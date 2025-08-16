Whisper vs. Google Speech-to-Text: melyiket érdemes használni?

A Whisper és a Google Speech-to-Text közötti küzdelemben az a kérdés, hogy melyik működik jobban (még akkor is, ha a mikrofonja felveszi a szomszédja turmixgépének hangját).

Az OpenAI nyílt forráskódú modellje, a Whisper, többféle nyelven betanított modellek segítségével biztosít nagy pontosságú beszédfelismerést. Rugalmas, finomhangolást támogat, és zajos környezetben is lenyűgöző teljesítményt nyújt.

A Google Cloud Speech csomag részét képező Google Speech-to-Text egy bevált, nagy teljesítményű AI-alapú átírási eszköz. Valós idejű átírással, egyszerű integrációval és a beszéd-szöveggé alakító API-k megbízható támogatásával több beszélő, különböző akcentusok és sok háttérzaj kezelésére is alkalmas.

Tekintse ezt a blogot két hatékony ASR (automatikus beszédfelismerő) rendszer dekódoló gyűrűjeként, mert a megfelelő átírási szolgáltatás kiválasztásához nem kell isteni beavatkozás (vagy nyelvészeti doktorátus).

Mi az a Whisper?

A Whisper egy nyílt forráskódú modell, amelyet az OpenAI fejlesztett ki az automatikus beszédfelismeréshez (ASR).

Via OpenAI

Úgy tervezték, hogy különböző nyelveken készült hangfájlokat lenyűgöző pontossággal átírjon, még nem ideális körülmények között is (például kaotikus kávézóban készült felvételek esetén).

A Whisper többféle nyelvi adatkészleten képzett több modelljével rendkívül rugalmas beszéd-szöveggé alakítási képességeket kínál különböző felhasználási esetekben, a podcastoktól a fejlesztői eszközökig.

👀Érdekesség: Az OpenAI Whisper programját egy hatalmas, 680 000 órányi többnyelvű és többfeladatos, felügyelt adathalmaz alapján képezték ki, amelyet az internetről gyűjtöttek össze.

A Whisper legjobb funkciói

Miért kiemelkedő a Whisper AI? Íme néhány kiemelkedő funkció, amelyek miatt a Whisper a legjobb választás azoknak a csapatoknak, akik nagy pontosságot, alkalmazkodóképességet és megbízható teljesítményt keresnek.

🙋‍♀️ Többnyelvű átírás

A Whisper több nyelvet is támogat, így kiválóan alkalmas globális alkalmazásokhoz, podcastokhoz és médiaprojektekhez. Akár angol, spanyol vagy szuahéli nyelvű az audiofájlja, a Whisper konzisztens átírási teljesítményt nyújt.

Választhat, hogy a leírt szöveget a beszéd eredeti nyelvén vagy angol fordításban szeretné megkapni.

🔊 Robusztus háttérzajkezelés

A legtöbb átírási eszközzel ellentétben, amelyek háttérzajok miatt meghibásodnak, a Whisper AI beszélgetések, ugatás vagy akár hangos sütés mellett is pontos marad, így segítve az alacsony szóhibaarány fenntartását.

✅ Nyílt forráskódú rugalmasság és finomhangolás

A fejlesztők imádják a Whisper-t, mert nyílt forráskódú, így megvizsgálhatják a kódot, módosíthatják és egyedi megoldásokat hozhatnak létre.

Finomhangolással testreszabhatja alkalmazásokhoz, hangjegyzetekhez vagy tömeges hangfeldolgozáshoz.

📝 Világos dokumentáció és fejlesztőkre fókuszáló API

A Whisper API egyértelmű dokumentációval rendelkezik, így könnyebben beilleszthető a meglévő munkafolyamatokba. Ráadásul az OpenAI közösség aktív támogatásával a kezdés gyerekjáték: nincs szükség rejtélyes fórumokra vagy elavult oktatóanyagokra.

