisták között ugrál, a mély koncentráció szenved a legnagyobb kárt.

Az emberi oldal: kultúra, átláthatóság és összehangolás

A munka szétszóródásának megoldása nem csupán technikai kihívás, hanem kulturális is. Amikor a csapatok látják, hogy munkájuk hogyan illeszkedik a nagyobb képbe, nagyobb valószínűséggel működnek együtt, osztják meg tudásukat és innoválnak. A transzparencia nem csupán egy divatos szó, hanem a bizalom és a rugalmasság alapja.

A ClickUpnál megtanultuk, hogy a legjobb ötletek gyakran a perifériáról származnak – azoktól az emberektől, akik a legközelebb állnak a munkához és az ügyfelekhez. Elengedhetetlen a visszajelzések csatornáinak létrehozása, a funkciók közötti együttműködés sikereinek ünneplése és az egyéni hozzájárulások összekapcsolása a vállalat eredményeivel.

Az előrelépés útja: gyakorlati lépések, nem csodaszerek

A munka terjeszkedésének megoldása egy hosszú folyamat, nem pedig gyors megoldás. Íme az ajánlásom:

Térképezze fel a jelenlegi helyzetét. Használjon táblát, gondolattérképet vagy digitális eszközt – bármit, ami segít átlátni a teljes képet. Keresse meg a redundanciákat és a hiányosságokat. Hol végeznek a csapatok párhuzamos munkát? Hol vesznek el információk? A konszolidáció helyett a konvergenciát helyezze előtérbe. Hozza össze a munkákat, de ne áldozza fel azt a kontextust, amely értelmet ad nekik. Az AI-t átgondoltan integrálja. Használja a láthatóság javítására és a manuális munka csökkentésére, miközben az embereket is bevonja a folyamatba. Támogassa az átláthatóságot és a visszajelzéseket. Könnyítse meg a csapatok számára, hogy megosszák, min dolgoznak, és összekapcsolják munkájukat a tágabb célokkal. Kérdőjelezd meg feltételezéseidet! Ne csak azt kérdezd, hogy az AI hogyan tehet gyorsabbá, hanem azt is, hogy milyen új eredmények érhetők el most, hogy az AI része a eszköztárnak.

A munka újra emberközpontúvá tétele: a munka szétszóródásától a fontos munkáig

A munka terjeszkedése egy modern probléma, de a megoldás időtálló: egyértelműség, kapcsolatok és cél. Az AI segíthet, de csak akkor, ha arra használjuk, hogy összehozza az embereket, és ne távolítsa el őket egymástól.

A ClickUpnál még mindig tanulunk. Ügyfeleink minden nap tanítanak nekünk valami újat arról, hogyan zajlik valójában a munka. Remélem, hogy azáltal, hogy megosztjuk a tanultakat, segíthetünk másoknak is megtalálni a saját útjukat a labirintusban.

Ha Ön is küzd a munka terjeszkedésével, akkor nincs egyedül. Kezdje azzal, hogy feltérképezi a világát. Lehet, hogy meglepődik azon, amit talál, és azon, hogy mennyivel jobb lehet a munka, ha mindenki ugyanabba az irányba halad.

A jövőre tekintve arra biztatom minden vezetőt és csapatot, hogy ne csak azt kérdezzék meg, hogyan segíthet az AI abban, hogy ugyanazokat a feladatokat gyorsabban végezzék el, hanem azt is, hogyan segíthet új lehetőségeket, új munkamódszereket és a siker új definícióit elképzelni. A munka jövője nem csak a sebességről szól, hanem a vízióról is, és a konvergált AI munkaterülettel ez a vízió elérhető közelségbe kerül.