Whisper árak

0,006 USD/perc hangfelvétel, másodpercenkénti számlázás (azaz 0,0001 USD/másodperc)

Mi az a Google Speech-to-Text?

A Google Speech-to-Text egy felhőalapú beszédfelismerő eszköz, amely a Google Cloud fejlett AI-modelljeit használva alakítja át az audiót szöveggé. Magas pontosságot, gyors feldolgozást és skálázható teljesítményt biztosít olyan feladatokhoz, mint a hangvezérelt alkalmazások vagy a Zoom-hívások átírása.

Via Google

Valós idejű átírással, erős nyelvi támogatással és zökkenőmentes integrációval ez a megoldás ideális választás mind a startupok, mind a nagyvállalati szintű átírási szolgáltatások számára.

A Google Speech-to-Text legjobb funkciói

A Google Speech-to-Text különlegessége az üzleti felhasználásra való alkalmassága. Olyan fejlesztők és termék tulajdonosok számára készült, akiknek megbízható átírásra, gyors teljesítményre és több nyelv és beszélő könnyű támogatására van szükségük.

Az alábbiakban bemutatunk néhány kiemelkedő funkciót, amelyek miatt ez a beszéd-szöveggé alakító API olyan széles körben elterjedt.

⏲ Valós idejű és kötegelt feldolgozási lehetőségek

A Google Speech-to-Text mind a valós idejű átírást, mind a kötegelt feldolgozást támogatja. Élő interjúkat tud átírni vagy nagy méretű hangfájlokat feldolgozni, így ideális tartalomkészítők, call center-ek és bárki számára, aki nagy mennyiségű felvételt kezel.

🔊 Beszélőfelismerés és többnyelvű felismerés

A Google Speech-to-Text képes megkülönböztetni és megjelölni a különböző beszélőket egy hangfájlban, egyszerűsítve ezzel a párbeszédek átírását.

Többnyelvű felismerést is kínál, ami tökéletes azoknak a csapatoknak és vállalkozásoknak, amelyek ugyanazon felvételen több nyelvet is használnak (üdvözlet mindenhol a globális Zoom-fáradtság túlélőinek).

💪 Erős zajszűrés és nagy pontosság

A Google Cloud mélytanulási modelljeinek köszönhetően a Google Speech-to-Text még háttérzajok jelenléte esetén is nagy pontosságot biztosít.

A zsúfolt kávézókban és a visszhangos tárgyalótermekben egyaránt éles marad a beszédfelismerés, ami segít csökkenteni a szóhibaarányt (WER) és a leiratokat teljes átírás nélkül használhatóvá teszi.

A Google API-ját rendkívül egyszerűen beépítheti alkalmazásába, platformjába vagy hangalapú eszközébe. Kiterjedt nyelvi támogatással, részletes dokumentációval és más Google Cloud termékekhez való natív kapcsolódással rendelkezik, így a legtöbb meglévő munkafolyamatba zökkenőmentesen illeszkedik, anélkül, hogy csapatának idejét vagy türelmét igénybe venné.

Google Speech-to-Text árak

Speech-to-Text V1 API: 0,024 USD/perc

Speech-to-Text V2 API: 0,016 USD/perc

Whisper és Google Speech-to-Text: funkciók összehasonlítása

Mielőtt elmélyülnénk a funkciók elemzésében, íme egy gyors összehasonlítás a Whisper és a Google Speech-to-Text között, hogy eldönthesse, melyik eszköz felel meg leginkább az Ön átírási igényeinek.

Funkció Whisper Google Speech-to-text Valós idejű átírás ✅ ✅ Offline funkciók ✅ ❌ Felhőalapú szolgáltatás ❌ ✅ Háttérzaj kezelése ✅ ✅ Beszélő diarizálás ❌ ✅ Finomhangolás ✅ ❌ Vállalatok számára optimalizálva ❌ ✅ Nyílt forráskódú modell ✅ ❌ Többnyelvű átírás ✅ ✅

1. funkció: Natív AI asszisztens

Bár a Whisper AI nyílt forráskódú varázsával és rugalmasságával lenyűgöz, nem rendelkezik beépített AI asszisztenssel. Ha AI-vezérelt összefoglalásokat, intelligens jegyzetjavaslatokat vagy interaktív utasításokat szeretne, azokat magának kell finomhangolnia vagy hozzáadnia.

Ezzel szemben a Google Speech-to-Text a Google Cloud teljes körű AI-stackjével rendelkezik, így manuális beállítás nélkül, azonnal használható natív funkciókat kínál.

Olyan, mintha összehasonlítanánk egy saját készítésű hamburger készletet egy kész dupla sajtburgerrel: mindkettő finom, de az egyik biztosan gyorsabb.

✨ Legalkalmasabb: Whisper : Fejlesztők és csapatok, akik a semmiből építenek fel egyedi AI munkafolyamatokat

Google Speech-to-Text: Azok a felhasználók, akik intelligens, AI-támogatott átírást szeretnének, mint azonnal használható szolgáltatást, külön erőfeszítés nélkül.

🏆 Győztes: Google Speech-to-Text. Beépített mesterséges intelligenciával, natív asszisztens funkciókkal és nulla beállítással ez a gyorsabb, okosabb választás, amely azonnal használatra kész.

💡 Profi tipp: Az AI-alapú átírás-összefoglalók segítségével azonnal összefoglalhatja a hosszú átírásokat – tökéletes megoldás a felesleges részletek kihagyásához.

2. funkció: Zajkezelés és pontosság

A Whisper és a Google Speech-to-Text egyaránt lenyűgözően jól kezeli a háttérzajt.

A Whisper zajos, valós hangfájlokon lett betanítva, így akkor is működik, ha valaki két méterre a mikrofontól turmixot készít. A Google viszont a Google Cloud fejlett zajszűrési és gépi tanulási technológiáját használja.

A gyakorlatban mindkettő nagy pontosságot és alacsonyabb WER-értéket (szóhibaarány) kínál zajos környezetben. Dobjon fel egy érmét, vagy még jobb, végezzen saját tesztet.

✨ Legalkalmasabb: Whisper : Fejlesztők, akik kiszámíthatatlan, valós hangkörnyezetekkel foglalkoznak

Google Speech-to-Text: Vállalkozások, amelyeknek zajos hívások vagy megbeszélések során konzisztens, nagy pontosságú átiratokra van szükségük.

🏆 Győztes: Döntetlen. Mindkét eszköz kiváló pontosságot és zajállóságot kínál, ezért valós körülmények között végzett tesztelés nélkül nehéz dönteni.

3. funkció: Testreszabás és vezérlés

Ha szereti a kódok módosítását, több modellel való kísérletezést és a beállítások konkrét felhasználási esetekhez való igazítását, akkor a Whisper olyan szabadságot kínál, amelyet a Google ASR nem.

Nyílt forráskódú modellként a Whisper finomhangolást tesz lehetővé, így optimalizálhatja az alkalmazást bizonyos dialektusokhoz, iparágakhoz vagy ahhoz a podcast-vendéghez, aki ragaszkodik a motyogáshoz.

A Google Speech-to-Text ezzel szemben inkább egy plug-and-play átírási szolgáltatás, amely kiválóan alkalmas a könnyű használatra, de nem annyira a kontrollmániások számára.

✨ Legalkalmasabb: Whisper : barkácsolók, termékfejlesztő csapatok és kutatók, akik mélyreható ellenőrzést és finomhangolást szeretnének

Google Speech-to-Text: Csapatok, akik a testreszabhatóság helyett a kényelmet részesítik előnyben

🏆 Győztes: Whisper. Nyílt forráskódú hozzáféréssel, finomhangolási lehetőségekkel és teljes modellvezérléssel ez a gyakorlati fejlesztők álomszerszáma.

4. funkció: Könnyű integráció

Szüksége van egy beszéd-szöveggé alakító API-ra, amely könnyedén illeszkedik a technológiai rendszerébe? A Google megoldást kínál. A Google Cloudon keresztüli zökkenőmentes telepítéstől a Gmail, Meet vagy Docs és más szolgáltatásokkal való szinkronizálásig, ez a megoldás azoknak a vállalkozásoknak készült, amelyek minimalizálni szeretnék a fejlesztési munkát.

Bár rugalmas, a Whisper manuális beállítást és integrációt igényel, ezért a használat megkezdése több erőfeszítést igényelhet, hacsak nem jártas a szkriptelésben és a munkafolyamatokban.

✨ Legalkalmasabb: Whisper : Haladó felhasználók, akik nem riadnak vissza a kemény munkától

Google Speech-to-Text: Startupok, nagyvállalatok és mindenki, akinek a beállításnál a sebesség a fontosabb.

🏆 Győztes: Google Speech-to-Text. A zökkenőmentes API-k, a felhőalapú támogatás és az azonnali kompatibilitásnak köszönhetően bármilyen technológiai környezetbe könnyedén beilleszthető.

5. funkció: Többnyelvű támogatás

Mindkét eszköz több nyelvet támogat, de a Whisper kissé előrébb jár, mivel kezdettől fogva jobb többnyelvű átírással rendelkezik. Hatalmas, sokszínű adathalmazon edzett, így a ritka dialektusokat és a kódváltást is remekül kezeli.

A Google több nyelvet is támogat, de a leírás minősége a nyelvpártól és a beszédmintáktól függően változhat. Ha az audio gyakran vált nyelvek között, vagy vegyes akcentusokat tartalmaz, válassza a Whisper alkalmazást.

✨ Legalkalmasabb: Whisper: Különböző, többnyelvű vagy dialektusokban gazdag hanganyagokkal dolgozó csapatok

Google Speech-to-Text: Általános felhasználók, akik népszerű nyelvpárokban dolgoznak

🏆 Győztes: Whisper. Szélesebb nyelvi lefedettséggel és jobb dialektusfelismeréssel ez a legjobb választás a valóban globális átíráshoz.

6. funkció: Teljesítmény és valós idejű képességek

Ha villámgyors, valós idejű átírást keres, akkor a Google Speech-to-Text a legjobb választás. Alacsony késleltetésű munkaterhelésre van optimalizálva, és vállalati szintű teljesítményt nyújt, amely minden eszközön skálázható.

A Whisper a Whisper API-n keresztül támogatja a valós idejű használatot, de nem annyira zökkenőmentes és jól optimalizált, különösen alacsonyabb kategóriájú hardverek esetén.

✨ Legalkalmasabb: Whisper : Helyi feldolgozás és ellenőrzött környezetek

Google Speech-to-Text: Vállalkozások, amelyeknek sebességre, méretezhetőségre és gyors, valós idejű eredményekre van szükségük.

🏆 Győztes: Google Speech-to-Text. Villámgyors valós idejű átírás és vállalati szintű megbízhatóság biztosítja a teljesítménybeli előnyt.

7. funkció: Adatbiztonság és felhőalapú hozzáférés

A Google felhőalapú infrastruktúrája iparági szabványnak megfelelő adatvédelmet biztosít, ami ideális a szabályozott környezetben. A Whisper ezzel szemben a hangfájlokat helyileg dolgozza fel, hacsak nem hoz létre saját maga egy biztonságos felhőalapú munkafolyamatot.

Tehát ha az adatbiztonság a legfontosabb prioritás, és nem a nulláról építkezik, akkor a Google Cloud nyeri a megfelelőségi versenyt.

✨ Legalkalmasabb: Whisper : Csapatok, amelyeknek csak helyi feldolgozásra vagy nyílt forráskódú átláthatóságra van szükségük.

Google Speech-to-Text: Szigorú megfelelési követelményekkel és felhőalapú infrastruktúrával rendelkező vállalkozások

🏆 Győztes: Google Speech-to-Text. Vállalati szintű felhőbiztonsági és megfelelőségi szabványokkal rendelkezik, így szabályozott környezetben ez a biztonságosabb választás.

8. funkció: Költség és működési rugalmasság

A Whisper ingyenes (csak akkor kell fizetnie, ha az OpenAI által üzemeltetett API-t használja), és mivel nyílt forráskódú, kiválóan alkalmas költségtudatos fejlesztőknek vagy nagy volumenű átírási feladatokat végző csapatoknak.

A Google Speech-to-Text ugyan robusztus, de előfizetéses modell alapján működik. Ha órákon át tartó hangfelvételeket írat le, akkor számoljon azzal, hogy a költségek gyorsan felhalmozódnak.

✨ Legalkalmasabb: Whisper : Költségtudatos fejlesztők, kutatók és növekedésre törekvő startupok

Google Speech-to-Text: olyan vállalkozások számára, amelyek értékelik a kényelmet és hajlandóak fizetni érte.

🏆 Győztes: Whisper. Ingyenes, nyílt forráskódú és költséghatékony, tökéletes azoknak a csapatoknak, akik maximális értéket szeretnének elérni anélkül, hogy tönkretennék a bankot.

Whisper vs. Google Speech-to-Text: Az ítélet

Íme egy rövid összefoglaló mindenről, amit a Google Speech-to-Text és a Whisper AI összehasonlításában tárgyaltunk:

Funkció Whisper AI Google Speech-to-Text Zajkezelés és pontosság Zajos, valós hangfelvételeken edzett; erős akcentusok és háttérzajok esetén is jól teljesít Fejlett zajszűrés a Google Cloud segítségével; ugyanolyan nagy pontosság Testreszabás és vezérlés Nyílt forráskódú; finomhangolás dialektusok, iparágak vagy konkrét beszélők számára Korlátozott testreszabási lehetőségek; plug-and-play szolgáltatás Könnyű integráció Kézi beállítás; több fejlesztői erőfeszítés szükséges Zökkenőmentes API, felhőalapú, integrálható a Google szolgáltatásokkal Többnyelvű támogatás Kiválóan alkalmas különböző dialektusok és kódváltás esetén. Több mint 90 nyelvet támogat átíráshoz, valamint angolra fordításhoz. Több mint 125 nyelvet/dialektust támogat, de a minőség változó lehet; hatékony többnyelvű modellek, mint például az USM. Natív AI asszisztens Nincs beépített AI asszisztens; összefoglalók, jegyzetek vagy utasítások esetén egyedi beállítás szükséges. Beépített AI funkciók a Google Cloud AI stackjén keresztül; azonnal használható Teljesítmény Valós idejű; a hardvertől és a beállítástól függ Alacsony késleltetésre optimalizált, vállalati szintű valós idejű átírás Adatbiztonság és felhőalapú hozzáférés Helyi feldolgozás lehetséges; a biztonsági beállítások a felhasználótól függenek. Vállalati szintű felhőbiztonság és megfelelőség Költség és működési rugalmasság Ingyenes (saját szerveren futó) vagy alacsony költségű API-n keresztül; kiválóan skálázható Fizessen használat alapján; nagy mennyiség esetén költséges lehet

A Whisper a legjobb választás, ha fontos Önnek az ellenőrzés és a költséghatékonyság, és nagy mennyiségű hangfájlt szeretne helyi szinten, különböző nyelveken átírni egy nyílt forráskódú modell segítségével, amelyet saját igényeihez igazíthat.

A Google Speech-to-Text ideális, ha gyors, skálázható és üzleti felhasználásra alkalmas beszédfelismerésre van szüksége, amely vállalati szintű megbízhatóságot és támogatást kínál, és zökkenőmentesen integrálható a meglévő munkafolyamatokba – nincs szükség bütykölésre.

👀Érdekesség: A Whisper valós idejű módban is futtatható beágyazott eszközökön, például a Raspberry Pi -n, így a fejlett beszédfelismerés alacsony fogyasztású hardverekkel is elérhetővé válik.

Whisper vs. Google Speech-to-Text a Redditen

A Reddit tele van értékes információkkal, amikor a transzkripciós eszközök valós világbeli alkalmazásáról van szó, és a Whisper és a Google Speech-to-Text közötti verseny sem kivétel ez alól.

Kezdjük a Whisperrel. Az OpenAI által fejlesztett, nyílt forráskódú alkalmazás nagyon népszerű a fejlesztők és a független alkotók körében. Az emberek gyakran dicsérik, hogy milyen jól kezeli a zavaros hangokat, például a háttérzajt, az akcentusokat és az alacsony minőségű felvételeket.

🗣 Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:

Én a WhisperAI-t használom – ez egy AI-alapú beszéd-szöveggé alakító program, amely AI-modellt használ a beszéd átírásához, és szinte soha nem hibázik. Emellett rendelkezik olyan módokkal is, amelyeket a beszédre alkalmazhat, így a szöveget bármilyen formába átalakíthatja, amit az AI-nak megad.

Én a WhisperAI-t használom – ez egy AI-alapú beszéd-szöveggé alakító program, amely AI-modellt használ a beszéd átírásához, és szinte soha nem hibázik. Emellett rendelkezik olyan módokkal is, amelyeket a beszédre alkalmazhat, így a szöveget bármilyen formába átalakíthatja, amit az AI-nak megad.

De nem minden olyan rózsás. A Whisper – különösen a nagyobb modellek – erőforrás-igényes lehet. Ez kellemetlen lehet, ha nem rendelkezik megfelelő GPU-val, vagy nem akar várni.

🚩 Egy népszerű kommentár így foglalta össze:

OA Whispers már több mint 2 éve létezik, ennél jobb nincs. A Whisperrel kapcsolatos legnagyobb panaszom: 1. A pontos modellméret túl nagy. 2. Nem támogatja a több nyelv keveredését. 3. Nem valós idejű.

OA Whispers már több mint 2 éve létezik, ennél jobb nincs. A Whisperrel kapcsolatos legnagyobb panaszom: 1. A pontos modellméret túl nagy. 2. Nem támogatja a több nyelv keveredését. 3. Nem valós idejű.

Most térjünk át a Google Speech-to-Text-re. Ez a sok vállalati alkalmazással vagy bármilyen skálázhatóságot igénylő feladattal foglalkozó ember számára egyfajta „alapértelmezett” megoldás. Gyors, stabil és rengeteg nyelvet kezel. Ráadásul teljesen felhőalapú – csak el kell küldeni az audiót, és megkapjuk a leiratot. De van néhány hátránya is.

🚩 Ahogy egy Redditor fogalmazott:

Én is észrevettem, hogy egyre rosszabb lesz. A mesterséges intelligencia fejlődésének jelenlegi korszakában ez valóban megbocsáthatatlan. Mintha a Google valamiért büntetne minket. Leginkább szövegírásra használom, mivel ügyetlen ujjaim vannak, de ha visszamegyek és megpróbálom kijavítani a hibákat, háromszor annyi időbe telik.

Én is észrevettem, hogy egyre rosszabb lesz. A mesterséges intelligencia fejlődésének jelenlegi korszakában ez valóban megbocsáthatatlan. Mintha a Google valamiért büntetne minket. Leginkább szövegírásra használom, mivel ügyetlen ujjaim vannak, de ha visszamegyek és megpróbálom kijavítani a hibákat, háromszor annyi időbe telik.

📮 ClickUp Insight: A megkérdezett felhasználók 88%-a már használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint a fele kerüli a munkahelyén. Miért? A szokásos okok: gyenge integráció, ismeretek hiánya és biztonsági aggályok. A ClickUp Brain megváltoztatja a játékszabályokat. Ez egy beépített AI-asszisztens, amely megérti a közönséges nyelvet, biztonságban tartja az adatait, és könnyedén összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, csevegéseit és tudásbázisát – mindezt egyetlen munkaterületen.

📖 Olvassa el még: AI eszközök jegyzeteléshez

